10 alternativ till Google Workspace 2025: Verktyg som G Suite

Den moderna arbetsplatsen är starkt beroende av samarbetsverktyg för att hålla kontakten, vara produktiv och organiserad. Programvarupaket som Google Workspace (tidigare G Suite) har förändrat vårt sätt att arbeta och gjort det möjligt att samarbeta med kollegor på andra sidan jordklotet.

För 5,40 dollar (rabatterat pris) och uppåt får Google Workspace-användare en anpassad företags-e-postadress, kundsupport och verktyg för dokumentsamarbete som Drive, Docs, Slides, Meet och mycket mer. Det är ett brett utbud av funktioner, alla inom den välbekanta Google-världen.

Men de senaste prisökningarna har fått små och medelstora företag att söka efter alternativ till Google Workspace.

Lyckligtvis finns det många alternativ för team (och budgetar) av olika storlek. I den här artikeln tittar vi på 10 alternativ till Google Workspace för små och medelstora företag, stora företag, yrkesverksamma och studenter.

⏰ 60-sekunderssammanfattning De 10 bästa alternativen till Microsoft Office för olika behov: ClickUp (bäst för allt-i-ett-produktivitet och projektledning)

LibreOffice (bäst för skapande av dokument med öppen källkod)

WPS Office (bäst för mobilvänliga kontorsuppgifter)

Google Workspace (bäst för samarbete i realtid)

Calligra Office (bäst för kreativa proffs och grafisk integration)

Apple iWork (bäst för användare av Apples ekosystem)

Dropbox Paper (bäst för enkla, molnbaserade anteckningar och dokument)

Apache OpenOffice (bäst för grundläggande kontorsfunktioner med stöd för öppen källkod)

OfficeSuite (bäst för plattformsoberoende dokumentredigering)

Polaris Office (bäst för åtkomst från flera enheter med starkt mobilstöd)

Vad ska du leta efter i alternativ till G Suite?

När du utvärderar alternativ till G Suite bör du fundera över vilka samarbetsverktyg och funktioner som är viktigast för dig. Tänk på dokument, databaser, fildelning, videosamtal, e-post och allt som på ett betydande sätt främjar realtidssamarbete för ditt team.

Gör en lista över vad som är absolut nödvändigt och vad som är önskvärt. Du kanske till exempel behöver ett integrerat chatt-system, avancerad spårning av dokumentändringar och ett gränssnitt som är lätt att använda för icke-tekniskt kunniga användare.

Kanske skulle du uppskatta alternativ för e-postlayout och inbyggd tidrapportering, men du anser inte att det är avgörande faktorer. Gör också en lista över vad du inte vill ha eller behöver, till exempel en lång onboardingprocess eller 100 TB lagringsutrymme.

När du har fastställt dina krav och din budget är det dags att leta efter alternativ till G Suite och ta reda på vad deras användare tycker om dem. Du har kommit till rätt ställe!

Låt oss titta på 10 plattformar som kan ersätta Google Workspace. Läs mer om deras funktioner, för- och nackdelar, prisplaner och genomsnittliga betyg.

De 10 bästa alternativen till Google Workspace

1. ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt projektledningsprogram. Det är en otroligt anpassningsbar plattform som effektiviserar processen för uppgifts- och uppgiftshantering.

Ett dra-och-släpp-gränssnitt gör det intuitivt att använda även för studenter och icke-tekniska användare. Du kan chatta med teammedlemmar, skapa funktionsrika dokument och visualisera tidslinjer och arbetsbelastningar, allt från en central plats.

Till skillnad från andra konkurrenter till Google Workspace har ClickUp även inbyggda verktyg för att spåra projekt-KPI:er och visualisera projekthierarkier. Användarna kan anpassa programvaran efter sina specifika behov, vilket gör det möjligt för dem att bygga ett system som passar deras arbetsflöden bäst.

ClickUps gratisversion är ett utmärkt sätt för team att testa plattformen och se dess potential. Om du blir imponerad av programvaran kan du dessutom uppgradera till en av de betalda planerna för att få tillgång till mer avancerade funktioner som projektplaner och analyser.

ClickUp Docs

ClickUp Docs låter dig hantera alla dina dokument med följande fördelar.

Anpassa dokumentation : Skapa mångsidiga dokument eller wikis med kapslade sidor, formateringsalternativ och mallar. Lägg till bokmärken, tabeller och mycket mer för att passa alla behov.

Samarbeta i realtid : Redigera tillsammans med ditt team, tagga medlemmar med kommentarer, tilldela uppgifter och följ framstegen direkt i dina dokument.

Länka dokument till arbetsflöden : Integrera dokument med uppgifter, uppdatera arbetsflöden och hantera projekt – allt från din redigerare.

Organisera med Docs Hub : Använd verifierade wikis, mallar och sökverktyg för att hålla dina resurser organiserade och lättillgängliga.

Säker delning: Kontrollera sekretess- och redigeringsbehörigheter, dela via länkar och hantera åtkomst för team, gäster eller allmänheten.

ClickUps viktigaste funktioner:

Komplett uppsättning verktyg för samarbete och produktivitet, inklusive ClickUp Docs , dokumentdelning, whiteboards och chatt.

15 sätt att visa dina projekt och uppgifter (listor, tavlor, kalendervy , Gantt-diagram, grafer och mer)

Nästlade uppgifter för mer komplexa projekt

Intuitiv kalenderplanering för att visualisera projektets tidsplaner och teamets arbetsbelastning

Över 1 000 integrationer för ditt team, inklusive inbyggda integrationer och Zapier-integrationer

Fördelar:

Migreringen från andra plattformar, såsom Google Workspace, är enkel och smidig.

Automatiseringsfunktionen gör det möjligt för användare att snabbt definiera arbetsflöden, vilket sparar mycket tid.

Få tillgång till dina data var som helst med ClickUps molnbaserade system och kontosynkronisering mellan flera enheter.

Få uppdateringar i realtid om uppgiftsstatus och håll alla informerade

Gratis utbildning för nya användare i kombination med support dygnet runt

Nackdelar:

Avancerade funktioner kan vara överväldigande för vissa användare som är mindre bekanta med projektledningsprogramvara.

Alla 15 vyer är inte tillgängliga i mobilappen (ännu).

Priser:

Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365

Microsoft 365 samlar Microsoft Office-appar i en molnplattform. Programvaran, som Word, Excel och PowerPoint, är bekant för många användare, så du behöver troligen inte mycket utbildning för att använda dem om du är bekant med Google Docs, Sheets och Slides.

Det är dock ett av de dyrare alternativen till Google Workspace på denna lista, vilket gör det mindre lämpligt för småföretag.

Viktiga funktioner i Microsoft 365:

Microsoft Office-appar som Forms , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams och OneDrive

Intelligenta hjälpmedel som Analyze Data i Excel, Researcher i Word och Briefing-e-postmeddelanden som hjälper dig att planera din dag.

Integreras med tusentals affärsprogram och tjänster via Microsoft AppSource

Fördelar:

Säker fillagring på företagsnivå och avancerat hotskydd med flera säkerhetslager

Stöder engagemang inom organisationer och med externa partners genom Yammer, ett verktyg för sociala nätverk för företag.

Lanserar automatiska uppdateringar regelbundet

Nackdelar:

Kompatibilitetsproblem med äldre och skräddarsydda företagssystem

Dyrare än konkurrerande plattformar

Långa nedladdningstider för uppdateringar

Priser:

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/månad per användare

Office 365 Enterprise E1-plan: 8 USD/månad per användare

Office 365 Enterprise E3-plan: 20 USD/månad per användare

Office 365 Enterprise E5-plan: 35 USD/månad per användare

Planer för myndigheter tillgängliga

Betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

3. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24 underlättar samarbete och produktivitet med sina verktyg för teamarbete, omfattande projektledningsfunktioner och mångsidiga kommunikationsalternativ. Den höga anpassningsgraden gör att du kan skräddarsy den efter dina specifika behov – du kan till exempel skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra KPI:er.

Men Bitrix24 har sina nackdelar. Om du byter från Google Workspace kanske du inte tycker att Bitrix24:s användargränssnitt är intuitivt, vilket gör att vissa användare letar efter alternativ till Bitrix24.

Bitrix24:s viktigaste funktioner:

Inbyggt CRM med kunddatabas , lead-tratt och försäljningsautomatisering

HR-moduler såsom schemaläggning för anställda och tidrapporter

Business intelligence-funktioner, inklusive en analyspanel och interaktiva rapporter

Omfattande uppsättning integrerade appar såsom e-handelsbutiker, bokföringsprogram och webbkonferensfunktioner

Fördelar:

Du behöver inte kunna SQL för att använda verktygen för affärsanalys.

Du kan använda plattformen offline och få ditt arbete automatiskt uppladdat till molnet när du går online.

Kundsupporten är snabb och hjälpsam

Nackdelar:

Begränsade alternativ för användarroller och åtkomstbehörigheter

Det går inte att anpassa uppgiftsstatusar

Komplicerad installation och användargränssnitt

Priser:

Gratis plan

Basic: 49 $/månad för 5 användare

Standard: 99 $/månad för 50 användare

Professional: 199 USD/månad för 100 användare

Företag: 399 USD/månad för 250 användare

Betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 600 recensioner)

4. Dropbox Business

via Dropbox

Dropbox startade med ett smalt uppdrag: att förenkla delning, synkronisering och åtkomst av filer mellan flera användare. Numera har det tillräckligt med funktioner för att vara ett potentiellt alternativ till Google Workspace.

Mer än 300 000 företagsteam och över hälften av Fortune 500-företagen använder Dropbox som digital arbetsplats och molnlagringslösning. Men även om Dropbox är ett kraftfullt verktyg för fildelning och samarbete, erbjuder det inte några viktiga kommunikationsfunktioner som kan ersätta Gmail eller Meet.

Dropbox Business viktigaste funktioner:

Avancerade filhanteringsfunktioner som versionshantering, automatiska säkerhetskopior, filsökning, delade mappar, kommentarer och extern delning.

Aktivitetsuppföljning som ger dig insikt i användarnas åtgärder

Projektkoordinering med tidslinjer, tabeller och listor

Integreras med verktyg från tredje part som Slack och Zoom utan att du behöver lämna plattformen.

Fördelar:

IT-proffs har tillgång till omfattande administratörskontroller, vilket gör det enkelt att hantera användarkonton med detaljerade behörighetsinställningar.

Förbättrad versionskontroll gör det enkelt att återgå till tidigare filversioner om du gör ett misstag.

Tvingar dig inte att komprimera filer

Nackdelar:

Ibland uppstår fördröjningar eller fel vid synkronisering av filer mellan enheter.

Lagringsbegränsningar kan vara restriktiva för företag med stora datamängder.

Ibland verkar man fokusera mer på att lansera nya funktioner än på att stärka de grundläggande funktionerna.

Priser:

Standard: 15 USD/månad per användare

Avancerad plan: 24 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 20 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 21 000 recensioner)

5. Asana

via Asana

Asana är en molnbaserad plattform för samarbete och projektledning som hjälper team att samordna uppgifter, organisera projekt, följa framsteg och hålla kontakten. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner som hjälper team att arbeta smartare och mer effektivt.

Även om Asana är ett extremt kraftfullt verktyg för arbetsflödeshantering, har det inga dedikerade verktyg för att skapa dokument, presentationer och kalkylblad. Om du vill använda Asana som ett alternativ till Google Workspace, ta dig tid att studera dess appintegrationer så att du kan ansluta alla verktyg du behöver på en och samma plattform.

Asanas viktigaste funktioner:

Kommunicera genom kommentarer, @omnämnanden och anpassningsbara aviseringar

Du kan delegera uppgifter, tilldela deadlines och prioritera arbetsflöden med dra-och-släpp-funktioner.

Se uppgiftsberoenden på ett ögonblick i form av en Work Graph®-datamodell och Gantt-diagram.

Har integrationer med andra tjänster som Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive och över 1 000 appar från tredje part.

Fördelar:

Avancerade sökfunktioner

Robust mobilstöd och synkronisering i realtid för appar (Apple iOS och Android)

Lämpligt för att samordna och följa upp stora, komplexa projekt

Nackdelar:

Kan vara svårt att använda om du inte är van vid projektledningsprogramvara.

Bristande flexibilitet vid inställning av återkommande uppgifter

Du får automatiskt e-postmeddelanden, vilket kan översvämma din inkorg och begrava viktiga meddelanden.

Priser:

Grundläggande: Gratis

Premium-abonnemang: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

6. Zoho Workplace

via Zoho

Zoho Workplace är en molnbaserad produktivitetssvit som är utformad för att hjälpa företag, team och individer att samarbeta, kommunicera och få arbetet gjort. Den innehåller en mängd olika funktioner, såsom skapande och lagring av dokument, uppgiftshantering, e-posthosting, videokonferenser och projektuppföljning.

Jämfört med några av alternativen på denna lista är Zoho Workplace inte ett så känt alternativ till Google Workspace. Det innebär att det finns färre resurser som lär dig hur du får ut mesta möjliga av denna plattform.

Zoho Workplace – viktigaste funktioner:

Zia, en AI-assistent för skrivande och dataanalys

Ett funktionsrikt e-postverktyg

Avancerad sökfunktion i alla Workplace-appar

Fördelar:

Integreras sömlöst med Zoho-ekosystemet, som inkluderar CRM, ekonomi och marknadsföringsplattform.

Workplace Dashboard ger dig en samlad översikt över apparna så att du inte behöver växla mellan olika webbläsare.

Många designer och mallar för presentationer, samt möjligheten att bädda in multimediainnehåll.

Nackdelar:

Vissa tillförlitlighetsproblem, till exempel att arbete inte sparas när internet bryts

Inte lika populärt som andra samarbetsappar , så det finns begränsade resurser online för felsökning och idéer.

Svårt återställningsförfarande för filer som raderats av misstag

Priser:

För alltid gratis

Standard: 3 $/månad per användare

Professional: 6 $/månad per användare

Endast e-post: 1 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 recensioner)

7. LibreOffice

via LibreOffice

LibreOffice är ett öppet källkodsprogram som innehåller verktyg för ordbehandling, kalkylblad, presentationer, databaser och mycket mer. Det är kompatibelt med ett brett utbud av filformat, inklusive Microsoft- och G Suite-filer, och kan användas på Windows, macOS och Linux.

”Libre” betyder ”gratis” på spanska – och LibreOffice är precis det. Det har inte många extrafunktioner, men fungerar som ett alternativ till Google Docs, Sheets och Slides.

LibreOffice – viktigaste funktionerna:

Ordbehandling, kalkylblad, presentationer, databaser och mer

Kontorspaket med verktyg för ordbehandling, kalkylblad och presentationsskapande

Kraftfulla funktioner för dataanalys

Automatisering av affärsprocesser genom makron och skript

Fördelar:

Fungerar på alla operativsystem

Stöder ett brett utbud av filformat för export

Lanserar kontinuerligt uppdateringar av funktioner och funktionalitet

Nackdelar:

Inte molnbaserat, så filer måste lagras lokalt eller på en server.

Saknar e-postprogram

Inget samarbete i realtid för distribuerade team

Priser:

Gratis

Betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

8. OnlyOffice

Via OnlyOffice

OnlyOffice är ett kontorspaket som är utformat för att hjälpa team att samarbeta och få arbetet gjort. Du kan distribuera det antingen via molnet eller lokalt. Det är ett bra alternativ till G Suite om du arbetar mycket med ordbehandling, kalkylblad och presentationsprogram.

Om du väljer en lokal lösning måste du investera i (och underhålla) en privat server.

OnlyOffice viktigaste funktioner:

Inkluderar en serie samarbetsverktyg, inklusive projektledning, e-post, kalender, CRM och kommunikation.

Fungerar på flera plattformar (Linux, Mac, Windows)

Har ett brett utbud av dokumentmallar

Stöder tillägg så att du kan lägga till fler funktioner

Fördelar:

Har molnbaserade och lokala alternativ

Lätt att använda och lära sig

Få bättre kontroll över dina data och din integritet genom att välja lokal distribution.

Nackdelar:

Formateringskompatibilitetsproblem med vanligare filtyper som Word-dokument och Excel-kalkylblad

Inte idealiskt för att skapa komplexa dokument, databaser och presentationer

Ingen e-postklient och kalenderapp

Priser:

Moln

Gratis

Företag: 5 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en offert

Lokalt

Företag: 2 200 USD/server för 50 användare

Enterprise Plus: 3 300 USD/server för 50 användare

Enterprise Premium: 4 450 USD/server för 50 användare

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (56 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

9. Wrike

Via Wrike

Wrike är en molnbaserad projektledningsplattform som är utformad för att hjälpa team att samarbeta mer effektivt. Den innehåller en rad olika funktioner, såsom uppgiftslistor, resurshantering, tidrapportering, anpassningsbara instrumentpaneler, automatiserade arbetsflöden och mycket mer.

Wrike har också en mobilapp så att du kan komma åt projekt när du är på språng.

Till skillnad från Google Workspace och andra konkurrenter till Wrike, som är lätta att använda, kommer du förmodligen inte att komma igång direkt om du väljer Wrike. Be Wrike-teamet att hjälpa dig att konfigurera ett system som är anpassat efter ditt företags processer och behov.

Wrike – viktigaste funktionerna:

Projektledning med Gantt-diagram och Kanban-tavlor i kombination med insyn i varje teammedlems arbetsbelastning för korrekt resurshantering.

Visa anpassade rapporter om projektstatus med realtidsdata och visuellt tilltalande instrumentpaneler.

Spåra tidslinjer och faktiskt arbete jämfört med beräknade kostnader för att hålla dig inom budgetramarna.

Över 400 färdiga integrationer

Fördelar:

Förfrågningar som skickas in via formulär kan automatiskt omvandlas till uppgifter.

Uppdaterar automatiskt deadlines i Gantt-diagram när projektets tidsplan ändras

Sälj- och supportteamet har en rådgivande roll och hjälper dig att anpassa Wrike efter dina operativa behov.

Nackdelar:

Det tar lite tid att lära sig och komma igång, eftersom du måste anamma ett nytt sätt att tänka på hur du organiserar ditt företags projekt.

Brist på alternativ för att konfigurera e-postaviseringar om uppdateringar

Vissa recensioner säger att användargränssnittet inte är särskilt intuitivt och att det kan vara förvirrande att hitta ett objekt.

Priser:

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en offert

Pinnacle: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

10. Monday.com

Monday.com är ett webbaserat arbetsoperativsystem som låter dig integrera appar som byggstenar för att skapa den produktivitetssvit du behöver. Det innehåller en mängd olika funktioner såsom uppgiftstavlor, instrumentpaneler, fildelning, meddelanden och mycket mer.

Även om dess "byggstenar"-koncept är nyskapande och kreativt, passar det inte alla, vilket gör att vissa letar efter alternativ till Monday. Läs vidare för att avgöra om Monday verkligen är det Google Workspace-alternativ du behöver.

Måndagens viktigaste funktioner:

Spåra enkelt framsteg och OKR med dra-och-släpp-tavlor, tidslinjer och diagram samt anpassningsbara instrumentpaneler.

Produkter utformade för specifika användningsområden: arbetshantering, marknadsföring, försäljning, projekt och IT-utveckling

Arbeta med filer från andra plattformar som Microsoft 365, Dropbox och Google Workspace genom integrationer och recept utan kod.

Skapa anpassade automatiseringar och triggare, eller använd monday.com API för att bättre integrera ditt företags processer.

Fördelar:

Tydliga etiketter och intuitiva menyer som även nybörjare snabbt kan förstå, vilket gör introduktionen snabbare.

Dra-och-släpp-funktionen är enkel att använda och gör det enklare att skapa arbetsflöden.

Du får mer kontext om uppgifterna med bilagor och chattar på uppgiftsnivå.

Nackdelar:

Kan vara svårt att använda som bas för storskaliga operationer på grund av bristen på användbara funktioner för projekt på företagsnivå.

Att importera och exportera projekt från och till andra projektledningsverktyg kan ibland vara svårt även för avancerade tekniska användare.

Begränsade alternativ för textformatering

Priser:

Gratis för alltid

Grundläggande: 8 USD/månad per användare

Standard: 10 USD/månad per användare

Fördel: 16 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Hitta ett alternativ till Google Workspace som överträffar dina förväntningar

Som du kan se finns det en rad olika alternativ till Google Workspace som erbjuder kraftfulla funktioner utformade för att hjälpa team att samarbeta och få jobbet gjort.

Oavsett om du letar efter en prisvärd lösning eller något med mer avancerade funktioner, bör alternativen som beskrivs i den här artikeln ha något som passar dina behov. Varje plattform har sina egna unika fördelar och nackdelar, så se till att göra lite research innan du bestämmer dig för vilken som är rätt för dig.

Med alla dessa G Suite-alternativ som finns tillgängliga nu har det aldrig varit enklare att hitta det perfekta samarbetsverktyget för ditt team!