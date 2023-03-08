ClickUp-bloggen
Län där flest människor arbetar hemifrån i varje delstat

Län där flest människor arbetar hemifrån i varje delstat

8 mars 2023

När COVID-19-pandemin slog till i början av 2020 anpassades alla uppgifter som kunde utföras på distans – träningspass, after work, till och med läkarbesök – och, framför allt, arbetsdagen.

Men många fortsatte att arbeta på plats, delvis beroende på uppgiften eller jobbet. En undersökning från Pew Research Center som genomfördes i oktober 2020 visade att 71 % av de personer som kunde utföra sitt arbete på distans också gjorde det. Ändå var det mindre sannolikt att låginkomsttagare gjorde det, oavsett vilka arbetsuppgifter de hade.

Geografin spelade också roll: enligt en OECD-analys var det mer sannolikt att städer hade distansvänliga jobb, men många landsbygdsområden försökte locka arbetstagare som nu kunde arbeta var som helst.

Övergången till distansarbete upphörde inte helt när kontoren öppnade igen för arbete på plats: Enligt en annan undersökning från Pew Research Center arbetade 59 % av de tillfrågade fortfarande på distans 2022.

ClickUp använde data från Census Bureau från American Community Survey 2021 för att hitta det län i varje delstat där den största andelen människor arbetar hemifrån åtminstone en del av tiden.

Självklart är anledningen till att många arbetstagare väljer att distansarbeta annorlunda 2023 än den var i mars 2020. I samma undersökning från Pew Research Center 2022 svarade respondenterna att det var lättare att balansera privatlivet med arbetet och hålla deadlines när de arbetade hemifrån. Färre distansarbetare uppgav att de var oroliga för att utsättas för COVID-19 än 2020.

Dessutom visade en undersökning från 2022 genomförd av McKinsey and Company att av de yrkesverksamma som tillfrågades och som hade möjlighet att arbeta hemifrån utnyttjade 87 % denna möjlighet. Flexibla arbetsvillkor angavs till och med som den tredje starkaste motivationen för att söka ett nytt jobb.

Hur ser det ut med distansarbete i landet? Nästan 18 % av amerikanerna som svarade på Census Bureau American Community Survey 2021 uppgav att de arbetade hemifrån åtminstone en del av tiden under den föregående veckan. Det är 27,6 miljoner människor – ungefär tre gånger så många som de 9 miljoner som uppgav att de arbetade hemifrån 2019.

Naturligtvis varierar antalet distansarbetare från delstat till delstat: Nästan hälften av yrkesverksamma i District of Columbia arbetade på distans 2021, och nästan en fjärdedel av arbetstagarna i Washington, Maryland, Colorado och Massachusetts loggade också in hemifrån.

I denna analys avgjordes oavgjorda resultat av antalet arbetstagare i ett län. Uppskattningar från American Community Survey för ett enda år fanns endast tillgängliga för cirka 620 län – de med en befolkning på över 65 000 – av över 3 000 i hela landet, men användes istället för femåriga uppskattningar på grund av de extrema förändringarna i trenderna för hemarbete under de senaste åren. Delstaterna listas här i alfabetisk ordning.

Fortsätt läsa för att ta reda på var flest människor arbetar hemifrån i din delstat.

Alabama: Madison County

Stadsbild och vattenväg i Huntsville
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 19,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 193 623
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 9,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,2 miljoner

Alaska: Anchorage Municipality

Anchorages silhuett på vintern.
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 12,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 145 508
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 343 883

Arizona: Maricopa County

Vacker utsikt över Phoenix
via Gregory E. Clifford // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 2,2 miljoner
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 20,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,3 miljoner

Arkansas: Benton County

Walmart Museum i centrala Bentonville
via shuttersv // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 21,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 145 609
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 9,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,3 miljoner

Kalifornien: San Francisco County

Golden Gate Bridge i San Francisco
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 45,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 438 943
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 21,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 17,8 miljoner

Colorado: Boulder County

Flygfoto över Boulder City på hösten
via Maciej Bledowski // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 172 868
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 23,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,0 miljoner

Connecticut: Fairfield County

Marina i Stamford
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 479 278
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i hela delstaten (16 år och äldre): 1,8 miljoner

Delaware: New Castle County

Flygfoto över Wilmington
via Real Window Creative // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 275 885
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 455 993

Florida: Seminole County

Cranes Roost Park-fontänen och tornet i Altamonte Springs
via Brittx // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 25,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 240 502
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 16,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 9,9 miljoner

Georgia: Fulton County

Flygfoto över Atlantas tunnelbana och motorvägar
via Brett Barnhill // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 558 580
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 5,0 miljoner

Hawaii: Hawaii County

Flygfoto över en stad på Hawaii
via dirkr // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 13,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 82 140
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 668 446

Idaho: Ada County

Skyline i centrala Boise
via Charles Knowles // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 20,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 254 309
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 889 536

Illinois: DuPage County

Aurora Skyline och bro
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 26,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 468 211
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 6,0 miljoner

Indiana: Hamilton County

Flygfoto över Coxhall Gardens i Carmel
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 27,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 187 363
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,9 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,2 miljoner

Iowa: Dallas County

Flygfoto över centrala Waukee
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 27,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 59 377
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,6 miljoner

Kansas: Johnson County

Streetview och klocktorn i Overland Park, Kansas
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 27,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 329 827
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,4 miljoner

Kentucky: Oldham County

Hästgård på landsbygden i Kentucky
via Stephen Bailey // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 21,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 33 386
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,0 miljoner

Louisiana: Orleans Parish

via Canal Street-spårvagnen i centrala New Orleans
via TFoxFoto // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 17,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 164 397
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 8,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,9 miljoner

Maine: Cumberland County

Portland Head Lighthouse och kusten
via Joseph Sohm // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 26,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 161 823
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 17,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 660 465

Maryland: Montgomery County

Rockvilles stadsbild
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 37,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 540 481
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 24,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,1 miljoner

Massachusetts: Middlesex County

Flygfoto över Cambridge och Anderson Memorial Bridge
via Joseph Sohm // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 866 649
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 23,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,5 miljoner

Michigan: Washtenaw County

Flygfoto över centrala Ann Arbor på sommaren
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 29,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 183 684
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 16,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,5 miljoner

Minnesota: Washington County

Utsikt över St. Croix River från Stillwater
via Jeff Lueders // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 140 694
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 20,9 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner

Mississippi: DeSoto County

Flygfoto över förortsområdet i Olive Branch
via Monarch Productions // Shutterstockk
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 10,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 91 372
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 6,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,2 miljoner

Missouri: St. Charles County

St. Charles County, Missouri
via Rob Neville Photos // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 22,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 216 203
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner

Montana: Gallatin County

Flygfoto över Bozeman på sommaren
via Madison Kent // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 18,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 66 583
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 522 807

Nebraska: Douglas County

Flygfoto över Omaha på sommaren
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 19,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 303 363
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 12,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,0 miljoner

Nevada: Washoe County

Flygfoto över Reno på hösten
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 14,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 245 560
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,4 miljoner

New Hampshire: Hillsborough County

Kvällsvy över flodstranden i Manchester
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 22,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 233 146
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 733 129

New Jersey: Somerset County

Drönarbild över en park i Somerset
via FotosForTheFuture // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 31,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 178 934
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 22,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,4 miljoner

New Mexico: Santa Fe County

Utsikt över Santa Fe på hösten
via Jimack // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 24,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 69 704
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 15,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 877 399

New York: New York County

New York County, New York
via pisaphotography // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 793 149
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 9,0 miljoner

North Carolina: Orange County

Orange County, North Carolina
via Bryan Pollard // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 35,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 71 761
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,9 miljoner

North Dakota: Cass County

Cass County, North Dakota
via Guy William // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 13,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 107 722
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 8,9 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 397 892

Ohio: Delaware County

Flygfoto över Delaware på sommaren
via dvgpro // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 116 974
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 5,5 miljoner

Oklahoma: Tulsa County

Stadsperspektiv över Tusla
via Valiik30 // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 14,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 311 061
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,8 miljoner

Oregon: Multnomah County

Portlands stadsbild från Pittock Mansion
via Josemaria Toscano // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 425 906
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 22,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,0 miljoner

Pennsylvania: Chester County

Flygfoto över West Chester på sommaren
via LittleKitty // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 29,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 280 530
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 6,1 miljoner

Rhode Island: Newport County

Newport City och Old Harbor
via Ramunas Bruzas // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 42 058
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 17,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 533 088

South Carolina: York County

York County Courthouse på våren
via Nolichuckyjake // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 18,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 137 482
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,3 miljoner

South Dakota: Minnehaha County

Turister besöker Falls Park i Sioux Falls
via Steven Frame // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 14,7 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 109 606
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 445 606

Tennessee: Williamson County

Williamson County, Tennessee
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 31,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 131 742
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,2 miljoner

Texas: Travis County

Flygfoto över Austin och floden
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 731 623
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 16,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 13,6 miljoner

Utah: Salt Lake County

Flygfoto över Salt Lake City
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,5 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 613 545
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 20,0 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,6 miljoner

Vermont: Chittenden County

Chittenden County, Vermont
via Erika J Mitchell // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 26,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 91 678
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,6 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 327 910

Virginia: Arlington County

Arlington Memorial Bridge på hösten
Orhan Cam // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 48,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 142 653
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 22,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,3 miljoner

Washington DC

Pennsylvania Avenue och USA:s kapitolium
via Orhan Cam // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 48,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 354 033
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 48,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 354 033

Washington: King County

Seattles skyline i centrum
via kan_khampanya // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 38,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 1,2 miljoner
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 24,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,7 miljoner

West Virginia: Monongalia County

Flygfoto över Morgantown
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 16,1 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 50 715
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,2 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 707 299

Wisconsin: Dane County

Madisons silhuett med Capitoliumkupolen
via Paul Brady Photography // Shutterstock
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 24,4 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 313 158
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,8 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner

Wyoming: Natrona County

Casper cityview med bergskedja
via Canva
  • Personer som arbetar hemifrån inom länet: 7,3 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 38 741
  • Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 8,9 % av arbetstagarna
  • Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 283 628

Framtidens arbete är här

Allt fler företag övergår till distansarbete, och därför är det viktigt att implementera projektledningsverktyg för att upprätthålla samordning och samarbete mellan teamen.

Det är precis vad ClickUp gör – ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och teamsamarbete som verkligen kan hjälpa ditt team att nå sin fulla potential på en spridd eller hybrid arbetsplats. Med hundratals kraftfulla funktioner och en helt anpassningsbar plattform kan du använda ClickUp för att stödja asynkroniskt arbete och hålla dina team organiserade, inriktade på målen och uppkopplade hela tiden.

Framtidens arbete är här – ge dina team den moderna lösning de behöver för att kunna arbeta optimalt var som helst i världen.

