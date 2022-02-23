KPI:er för personalavdelningen – 10 KPI:er och exempel

Att välja rätt KPI:er för personalavdelningen är som att anställa de bästa HR-proffsen.

Vad menar vi med det?

Under rekryteringsprocessen vill du väl välja ut de personer som kan leda ditt företag till framgång, eller hur?

På samma sätt måste du välja rätt KPI:er för personalavdelningen som ger ditt företag resultat.

Men med alla fantastiska HR-KPI:er som finns, hur vet du vilka du ska spåra?

Oroa dig inte!

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om KPI:er för HR och tittar på de tio bästa KPI:erna och mätvärdena som du behöver spåra idag. Vi tar också upp det enklaste sättet att spåra KPI:er för HR.

Låt oss komma igång.

Vad är HR-KPI:er?

Låt oss först gå igenom vad KPI står för:

KPI står för Key Performance Indicator (nyckelprestandaindikator).

Nyckeltal är mätbara mått som visar en organisation om de uppnår sina centrala affärsmål. Därför måste KPI:er för personalavdelningen användas för att spåra resultatet av dina HR-aktiviteter.

Din personalavdelning ansvarar för att anställa och behålla de bästa talangerna, och utan en KPI-instrumentpanel för HR som visar hur väl de presterar kan dina anställda (och till och med chefer) bli förvirrade.

10 KPI:er och mätvärden för HR

För att underlätta ditt arbete har vi sammanställt en lista med tio prestationsmått och KPI:er för personalavdelningen.

För att göra detta mer överskådligt har vi också delat in KPI:erna i tre olika kategorier:

KPI:er för rekrytering

Rekrytering är en viktig HR-funktion, så självklart behöver du några KPI:er för rekrytering.

Rekry terings-KPI:er avgör effektiviteten i din rekryteringsprocess. Det är personalmått som hjälper dig att minska dina rekryteringskostnader och behålla de bästa talangerna.

Här är några exempel:

Kostnad per anställning

Denna mätvärde mäter det genomsnittliga antalet resurser du har investerat i att anställa en medarbetare.

Vänta, vad är resurser?

Rekryteringsresurser inkluderar marknadsförings- och reklamkostnader, rekryteringsprocessen och rekommendationer.

En hög kostnad per anställning kan betyda att du behöver förbättra vissa delar av din rekryteringsprocess. På så sätt kan du minska dina rekryteringskostnader och förbättra effektiviteten i din anställningsprocess.

Så här kan du beräkna det:

Kostnad per anställning =(Totala interna rekryteringskostnader + externa rekryteringskostnader) (Totalt antal anställningar under en given tidsperiod)

Personalomsättningsgrad

Andelen kvarvarande medarbetare mäter hur väl ditt företag kan hålla dina bästa medarbetare motiverade och engagerade. Detta inkluderar metoder och strategier som syftar till att hålla dina medarbetare nöjda, utbildade och förberedda så att de kan utmärka sig i sitt arbete.

Till exempel genom att motivera dem med erkännande och utmärkelser. 🏆

Denna HR-mätvärde hjälper företag att få insikt i varför de bästa medarbetarna väljer att stanna kvar i företaget. På så sätt kan din organisation förbli konkurrenskraftig när det gäller löner och förmåner vid rekrytering av nya medarbetare.

Så här kan du beräkna det:

Andel behållna topptalanger = Totalt antal anställda – Totalt antal anställda som slutat Totalt antal anställda

Omsättningshastighet under det första året

Personalomsättningen mäter hur många anställda du förlorar under en viss tidsperiod.

Omsättningsgraden under det första året beräknar andelen anställda som säger upp sig inom ett år efter att de börjat på ditt företag.

Omsättningsgraden under det första året visar om du behöver förbättra dina rekryterings- och introduktionsprocesser, eftersom tidiga uppsägningar indikerar en grundläggande obalans mellan en nyanställd och företaget.

Så här kan du beräkna det:

Första årets omsättningshastighet =Totalt antal anställda som slutar Antal anställda som slutar under samma period

KPI:er för medarbetarengagemang

KPI:er för medarbetarengagemang hjälper dig att avgöra om din organisation har rätt policyer för att hålla dina medarbetare engagerade.

Detta inkluderar adekvat utbildning, förmåner och en hälsosam arbetsmiljö. Dessa faktorer ökar medarbetarnas engagemang och minskar personalomsättningen.

Låt oss ta en titt på några prestationsindikatorer som hjälper dig att avgöra hur engagerade dina anställda är:

Index för medarbetarnöjdhet

Medarbetarnöjdhet är en viktig KPI som mäter hur nöjda dina medarbetare är.

Varför är detta viktigt?

Att hålla dina anställda nöjda och engagerade minskar personalomsättningen.

Men hur vet du om dina anställda verkligen älskar sitt jobb eller bara stannar kvar för lönen? 🤨

Du kan mäta medarbetarnas nöjdhet genom onlineundersökningar, intervjuer eller informella samtal.

Nettopromotorscore

Nettopromotorscore för anställda ger dig insikt i hur många anställda som skulle rekommendera ditt företag som arbetsplats.

Ett enkelt sätt att göra detta är att be medarbetarna att betygsätta din organisation på en skala från 0 till 10:

0–6 = Kritiker ❎

7–10 = Promotor ✅

Du kan använda enkäter eller intervjuer för att ta reda på varför dina kritiker känner så här om ditt företag. På så sätt kan ditt företag fastställa vad som eventuellt saknas i den nuvarande arbetsmiljön och minska personalomsättningen.

Så här kan du beräkna det:

Net Promoter Score = % av förespråkare – % av kritiker

Frånvarofrekvens

Denna HR-KPI mäter produktivitetsförlusten på grund av att dina anställda är sjuka, trötta eller av någon annan anledning frånvarande. Frånvarofrekvensen kan tillämpas på en individ, ett team eller företaget som helhet.

Även om en viss frånvaronivå är normal, är anställda som kontinuerligt sjukanmäler sig en varningssignal. 🚩

Det kan betyda att dina anställda saknar motivation, är utbrända eller att arbetsmiljön är otrevlig.

Så här kan du beräkna det:

Frånvarofrekvens = Totalt antal förlorade arbetsdagar på grund av frånvaroAntal tillgängliga arbetsdagar i en organisation

Andelen använda semesterdagar

Denna KPI för anställda handlar om en sund balans mellan arbete och privatliv.

Ditt företag bör ge anställda ett bra antal dagar att ta semester, koppla av och, ja, släppa loss. #SunsOutBunsOut. ⛱

Du bör också uppmuntra anställda att använda sina semesterdagar, eftersom en paus från arbetet kan öka deras produktivitet.

Så här kan du beräkna det:

Andelen utnyttjade semesterdagar =Antalet utnyttjade semesterdagarAntalet outnyttjade semesterdagar x 100

KPI:er för ersättning och förmåner

Dessa prestationsindikatorer mäter hur mycket pengar och andra resurser ditt företag investerar i dina anställda. Detta inkluderar löner, utbildning, incitament och allt annat som du skämmer bort dina anställda med. 💁

Dessa element kan bidra till att minska personalomsättningen.

Låt oss ta en titt på några av dessa:

Lönens konkurrenskraft

Vet du hur företag konkurrerar om att attrahera kunder?

På samma sätt konkurrerar din HR-avdelning med andra företag om att attrahera de bästa talangerna.

Att erbjuda ett attraktivt lönepaket är förstås ett sätt att göra det!

Lönens konkurrenskraft är ett mått på hur konkurrenskraftiga ditt företags löner är jämfört med andra företag som erbjuder samma typer av tjänster.

En hög lönetävlingsförmåga ger ditt företag en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter.

Du vet vad man säger: pengar talar. 🤑

Så här kan du beräkna det:

Lönens konkurrenskraft = Lön som erbjuds av ditt företag Lön som erbjuds av din konkurrent

Procentandel av arbetskraftskostnaden

Andelen av arbetskraftskostnaden bör inkludera pengar som spenderas på löner, utbildning, rekryteringskostnader, förmåner och bonusar.

Du bör också inkludera andra kostnader som skatter, försäkringar, semesterersättning och övertidsersättning.

Kom ihåg att ju mer du investerar i humankapital , desto mer produktiva blir dina anställda.

Ovanstående KPI är avgörande för att fatta beslut om löneökningar, befordringar, nyanställningar och utbildningsprogram.

Varför?

Ja, om du inte vill göra så här:

Du bör använda data från dessa mätvärden för att få insikt i vad du kan spendera på dina anställda.

Så här kan du beräkna det:

Procentandel av arbetskraftskostnaden = Arbetskraftskostnad per månad företagets totala driftskostnader x100

Hälsovårdskostnad per nuvarande anställd

Denna mätvärde mäter hur mycket ditt företag spenderar på sjukvårdsförsäkringar för varje anställd.

När allt kommer omkring är välmående medarbetare glada medarbetare, eller hur?

Att erbjuda en bra sjukvårdsförsäkring hjälper ditt företag att attrahera och behålla medarbetare. Men det är också viktigt att se till att din sjukvårdsleverantör inte tar ut för höga avgifter.

Om så är fallet kan du byta till en leverantör med lägre priser eller teckna en ännu bättre sjukvårdsförsäkring!

Så här kan du beräkna det:

Hälsovårdskostnad per nuvarande anställd = Totalt pris för hälsovårdskostnader Totalt antal anställda

Läs mer om användbara HR-verktyg och tips som kan hjälpa dig att göra hela processen mer effektiv.

Hur man spårar HR-KPI-mått

KPI:er för personalavdelningen avgör om din HR-avdelning når organisationens övergripande HR-mål.

Men hur vet du om din HR-avdelning gör framsteg?

Låt oss ställa dig denna fråga:

Spårar du fortfarande dina HR-mått med Excel-ark ?

Om du gör det, sluta.

Du behöver ett kraftfullt HR -KPI-verktyg med rätt funktioner.

Och den bästa kandidaten för detta jobb är ClickUp!

Låt oss ta en titt på hur ClickUp kan hjälpa ditt HR-team:

1. Sätt upp HR-mål

Innan du kan börja spåra något måste du sätta upp några HR-mål!

Mål är övergripande begrepp som kan delas upp i mindre, mätbara delmål.

Mål är de mål du behöver uppnå för att nå dina KPI:er för personalresurser.

Eftersom KPI:er handlar om prestanda motiverar ClickUp dig genom att visa dina KPI-framsteg varje steg på vägen. 👣

Varje gång du uppnår ett mål ser du hur nära du är att nå ditt KPI.

Du kan också anpassa de HR-mått du väljer för att spåra dina KPI:er, till exempel:

Siffror : numeriska värden såsom kostnad per anställning eller utbildningskostnader

Valuta: håll koll på dina pengar

Uppgifter: kontrollera om ditt HR-team fullgör sina HR-uppgifter

Är du osäker på skillnaden mellan KPI:er och mätvärden? Här är ett inlägg om skillnaderna mellan KPI:er och mätvärden .

2. Hantera dina HR-KPI:er

ClickUps dashboards ger dig all HR-analys du behöver för att hantera dina KPI:er.

En HR-dashboard är ditt kontrollcenter där HR-chefer kan få en övergripande bild av ditt HR-teams prestationer. 🚀

Dessutom kan du välja hur du vill visa data.

Här är en lista över några av de anpassade widgets som du kan lägga till i din KPI-instrumentpanel:

Linjediagram: skapa ett linjediagram med de data du väljer 📈

Stapeldiagram: skapa ett anpassat stapeldiagram med valfri data 📊

Portfölj : kategorisera och spåra framstegen i dina HR-processer kategorisera och spåra framstegen i dina HR-processer

Beräkning : beräkna summor, medelvärden och andra numeriska data beräkna summor, medelvärden och andra numeriska data

Chat : prata med ditt team i din HR-instrumentpanel prata med ditt team i din HR-instrumentpanel

3. Spåra ditt HR-teams prestanda

När du anställer en medarbetare måste du fortfarande spåra deras prestationer för att säkerställa att de faktiskt utför sitt arbete, eller hur?

På samma sätt måste du regelbundet följa upp ditt HR-teams prestationer.

Men hur gör man det?

Lägg bara till tabellwidgets till din HR KPI-instrumentpanel.

Med dessa widgets har du allt du behöver för att visualisera medarbetarnas prestationer.

Här är några av de widgets du får:

Färdig rapport: se hur många uppgifter varje teammedlem har slutfört

Arbetat med: känn till antalet uppgifter som varje medlem arbetat med under en specifik dag, vecka eller månad

Workspace Points: gamifiera dina HR-aktiviteter så att du kan identifiera de bästa prestationerna 🎮

Vem står bakom: avgör vilka teammedlemmar som behöver anstränga sig lite mer genom att se antalet oavklarade aviseringar och försenade uppgifter.

Att ha tillgång till dessa KPI-rapporter är särskilt användbart för team som arbetar på distans.

Varför?

Du kan snabbt identifiera vilka teammedlemmar som inte riktigt arbetar hemifrån.

Vill du ha fler exempel på KPI:er? Här finns över 50 exempel på KPI:er och mallar .

Vanliga frågor om KPI

Här är svaren på några vanliga frågor om KPI:er för HR:

Vad är ett balanserat styrkort för HR?

Ett balanserat styrkort (BSC) är ett strategiskt planeringsverktyg som hjälper team att få en ”balanserad” bild av sin prestation.

En BSC listar mål för fyra specifika områden:

Finansiella mål

Detta inkluderar att minska eller hantera HR-kostnader, minska förlorad tid på grund av personalbrist och förbättra utbildningen av anställda.

Kundmål

HR-avdelningar har två kunder: anställda och avdelningschefer.

Kundmålen fokuserar på vad dessa två grupper förväntar sig av HR-avdelningen.

Till exempel förväntar sig medarbetarna att HR-teamet ska främja företagskulturen, och avdelningscheferna förväntar sig att HR ska anställa de bästa talangerna.

Bonus: Programvara för talanghantering!

Interna processmål

Dessa inkluderar mål kring rekrytering, utbildning, utformning av företagskultur och förbättrad kommunikation.

Du kan till exempel skapa en intern företagsblogg för att kommunicera företagets vision och dela information mellan isolerade team.

Lärande- och tillväxtmål

Dessa mål handlar om hur din HR-avdelning planerar att utveckla ett välutbildat team.

Din HR-avdelning bör lära sig och utvecklas till en punkt där de inte längre behöver någon utbildning!

Eller med Yodas ord:

I grund och botten uppmuntrar en BSC ditt HR-team att fokusera på aktiviteter som stöder företagets övergripande mål. På så sätt visar den upp värdet av din HR-avdelning.

Egenskaper hos bra HR-KPI:er

En användbar KPI för personalavdelningen har fem egenskaper:

Enkelt

De KPI:er du sätter upp ska leda till åtgärder, inte fler frågor.

Komplicerade mål kan förvirra ditt HR-team och orsaka förseningar i uppnåendet av dessa mål!

Genom att fastställa tydliga KPI:er säkerställer du att ditt HR-team vet exakt vad som förväntas av dem.

Handlingsbar

Dina KPI:er måste också vara realistiska.

Varför?

Att sätta upp ouppnåeliga mål är mycket demotiverande för alla team!

Relevant

Dina HR-KPI:er måste vara relevanta för din HR-strategi.

Låt oss till exempel säga att du är HR-chef och att ditt mål är att öka engagemanget i sociala medier.

Det är inte idealiskt.

Varför?

Målet bidrar varken till din roll i organisationen eller till din karriär.

Mätbara

Mätbara mål har specifika belopp, data och tidsramar.

Till exempel:

Minska vår personalomsättning med 20 % till andra kvartalet. 👌

Anpassade

Dina HR-KPI:er måste också stämma överens med det övergripande affärsmålet.

En organisation som enbart fokuserar på kundservice kommer till exempel att prioritera målen för kundbevarande framför målen för kundförvärv.

Utöver dessa attribut rekommenderar vi också att du använder SMART-mål! SMART-mål är:

Specifikt

Mätbara

Uppnåelig

Relevant

Tidsbegränsad

Tänk på dessa när du skapar dina HR-KPI:er! 😊

Dags att ta i bruk några HR-KPI:er 🛥

HR-mått visar om du uppnår alla dina HR-mål.

Det är de viktigaste prestationsindikatorerna som varje organisation behöver för att följa upp hur deras HR-avdelning presterar.

Men det räcker inte med att bara välja en KPI.

Du måste också spåra det!

För att göra detta behöver du ett verktyg som ClickUp.

Från att låta dig skapa anpassade mallar för introduktion av nya medarbetare, HR-mallar eller publicera ansökningsformulär, har ClickUp allt du behöver för att hantera både dina KPI:er och rekryteringsprocessen.

Skaffa ClickUp gratis idag, så att hela din HR-avdelning vet exakt vad de ska göra och när de ska göra det!