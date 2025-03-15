De 10 bästa programvarorna för fildelning för säkert och samarbetsinriktat arbete 2025

Du har just avslutat ett stort projekt och nu är det dags att dela filer med ditt team eller dina kunder. Men då kommer oron 😟:

Vad händer om filerna hamnar i fel händer?

Vad händer om någon redigerar fel version?

Eller ännu värre, tänk om åtkomstproblem saktar ner allt?

Utan rätt plattform för fildelning kan det snabbt bli rörigt – obehörig åtkomst, förväxlingar mellan versioner och oändlig förvirring fram och tillbaka. Det är där säker programvara för fildelning kommer in.

De bästa verktygen för fildelning lagrar, säkrar och effektiviserar samarbetet (och ger dig sinnesro). I den här guiden går vi igenom de 13 bästa programvarorna för fildelning för säkert samarbete och beskriver deras viktigaste funktioner, fördelar, nackdelar och betyg.

Nu kör vi igång!

Vad ska du leta efter i ett program för fildelning?

Att välja rätt verktyg för fildelning för dina medarbetare eller ditt företag innebär att du måste tänka på mer än bara grunderna. Det verktyg du väljer ska effektivisera samarbetet i ditt team och samtidigt garantera säkerhet, effektivitet och användarvänlighet.

Här är vad du bör leta efter 👇 Säkerhet och kryptering: Välj ett Välj ett säkert program för fildelning som garanterar kryptering av filer både under överföring och lagring, med starka autentiseringsprotokoll.

📁 Användarkontroll: Leta efter detaljerade behörighetsinställningar så att du kan kontrollera vem som kan visa, redigera eller dela filer.

📁 Intuitivt användargränssnitt: Användargränssnittet ska vara enkelt att använda, så att användare med alla tekniska kunskapsnivåer enkelt kan ladda upp, dela och hantera filer.

📁 Versionskontroll: Automatisk versionsspårning säkerställer att du kan återgå till tidigare filversioner och behålla en historik över ändringar.

Integrationer: Se till att programvaran integreras väl med andra verktyg som ditt team använder, till exempel projektlednings-, kommunikations- och Se till att programvaran integreras väl med andra verktyg som ditt team använder, till exempel projektlednings-, kommunikations- och molnbaserade samarbetsverktyg.

De 13 bästa programvarorna för fildelning

Vi har samlat de 13 bästa lösningarna för fildelning, alla med unika funktioner som passar olika behov. Låt oss dyka in och hitta den rätta för dig 👇

1. ClickUp (Bäst för dokumenthantering, samarbete och arbetsflöden)

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är utan tvekan den högst rankade plattformen för att samla dokument, teamarbete och arbetsflöden på ett ställe – utan att behöva jonglera mellan flera olika verktyg.

ClickUp Docs

En av de bästa funktionerna är ClickUp Docs. Istället för att ladda upp och ladda ner dokument kan du skapa, redigera och dela dem direkt i och utanför ClickUp.

Skapa och dela dokument och hantera företagsinformation på ett och samma ställe med ClickUp Docs.

Dessutom kan du bifoga filer, bilder och länkar direkt i dokumentet, så att allt hålls i sitt sammanhang och är lätt att hitta.

Lägg till HTML, filer och dokument från externa plattformar på ClickUp Docs

Och om du någonsin behöver gå tillbaka till en tidigare version kan du använda ClickUps versionshistorik för att återställa tidigare redigeringar med bara några få tangenttryckningar. Dessutom kan du organisera företagets resurser för ditt team ytterligare med wikimallar i Docs. Snacka om bekvämlighet!

ClickUp Samarbetsdetektering

Docs handlar om modern samverkan i realtid. Med ClickUps Collaboration Detection kan du se när en teammedlem visar eller redigerar en fil, få liveuppdateringar och kommentarer i realtid och hålla dig uppdaterad med omedelbara aviseringar.

Använd ClickUp Docs för samarbete i realtid genom live-redigering.

Det innebär också att flera personer kan redigera ett dokument samtidigt, och ändringarna syns direkt. Inga fler versionskonflikter eller väntan på att någon ska bli klar innan du kan lägga till dina ändringar. Vilken lättnad, eller hur?

Men vänta, det finns mer 👇

ClickUp Connected Search

ClickUps Connected Search bryter ner silos mellan appar genom AI-drivna personaliseringsfunktioner.

Sök och hitta enkelt filer i ClickUp, anslutna appar eller din lokala enhet med ClickUp Connected Search.

Det kombinerar alla dina datakällor och uppgifter i ett enhetligt arbetsutrymme. Du kan söka smidigt i dokument, kommentarer och uppgifter. Avancerade filter hjälper dig att förfina resultaten efter nyckelord, datum eller ansvariga, vilket sparar värdefull tid och minskar distraktioner.

Anslut bara externa appar som Slack, Google Workspace och andra till ClickUp, så är du redo att sätta igång. All information finns alltid till hands!

ClickUps bästa funktioner

Kommunicera effektivt: Med Med ClickUp Chat kan du dela filer direkt, förhandsgranska dokument direkt på plattformen utan att behöva ladda ner dem och hålla konversationerna igång.

Automatisera filrelaterade arbetsflöden: Ställ in Ställ in ClickUp Automations för att flytta, märka eller tilldela uppgifter med bifogade filer, så att ingenting glöms bort.

Kontrollera behörigheter: Ställ in behörigheter för att säkerställa att endast rätt personer kan visa eller redigera känslig information.

AI till din tjänst: Centralisera och organisera information med Centralisera och organisera information med ClickUp Brain och få tillgång till viktiga insikter och resurser inom arbetsytan.

Organisera möten som ett proffs: Bifoga mötesanteckningar, dagordningar och uppföljningsuppgifter direkt till mötesevenemanget på Bifoga mötesanteckningar, dagordningar och uppföljningsuppgifter direkt till mötesevenemanget på ClickUp Meetings.

Ge omedelbar feedback med Clips: Spela in och dela videomeddelanden för att ge detaljerade förklaringar eller uppdateringar med hjälp av Spela in och dela videomeddelanden för att ge detaljerade förklaringar eller uppdateringar med hjälp av ClickUp Clips.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp har massor av funktioner som kan ta lite tid att lära sig för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

ClickUp har gjort det möjligt för vårt team att ha tydliga och transparenta prioriteringar, identifiera möjligheter att stödja varandra och hjälper oss att identifiera och hantera potentiella risker längs vägen. Sedan vi började använda ClickUp har vårt teams produktivitet ökat dramatiskt genom att antalet möten och onödiga e-postmeddelanden fram och tillbaka har minskat.

2. Dropbox (bäst för enkel fildelning mellan olika plattformar)

via Dropbox

Dropbox är en av de mest populära plattformarna för fildelning. Den låter dig komma åt dina filer från vilken enhet som helst utan att behöva flytta dem manuellt.

Med Dropbox Transfer kan du dessutom skicka upp till 250 GB på en gång, och mottagaren behöver inte ens ha ett Dropbox-konto för att ladda ner det. I kombination med Dropbox-integrationer kan du smidigt arbeta med verktyg som Google Drive, Microsoft 365 och Hive.

Dropbox bästa funktioner

Ange ett utgångsdatum för delade länkar för att begränsa åtkomsten över tid.

Samarbeta i ett delat dokumentarbetsområde för anteckningar och idéer med Dropbox Paper

Lägg till din logotyp eller en bakgrundsbild för att anpassa nedladdningssidorna.

Begränsningar för Dropbox

Vissa användare rapporterar att Dropbox tar upp lokal lagringsutrymme även med molnbackuper, vilket kräver att Selective Sync används ibland för att frigöra utrymme.

Sökfunktionen i Dropbox kan vara lite klumpig, och förhandsgranskningsfunktionen behöver förbättras så att användarna snabbt kan se skillnaden mellan filerna.

Priser för Dropbox

Grundläggande: 2 GB gratis lagringsutrymme för att lagra och dela dina filer

Plus: 9,99 $/månad (faktureras årligen)

Essentials: 16,58 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 15 $/användare/månad

Business Plus: 24 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dropbox

G2: 4,4/5 (över 28 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Tvåfaktorsautentisering blev vanligare i fildelningstjänster under början av 2010-talet! I augusti 2012 införde Dropbox till exempel tvåstegsverifiering efter ett säkerhetsintrång där användarnas e-postadresser exponerades på grund av obehörig åtkomst till en anställds konto.

3. Google Drive (bäst för integration med Google Workspace)

via Google Workspace

Google Drive är ett populärt namn för delning och organisering av filer. Med 15 GB gratis lagringsutrymme och sömlös integration med Google Workspace-verktyg som Docs, Sheets och Slides är det perfekt för både privat och professionellt bruk. Du kan komma åt dina filer från vilken enhet som helst och arbeta offline med synkroniserade ändringar som uppdateras automatiskt.

Google Drives bästa funktioner

Få AI-rekommenderade filer högst upp i din Drive för snabbare arbetsflöden

Använd Google Drive -appen för att skanna fysiska dokument och spara dem som PDF-filer.

Få filrekommendationer i realtid baserat på din senaste aktivitet och dina interaktioner.

Begränsningar för Google Drive

Vissa användare säger att det är svårt att hitta dokument eftersom sökfunktionen inte ger de resultat man förväntar sig.

Vissa användare rapporterar att migreringen av innehåll från Min enhet till delade enheter inte fungerar smidigt, särskilt för byråer som arbetar med externa kunder.

Priser för Google Drive

Gratis version med 15 GB lagringsutrymme för Photos, Drive och Gmail

Grundläggande: 1,99 $/månad

Standard: 2,99 $/månad

Betyg och recensioner av Google Drive

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 27 000 recensioner)

⌛ Tidsbesparande: Med Google Drive-integreringen kan du nu skapa Google Docs, Sheets, Slides och Drawings direkt i ClickUp. Ännu bättre är att dina filer sparas automatiskt i Google Drive och länkas vidare till ClickUp Tasks!

4. WeTransfer (bäst för snabba och stora filöverföringar)

via WeTransfer

Med WeTransfer kan du bara dra och släppa dina filer, så är du redo att dela dem – antingen via live-länkar eller personliga e-postmeddelanden. Dessutom kan du med hjälp av ett stort antal tillägg skicka filer direkt från verktyg som Adobe Express och Dropbox, så att allt hålls sammankopplat.

WeTransfers bästa funktioner

Ställ in lösenordsskydd så att endast mottagare med denna hemliga kod kan komma åt filerna.

Lägg till en personlig touch genom att anpassa e-postmeddelanden med meddelanden eller varumärkesalternativ.

Begränsningar för WeTransfer

Det fungerar inte bra för långvarig lagring, eftersom filen raderas automatiskt efter 7 dagar efter uppladdningen.

Priser för WeTransfer

Gratis: 0 $ upp till 3 GB/månad

Startpaket: 7 $/månad (faktureras årligen)

Ultimate: 19 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av WeTransfer

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2900 recensioner)

🔍 Visste du att? 2011 överförde forskare 339 terabyte data över ett nätverk med en hastighet på 186 Gbps, vilket är världsrekord i fildelningshastighet!

5. Box (Bäst för säkerhet och samarbete på företagsnivå)

via Box

Box är en intelligent plattform för innehållshantering som erbjuder säkerhets- och efterlevnadsfunktioner i företagsklass. Den är idealisk för stora organisationer som behöver end-to-end-kryptering.

Utöver de grundläggande säkerhetsfunktionerna erbjuder plattformens Shield-verktyg ett extra skyddslager genom att flagga riskabelt beteende och ovanliga åtkomstmönster under filöverföringar.

Box bästa funktioner

Box Relay hjälper till att automatisera vardagliga uppgifter som dokumentgodkännanden och innehållsgranskningar.

Inaktivera nedladdningar för delade filer, vilket vanligtvis är användbart för konfidentiell information.

Box-begränsningar

Vissa användare rapporterar att de, trots att de har snabba internetanslutningar, ibland upplever minskade uppladdnings- och nedladdningshastigheter.

Vissa säger att Box filvisare har problem med detta. TIFF- och PSD-format, vilket gör det svårt att förhandsgranska filer tydligt och enkelt.

Box-priser

Företag: 20 $/månad

Business Plus: 33 $/månad

Företag: 47 $/månad

Enterprise Plus: Anpassad prissättning

Box-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (4900+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Box?

Tack vare det otroligt användarvänliga gränssnittet kunde vi ladda upp, organisera och utbyta filer snabbt och enkelt. Våra teammedlemmar kan nu samarbeta på samma dokument i realtid, vilket har ökat projektets produktivitet och kvalitet avsevärt. – G2-recension

Läs också: De bästa alternativen till Box för hantering av företagsinnehåll

6. iCloud (bäst för integration i Apples ekosystem)

via iCloud

iCloud är Apples molnlagrings- och fildelningstjänst som enkelt integreras med Apple-enheter, inklusive iPhone, iPad, Mac och till och med Windows-datorer.

Utöver det gör det också möjligt för användare att lokalisera förlorade enheter, säkerhetskopiera och återställa enhetskonfigurationer, samt stödjer flera enheter och plattformar.

iClouds bästa funktioner

Gör det möjligt för användare att dela hela mappar, vilket främst är fördelaktigt för samarbetsprojekt.

Optimerar automatiskt lagringsutrymmet genom att flytta sällan använda filer till molnet samtidigt som de filer som används ofta förblir tillgängliga offline.

Begränsningar i iCloud

Sökfunktionen och synkroniseringsprocessen kan ibland vara långsamma.

Priser för iCloud

Gratisversion med 5 GB lagringsutrymme

iCloud+ 50 GB: 0,99 $

iCloud+ 200 GB: 2,99 $

iCloud+ 2 TB: 10,99 dollar

iCloud+ 6 TB: 32,99 $

iCloud+ 12 TB: 64,99 $

iCloud-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 1700 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. För att förbättra synligheten och påskynda samarbetet kan du använda en allt-i-ett-app för arbetet, till exempel ClickUp, som omvandlar dina e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter på några sekunder!

7. Slack (Bäst för teamkommunikation och fildelning)

via Slack

Slack är populärt för kommunikation, men det är också en stabil plattform för fildelning.

Till skillnad från e-postbilagor eller molnlagringslänkar blir filer som delas i Slack en del av pågående konversationer. Ladda upp bilder, PDF-filer och dokument direkt till Slack-kanaler eller DM:er och se dina filer visas direkt, så att delat innehåll samlas på ett ställe.

Slacks bästa funktioner

Administratörer och användare kan kontrollera filernas synlighet genom att begränsa åtkomsten till privata kanaler eller direktmeddelanden.

Indexerar automatiskt delade filer och deras innehåll, vilket gör det enkelt att söka efter dokument med hjälp av nyckelord.

Slacks begränsningar

Vissa användare säger att Slack inte tillåter åtkomst till tidigare konversationer med inaktiverade medlemmar, vilket kan vara ett problem när viktig affärsinformation är låst i dessa chattar.

Priser för Slack

Gratis för alltid

Pro: 7,25 $/användare/månad, faktureras årligen

Business+: 12,50 $/användare/månad, faktureras årligen

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Slack?

Det är enkelt att kommunicera med mitt team via kanaler, vilket gör att allt hålls organiserat. Jag kan också snabbt dela kod, dokument och andra filer. Slack är mer än bara en meddelandeapp – det är ett användbart verktyg för teamarbete och att få saker gjorda. – G2-recension

8. PandaDoc (Bäst för dokumenthantering och e-signaturer)

via PandaDoc

PandaDoc är återigen en utmärkt plattform för fildelning. Det som gör den unik är dess inbyggda analysfunktioner. Du behöver inte vänta på svar via e-post eller undra om mottagaren ens har öppnat dokumentet.

Dessutom integreras det med CRM-plattformar (Salesforce, HubSpot), redovisningsverktyg (QuickBooks, Xero) och betalningsgateways (Stripe, PayPal) för att effektivisera dokumentflöden.

PandaDocs bästa funktioner

Mottagarna kan granska och underteckna dokument elektroniskt.

Spåra mottagarnas beteende när det gäller filerna, till exempel total tid som spenderats, antal visningar, senaste visning, nedladdade PDF-filer och klickade länkar.

Begränsningar för PandaDoc

Att dela dokument och möjliggöra synlighet mellan arbetsytor är kanske inte så användarvänligt.

Vissa användare säger att det krävs extra steg för att ladda upp icke-PDF-dokument (som .doc, .docx, Word) på PandaDoc, vilket gör det tidskrävande.

PandaDoc-priser

Startpaket: 19 USD/år

Företag: 49 USD/år

Företag: Anpassad prissättning

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1100 recensioner)

9. Send Anywhere (Bäst för snabb och enkel fildelning mellan enheter)

via Send Anywhere

Send Anywhere är ett pålitligt och användarvänligt verktyg för fildelning som inte kräver någon registrering eller komplexa konfigurationer. Det låter dig överföra filer mellan enheter med hjälp av en sexsiffrig kod eller dela en länk utan begränsningar vad gäller filformat eller kapacitet.

Send Anywhere – de bästa funktionerna

Avsändare kan vidarebefordra meddelanden om filöverföring när de delar filer till en persons enhet.

Skicka filer direkt till en enhet som används ofta utan att behöva en sexsiffrig kod eller länk.

Begränsningar för Send Anywhere

Ibland delas inte filer från en enhet till en annan på en gång, vilket leder till att processen måste upprepas.

Vissa användare rapporterar att Send Anywheres korta nedladdningsfönster kan vara obekvämt, eftersom det kräver att filen skickas om om den missas.

Priser för Send Anywhere

Gratis för alltid

Lite: 5,99 $/månad

Standard: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner för Send Anywhere

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Send Anywhere?

Send anywhere är mycket snabbt, vi kan enkelt dela eller överföra alla filer, inklusive bilder och videor, från en enhet till en annan. – G2-recension

💡Proffstips: Skapa en tydlig namngivningskonvention för stora filer, inklusive versionsnummer, datum och projektfas (t.ex. ”ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08”) för att undvika dubbletter och hjälpa teammedlemmarna att enkelt hitta den aktuella versionen.

10. Egnyte (Bäst för strikt efterlevnad av regler för fildelning)

via Egnyte

Egnyte är en omfattande plattform för datahantering och fildelning. En av dess viktigaste konkurrensfördelar är dess hybridmolnarkitektur, som gör det möjligt att lagra och dela stora filer antingen lokalt, i molnet eller i en kombination av båda.

Egnyte garanterar också säker och snabb åtkomst till filer och uppfyller efterlevnadsstandarder som HIPAA, GDPR och SOC-2.

Egnytes bästa funktioner

Kryptering av data i vila och under överföring, multifaktorautentisering och övervakning i realtid för att förhindra obehörig åtkomst.

Användning av global fillåsning för att förhindra konflikter, oavsett hur filerna öppnas.

Begränsningar för Egnyte

Egnytes begränsning av filnamnslängd kan vara en utmaning för användare, särskilt med djupa mappstrukturer.

Andra säger att Egnyte saknar alternativ för datasuveränitet, vilket gör det omöjligt att välja var data ska lagras geografiskt.

Egnyte-priser

Företag: 20 $/användare/månad, betalas årligen

Enterprise Lite: 38 $/användare/månad, betalas årligen

Företag: Anpassad prissättning

Egnyte-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

11. Wire (Bäst för krypterad fildelning och teammeddelanden)

via Wire

Wire kombinerar fildelning med säker meddelandehantering och videosamtal i en enda plattform, vilket är idealiskt om du behöver en mer integrerad, kommunikationsfokuserad lösning tillsammans med filöverföring.

Dessutom är den utvecklad för organisationer som behöver privat, kontrollerad fildelning. Du behöver inte bara släppa filer i en chatt och hoppas på det bästa – med Wire kan du kontrollera vem som har åtkomst till vad, hur länge och på vilken enhet.

Wire bästa funktioner

Skicka ljud-/videomeddelanden, använd reaktioner och kommunicera med ditt team var du än befinner dig i världen.

Funktionen "gästrum" hjälper dig att dela filer och kommunicera med externa partners utan att de behöver registrera sig eller ladda ner appen.

Begränsningar för Wire

Användare har sagt att Wires support har blivit mindre responsiv, vilket gör det svårt att skicka in felrapporter, även med ett betalkonto.

Wire erbjuder inte något enkelt sätt att ladda ner och säkert arkivera gruppkonversationer, vilket vissa användare upplever som begränsande.

Wire-prissättning

Gratis för alltid

Företag: 8,13 dollar

Lokalt: Anpassad prissättning

Wire-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Wire?

Wire är ett effektivt och enkelt program som underlättar kommunikationen mellan teammedlemmar. Det erbjuder end-to-end-kryptering, vilket löser problem med integritet. Verktyget är också perfekt för överföring av olika medier (foton, videor, PDF). – G2-recension

12. ShareFile (Bäst för säker fildelning och lagring för företag)

via ShareFile

ShareFile stöder säker fildelning, lagring och samarbete, med fokus på efterlevnad och kundhantering. Det är utformat för juridik-, finans- och hälso- och sjukvårdsbranschen och erbjuder verktyg som är skräddarsydda för att hantera känslig data. Dessutom erbjuder det anpassningsbara arbetsflöden, e-signaturer och kundportaler.

ShareFiles bästa funktioner

Effektivisera processerna genom att ställa in automatiska godkännanden, påminnelser och filförfrågningar.

Omvandla långa dokument till koncisa insikter med AI-driven sammanfattning

Begränsningar för ShareFile

Ibland kan den person som tar emot filen eller bilagan ha problem med att öppna den.

Automatisk utloggning inträffar då och då, vilket orsakar stora problem mitt i arbetet.

Priser för ShareFile

Avancerat: 16 USD/användare/månad, minst 3 användare, faktureras årligen

Premium: 25 USD/användare/månad, minst 3 användare, faktureras årligen

Branschfördel: 41,67 USD/användare/månad, minst 3 användare, faktureras årligen

Virtual Data Room: 67,50 USD/användare/månad, minst 5 användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av ShareFile

G2: 4,2/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

13. Hightail (Bäst för kreativa team och delning av stora mediefiler)

via Hightail

Hightail används ofta inom kreativa branscher som design, videoproduktion och marknadsföring, där stora filer måste delas snabbt och säkert. Det gör det också möjligt att dela stora filer, samla in feedback och godkännanden på ditt arbete och hålla ditt team på rätt spår.

Hightails bästa funktioner

Optimerade visnings- och kommenteringsverktyg för video- och bildfiler, inklusive regionval och kommentarsökning efter användar-ID.

Medarbetare kan lämna precisa kommentarer direkt på specifika områden i bilder eller videor.

Hightails begränsningar

Det går inte att generera krypteringsnycklar för att få bättre kontroll över data.

Filer måste ofta laddas ner eftersom streamingfunktionen är opålitlig.

Priser för Hightail

Lite: Gratis

Pro: 12 $/månad, faktureras årligen

Teams: 24 $/användare/månad, faktureras årligen

Företag: 36 $/användare/månad, faktureras årligen

Hightail-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Wire?

Enkelt att navigera och dela innehåll med andra team. Vi behöver kunna visa, ladda ner och dela många stora filer med flera team, och det här är en bra lösning för det. – G2-recension

Förvandla fildelningen med oöverträffad säkerhet med ClickUp

Det finns otaliga fildelningslösningar på marknaden, men valet av rätt verktyg beror på dina behov – oavsett om det handlar om hastighet, säkerhet eller bättre samarbete.

Men om du vill integrera fildelning med alla ovanstående funktioner (och mer) är ClickUp den enda lösningen du behöver.

Med funktioner som Docs för samarbete och Connected Search för AI-driven åtkomst till filer, effektiviserar ClickUp din fildelning och kopplar samman alla dina arbetsflöden.

Prova ClickUp gratis idag!