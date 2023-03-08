Län där flest människor arbetar hemifrån i varje delstat

När COVID-19-pandemin slog till i början av 2020 anpassades alla uppgifter som kunde utföras på distans – träningspass, after work, till och med läkarbesök – och, framför allt, arbetsdagen.

Men många fortsatte att arbeta på plats, delvis beroende på uppgiften eller jobbet. En undersökning från Pew Research Center som genomfördes i oktober 2020 visade att 71 % av de personer som kunde utföra sitt arbete på distans också gjorde det. Ändå var det mindre sannolikt att låginkomsttagare gjorde det, oavsett vilka arbetsuppgifter de hade.

Geografin spelade också roll: enligt en OECD-analys var det mer sannolikt att städer hade distansvänliga jobb, men många landsbygdsområden försökte locka arbetstagare som nu kunde arbeta var som helst.

Övergången till distansarbete upphörde inte helt när kontoren öppnade igen för arbete på plats: Enligt en annan undersökning från Pew Research Center arbetade 59 % av de tillfrågade fortfarande på distans 2022.

ClickUp använde data från Census Bureau från American Community Survey 2021 för att hitta det län i varje delstat där den största andelen människor arbetar hemifrån åtminstone en del av tiden.

Självklart är anledningen till att många arbetstagare väljer att distansarbeta annorlunda 2023 än den var i mars 2020. I samma undersökning från Pew Research Center 2022 svarade respondenterna att det var lättare att balansera privatlivet med arbetet och hålla deadlines när de arbetade hemifrån. Färre distansarbetare uppgav att de var oroliga för att utsättas för COVID-19 än 2020.

Dessutom visade en undersökning från 2022 genomförd av McKinsey and Company att av de yrkesverksamma som tillfrågades och som hade möjlighet att arbeta hemifrån utnyttjade 87 % denna möjlighet. Flexibla arbetsvillkor angavs till och med som den tredje starkaste motivationen för att söka ett nytt jobb.

Hur ser det ut med distansarbete i landet? Nästan 18 % av amerikanerna som svarade på Census Bureau American Community Survey 2021 uppgav att de arbetade hemifrån åtminstone en del av tiden under den föregående veckan. Det är 27,6 miljoner människor – ungefär tre gånger så många som de 9 miljoner som uppgav att de arbetade hemifrån 2019.

Naturligtvis varierar antalet distansarbetare från delstat till delstat: Nästan hälften av yrkesverksamma i District of Columbia arbetade på distans 2021, och nästan en fjärdedel av arbetstagarna i Washington, Maryland, Colorado och Massachusetts loggade också in hemifrån.

I denna analys avgjordes oavgjorda resultat av antalet arbetstagare i ett län. Uppskattningar från American Community Survey för ett enda år fanns endast tillgängliga för cirka 620 län – de med en befolkning på över 65 000 – av över 3 000 i hela landet, men användes istället för femåriga uppskattningar på grund av de extrema förändringarna i trenderna för hemarbete under de senaste åren. Delstaterna listas här i alfabetisk ordning.

Fortsätt läsa för att ta reda på var flest människor arbetar hemifrån i din delstat.

Alabama: Madison County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 19,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 193 623

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 9,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,2 miljoner

Alaska: Anchorage Municipality

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 12,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 145 508

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 10,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 343 883

Arizona: Maricopa County

via Gregory E. Clifford // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 23,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 2,2 miljoner

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 20,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,3 miljoner

Arkansas: Benton County

via shuttersv // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 21,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 145 609

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 9,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,3 miljoner

Kalifornien: San Francisco County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 45,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 438 943

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 21,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 17,8 miljoner

Colorado: Boulder County

via Maciej Bledowski // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 36,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 172 868

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 23,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,0 miljoner

Connecticut: Fairfield County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 23,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 479 278

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 19,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i hela delstaten (16 år och äldre): 1,8 miljoner

Delaware: New Castle County

via Real Window Creative // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 23,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 275 885

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 18,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 455 993

Florida: Seminole County

via Brittx // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 25,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 240 502

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 16,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 9,9 miljoner

Georgia: Fulton County

via Brett Barnhill // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 36,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 558 580

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 18,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 5,0 miljoner

Hawaii: Hawaii County

via dirkr // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 13,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 82 140

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 10,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 668 446

Idaho: Ada County

via Charles Knowles // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 20,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 254 309

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 13,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 889 536

Illinois: DuPage County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 26,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 468 211

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 19,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 6,0 miljoner

Indiana: Hamilton County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 27,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 187 363

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 11,9 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,2 miljoner

Iowa: Dallas County

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 27,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 59 377

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 13,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,6 miljoner

Kansas: Johnson County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 27,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 329 827

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 13,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,4 miljoner

Kentucky: Oldham County

via Stephen Bailey // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 21,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 33 386

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 11,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,0 miljoner

Louisiana: Orleans Parish

via TFoxFoto // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 17,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 164 397

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 8,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,9 miljoner

Maine: Cumberland County

via Joseph Sohm // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 26,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 161 823

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 17,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 660 465

Maryland: Montgomery County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 37,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 540 481

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 24,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,1 miljoner

Massachusetts: Middlesex County

via Joseph Sohm // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 32,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 866 649

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 23,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,5 miljoner

Michigan: Washtenaw County

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 29,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 183 684

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 16,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,5 miljoner

Minnesota: Washington County

via Jeff Lueders // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 32,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 140 694

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 20,9 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner

Mississippi: DeSoto County

via Monarch Productions // Shutterstockk

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 10,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 91 372

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 6,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,2 miljoner

Missouri: St. Charles County

via Rob Neville Photos // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 22,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 216 203

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 14,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner

Montana: Gallatin County

via Madison Kent // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 18,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 66 583

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 14,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 522 807

Nebraska: Douglas County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 19,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 303 363

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 12,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,0 miljoner

Nevada: Washoe County

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 14,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 245 560

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 13,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,4 miljoner

New Hampshire: Hillsborough County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 22,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 233 146

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 19,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 733 129

New Jersey: Somerset County

via FotosForTheFuture // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 31,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 178 934

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 22,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,4 miljoner

New Mexico: Santa Fe County

via Jimack // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 24,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 69 704

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 15,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 877 399

New York: New York County

via pisaphotography // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 36,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 793 149

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 19,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 9,0 miljoner

North Carolina: Orange County

via Bryan Pollard // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 35,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 71 761

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 18,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,9 miljoner

North Dakota: Cass County

via Guy William // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 13,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 107 722

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 8,9 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 397 892

Ohio: Delaware County

via dvgpro // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 32,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 116 974

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 14,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 5,5 miljoner

Oklahoma: Tulsa County

via Valiik30 // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 14,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 311 061

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 10,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,8 miljoner

Oregon: Multnomah County

via Josemaria Toscano // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 32,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 425 906

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 22,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,0 miljoner

Pennsylvania: Chester County

via LittleKitty // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 29,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 280 530

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 18,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 6,1 miljoner

Rhode Island: Newport County

via Ramunas Bruzas // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 23,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 42 058

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 17,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 533 088

South Carolina: York County

via Nolichuckyjake // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 18,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 137 482

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 11,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,3 miljoner

South Dakota: Minnehaha County

via Steven Frame // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 14,7 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 109 606

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 11,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 445 606

Tennessee: Williamson County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 31,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 131 742

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 14,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,2 miljoner

Texas: Travis County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 36,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 731 623

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 16,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 13,6 miljoner

Utah: Salt Lake County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 23,5 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 613 545

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 20,0 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,6 miljoner

Vermont: Chittenden County

via Erika J Mitchell // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 26,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 91 678

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 19,6 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 327 910

Virginia: Arlington County

Orhan Cam // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 48,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 142 653

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 22,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,3 miljoner

Washington DC

via Orhan Cam // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 48,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 354 033

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 48,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 354 033

Washington: King County

via kan_khampanya // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 38,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 1,2 miljoner

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 24,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,7 miljoner

West Virginia: Monongalia County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 16,1 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 50 715

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 10,2 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 707 299

Wisconsin: Dane County

via Paul Brady Photography // Shutterstock

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 24,4 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 313 158

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 14,8 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner

Wyoming: Natrona County

via Canva

Personer som arbetar hemifrån inom länet : 7,3 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 38 741

Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten : 8,9 % av arbetstagarna

Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 283 628

Framtidens arbete är här

Gästskribent:

Annalise Mantz