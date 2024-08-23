Hur man skapar en agil Scrum-tavla för projektledning (med exempel)

En scrumtavla låter roligt – som ett brädspel man spelar med sina vänner.

Den enda skillnaden? Istället för vänner har du kollegor. Och istället för ett brädspel har du ett verktyg som förvandlar samarbete och lagarbete till en rolig process.

Scrum-tavlor hjälper dig att hantera teamets uppgifter bättre och kan vara en språngbräda för produktivt samarbete, särskilt för agila projekt.

Men vad är de? Vem använder dem? Och varför är de så bra på att hjälpa dig att få saker gjorda snabbt?

Vi kommer att prata om allt detta och mer i det här blogginlägget.

Bonus: Skaffa ett nytt verktyg som förvandlar en enkel Scrum-tavla till en produktivitetskatalysator för hela ditt team! 🤫

Vad är en Scrum-tavla?

En Scrum-tavla är en visuell att göra-lista som används för att hantera och övervaka uppgifter i en pågående sprint. Den består av kolumner som representerar de olika stegen i ett arbetsflöde (t.ex. Att göra, Pågående, Klar). Varje kolumn har rader som representerar enskilda uppgifter eller arbetsmoment. Uppgifterna delas upp i små, hanterbara delar och flyttas över tavlan från vänster till höger för att visa framsteg.

Teamen använder Scrum-tavlor i sprintplaneringsmöten för att fylla i uppgifter för den kommande sprinten. De uppdaterar också tavlan dagligen i standup-möten för att visa vilket arbete som har slutförts.

Med en synkroniserad vy av alla uppgifter på en enda sida kan Scrum-tavlan visualisera hur uppgifterna fortskrider, rensa eventuella eftersläpningar och felsöka i realtid för att hålla projektets deadlines.

Detta hjälper Scrum-teamledare att uppdatera framstegen och se till att alla är produktiva, ansvarstagande och följer de övergripande projektmålen.

Scrum-tavlor är mycket mångsidiga. De kan anpassas efter varje projekts krav. Men för att utveckla en skräddarsydd Scrum-tavla för hela ditt team måste du ha koll på de absolut viktigaste delarna av Scrum-ramverket!

Konfigurera ClickUps Scrum-tavlemallar med bara några få klick

Förklaring av centrala aspekter av Scrum-ramverket

Scrum-ramverket hjälper team att leverera fungerande programvara iterativt och stegvis, med tonvikt på flexibilitet, transparens och kontinuerlig förbättring. Det är lättviktigt men ändå kraftfullt och särskilt populärt för hantering av komplexa projekt.

Terminologin kan verka utmanande, särskilt om du är ny inom Scrum. Men vi har försökt förklara agila Scrum-termer här för att hjälpa dig att få mer gjort på mindre tid. 💁

1. Scrum-teamets principer

Vissa värden definierar ett Scrum-teams framgång för varje projekt.

Visualisering: Scrum-tavlan måste representera varje steg i arbetsflödet och framstegen för varje uppgift med hjälp av kolumner, kort och visuella signaler.

Transparens och fokus: Alla teammedlemmar ska enkelt kunna förstå projektets övergripande flöde och uppgifternas prioriteringar.

Iteration och anpassningsförmåga: Tavlan ska stödja sprintbaserat arbete och enkelt kunna justeras utifrån dagliga uppdateringar och feedback.

Teamsamarbete och ägarskap: Layouten bör uppmuntra självorganisering, uppgiftsägarskap och gemensam problemlösning bland teammedlemmarna.

Mätvärden och synlighet: Viktig information som sprintmål, återstående dagar och individuella ansvarsområden bör vara lättillgänglig.

2. Sprints

En sprint är inte en 100-meterslöpning utan snarare en stafettlöpning! Varje delteam får en "stafettpinne" (sprintmål), arbetar tillsammans för att slutföra en etapp (uppgifter) och lämnar över ett färdigt resultat (inkrement) i slutet. Varje sprint bidrar i slutändan till den större resan (projektmålet).

Sprints är avgörande för att upprätthålla den agilitet och responsivitet som kännetecknar Scrum-ramverket.

De delar upp stora projekt i hanterbara delar, möjliggör snabb leverans och främjar kontinuerligt lärande och förbättring.

Precis som Scrum-ramverket har även sprints sin egen terminologi:

Fast längd: Den korta sprintperioden, som vanligtvis varar mellan en och fyra veckor, hjälper till att upprätthålla fokus och förhindrar att projektet blir utdraget.

Tidsbegränsade händelser: Specifika ceremonier som sprintplanering, dagliga stand-ups, sprintgranskningar och retrospektiver hjälper till att styra arbetsflödet och hålla teamet på rätt spår.

Enstaka sprintmål: Ett tydligt mål som definierar det övergripande fokuset och riktningen för sprinten.

Sprintbacklog: En uppsättning uppgifter från En uppsättning uppgifter från produktbackloggen som valts ut och dimensionerats för att slutföras inom sprinten.

Inkrementell leverans: En inkrementell uppdatering av produkten som levereras i slutet av varje sprint, vilket ger tidiga värden och möjligheter till feedback.

Ladda ner den här mallen Planera sprints med denna lättanvända mall för att hålla teamen agila och effektiva.

3. Roller i ett Scrum-team

Låt oss nu titta på Scrum-teamledning. Alla medlemmar i teamet är ansvariga för de uppgifter som tilldelats dem, men vissa har ansvaret att driva hela processen framåt.

Produktägare: De intressenter som fastställer visionen för produkten genom att prioritera och hantera produktbackloggen.

Scrum Master: Underlättar Scrum-processen, undanröjer hinder och ser till att ramverket följs på ett effektivt sätt.

Utvecklingsteam: Det självorganiserande teamet som ansvarar för att slutföra arbetet i varje sprint genom att ta uppgifter från backloggen.

Vem använder en Scrum-tavla och varför?

Scrum-tavlor utvecklades ursprungligen med ett enda mål: att göra arbetet i ett mjukvaruutvecklingsteam mer organiserat. Men dagens Scrum-tavlor är ett mycket mer mångsidigt verktyg med oändliga användningsområden!

Det är viktigt att du använder en Scrum-tavla för komplexa projekt och iterativa arbetsflöden. Men den kan också hjälpa andra agila team i en rad olika scenarier – genom att hjälpa dem att visualisera arbetsflöden och samordna arbetet.

Programvaruutvecklingsteam

Användningsfall: Spåra framstegen för utvecklingsuppgifter, buggar och funktioner inom en sprintcykel.

Varför: Ökad transparens och samarbete, tidig identifiering av hinder och fokuserad slutförande av sprintmål.

Marknadsföringsteam

Användningsfall: Hantera kampanjuppgifter, Hantera kampanjuppgifter, arbetsflöden för innehållsskapande och marknadsföringsaktiviteter

Varför: Tydlig översikt över kampanjens framsteg och beroenden mellan uppgifter, samt leverans i rätt tid.

Designteam

Användningsfall: Spåra designiterationer, wireframes, prototyper och förbättringar av användarupplevelsen.

Varför: Enkel samordning mellan designers och utvecklare, tidig identifiering av designflaskhalsar och flexibla justeringar baserade på feedback.

Säljteam

Användningsfall: Övervaka försäljningsaktiviteter, spåra leads och affärer och hantera kvoter inom en specifik tidsram.

Varför: Omfattande översikt över försäljningspipelinens olika steg och enkel prioritering av marknadsföringsinsatser för att uppnå målen.

Personalavdelningar

Användningsfall: Hantera rekryteringsprocesser, introduktion av nya medarbetare och prestationsutvärderingar.

Varför: Förbättrad effektivitet och transparens i HR-arbetsflöden, punktlig slutförande av uppgifter och förenklad dokumentationshantering.

Produktledningsteam

Användningsfall: Spåra Spåra utvecklingen av produktens roadmap , prioritera funktioner och övervaka användarfeedback.

Varför: Enhetlig översikt över produktens utvecklingsplan, effektiv kommunikation med intressenter och enkla justeringar baserade på användarinsikter.

Operativa team

Användningsfall: Systemunderhåll, incidenthantering och infrastrukturuppgraderingar

Varför: Förbättrad översikt över operativa uppgifter, spårning av beroenden mellan problem och snabb och effektiv problemlösning.

Oavsett vilket team du tillhör kan dessa Scrum-mallar hjälpa dig att skapa den perfekta Scrum-tavlan på några minuter, inte timmar.

Exempel på Scrum-tavlor

Även om många av oss är vana vid att använda markeringar och digitala verktyg, tycker vissa fortfarande att det är lättare att förklara begrepp med hjälp av fysiska dokument.

Du kan fortfarande rita din Scrum-tavla på en fysisk tavla. Men digitala eller virtuella Scrum-tavlor är enklare att använda med moderna Scrum-verktyg.

1. Fysiskt Scrum-tavla

via Smartsheet

En traditionell fysisk Scrum-tavla byggs med hjälp av fysiska element som whiteboard, klisterlappar, kort och markeringspennor.

Du kan dela upp din Scrum-tavla i tre sektioner: väntande uppgifter, pågående arbete och slutfört arbete. Använd dina klisterlappar för att ange uppgifter och flytta dem mellan dessa tre sektioner allteftersom du gör framsteg. Du kan lägga till fler sektioner, till exempel feedback och godkännanden, för att göra det mer detaljerat.

Trots digitala Scrum-tavlor är fysiska tavlor fortfarande viktiga för många team. Den taktila upplevelsen av att flytta fysiska kort på en tavla kan kännas mer tillfredsställande och stärka ägarskapet för uppgifterna. Att komma bort från skärmarna kan främja kreativitet, diskussioner och djupare fokus inom teamen. Dessutom är en fysisk tavla enkel att sätta upp och kräver inga specialverktyg eller tekniska kunskaper. 🙌

2. Virtuellt Scrum-tavla

En online-Scrum-tavla är den virtuella motsvarigheten till den traditionella fysiska tavlan. Den replikerar kolumnerna, korten och arbetsflödet på en fysisk Scrum-tavla och gör det möjligt för team att visa och övervaka projektets framsteg online och i realtid.

De största fördelarna är realtids samarbete på distans, automatisering och synlighet av data/mätvärden, vilket inte är möjligt med fysiska tavlor. Kom igång med ClickUps mall för sprintretrospektiv brainstorming!

Ladda ner den här mallen Granska din sprint och dokumentera din feedback med ClickUps mall för sprintretrospektiv brainstorming.

Hur man skapar en Scrum-tavla

Är du imponerad av hur snabbt och enkelt allt verkar? Att skapa en Scrum-tavla är inte annorlunda. Här är fem enkla steg för att skapa din egen Scrum-tavla och tillämpa agila Scrum-tekniker i din arbetsdag. 🤩

Steg 1: Välj din plattform

Använd ClickUp Board View som ett Scrum-tavla

Innan du skapar en Scrum-tavla, välj den plattform du vill bygga den på. Plattformen bör ha olika Scrum-verktyg och mallar för att underlätta processen.

Till att börja med kan du använda ClickUps Board View som en online-Scrum-tavla. Din Scrum-teamledare kan enkelt hålla koll på uppgifterna och flytta dem framåt genom tratten.

Steg 2: Placera dina användarberättelser

Identifiera en tydlig och koncis användarberättelse. En användarberättelse är en kort, enkel beskrivning av en funktion eller ett krav ur den avsedda användarens perspektiv. En korrekt skriven användarberättelse fokuserar på vad användaren behöver att produkten ska göra, inte på produktens tekniska specifikationer.

Exempel: Som kund vill jag kunna spåra min beställning i realtid så att jag vet när den kommer fram.

På Scrum-tavlan kan ditt utvecklingsteam uppskatta sina tilldelade uppgifter och den insats som krävs för att förverkliga användarberättelsen och dela upp dem i mindre uppgifter. De kan vidareutveckla berättelsen baserat på kontinuerlig feedback och ny information.

Steg 3: Tilldela uppgifter

Anpassa ClickUp Board View efter avdelningar

Efter att varje användarberättelse har delats upp i uppgifter är varje uppgift redo att tilldelas teammedlemmarna.

ClickUps flexibla tavelvy gör det enkelt att hantera uppgifter inom alla projekt. Du kan enkelt dra och släppa uppgifter för att återspegla en förändring i deras status eller till och med ändra deras prioriteringar.

Du kan lägga till eller ta bort kolumner/uppgiftssteg, filtrera uppgifter efter ansvariga, spara dina tavlaförinställningar för framtiden, kontrollera arbetskapaciteten, upptäcka flaskhalsar och fördela resurser för att hålla deadlines.

Steg 4: Samarbeta med dina teammedlemmar

Samordna dina teammedlemmar med ClickUps mall för projektplanering.

Teammedlemmar med tilldelade uppgifter kan följa, samarbeta och arbeta i realtid.

ClickUp är en projektledningsprogramvara som gör det möjligt för dig att samarbeta kring roadmaps och dokument, hantera sprintplaneringsmöten och problemspårning, övervaka framsteg i realtid och automatisera arbetsflöden. Hela din utvecklingscykel centraliseras i ett allt-i-ett-arbetsnav.

Programvaran stöds av ClickUp AI som sparar mer tid genom att generera idéer, hjälpa dig att skriva PRD:er (produktkravsdokument), roadmaps, projektförslag och sammanfattningar etc. samt påskynda projekt. 🙌🏼

Steg 5: Slutför uppgifter och granska

I slutet av sprinten håller Scrum Master en sprintgenomgång för att samla in feedback och implementera lärdomar för efterföljande sprintar. Under sprinten hålls också dagliga Scrum-möten (eller stand-up-möten) för att rapportera framsteg och diskutera feedback på arbete som skickats för godkännande. Dessa genomgångsmöten är en viktig del av ett agilt arbetsflöde.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Scrum Meeting Template för att genomföra dagliga statusmöten om uppgifter och att göra-listor för projekt.

Fördelar med att använda en Scrum-tavla

Förbättra teamsamarbetet och produktiviteten med ClickUps verktyg för agil projektledning.

Scrum-tavlor underlättar agil utveckling genom att ge teamet transparens, flexibilitet, ansvarstagande och fokus.

1. Prioritering och fokus

En Scrum-tavla hjälper agila team att prioritera uppgifter baserat på värde och sprintmål, vilket förhindrar att teammedlemmarna blir överbelastade eller distraherade.

Genom att begränsa antalet uppgifter i varje kolumn säkerställer du fokus och förhindrar kontextväxling, vilket leder till ökad effektivitet.

2. Ökad agilitet och anpassningsförmåga

Scrum-tavlor möjliggör dynamiska justeringar av arbetsflödet baserat på daglig feedback och förändrade prioriteringar.

Den visuella representationen av arbetet uppmuntrar teammedlemmarna att ta ansvar för sina uppgifter och samarbeta effektivt med andra team.

3. Kontinuerlig förbättring

Regelbundna retrospektiver baserade på insikter från Scrum-tavlan hjälper dig att identifiera och åtgärda områden som kan förbättras för ditt team.

Visuell uppföljning av framsteg fungerar också som en motivation för att slutföra uppgifter och uppnå sprintmål.

4. Datadrivna insikter

Avancerade digitala Scrum-tavlor erbjuder mätvärden och rapporter som hjälper dig att analysera teamets prestanda och följa projektets framsteg på ett objektivt sätt.

Sådana data hjälper dig att fatta välgrundade beslut om resursfördelning, prioritering av funktioner och projektinriktning.

5. Förbättrad riskhantering

Scrum-ramverkets iterativa natur och Scrum-tavlan flexibilitet gör att du snabbt kan justera planer och prioriteringar för att möta utmaningar.

Genom att främja fokuserad och snabb slutförande av uppgifter kan scrumtavlor bidra till att minska stress och förebygga utbrändhet bland teammedlemmarna.

Hur skiljer sig en Scrum-tavla från en Kanban-tavla?

Spåra allt från utveckling till lansering med ClickUps Kanban-tavla.

Ja, både agila Scrum-tavlor och Kanban-tavlor är agila teamhanteringsverktyg som hjälper till att visualisera ett projekt. Men där slutar likheterna.

1. Fokus

Scrum-tavla: Fokus på tidsbegränsade sprintar med definierade mål och leverans av fungerande inkrement i slutet av varje sprint. Du arbetar alltså i intensiva perioder mot specifika milstolpar. Kanban-tavla: Fokus på kontinuerligt flöde och prioritering av uppgifter baserat på deras värde och tillgänglighet. Detta är mer en konstant arbetsström som är flexibel när det gäller prioriteringar och fortskrider utan fastställda deadlines.

2. Struktur

Scrum-tavla: Fördefinierade arbetsflödessteg som Att göra, Pågående och Klar. Kanban-tavla: Inga fasta steg. Simbanor hjälper till att kategorisera uppgifter (t.ex. efter avdelning, funktion eller användarberättelse), med fokus på att begränsa pågående arbete (WIP) för att undvika överbelastning.

3. Planering och kontroll

Scrum-tavla: Följer en Följer en sprintplaneringsprocess med fastställda mål och uppskattningar. Framstegen granskas och justeras i dagliga stand-up-möten och retrospektiver. Kanban-tavla: Mer flexibel och reaktiv. Uppgifter kan läggas till när som helst och prioriteras utifrån aktuell kapacitet. Kontinuerlig förbättring drivs av regelbunden flödesanalys och justeringar.

4. Beslutsfattande

Scrum-tavla: Beslut fattas vanligtvis under sprintplaneringen och granskas under hela sprinten, med begränsade ändringar tillåtna efteråt. Kanban-tavla: Uppmuntrar till ständig anpassning och prioritering baserat på ny information och förändrade omständigheter. Beslut fattas direkt.

5. Mätvärden och mätning

Scrum-tavla: Främjar en känsla av delat ansvar och engagemang för att uppnå sprintmål. Teammedlemmarna arbetar tillsammans i en sammansvetsad enhet. Kanban-tavla: Betonar individuellt ansvar och kontinuerlig förbättring. Teammedlemmarna arbetar mer självständigt samtidigt som de fokuserar på det övergripande arbetsflödet.

Valet mellan Scrum och Kanban beror på dina projektbehov och teamets preferenser.

Om du behöver struktur, förutsägbarhet och frekventa leveranser kan en Scrum-tavla vara ett bra val. Men Kanban är ett bättre alternativ om du värdesätter flexibilitet, kontinuerligt flöde och snabb anpassningsförmåga mer.

Du kan också välja en hybridmetod. Denna kombinerar element från både Scrum och Kanban för att skapa ett anpassat system som fungerar bäst för ditt team. 🎉

Vilken agil Scrum-tavla är bäst?

Vid det här laget har du säkert förstått att ClickUps robusta funktioner inte bara passar in i Scrum-ramverket, utan också erbjuder den flexibilitet och anpassningsförmåga som krävs för framgångsrik agil projektledning.

Så här kan du utnyttja Scrum-tavlor på ett ännu mer effektivt sätt:

Vanliga frågor

Vad är syftet med en Scrum-tavla?

En Scrum-tavla hjälper dig att visualisera ditt projekts förlopp, hålla fokus, samarbeta effektivt, anpassa dig till förändringar och känna dig motiverad – allt detta bidrar till ett framgångsrikt och samarbetsinriktat projekt.

Hur ser en Scrum-tavla ut?

Din Scrum-tavla kan ha någon av två former, beroende på vad du känner dig bekväm med.

Fysiskt Scrum-tavla: Föreställ dig en fysisk whiteboard i ett teamrum, fylld med färgglada klisterlappar som flyttas mellan kolumner som "Produktbacklog", "Sprintbacklog", "Pågående" och "Klar".

Digital Scrum-tavla: Tänk dig ett online-gränssnitt med digitala kort. Dessa är färgkodade efter prioritet och simmar i banor för olika funktioner. Progressionsfält hjälper dig att spåra procentandelen av slutförda sprintar.

Hur skiljer sig en Scrum-tavla från en Kanban-tavla?

Konceptuellt sett är de mer olika än du kan föreställa dig.

Scrum-tavla: Precis som i ett sprintlopp arbetar du i korta spurter mot definierade mål och levererar färdiga delar i slutet av varje omgång. Tänk struktur, deadlines och förutsägbarhet.

Kanban-tavla: Mer som en strömmande flod, där uppgifterna flyttas kontinuerligt baserat på prioritet och tillgänglig kapacitet. Fokus ligger på smidig framsteg, flexibla justeringar och att undvika överbelastning.

Det bästa sättet att komma vidare är förstås att prova själv. ClickUp erbjuder olika Scrum- och Kanban-verktyg som hjälper dig att hitta det som passar dig bäst och effektivisera dina agila processer!