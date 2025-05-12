De 13 bästa alternativen till Microsoft Teams för samarbete

Microsoft Teams är ett kraftfullt samarbetsverktyg, särskilt för dem som använder Microsofts ekosystem. Men varje team har unika behov, och vissa kanske föredrar en plattform med ett annat gränssnitt, större flexibilitet eller skräddarsydda funktioner som bättre passar deras arbetsflöde.

Rätt samarbetsverktyg ska öka produktiviteten och kommunikationen utan ansträngning. Oavsett om du letar efter en mer intuitiv design, smartare aviseringar eller inbyggd uppgiftshantering som passar ditt teams stil finns det många alternativ att välja mellan.

Den här guiden utforskar 13 alternativ till Microsoft Teams, som alla är utformade för att hjälpa ditt team att samarbeta mer effektivt utifrån dina specifika behov.

Varför välja alternativ till Microsoft Teams?

Om Microsoft Teams känns begränsande beror det troligen på att det inte har utvecklats med integrerad projektledning i åtanke. Ett bättre alternativ bör erbjuda mer än bara meddelandefunktioner; det bör hjälpa dig att organisera ditt arbete och hålla teamen fokuserade på målen.

Här är vad du ska leta efter i ett alternativ till Microsoft Teams:

Inbyggd uppgiftshantering: Skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i konversationerna.

Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassa vyer, statusar och automatiseringar efter ditt teams unika processer.

Flexibelt dokumentsamarbete: Förvara filer, kommentarer och redigeringar på ett och samma ställe (ingen mer letande).

Smartare aviseringar: Håll dig uppdaterad utan att bombarderas av onödiga aviseringar

Integrerade mål och rapportering: Använd instrumentpaneler, tidrapportering och rapporter för att följa framstegen.

AI-driven arbetsassistans: Sammanfatta chattar, extrahera viktiga insikter och hitta information direkt utan att behöva bläddra i evigheter.

Fortsätter du att använda Microsoft Teams för tillfället? Kolla in dessa Microsoft Teams-tips för att få ut det mesta av programmet medan du letar efter bättre alternativ till Teams.

13 alternativ till Microsoft Teams i korthet

Verktyg Bäst för Utmärkande funktion Prisklass ClickUp Integrerad projektledning och samarbete Inbyggd uppgiftshantering, whiteboards, AI-driven assistans, integration med Microsoft Teams Gratis plan tillgänglig; anpassningsbara betalda planer för företag Slack Robust teamchatt och spontan kommunikation Slack Huddles för snabba ljudchattar, omfattande appintegrationer Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Zoom Högkvalitativa videokonferenser och virtuella möten HD-videosamtal, Zoom AI Companion Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Google Chat Sömlös integration med Google Workspace Djup integration med Gmail och Google Docs Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Discord Informell teamkommunikation och gemenskapsbyggande Röstkanaler, videosamtal med låg fördröjning Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Chanty Enkel, intuitiv teamchatt AI-driven sökning, obegränsad meddelandehistorik i betalda abonnemang Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Mattermost Öppen källkod och självhostat samarbete Fullständig datakontroll, egen hosting Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Rocket.Chat Säker, självhostad meddelandehantering End-to-end-krypterad meddelandehantering Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Webex från Cisco Videokonferenser och säkra möten i företagsklass Integrerade virtuella whiteboardtavlor Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Pumble Lättviktig direktmeddelandefunktion och fildelning Enkelt gränssnitt, snabb meddelandehantering, effektiv fildelning Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Twist Organiserad, trådbaserad kommunikation Asynkron, distraktionsfri meddelandehantering, trådade konversationer Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Flock Integrerad teamchatt och uppgiftshantering Inbyggda att göra-listor och påminnelser, gäståtkomst Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag RingEX Enhetlig kommunikation med videochatt och videosamtal Gruppvideosamtal, direktmeddelanden, säker fildelning Anpassad prissättning

De bästa alternativen till MS Teams

Här är de bästa alternativen till Microsoft Teams för att hålla kommunikationen smidig:

1. ClickUp (Bäst för integrerad projektledning och samarbete)

Tänk om teamkommunikation, projektledning och samarbete kunde ske på ett och samma ställe utan att behöva växla mellan olika verktyg och utan produktivitetsförluster?

Det är precis vad ClickUp gör. Det samlar meddelanden, uppgifter, dokument och interaktiva whiteboardtavlor på en enda plattform, med AI som driver dina arbetsflöden.

Med ClickUp Chat kan du till exempel skapa en ny uppgift direkt från ett chattfönster eller till och med låta AI omvandla åtgärdspunkter till uppgifter direkt.

Den integrerade AI-funktionen sammanfattar också långa chattråd för att snabbt uppdatera dig och markera uppgifter som ska göras. Dessutom låter SyncUps dig starta videosamtal med enskilda teammedlemmar eller grupper för snabba konversationer, projektuppdateringar och kunskapsöverföring. Du kan spela in dessa samtal och dela din skärm för bättre samarbete.

Omvandla viktiga teamdiskussioner direkt till uppgifter från ClickUp Chat.

När du diskuterar komplexa idéer kan du spela in din skärm med ClickUp Clips istället för att skriva en lång förklaring. Dela den direkt i chatten eller bifoga den till en uppgift, så att stödjande information alltid är tillgänglig när någon behöver den.

Dela idéer med tydlig kontext med hjälp av ClickUp Clips

När idéer behöver utrymme för att växa hjälper ClickUp Whiteboards ditt team att kartlägga koncept, koppla idéer till uppgifter och samarbeta visuellt. Du kan lägga till klisterlappar, text, former och bilder för att kartlägga tankar och organisera koncept, vilket är perfekt för brainstorming, mind mapping och strategisk planering.

Förenkla det visuella samarbetet med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

När det är dags att omvandla diskussioner till strukturerade planer håller ClickUp Docs allt organiserat och kopplat till ditt arbete, oavsett om det är mötesanteckningar, projektplaner eller wikis. Medan redigering i realtid gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på samma dokument samtidigt, hjälper sidhistoriken till att upprätthålla versionskontroll.

Formateringsalternativ som rubriker, tabeller, punktlistor, infogade textrutor och inbäddningar gör dokumenten visuellt tilltalande, och snedstreckskommandon (/) infogar element som bilder, länkar eller uppgifter.

Håll ordning på dina viktigaste dokument, anteckningar och planer med ClickUp Docs.

Slutligen behöver möten inte sluta med spridda anteckningar eller glömda uppföljningar. Med ClickUp Meetings kan du dokumentera viktiga beslut, tilldela uppgifter i realtid, skapa en checklista över öppna ärenden och till och med ställa in återkommande uppgifter för att dela mötesagendan med intressenter.

Omvandla dina mötesuppgifter till återkommande uppgifter med ClickUp Meetings.

ClickUps integration med Microsoft Teams låter dig hantera arbetet utan att byta app. Omvandla teamkonversationer till uppgifter, uppdatera projekt och få ClickUp-meddelanden – allt från Teams.

ClickUp Brain, ClickUps egen AI-assistent, kopplar samman allt inom din arbetsyta. Den hämtar relevant information direkt från uppgifter, dokument och tidigare diskussioner, så att du slipper leta igenom filer.

Förutom att hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden, rapportutkast och allt däremellan, hämtar den information om väntande uppgifter från din lista och gör det möjligt för dig att prioritera utifrån vikt och brådskandehet.

Få viktiga insikter, uppföljningar, projektuppdateringar och framsteg med ClickUp Brain.

📍Fler tips att prova: Sammanfatta mötet och lista åtgärder med ansvariga och deadlines

Omvandla chatten till uppgifter och prioritera dem utifrån hur brådskande de är.

Skapa en projektuppdatering med hjälp av den senaste uppgiftsförloppet och hinder

Analysera denna konversation och föreslå tre nästa steg för att gå vidare.

ClickUps bästa funktioner

Effektiv uppgiftsorganisation och uppföljning: Organisera, prioritera och följ upp arbetet med anpassade statusar, förfallodatum och automatisering med hjälp av Organisera, prioritera och följ upp arbetet med anpassade statusar, förfallodatum och automatisering med hjälp av ClickUp Tasks, som integreras direkt med chatten.

Ansvar och tydlighet: Se till att inga uppgifter missas med Se till att inga uppgifter missas med ClickUp Assign Comments.

Fånga upp och länka idéer: Få AI-drivna transkriptioner och åtgärdspunkter för alla möten och länka dem till uppgifter, personer eller dokument med Få AI-drivna transkriptioner och åtgärdspunkter för alla möten och länka dem till uppgifter, personer eller dokument med ClickUp AI Notetaker.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att de omfattande funktionerna är överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

📮ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

ClickUp är ett otroligt flexibelt och kraftfullt projektledningsverktyg som passar perfekt för mina utvecklingsteam. Möjligheten att anpassa arbetsflöden, automatisera processer och integrera sömlöst med andra verktyg gör det till en viktig del av vår dagliga verksamhet. De olika vyerna (lista, tavla och kalender) möjliggör effektiv uppgiftshantering, och de inbyggda dokumentationsfunktionerna hjälper till att hålla allt på ett ställe. Plattformens hastighet och tillförlitlighet säkerställer att våra projekt fortskrider utan störningar.

ClickUp är ett otroligt flexibelt och kraftfullt projektledningsverktyg som passar perfekt för mina utvecklingsteam. Möjligheten att anpassa arbetsflöden, automatisera processer och integrera sömlöst med andra verktyg gör det till en viktig del av vår dagliga verksamhet. De olika vyerna (lista, tavla och kalender) möjliggör effektiv uppgiftshantering, och de inbyggda dokumentationsfunktionerna hjälper till att hålla allt på ett ställe. Plattformens hastighet och tillförlitlighet säkerställer att våra projekt fortskrider utan avbrott.

2. Slack (bäst för robust teamchatt och integrationer)

via Slack

Slack organiserar allt i dedikerade kanaler, så att dina konversationer blir fokuserade och överskådliga. Integration med över 2600 appar, som Google Drive och Office 365, gör att du kan dela filer, hantera uppgifter och samarbeta på ett och samma ställe.

Den avancerade sökfunktionen i detta alternativ till Microsoft Teams gör det superenkelt att hitta tidigare meddelanden eller filer. För snabba chattar finns Huddles för röstsamtal och Clips för videomeddelanden, vilket gör kommunikationen snabbare och mer personlig.

Slacks bästa funktioner

Externt samarbete: Samarbeta med externa partners eller kunder direkt i Slack med hjälp av Slack Connect.

Centraliserad information: Markera viktiga diskussioner eller dokument som alla behöver ha tillgång till med fästa meddelanden.

Fokusläge: Sätt gränser för att kunna fokusera utan distraktioner med hjälp av läget "Stör ej".

Slacks begränsningar

Har ingen inbyggd uppgiftshantering – användarna måste förlita sig på integrationer från tredje part (t.ex. ClickUp).

Priser för Slack

Gratis

Pro: 7,25 $/användare/månad (faktureras årligen)

Business+: 12,50 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Slack

G2 : 4,5/5 (över 34 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

Här är en recension från Capterra:

Jag tycker att funktionen Huddle är särskilt användbar. Dess informella karaktär möjliggör snabba, personliga interaktioner som kan lösa problem mer effektivt än textmeddelanden.

Jag tycker att funktionen Huddle är särskilt användbar. Dess informella karaktär möjliggör snabba, personliga interaktioner som kan lösa problem mer effektivt än textmeddelanden.

💡 Proffstips: Undvik pinsamma tystnader och distraktioner. Lär dig vad du ska och inte ska göra vid virtuella möten med vår guide till etikett vid virtuella möten.

3. Zoom (bäst för högkvalitativa videokonferenser och samtal)

via Zoom

Zoom är ett annat populärt alternativ till Microsoft Teams. Det gör virtuella möten smidiga, oavsett om du är värd för ett snabbt möte eller ett stort webbinarium. Det levererar HD-video och -ljud så att diskussionerna känns tydliga och naturliga, även med upp till 1 000 deltagare.

Skärmdelning med anteckningsverktyg gör det enklare att presentera information och samarbeta bättre. För mer interaktiva sessioner delar "Breakout Rooms" upp möten i mindre diskussioner.

Zooms AI Companion sammanfattar dessutom viktiga punkter och åtgärder så att ingenting går förlorat.

Zoom bästa funktioner

AI-drivna sammanfattningar: Skapa sammanfattningar som fångar Skapa sammanfattningar som fångar mötesagendan , återblickar och åtgärdspunkter.

Molnbaserade whiteboardtavlor: Brainstorma, planera och samarbeta visuellt med ”Zoom Whiteboards” som sparas för framtida referens.

Immersiva vyer: Engagera deltagarna med en immersiv vy som placerar alla i en gemensam virtuell miljö.

Begränsningar med Zoom

Uppföljningar görs manuellt; anteckningar måste göras separat, och Zoom skapar inte automatiskt uppgifter utifrån diskussioner.

Tillägg som Zoom Docs, Whiteboards och Webinars kostar extra.

Priser för Zoom

Gratis

Pro: Från 15,99 $/månad per användare

Företag: Från 21,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

💫 Kul fakta: Zooms grundare, Eric Yuan, fick 35 avslag när han presenterade sin idé. Nu säger hela världen: ”Låt oss hoppa på ett Zoom-samtal.” 💻

💡 Proffstips: Brainstorming över tidszoner? Hoppa över den tomma tavlan och gå direkt till kreativiteten med ClickUps färdiga whiteboardmallar – perfekta för möten och teamarbete på distans!

4. Google Chat (bäst för sömlös integration med Google Workspace)

via Google Chat

Google Chat är ett gratis alternativ till Microsoft Teams som håller teamkommunikationen organiserad för dem som redan använder Google Workspace. Spaces fungerar som dedikerade nav där team kan samarbeta i projekt, dela filer och ha trådade diskussioner.

Funktionen "Smart Compose" föreslår meddelanden medan du skriver, vilket hjälper dig att spara tid och minska antalet fel. Och när en chatt inte räcker till kan du med "Huddles" hoppa in i ett ljudsamtal direkt från chattfönstret.

De bästa funktionerna i Google Chat

Inline-trådar: Håll diskussionerna organiserade med inline-trådar, vilket gör det enkelt att svara på specifika meddelanden.

Extern chattstöd: Kommunicera med personer utanför din organisation samtidigt som du upprätthåller säkerhetskontroller och behörigheter.

Anpassade aviseringar: Ställ in anpassade aviseringar för viktiga konversationer och stäng av ljudet för andra så att du kan hålla fokus.

Begränsningar för Google Chat

Har begränsade integrationer och är beroende av andra Google-appar (Docs, Sheets, etc.) för utökad funktionalitet.

Priser för Google Chat

Ingår i Google Workspace

Betyg och recensioner för Google Chat

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 2300 recensioner)

🔍 Visste du att: Google Chat hette ursprungligen Hangouts Chat och lanserades den 9 mars 2017. Det blev Google Chat 2020 och var exklusivt för Workspace-användare fram till 2021. Den 1 november 2022 ersatte det Hangouts helt.

Du behöver inte längre leta igenom oändliga mappar – kolla in våra bästa val för fildelningsprogram som håller ditt team organiserat och synkroniserat.

5. Discord (bäst för community och informellt teamsamarbete)

via Discord

Discord håller konversationerna igång, oavsett om du chattar med ett litet team eller hanterar en stor community. Organiserade servrar och kanaler hjälper till att hålla diskussionerna fokuserade, oavsett om det gäller arbete, spel eller ett gemensamt intresse. Det är ett populärt alternativ till Microsoft Teams, särskilt för communityn.

Teamkommunikationen blir också enklare med fildelning och fastsättning av meddelanden för viktiga uppdateringar.

Discords bästa funktioner

Stage-kanaler: Arrangera stora ljudevenemang med ”Stage-kanaler” som är utformade för town hall-möten och frågestunder.

Anpassade bots: Automatisera uppgifter och hantera chattar effektivt med hjälp av anpassade bots och integrationer.

Go Live för skärmdelning: Streama skärmar live med Go Live, som erbjuder delning med låg latens för upp till 50 användare.

Begränsningar i Discord

Vissa avancerade alternativ för serveranpassning kräver ett Nitro-abonnemang, vilket kan vara en nackdel för mindre grupper med begränsad budget.

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic: 2,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner för Discord:

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

Här är en recension från Capterra:

Du kan upprätthålla högkvalitativa röst- och videosamtal även om det är flera personer med i samtalet.

Du kan upprätthålla högkvalitativa röst- och videosamtal även om det är flera personer med i samtalet.

💡Bonus: Kolla in vår sammanställning av de bästa verktygen för online-möten så att ditt team kan hålla kontakten och vara produktivt, oavsett var de befinner sig.

6. Chanty (Bäst för enkel, intuitiv teamchatt)

via Chanty

Chanty hjälper till att eliminera splittrad teamkommunikation genom att samla meddelanden, uppgifter och filer på ett strukturerat ställe. Istället för att kopiera uppgifter mellan appar kan du omvandla vilket meddelande som helst till en åtgärd, tilldela den och spåra den med en Kanban-tavla.

När ett snabbt samtal behövs gör inbyggda röst- och videomöten med skärmdelning samarbetet smidigt. Oavsett om du skickar ett röstmeddelande, delar en kodsnutt eller hanterar dagliga uppgifter, håller detta alternativ till Microsoft Teams arbetet flytande.

Chantys bästa funktioner

Roller och behörigheter: Kontrollera vem som kan komma åt, redigera eller hantera chattar och uppgifter med anpassningsbara användarroller.

Dedikerade teamutrymmen: Skapa privata eller offentliga utrymmen för att hålla diskussionerna fokuserade och relevanta för specifika projekt eller team.

Obegränsad meddelandehistorik: Få tillgång till alla tidigare konversationer utan att behöva oroa dig för lagringsbegränsningar eller meddelanden som försvinner.

Begränsningar för Chanty

Chanty har inte särskilt avancerade funktioner för fildelning jämfört med andra funktioner. Det finns också begränsningar för filstorleken som du kan ladda upp.

Priser för Chanty

Gratis för alltid

Företag: 4 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Chanty-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chanty?

Här är en recension från G2:

Chanty erbjuder snabb meddelandehantering och stabila ljud- och videosamtal, vilket har förbättrat kommunikationen i vårt team avsevärt. Schemalagda meddelanden hjälper till att hantera konversationer över tidszoner och hålla teamen organiserade.

Chanty erbjuder snabb meddelandehantering och stabila ljud- och videosamtal, vilket har förbättrat kommunikationen i vårt team avsevärt. Schemalagda meddelanden hjälper till att hantera konversationer över tidszoner och hålla teamen organiserade.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat mappas dina chattrådar till specifika projekt och uppgifter, vilket håller dina konversationer i sitt sammanhang och lättillgängliga.

7. Mattermost (Bäst för entusiaster av öppen källkodsplattformar)

via Mattermost

Mattermost är en samarbetsplattform som är utvecklad för tekniska team som behöver fullständig kontroll över sina arbetsflöden och säkerhet. Utvecklare kan enkelt dela och granska kodsnuttar direkt i chatten med inbyggd syntaxmarkering.

Oavsett om du hanterar incidenter, DevOps-arbetsflöden eller bara behöver en mer anpassningsbar plattform för företagsmeddelanden, ger detta alternativ till Microsoft Teams dig flexibiliteten och säkerheten att göra det på ditt sätt.

Mattermosts bästa funktioner

Handböcker för automatisering av arbetsflöden: Implementera repeterbara processer med förskrivna checklistor, automatiserade triggers, statusuppdateringar och retrospektiva rapporter.

Självhostad distribution: Behåll full kontroll över dataintegritet, säkerhet och efterlevnad med lokala hostingalternativ.

Integrationer och automatisering: Anslut till verktyg som GitHub, Jenkins, Jira och ServiceNow, och använd slash-kommandon och bots för att automatisera uppgifter.

Mattermosts begränsningar

Det kan vara resurskrävande, och mobilappens användarupplevelse är inte lika smidig jämfört med andra meddelandeplattformar.

Priser för Mattermost:

Gratis (självhostad version)

Professional: 10 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Mattermost-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Se hur rätt projektverktyg kan höja ditt teams produktivitet i vår artikel om Microsoft Teams Project Management .

8. Rocket. Chat (Bäst för självhostad säker meddelandehantering)

Rocket. Chat är ett annat öppen källkodsalternativ till Microsoft Teams som lägger tonvikt på säkerhet och anpassning. Användare kan också fästa och markera meddelanden för enkel åtkomst, formatera text med Markdown-stöd och hantera kundinteraktioner via omnichannel-instrumentpanelen.

Plattformen är mycket anpassningsbar med white label-alternativ, en marknadsplats för plugins från tredje part och REST API-webhooks för automatisering av arbetsflöden. Den kan distribueras som en hybridmoln- eller självhostad lösning, vilket garanterar flexibilitet.

Rocket. Chattens bästa funktioner

AI-chattbottar: Automatisera svaren för kundsupport med chattbottar

Smart routing: Tilldela kundfrågor till rätt agent baserat på fördefinierade regler.

Stöd för flera användare: Hantera flera organisationer inom ett enda Rocket. Chattgränssnitt

Rocket. Chat-begränsningar

Användare rapporterar om utmaningar, såsom komplexitet i den initiala installationen och konfigurationen, samt resurskrävande serverkrav för egenhosting.

Rocket. Chat-priser

Gratis

Pro: 4 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner:

G2 : 4,2/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Har du problem med röriga mötesanteckningar? Här är en lista över AI-verktyg som löser det direkt!

9. Webex by Cisco (Bäst för videokonferenser på företagsnivå)

via Webex by Cisco

Cisco Webex Teams är ett videokonferensverktyg i företagsklass med avancerade samarbetsfunktioner. För samtal erbjuder det ett molnbaserat PBX-system med PSTN-anslutning, transkribering av röstmeddelanden och överlämning av enheter för oavbruten kommunikation.

Teams kan samarbeta i dedikerade chattrum, använda integrerade whiteboard-funktioner och organisera projekt genom utrymmen och team. Webex Assistant ökar också produktiviteten genom att generera automatiska mötesreferat och åtgärdspunkter.

Med Webex kan användare enkelt delta i möten från vilken enhet som helst, vilket garanterar smidigt samarbete på distans.

Webex bästa funktioner

AI-driven brusreducering: Förbättra ljudkvaliteten med AI-driven brusreducering och talförbättring.

Dynamisk interaktion : Använd gestigenkänning som omvandlar handgester till emojis.

Språköversättning: Översätt språk i realtid med simultantolkning under möten

Begränsningar för Webex

Vissa användare har rapporterat att integrationen med CRM- och marknadsföringsautomatiseringssystem kan vara en lång och komplex process.

Priser för Webex

Gratis

Meet: 14,50 $/användare/månad

Paket: 250 USD/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Webex-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7000 recensioner)

🌟Bonus: Om det känns svårt att hålla ditt team på samma sida kan dessa mallar för kommunikationsplaner göra det enklare.

10. Pumble (Bäst för lättviktig direktmeddelandehantering och fildelning)

via Pumble

Pumble gör teamkommunikationen enkel och organiserad. Till skillnad från många andra plattformar erbjuder den obegränsad meddelandehantering och fildelning, så att du aldrig förlorar viktiga konversationer på grund av begränsningar.

Smarta aviseringar och påminnelser ser till att du aldrig missar viktiga uppdateringar, medan starka säkerhetsåtgärder som SSO och SOC 2-kompatibilitet håller dina data säkra.

Pumbles bästa funktioner

Gäståtkomst: Bjud in externa medarbetare till specifika kanaler utan att ge dem full åtkomst till arbetsytan.

Anpassade aviseringar: Ställ in nyckelordsvarningar, stäng av ljudet på kanaler eller få endast aviseringar för direkta omnämnanden.

Obegränsad chattlogg: Få tillgång till alla tidigare meddelanden utan begränsningar, även med gratisabonnemanget.

Begränsningar för Pumble

Sökfunktionen i detta alternativ till Microsoft Teams kräver exakta helordsmatchningar, vilket gör det svårt att hitta information utan exakta termer.

Pumble-priser

Gratis

Pro: 2,99 $/användare/månad

Företag: 4,99 $/användare/månad

Företag: 7,99 $/användare/månad

Produktivitetssvit: 15,99 $/användare/månad

Pumble-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pumble?

Här är en recension från G2:

Pumbles design är ren och intuitiv, vilket gör det enkelt för teamet att navigera och kommunicera.

Pumbles design är ren och intuitiv, vilket gör det enkelt för teamet att navigera och kommunicera.

11. Twist (Bäst för asynkron, trådbaserad teamkommunikation)

via Twist

Twist gör det möjligt för teammedlemmar att delta i diskussioner och svara i sin egen takt, vilket minskar pressen att svara omedelbart och främjar koncentrerat arbete. Dess avancerade sökfilter gör det enkelt att hitta tidigare konversationer, så att du kan hitta specifika meddelanden efter nyckelord, datum eller deltagare.

Anpassade användarroller hjälper teamen att hantera åtkomst och ansvar, så att rätt personer ser rätt information. Dessutom eliminerar automatiseringen av teamcheck-in behovet av manuella uppföljningar genom att publicera schemalagda uppdateringstrådar.

Twists bästa funktioner

Grupphantering: Skapa grupper inom team för att effektivisera kommunikationen med specifika undergrupper av medlemmar.

E-postintegration: Vidarebefordra e-postmeddelanden direkt till specifika diskussioner med en unik e-postadress tilldelad varje tråd och kanal.

Snooze-alternativ: Få aviseringar för alla trådar, specifika trådar eller endast när du nämns.

Begränsningar för Twist

Svar på inlägg är inte trådade, vilket innebär att användarna måste återskapa sammanhanget så att andra vet vilket inlägg de svarar på.

Priser för Twist

Gratis

Obegränsat: 8 $/användare/månad

Twist-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (35+ recensioner)

12. Flock (Bäst för integrerad uppgiftshantering och samarbete)

via Flock

Flock har inbyggd uppgiftshantering för att förbättra teamsamarbetet, vilket gör det möjligt för användare att tilldela uppgifter, sätta deadlines och följa framsteg i chattar.

Teams kan dela filer direkt i chattar och använda den integrerade sökfunktionen för att hitta meddelanden, länkar och dokument direkt. Alternativet till Microsoft Teams har också funktion för konvertering av e-post till chatt, vilket gör att användare kan vidarebefordra e-postmeddelanden till Flock-kanaler.

Flock bästa funktioner

Inbyggda omröstningar och påminnelser: Samla in feedback enkelt med inbyggda omröstningar och påminnelser integrerade i chattar.

Filsökning: Hämta information snabbt med hjälp av smart sökning för att hitta meddelanden, filer och länkar.

Automatiskt genererade att göra-listor: Omvandla diskussioner till åtgärdsbara punkter med automatiskt genererade att göra-listor.

Flock-begränsningar

Flock kanske inte kan integreras med alla specifika verktyg eller applikationer som ditt team använder, vilket kräver manuella lösningar eller ytterligare steg.

Priser för Flock

Gratis

Pro: 4,50 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Flock-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flock?

Här är en recension från G2:

Enkelt att installera och använda, med minimalt behov av hjälp från ledningen för nästan alla delar.

Enkelt att installera och använda, med minimalt behov av hjälp från ledningen för nästan alla delar.

13. RingEX (Bäst för enhetlig kommunikation med videochatt och videosamtal)

via RingEX

RingEX kombinerar samtal, videomöten, meddelanden, SMS och fax i en enda app och har en personlig AI-assistent som kan ta anteckningar under samtal, transkribera samtal, översätta meddelanden och förfina texter.

Det stöder över 400 integrationer med populära verktyg som Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams och Zendesk.

Organisationer kan använda detta alternativ till Microsoft Teams för att anpassa samtalsflöden och behörigheter för flera platser.

RingEX bästa funktioner

Tal-till-text-sammanfattningar: Transkribera samtal i realtid med AI-drivna tal-till-text-sammanfattningar för möten.

Samtalsöverföring: Överför live-samtal mellan enheter, till exempel från en stationär dator till en mobiltelefon, utan avbrott.

HD-videomöten: Håll HD-videokonferenser med upp till 200 deltagare, med automatisk anteckningsfunktion och brusreducering.

RingEX-begränsningar

Ingen målsättning eller uppföljning av teamets prestationer eftersom verktyget endast fokuserar på kommunikationsloggar.

RingEX-priser:

Core : 30 USD/användare/månad (max 100 användare)

Avancerat : 35 $/användare/månad (max 100 användare)

Ultra: 45 $/användare/månad (max 100 användare)

RingEX-betyg och recensioner:

G2 : 4,1/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1200 recensioner)

Använder du Microsoft Teams tillsammans med andra verktyg? Kolla in vår guide till Microsoft Teams-etikett för praktiska tips.

Tänk om när det gäller samarbete: Välj ClickUp

Microsoft Teams är ett kraftfullt verktyg, men det finns ofta luckor som bromsar ditt team. Istället för att pussla ihop flera appar för att täcka alla behov, byt till en plattform som klarar allt.

ClickUp kombinerar robust uppgiftshantering, smidigt teamsamarbete och kraftfulla kommunikationsverktyg i en enhetlig AI-driven arbetsyta. Det är det bästa alternativet till Microsoft Teams.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja samarbeta som aldrig förr.