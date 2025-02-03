Vi testade de 15 bästa HR-programvarorna för personalavdelningar 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad ska du leta efter i HR-programvara?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "

Din HR-programvara bör vara tillräckligt flexibel för att hålla jämna steg med företagets

växande personalstyrka och strukturella förändringar utan att tvinga dig att investera i

ännu ett verktyg för att få jobbet gjort. Funktioner att leta efter i din nästa

HR-programvara inkluderar:







Introduktion av nya anställda





Hantera löner





Tillgång till företagets rutiner och policyer





Spåra tid som läggs på uppgifter och fakturerbara timmar





Planera uppgifter mellan anställda





Hantera och begära användning av anställdas förmåner





Spåra sökande i rekryteringsprocessen





Hantera medarbetarsamtal och HR-mål



" } } ] }

Vad får man när man kombinerar personaladministration (HR) med kraften i modern projektledningsprogramvara? Programvara utformad för att effektivisera onboarding, förmåner, löner och nyanställningsprocesser. 🙌🏼

HR-programvara är ett måste för företag av alla storlekar, särskilt de som fokuserar på tillväxt och sätter sina anställda i första rummet!

Vi har skapat en lista över de 15 bästa HR-programvarorna för ditt företag, inklusive viktiga funktioner, fördelar, nackdelar, priser, kundfeedback och användarbetyg. Dessutom har vi sammanställt vanliga frågor och kategorier om HR-programvara för att guida dig i din sökning.

Vad ska du leta efter i HR-programvara?

HR-programvara hjälper ledare och teammedlemmar att samordna företagets mål, hantera anställdas förmåner, effektivisera dagliga processer och fördela sin tid mer effektivt. I många fall används denna programvara också av anställda för att hantera sina tidkort, skicka in förfrågningar, visa viktig skatte- och löneinformation och mycket mer.

Din HR-programvara bör vara tillräckligt flexibel för att hålla jämna steg med företagets växande personalstyrka och strukturella förändringar utan att tvinga dig att investera i ännu ett verktyg för att få jobbet gjort. Funktioner att hålla utkik efter i din nästa HR-programvara inkluderar:

Introduktion av nya medarbetare

Hantera löner

Få tillgång till företagets rutiner och policyer

Spåra tid som läggs på uppgifter och fakturerbara timmar

Schemalägg uppgifter mellan anställda

Hantera och begär användning av förmåner för anställda

Spåra sökande i rekryteringsprocessen

Hantera medarbetarutvärderingar och HR-mål

De egenskaper som gör HR-programvara så värdefull är inte begränsade till denna lista. Verktyg för att hantera uppgifter, spåra framsteg, planera projekt och samarbeta med teamet kommer att göra allas vardag lite enklare och smidigare med hjälp av din ideala HR-programvara.

Vi har gjort vår hemläxa och sammanställt en lista över de 15 bästa HR-programvarualternativen för varje kategori, inklusive deras fördelar, viktigaste funktioner, kundfeedback, användarbetyg och priser.

Kategori: Bästa övergripande HR-programvarulösning

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är den enda allt-i-ett-plattformen för produktivitet som är tillräckligt kraftfull för att erbjuda heltäckande lösningar för team av alla storlekar och branscher. Med hundratals anpassningsbara funktioner och över 1 000 integrationer kan ClickUp centralisera ditt arbete i olika appar till en samarbetsyta – perfekt för HR-team som hanterar medarbetardata, tid och mål.

Oavsett om du vill effektivisera din rekryteringsprocess, introducera nya medarbetare eller följa deras framsteg mot målen, har ClickUps flexibla plattform allt du behöver för att förenkla och optimera långvariga HR-processer.

ClickUps HR-funktioner

Flera vyer

Över 15 sätt att visualisera dina arbetsflöden, uppgifter och projekt i ClickUp, inklusive flera viktiga vyer som ditt HR-team kommer att älska:

Tabellvy för en kalkylbladsliknande upplevelse av datahantering

Listvy med flera sorterings-, filtrerings- och grupperingsalternativ

Formulärvy för att omvandla svar, förfrågningar och feedback från medarbetarundersökningar direkt till en åtgärdsbar uppgift

Kalendervy för hantering av scheman, ledighet, dagliga agendor och virtuella möten

Arbetsbelastningsvy för att hantera ditt teams kapacitet

Automatiseringar för HR-processer

Det finns över 100 sätt att automatisera dina HR-processer i ClickUp så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast – dina medarbetare! Automatiseringar i ClickUp kan utlösa skapande av uppgifter, tilldela uppgifter, fylla i och tilldela kommentarer, ändra uppgiftsstatus och mycket mer.

Dashboards för HR-uppföljning

Dashboards i ClickUp är perfekta för att spåra projektmilstolpar, mål och HR-KPI:er och samlar allt ditt arbete i en omedelbar och övergripande översikt. Dashboards är anpassningsbara, mycket visuella och alltid redo att presenteras för intressenter och andra chefer. Dessutom finns det över 50 widgetvarianter i Dashboards som kan skapas för alla HR-scenarier, såsom tillsatta tjänster, tid till anställning och teamets prestanda.

HR-mallar

Denna HR SOP-mall från ClickUp är den perfekta resursen för att introducera ditt team till processer med hjälp av ClickUp Whiteboards. Mallen tillämpar en färgglad, organiserad och lättredigerad tabell på din samarbetswhiteboard för att hjälpa HR-chefer att utbilda teamet, fastställa rekryteringsuppgifter, hantera anställningsprocesser och mycket mer.

Effektivisera dina HR-processer med hjälp av HR SOP-mallen från ClickUp och Whiteboards

Fördelar med ClickUp

Alla dessa kraftfulla verktyg finns i en dynamisk plattform, så du behöver inte investera i separata produkter eller en programvarusvit för att få tillgång till alla ClickUps funktioner.

Över 1 000 integrationer och hundratals färdiga mallar för att utöka och effektivisera din upplevelse med ClickUp

Kundsupport dygnet runt, utbildningsresurser som ClickUp University webbseminarier och hjälpdokument för att göra din övergång så smidig som möjligt.

Nackdelar med ClickUp

Erbjuder inte specifika förmåner, men kan hantera data på en säker plattform.

Det kan ta lite tid att lära sig att anpassa sig till ClickUps omfattande funktionslista.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Business Plus : 19 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta ClickUp för anpassade priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (5 030+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 210+ recensioner)

2. Rippling

via Rippling

Rippling erbjuder en serie produkter som förenklar HR-, IT- och finansprocesser med hjälp av sin molnbaserade programvara. Deras HR-programvara är rolig att använda, lätt att lära sig och har massor av funktioner som spänner från löneadministration till medarbetarundersökningar och mycket mer.

Rippling-funktioner

Personalrapporter och analyser för att spåra rekrytering, personalstyrka och framsteg

Automatisering av arbetsflöden för återkommande uppgifter

Rollbaserade behörigheter och policyer med anpassad åtkomst och godkännanden

Compliance-hantering med lokala, statliga och federala rekommendationer

Rippling-fördelar

Hundratals mallar för lönehantering och andra HR-behov som du kan anpassa efter behov

Utvecklad för att hantera en global arbetsstyrka med lokaliserade funktioner för löner, skatter och efterlevnad

Massor av integrationer för att utöka funktionaliteten till alla HR-kategorier

Rippling cons

Integration krävs för att hantera medarbetarnas prestationer och utvärderingar med Rippling

Funktionen för bakgrundskontroll via Rippling är dyr

Anpassning och flera vyer är endast tillgängliga för administratörer, så de flesta av dina anställda kommer inte att ha tillgång till dessa funktioner.

Rippling-prissättning

Rippling kostar från 8 dollar per användare och månad, men alla prisplaner kräver en anpassad offert från Rippling och skapas för varje team utifrån de funktioner du behöver.

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (1 470+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (1 840+ recensioner)

HR-chefer har ett tufft jobb. De måste hitta de bästa talangerna och leda dem på ett sätt som gör att företaget tjänar pengar. Det är därför HR-chefer behöver den bästa HR-programvaran! Jag valde Rippling för dess användarvänliga gränssnitt och överkomliga pris. Den har också funktioner som andra HR-program inte har. Rippling gör det möjligt för mig att följa medarbetarnas prestationer och skapa anpassade rapporter. Den hjälper mig också att komma i kontakt med andra HR-chefer för att dela med mig av bästa praxis, och systemet spårar automatiskt semester- och sjukdagar och gör det enkelt att se medarbetarnas register.

HR-chefer har ett tufft jobb. De måste hitta de bästa talangerna och leda dem på ett sätt som ger företaget intäkter. Det är därför HR-chefer behöver den bästa HR-programvaran! Jag valde Rippling för dess användarvänliga gränssnitt och överkomliga pris. Den har också funktioner som andra HR-program inte har. Rippling gör det möjligt för mig att följa medarbetarnas prestationer och skapa anpassade rapporter. Den hjälper mig också att komma i kontakt med andra HR-chefer för att dela med mig av bästa praxis, och systemet spårar automatiskt semester- och sjukdagar och gör det enkelt att se medarbetarnas register.

3. Workday

Kategori: Bäst för stora företag

via Workday

Workday kombinerar finansprocesser med HR, planering och analys för att leverera en väl avrundad upplevelse för en mängd olika användningsfall. Med funktioner som är skräddarsydda för professionella tjänster som använder fakturerbar tid, utbildningshantering och försäljningsverksamhet, hjälper denna HR-programvarusvit medelstora och stora företag att anpassa processer för att hålla jämna steg med sin tillväxt.

Workday-funktioner

Analys och rapportering för att spåra HR-uppgifters framsteg, löner och förmåner

Tidrapportering och hantering av anställda

Automatisering av arbetsflöden för professionella tjänster

Workday-proffs

Flera produkter för företag i olika branscher

Utvecklad för att hantera HR-processer för stora företagsteam med mycket data, frekventa förändringar och tusentals anställda.

Självbetjäningsalternativ via personliga medarbetarportaler

Workday-nackdelar

Inte intuitivt, svårt att navigera och ett föråldrat gränssnitt

Kan vara en lång implementeringsprocess, särskilt för större företag

Dyrt och inte ett tillgängligt alternativ för småföretag

Priser för Workday

Kontakta Workday för alla prisförfrågningar.

Betyg och recensioner av Workday

G2: 4/5 (1 290+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (980+ recensioner)

Som konsult arbetar jag med ett antal HR-programvaror. Som HR-chef är mina två favoritresurser inom HRIS Bamboo och Workday. Workday är en fantastisk resurs för större arbetsgivare med kapacitet att enkelt hantera årliga meritprocesser. Jag valde Workday för dess användarvänlighet och förmåga att integreras med annan HR-programvara, såsom ADP och förmånsadministration.

Som konsult arbetar jag med ett antal HR-programvaror. Som HR-chef är mina två favoritresurser inom HRIS Bamboo och Workday. Workday är en fantastisk resurs för större arbetsgivare med kapacitet att enkelt hantera årliga meritprocesser. Jag valde Workday för dess användarvänlighet och förmåga att integreras med annan HR-programvara, såsom ADP och förmånsadministration.

4. Gusto

Kategori: Bäst för småföretag

via Gusto

Gusto är ett HR-verktyg för små och medelstora team för att hantera löner, förmåner, prestationsutvärderingar och introduktion av nya medarbetare. Liksom Workday och Rippling erbjuder Gusto insikter och funktioner för tid och närvaro för en självbetjäningsupplevelse för alla medarbetare, men erbjuder mer när det gäller rekrytering och talangförvärv, inklusive jobbannonser, feedbackförfrågningar och mallar för anställningserbjudanden.

Gusto-funktioner

Fullservice lönehantering inklusive efterlevnad, automatiserad skattedeklaration och betalningar till entreprenörer

Medarbetarhantering för att övervaka kandidater från deras ansökan till introduktionen

Sjukvård, tandvård, 401K, synvård och mer ingår

Gusto-proffs

Flera mallar för olika användningsfall, såsom anställningserbjudanden, rekrytering och jobbannonser

Kan organisera och hantera allt som rör löner och förmåner

Perfekt för nya företag och småföretag som letar efter sin första HR-programvara

Gusto-nackdelar

Det är en stor prisskillnad mellan betalda abonnemang och det faktum att det inte finns något gratisabonnemang.

Det kan ta lite tid att lära sig plattformen och anpassa sig till dess användargränssnitt.

Alla funktioner från webbapplikationen är inte tillgängliga i mobilappen.

Gusto-priser

Simple : 40 dollar per månad, plus ytterligare 6 dollar per person och månad

Plus : 80 dollar per månad, plus ytterligare 12 dollar per person och månad

Premium: Kontakta Gusto för en offert

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

Vi har funnit att Gusto är den bästa HR-programvaran för våra behov och har varit avgörande för att vårt arbetsflöde ska fungera smidigt. Gusto sätter medarbetarnas tillfredsställelse i första rummet, vilket är viktigt för oss. Den har lättanvända funktioner som ersättningshantering, introduktion av nya medarbetare och en självbetjäningsportal. Den inkluderar även hantering av ledighet och förmåner, vilket är viktigt i ett litet företag för att säkerställa att dessa uppgifter hanteras professionellt även med vår lilla personalstyrka.

Vi har funnit att Gusto är den bästa HR-programvaran för våra behov och har varit avgörande för att vårt arbetsflöde ska fungera smidigt. Gusto sätter medarbetarnas tillfredsställelse i första rummet, vilket är avgörande för oss. Den har lättanvända funktioner som ersättningshantering, introduktion av nya medarbetare och en självbetjäningsportal. Den inkluderar även hantering av ledighet och förmåner, vilket är viktigt i ett litet företag för att säkerställa att dessa uppgifter hanteras professionellt även med vår lilla personalstyrka.

5. BambooHR

Kategori: Bästa självbetjäningsalternativet för anställda

via BambooHR

BambooHR är en HR-programvara som hanterar löner, förmåner och medarbetardata och som kretsar kring medarbetarnas personliga upplevelse av att komma åt sina relaterade uppgifter. BambooHR är utvecklad för små och medelstora företag och hjälper team att fokusera på att behålla medarbetare genom ett verktyg som gör det enkelt för medlemmarna att använda sina förmåner, samla in feedback, sätta upp prestationsmål och mycket mer.

BambooHR-funktioner

Rapportering för företagsledning, tillväxt, personalbehållning och medarbetarnöjdhet

Flera personliga och offentliga kalendrar för att beräkna ledighet och se vem som är ledig för dagen

Inbyggda introduktionspaket inklusive elektronisk signering

Fördelar med BambooHR

Detta företag lever som det lär när det gäller att sätta medarbetarna i första rummet och prioritera balansen mellan arbete och privatliv.

Skapar ett utrymme för HR-team, rekryterare och chefer att samarbeta kring nya sökande

Flera funktioner för anställda att följa upp sina prestationer genom utvärderingar, feedback, mål och utbildning

Nackdelar med BambooHR

Föråldrad UX och UI

Begränsade mätvärden i rapporteringsfunktionen

Ingen inbyggd schemaläggningsfunktion

Priser för BambooHR

Alla priser för BambooHR anpassas efter teamet och finns tillgängliga på begäran.

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (1 210+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 920+ recensioner)

BambooHR-programvaran är enkel att använda och ett av de bästa HRIS-alternativen för små till medelstora företag. BambooHR är användarvänligt för både HRIS-personal och anställda. Arbetsflödena är anpassningsbara och rapporteringsfunktionen är enkel. BambooHR gör introduktionen av nya medarbetare rolig och hjälper dem att engagera sig i företaget från första dagen. En av mina favoritfunktioner är möjligheten att skapa arbetsflöden mellan olika avdelningar. För oss förenklar detta processen för nyanställningar genom att effektivisera kommunikationen mellan HR och IT-avdelningen.

BambooHR-programvaran är enkel att använda och ett av de bästa HRIS-alternativen för små till medelstora företag. BambooHR är användarvänligt för både HRIS-personal och anställda. Arbetsflödena är anpassningsbara och rapporteringsfunktionen är enkel. BambooHR gör introduktionen av nya medarbetare rolig och hjälper dem att engagera sig i företaget från första dagen. En av mina favoritfunktioner är möjligheten att skapa arbetsflöden mellan olika avdelningar. För oss förenklar detta processen för nyanställningar genom att effektivisera kommunikationen mellan HR och IT-avdelningen.

6. Namely

Kategori: Bästa HR-programvara för medelstora team

via Namely

Namely är en HR-programvara för medelstora företag som hjälper dem att hålla koll på löneprocesser, hantera förmåner och spåra arbetstid.

Namely-funktioner

Belönings- och erkännandefunktioner för att motivera anställda

E-signatur- och E-verify-funktioner för att effektivisera onboardingprocesser

Massor av integrationer med möjlighet att bygga egna via API:et

Namely pros

Mycket enkelt för anställda att se sin arbetstid och lönebesked via sina personliga portaler

Enkelt gränssnitt som efterliknar många flöden på sociala medieplattformar

Utvecklad för medelstora företag med 25–1 000 anställda

Namely cons

Brist på kraftfulla och intuitiva funktioner för rapportering och prestationsutvärdering av anställda

Plattformen har svårt att hantera data för större företag och är nästan uteslutande byggd för medelstora team.

Tidrapportering kan vara svårt att hantera för timanställda

Namely-prissättning

All prisinformation för Namely är endast tillgänglig på begäran.

Namely-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (270+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (410+ recensioner)

Vi har använt Namely för personalhantering i fyra år och det har varit en game changer. Jag insåg aldrig hur stor skillnad det skulle göra att ha all information om medarbetarna samlad på ett ställe. Det är inte bara bekvämt, utan gör det också mycket enklare att hålla koll på allas framsteg och prestationer. Och eftersom Namely integreras med andra programvaruplattformar kan jag koppla det till våra löne- och förmånsystem. Sammantaget har Namely varit till stor hjälp för att hålla ordning på mitt företag och se till att det fungerar smidigt.

Vi har använt Namely för personalhantering i fyra år och det har varit en game changer. Jag insåg aldrig hur stor skillnad det skulle göra att ha all information om medarbetarna samlad på ett ställe. Det är inte bara bekvämt, utan gör det också mycket enklare att hålla koll på allas framsteg och prestationer. Och eftersom Namely integreras med andra programvaruplattformar kan jag koppla det till våra system för löner och förmåner. Sammantaget har Namely varit till stor hjälp för att hålla ordning på mitt företag och se till att det fungerar smidigt.

7. Oracle

Kategori: Bäst för branschspecifika funktioner

via Oracle

Oracle erbjuder en serie molnbaserade applikationer för företag som vill hantera allt från resursplanering till innehåll, kundupplevelse, leveranskedjeprocesser och mycket mer. Bland dess fåtaliga produkter finns Oracle Fusion Cloud HCM – även känt som dess HR-programvara för humankapitalhantering.

Oracle-funktioner

En digital assistent som hjälper till att hantera förmåner, personalprognoser och strategisk företagsplanering

Funktioner för karriärutveckling och prestationshantering , inklusive checklistor och moduler

Fördefinierade och anpassade HR-KPI:er och dashboards

Oracle-proffs

Lönelokaliseringar för en global arbetsstyrka som sträcker sig från Mexiko till Kina

Branschspecifika funktioner för en skräddarsydd HR-programvaruupplevelse

Denna programvara är utvecklad för att hjälpa företag att skala upp och implementera agila metoder i HR-processer.

Oracle-nackdelar

De flesta nackdelarna beror på att Oracle är en så stor programvara. Installationen och inlärningskurvan kan vara mycket tidskrävande.

Många olika applikationer i varje produkt blir snabbt dyra

Gränssnittet känns föråldrat och är inte intuitivt.

Oracle-priser

Kontakta Oracles säljavdelning för detaljerad prisinformation.

Oracle-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (50+ recensioner)

8. HR360

Kategori: Bäst för resurser för regelefterlevnad

Via HR360

HR360 är en digital resurs för personalhantering. Den hjälper företag att hålla reda på medarbetarinformation, prestationsdata och efterlevnad av HR-regler.

HR360-funktioner

Automatiserad jobbeskrivning och verktyg för att skapa intervjufrågor

Kalkylator för personalkostnader och verktyg för lönejämförelser

Ett bibliotek med interaktiva guider för att anpassa sig till HR-krav och bästa praxis för anställda

HR360-proffs

Ytterligare appar för att utöka dess funktionalitet

Ett komplett onlinebibliotek med alla federala och delstatliga lagar

Över 500 nedladdningsbara mallformulär

HR360-nackdelar

Denna programvara är beroende av separata appar för att få tillgång till dess funktioner.

Detta verktyg är användbart för HR-team, men mindre värdefullt för anställda i andra avdelningar.

Inte det bästa alternativet för medelstora till stora team

Priser för HR360

Kontakta HR360 för all prisinformation.

HR360-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

Jag valde HR360 eftersom det erbjuder en omfattande uppsättning HR-funktioner, inklusive en självbetjäningsportal för anställda, en introduktionsmodul och ett prestationshanteringssystem. HR360 är också mycket konfigurerbart, så det kan anpassas för att möta de specifika behoven i mitt företag. Dessutom är priset konkurrenskraftigt jämfört med andra HR-program. Sammantaget är HR360 den bästa HR-programvarulösningen för mitt företag.

Jag valde HR360 eftersom det erbjuder en omfattande uppsättning HR-funktioner, inklusive en självbetjäningsportal för anställda, en introduktionsmodul och ett prestationshanteringssystem. HR360 är också mycket konfigurerbart, så det kan anpassas för att möta de specifika behoven i mitt företag. Dessutom är priset konkurrenskraftigt jämfört med andra HR-program. Sammantaget är HR360 den bästa HR-programvarulösningen för mitt företag.

9. Clockify

Kategori: Bäst för hantering av anställdas ledighetsansökningar

via Clockify

Clockify är en tidrapporteringsprogramvara som HR-team kan använda för att kategorisera och spåra anställdas framsteg under arbetsdagarna. Clockify ger HR-avdelningen inblick i anställdas prestationer, aktuella projekt och allmänna aktiviteter. Det ger också anställda en privat arbetskalender för att begära betald ledighet för framtida datum eller begäranden samma dag. På administratörssidan har din HR-avdelning och chefer tillgång till en årlig tidslinje med allas godkända och väntande begäranden.

Clockify-funktioner

Flera tidsregistreringsfunktioner för att ange timmar, markera fakturerbar tid, ställa in ett stoppur och övervaka din tidrapport

Fakturor skapade utifrån spårad tid, utgifter och timpriser

Flera vyer för att övervaka ledighet, projektscheman, teamet och framsteg

Clockify-proffs

Hjälpsamt för att spåra och hantera teamets arbetsbelastning

Hjälper anställda att ta fullt ansvar för sina arbetstider och lediga tider

Vissa projektledningsfunktioner, inklusive milstolpar och tilldelade uppgifter

Nackdelar med Clockify

Saknar många viktiga HR-funktioner för hantering av förmåner, medarbetarportaler och rekrytering

Begränsade funktioner för automatisering av tidrapportering

Clockify skulle vara till hjälp för vissa avdelningar, men inte alla, vilket inte är idealiskt för en HR-programvara.

Priser för Clockify

Basic : 3,99 $ per användare och månad

Standard : 5,49 $ per användare och månad

Pro : 7,99 $ per användare och månad

Enterprise: 11,99 $ per användare och månad

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (4 290+ recensioner)

Förutom prestationshantering kan HR-avdelningen effektivt fördela uppgifter, följa upp framsteg och tillgodose allas behov i rätt tid med Clockify. De kan också använda Clockifys rapporter för att avgöra vem som kan vara överarbetad och hjälpa teamledare att fördela uppgifter och projekt. Clockifys tidrapporteringsdata hjälper också HR att lära sig mer om sina anställdas arbetsvanor, särskilt om företaget förlitar sig på ett fjärr-/hybridarbetssystem.

Förutom prestationshantering kan HR-avdelningen effektivt fördela uppgifter, följa upp framsteg och tillgodose allas behov i rätt tid med Clockify. De kan också använda Clockifys rapporter för att avgöra vem som kan vara överarbetad och hjälpa teamledare att fördela uppgifter och projekt. Clockifys tidsspårningsdata hjälper också HR att lära sig mer om sina anställdas arbetsvanor, särskilt om företaget förlitar sig på ett fjärr-/hybridarbetssystem.

Kolla in dessa hybridverktyg!

10. Compt

Kategori: Bäst för hantering av anställdas ersättningar

via Compt

Compt är en plattform för anställdas förmåner som ger människor friheten att välja de livsstilsförmåner som stöds av deras företag. Compt:s programvara för anställdas förmåner och belöningar är användbar för HR-team som hanterar anställdas förmåner. Den är anpassningsbar, IRS-kompatibel och kan stödja globala team.

Compt-funktioner

Flera förmånsgrupper för att belöna dina anställda med kontorsmaterial, hälso- och friskvårdskurser, mat och utvecklingsförmåner

Grundlig bonusfunktion för att kompensera anställda vid milstolpar i karriären

Compt-proffs

En modern syn på förmåner som alla teammedlemmar kan och vill använda

Perfekt för att visa uppskattning för distansanställda och globala medarbetare

Compt cons

Saknar andra viktiga HR-funktioner för rekrytering, personalbehållning, analys och prestationsuppföljning

Fokuserar endast på stipendier och förmåner snarare än fullständiga förmånsplaner

Compt-prissättning

Kontakta Compt för all prisinformation.

Compt-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

Eftersom framtidens arbetsliv går mot hybrid- och helt distansbaserade arbetsmiljöer, genomgår HR-team en kategorisk förändring i hur de tillhandahåller företagsförmåner. Dessa extraförmåner har traditionellt inkluderat grundläggande förmåner som sjukvård och pensionsförmåner, och inkluderar nu förmåner som gratis teamluncher och gruppträningspass. Compt gör det möjligt för team att skapa förmånsgrupper som "hälsa och välbefinnande" eller "familj". Anställda väljer sedan tjänster inom dessa kategorier och får ersättning genom att ladda upp kvitton via Compt:s applikation eller integrationer.

Eftersom framtidens arbetsliv går mot hybrid- och helt distansbaserade arbetsmiljöer, genomgår HR-team en kategorisk förändring i hur de tillhandahåller företagsförmåner. Dessa extraförmåner har traditionellt inkluderat grundläggande förmåner som sjukvård och pensionsförmåner, och inkluderar nu förmåner som gratis teamluncher och gruppträningspass. Compt gör det möjligt för team att skapa stipendiekategorier som "hälsa och välbefinnande" eller "familj". Anställda väljer sedan tjänster inom dessa kategorier och får ersättning genom att ladda upp kvitton via Compt:s applikation eller integrationer.

11. Scribe

Kategori: Bäst för att dela utbildningsmaterial

via Scribe

Scribe är ett praktiskt HR-verktyg som dokumenterar dina processer åt dig. Verktyget genererar automatiskt visuella steg-för-steg-guider med text och kommenterade skärmdumpar. Team kan skapa SOP:er på några sekunder och sedan dela eller bädda in Scribes i valfri kunskapsbas för att effektivisera onboarding, utbildning och verktygsintroduktionsprocesser.

Scribe-funktioner

Automatiserad dokumentation som registrerar processer via din webbläsare

Anpassa dina steg-för-steg-guider med anteckningar, text, redigeringar och varumärkesprofilering

Enkla delningsalternativ via PDF, inbäddning, URL eller ytterligare exportalternativ

Scribe-proffs

Detta är ett användbart verktyg för att snabbt visa och lära nya teammedlemmar hur man följer standardiserade företagsprocesser.

Detta skulle vara ett utmärkt verktyg att använda som komplement till din nuvarande teknikplattform i alla avdelningar.

Scribe utför sin primära funktion otroligt bra, inklusive skärmdumpar och instruktioner i sina automatiserade steg-för-steg-guider.

Scribe cons

Scribe tar transkription till nästa nivå, men fungerar inte som en fristående HR-programvara med full service.

Du kommer att vara beroende av integrationer för att kunna utnyttja Scribe till fullo.

Inga verktyg för tidrapportering, förmånsadministration eller medarbetarprestanda för att anpassa Scribe till dina HR-processer

Priser för Scribe

Grundläggande : Gratis

Pro : 29 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta Scribe för anpassad prissättning

Scribe-betyg och recensioner

G2: 5/5 (50+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5 recensioner)

Alla användare kan skapa och dela ett obegränsat antal Scribes (steg-för-steg-guider). De är lätta att skapa, duplicera och anpassa för varje anställd. Scribes finns i ett lättorganiserat arbetsutrymme, men kan också bäddas in i vilken kunskapsbas, wiki eller CMS som helst.

Alla användare kan skapa och dela ett obegränsat antal Scribes (steg-för-steg-guider). De är lätta att skapa, duplicera och anpassa för varje anställd. Scribes finns i ett lättorganiserat arbetsutrymme, men kan också bäddas in i vilken kunskapsbas, wiki eller CMS som helst.

12. Evergreen

Kategori: Bäst för att belöna ditt team

via Evergreen

Evergreen är ett HR-verktyg som bygger på positivitet. Dess huvudsakliga funktioner motiverar anställda och upprätthåller en sund arbetsmiljö genom ömsesidig erkänsla. Dessutom, ju mer du uppskattar ditt team, desto fler träd planterar Evergreen å dina vägnar – så hälsosamt! 🌎

Evergreen-funktioner

Spåra dina prestationer och ditt teams prestationer utifrån antalet prestationer och antalet planterade träd.

Flera integrationer, inklusive Microsoft Teams och Slack

Evergreen-proffs

Varje gång du ger tillbaka till dina anställda, ger du också tillbaka till planeten

Denna programvara är hälsosam och helt baserad på positiv förstärkning.

Evergreen cons

Detta är ett roligt verktyg att erbjuda ditt team, men om du försöker spara pengar är det inte nödvändigt.

Brist på viktiga HR-programvarufunktioner, inklusive förmåner, löner, prestation och talanghantering

Evergreen-prissättning

2,99 dollar per användare och månad – det är allt! Enkelt och smidigt.

Evergreen-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (50+ recensioner)

Capterra: N/A

Evergreen är den enda peer-to-peer-appen för erkännande som låter team erkänna ett väl utfört arbete samtidigt som de planterar träd för planeten. För den ultimata positiva, feelgood-teamkulturen. Mina favoritfunktioner är det offentliga peer-to-peer-erkännandet i Slack eller MS Teams, fantastiska analyser och det faktum att företagets värderingar syns i den dagliga verksamheten.

Evergreen är den enda peer-to-peer-appen för erkännande som låter team erkänna ett väl utfört arbete samtidigt som de planterar träd för planeten. För den ultimata positiva, feelgood-teamkulturen. Mina favoritfunktioner är det offentliga peer-to-peer-erkännandet i Slack eller MS Teams, fantastiska analyser och det faktum att företagets värderingar syns i den dagliga verksamheten.

13. DeskTime

Kategori: Bäst för att spåra anställdas arbetstid

via DeskTime

DeskTime spårar automatiskt den tid du spenderar på datorn genom att logga din ankomst, avgång och tid som spenderas på projekt eller uppgifter. Chefer kan se var deras teams tid går och ger anställda bevis på den tid de spenderar på jobbet. Medan många av HR-verktygen på denna lista erbjuder en rad tids- och närvarofunktioner, är DeskTimes primära funktion att göra detaljerade redogörelser för den tid dina anställda spenderar på jobbet och vad som åstadkoms under den tiden.

DeskTime-funktioner

Kostnadsberäkning för att tilldela timpriser för löneberäkningar

Skiftplanering för att fördela teamets tid jämnt och ge anställda möjlighet att begära specifika skift

Bokningsverktyg som låter teammedlemmar boka skrivbord, mötesrum, parkeringsplatser eller kontorsutrustning

Frånvarokalender för att spåra ledighet

Fördelar med DeskTime

DeskTime har flera funktioner för tidrapportering som främjar en sund balans mellan arbete och privatliv.

Stöder tidsblockeringsstrategier som Pomodoro-tekniken

Perfekt för småföretag och frilansare

DeskTime-nackdelar

Så mycket insyn i dina teammedlemmars tid kan leda till mikrostyrning och misstro mellan anställda och chefer.

Detta är främst ett verktyg för tidrapportering som har vissa överlappningar med vanliga HR-programvarufunktioner.

Användargränssnittet känns väldigt föråldrat

Priser för DeskTime

Pro : 7 dollar per användare och månad

Premium : 10 dollar per användare och månad

Enterprise: 20 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av DeskTime

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (340+ recensioner)

DeskTime är ett automatiskt tidsspårnings- och personalhanteringssystem som hjälper till att planera teamresurser, övervaka arbetsbelastning, förebygga utbrändhet och mycket mer. Det är arbetsgivar- och medarbetarvänligt med både teamhanteringslösningar och funktioner som säkerställer en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

DeskTime är ett automatiskt tidsspårnings- och personalhanteringssystem som hjälper till att planera teamresurser, övervaka arbetsbelastning, förebygga utbrändhet och mycket mer. Det är arbetsgivar- och medarbetarvänligt med både teamhanteringslösningar och funktioner som säkerställer en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

14. 15five

Kategori: Bäst för prestationshantering

via 15five

15five är en HR-programvarulösning som fokuserar på prestationshantering och medarbetarutveckling. Den stöder fyra produkter som är uppkallade efter de problem de syftar till att lösa: Engage, Perform, Focus och Transform.

15five-funktioner

Hantera och planera incheckningar, 1-1-möten, utvärderingar och granskningar från programvaran

Mål- och OKR -uppföljning på en live-dashboard

15five-fördelar

En stark gemenskap av ledande HR-proffs som du kan vända dig till för tips och strategier

HR-chefer kan övervaka medarbetarnas framsteg med hjälp av OKR-drivna SMART-mål

15five nackdelar

Begränsad anpassning av plattformen

Inga funktioner för förmånsadministration eller lönehantering

15five-priser

Engage : 4 dollar per användare och månad

Perform : 8 dollar per användare och månad

Focus : 8 dollar per användare och månad

Total Platform: 14 dollar per användare och månad

15five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1 720+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

15. Trakstar

Kategori: Bäst för att ge feedback

via Trakstar

Trakstar är en HR-programvara för prestationshantering som hjälper chefer att mäta medarbetarnas framsteg och mål genom kontinuerlig och direkt feedback.

Trakstar-funktioner

360-graders feedback genom en kontinuerlig feedbackloop för medarbetarnas ansvarstagande

Målfunktion för att sätta upp SMART-mål, målsättningar, prestationer och följa upp framsteg

Rapporteringsinsikter och instrumentpaneler

Trakstar-proffs

Flera sätt att följa HR-processen genom sökande, jobbannonser, mål och analyser

Spårar hela medarbetarens livscykel, inklusive lärandehantering och prestation

Trakstar-nackdelar

Brist på förmåner och lönefunktioner

Du kommer att vara beroende av flera produkter för att lösa olika dagliga HR-processer

Trakstar-priser

Kontakta Trakstar för en anpassad prisuppgift.

Trakstar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (280+ recensioner)

Fördelar med HR-programvara

Nu när du har lärt dig om de bästa HR-verktygen på marknaden kan du ta en stund att förstå fördelarna med att använda en HR-programvara för ditt team.

Fördelarna med HR-programvara inkluderar:

Ökad datasäkerhet för anställda

Optimerade HR-processer

Mer organisation

Förbättrad introduktion

Minimera fel i medarbetaruppföljningen

Typer av HR-programvara

För att skapa en mer skräddarsydd upplevelse för olika användningsfall kan de flesta HR-verktyg delas in i ett fåtal programvarutyper.

Human Resources Management Systems (HRMS), Human Resources Information Systems (HRIS) och Human Capital Management (HCM) hänvisar alla till en kategori av HR-programvara som vanligtvis omfattar en serie produkter som samverkar för att hantera enskilda HR-funktioner som löner, förmåner och introduktion av nya medarbetare.

Kärn-HR och HR-administrationsprogram faller också under HRMS, HCM och HRIS, så om du ser dessa termer användas för att beskriva ditt potentiella HR-verktyg behöver du inte oroa dig – du är på rätt spår. 🚗💨

Om din företagsstruktur kombinerar HR-processer med talangrekrytering kan du också dra nytta av talanghanteringssystem för att effektivisera dina arbetsflöden. Dessa verktyg innehåller funktioner som hjälper teamen att fokusera på att rekrytera nya kandidater, hantera medarbetarnas prestationer, erbjuda möjligheter till lärande och utveckling samt övervaka ersättningar.

Välj den bästa HR-programvaran för ditt team

Men vilken typ av HR-programvara kommer ditt team att engagera sig mest i och ge flest fördelar för din organisation? Den typ som kan allt, som ClickUp!

ClickUp, som rankas först på denna lista som den bästa HR-programvaran totalt sett och används av team i alla branscher, är det enda verktyget som är tillräckligt flexibelt och kraftfullt för att erbjuda heltäckande lösningar för hela ditt företag. Det är fullspäckat med hundratals funktioner för att effektivisera dina HR-processer relaterade till introduktion, prestationsutvärderingar, medarbetarförfrågningar, talangutveckling och mycket mer. 🤯

Dessutom är ClickUp lika kraftfullt som kostnadseffektivt. Få tillgång till obegränsat antal uppgifter och medlemmar, ClickUp Docs, whiteboards, 100 MB lagringsutrymme och massor av färdiga HR-mallar med ClickUps Free Forever Plan.

Registrera dig för ClickUp idag och börja skapa HR-processer som verkligen sätter dina medarbetare i första rummet. 🏆