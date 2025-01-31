De 10 bästa programvarorna för kontorsproduktivitet 2025 (recensioner och priser)

Oavsett om du är småföretagare eller chef som vill förbättra produktiviteten behöver du pålitlig kontorsprogramvara som gör att du kan göra mer på kortare tid.

Föreställ dig detta: ett kontorspaket som är skräddarsytt efter dina behov, som förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten.

Med kraftfulla funktioner som dokumenthantering, plattformsoberoende kompatibilitet och lagring främjar rätt kontorsprogram och appar samarbete och förbättrar organisationens effektivitet.

Att förstå för- och nackdelarna med de olika kontorsprogram som finns på marknaden hjälper dig att välja den lösning som passar bäst.

Vår lista innehåller de 10 bästa produktivitetssviterna som hjälper dig att forma ditt sätt att arbeta, skapa och dela digitalt innehåll samt öka din produktivitet.

Vad ska du leta efter i programvaror för kontorsproduktivitet?

Här är vad du bör leta efter i ett kontorsproduktivitetsprogram.

Funktioner och funktionalitet: De bästa produktivitetssviterna från Microsoft Office erbjuder robusta funktioner för att skapa dokument och presentationer, redigeringsverktyg för användare, De bästa produktivitetssviterna från Microsoft Office erbjuder robusta funktioner för att skapa dokument och presentationer, redigeringsverktyg för användare, uppgiftshantering och är kompatibla med populära filformat.

Samarbete och kommunikation mellan team: En effektiv kontorsprogramvara gör det möjligt för dina team som arbetar med flera projekt samtidigt att samarbeta i realtid med samtidig redigering, kommentering och tillägg av anteckningar. Kontorsprogramvaran bör erbjuda kommunikationsappar som e-post och meddelanden för att främja teamarbete och få mer gjort tillsammans.

Intuitivt gränssnitt: Du vill att dina team ska ägna mer tid åt att få jobbet gjort än åt att lista ut hur kontorsprogramvaran fungerar. Välj kontorsprogram med användarvänliga gränssnitt för att främja snabb implementering, minska utbildningstiden, öka produktiviteten och förbättra Du vill att dina team ska ägna mer tid åt att få jobbet gjort än åt att lista ut hur kontorsprogramvaran fungerar. Välj kontorsprogram med användarvänliga gränssnitt för att främja snabb implementering, minska utbildningstiden, öka produktiviteten och förbättra koncentrationen.

Integrationsmöjligheter: Kan lösningen integreras med din befintliga teknikstack? Integration med dina backend-system, operativsystem och molnlagringsplattformar hjälper till att effektivisera datahanteringen.

Datasäkerhet : Välj ett produktivitetspaket med avancerad kryptering, datasäkerhet, åtkomstkontroll och säker delning för att skydda känslig företagsinformation.

Skalbarhet och kompatibilitet: Välj ett kontorsprogram som växer med ditt företag och anpassar sig efter förändrade behov. Kompatibilitet med flera enheter och åtkomst via mobilappar är ett måste för att dina anställda ska kunna vara produktiva även när de är på resande fot.

De 10 bästa programvarorna för kontorsproduktivitet att använda

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt och öka produktiviteten med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Som chef som hanterar flera projekt och samarbetar mellan team behöver du rätt lösning för att hantera alla aspekter av ditt arbete. ClickUps molnbaserade produktivitetsverktyg låter dig anpassa ditt arbetsflöde och dina uppgifter. Mallarna som ClickUp erbjuder hjälper ditt team att fokusera på att slutföra dina prioriterade uppgifter och säkerställer att ingenting glöms bort.

Förutom de många mallarna som finns tillgängliga kan du med funktioner som ClickUp AI skapa dina dokument från grunden enligt dina behov. Sortera dina dokument för att snabbt hitta dem och lagra dem i ditt arbetsområde för snabb åtkomst.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUps lösning hjälper dig att förstå i vilken ordning dina team måste utföra sina uppgifter och kartlägga beroenden för att säkerställa en smidig genomförande. Med en helhetssyn blir det enkelt att hantera resurser för att säkerställa maximal produktivitet och minimal överlappning.

Gör din projektledning enkel och smidig med ett användarvänligt och anpassningsbart gränssnitt. Den senaste versionen av ClickUp förenklar fildelning och samarbete i realtid genom att koppla samman alla i dina arbetsflöden för att få input från ditt team.

ClickUps bästa funktioner

Planera och prioritera dina kontorsuppgifter med insyn i alla dina projektdetaljer och hur du vill anpassa dem till företagets mål.

Använd ClickUp Docs för att få tillgång till allt på ett ställe genom att länka dokument och uppgifter. Lägg till widgets för att uppdatera arbetsflöden, uppdatera projektstatus, tilldela uppgifter, dela filer och mycket mer.

ClickUp Whiteboard är en perfekt canvas för att visualisera dina idéer, skapa arbetsflöden för brainstorming, strategi och kartläggning, och lägga till mer sammanhang till ditt arbete genom att länka uppgifter, dokument och filer.

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Skapa åtgärdspunkter och deluppgifter baserat på sammanhanget för uppgifter och dokument med hjälp av ClickUp AI och tillför kreativitet till ditt innehållsflöde.

Skapa uppgiftsmallar för vanliga uppgifter och lägg till funktioner som avancerad redigering, uppgiftstaggar och uppgiftschecklistor så att du inte behöver oroa dig för missade uppgifter.

Redigera dokument samtidigt för enkel teamsamarbete och tilldela uppgifter och kommentarer till dina teammedlemmar.

Automatisera teamuppföljningen med ClickUp Goals, håll dig på rätt spår för att nå dina tidsmål med tydliga mål och sätt upp mål för att följa upp framgångar.

Spåra framsteg relaterade till mål med ClickUp Goals-instrumentpanelen

ClickUp möjliggör smidig migrering mellan plattformar – till exempel från Google Workspace, Asana, Microsoft Excel eller Monday.com – och smidig integration med kommunikationsverktyg som Zoom och Slack.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för nya funktioner.

Den kostnadsfria versionen ger inte tillgång till avancerade funktioner som analysverktyg eller projektplaner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad/användare

Företag: 12 $/månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9200 recensioner) 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra : 4,7/5 (3900+ recensioner) 4,7/5 (3900+ recensioner)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365

En intuitiv allt-i-ett-plattform gör det möjligt att skapa, dela och samarbeta på ett och samma ställe, vilket underlättar teamarbetet. Microsoft Office 365 är ett molnbaserat kontorshanteringsprogram som hjälper småföretag och stora organisationer att samarbeta på ett och samma ställe med alla sina favoritappar.

Microsoft Office 365-paketet innehåller Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office för webben och Microsoft Skype for Business Online. Med den här onlinebaserade kontorsprogramvaran kan användarna bli mer produktiva från praktiskt taget var som helst via internet.

Microsoft 365:s bästa funktioner

Möjlighet att designa allt från budgetar, inlägg på sociala medier, videor och mycket mer utan någon erfarenhet av grafisk design.

Ett enhetligt Microsoft Office-gränssnitt för att skapa dokument, presentationer och kalkylblad.

OneDrive organiserar och lagrar alla dina viktiga filer i Office 365.

Samarbetsfunktioner för ditt team och dina kunder så att ni kan arbeta tillsammans var som helst från alla era enheter.

Begränsningar i Microsoft 365

Du kan inte köpa enskilda produkter från Office 365.

Låg bandbredd kan göra att Office-paketet blir långsamt.

Priser för Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/användare/månad

Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/användare/månad

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/användare/månad

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/användare/månad

Microsoft 365 E3: 36,00 $/användare/månad (årligt abonnemang)

Microsoft 365 E5: 57,00 $/användare/månad (årligt åtagande)

Microsoft 365 F3: 8,00 $/användare/månad (årligt abonnemang)

Microsoft 365 Family : 99,99 $/år

Microsoft 365 Personal: 69,99 $/år

Betyg och recensioner av Microsoft 365

G2: 4,7/5 (4900+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (13 400+ recensioner)

3. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace är ett webbaserat onlinekontor som smidigt integrerar dina affärsmål med ditt teams behov. Deras senaste Duet AI är ett stort produktivitetsverktyg som hjälper dig att öka ditt företags produktivitet med generativ AI.

Du kan ansluta, skapa och samarbeta med hjälp av e-post, chatt, filer och möten inom detta alternativ till Microsoft Office. Den senaste versionen av Gmail är lämplig för organisationer och företag på företagsnivå och levereras med en analyspanel och konfiguration för datasäkerhet.

Google Workspaces bästa funktioner

Kompatibilitet mellan olika enheter gör det möjligt för anställda att samarbeta från kontoret eller hemmet på flera enheter, inklusive mobila appar.

Molninfrastrukturen håller information, identiteter, appar som Google Docs och enheter säkra och skyddade.

Integrera dina delbara sidor med Google Kalender för att samla alla dina mötesdokument på ett ställe.

14 dagars provperiod för att testa Googles produktivitetssvit

Begränsningar i Google Workspace

Inte kompatibel med andra plattformar för dokumentdelning

Den webbaserade programvaran tillåter inte arbete i offline-läge.

Priser för Google Workspace

Gratisversion : I 14 dagar

Individuell plan: 9,99 $/månad (rabatt tillgänglig vid 1-årigt avtal)

Business Starter : 6 $/månad/användare (årligt åtagande)

Business Standard : 12 $/månad/användare (årligt abonnemang)

Business Plus : 18 $/månad/användare (årligt abonnemang)

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 42 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 200 recensioner)

4. Apple iWork

Via Apple iWork

Om du vill skapa dokument, kalkylblad och presentationer inom Apples ekosystem är Apple iWork rätt val. Använd kontorsproduktivitetsverktyg på iCloud.com för att öppna, redigera och exportera dokument med filformat som Word, Excel och Presentation.

Kontorsprogrammen har olika mallar som stödjer skapandet av professionella dokument anpassade efter dina behov. Samarbeta med dina teammedlemmar med funktioner som spårning av ändringar, markeringar och integrerad chatt.

Apple iWorks bästa funktioner

Sätt ihop dokument och lägg till bilder, diagram och mer med tillgängliga mallar.

Skapa kalkylblad med diagram, tabeller, bilder, smarta kategorier och pivottabeller

Skapa och leverera presentationer på egen hand eller i team med Keynotes.

Begränsningar i Apple iWork

Användare stöter på formateringsproblem när de öppnar iWork-dokument i MS Office och andra kontorsprogram.

Kompatibilitetsproblem mellan olika versioner av iOS

Priser för Apple iWork

Gratisversion för alla som har ett iCloud-konto.

Apple iWork-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. WordPerfect

via WordPerfect

WordPerfect är en komplett programvarusvit med flera funktioner, från ett ordbehandlingsverktyg till ett lättanvänt bildredigeringsverktyg som gör dig mer produktiv.

Dessutom erbjuder Corel WordPerfect Office avancerade funktioner som en inbyggd Oxford-ordbok, en e-bokutgivare och flera mallar som gör att du kan arbeta smartare.

WordPerfects bästa funktioner

Allt-i-ett-kontorspaket med ett ordbehandlingsprogram (WordPerfect), ett kalkylbladsprogram (Quattro Pro), ett presentationsprogram, WordPerfect Lightning och ett bildredigeringsverktyg, AfterShot.

Öppna, redigera och spara den senaste versionen av Microsoft Office-format i WordPerfect Office-applikationen.

WordPerfect Lightning gör det möjligt för användare att samla text och bilder från olika källor och återanvända dem i dokument eller e-postmeddelanden.

WordPerfects begränsningar

Konvertering av tabeller och andra komponenter till ett annat verktyg, till exempel Word, fungerar inte perfekt.

Jämfört med Microsoft behöver redlining förbättras ytterligare.

Priser för WordPerfect

Engångslicens: 249,99 $

WordPerfect-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (73 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (190 recensioner)

6. LibreOffice

via LibreOffice

Om du letar efter ett tillgängligt men ändå nästan komplett kontorsproduktivitetsverktyg som är kostnadseffektivt, kommer LibreOffice, ett avkomma från Document Foundation, till din undsättning.

LibreOffice, ett kontorsprogram med öppen källkod, är efterföljaren till OpenOffice. Detta kostnadsfria kontorsprogram gör att ditt arbete ser bra ut oavsett dokumentformat och syfte, från brev, avhandlingar, finansiella rapporter och presentationer till tekniska ritningar.

LibreOffice bästa funktioner

Gratis kontorsproduktivitetsverktyg med ordbehandlare, kalkylbladsredigerare och presentationsprogramvara som finns tillgängligt på 110 språk.

Erbjuder kompatibilitet med flera dokumentformat, inklusive Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) och Publisher.

Utöka funktionaliteten och automatisera uppgifter med tillägg från LibreOffice Extension Center och färdiga mallar.

LibreOffice Begränsningar

Saknar alternativ för att spara, dela, automatisera och integrera online med annan programvara.

Föråldrat gränssnitt jämfört med andra produktivitetssviter

Priser för LibreOffice

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av LibreOffice

G2: 4,3/5 (257 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2151 recensioner)

7. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice

Vi har en lösning om din ekonomichef har begärt budgetnedskärningar men fortfarande behöver ett kontorspaket med öppen källkod.

Apache OpenOffice är ett gratis produktivitetspaket med öppen källkod som hjälper organisationer att snabbare förbereda Excel-dokument, presentationer, grafik och datahantering.

Apache OpenOffice bästa funktioner

Finns på flera språk och är kompatibel med alla standarddatorer.

Data lagras i ett internationellt öppet standardformat, som kan läsa och skriva filer som skapats med andra standardprogramvaror för kontorsprogram.

Apache OpenOffice Base låter dig skapa och ändra tabeller, formulär och rapporter inom programvaran.

Begränsningar i Apache OpenOffice

Användargränssnittet är tråkigt och föråldrat.

Vissa format från MS Office-apparna är inte kompatibla med Oneoffice.

Priser för Apache OpenOffice

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Apache OpenOffice

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (480+ recensioner)

8. Zoho Workplace

via Zoho Workplace

Känner du att dina team jonglerar mellan flera appar och arbetar i silos?

Företag kan eliminera det tunga arbetet med en enhetlig instrumentpanel som integrerar dina appar och affärskällor på ett ställe med Zoho Workplace, en integrerad svit av produktivitetsappar och verktyg.

Zoho Workplace har en e-posttjänst, ett filhanteringsverktyg och en kontors- och samarbetspaket. Produktivitetspaketet erbjuder ett samarbete i stil med sociala medier för din e-postkorg. I Zoho Mails Streams kan du publicera dina idéer, genomföra brainstorming-sessioner med ditt team och planera åtgärder samtidigt.

Zoho Workplace bästa funktioner

Den anpassningsbara instrumentpanelen låter dig ändra teman och välja ditt föredragna språk.

Med Workplace-mobilappar kan du ansluta och samarbeta med ditt team var du än befinner dig.

Connect är en social intranätlösning för samarbete inom hela företaget.

Skapa och leverera professionella presentationer till din publik globalt med Zoho Show och välj mellan flera mallar och avancerade animationsalternativ.

Begränsningar i Zoho Workplace

En brant inlärningskurva för förstagångsanvändare

Integrationsutmaningar med appar som inte är från Zoho

Priser för Zoho Workplace

Standard : 3 $/månad/användare

Professional : 6 $/månad/användare

Endast e-post : 1 $/månad/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. SoftMaker Office

via SoftMaker Office

SoftMaker Office är ett alternativ till Google Workspace med automatisk översättning, PDF-sammanslagning, digital signatur och dokumentjämförelse för smartphones och surfplattor.

Denna GDPR-kompatibla produktivitetssvit är kompatibel med Microsoft Office, vilket gör att du kan redigera dina dokument i Microsofts ekosystem.

SoftMaker Office bästa funktioner

Inkluderar automatisk översättning, PDF-sammanfogning, digitala signaturer och dokumentjämförelse.

OpenType- och TrueType-teckensnitt av högsta kvalitet för Windows-, Mac- och Linux-system

GDPR-kompatibel och tillgänglig på mobilappar för iOS och Android.

Begränsningar i SoftMaker Office

Synkroniseras inte enkelt med molnlagring

Användare klagar på att uppdateringarna är buggiga och långsamma.

Priser för SoftMaker Office

Professional 2024 : 129,95 dollar

Standard 2024: 99,95 dollar

Betyg och recensioner av SoftMaker Office

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. OnlyOffice

via OnlyOffice

Låt oss anta att du är IT-chef på en utbildningsinstitution och vill integrera ett kontorspaket med din molnmiljö för att lagra dokument säkert i molnet. Du letar efter ett alternativ till MS Office med lokal hosting, och OnlyOffice är ett perfekt val.

OnlyOffices produktivitetssvit gör det möjligt för lärare och elever att effektivisera arbetet med sina projekt, samarbeta online, skapa och redigera dokument, kalkylblad och presentationer, och underlättar undervisnings- och inlärningsprocessen.

OnlyOffices bästa funktioner

En intuitiv kontrollpanel för att hantera din digitala arbetsyta och anpassa den med inbyggda färgscheman, byta ut logotyper, titlar och länkar samt ändra gränssnittets tema.

Samarbetsrum möjliggör gemensamt skapande av dokument, spårning av ändringar och kommunikation i realtid med inbyggd chatt samt ljud- och videosamtal.

Använd Workspace för projektdokumentation , kryptera dokumentsamarbete för företagssäkerhet och analysera ditt teams produktivitet med hjälp av Gantt-diagram.

Begränsningar för OnlyOffice

Inte lätt att anpassa frontend

Den synkroniseras inte automatiskt med Google Drive.

Priser för OnlyOffice

Enterprise : 2 200 USD/server för 50 användare

Enterprise Plus: 3 300 USD/server för 50 användare

Enterprise Premium: 4 450 USD/server för 50 användare

OnlyOffice-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (63 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (324 recensioner)

Är du redo att revolutionera din organisations produktivitet?

Ditt val av kontorsprogramvara är kompassen som leder dig mot strömlinjeformat samarbete, effektiv dokumenthantering och förbättrad organisatorisk effektivitet. Välj en produktivitetssvit som passar din organisations arbetsflöde och som ger teamen en smidig, produktiv och säker miljö för att uppnå sina mål.

ClickUp är en av de bästa kontorsprogramvarorna som finns tillgängliga för företag, organisationer, utbildningsinstitutioner och alla som vill skapa och dela digitalt innehåll.

Arbetsflödeshantering delar upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter och gör det möjligt för dig att tilldela ansvar, spåra framsteg och automatisera manuella arbetsflödessteg.

ClickUps automatisering integreras med annan kontorsprogramvara för att säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan olika program och avdelningar. Säkerhet på företagsnivå gör det till det självklara valet av onlinekontor, även för branscher som utbildningsinstitutioner.

Avancerade funktioner som kalkylbladsmallar, verktyg för teamsamarbete, plattformsoberoende migrering och möjligheten att integrera med andra kommunikationsappar gör ClickUp till det perfekta valet för upptagna yrkesverksamma som vill skapa och dela digitalt innehåll med sina kunder och team.

Prova ClickUp-programvaran för kontorsproduktivitet redan idag.