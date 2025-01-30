16 av de bästa verktygen för att arbeta hemifrån 2025

Sedan internet gjorde sitt intåg har distansarbete stadigt vuxit till att bli en av de största arbetsmarknaderna i världen.
Det är dock viktigt att påpeka att mycket få människor hade förutspått att denna grupp skulle växa till dagens storlek. Statistiken visar att 1 av 4 anställda i USA arbetar hemifrån, vilket motsvarar mer än 26 % av landets arbetskraft.
Om du planerar att ansluta dig till denna grupp under de kommande månaderna måste du utvärdera fördelarna och nackdelarna med detta. Det viktigaste är att du måste bekanta dig med de bästa verktygen för att arbeta hemifrån för att uppnå dina mål.
Det finns flera verktyg för distansarbete som kan förbättra produktiviteten och som du bör överväga, men låt oss först titta på vilka typer av verktyg som finns med på listan.
Vad ska du leta efter i verktyg för att arbeta hemifrån?
När du ansluter dig till en av de växande grupperna av distansarbetande team måste du vara medveten om att inte alla verktyg för distansarbete erbjuder de bästa tjänsterna. Vissa av dessa verktyg är endast avsedda att hjälpa individer att hantera enkla uppgifter.
Andra är inte lättillgängliga och du behöver hjälp för att få tag på dem på marknaden, vilket gör din verksamhet utmanande. Här är några grundläggande aspekter som du bör kontrollera hos verktyg för distansarbete.
- Användarvänlighet
- Lättillgängliga och tillgängliga
- Enkla och billiga att underhålla
- Omställning till ditt arbete
16 av de bästa verktygen för att arbeta hemifrån som du behöver känna till
Nu när du vet vad du ska titta efter i produktivitetsverktyg för hemarbete är det viktigt att ha en tydlig förståelse för några av de bästa verktygen som finns tillgängliga på marknaden. Som du kommer att inse finns det många verktyg som du kan integrera i din strategi för att samordna dina distansarbetare.
Vissa av dessa verktyg kan dock vara mer effektiva och ge bättre resultat i din verksamhet. Här är 15 produktivitetsverktyg för hemarbete som kan göra skillnad i dina arbetsuppgifter:
1. ClickUp
ClickUp har blivit den självklara projektledningsprogramvaran för distansarbetande team över hela världen. Detta verktyg är utformat för att samla allt ditt arbete på en enda plattform för enklare hantering för distansarbetare.
Du behöver inte oroa dig för dina distansarbetande team, eftersom det aldrig har varit enklare att effektivt hantera dem och snabbt göra ändringar än med ClickUps projektledningsfunktioner.
Låt oss ta en titt!
Funktioner
- ClickUp Docs : Skapa och organisera projektdokument
- Anteckningar : Lämna enkelt kommentarer, tilldela användare eller skapa uppgifter direkt i filer
- Tilldelade kommentarer : Skapa och tilldela kommentarer i uppgifter, filer eller dokument till dig själv eller andra
- Filtrera och sök efter uppgifter : Hitta och filtrera enkelt uppgifter, dokument, ansvariga eller utrymmen i sökverktyget.
- ClickUp Whiteboards : Samarbeta visuellt med ditt team och skapa anpassade arbetsflöden eller brainstorma nya idéer tillsammans.
- Mind Maps: Skapa fantastiska visuella översikter från grunden eller utifrån befintliga uppgifter
- ClickUp-mål : Håll dina distansarbetande team samordnade genom att definiera och granska mål
- Dashboards : Se var allt ditt arbete finns och följ uppgiftsförloppet med ett ögonkast
- Clip : Spela enkelt in din skärm och dela videoklipp med teammedlemmar direkt i uppgifter
Fördelar
- Möjlighet att integrera med andra vanliga verktyg för distansarbete som Zoom, Slack och Loom
- Den kostnadsfria versionen är mer kraftfull än de flesta samarbets- och produktivitetsverktyg.
- Tillgång till ett enormt bibliotek med färdiga mallar
- Länka liknande uppgifter mellan arbetsytor med hjälp av uppgiftsrelationer eller beroenderelationer.
- Enkelt att sätta upp mål
- Enkla dra-och-släpp-funktioner för att flytta och omfördela uppgifter mellan olika team
- Få uppdateringar i realtid och visuella signaler när andra visar, redigerar eller kommenterar dina uppgifter.
Nackdelar
- Användarna behöver ofta lite utbildning på grund av den höga graden av anpassning.
- Det kan vara svårt att svara via e-post
- Sökfunktionerna kan vara långsammare (för tillfället 😉)
Prissättning
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 5 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Trello
Distansarbete fokuserar i allmänhet på att uppnå specifika mål med team som är spridda på olika platser. Med Trello kan du dock snabbt samla allt på ett och samma ställe, inklusive alla uppgifter som dina team hanterar.
Trello samlar alla dina uppgifter, verktyg och team på ett enda användargränssnitt för smidig drift.
Funktioner
- Chatt i realtid
- Aktivitet/Nyhetsflöde
- Hantering av distansmöten
- Brainstorming-funktioner
Fördelar
- Lätt att använda
- Sömlösa integrationer
- Förenklad automatisering
- Effektiv kundservice
Nackdelar
- Ingen sidrullning
- Svårt att radera kort
- Måste vara online för att kunna användas
Prissättning
- Gratis för alltid
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 USD/månad per användare
- Företag: 17,50 $/månad per användare
Betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (12 990+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (2 2280+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Trello!
3. Wrike
Wrike är en välkänd programvara för hantering av distansarbete som tar världen med storm. Med Wrike kan du enkelt hantera dina distansverktyg. Detta unika verktyg gör det möjligt för dig att undanröja hinder för distansarbete samtidigt som du säkerställer tydlighet i dina verksamheter och överträffar dina mål.
Funktioner
- Anpassade objekttyper
- Projektresursplanering
- Mobil- och datorappar
- Funktioner för korsmärkning
Fördelar
- Håller alla involverade
- Naturligt arbetsflöde
- Enkla att hantera uppgifter
- Sömlösa integrationer
Nackdelar
- Svårt att kontakta kundsupport
- Vissa säger att det kan ha förvirrande funktioner
- Inte lika intuitivt för distansarbetare
Prissättning
- Gratis för alltid
- Team: 9,80 $/månad per användare
- Företag: 28,80 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 3 230 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (1 890+ recensioner)
4. Movavi
Movavi Screen Recorder är ett program för skärminspelning som gör det möjligt för användare att spela in skärmaktivitet, programanvändning och videokonferenssamtal (Skype, Zoom, Hangouts). Verktyget erbjuder två lägen: skärminspelning och skärmdumpar.
Funktioner
- Spela in endast webbkameravideo, systemljud eller din mikrofon
- Exportera till Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-post eller dela länk
- Exportalternativen inkluderar MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP och JPG
Fördelar
- Två inspelningslägen: skärminspelning och skärmdumpar
- Användarvänligt och intuitivt gränssnitt
- Flexibla ljudinställningar
- Snabba exportalternativ
Nackdelar
- Vattenstämpel i den färdiga videon under provperioden
- Begränsade redigeringsalternativ
- Endast 7 dagars provperiod
Prissättning
- Gratis provperiod
- Ett års prenumeration: 42,95 dollar
- Livstidslicens: 57,95 dollar
Betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)
5. ProofHub
Att leda ett team på distans kan låta som en smidig idé som sänker driftskostnaderna och ger förväntade resultat. Det är dock viktigt att betona att detta endast ibland är ett mer hanterbart företag.
Därför behöver du projektledningsprogramvara som ProofHub som hjälper dig att planera, samarbeta och organisera dina distansarbetande team.
Funktioner
- Anpassningsbara mallar
- Kundportal
- Gantt/tidslinjevy
- Idéhantering
Fördelar
- Möjlighet att flytta uppgifter i etapper
- Tillgänglighet av kanban-tavlor
- Enkelt och snabbt
- Lätt att integrera med andra verktyg
Nackdelar
- Felaktig kommunikation
- Kan vara dyrt för distansarbetare
- Utmaningar i samarbetet inom teamet
Prissättning
- Gratis provperiod
- Essential: 45 $/månad
- Ultimate Control: 89 $/månad
Betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)
6. GitHub
Framväxten av distansarbete har medfört vissa utmaningar. Säkerhet är fortfarande den största utmaningen med framväxten av cyberbrottslingar som är redo att infiltrera och stjäla viktiga dokument från organisationer. Med GitHub kan du arbeta med ett välkänt verktyg för distansarbete med inbyggda säkerhetsfunktioner.
Funktioner
- Uppgiftshantering
- Varnings-/eskaleringsfunktioner
- Dashboard
- Uppgiftshantering
Fördelar
- Superpraktiskt
- Praktiskt verktyg för distansarbete
- Enkelt att interagera med andra användare
- Snabbt att komma igång
Nackdelar
- Ingen mobilapp
- Utmanande att få support
- Saknar mörkt läge
Prissättning
- Gratis för alltid
- Team: 44 $/år per användare
- Företag: 231 $/år per användare
Betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (5 540+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)
7. Slack
Att skapa ett bra distansarbetesteam är alltid en utmaning. Det är därför de flesta organisationer som använder distansarbete har svårt att påverka marknaden. Slack samlar alla dina verktyg och distansarbetesteam på ett ställe, vilket gör det enklare att kommunicera, utbyta idéer och till och med lösa befintliga problem snabbare.
Funktioner
- Meddelandefunktioner
- Tillgänglighetsfunktioner
- Anslutningsfunktioner
- Huddles, klipp och videosamtal
Fördelar
- Lätt att använda när du arbetar på distans
- Sömlös hantering av uppgifter
- Sömlös kommunikation
- Betala versioner är utmärkta för fildelning.
Nackdelar
- Separat e-postadress och lösenord för varje kanal
- Konstigt användargränssnitt
- Mycket många kanaler
Prissättning
- Gratis för alltid
- Pro: 7,25 $/månad
- Business+: 7,50 $/månad
- Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 30 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 22 800 recensioner)
CLICKUP OCH SLACK: ETT PERFEKT PARVisste du att du kan integrera Slack med ClickUp för att skapa och hantera uppgifter i Slack, samtidigt som du omvandlar dina meddelanden till uppgifter och kommentarer? Det är lika enkelt som Slack och ClickUp!
8. Zoom
Zoom har varit en game changer när det gäller distansarbete. Detta verktyg blev det självklara distansverktyget för organisationer under COVID-19-pandemins höjdpunkt, när videosamtal tog över arbetslivet.
Dessutom hjälper Zoom organisationer att omforma arbetsplatser och göra distansarbete smidigare. Och viktigast av allt, det kan förbättra kundhanteringen genom att skapa ett enklare sätt att hålla teammöten.
Funktioner
- Enkel kommunikation via teammöten
- Dela skärmfönster
- Teamhantering för distansarbete
- Kontaktadministration
Fördelar
- Lätt att automatisera
- Effektiva för säljteam
- Lätt att spåra försäljningen
- Utmärkt kundsignatur
Nackdelar
- Lätt att förlora arbete
- Svårigheter med försäljningsuppföljning
- Bristande iOS-integration
Prissättning
- Gratis för alltid
- Pro: 149 $/år per användare
- Business+: 199 $/år per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 52 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 400 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Zoom!
9. Miro
Kreativitet är en viktig aspekt för alla framgångsrika team. Som teamledare vill du se till att din organisation har den kreativitet som krävs för att uppnå sina mål – särskilt när det gäller distansarbete.
De flesta verktyg för distansarbete är ineffektiva i denna roll, men Miro sticker ut som ditt teams visuella plattform för att kommunicera, samarbeta och skapa tillsammans.
Funktioner
- Säkerhetsfunktioner som är idealiska för distansanställda
- Anpassningsaspekter
- Visuella verktyg
- Programvaruerbjudande
Fördelar
- Flera team kan arbeta tillsammans
- Fantastisk samarbetsupplevelse
- Främjar kreativitet
- Ger fascinerande idéer
Nackdelar
- Lager av låst innehåll
- Möjligt att redigera i fel områden
- Saknar integrationsfunktioner
Prissättning
- Gratis för alltid
- Startpaket: 8 $/månad per användare
- Business+: 88 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 52 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 400 recensioner)
10. Toggl
Vid distansarbete är tidshantering den ultimata strategin för att organisationer ska kunna lyckas. Om du har ett team som arbetar på distans är lovande tidshanteringsmetoder det enda sättet att upprätthålla prestandan.
Toggl är en projektledningsprogramvara och ett verktyg för tidrapportering som effektivt ökar prestandan. Detta verktyg underlättar resurshanteringen eftersom du bara betalar för varje fakturerbar minut.
Funktioner
- Mobil- och datorappar
- Offline-spårning
- Timer med ett klick
- Att göra-lista
Fördelar
- Utmärkt tidrapportering för distansanställda
- Effektiv projektledning
- Lätt att installera
- Fördelar med uppgiftshantering
Nackdelar
- Svårt att korrigera felaktig tid
- URL-utmaningar för tidsregistreringsfunktioner
- Svårt att pausa sessioner
Prissättning
- Gratis för alltid
- Startpaket: 9 $/månad per användare
- Premium: 18 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (1 940+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 400 recensioner)
11. Google Drive
Google Drive är ett av de bästa samarbetsverktygen och gör det möjligt för dig att lagra, dela och arbeta med filer och mappar från din dator, surfplatta eller till och med dina mobila enheter. Det har inbyggda skydd som effektivt ger säker och krypterad fjärråtkomst till dina filer.
Alla filer som du delar kommer att skannas proaktivt för phishing, ransomware, spam och skadlig kod. Du behöver inte oroa dig för den ökande risken för cyberhot mot dina enheter.
Funktioner
- Dokumentgenerering
- Arkivering och lagring
- Offline och fjärråtkomst
- Versionshantering och fildelning
Fördelar
- Fjärråtkomst till information
- Säkra inloggningar
- Gratis lagringsutrymme
- Lätt att dela med team
Nackdelar
- Brist på kontinuerliga förbättringar
- Otillförlitlig support
- Brist på grundläggande funktioner
Prissättning
- 100 GB: 1,99 $/månad
- 1 TB: 9,99 $/månad
- 10 TB: 99,99 $/månad
- 20 TB: 199,99 $/månad
- 30 TB: 299,99 $/månad
- Google Drive for Teams: 10,00 $/månad per användare
Betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (1 940+ recensioner)
- Capterra: 4. 3/10+ recensioner)
12. Okta
Under årens lopp har identitet varit en av de viktigaste orsakerna till att olika organisationer har varit framgångsrika i sin verksamhet. Teamen finns under samma tak, vilket innebär att de kan bygga upp en identitet som driver organisationen framåt.
Detta är annorlunda när det gäller distansarbetande team. Med Okta kan du dock skapa en identitet för dina distansarbetande team, vilket främjar medarbetarnas produktivitet, skapar bra användarupplevelser och ökar antalet kundregistreringar.
Funktioner
- Policyhantering
- Lätt att navigera
- Tredjepartsintegrationer
- Beteendeanalys
Fördelar
- Lätt att lära sig
- Säker drift
- Åtkomst med ett enda lösenord
- Förbättrar användarupplevelsen
Nackdelar
- Förseningar i push-meddelanden
- Kräver telefon för inloggning
- Åtkomst från andra enheter
Prissättning
- Enkel inloggning: 2 $/användare per månad
- Single sign-on plus: 4 $/användare per månad
- Företag: 8 $/användare per månad
- Enterprise plus: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 630 recensioner)
- Capterra: 4,7/690+ recensioner)
13. Loom
Möten med dina distansarbetande team är en av de största utmaningarna. Du behöver hjälp för att snabbt kunna förmedla information och göra justeringar där det behövs. Det är där Loom kommer in.
Med detta nya verktyg för distansarbete kan du spela in korta videoklipp och uppdatera dina distansarbetande team i realtid. Verktyget hjälper dig att minska antalet möten med 29 %.
Funktioner
- Chrome-tillägg
- Videohosting
- Obegränsat videobibliotek
- Skrivbordsapp
Fördelar
- Användare kan spela in skärmar
- Enkelt att dela videor
- Fördelar med transkription
- Lätt att konfigurera och använda
Nackdelar
- Kräver ett tillägg för vissa webbläsare
- Regelbundna krascher
- Problem med att starta och stänga av
Prissättning
- Starter: Gratis
- Företag: 8 $/användare per månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (940+ recensioner)
- Capterra: 4,6/310+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Loom!
14. Microsoft Teams
Som Microsoft-användare bör du känna till Microsoft Teams. Det är en innovativ programvara som har revolutionerat fjärrarbete. Verktyget gör det möjligt för team att enkelt och snabbt dela innehåll, lära sig nya färdigheter, planera uppgifter och utföra dem tillsammans i ett gemensamt gränssnitt.
Funktioner
- Teammöten
- Möjliga samtal
- Samarbete i realtid
- Gruppchatt
Fördelar
- Videoinspelning
- Lätt att ansluta sig till andra team
- Sömlös filöverföring
- Avancerad säkerhet
Nackdelar
- Desktopversionen är benägen att drabbas av fel.
- Brant inlärningskurva
- Utmanande att ringa andra team
Prissättning
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/användare per månad
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/användare per månad
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad
Betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (13 210+ recensioner)
- Capterra: 4,5/8 880+ recensioner)
15. nTask
Alla växande team står inför enorma utmaningar när det gäller skalbarhet. Det är viktigt att poängtera att vissa team behöver hjälp för att bryta ner komplexa projekt. Lyckligtvis har nTasks inträde på marknaden för fjärrstyrd projektledning förenklat denna process.
Med nTask blir det enklare att dela upp komplexa projekt så att team snabbt och enkelt kan planera, samarbeta, analysera och hantera dagliga uppgifter.
Funktioner
- Möteshantering
- Problemspårning
- Tidrapportering och tidrapport
- Gantt-diagram
Fördelar
- Förmåga att multitaska
- Sömlösa metoder för tidshantering
- Enkelt att skapa nya uppgifter
- Regelbundna aviseringar
Nackdelar
- Kontakt med supporten är utmanande
- Förlust av data
- Utmaningar med att anpassa kalendern
Prissättning
- Premium: 3 $/månad, faktureras årligen
- Företag: 8 $/månad, faktureras årligen
- Företag: Kontakta försäljning
Betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (17 recensioner)
- Capterra: 4. 1/97 recensioner)
16. Hive
Att fördela uppgifter till ett team på distans kräver arbete. Du behöver hjälp för att förstå vem som gör vad och i vilken takt. Det tar också tid att avgöra vem som är ansvarig för vad och om de aktivt arbetar för att fullgöra sina uppgifter.
Hive är dedikerat till att säkerställa att du snabbt kan förstå hur ditt team arbetar och vem som är ansvarig för olika uppgifter.
Funktioner
- Dokument- och videokontroll
- Projektmallar
- Godkännandeprocesser
- Tidrapporter och tidrapportering
Fördelar
- Det är enklare att tilldela uppgifter
- Samlar alla uppgifter under ett tak
- Lätt att integrera med andra verktyg
- Har en anpassningsbar tidslinje
Nackdelar
- Det är svårt att följa aviseringar
- Chatten försvinner hela tiden
- Tar tid att lära sig
Prissättning
- Solo: Gratis för alltid
- Team: 12 USD/användare per månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen
Betyg och recensioner
- G2: 4,6/409 (17 recensioner)
- Capterra: 4,5/169 recensioner)
Verktyg för distansarbete för framtidens distansarbete
Distansarbete är inte längre en lyx för organisationer utan en verklighet som de måste hantera. Talangfulla medarbetare är aktivt intresserade av möjligheter som möjliggör distansarbete.
För att företag ska kunna attrahera de bästa talangerna måste de erbjuda möjligheter till distansarbete. Lyckligtvis finns det distansverktyg som ClickUp som hjälper team att arbeta från en centraliserad plattform.
Med ClickUp får du en heltäckande lösning för din organisation att hantera distansanställda eller kontorsanställda på samma plats. ClickUps funktioner hjälper till att koppla samman team och förbättra produktiviteten genom anpassningsbara arbetsflöden, över 15 vyer, dokumentationsfunktioner för samarbete och mycket mer.
Ta kontrollen redan idag och skapa din egen kostnadsfria arbetsplats i ClickUp!