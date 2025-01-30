16 av de bästa verktygen för att arbeta hemifrån 2025

Sedan internet gjorde sitt intåg har distansarbete stadigt vuxit till att bli en av de största arbetsmarknaderna i världen.

Det är dock viktigt att påpeka att mycket få människor hade förutspått att denna grupp skulle växa till dagens storlek. Statistiken visar att 1 av 4 anställda i USA arbetar hemifrån, vilket motsvarar mer än 26 % av landets arbetskraft.

Om du planerar att ansluta dig till denna grupp under de kommande månaderna måste du utvärdera fördelarna och nackdelarna med detta. Det viktigaste är att du måste bekanta dig med de bästa verktygen för att arbeta hemifrån för att uppnå dina mål.

Det finns flera verktyg för distansarbete som kan förbättra produktiviteten och som du bör överväga, men låt oss först titta på vilka typer av verktyg som finns med på listan.

När du ansluter dig till en av de växande grupperna av distansarbetande team måste du vara medveten om att inte alla verktyg för distansarbete erbjuder de bästa tjänsterna. Vissa av dessa verktyg är endast avsedda att hjälpa individer att hantera enkla uppgifter.

Andra är inte lättillgängliga och du behöver hjälp för att få tag på dem på marknaden, vilket gör din verksamhet utmanande. Här är några grundläggande aspekter som du bör kontrollera hos verktyg för distansarbete.

Användarvänlighet

Lättillgängliga och tillgängliga

Enkla och billiga att underhålla

Omställning till ditt arbete

Nu när du vet vad du ska titta efter i produktivitetsverktyg för hemarbete är det viktigt att ha en tydlig förståelse för några av de bästa verktygen som finns tillgängliga på marknaden. Som du kommer att inse finns det många verktyg som du kan integrera i din strategi för att samordna dina distansarbetare.

Vissa av dessa verktyg kan dock vara mer effektiva och ge bättre resultat i din verksamhet. Här är 15 produktivitetsverktyg för hemarbete som kan göra skillnad i dina arbetsuppgifter:

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp har blivit den självklara projektledningsprogramvaran för distansarbetande team över hela världen. Detta verktyg är utformat för att samla allt ditt arbete på en enda plattform för enklare hantering för distansarbetare.

Du behöver inte oroa dig för dina distansarbetande team, eftersom det aldrig har varit enklare att effektivt hantera dem och snabbt göra ändringar än med ClickUps projektledningsfunktioner.

Låt oss ta en titt!

Funktioner

ClickUp Docs : Skapa och organisera projektdokument : Skapa och organisera projektdokument

Anteckningar : Lämna enkelt kommentarer, tilldela användare eller skapa uppgifter direkt i filer : Lämna enkelt kommentarer, tilldela användare eller skapa uppgifter direkt i filer

Tilldelade kommentarer : Skapa och tilldela kommentarer i uppgifter, filer eller dokument till dig själv eller andra Skapa och tilldela kommentarer i uppgifter, filer eller dokument till dig själv eller andra

Filtrera och sök efter uppgifter : Hitta och filtrera enkelt uppgifter, dokument, ansvariga eller utrymmen i sökverktyget. Hitta och filtrera enkelt uppgifter, dokument, ansvariga eller utrymmen i sökverktyget.

ClickUp Whiteboards : Samarbeta visuellt med ditt team och skapa anpassade arbetsflöden eller brainstorma nya idéer tillsammans.

Mind Maps: Skapa fantastiska visuella översikter från grunden eller utifrån befintliga uppgifter Skapa fantastiska visuella översikter från grunden eller utifrån befintliga uppgifter

ClickUp-mål : Håll dina distansarbetande team samordnade genom att definiera och granska mål : Håll dina distansarbetande team samordnade genom att definiera och granska mål

Dashboards : Se var allt ditt arbete finns och följ uppgiftsförloppet med ett ögonkast : Se var allt ditt arbete finns och följ uppgiftsförloppet med ett ögonkast

Clip : Spela enkelt in din skärm och dela videoklipp med teammedlemmar direkt i uppgifter : Spela enkelt in din skärm och dela videoklipp med teammedlemmar direkt i uppgifter

Fördelar

Möjlighet att integrera med andra vanliga verktyg för distansarbete som Zoom, Slack och Loom

Den kostnadsfria versionen är mer kraftfull än de flesta samarbets- och produktivitetsverktyg.

Tillgång till ett enormt bibliotek med färdiga mallar

Länka liknande uppgifter mellan arbetsytor med hjälp av uppgiftsrelationer eller beroenderelationer.

Enkelt att sätta upp mål

Enkla dra-och-släpp-funktioner för att flytta och omfördela uppgifter mellan olika team

Få uppdateringar i realtid och visuella signaler när andra visar, redigerar eller kommenterar dina uppgifter.

Nackdelar

Användarna behöver ofta lite utbildning på grund av den höga graden av anpassning.

Det kan vara svårt att svara via e-post

Sökfunktionerna kan vara långsammare (för tillfället 😉)

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Trello

Via Trello

Distansarbete fokuserar i allmänhet på att uppnå specifika mål med team som är spridda på olika platser. Med Trello kan du dock snabbt samla allt på ett och samma ställe, inklusive alla uppgifter som dina team hanterar.

Trello samlar alla dina uppgifter, verktyg och team på ett enda användargränssnitt för smidig drift.

Funktioner

Chatt i realtid

Aktivitet/Nyhetsflöde

Hantering av distansmöten

Brainstorming-funktioner

Fördelar

Lätt att använda

Sömlösa integrationer

Förenklad automatisering

Effektiv kundservice

Nackdelar

Ingen sidrullning

Svårt att radera kort

Måste vara online för att kunna användas

Prissättning

Gratis för alltid

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 USD/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (12 990+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 2280+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Trello!

3. Wrike

Via Wrike

Wrike är en välkänd programvara för hantering av distansarbete som tar världen med storm. Med Wrike kan du enkelt hantera dina distansverktyg. Detta unika verktyg gör det möjligt för dig att undanröja hinder för distansarbete samtidigt som du säkerställer tydlighet i dina verksamheter och överträffar dina mål.

Funktioner

Anpassade objekttyper

Projektresursplanering

Mobil- och datorappar

Funktioner för korsmärkning

Fördelar

Håller alla involverade

Naturligt arbetsflöde

Enkla att hantera uppgifter

Sömlösa integrationer

Nackdelar

Svårt att kontakta kundsupport

Vissa säger att det kan ha förvirrande funktioner

Inte lika intuitivt för distansarbetare

Prissättning

Gratis för alltid

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 28,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 3 230 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (1 890+ recensioner)

4. Movavi

via Movavi

Movavi Screen Recorder är ett program för skärminspelning som gör det möjligt för användare att spela in skärmaktivitet, programanvändning och videokonferenssamtal (Skype, Zoom, Hangouts). Verktyget erbjuder två lägen: skärminspelning och skärmdumpar.

Funktioner

Spela in endast webbkameravideo, systemljud eller din mikrofon

Exportera till Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-post eller dela länk

Exportalternativen inkluderar MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP och JPG

Fördelar

Två inspelningslägen: skärminspelning och skärmdumpar

Användarvänligt och intuitivt gränssnitt

Flexibla ljudinställningar

Snabba exportalternativ

Nackdelar

Vattenstämpel i den färdiga videon under provperioden

Begränsade redigeringsalternativ

Endast 7 dagars provperiod

Prissättning

Gratis provperiod

Ett års prenumeration: 42,95 dollar

Livstidslicens: 57,95 dollar

Betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

5. ProofHub

Via ProofHub

Att leda ett team på distans kan låta som en smidig idé som sänker driftskostnaderna och ger förväntade resultat. Det är dock viktigt att betona att detta endast ibland är ett mer hanterbart företag.

Därför behöver du projektledningsprogramvara som ProofHub som hjälper dig att planera, samarbeta och organisera dina distansarbetande team.

Funktioner

Anpassningsbara mallar

Kundportal

Gantt/tidslinjevy

Idéhantering

Fördelar

Möjlighet att flytta uppgifter i etapper

Tillgänglighet av kanban-tavlor

Enkelt och snabbt

Lätt att integrera med andra verktyg

Nackdelar

Felaktig kommunikation

Kan vara dyrt för distansarbetare

Utmaningar i samarbetet inom teamet

Prissättning

Gratis provperiod

Essential : 45 $/månad

Ultimate Control: 89 $/månad

Betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

6. GitHub

Via GitHub

Framväxten av distansarbete har medfört vissa utmaningar. Säkerhet är fortfarande den största utmaningen med framväxten av cyberbrottslingar som är redo att infiltrera och stjäla viktiga dokument från organisationer. Med GitHub kan du arbeta med ett välkänt verktyg för distansarbete med inbyggda säkerhetsfunktioner.

Funktioner

Uppgiftshantering

Varnings-/eskaleringsfunktioner

Dashboard

Uppgiftshantering

Fördelar

Superpraktiskt

Praktiskt verktyg för distansarbete

Enkelt att interagera med andra användare

Snabbt att komma igång

Nackdelar

Ingen mobilapp

Utmanande att få support

Saknar mörkt läge

Prissättning

Gratis för alltid

Team : 44 $/år per användare

Företag: 231 $/år per användare

Betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (5 540+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

7. Slack

via Slack

Att skapa ett bra distansarbetesteam är alltid en utmaning. Det är därför de flesta organisationer som använder distansarbete har svårt att påverka marknaden. Slack samlar alla dina verktyg och distansarbetesteam på ett ställe, vilket gör det enklare att kommunicera, utbyta idéer och till och med lösa befintliga problem snabbare.

Funktioner

Meddelandefunktioner

Tillgänglighetsfunktioner

Anslutningsfunktioner

Huddles, klipp och videosamtal

Fördelar

Lätt att använda när du arbetar på distans

Sömlös hantering av uppgifter

Sömlös kommunikation

Betala versioner är utmärkta för fildelning.

Nackdelar

Separat e-postadress och lösenord för varje kanal

Konstigt användargränssnitt

Mycket många kanaler

Prissättning

Gratis för alltid

Pro : 7,25 $/månad

Business+ : 7,50 $/månad

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 22 800 recensioner)

CLICKUP OCH SLACK: ETT PERFEKT PARVisste du att du kan integrera Slack med ClickUp för att skapa och hantera uppgifter i Slack, samtidigt som du omvandlar dina meddelanden till uppgifter och kommentarer? Det är lika enkelt som Slack och ClickUp!

8. Zoom

Via Zoom

Zoom har varit en game changer när det gäller distansarbete. Detta verktyg blev det självklara distansverktyget för organisationer under COVID-19-pandemins höjdpunkt, när videosamtal tog över arbetslivet.

Dessutom hjälper Zoom organisationer att omforma arbetsplatser och göra distansarbete smidigare. Och viktigast av allt, det kan förbättra kundhanteringen genom att skapa ett enklare sätt att hålla teammöten.

Funktioner

Enkel kommunikation via teammöten

Dela skärmfönster

Teamhantering för distansarbete

Kontaktadministration

Fördelar

Lätt att automatisera

Effektiva för säljteam

Lätt att spåra försäljningen

Utmärkt kundsignatur

Nackdelar

Lätt att förlora arbete

Svårigheter med försäljningsuppföljning

Bristande iOS-integration

Prissättning

Gratis för alltid

Pro : 149 $/år per användare

Business+ : 199 $/år per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 52 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 400 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zoom!

9. Miro

Via Miro

Kreativitet är en viktig aspekt för alla framgångsrika team. Som teamledare vill du se till att din organisation har den kreativitet som krävs för att uppnå sina mål – särskilt när det gäller distansarbete.

De flesta verktyg för distansarbete är ineffektiva i denna roll, men Miro sticker ut som ditt teams visuella plattform för att kommunicera, samarbeta och skapa tillsammans.

Funktioner

Säkerhetsfunktioner som är idealiska för distansanställda

Anpassningsaspekter

Visuella verktyg

Programvaruerbjudande

Fördelar

Flera team kan arbeta tillsammans

Fantastisk samarbetsupplevelse

Främjar kreativitet

Ger fascinerande idéer

Nackdelar

Lager av låst innehåll

Möjligt att redigera i fel områden

Saknar integrationsfunktioner

Prissättning

Gratis för alltid

Startpaket : 8 $/månad per användare

Business+ : 88 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 52 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 400 recensioner)

10. Toggl

Få detaljerad information om prestanda från enskilda medarbetare i Toggl

Vid distansarbete är tidshantering den ultimata strategin för att organisationer ska kunna lyckas. Om du har ett team som arbetar på distans är lovande tidshanteringsmetoder det enda sättet att upprätthålla prestandan.

Toggl är en projektledningsprogramvara och ett verktyg för tidrapportering som effektivt ökar prestandan. Detta verktyg underlättar resurshanteringen eftersom du bara betalar för varje fakturerbar minut.

Funktioner

Mobil- och datorappar

Offline-spårning

Timer med ett klick

Att göra-lista

Fördelar

Utmärkt tidrapportering för distansanställda

Effektiv projektledning

Lätt att installera

Fördelar med uppgiftshantering

Nackdelar

Svårt att korrigera felaktig tid

URL-utmaningar för tidsregistreringsfunktioner

Svårt att pausa sessioner

Prissättning

Gratis för alltid

Startpaket : 9 $/månad per användare

Premium : 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 940+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 400 recensioner)

11. Google Drive

Via Google

Google Drive är ett av de bästa samarbetsverktygen och gör det möjligt för dig att lagra, dela och arbeta med filer och mappar från din dator, surfplatta eller till och med dina mobila enheter. Det har inbyggda skydd som effektivt ger säker och krypterad fjärråtkomst till dina filer.

Alla filer som du delar kommer att skannas proaktivt för phishing, ransomware, spam och skadlig kod. Du behöver inte oroa dig för den ökande risken för cyberhot mot dina enheter.

Funktioner

Dokumentgenerering

Arkivering och lagring

Offline och fjärråtkomst

Versionshantering och fildelning

Fördelar

Fjärråtkomst till information

Säkra inloggningar

Gratis lagringsutrymme

Lätt att dela med team

Nackdelar

Brist på kontinuerliga förbättringar

Otillförlitlig support

Brist på grundläggande funktioner

Prissättning

100 GB : 1,99 $/månad

1 TB : 9,99 $/månad

10 TB : 99,99 $/månad

20 TB : 199,99 $/månad

30 TB : 299,99 $/månad

Google Drive for Teams: 10,00 $/månad per användare

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 940+ recensioner)

Capterra: 4. 3/10+ recensioner)

12. Okta

Via Okta

Under årens lopp har identitet varit en av de viktigaste orsakerna till att olika organisationer har varit framgångsrika i sin verksamhet. Teamen finns under samma tak, vilket innebär att de kan bygga upp en identitet som driver organisationen framåt.

Detta är annorlunda när det gäller distansarbetande team. Med Okta kan du dock skapa en identitet för dina distansarbetande team, vilket främjar medarbetarnas produktivitet, skapar bra användarupplevelser och ökar antalet kundregistreringar.

Funktioner

Policyhantering

Lätt att navigera

Tredjepartsintegrationer

Beteendeanalys

Fördelar

Lätt att lära sig

Säker drift

Åtkomst med ett enda lösenord

Förbättrar användarupplevelsen

Nackdelar

Förseningar i push-meddelanden

Kräver telefon för inloggning

Åtkomst från andra enheter

Prissättning

Enkel inloggning : 2 $/användare per månad

Single sign-on plus : 4 $/användare per månad

Företag : 8 $/användare per månad

Enterprise plus: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 630 recensioner)

Capterra: 4,7/690+ recensioner)

13. Loom

Via Loom

Möten med dina distansarbetande team är en av de största utmaningarna. Du behöver hjälp för att snabbt kunna förmedla information och göra justeringar där det behövs. Det är där Loom kommer in.

Med detta nya verktyg för distansarbete kan du spela in korta videoklipp och uppdatera dina distansarbetande team i realtid. Verktyget hjälper dig att minska antalet möten med 29 %.

Funktioner

Chrome-tillägg

Videohosting

Obegränsat videobibliotek

Skrivbordsapp

Fördelar

Användare kan spela in skärmar

Enkelt att dela videor

Fördelar med transkription

Lätt att konfigurera och använda

Nackdelar

Kräver ett tillägg för vissa webbläsare

Regelbundna krascher

Problem med att starta och stänga av

Prissättning

Starter : Gratis

Företag : 8 $/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (940+ recensioner)

Capterra: 4,6/310+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Loom!

14. Microsoft Teams

Via Microsoft

Som Microsoft-användare bör du känna till Microsoft Teams. Det är en innovativ programvara som har revolutionerat fjärrarbete. Verktyget gör det möjligt för team att enkelt och snabbt dela innehåll, lära sig nya färdigheter, planera uppgifter och utföra dem tillsammans i ett gemensamt gränssnitt.

Funktioner

Teammöten

Möjliga samtal

Samarbete i realtid

Gruppchatt

Fördelar

Videoinspelning

Lätt att ansluta sig till andra team

Sömlös filöverföring

Avancerad säkerhet

Nackdelar

Desktopversionen är benägen att drabbas av fel.

Brant inlärningskurva

Utmanande att ringa andra team

Prissättning

Microsoft Teams Essentials : 4 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad

Betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (13 210+ recensioner)

Capterra: 4,5/8 880+ recensioner)

15. nTask

via nTask

Alla växande team står inför enorma utmaningar när det gäller skalbarhet. Det är viktigt att poängtera att vissa team behöver hjälp för att bryta ner komplexa projekt. Lyckligtvis har nTasks inträde på marknaden för fjärrstyrd projektledning förenklat denna process.

Med nTask blir det enklare att dela upp komplexa projekt så att team snabbt och enkelt kan planera, samarbeta, analysera och hantera dagliga uppgifter.

Funktioner

Fördelar

Förmåga att multitaska

Sömlösa metoder för tidshantering

Enkelt att skapa nya uppgifter

Regelbundna aviseringar

Nackdelar

Kontakt med supporten är utmanande

Förlust av data

Utmaningar med att anpassa kalendern

Prissättning

Premium : 3 $/månad, faktureras årligen

Företag : 8 $/månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta försäljning

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (17 recensioner)

Capterra: 4. 1/97 recensioner)

16. Hive

Via Hive

Att fördela uppgifter till ett team på distans kräver arbete. Du behöver hjälp för att förstå vem som gör vad och i vilken takt. Det tar också tid att avgöra vem som är ansvarig för vad och om de aktivt arbetar för att fullgöra sina uppgifter.

Hive är dedikerat till att säkerställa att du snabbt kan förstå hur ditt team arbetar och vem som är ansvarig för olika uppgifter.

Funktioner

Dokument- och videokontroll

Projektmallar

Godkännandeprocesser

Tidrapporter och tidrapportering

Fördelar

Det är enklare att tilldela uppgifter

Samlar alla uppgifter under ett tak

Lätt att integrera med andra verktyg

Har en anpassningsbar tidslinje

Nackdelar

Det är svårt att följa aviseringar

Chatten försvinner hela tiden

Tar tid att lära sig

Prissättning

Solo : Gratis för alltid

Team : 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/409 (17 recensioner)

Capterra: 4,5/169 recensioner)

Distansarbete är inte längre en lyx för organisationer utan en verklighet som de måste hantera. Talangfulla medarbetare är aktivt intresserade av möjligheter som möjliggör distansarbete.

För att företag ska kunna attrahera de bästa talangerna måste de erbjuda möjligheter till distansarbete. Lyckligtvis finns det distansverktyg som ClickUp som hjälper team att arbeta från en centraliserad plattform.

Med ClickUp får du en heltäckande lösning för din organisation att hantera distansanställda eller kontorsanställda på samma plats. ClickUps funktioner hjälper till att koppla samman team och förbättra produktiviteten genom anpassningsbara arbetsflöden, över 15 vyer, dokumentationsfunktioner för samarbete och mycket mer.

Ta kontrollen redan idag och skapa din egen kostnadsfria arbetsplats i ClickUp!