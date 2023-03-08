Län där flest människor arbetar hemifrån i varje delstat

När COVID-19-pandemin slog till i början av 2020 anpassades alla uppgifter som kunde utföras på distans – träningspass, after work, till och med läkarbesök – och, framför allt, arbetsdagen.
Men många fortsatte att arbeta på plats, delvis beroende på uppgiften eller jobbet. En undersökning från Pew Research Center som genomfördes i oktober 2020 visade att 71 % av de personer som kunde utföra sitt arbete på distans också gjorde det. Ändå var det mindre sannolikt att låginkomsttagare gjorde det, oavsett vilka arbetsuppgifter de hade.
Geografin spelade också roll: enligt en OECD-analys var det mer sannolikt att städer hade distansvänliga jobb, men många landsbygdsområden försökte locka arbetstagare som nu kunde arbeta var som helst.
Övergången till distansarbete upphörde inte helt när kontoren öppnade igen för arbete på plats: Enligt en annan undersökning från Pew Research Center arbetade 59 % av de tillfrågade fortfarande på distans 2022.
ClickUp använde data från Census Bureau från American Community Survey 2021 för att hitta det län i varje delstat där den största andelen människor arbetar hemifrån åtminstone en del av tiden.
Självklart är anledningen till att många arbetstagare väljer att distansarbeta annorlunda 2023 än den var i mars 2020. I samma undersökning från Pew Research Center 2022 svarade respondenterna att det var lättare att balansera privatlivet med arbetet och hålla deadlines när de arbetade hemifrån. Färre distansarbetare uppgav att de var oroliga för att utsättas för COVID-19 än 2020.
Dessutom visade en undersökning från 2022 genomförd av McKinsey and Company att av de yrkesverksamma som tillfrågades och som hade möjlighet att arbeta hemifrån utnyttjade 87 % denna möjlighet. Flexibla arbetsvillkor angavs till och med som den tredje starkaste motivationen för att söka ett nytt jobb.
Hur ser det ut med distansarbete i landet? Nästan 18 % av amerikanerna som svarade på Census Bureau American Community Survey 2021 uppgav att de arbetade hemifrån åtminstone en del av tiden under den föregående veckan. Det är 27,6 miljoner människor – ungefär tre gånger så många som de 9 miljoner som uppgav att de arbetade hemifrån 2019.
Naturligtvis varierar antalet distansarbetare från delstat till delstat: Nästan hälften av yrkesverksamma i District of Columbia arbetade på distans 2021, och nästan en fjärdedel av arbetstagarna i Washington, Maryland, Colorado och Massachusetts loggade också in hemifrån.
I denna analys avgjordes oavgjorda resultat av antalet arbetstagare i ett län. Uppskattningar från American Community Survey för ett enda år fanns endast tillgängliga för cirka 620 län – de med en befolkning på över 65 000 – av över 3 000 i hela landet, men användes istället för femåriga uppskattningar på grund av de extrema förändringarna i trenderna för hemarbete under de senaste åren. Delstaterna listas här i alfabetisk ordning.
Fortsätt läsa för att ta reda på var flest människor arbetar hemifrån i din delstat.
Alabama: Madison County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 19,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 193 623
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 9,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,2 miljoner
Alaska: Anchorage Municipality
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 12,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 145 508
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 343 883
Arizona: Maricopa County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 2,2 miljoner
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 20,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,3 miljoner
Arkansas: Benton County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 21,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 145 609
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 9,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,3 miljoner
Kalifornien: San Francisco County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 45,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 438 943
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 21,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 17,8 miljoner
Colorado: Boulder County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 172 868
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 23,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,0 miljoner
Connecticut: Fairfield County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 479 278
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i hela delstaten (16 år och äldre): 1,8 miljoner
Delaware: New Castle County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 275 885
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 455 993
Florida: Seminole County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 25,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 240 502
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 16,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 9,9 miljoner
Georgia: Fulton County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 558 580
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 5,0 miljoner
Hawaii: Hawaii County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 13,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 82 140
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 668 446
Idaho: Ada County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 20,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 254 309
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 889 536
Illinois: DuPage County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 26,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 468 211
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 6,0 miljoner
Indiana: Hamilton County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 27,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 187 363
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,9 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,2 miljoner
Iowa: Dallas County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 27,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 59 377
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,6 miljoner
Kansas: Johnson County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 27,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 329 827
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,4 miljoner
Kentucky: Oldham County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 21,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 33 386
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,0 miljoner
Louisiana: Orleans Parish
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 17,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 164 397
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 8,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,9 miljoner
Maine: Cumberland County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 26,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 161 823
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 17,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 660 465
Maryland: Montgomery County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 37,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 540 481
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 24,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,1 miljoner
Massachusetts: Middlesex County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 866 649
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 23,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,5 miljoner
Michigan: Washtenaw County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 29,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 183 684
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 16,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,5 miljoner
Minnesota: Washington County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 140 694
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 20,9 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner
Mississippi: DeSoto County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 10,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 91 372
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 6,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,2 miljoner
Missouri: St. Charles County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 22,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 216 203
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner
Montana: Gallatin County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 18,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 66 583
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 522 807
Nebraska: Douglas County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 19,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 303 363
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 12,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,0 miljoner
Nevada: Washoe County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 14,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 245 560
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 13,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,4 miljoner
New Hampshire: Hillsborough County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 22,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 233 146
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 733 129
New Jersey: Somerset County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 31,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 178 934
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 22,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,4 miljoner
New Mexico: Santa Fe County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 24,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 69 704
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 15,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 877 399
New York: New York County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 793 149
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 9,0 miljoner
North Carolina: Orange County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 35,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 71 761
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,9 miljoner
North Dakota: Cass County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 13,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 107 722
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 8,9 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 397 892
Ohio: Delaware County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 116 974
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 5,5 miljoner
Oklahoma: Tulsa County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 14,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 311 061
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,8 miljoner
Oregon: Multnomah County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 32,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 425 906
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 22,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,0 miljoner
Pennsylvania: Chester County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 29,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 280 530
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 18,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 6,1 miljoner
Rhode Island: Newport County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 42 058
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 17,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 533 088
South Carolina: York County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 18,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 137 482
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,3 miljoner
South Dakota: Minnehaha County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 14,7 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 109 606
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 11,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 445 606
Tennessee: Williamson County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 31,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 131 742
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,2 miljoner
Texas: Travis County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 36,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 731 623
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 16,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 13,6 miljoner
Utah: Salt Lake County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 23,5 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 613 545
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 20,0 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 1,6 miljoner
Vermont: Chittenden County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 26,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 91 678
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 19,6 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 327 910
Virginia: Arlington County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 48,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 142 653
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 22,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 4,3 miljoner
Washington DC
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 48,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 354 033
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 48,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 354 033
Washington: King County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 38,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 1,2 miljoner
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 24,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 3,7 miljoner
West Virginia: Monongalia County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 16,1 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 50 715
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 10,2 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 707 299
Wisconsin: Dane County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 24,4 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 313 158
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 14,8 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 2,9 miljoner
Wyoming: Natrona County
- Personer som arbetar hemifrån inom länet: 7,3 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare inom länet (16 år och äldre): 38 741
- Personer som arbetar hemifrån i hela delstaten: 8,9 % av arbetstagarna
- Totalt antal arbetstagare i delstaten (16 år och äldre): 283 628
Framtidens arbete är här
