De 10 bästa Box-alternativen för innehållshantering i företag 2025

Box är ett omfattande dokumenthanteringsverktyg som är avsett för lagring och delning av filer. Plattformens opålitlighet, frekventa och slumpmässiga systemkrascher, branta inlärningskurva och långsamma laddningstider är dock avskräckande för organisationer som arbetar på distans där tid är pengar.

Dessutom är avsaknaden av en gratis eller freemium-version ett hinder för organisationer med begränsade resurser, och du letar efter alternativ.

Lyckligtvis har vi gjort grovjobbet åt dig. Här är vår detaljerade lista över de tio bästa Box-alternativen som är värda att överväga.

Vad ska du leta efter i Box-alternativ?

Eftersom du är på jakt efter alternativ till Box finns det många alternativ att välja mellan. Det kan vara svårt att välja, eftersom alla alternativ till Box försöker överträffa de andra. Här är en kort sammanfattning av vad du kan förvänta dig när du överväger dina alternativ.

Molninfrastruktur : Eftersom Box är en molnbaserad lösning bör de bästa alternativen också vara molnbaserade. Det ger förenklat samarbete och smidig åtkomst varifrån som helst.

Dokumentlagringskapacitet : Tänk på dina nuvarande och framtida lagringsbehov och om Box-alternativet på ett flexibelt sätt tillgodoser dem. Funktionerna för skalbarhet och kontroll gör programvaran till ett bra val.

Filformat : Ett verktyg för dokumenthantering och fildelning måste fungera med många filformat. När allt kommer omkring bör inkompatibilitet vara det sista hindret för effektiv innehållshantering.

Filstorleksbegränsningar : Filstorleksbegränsningar är en viktig faktor att ta hänsyn till, särskilt när du hanterar stora och tunga filer.

Samarbete : Leta efter ett alternativ till Box som erbjuder : Leta efter ett alternativ till Box som erbjuder samarbetsverktyg som redigering i realtid, kommentarer och versionskontroll. Det bör också gå att skapa delade teammappar med detaljerad åtkomstkontroll.

Säkerhet och efterlevnad : Data är värdefullt i sig, men det är ännu viktigare i reglerade branscher. Företag som är verksamma inom sådana sektorer bör söka efter ett alternativ till Box som uppfyller riktlinjerna för dataskydd och säkerhet, såsom HIPAA, GDPR osv.

Integrationer : Utarbeta logistiken för att ansluta Box-alternativet till den befintliga teknikstacken inom din organisation. Du vill ha något som integreras sömlöst med verktygen, plattformarna och tjänsterna snarare än något som stör dem helt!

Mobil tillgänglighet : Tillgänglighet är avgörande när man arbetar med fjärrbaserade eller distribuerade team – det är det främsta skälet till populariteten hos verktyg som Box. Kontrollera om Box-alternativet erbjuder responsiva webbplatser eller appar för åtkomst på mobiler och surfplattor.

Säkerhetskopiering och återställning: Eftersom data är en tillgång behöver du robusta verktyg för katastrofhantering, säkerhetskopiering och återställning för att säkerställa att ingenting går förlorat.

Observera att listan ovan endast är vägledande och syftar till att skapa en utgångspunkt för att fatta ett välgrundat beslut. Du kan gärna lägga till eller ta bort alternativ beroende på dina specifika behov.

De 10 bästa Box-alternativen att använda

Här är vår lista över de bästa Box-alternativen som är värda att titta på.

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera ditt företags projekt och dokument med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Som en komplett produktivitetssvit går ClickUp utöver omfattningen av en plattform för dokumenthantering eller fildelning. Det är ett modernt operativsystem för digitala arbetsytor med inbyggda molnfunktioner, samarbetsfunktioner, automatisering av arbetsflöden, robust säkerhet och mycket mer.

ClickUp är mer än ett alternativ till Box—det är en komplett systemuppgradering! Gå bortom dokumentskapande och delning med ClickUp. Skapa ett virtuellt kunskapsarkiv för att stödja uppgifter som tilldelats teammedlemmar. Uppdatera, ändra och modifiera projektrelaterade dokument för att dela med dina teammedlemmar. Gör det enkelt att komma åt nödvändig information utan att kompromissa med säkerheten eller åtkomstkontrollen.

Här är en förhandsvisning av vad som gör ClickUp så populärt:

ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp Docs är ett molnbaserat samarbetsverktyg som hjälper kunder att gemensamt skapa, organisera och lagra en mängd olika dokument, wikis, kunskapsbaser och mycket mer i realtid. Dela dokumenten säkert med behöriga personer utanför teamen.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

ClickUp Whiteboards är virtuella whiteboards där dina team kan samarbeta och brainstorma kring ett centralt dokument. Använd de idéer som kommer fram och omvandla dem till uppgifter, länka relaterade dokument och filer och mycket mer.

ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är en AI-assistent som tar på sig roller och ansvar baserat på dina specifika behov. Använd den för att skapa sammanfattningar, extrahera åtgärdspunkter, kommunicera smidigt och generera perfekt formaterat innehåll.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs för att lagra, skapa, hantera och dela dokument i realtid via ett centraliserat arkiv.

Integrationer med mer än 1 000 verktyg och plattformar för att förbättra hantering och delning av innehåll.

Kraftfull sökfunktion som söker igenom hela ditt arbetsområde för att hitta uppgifter, dokument, whiteboards etc.

En enda kontrollpanel för att hantera filer, dela resurser, spåra framsteg, hantera arbetsbelastning och mycket mer.

Tilldelade kommentarer för att tilldela åtgärdspunkter eller för att uppmärksamma någon på specifika delar av ett dokument.

Njut av mobilitet när du är på språng – ClickUp finns tillgängligt på alla Windows- och Apple-enheter som stationära och mobila appar.

Begränsningar för ClickUp

Hierarkin mellan utrymme, mapp, lista och uppgift kan vara lite förvirrande i början.

Det kan verka mycket om du har minimala krav på dokumenthantering.

Priser för ClickUp

Gratis Forever-abonnemang : 0 $ med 100 MB lagringsutrymme

Obegränsad plan : 10 dollar per användare och månad för obegränsad lagring

Affärsplan: 19 dollar per användare och månad för obegränsad lagring

Enterprise Plan : Anpassad prissättning för obegränsad lagring

ClickUp AI (tillägg): 5 dollar per användare och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (9 177 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 915 recensioner)

2. Google Drive

via Google Drive

I världen av dokumentlagring och fildelning är Google Drive ett namn som inte behöver någon presentation. Nästan alla har använt detta Box-alternativ i privat regi. Det låter dig också använda det för att dela filer och samarbeta i Google Workspace.

Google Drives bästa funktioner

End-to-end-kryptering, tvåfaktorsautentisering, regelbundna SOC-revisioner för att skydda filer och data

Proaktiv filskanning för att upptäcka och ta bort skadlig kod, ransomware, phishing eller spam

Inbyggd integration med hela Google Suite – Docs, Sheets, Slides, Meets osv.

Kompatibel med över 100 filtyper, inklusive bilder, CAD-filer, PDF-filer etc.

Detaljerad sökfunktion med stöd av optisk teckenigenkänningsteknik

Begränsningar för Google Drive

Du kan inte lösenordsskydda delade filer.

Du måste ladda ner flera mobilappar för att redigera eller ändra Google Drive-filer.

Lagringsanvändningen är inte helt transparent och kan dölja onödiga filer.

Priser för Google Drive

Personligt : 0 dollar för molnlagring upp till 15 GB

Business Standard: 12 dollar per användare och månad för 2 TB molnlagring

Prenumerera på den månatliga Google One-planen för att utöka funktionerna i Google Drive, som omfattar Drive, Gmail och Fotos.

Priser för Google One-abonnemang

Basic : 1,99 $ per månad eller 19,99 $ per år för 100 GB lagringsutrymme

Standard : 2,99 $ per månad eller 29,99 $ per år för 200 GB lagringsutrymme

Premium: 9,99 $ per månad eller 99,99 $ per år för 2 TB lagringsutrymme

Betyg och recensioner av Google Drive

G2 : N. A

Capterra: 4,8/5 (27 305 recensioner)

3. Square 9 Softworks

Det gör det möjligt för företag att bli papperslösa genom digitalisering. Att ersätta fysiska filer med virtuella filer kräver åtkomstbaserad fildelningsfunktionalitet, precis som i det gamla pappersbaserade systemet. Av denna anledning fungerar Square 9 också som ett dokumenthanteringsverktyg.

Square 9 Softworks bästa funktioner

GlobalCapture är en avancerad programvara för automatisering av dokumenthantering som samlar in, klassificerar och validerar stora mängder filer.

AI-verktyg (TransformAI), OCR-teknik, streckkodsigenkänning, DB-uppslag och tabelldataextraktion identifierar och konverterar information till strukturerad dataform.

GlobalSearch Go erbjuder en företagsomfattande sökfunktion för att hitta den fil du behöver.

Samlar in data från anpassningsbara formulär och omvandlar dem till insikter för att driva automatisering

Square 9 Softworks begränsningar

Långsamma serveranslutningar minskar uppladdnings- eller nedladdningshastigheten.

Du måste installera alla uppdateringar manuellt.

Avsaknaden av automatisk rensning har en inflationspåverkande effekt på filer.

Priser för Square 9 Softworks

Square 9 Process Automation Essentials : 45 USD per användarlicens och månad

Square 9 Digital Transformation Essentials : 68 USD per användarlicens och månad

Square 9 Enterprise Essentials: 75 USD per användarlicens och månad

Gratis provperiod tillgänglig.

Square 9 Softworks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (134 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (112 recensioner)

4. Microsoft OneDrive

via Microsoft OneDrive

Precis som Google Drive erbjuder filhostingtjänster till Googles kunder, erbjuder OneDrive samma tjänster till Microsofts kunder. Använd det för att lagra, komma åt och dela filer när som helst och var som helst för att göra distansarbete smidigt.

Microsoft OneDrive bästa funktioner

Filuppladdning till OneDrive med ett klick och kontroll av bandbreddsbegränsning

Få åtkomst till Microsoft OneDrive från vilken enhet som helst – bärbar dator, stationär dator, smartphone eller surfplatta.

Möjliggör redigering offline genom att spara en lokal kopia på enheterna, som synkroniseras globalt när de ansluts till internet.

Använd Microsoft Teams för att skapa delbara länkar samtidigt som du behåller detaljerad åtkomstkontroll.

Dela filer och samarbeta i realtid med populära verktyg som Word, Excel och PowerPoint.

Säkerhetskopiera dina filer till molnet och återställ dem vid oavsiktlig radering eller attacker.

Automatisk klassificering av sekretessmärkningar för förbättrat filskydd

Begränsningar för Microsoft OneDrive

Filnamnskonventionen är föråldrad och specialtecken kan ersättas under uppladdningen, vilket leder till att filen får ett nytt namn.

Fildelningen är begränsad till 50 000 objekt i en mapp eller undermapp, och det går bara att kopiera 2500 filer åt gången.

Maximal storlek för uppladdning och nedladdning av filer är 250 GB.

Priser för Microsoft OneDrive

Hem

Microsoft 365 : 0 dollar för molnlagring upp till 5 GB

Microsoft 365 Basic : 1,99 $ per månad eller 19,99 $ per år för 100 GB lagringsutrymme

Microsoft 365 Personal : 5,99 $ per månad eller 59,99 $ per år för 1 TB lagringsutrymme

Microsoft 365 Family: 7,99 $ per månad eller 79,99 $ per år för 6 TB lagringsutrymme

Företag

OneDrive for Business : 5,00 dollar per användare och månad för 1 TB molnlagring

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD per användare och månad för 1 TB per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollar per användare och månad för 1 TB per användare

En månads gratis provperiod tillgänglig för Business-abonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft OneDrive

G2 : 4,3/5 (9 461 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (11 862 recensioner)

5. DocStar

via Docstar

DocStar är en programvara för innehållshantering (ECM), fildelning och processautomatisering för företag. Den effektiviserar affärsprocesser, ökar produktiviteten, stärker samarbetet och säkerställer efterlevnad av regler och föreskrifter.

DocStars bästa funktioner

Intuitiv papperslös fillagring och hantering med OCR-funktioner

Flexibel distribution via molnet eller lokalt

Automatiserar insamling, klassificering, indexering och vidarebefordran av data för att underlätta smartare, autonoma processer.

Överensstämmelse med standardprotokoll för dataskydd och integritet, såsom HIPAA, WISP etc.

DocStars begränsningar

Enkla processer har långa, komplicerade steg som är onödiga.

Ger lite värde för pengarna och det finns ingen transparens när det gäller prissättningen.

Installation och konfiguration tar evigheter

Priser för DocStar

Kontakta DocStar för prisinformation.

DocStar-betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (118 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (99 recensioner)

6. Dropbox

via Dropbox

Dropbox är ännu ett populärt alternativ till Box som redan har ett gott rykte som molnbaserad plattform för fildelning. Använd det på olika enheter för att skapa, komma åt och dela filer – både för privat bruk och i arbetet.

Dropbox bästa funktioner

Säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd, visningshistorik, filåterställning och vattenstämpling.

Skapa spårbara länkar för att leverera stora och omfattande filer i realtid och spåra filernas engagemangsnivåer.

Capture stöder i att erbjuda sammanhang, ge eller samla in feedback och dela uppdateringar.

E-signera dokument och använd sådan auktorisering för att automatisera på varandra följande arbetsflöden för effektiv uppgiftshantering.

Kraftfulla integrationer mellan Google Workspace, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas och mer

Begränsningar med Dropbox

Sökfunktionerna är bristfälliga

Fildelning är svårt när mottagaren inte har ett Dropbox-konto.

Tillåter endast ett administratörskonto

Priser för Dropbox Business

Essentials : 22 dollar per månad eller 216 dollar per år för 3 TB molnlagring

Företag : 24 USD per användare och månad eller 240 USD per år för 9 TB molnlagring

Business Plus : 32 USD per användare och månad eller 312 USD per år för 15 TB molnlagring

Företag: Anpassad prissättning

Erbjuder en 30-dagars gratis provperiod för betalda abonnemang.

Betyg och recensioner av Dropbox

G2 : 4,4/5 (20 776 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (21 499 recensioner)

7. MediaValet

via Mediavalet

MediaValet är en programvara för digital tillgångshantering (DAM) för företag. Den skapar en central plats för lagring av tillgångar som bilder, videor och dokument och hjälper till med organisering, versionskontroll och hantering. Programvaran är byggd på Microsoft Azure och har över 140 datacenter i 61 länder.

MediaValets bästa funktioner

Skapa ett flexibelt centraliserat bibliotek för att lagra alla varumärkesresurser och fastställa varumärkesriktlinjer.

Spara pågående designfiler direkt i molnet med CreativeSPACEs.

Fildelning är tillgänglig via e-post, lightboxar, varumärkesportaler, länkar och webbgallerier.

Distribuera högkvalitativa digitala tillgångar till intressenterna samtidigt som du behåller åtkomstkontrollen.

Lägg till AI-genererade metadata för att göra tillgångarna lättare att söka efter.

Begränsningar för MediaValet

Sökning och organisering kan förbättras

Du kan inte ladda upp tillgångar direkt från mobilappen.

Ingen app för iPad Apple-enheter

Priser för MediaValet

Kontakta MediaValet för prisinformation.

MediaValet-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (176 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (108 recensioner)

8. ShareFile

via Sharefile

Nästa på vår lista över Box-alternativ har vi ShareFile, en plattform för samarbetsbaserad dokumenthantering och fildelning från Citrix-ekosystemet, via ShareFile Next. Eftersom ShareFile främst riktar sig till företag är det kompatibelt med alla filtyper och format. Det är också lämpligt för snabbt växande företag.

ShareFiles bästa funktioner

Lagringszonkontrollern gör det möjligt för ShareFile-kunder att bläddra, ladda upp eller ladda ner dokument i en säker miljö.

RightSignature möjliggör elektronisk signering av digitala dokument.

Intuitiva skrivbordswidgets och appar för flera enheter för åtkomst till och hantering av delade filer.

Säker dataöverföring baserad på SSL- och TLS-krypteringsprotokoll

Ange utgångsdatum för länkar för fildelning

Begränsningar för ShareFile

Filöverföringsprocessen är långsam, buggig och frustrerande.

Saknar funktioner för filredigering

Filhanteringen är oimponerande och alltför komplicerad, med för många mappar och ingen sökfunktion.

Priser för ShareFile

Standard : 11 USD per användare och månad eller 120 USD per användare och år för all lagringsutrymme du behöver

Avancerat : 17,60 USD per användare och månad eller 192 USD per användare och år för obegränsad lagring

Premium : 27,50 USD per användare och månad eller 300 USD per användare och år för obegränsad lagring

Virtual Data Room : 75 USD per användare och månad eller 810 USD per användare och år för 1 GB/licens

Företag: Anpassad prissättning

Erbjuder en 30-dagars gratis provperiod av Premium- och Virtual Data Room-abonnemangen.

ShareFile-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 390 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (383 recensioner)

9. Laserfiche

via Laserfiche

Precis som DocStar är Laserfiche ett ECM-system som erbjuder dokumenthantering, fildelning och automatisering av affärsprocesser. Det effektiviserar dokumentinsamling, lagring och hämtning för att göra företag mer effektiva. Säkerställ smidig dokumentsamarbete samtidigt som du upprätthåller efterlevnaden med smart automatisering av arbetsflöden.

Laserfiche bästa funktioner

Intelligent Data Capture hjälper till att skapa strukturerade data och klassificerar dem automatiskt i logiska kategorier.

Konfigurera smart automatisering för innehållscentrerade arbetsflöden – inga kodningskunskaper krävs.

Samarbeta med team via en centraliserad, säker plattform med kontroll över dokumentens livscykel.

Hantera åtkomstkontroll, skydda dataintegritet och säkerhet samt upprätthåll efterlevnad.

Över 300 lösningsmallar för att snabbt komma igång med samarbete, produktivitet och effektivitet

Laserfiche-begränsningar

Användargränssnittet är svårt att navigera och saknar kundfokus.

Sökfunktionen är dålig, långsam och opålitlig.

Utbildning och handledning tillkommer som en extra kostnad.

Laserfiche-priser

Laserfiche Cloud

Starter : 50 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Professional : 69 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Företag: 79 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Självhostad

Starter : 45 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Professional : 60 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Företag : 69 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Laserfiche-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (699 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (62 recensioner)

10. Revver

via Revver

De flesta fildelningsplattformar har utvecklats bortom dokumenthantering. Detsamma gäller Revver, tidigare eFileCabinets Rubex.

Revver är ett alternativ till Box som syftar till att digitalt omvandla företags strategier för dokumentlagring och -hantering samtidigt som dokumentberoende arbete effektiviseras. Med tanke på den omfattande funktionsuppsättningen är det logiskt att Revver hjälper medelstora och stora företag att hålla jämna steg med de föränderliga behoven.

Revvers bästa funktioner

Erbjuder automatiserings- och arbetsflödesverktyg utan kod för att förbättra affärsprocesser.

Anpassade mallar för att ställa in triggbaserad automatisering

Zonal OCR för skarpare sökbarhet, även för bilder, och förbättrad dokumentlagring och hämtning.

Sömlös integration med andra produktivitetsverktyg som Microsoft 365, DocuSign, Salesforce etc.

Revvers begränsningar

Ändringar i dokument synkroniseras inte på ett tillförlitligt sätt mellan olika enheter.

Det finns en skillnad i prestanda mellan molnversionen och klient-server-programvaran, där den förstnämnda är överlägsen.

Revver-priser

Kontakta Revver för prisinformation.

Revver-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (354 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (893 recensioner)

Box-alternativ för säker molnlagring och fildelning:

Om du letar efter säkra, pålitliga och smidiga alternativ till Box behöver du inte leta längre än ClickUp. Det överträffar Box när det gäller dokumenthantering, fildelning, intuitiva instrumentpaneler, robust rapportering, flera vyer, över 50 automatiserings exempel och ett rikt mallbibliotek.

ClickUps mångsidighet och anpassningsförmåga gör det till ett utmärkt val, inte bara för dina nuvarande behov utan också för framtida krav. Eftersom de flesta företag inte söker fristående dokumentdelning är det vettigt att välja en komplett lösning för projektplanering, samarbetsbehov, AI-assistans och sammanhängande arbete mellan team. ClickUp är en enhetlig plattform med smarta funktioner som minskar störningar och ökar produktiviteten.

Registrera dig gratis idag!