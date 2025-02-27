11 gratis mallar för problemspårning och loggning i Excel och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för problemspårning?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för problemspårning är ett verktyg som gör det enkelt för team att katalogisera problem, planera strategier för att mildra dem och slutligen lösa dem. " } } ] }

Oavsett vilken produkt eller tjänst du erbjuder kommer det att dyka upp problem varje dag som du och ditt team måste hantera. Oavsett om det handlar om en missnöjd kund eller en leverans som har försvunnit behöver du programvara och verktyg för problemspårning för att hantera dessa problem på ett effektivt sätt.

Ett av de bästa sätten att hantera dina problem är med en mall för problemspårning. Oavsett om du behöver hålla koll på kundfeedback eller snabbt identifiera och lösa buggar kan ett pålitligt system göra hela skillnaden.

Lyckligtvis finns det många mallar som kan hjälpa dig att göra just detta. I den här artikeln utforskar vi några av våra favoritmallar för problemspårning – från kundtjänsthantering till IT-säkerhet – så att du kan hitta det perfekta verktyget för ditt team!

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är 11 kostnadsfria mallar för problemspårning och loggning som hjälper team att spåra problem, planera korrigeringar och lösa problem snabbare. ClickUp Issue Tracker Template – Bäst för att spåra och lösa problem effektivt ClickUp-mall för problemregistrering – Bäst för systematisk registrering och övervakning av problem ClickUp-mall för fel- och problemspårning – Bäst för att spåra och åtgärda programvarufel ClickUp-mall för felrapportering – Bäst för strukturerad felrapportering och snabbare lösning ClickUp-mall för hantering av kundtjänstärenden – Bäst för att hantera och lösa kundernas problem ClickUp Agency Client Health Tracker från Zenpilot – Bäst för att övervaka kundnöjdhet och risker ClickUp IT-säkerhetsmall – Bäst för att spåra IT-säkerhetsproblem ClickUp-mall för leveransproblem – Bäst för hantering av leverans- och fraktproblem ClickUp-mall för feedbackformulär – Bäst för att samla in och organisera användarfeedback ClickUp Help Desk-mall – Bäst för centraliserad hantering av ärenden och supportförfrågningar Mall Lab Issue Tracking Excel-mall – Bäst för problemspårning baserad på kalkylblad

Varför är problemspårning viktigt?

En mall för problemspårning är ett verktyg som gör det enkelt för team att katalogisera problem, planera strategier för att mildra dem och slutligen lösa dem.

Som med alla projekt kommer det att uppstå problem då och då. Det kan handla om funktioner som inte fungerar som förväntat, buggar i programvaran eller kundklagomål.

Syftet med en mall för problemspårning är att hantera projektproblem och spåra deras framsteg tills de är lösta. På så sätt kan ditt team snabbt och enkelt ta itu med problem när de uppstår utan risk för att saker och ting förblir olösta för länge.

Vad kännetecknar en bra mall för problemspårning?

De bästa mallarna för problemspårning har alla vissa viktiga egenskaper gemensamt. För att vara en effektiv mall för problemspårning bör den vara:

Lätt att förstå : En bra användargränssnitt ska göra det möjligt för användarna att hitta det de behöver med ett ögonkast.

Anpassningsbar : Flera vyer gör mallen anpassningsbar efter dina behov.

Smart : Möjliggör enkel : Möjliggör enkel datainmatning som smidigt passar in i dina arbetsflöden.

Handlingsbar: Inkludera utrymmen där teammedlemmarna kan lära sig vad problemet är och vad de behöver göra för att lösa det.

11 gratis mallar för problemspårning i Excel och ClickUp

Företag står inför alla möjliga problem varje dag. Här är en samling av 11 gratis mallar som kan hjälpa dig att hantera de flesta av dem.

1. ClickUp-mall för problemspårning

Få gratis mall ClickUp-mall för problemspårning

Ibland behöver man verkligen inte något alltför avancerat. ClickUps mall för problemspårning är enkel, lätt att använda och perfekt för nästan alla team. Detta gör mallen särskilt lämplig som arbetshäst för flera team.

Men bara för att det är en grundläggande mall betyder det inte att den inte har några ess i rockärmen. Till exempel har mallen för problemspårning flera unika vyer. Med ett klick på en knapp kan den ändras från ett Gantt-diagram till en listvy för att passa dina preferenser.

Dessutom innehåller den alla relevanta informationskolumner som du kan behöva för att spåra projektledningsproblem i realtid. Detta inkluderar:

Uppgiftsprioritet

Tilldelad personal

Startdatum

Förfallodatum

Avdelning

Denna mall är också helt anpassningsbar. Så om du ser något du behöver (eller inte behöver) är det enkelt att göra dessa ändringar.

Om du är nybörjare när det gäller mallar för problemspårning eller bara behöver något för att hantera ditt teams produktbacklogg, behöver du inte leta längre – det här är den perfekta mallen för dig!

2. ClickUp-mall för problemjournal

Få gratis mall ClickUp-mall för spårning av risknivåer

ClickUp Risk Level Issue Tracker Template är en idealisk lösning för team som behöver prioritera sina uppgifter och se till att de viktigaste ärendena hanteras först.

Denna mall ger teamen en överskådlig bild av de viktigaste uppgifterna, så att de kan fokusera på dem först. Möjligheten att snabbt omformatera mallen till olika vyer (t.ex. Gantt-diagram eller listvy) ger ytterligare funktionalitet som gör det ännu enklare att hantera risker.

Risk Level Issue Tracker innehåller också alla nödvändiga kolumner du behöver, så det bör inte ta mycket tid att ladda ner mallen och göra den till en viktig del av ditt teams arbetsflöde.

Se hur du kan få kontroll över produktfel genom att ladda ner vår mall för risknivåspårning redan idag.

3. ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Få gratis mall ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Det är ett faktum att ingen gillar buggar – minst av allt när de finns i din programvara. Lyckligtvis är det med ClickUps mall för bugg- och problemspårning enklare än någonsin att utrota alla buggar som dyker upp i utvecklingsprocessen.

Denna mall gör detta genom att göra det så smidigt som möjligt för ditt team att rapportera, spåra och åtgärda buggar. Istället för att förlita sig på komplicerade kalkylblad eller informella meddelanden via Slack kan denna centraliserade mall vara ditt teams främsta sätt att få kännedom om kända buggar och snabbt åtgärda dem.

Med den här mallen kan du utnyttja kraften i organisation och teamwork för att minska eventuella fel i din programvara. Du kan till exempel samarbeta mellan flera avdelningar för att optimera dina insatser för att åtgärda buggar. Kundtjänsten kan rapportera kända buggar som anmälts av användare, produktteam kan bedöma risknivån och skapa felrapporter, och teknikteam kan snabbt ta itu med de viktigaste buggarna direkt.

Dessutom möjliggör denna mall flera vyer, så att all spårning av buggar och problem sker på ett och samma ställe. Mallen har följande vyer:

Listvy : Se dina öppna uppgifter och organisera dem efter prioritet, Scrum-poäng och mer.

Board view : Använd en drag-and-drop : Använd en drag-and-drop Kanban-tavla för att spåra var buggfixar befinner sig i din pipeline.

Arbetsbelastningsvy : Se ditt teams arbetsbelastning så att du kan förebygga flaskhalsar innan de uppstår.

Formulärvy : Hitta alla dina : Hitta alla dina felrapporter på ett och samma ställe.

Tidslinjevy: Planera ditt teams initiativ på en tidslinje så att alla vet exakt hur och när ni kommer från mål A till mål B.

Om du vill ha smidigt fungerande programvara kan du kombinera den här mallen med en bra programvara för felspårning, så blir du av med alla fel på nolltid!

4. ClickUp-mall för felrapportering

Få gratis mall ClickUp-mall för felrapportering

Ofta upptäcks buggar vid de mest olämpliga tidpunkterna. När du är upptagen med något annat är det sista du vill göra att skapa en detaljerad buggrapport för ditt team.

Det är därför vi har skapat ClickUp-mallen för felrapportering.

ClickUp Bug Reporting Template är en idealisk lösning för team som behöver ett enkelt och okomplicerat sätt att rapportera, spåra och prioritera buggar.

Denna mall för felrapportering innehåller detaljerade frågor som gör att du snabbt och korrekt kan rapportera problemet. Den innehåller information som:

Detaljer om när felet uppstod

Plattformen där det hände

Funktioner som påverkas

Steg för att replikera

Dessutom är denna mall helt anpassningsbar. Om du har ytterligare information som behöver spåras med varje felrapport kan du enkelt lägga till den.

Se till att din produkt fungerar smidigt genom att lägga till vår mall för felrapportering redan idag!

Behöver du mer hjälp med produktledning? Kolla in dessa 20 mallar för produktledning för ännu mer produktledningsfördelar.

5. ClickUp-mall för hantering av kundtjänstärenden

Få gratis mall ClickUp-mall för hantering av kundtjänstärenden

Det finns få saker som är svårare än att ge bra kundservice. Det krävs tid, tålamod och resurser för att ge kunderna en tillfredsställande lösning på de problem som plågar dem.

Ett sätt att ge dina kundsupportteam ett försprång är med rätt organisationsverktyg. ClickUps mall för ärendehantering inom kundtjänst kan göra just detta.

Kundtjänstmedarbetare kan använda den här mallen för att organisera alla sina kunder, feedback och prioriteringar på ett och samma ställe. Dessutom kan de spåra framsteg, kundnöjdhetsbetyg, skapa ärenden och samarbeta med andra team eller avdelningar om problem.

Gör inte ett redan svårt jobb ännu svårare. Börja implementera ClickUps mall för ärendehantering inom kundtjänst och ge dina kundsupportteam all hjälp de behöver för att kunna erbjuda den oförglömliga service som kunderna förväntar sig.

6. ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

Få gratis mall ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

I byråvärlden är det avgörande att ha koll på kundernas problem för att upprätthålla starka relationer och öka kundnöjdheten. Det är där ClickUp Agency Client Health Tracker från Zenpilot Template kommer in. Denna anpassningsbara mall gör det möjligt för företag att spåra hälsan i sina kundrelationer på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att hantera kundinformation och ha koll på eventuella problem som uppstår.

Med ClickUp Agency Client Health Tracker kan byråer spåra viktiga datapunkter som kundnöjdhet, kontaktpunkter och feedback. Denna information är avgörande för att identifiera potentiella problem innan de blir allvarliga, så att företag kan vidta proaktiva åtgärder och hålla sina kunder nöjda. Med all denna data lagrad på ett ställe är det enkelt att identifiera mönster och trender, vilket gör det möjligt för företag att optimera sina tjänster och förbättra den övergripande kundnöjdheten.

Genom att integrera ClickUp Agency Client Health Tracker i din byrås process för problemspårning kan du effektivisera dina arbetsflöden och hålla koll på alla kundproblem som uppstår.

7. ClickUp-mall för IT-säkerhet

Få gratis mall ClickUp-mall för IT-säkerhet

En av de största utmaningarna för alla digitala produkter är IT-säkerhet. Allt mer information lagras i molnet, vilket innebär att både företag och kunder måste vara säkra på att alla säkerhetsåtgärder vidtas.

Det är dock särskilt svårt för mindre företag att hålla jämna steg med detta stora problem. För att säkerställa säkerheten för dina data har vi skapat ClickUp IT Security Template.

Denna mall är förformaterad med de senaste säkerhetsriktlinjerna som rekommenderas av Center for Internet Security (CIS). Med hjälp av denna mall kan ditt IT-team se till att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda dina data.

Dessutom kan du med den praktiska tavelvyn se vilka säkerhetsinitiativ som är på plats, pågår eller ännu inte har påbörjats. På så sätt kan du planera en realistisk färdplan för hur du håller din produkt låst och säker.

8. ClickUp-mall för leveransproblem

Få gratis mall ClickUp-mall för leveransproblem

ClickUp-mallen för leveransproblem är ett ovärderligt verktyg för team som behöver hålla koll på sina leveransproblem.

Med den här mallen kan du övervaka och hantera eventuella förseningar eller avvikelser i leveransprocessen. Detta inkluderar att spåra den aktuella statusen för varje beställning, logga eventuella problem som uppstår under transporten och tillhandahålla detaljerad information om eventuella förseningar.

Detta hjälper dig att hantera eventuella problem i leveranskedjan och ger dig en enda problemdagbok som du kan hämta data från när du undersöker hur bra ditt företag är på att leverera produkter. Du kan sedan använda dessa data för att söka efter optimeringar av hastighet och tillförlitlighet för att skapa en ännu bättre service.

9. ClickUp-mall för feedbackformulär

Få gratis mall ClickUp-mall för feedbackformulär

Bra produkter skapas utifrån ännu bättre feedback. För, låt oss vara ärliga, ingenting är perfekt från början.

Om du vill säkerställa att din produkt är så bra som möjligt behöver du ett enkelt sätt att samla in, lagra och analysera kundfeedback på ett enda, bekvämt ställe.

Tja, leta inte längre än ClickUp Feedback Form Template.

Denna mall är ett fantastiskt sätt för team att samla in och hantera kundfeedback. Den gör det möjligt för dig att effektivt samla in kundfeedback och gör det enklare för dig att svara i tid och göra förbättringar baserat på den information som lämnas.

10. ClickUp-mall för helpdesk

Få gratis mall ClickUp-mall för helpdesk

Inget gör en kund mer irriterad än att behöva vänta på en lösning. Om det går bara ett par dagar medan deras ärende väntar på att behandlas kan ett mindre besvär bli en fullständig förlust av affärer.

För att undvika detta resultat behöver du en helpdesk som är beredd att ta emot och lösa ärenden så snabbt som möjligt.

ClickUp Help Desk-mallen är ett perfekt val för just detta. Med denna mall kan du organisera, prioritera och hantera problem innan de blir stora problem. Det bör hjälpa dig att vinna poäng hos dina kunder och hjälpa dig att nå dina OKR-mål för kundframgång.

Dessutom kan du snabbt och effektivt tilldela uppgifter till olika projektmedlemmar, så att dina kunder får sina lösningar i tid. Det som kan uppfattas som ett stort minus i kundernas ögon kan alltså bli en möjlighet för dig att bevisa att du finns där för dem när något går fel.

11. Mall Lab Excel-mall för problemspårning

Via Template Lab

Excel kanske inte ser särskilt modernt ut, men det går inte att förneka kraften i detta system. Excel har varit det viktigaste sättet att spåra problem i årtionden, och det finns goda skäl till det.

Om du och ditt team är vana vid Excel-systemet och vill ha en mall för problemspårning som kan integreras med det, är den här mallen rätt för dig.

Liksom de flesta Excel-mallar är denna mall ganska enkel. Den har fält som du kan fylla i:

En problembeskrivning

ID-nummer

Namnet på ägaren

Den slutliga lösningen

Datum för lösning

Dessutom är det enkelt att lägga till eller ta bort kolumner efter behov.

Om du redan använder Excel-ekosystemet bör du prova denna enkla mall.

Lös problemspårning med mallar för problemspårning!

Rätt mall för problemspårning kan göra stor skillnad när det gäller att hålla koll på produktproblem.

Oavsett om du har ett litet team eller ett stort företag finns det en lösning för problemspårning som passar dina behov och hjälper dig att snabbt och enkelt hålla koll på eventuella problem.

Ett sätt att få ut mesta möjliga av dina mallar är att skapa och använda dem i ClickUp. ClickUp levereras med tusentals färdiga mallar som alla fungerar i vårt ekosystem. Det innebär att du enkelt kan importera och exportera data, automatisera processer och koppla problemspårning till dina arbetsflöden.

Låt inte problemlösningen bromsa din produktutveckling. Kom igång med ClickUp idag och skapa en felfri upplevelse för dina kunder.