De 10 bästa molnbaserade samarbetsverktygen för team 2025

Lagrar ditt team fortfarande viktiga filer i sina e-postinkorgar eller på hårddiskar? Lokal lagring isolerar ditt företags information och gör det svårt att samarbeta med ditt team.

Använd istället molnbaserade samarbetsverktyg för att lagra och dela ditt arbete på ett säkert sätt.

Troligtvis lagrar du åtminstone en del av din känsliga information i någon form av molnprogramvara – oavsett om du är medveten om det eller inte. Lyckligtvis är onlineverktyg för samarbete utmärkta för att dela filer och brainstorma nya idéer i grupp. Med ett molnbaserat verktyg kan du lagra allt på en delad och säker plattform så att hela ditt team har tillgång till chattar, dokument, bilder och mycket mer. ⭐

Naturligtvis är inte alla molnbaserade samarbetsverktyg förstklassiga. Därför har vi gjort research åt dig – för att hitta de bästa lagringsprogramvarorna.

I den här guiden går vi igenom de bästa funktionerna att leta efter i ett molnbaserat samarbetsverktyg. Vi ger dig en översikt över de 10 bästa molnbaserade samarbetsverktygen för att förbättra teamarbetet och öka produktiviteten.

Molnbaserade samarbetsverktyg är en typ av programvara som gör det möjligt för dina teammedlemmar att samarbeta online, oavsett vilken enhet de använder eller var de befinner sig. Dessa verktyg har funktioner för samarbete i realtid som gör det enkelt att hantera uppgifter, dela filer och kommunicera på ett och samma ställe. ?

Molnbaserade samarbetsverktyg var redan på uppgång före pandemin, men den omvälvande händelsen ledde till en renässans inom molnbaserat samarbete. Nu när fler företag erbjuder hybrid- och distansarbete är molnverktyg ett måste för teamsamarbete och produktivitet – särskilt om du leder ett distansteam.

Vilken online-samarbetsprogramvara som är bäst beror på din projektledningsstil och ditt arbetsflöde. Vi rekommenderar ändå att du letar efter samarbetsprogramvara med följande viktiga funktioner:

Fildelning : Ingen har tid (eller utrymme) att skicka stora filer via e-post. Lägg istället allt i ett molnbaserat samarbetsverktyg. Molnlagring gör det enkelt att dela stora filer mellan teammedlemmar utan problem med bilagor eller storleksbegränsningar.

Samarbete på distans: Bra molnbaserade samarbetsverktyg har funktioner som gör distansarbete till en barnlek. Leta efter funktioner som snabbmeddelanden, skärmdelning och videokonferenser för att skapa en stark virtuell arbetsplats för ditt team.

Analys: Är du nyfiken på ditt teams prestationer? Bra molnbaserade samarbetsverktyg bör inkludera Är du nyfiken på ditt teams prestationer? Bra molnbaserade samarbetsverktyg bör inkludera projektledningspaneler som underlättar övervakningen av team, kunder och projekt

Enhetskompatibilitet: Dina anställda använder förmodligen olika enheter. Leta efter ett verktyg med en mobilapp för iOS och Android. Bonuspoäng om det också har en Mac-app för inbitna Apple-fans.

Anpassningsbarhet: Alla företag är olika, så välj ett anpassningsbart molnbaserat samarbetsverktyg. Oavsett om det är via API:er eller integrationer bör din programvara samla allt ditt arbete på ett ställe.

Är du redo att öka ansvarstagandet, driva produktiviteten och spara massor av tid? Utforska våra val av de 10 bästa onlineverktygen för samarbete för distribuerade team:

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och samarbete för team inom olika branscher som vill lagra, samarbeta och utveckla sitt arbete – allt från en enda säker plattform. Med hundratals avancerade funktioner för arbetsledning, över 1 000 integrationer och ett omfattande mallbibliotek är ClickUp den perfekta resursen för projektledare som prioriterar organisation, smidiga processer och tydlig kommunikation.

Samarbete är grunden för alla ClickUp-funktioner. Med över 15 olika arbetsbelastningsvyer och en dynamisk chattfunktion i appen kan team utbyta information, media, dokument och data med andra medlemmar i realtid. Dessutom kan tilldelade kommentarer omedelbart omvandla alla tankar till åtgärdspunkter samtidigt som alla konversationer grupperas i organiserade trådar inom dina uppgifter.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Live-samarbetsdetektering i uppgifter, ClickUp Docs, Whiteboards och mer gör realtidssamarbete till en barnlek. Se vilka teammedlemmar som är var när du redigerar text eller diagram för att bokstavligen hålla ditt team på samma sida. ?

För bättre molnsamarbete och fildelning på ett mycket visuellt och säkert sätt, prova ClickUp Whiteboards inför ditt nästa stora projekt. Detta visuella samarbetsverktyg är världens enda digitala whiteboardprogramvara som omvandlar ditt teams stora idéer till genomförbara uppgifter. Brainstorma tillsammans i realtid i en virtuell miljö – komplett med klisterlappar, doodles, bilder och färger för att förmedla dina idéer.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp erbjuder inbyggda säkerhetsfunktioner med 256-bitars SSL, fysisk datacentersäkerhet, tvåfaktorsautentisering och anpassade behörigheter och roller. Det är också GDPR- och SOC 2-kompatibelt.

ClickUp har ett otroligt stort antal integrationer. Koppla ClickUp till Zoom för online-möten, Slack, Dropbox och över 1 000 andra verktyg för att samla allt ditt arbete på en och samma plattform.

Du kan använda en ClickUp-mall för nästan vad som helst, från att skapa riktlinjer för varumärket till att spåra kundernas framgångsmätvärden.

Spårbara ClickUp-mål stöder distansarbetande team med automatisk tidslinje och framstegsspårning.

Begränsningar för ClickUp

Molnlagring och AI är endast tillgängliga för betalkonton.

Du kan endast komma åt molnlagring i en webbläsare, inte i ClickUp-appen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Microsoft 365

Via Microsoft 365

Microsoft 365 är en uppgraderad, molnbaserad version av Microsoft Office. Det är mer än bara ett molnbaserat samarbetsprogram: det är en komplett svit för att skapa dokument, lagra filer, chatta med ditt team och mycket mer. Det bästa av allt är att Business-användare får 1 TB lagringsutrymme var, plus mobilversioner av Word, Excel, PowerPoint och Outlook.

De bästa funktionerna i Microsoft 365

Microsoft 365 är en komplett produktivitetssvit för företag med en rad funktioner – du behöver inte lämna plattformen för att utföra ditt arbete.

Logga in på Microsoft Teams för att chatta eller starta ett videosamtal.

Hantera dina e-postmeddelanden, kalender och uppgifter i Microsoft Outlook

OneDrive har anpassade åtkomstbehörigheter och gott om molnlagringsutrymme.

Begränsningar i Microsoft 365

Microsoft 365 kan hantera vissa uppgifter, men dess projektledningsfunktioner är inte särskilt avancerade.

Användare rapporterar ofta att Microsoft 365 är otympligt och inte särskilt intuitivt.

Andra användare önskar att Teams hade fler anpassningsmöjligheter för behörigheter.

Priser för Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 8,25 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft 365

G2: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 300 recensioner)

3. Synkronisera

Via Sync

Behöver du komma överens med dina kollegor? Logga in på Sync för att lagra filer och samarbeta med ditt team i molnet. ☁️

Det är en relativt ny molnbaserad samarbetsprogramvara, men Sync har fantastiska behörighetsfunktioner. Du kan till och med bjuda in externa partners och kunder att använda Sync – utan att behöva oroa dig för att de ska få tillgång till dina interna dokument.

Synkronisera de bästa funktionerna

Skapa en anpassad kundfilportal

Njut av obegränsad dokumentlagring, även för stora filer.

Synkronisering erbjuder offlineåtkomst

Det erbjuder också aktivitetsloggar och aviseringar i realtid.

Synkroniseringsbegränsningar

Det finns inte så många recensioner.

Sync innehåller inte projektledningsfunktioner för online-samarbete.

Synkronisera priser

Teams Standard: 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Teams+ Unlimited: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Synkronisera betyg och recensioner

G2: 4/5 (35+ recensioner)

Capterra: N/A

4. Notion

Via Notion

Notion började kanske som en anteckningsapp, men idag är det en stabil plattform för projektutveckling, dokument och till och med kunskapsbaserade wikis.

Istället för att gömma kunskap i teamets huvuden eller e-postinkorgar kan du dokumentera allt med Notions wikis. Med Docs kan du också samarbeta med ditt team i realtid utan att lämna Notion-plattformen.

Notions bästa funktioner

Använd Notion AI för att sammanfatta mötesanteckningar, skapa åtgärdspunkter och skriva texter.

Notion har flera visuella filter så att du kan visualisera dina uppgifter på det sätt som passar dig bäst.

Allt fungerar med dra-och-släpp, vilket gör Notions plattform otroligt användarvänlig.

Notion Docs innehåller kodsnuttar, hopfällbara avsnitt, multimedialänkar och mycket mer.

Begränsningar i Notion

Vissa användare säger att Notion fryser när de byter app.

Andra användare önskar att Notion hade mer avancerade sökfunktioner.

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

5. Wrike

Via Wrike

Wrike är ett populärt verktyg för molnsamarbete för både stora och små företag. Det är mest känt för sina godkännandefunktioner, så om ditt team arbetar med QA/QC-arbetsflöden kan Wrike vara precis vad du letar efter. Visa ditt arbete på en Kanban-tavla eller ett Gantt-diagram för att få en översikt över vad ditt team har på gång.

Wrikes bästa funktioner

Wrike inkluderar triggerbaserad automatisering för att minska manuellt arbete.

Integrationer med över 400 andra verktyg

Visualisera dina projektstatusrapporter och uppgifter i ett Wrike-dashboard.

Verktyget möjliggör taggning mellan avdelningar om du har flera team.

Wrike-begränsningar

Wrike-användare säger att plattformen kunde vara mer användarvänlig.

Andra användare av plattformen hade fler visuella verktyg.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

6. Lucidspark

Via Lucidspark

Lucidspark är en del av det större Lucid-programvaruekosystemet. Det är i första hand en visuell molnbaserad samarbetsprogramvara som du kan använda som whiteboard. Den har dock många användbara funktioner som chatt, taggning, omröstningar, timers och mycket mer. ⏲️

Lucidsparks bästa funktioner

Lucidspark erbjuder några mallar för tankekartor.

Lucidspark integreras med en rad verktyg, inklusive Microsoft och Google.

Du kan exportera Lucid-diagram till andra tjänster eller importera filer till Lucid.

Begränsningar för Lucidspark

Lucidspark ingår i en verktygssvit, så det är mer fördelaktigt att köpa hela Lucid-sviten istället för att välja ut enskilda lösningar.

Flera användare önskar att Lucidspark hade bättre handledningar.

Priser för Lucidspark

Gratis plan

Individuellt: 7,95 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Lucidspark-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (9350+ recensioner)

7. Blink

Via Blink

Blink marknadsför sig som en ”superapp” som du kan använda för att behålla medarbetare, kommunicera inom teamet och göra analyser. Det må vara en nykomling, men Blink har många funktioner, inklusive ett innehållshub, enkäter, digitala formulär och chatt. ?

Blink bästa funktioner

Blink fungerar på alla enheter

Koppla samman alla anställda med ett nyhetsflöde för hela företaget.

Skicka Blink Kudos för att uppmärksamma anställda och team

Skapa en portal med enkel inloggning så att anställda snabbt kan komma åt företagsinformation.

Blink-begränsningar

Blink är mer ett kommunikationsverktyg – du behöver fortfarande en separat plattform för projektledning och molnlagring.

Vissa användare rapporterar problem med att använda appen utan internetanslutning.

Blink-priser

Företag: 6,18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Blink-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 110 recensioner)

8. Google Workspace

Via Google Workspace

Google Workspace är en gigant inom produktivitetsvärlden. Det kombinerar e-post, molnlagring, kalendrar, möten, chattar, dokument, kalkylblad och presentationer på ett och samma ställe. Det fungerar med nästan alla enheter och har även robusta offlinefunktioner. ?

De bästa funktionerna i Google Workspace

Använd Jamboard för att skapa whiteboards med ditt team i realtid.

Prova Apps Script för att skapa anpassade lösningar utan kod för ditt Workspace-konto.

Google Keep är en enkel app för anteckningar när du är på språng.

Google Meet fungerar i vissa webbläsare utan att du behöver installera någon programvara eller några tillägg.

Begränsningar i Google Workspace

Google Workspace saknar användbara verktyg för projektledning.

Vissa slutanvändare säger att det är svårt att få kundsupport.

Priser för Google Workspace

Business Starter: 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Business Standard: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen

Business Plus: 18 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 40 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 100 recensioner)

9. Dropbox

Via Dropbox

Dropbox började kanske som en enkel molnlagringsplattform, men idag är det ett riktigt kraftfullt verktyg. Detta molnbaserade samarbetsverktyg innehåller produkter för att spela in videomeddelanden, skriva företagswikis och spåra dokumentaktivitet.

Dropbox bästa funktioner

Spårbara länkar kommer med analyser som visar hur någon interagerade med en länk (och hur länge).

Redigera PDF-filer direkt i Dropbox

Spara tid med Dropbox eSignature-mallar

Dropbox har robusta säkerhetsfunktioner för dokument, såsom lösenordsskydd, historik, filåterställning och mycket mer.

Begränsningar i Dropbox

Dropbox har inga projektledningsverktyg.

Många användare säger att det är svårt att få kundsupport.

Priser för Dropbox

Grundläggande: Gratis

Plus: 9,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Essentials: 18 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Business Plus: 26 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enteprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Dropbox

G2: 4,4/5 (över 20 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 400 recensioner)

10. Miro

Via Miro

Miro är en visuell molnbaserad samarbetsprogramvara. Den stöder virtuella whiteboardtavlor, men är mycket mer än så. Plattformen inkluderar datavisualisering, projektledning, processkartläggning, arbetsflöden och integrationer för att effektivisera din arbetsdag. ?

Miros bästa funktioner

Skapa diagram och dela dem med ditt team via en länk.

Be Miro AI att brainstorma idéer åt dig på några sekunder.

Lägg till kommentarer, klisterlappar och Talktracks till valfritt Miro-innehåll.

Skapa en personlig eller gemensam instrumentpanel för att se Miro-analyser på ett och samma ställe.

Miro-begränsningar

Vissa användare rapporterar prestandaförsämringar när de arbetar med större whiteboards.

Miro har många funktioner, men vissa användare säger att bristen på dokumentation hindrar dem från att använda plattformen effektivt.

Miro-priser

Gratisversion

Startpaket: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 16 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Säg hej till din allt-i-ett-plattform för samarbete

Det finns många molnbaserade samarbetslösningar, men varför separera din lagringstjänst, dina meddelanden och din projektledningsprogramvara? ClickUp har allt detta och mer i ett bekvämt ekosystem. ✨

Från uppgiftshantering till fjärrbrainstorming och analys – företag litar på ClickUp för att arbeta bättre och snabbare. Förbättra teamsamarbetet, även om ditt team befinner sig långt ifrån varandra, med en anpassningsbar samarbetsapp som är utformad för just ditt företag.

Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta redan idag – inget kreditkort krävs.