De 5 bästa alternativen och konkurrenterna till Bitrix24 (funktioner, begränsningar, priser)

Letar du efter några kraftfulla alternativ till Bitrix24?

Du är förmodligen här eftersom Bitrix24 inte fungerar för dig.

Och det är okej.

Vissa saker passar helt enkelt inte ihop.

Som olja och vatten, eller ananas och pizza.

Ja, vi sa just det.

Men de flesta saker i livet har faktiskt en idealisk matchning.

Och du är på väg att hitta din perfekta projektledningspartner.

I den här artikeln presenterar vi de fem bästa alternativen till Bitrix24, tillsammans med deras viktigaste funktioner, fördelar, nackdelar, priser och användarbetyg.

Låt oss börja.

Varför leta efter alternativ till Bitrix24?

Bitrix24 är ett populärt samarbetsverktyg som används flitigt för projektledning av små och växande företag.

Vilka är dess bästa funktioner?

Inbyggda CRM-programvarufunktioner

Gratis funktioner för e-postmarknadsföring

Finns som självhostad version och molnversion.

Funktioner för samarbetsprojekt och uppgiftshantering

Så varför leta efter alternativ till Bitrix24?

Bitrix24 brister i många viktiga områden som projektledningsverktyg eller plattform.

Här är en snabb överblick över några av nackdelarna med Bitrix24 som du inte kan bortse från.

Nackdel nr 1: Komplex installation

Din ideala projektledningsprogramvara bör vara enkel att installera.

Inte i fallet med Bitrix24!

Installationen kommer att göra dig utmattad.

Nackdel nr 2: För många extra funktioner

Bitrix24 ger dig flera extra funktioner som e-postmarknadsföring, kundsupport och leadhantering.

Om du bara vill använda det för uppgiftshantering kommer alla dessa extra funktioner helt enkelt att vara onödiga och ta upp lagringsutrymme.

Nackdel nr 3: Komplicerat användargränssnitt

Visst, vissa av Bitrix24:s funktioner är bra.

De är dock inte särskilt välorganiserade.

Bitrix24:s röriga användargränssnitt kan vara förvirrande och avskräckande, särskilt om du är nybörjare.

Det är väl inte något du vill ha i projektledningsprogram, eller hur?

Tyvärr slutar nackdelarna inte här.

Läs vår omfattande Bitrix24-recension för att ta reda på mer om begränsningarna.

Ska vi börja vår sökning efter det bästa alternativet till Bitrix24? Kom igen!

De 5 bästa alternativen till Bitrix24

Det är svårt att hitta ett Bitrix24-alternativ som passar dina behov perfekt.

Det finns så många alternativ och så många faktorer att ta hänsyn till...

Det viktigaste är att varje organisation är unik.

Vissa prioriterar marknadsföringsbehov, medan andra fokuserar på planering och design.

Oroa dig inte. Vi finns här för dig.

Här är listan över de fem bästa alternativen till Bitrix24 som hjälper dig att välja det bästa.

Ladda ner ClickUp på valfri enhet och få tillgång till ditt arbete var du än befinner dig.

Först ut är ClickUp, en av världens högst rankade projektledningsprogram som används av mycket produktiva team.

Verktyget är mycket anpassningsbart med massor av funktioner som är utformade för att göra projektledning lika enkelt för dig som kvantfysik är för en fysiker.

Hur gör ClickUp det?

Låt oss ta en närmare titt på några av dess främsta funktioner för att förstå varför det hamnar först på listan över alternativ till Bitrix24.

ClickUps viktigaste funktioner

A. Njut av flexibilitet med vyer

Växla mellan olika visningsalternativ och hitta det som passar din arbetsstil bäst.

Välj mellan ClickUps flera visningsalternativ, till exempel:

Board-vy : Kanban-vy för att sortera uppgifter efter status

Boxvy: för chefer att sortera uppgifter efter ansvariga

Kalendervy : se alla dina kommande evenemang och uppgifter i en kalender

Listvy: visa alla uppgifter i listformat och använd filter för att sortera dem

B. Spara tid och ansträngning med Automatiseringar

ClickUp erbjuder massor av automatiseringar för alla repetitiva uppgifter i ditt arbetsflöde.

Oavsett om det gäller marknadsföringsautomatisering, kundtjänstautomatisering eller personalbehov kan du automatisera alla arbetsflöden med hjälp av ClickUps automatiseringsfunktion .

Skapa din egen anpassade automatisering eller välj från mallbiblioteket för automatiseringar.

ClickUp sköter arbetet medan du och ditt team fokuserar på tillväxt. 😇

C. Ställ in förväntningar med Tidsuppskattningar

Alla projekt eller uppgifter måste ha tidsuppskattningar.

Hur ska du annars kunna ha en tydlig tidsplan eller veta när och vem du ska tilldela uppgifter till?

Med ClickUps funktion Time Estimates kan du ställa in förväntningar och prognostisera när saker kommer att bli klara.

Lägg till tidsuppskattningar från uppgifter och vyer i ClickUp

Så... frigör Bitrix24-alternativ tid? Ja!

Det betyder mer tid att spela Dungeons and Dragons med kollegorna? Ja, tack!

D. Hantera projekt som ett proffs med Gantt-diagram

Känner du dig skrämd av Gantt-diagram?

Vi förstår.

Ett Gantt-diagram kan se komplicerat och skrämmande ut. Precis som ett molekylorbitaldiagram som förklarar kemiska bindningar i molekyler. Puh!

Men så ser inte ClickUps Gantt-diagram ut.

Våra Gantt-diagram är:

Visuellt tilltalande (för vem uppskattar inte estetik?)

Superenkelt att använda och tolka

Hjälper dig att schemalägga uppgifter , hantera deadlines , upptäcka projektets kritiska väg och mycket mer.

Planera snabbt flera projekt med ClickUps Gantt-vy

E. Hantera dokument som aldrig förr med Docs

Du kan skapa den mest flexibla och lättdelbara kunskapsbasen med hjälp av ClickUp Docs.

Oavsett om det gäller blogginnehåll eller anteckningar om strängteori kan Docs hantera alla dina ord och data 😎

Vilka är fördelarna?

F. Håll koll på dina projekt med Dashboards och Widgets

Projektledare älskar ClickUps avancerade instrumentpaneler.

Spåra varje enskild aktivitet och prestation med olika instrumentpanelswidgets som:

Visualisera hur arbetet sker i ditt ClickUp-arbetsutrymme på vilket sätt du vill med hjälp av instrumentpaneler.

Kom ihåg att ju mer insikt du har om ditt teams prestationer, desto mer kan du åstadkomma som organisation.

Fördelar med ClickUp

Nackdelar med ClickUp

Det går inte att exportera instrumentpaneler.

Oroa dig inte. Vårt team arbetar i åtta olika tidszoner för att se till att dina förslag implementeras och att problem löses.

Kolla in vår utvecklingsplan för att se vad som väntar.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder tre prisalternativ:

Forever Free: inkluderar obegränsat antal uppgifter och användare samt 100 MB lagringsutrymme (mer likt freemium)

Obegränsat (5 USD/användare per månad): inkluderar obegränsat antal listor, tavlor, instrumentpaneler och lagringsutrymme.

Business (9 USD/användare per månad): inkluderar alla automatiseringar, Mind Maps och anpassad export

ClickUp-användarbetyg

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

2. Wrike

via Wrike

Många projektledare uppskattar Wrike för dess kraftfulla resurshanteringsfunktioner och kapacitet som samarbetsplattform.

När det gäller installation och onboarding är dock

Wrike kan lämna dig med en känsla av... 🤦

Nämnde vi att de har Wrike Professional Services som guidar dig genom processen?

En specialiserad tjänst... bara för att komma igång!

Om du skriker inombords är du inte ensam.

Nyfiken på Wrike? Läs mer om Wrike projektledning och de bästa alternativen till Wrike.

Wrikes viktigaste funktioner

Har en inbyggd formulärskapare

Har en inbyggd tidrapporteringsfunktion

Erbjuder tvåfaktorsautentisering

Låter dig skapa anpassade statusar

Fördelar med Wrike

Erbjuder massor av mallar

Genererar rapporter i realtid

Erbjuder effektiv arbetsflödeshantering

Stöder både iOS- och Android-enheter

Nackdelar med Wrike

Onboarding är ganska komplicerat

Mobilappen är inte lika funktionell som webbappen.

Den kostnadsfria versionen stöder endast fem användare.

Det går inte att importera från andra projektledningsplattformar.

Priser för Wrike

Wrike erbjuder tre prisalternativ:

Gratis: inkluderar tavelvy, kalkylbladsvy och 2 GB lagringsutrymme

Professional (9,80 USD/användare per månad): inkluderar delbar instrumentpanel, avancerade integrationer och 5 GB lagringsutrymme

Business (24,80 $/användare per månad): inkluderar rapportmallar, grafisk analys och 50 GB lagringsutrymme

Wrike-användarbetyg

Capterra: 4,2/5 (över 1600 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 1300 recensioner)

3. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är ett utmärkt alternativ till Bitrix.

Samarbete och kommunikation är dess starkaste funktioner.

Men om du tittar på projektföljningsfunktionerna i Basecamp kommer du att få ett enda alternativ på listan.

Bara ett, och det är Hill Charts.

Vill du ha mer information? Kolla in vår detaljerade Basecamp recension .

Basecamps viktigaste funktioner

Interaktiva tavlor för teamsamarbete

Pings för snabbmeddelanden i små grupper eller privata en-till-en-konversationer

Effektiv och lättanvänd universell sökfunktion

Teamrapporter för en grundlig sammanfattning av uppgifter och teammedlemmar

Fördelar med Basecamp

Enkel uppgiftshantering för små team

Har både iOS- och Android-appar

Automatiska incheckningsfrågor (dagligen, veckovis eller månadsvis)

Stöder klientåtkomst

Nackdelar med Basecamp

Ett alternativ med fast pris

Ingen inbyggd tidrapportering

Inga avancerade funktioner för projektuppföljning

Stöder begränsade integrationer

Priser för Basecamp

Basecamp Personal (30 dagars gratis provperiod): erbjuder tre projekt, 20 användare och 1 GB lagringsutrymme

Business Plan (99 $/månad): möjliggör chatt i realtid, att göra-listor och obegränsat antal användare och kunder.

Basecamp-användarbetyg

Capterra: 4,3/5 (över 12 300 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 4500 recensioner)

4. Monday.com

via Monday

Monday.com är ett bra alternativ till Bitrix24.

Det är ett verktyg för projektledning, teamsamarbete och uppgiftshantering som har hjälpt många marknadsföringsteam tidigare.

Men de flesta av oss hatar måndagar, och den här programvaran gör inte mycket för att få oss att ändra uppfattning om det.

Visste du att Monday.com inte har något gratisabonnemang?

Kolla in vår recension av Monday.com och de bästa alternativen till Monday för att ta reda på om det är rätt projektledningsverktyg för dig.

Monday.com – viktigaste funktionerna

Gäståtkomst för att visa tavlor och tidslinjer

Återkommande uppgifter och påminnelser

Tavlor för hantering av uppgifter och deluppgifter

#tag-kolumner för att filtrera resultat över alla tavlor

Monday.com – fördelar

Visuellt tilltalande och användarvänligt

iOS- och Android-appar tillgängliga

Erbjuder arbetsbelastningshantering

Inbyggd tidrapportering

Monday.com nackdelar

Inga kraftfulla uppgiftsberoenden

Ingen gratisplan tillgänglig

Tidsspårare endast tillgänglig i Pro-paketet

Inget anteckningsblock

Priser för Monday.com

Monday.com har tre priser:

Basic (8 USD/användare per månad): inkluderar formulär, kommunikation med kontext och en tavla per instrumentpanel

Standard (10 USD/användare per månad): inkluderar avancerad sökning, kalendervy och tre tavlor per instrumentpanel.

Pro (16 USD/användare och månad): inkluderar tidsspårare, formelkolumn och 10 tavlor per instrumentpanel

Monday.com användarbetyg

Capterra: 4,6/5 (över 2100 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

5. Jira

via Jira

Sist på listan över alternativ till Bitrix24 finns Jira. Det är populärt eftersom det är en kraftfull programvara för agil projektledning som teknikproffs litar på.

Jira kan vara en bra mjukvaruplattform för tekniska användare, men passar inte för de flesta andra team.

Är du osäker på Jira? Ta en titt på vår omfattande Jira-recension och flera alternativ till Jira.

Jiras viktigaste funktioner

Anpassningsbara Scrum - och Kanban -tavlor

Automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion

Agil rapportering för att följa projektets framsteg

Stöder över 3000 integrationer

Fördelar med Jira

Har sitt eget programmeringsspråk

iOS- och Android-appar tillgängliga

Erbjuder en 360-graders vy av projektets framsteg

Omfattande sökfunktion

Nackdelar med Jira

Komplext användargränssnitt för nybörjare

Begränsad filstorlek (endast 2 GB)

Inga flera mottagare

Inga anpassade mallar för uppgifter

Jira-priser

Jira har tre prisalternativ:

Gratis: inkluderar smidig rapportering, automatiseringar och 2 GB fillagring

Standard (7 USD/användare per månad): inkluderar revisionsloggar, anonym åtkomst och 250 GB fillagring

Premium (14 USD/användare per månad): inkluderar inkluderar Scrum- och Kanban-tavlor, projektarkivering och obegränsad lagringskapacitet.

Jira-användarbetyg

Capterra: 4,4/5 (över 9500 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 3600 recensioner)

Dags för ett seriöst alternativ till Bitrix24

Bitrix24 är visserligen en utmärkt CRM-plattform med många funktioner för socialt samarbete, men det räcker inte. Det saknas fortfarande flera viktiga projektfunktioner och det kan vara otroligt komplicerat att använda.

Det du behöver är en enda plattform som är ett komplett paket.

Särskilt när det finns många andra konkurrenter till Bitrix24 som erbjuder mer värdefulla funktioner direkt i sina gratispaket!

Ta en titt på ClickUp. Det är gratis för alltid (om du inte vill uppgradera) och stöder obegränsat antal uppgifter och användare.

ClickUps andra viktiga funktioner, såsom över 50 fördefinierade processautomationer, Me Mode och massor av integrationer, gör det till det bästa alternativet till Bitrix24.

Om du fortfarande inte tror oss, kolla in vår recension av ClickUp vs Bitrix 24 så förstår du vad vi menar!

Dags att skaffa ClickUp gratis idag!