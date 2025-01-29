De 10 bästa flexibla programvaruverktygen för hybridarbete 2025

En hybrid arbetsmiljö är en bra kompromiss mellan traditionella dagar på kontoret och den senaste trenden med att arbeta hemifrån.

Denna funktionella teammodell stöder medarbetare på kontoret, på distans och på resande fot, vilket avsevärt förbättrar balansen mellan arbete och privatliv samt medarbetarnas lojalitet.

Men övergången kan vara utmanande. Utan rätt programvara som stöder en hybrid arbetsstil kan konfigurationen orsaka en kraftig avstängning mellan teamen, vilket leder till dålig uppgiftsövervakning och minskad ansvarighet. Att synkronisera arbetsflöden för att förhindra överlappningar var ett annat problem.

Det som har gjort denna kontorsmodell verkligen genomförbar – och acceptabel – är hybridarbetsplatsprogramvara.

Programvara för hybridarbete överbryggar kommunikations- och samarbetsgapet mellan kontorsanställda och distansanställda. Med rätt verktyg kan du enkelt skapa en produktiv virtuell kontorsmiljö och synkronisera ditt team utan ansträngning.

I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa hybridarbetsverktygen. Utforska deras funktioner och priser för att välja det som håller dina medarbetare engagerade och produktiva. ?

Vad är hybridarbetsprogramvara?

Programvara för hybridarbete förenar ditt distansarbete med funktioner som är utformade för att distribuera och effektivt hantera en hybridarbetsstyrka. Dessa digitala verktyg underlättar distanssamarbete och processoptimering för anställda. Chefer får praktiska verktyg för utrymmesoptimering och personalengagemang, allt på en enda plattform.

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

Hybridarbetskulturen innebär en personcentrerad arbetsform där medarbetarna delar sin tid mellan att arbeta hemifrån och på kontoret. Till skillnad från distansarbete, där alla medarbetare arbetar hemifrån eller i ett kontorshotell, tenderar hybridmodeller att ha ett mer oförutsägbart arbetsflöde. Därför väljer framgångsrika hybridarbetsplatschefer programvaruverktyg som erbjuder:

Alternativ för samarbete i realtid: Rätt hybridprogramvara har verktyg som : Rätt hybridprogramvara har verktyg som digitala whiteboardtavlor och snabbmeddelanden för smidigt samarbete mellan distribuerade team. Enhetlig dokumenthantering: Produkten ska bidra till att skapa en central plats för lagring av företagsdokument, som är lättillgänglig för behöriga anställda. Integrationer: Programvaran bör stödja integrationer med populära arbetsapplikationer för att möjliggöra smidig informationsutbyte utan att behöva växla mellan plattformar. Omfattande instrumentpaneler: Teamledare och chefer behöver instrumentpaneler för att få en överblick över teamets arbetsflöden, vilket gör det möjligt för dem att granska arbetsbelastningen, eliminera överflödiga arbetsuppgifter och optimera processerna. Funktioner för prestationsuppföljning: Se till att programvaran stöder övervakning av projektstatus, uppdateringar och leveranser. Ett inbyggt verktyg för tidrapportering hjälper dig till exempel att hålla medarbetarna ansvariga för sin del av arbetet.

Eftersom företag och anställda ständigt söker efter mer flexibilitet i sin vardag kommer du att märka en kraftig ökning av antalet hybridarbetsverktyg som lanseras på marknaden. Vissa är allt-i-ett-lösningar, medan andra erbjuder specifika tjänster som bokning av skrivbord eller videokonferenser.

Vi har valt ut 10 av de bästa hybridarbetsverktygen för att övervinna de operativa utmaningarna med distribuerade team. ?

Prova ClickUp för distansarbetande team Anpassa affärsmål, följ framsteg, håll projektledningsmöten och samarbeta effektivt, oavsett var du befinner dig, med ClickUp Remote Team Project Management Software.

ClickUp är din kompletta plattform för uppgifts- och arbetshantering, fullspäckad med funktioner som hjälper dina team på kontoret och på distans att alltid vara synkroniserade.

Denna dynamiska plattform centraliserar allt ditt arbete i olika appar, vilket ökar medarbetarnas produktivitet och effektiviserar alla dina projektledningsstrategier på ett enkelt sätt – oavsett om teamet träffas fysiskt, arbetar hemifrån eller helt asynkront. Planera tidslinjer och leveranser utifrån teamets tillgänglighet, tilldela, justera och övervaka arbetsbelastningen och använd inbyggda kommunikationsfunktioner för att stödja asynkront arbete.

Om ditt hybridteam letar efter funktioner för samarbete i realtid är ClickUp det rätta valet. Använd ClickUp Whiteboards för visuell brainstorming och omvandla idéer till samordnade handlingsplaner med möjligheten att omvandla alla objekt på din tavla direkt till spårbara uppgifter. Dessutom gör den kollaborativa live-redigeringen i ClickUp Docs det möjligt för teamet att arbeta tillsammans utan överlappningar!

Från att skapa centraliserade kunskapsbaser till att bygga agila arbetsflöden – ClickUp kan göra allt.

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner den här mallen Övervaka framstegen i medarbetarnas arbetsprojekt var som helst och när som helst med ClickUp Remote Work Plan Template.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande listan med funktioner kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare.

Det går inte att låsa widgets på instrumentpaneler

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Envoy

Att säga att det är frustrerande för hybridteamledare att fördela kontorsutrymme är en underdrift. ?

Håll arbetsflödena igång för hybridteam med Envoys praktiska utrymmeshantering. Denna arbetsplatsplattform erbjuder självbetjäningsverktyg för schemaläggning och bordsbokning för anställda och besökare.

Besökande teammedlemmar kan boka ett skrivbord per timme, dag eller vecka. Administratören hanterar tilldelningen utifrån tillgänglighet och gör bekvämligheter tillgängliga.

Spara utrymme och minimera hyreskostnaderna genom att använda Occupancy Dashboard för att spåra närvaro på plats och utnyttjande av arbetsplatsen.

Envoy hjälper också till att samordna hybridarbetscheman, identifiera distraktioner på arbetsplatsen, skicka meddelanden och skapa kartor över arbetsplatsen för enklare navigering.

Om ditt företag hanterar fysiska leveranser kommer du att uppskatta Envoys alternativ för posthantering. Skanna bara paketet så identifierar Envoy mottagaren och meddelar denne omedelbart.

Envoys bästa funktioner

Bordsbokning för utrymmeshantering

Stöder schemaläggning

Karta över arbetsplatsen

Verktyg för e-posthantering

Envoys begränsningar

Begränsad anpassningsförmåga till unika företagsbehov

Relativt höga priser

Envoy-priser

Workplace Standard : 3 $/månad per användare

Workplace Premium: 5 USD/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Envoy

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

3. Tribeloo

Tribeloo är en annan hybridprogramvara för kontorsutrymmen som imponerar med sina alternativ för bokning av skrivbord.

Precis som Envoy låter Tribeloo anställda förboka ett skrivbord innan de besöker kontoret. Hela upplevelsen är smidig – användaren kan komma åt bokningsfunktionerna genom att:

Använd Tribeloo-webbappen eller mobilappen Integrera Tribeloo med Outlook eller Google Kalender (eller tillägg)

Alla ändringar i personliga kalendrar synkroniseras automatiskt till Tribeloo!

Plattformen låter dig skapa grannskap för personer från samma team så att de kan sitta tillsammans och samarbeta. Anpassa och optimera planritningar direkt genom att inspektera vilka kontorsytor som är över- eller underutnyttjade.

Tribeloo erbjuder praktiska personaliseringsalternativ, såsom att få fasta skrivbord, hitta kollegor, boka privata möten och göra specialförfrågningar (som att ordna catering eller whiteboardtavlor i lokalen). Du kan också rapportera bokningsproblem via appen.

Tribeloo bästa funktioner

Smidig bokning av arbetsplatser

Teamgrannskap

Anpassning av planritningar

Enkel rapportering av problem

Tribeloo-begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är något föråldrat.

Ingen möjlighet att inaktivera onödiga funktioner (som nyhetsflödet) som tar upp plats på skärmen.

Tribeloo-priser

Starter : 3,00 €/månad per användare

Pro : 3,75 €/månad per användare

Premium: 4,00 €/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Tribeloo-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

4. Host av CBRE

CBRE, en förkortning av Coldwell Banker Richard Ellis, är ett fastighets- och investeringsbolag som erbjuder tjänster för kontorsanvändare globalt.

Dess unika produkt, Host, gör det möjligt för företag att hyra, leasa eller investera i skalbara arbetsplatser för att tillgodose de föränderliga kraven hos hybridteam. En Host-hanterad arbetsplats levereras med standardfunktioner för teknik och gästfrihet, så det finns ingen stress med underhåll av kontorslokaler.

Med mobilappen Host kan dina teammedlemmar boka skrivbord, konferensrum och andra mötesutrymmen. Alternativet Find Your Way ger detaljerade vägbeskrivningar till utvalda skrivbord, kontor och områden för oinvigda användare. ➡️

Integrera appen med Outlook och Google Kalender för att samordna din kalender med dina kollegors. Ni kan markera datum i varandras kalendrar och få automatiska påminnelser om evenemang på plats eller online och hybridmöten.

Host by CBRE bästa funktioner

Global tjänst för bokning av arbetsplatser

Detaljerade anvisningar för arbetsytan

Integrationer med Outlook och Google Kalender

Automatiska påminnelser

Värd: CBRE begränsningar

Appen är känd för att krascha ganska ofta.

Priser för Host by CBRE

Kontakta Host-agenter för all prisinformation.

Host by CBRE-betyg och recensioner (mobilapp)

Google Play: 5/5 (över 40 recensioner)

App Store: 3,8/5 (över 20 recensioner)

5. Robin

Robin är Batmans sidekick, men också namnet på vår nästa favoritplattform för hybridarbete! Dess charm ligger i fyra kärnfunktioner:

Bordsbokning Rumsschemaläggning Analys av arbetsplatsen Gemenskapsbyggande

När dina medarbetare bestämmer sig för att besöka kontoret behöver de bara starta appen och boka en ledig plats eller ett ledigt rum. Samtidigt kan de se vem som är på kontoret och dela sina bokningsuppgifter för bättre samordning.

Plattformen ger dig en översikt över kontoret i realtid för att underlätta navigering.

Använd bokningsinformationen som samlats in över tid för att förstå utnyttjandegraden och planera framtida tilldelningar därefter. Dessa insikter kan också hjälpa dig att bestämma den idealiska tiden för teambuildingaktiviteter utan att störa arbetet.

Med Robin kan du dela meddelanden, samla in feedback från teamet och förhandla fram enhälliga policyer för hybridarbete.

Robins bästa funktioner

Enkel bokning av skrivbord och rum

Insikter om utrymmesanvändning

Översikter över kontoret i realtid

Standard- och prioriterade meddelanden

Robin-begränsningar

Funktionen för skrivbordssökning saknar funktionalitet.

Systemet kan ibland uppvisa tekniska problem.

Robin-priser

Starter : Kontakta oss för prisuppgifter

Team : Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Robin-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

6. Zoom

Zoom blev populärt när team behövde virtuella mötesplattformar vid en tidpunkt då fysiska möten var strängt förbjudna. Även om det (lyckligtvis) inte längre är fallet, används plattformen fortfarande i stor utsträckning för att koppla samman geografiskt spridda team och ge dem en plats att fatta beslut, dela idéer eller delta i informella samtal.

Planera och genomför möten med några få klick med plattformens verktyg för videokonferenser. Ta med dig dina virtuella möten vart du än är tack vare funktioner som brusreducering och smidig växling mellan stationära och mobila appar!

Zoom förbättrar också ditt teams audiovisuella upplevelse. Plattformen visar till exempel vem som talar vid varje given tidpunkt, vilket gör mötet lättare att följa. Med alternativ för live-skärmdelning kan du stödja diskussionen med bilder från din enhet.

Förutom video- och ljudmöten uppmuntrar plattformen samarbete på arbetsplatsen genom Zoom Whiteboard, omröstningar, teamchatt och fildelning.

Zoom bästa funktioner

Video- och ljudmöten

Zoom Whiteboard för visuellt samarbete

Enkel växling mellan stationär dator och mobil

Teamchatt

Zoom-begränsningar

Den aktuella kontrollöverläggningen kan hindra inspelningen av möten.

Gränssnittet kan ibland vara långsamt.

Zoom-priser

Grundläggande : 0 dollar

Pro : 149,90 $/år per användare

Företag : 199,90 $/år per användare

Business Plus : 250 USD/år per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 50 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

7. Miro

Miro är en visuell samarbetsplattform som hjälper distans- och hybridteam med projektplanering, prototyputveckling, flödesscheman och andra brainstormingaktiviteter.

Miros digitala whiteboardtavlor – kallade Miro-tavlor – ger ditt team ett komplett verktygslåda för att förverkliga nya idéer. Skriv, rita, bifoga filer och lägg till klisterlappar och kommentarer. Alla tavlor uppdateras i realtid, så att dina teammedlemmar kan arbeta effektivt med projekt oavsett om de befinner sig två eller 20 000 meter från varandra!

Miro är också lämpligt för asynkron samverkan. Dela ditt arbete med teammedlemmar, chefer eller intressenter och få godkännande eller detaljerade förslag utan möten.

Med över 100 integrationer kan du länka dina projekt, uppgifter och dokument till Miro och samla alla flikar i din webbläsare på ett ställe. Plattformens över 1 300 mallar ger dig färdiga dispositioner för brainstorming och idéskapande i olika scenarier.

Miros bästa funktioner

Digitala whiteboardtavlor

Över 100 integrationer

Över 1 300 mallar för olika användningsområden

Enkel hybridkommunikation via video, chattar och presentationer

Miro-begränsningar

Kan uppvisa fördröjningar när instrumentpanelen är överbelastad med användare.

Textverktyget har begränsad funktionalitet.

Miro-priser

Gratis : 0 $/månad per användare

Starter : 8 $/månad per användare

Företag : 16 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

8. Harvest

Ingen har så stora förtroendeproblem som chefer inom hybridarbete. Gör Bonnie verkligen sitt jobb eller uppdaterar hon sitt Instagram-konto hemifrån? Och varför har Clydes veckorapport inte kommit in än? Blir jag lurad? ?

Lyckligtvis kan du skörda (ordvits avsedd) kraften i hybridarbete med transparenta produktivitetsloggar.

Harvest handlar om att spåra tid – plattformen låter dig övervaka tiden som spenderas på specifika uppgifter, vilket gör arbetstiden transparent.

Som chef kommer du att uppskatta Harvests analysverktyg. Detaljerade visuella rapporter gör det möjligt för dig att förstå och justera teamets arbetsbelastning. Tidsloggar gör att du kan hålla projekten på rätt kurs, uppskatta budgetar och göra korrekta prognoser för liknande projekt i framtiden.

Omvandla spårad tid till fakturor och skicka dem till kunderna. Använd integrationer som PayPal och Stripe för att spåra betalningar från kunder!

Harvests bästa funktioner

Bekväm tidrapportering

Omfattande rapporter

Budgetuppföljning

Stöd för fakturering och betalningsuppbörd

Harvests begränsningar

Vissa användare anser att priset är relativt högt för den uppsättning funktioner som erbjuds.

Bakgrundstimers kan gå obemärkta förbi, vilket kan leda till felaktiga tidsloggar.

Priser för Harvest

Gratis : 0 $

Pro: 10,80 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Harvest-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 550 recensioner)

9. Loom

Låt ditt hybridteam blomstra med Loom – en förstklassig asynkron videoplattform. ?

Realtidskommunikation och live-möten kan vara effektiva för vissa, men distraherande för andra. Loom har en lösning – spela in videor så att dina medarbetare kan titta på dem när det passar dem.

Använd Looms asynkrona videor för att förklara en process, hålla en presentation eller till och med hälsa på ditt team. Det bästa är att dina medarbetare inte behöver skapa ett konto eller logga in för att titta!

Det kan inte bli enklare att skapa videor – tryck bara på inspelningsknappen och skapa din video. Färdiga videor laddas automatiskt upp till plattformen. Dela länkar med de avsedda teammedlemmarna – och du är klar!

Ditt team kan reagera på videon och skicka kommentarer med tidsstämpel, vilket stimulerar konstruktiva diskussioner under processen.

Loom är ett fantastiskt verktyg för att utbilda nya teammedlemmar – istället för att överväldiga dem med en hög dokument, prova videorundturer och handledningar för att hjälpa dem att komma in i arbetet.

Looms bästa funktioner

Asynkron videoinspelning

Enkel delning av länkar

Engagemang genom kommentarer och reaktioner

Utmärkt för introduktion av nya medarbetare

Begränsningar för Loom

Erbjuder inte avancerade alternativ för videoredigering.

Det går inte att ta bort kontrollerna från skärmen under inspelningen.

Priser för Loom

Starter : 0 $

Företag : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Loom

G2 : 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

10. Slack

Slack skapades med en idé i åtanke – att förenkla teamkommunikationen. Denna plattform låter dina medarbetare kommunicera via kanaler, som fungerar som virtuella communityn för chatt, kommentarer och delning av filer.

Som administratör kan du skapa offentliga kanaler för alla i teamet eller privata kanaler för utvalda medlemmar. Du kan även kommunicera med specifika kollegor via direktmeddelanden.

Slack gör det också enkelt för distribuerade team att se när en teammedlem är tillgänglig för arbete tack vare indikatorer för online- eller offline-status och statusuppdateringar. En annan fantastisk funktion är Slack Connect – perfekt för kommunikation med leverantörer, kunder och intressenter.

Som hybridteamledare kommer du också att uppskatta Slack Canvas, en virtuell whiteboard för brainstorming och effektivisering av idéer. Du kan också spela in och dela ljud- och videoklipp för asynkron kommunikation. ?

Slacks bästa funktioner

Offentliga och privata kommunikationskanaler

Underlättar interaktioner med leverantörer

Visar tillgänglighet för teammedlemmar

Stöder asynkron arbete

Slacks begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Ljud- och bildkvaliteten kunde vara bättre.

Priser för Slack

Gratis : 0 $

Pro : 7,25 $/månad per användare

Business+ : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Slack

G2 : 4,5/5 (över 30 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Programvara för hybridarbete: Engagera de oengagerade

En framgångsrik hybridmodell beror till stor del på kvaliteten på kommunikationen på arbetsplatsen. Det spelar ingen roll om du är på kontoret, hemma eller arbetar från ett mysigt strandcafé, så länge alla är överens och drar sitt strå till stacken. ?

Samarbetsverktygen på vår lista har revolutionerat den traditionella arbetsplatsen genom att hålla teamen sammankopplade utan fysiska kontorslokaler. Välj den plattform som bäst passar dina behov och se till att dina teammedlemmar är på samma våglängd, oavsett var de befinner sig! Om du är osäker på var du ska börja, börja med toppen av listan och prova ClickUp gratis idag.