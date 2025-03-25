50 Agile Scrum-termer som alla måste känna till (detaljerad ordlista)

Letar du efter en omfattande agil ordlista?

Även om Agile knappt har funnits i två decennier har det haft en stor inverkan på världen av mjukvaruutveckling.

Idag använder 86 % av alla utvecklare Agile-metoden i sitt arbete!

Eftersom miljontals kontorsteam och virtuella team använder Agile har det utvecklats över åren och gett upphov till flera Agile-principer, metoder och tillämpningar.

Som ett resultat skapade Agile-team sin egen Agile-terminologi för att hantera alla dessa principer och metoder.

Och eftersom ingenting inom mjukvaruutveckling någonsin är enkelt, kan dessa ord ibland låta som om de kommer från ett helt annat språk!

I denna Agile-ordlista förklarar vi 50 viktiga Agile-termer som hjälper dig att förstå denna metodik för mjukvaruutveckling.

A-E: Acceptanskriterier till Epic

1. Acceptanskriterier

Definition

Acceptanskriterier är en uppsättning villkor som programvaran måste uppfylla för att accepteras av en kund eller intressent.

Och hur bestäms dessa villkor?

Allt hänger på produktägaren. De måste avgöra om funktionen gör det som användarna vill att den ska göra ( användarberättelse).

Synonymer

Kunden har godkänt

Definition av färdig (DoD)

2. Acceptanstest

Definition

Ett acceptanstest säkerställer att en programvarufunktion fungerar korrekt och uppfyller acceptanskriterierna. Det utförs vanligtvis efter att programvaran har utvecklats.

Synonymer

Användartest, funktionstest

3. Agile-manifestet

Definition

Agile Manifesto är ett dokument som sammanfattar de 12 Agile-principerna som styr Agile-ramverket.

Alla agila metoder följer strikt de principer och metoder som beskrivs i Agile Manifesto.

Synonymer

Ingen

4. Agil marknadsföring

Definition

Det är en marknadsföringsteknik som i hög grad lånar från agila metoder och värderingar. Agila marknadsförare arbetar i sprintar så att deras team kan slutföra högvärdiga projekt på mycket kort tid.

Efter varje sprint mäter de hur väl deras projekt har gått och ser vilka förändringar de kan göra för att förbättra prestandan i nästa sprint.

Agil marknadsföring är också ett utmärkt sätt för ditt marknadsföringsteam att snabbt reagera på de snabbt föränderliga marknader vi ser idag.

Synonymer

Ingen

5. Agilt tankesätt

Definition

Ett agilt tankesätt är en uppsättning attityder som ett agilt eller Scrum-team bör ha gentemot sitt arbete.

Dessa attityder är inspirerade av agila värderingar och principer, såsom:

Respekt

Samarbete

Kontinuerlig förbättring

Fokusera på att leverera värde

Hur utvecklar man ett agilt tankesätt?

En Agile-praktiker eller en Agile-coach kan hjälpa ditt team att anamma Agile.

Synonymer

Ingen

6. Agile-princip

Definition

En Agile-princip är en vägledande praxis som hjälper team att förstå och anamma Agile.

Det finns 12 Agile-principer som kretsar kring kundnöjdhet, ökad hastighet i mjukvaruutvecklingen och flexibilitet.

Synonymer

Ingen

7. Agile Release Train

Definition

En Agile Release Train är en kombination av flera agila mjukvaruutvecklingsteam som används för att hantera stora projekt på företagsnivå.

Tänk på det som ett mega Scrum-team!

I genomsnitt består det av cirka 50–125 teammedlemmar som arbetar tillsammans med olika delar av projektet. Precis som ett Scrum-team arbetar ett Agile Release Train i korta perioder som kallas iterationer.

Deras iterationer (kallade programinkrement) är dock fem gånger så långa som en vanlig iteration!

De är en viktig del av Scaled Agile Framework.

Synonymer

ART

8. Agil mjukvaruutveckling

Definition

Agil mjukvaruutveckling är en projektledningsteknik som gör det möjligt för utvecklare att skapa en fungerande mjukvarumodell på bara några veckor.

Vänta, går det inte för fort? Hur är det möjligt?

Ett agilt team delar upp sitt projekt i mindre utvecklingscykler som kallas iterationer eller sprintar.

I slutet av iterationen kan det agila teamet leverera fungerande programvara med endast de viktigaste funktionerna. Användarna ger feedback och förslag, och det agila teamet inkluderar dem i framtida iterationer, precis som vi!

Denna cykel fortsätter tills du har skapat en slutgiltig programvara som gör dina kunder nöjda.

Under årens lopp har det delats upp i olika ramverk och metoder som Scrum, Kanban, Lean och XP.

Precis som vissa föredrar flingor till frukost medan andra gillar bacon och ägg, har olika team olika smak när det gäller Agile-ramverket!

Synonymer

Agil programvaruhantering, agil projektledning, agil metodik, agil metod, agilt tillvägagångssätt, agilt sätt

9. Agil transformation

Definition

Agil transformation är processen att omvandla hela din organisation för att anpassa den till agilt tänkande.

Det innebär att man skapar en arbetsmiljö som stöder innovation och flexibilitet. Det gör också att ditt projektteam kan vara tvärfunktionellt (med medlemmar med olika kompetensområden).

Observera: Agil transformation betyder inte att du lär ditt team att använda agila metoder för mjukvaruutveckling.

Synonymer

Ingen

10. Backlog

Definition

Det är en lista över nya produktfunktioner, uppdateringar, buggfixar etc. som användaren behöver.

I början av varje iteration bestämmer produktägaren vilka backlog-poster teamet ska arbeta med. Efter varje iteration uppdateras backloggen regelbundet med användarförslag och nya funktioner.

Synonymer

Produktbacklog, sprintbacklog

11. Backlog-förfining

Definition

Det är ett Scrum-möte där Scrum-teamet organiserar backloggen för att se till att den är redo för nästa sprint eller iteration. Med andra ord är det som vårstädning... men för Scrum-team!

Det hålls normalt i slutet av sprinten.

Här är vad teamet gör under detta möte:

Tar bort onödiga användarberättelser

Skapar nya användarberättelser baserade på användarfeedback

Prioriterar funktioner som måste inkluderas i nästa sprint

Synonymer

Backlog grooming

12. Flaskhals

Definition

Flaskhalsar är problem som kan helt bromsa utvecklingsprocessen.

Låt oss förklara:

En sprintuppgift genomgår flera steg under utvecklingsprocessen, till exempel: ”Att göra”, ”Pågående”, ”Granskning”. En flaskhals uppstår när för många uppgifter fastnar i ett steg, som en trafikstockning av projektuppgifter!

Det leder till att projektets arbetsflöde saktar ner till en snigelfart, något som du inte vill ha i en snabb Agile-process!

Ingen gillar trafikstockningar, eller hur?

Det är därför ett agilt team vanligtvis använder en Kanban-tavla för att förhindra att detta händer.

Synonymer

Hinder, impediment

13. Burndown-diagram

Definition

Ett burndown-diagram är ett viktigt diagram som hjälper agila projektledare att spåra:

Mängden arbete som återstår i projektet

Den tid som återstår för att slutföra arbetet

X-axeln representerar den tid som återstår i en sprint, och Y-axeln representerar antalet uppgifter.

Ett agilt projektledningsverktyg som ClickUp kan tillhandahålla en prognostiserad framstegslinje som visar hur projektets framsteg skulle se ut om ditt team arbetar i samma takt.

Synonymer

Release burndown-diagram, sprint burndown-diagram

14. Burnup-diagram

Definition

Ett burnup-diagram är ett viktigt diagram som hjälper projektledare att visualisera:

Det arbete som Scrum-teamet har slutfört under sprinten

Den totala arbetsmängden i projektet

X-axeln representerar den återstående tiden i sprinten och y-axeln representerar arbetsmängden ( story points ).

Här representerar den gröna linjen det arbete som Scrum-teamet har slutfört hittills, och den grå linjen representerar det arbete som återstår att göra.

Synonymer

Ingen

15. Kontinuerlig integration (CI)

Definition

Kontinuerlig integration är en agil metod där utvecklare ständigt lägger till sin kod i huvudsystemet.

Hur fungerar det?

Utvecklingsproffs arbetar självständigt med en funktion. När en funktion är klar testas den för eventuella buggar.

Först efter att den har klarat det automatiserade testet läggs den till i den slutliga programvaran.

Synonymer

Kontinuerlig leverans, CI

16. Daglig scrum

Definition

Det är ett dagligt möte som vanligtvis leds av Scrum-mästaren. Varje morgon samlas Scrum-teamet i 15 minuter för att diskutera dagen som ligger framför dem.

Varje medlem talar kort om följande ämnen:

Vad de planerar att göra idag

Vad de gjorde igår

Problem de har stött på

Scrum-mästaren kliver fram för att lösa eventuella hinder som Scrum-teamet kan stöta på.

Observera: Scrum-teamets medlemmar bör stå upp under hela Scrum-mötet.

Ja, Keanu!

Den hjälper teamet att hålla fokus och vara uppmärksamt under detta korta Scrum-möte.

Synonymer

Dagligt standup-möte, dagligt Scrum-möte

17. DSDM (Dynamisk systemutvecklingsmetod)

Definition

Det är ett affärsinriktat agilt ramverk som fokuserar på hela projektet från start till mål. DSDM:s grundläggande övertygelse är att arbetet med det agila projektet ska stämma överens med företagets strategi.

Synonymer

Ingen

18. Epics

Definition

En episk är en stor idé eller funktion som kan delas upp i mindre användarberättelser . Ungefär som stora "episka verk" som Sagan om ringen är uppdelade i tre böcker.

Exempel: ett epos med namnet ”Förbättra mobilgränssnittet” kan bestå av tre användarberättelser: ”Lägg till mobil kundvagn”, ”Optimera hastigheten” och ”Enhetlig typsnitt”.

Varje användarberättelse kan i sin tur delas upp i hanterbara uppgifter.

Så här ser en episk ut i ClickUp:

På grund av sin storlek levereras epics över flera iterationer.

Synonymer

Episka berättelser

F-J: Gantt-diagram till iteration

19. Gantt-diagram

Definition

Det är ett horisontellt stapeldiagram som visualiserar sekvensen av uppgifter inom projektets tidsplan. Varje uppgift har ett startdatum och ett slutdatum så att ditt team inte överskrider deadlines.

Använd ett Gantt-diagram för att se vilka uppgifter som är beroende av varandra.

Synonymer

Projektets tidsplan

20. Hinder

Definition

Det är ett hinder som minskar ett agilt teams produktivitet eller hindrar dem från att slutföra ett agilt projekt.

Till exempel:

Kommunikationsproblem, distraktioner på arbetsplatsen, baksmälla efter en teamutflykt 😉, etc.

Under ett Scrum-möte är det Scrum-mästarens ansvar att undanröja eventuella hinder som teamet kan stöta på, även om det innebär att behandla dem med ett botemedel mot baksmälla!

Synonymer

Hinder, problem

21. Iteration

Definition

Det är en tidsperiod under vilken ett agilt team behöver utveckla fungerande programvara. En iteration varar vanligtvis i cirka 2–4 veckor för Kanban- och Scrum-team.

Synonymer

Sprint, timebox

K-O: Kanban till Lean

22. Kanban

Definition

Det är ett mycket visuellt agilt ramverk.

I stället för att arbeta i fasta och planerade iterationer som i Scrum, arbetar Kanban-team med prioriterade uppgifter när de kommer in. Målet med Kanban är att ha en konstant arbetsflöde utan några flaskhalsar.

Hur gör de det?

Teamen sätter en gräns för antalet uppgifter som kan arbetas med samtidigt (kallas WIP-gräns), så att teamet inte multitaskar och saktar ner produktiviteten.

Synonymer

Ingen

23. Kanban-tavla

Definition

En Kanban-tavla visualiserar allt arbete inom projektet.

Det är en fysisk eller visuell korktafel som är uppdelad i 3–4 kolumner.

Varje kolumn i en Kanban-tavla representerar en status för uppgiften, från "Att göra", "Pågår" och "Klar".

I Kanban visualiseras varje uppgift som en klisterlapp eller ett kort. Varje gång en teammedlem slutför en uppgift flyttas kortet till relevant kolumn på följande sätt:

Bra, va? Du kan se ytterligare 20 exempel här.

Synonymer

Uppgiftstavla, whiteboard, korkstavla

24. Lean

Definition

Det är en uppsättning principer och metoder som optimerar utvecklingsprocessen. Den är inspirerad av den lean-metod för tillverkning som introducerades av Toyota på 50-talet.

Synonymer

Lean mjukvaruutveckling

P-T: Produktbacklog till uppgiftstavla

25. Produktbacklog

Definition

En produktbacklog är en term inom Scrum som avser en lista över nya funktioner, uppdateringar, buggfixar etc. som användaren behöver. Produktägaren ansvarar för att prioritera poster i produktbackloggen. De bestämmer vilka poster i produktbackloggen som teamet ska arbeta med i början av varje iteration.

Synonymer

Backlog

26. Produktchef

Definition

En produktchef hjälper det agila teamet med utvecklingsprocessen från början till slut.

Deras huvudsakliga ansvarsområden omfattar:

hantera problem i utvecklingsprocessen

säkerställa att teamet håller projektets deadlines

samarbeta med andra avdelningar inom företaget, såsom försäljning, marknadsföring och kundservice

Observera: Produktchef och produktägare är inte utbytbara agila termer.

Synonymer

Projektledare

27. Produktägare

Definition

De är nyckelmedlemmarna i ett Agile- eller Scrum-team.

De bestämmer visionen och funktionerna i den slutliga programvaran, men funktionerna väljs inte på en impuls!

De förstår noggrant kundens behov och krav och lägger till dessa punkter i produktbackloggen.

Men det är inte allt!

De får också feedback från kunderna och vidarebefordrar den till utvecklingsteamet.

Synonymer

Ingen

28. Refactoring

Definition

Refactoring är en extrem programmeringsmetod.

Här "städar" agila mjukvaruutvecklingsteam upp koden genom att:

Ta bort överflödiga kodstycken

Ta bort onödiga funktioner

Resultatet är en enklare kod som alla utvecklare kan förstå.

Observera: Refactoring förändrar inte hur koden fungerar, utan förbättrar bara dess interna struktur och arkitektur.

Synonymer

Omstrukturering

29. Releaseplan

Definition

En releaseplan visar alla funktioner som kommer att ingå i nästa release, tillsammans med ett beräknat releasedatum.

Det är ungefär som en filmtrailer för ett Agile-projekt!

En releaseplan sträcker sig vanligtvis över en period på några månader.

Synonymer

Ingen

30. Skalbart agilt ramverk

Definition

Det är en agil metodik som gör det möjligt för stora företag att implementera Lean- och Agile-metoder i hela organisationen. SAFe förenar alla mjukvaruutvecklingsteam inom ett företag för att arbeta mot att utveckla storskalig mjukvara för stora företag.

Hur fungerar det?

Den organiserar flera Agile-team i ett stort team som kallas Agile Release Train, så att de kan samarbeta effektivt.

Synonymer

SAFe

31. Scrum

Definition

Scrum är en agil metod där ett team arbetar i korta arbetsperioder på 2–4 veckor, så kallade sprintar. I slutet av sprintarna levererar de produkten till kunderna, som i sin tur ger utvecklarna feedback.

Vad händer under en Scrum-sprint?

Ett Scrum-team fastställer en noggrann plan för sprinten, så att alla vet vad de ska göra. Dessutom håller teamen regelbundna Scrum-möten för att hantera processerna inom sprinten.

I Agile-världen är Scrum den populäraste metoden.

Faktum är att cirka 66 % av alla agila team använder Scrum eller någon form av Scrum!

Synonymer

Scrum-projektledning

32. Scrumban

Definition

Scrumban är en hybrid agil metod som kombinerar element från, ja, du gissade rätt... Scrum och Kanban!

Den har Scrums struktur och Kanbans kontinuerliga arbetsflöde. Detta är praktiskt när Kanban-teamet vill följa några Scrum-metoder och Scrum-teamet vill prova Kanban-metoden.

Synonymer

Ingen

33. Scrum-tavla

Definition

Det är en virtuell eller fysisk tavla som visar uppgifter som måste utföras under en sprint.

Scrum-tavlan är nästan identisk med en Kanban-tavla.

Men låt dig inte luras!

Till skillnad från en Kanban-tavla har Scrum-tavlan ingen begränsning på antalet uppgifter som kan finnas i en kolumn samtidigt.

Synonymer

Uppgiftstavla, whiteboard, korkstavla.

34. Scrum master

Definition

Scrum-mästaren är ledaren för Scrum. Hen organiserar möten, undanröjer hinder och samarbetar med produktägaren för att se till att produktbackloggen är uppdaterad.

Observera: De bossar inte med sina teammedlemmar.

Istället löser de problem som teammedlemmarna kan ha.

Synonymer

Ingen

35. Scrum-möte

Definition

Ett Scrum-möte är en viktig del av Scrum-ramverket. Utan dem skulle sprinten sakna struktur och projektplan!

Det finns fem typer av Scrum-möten som äger rum under sprinten.

Varje Scrum-möte gör det möjligt för hela teamet att utföra viktiga sprintuppgifter som:

Synonymer

Scrum-ceremonier, agila ceremonier

36. Scrum of Scrums

Definition

Det är ett speciellt Scrum-möte för stora Scrum-team.

Här delas stora Agile-team (mer än 12 teammedlemmar) upp i mindre Scrum-team (cirka 5–10 medlemmar). Varje litet Scrum-team utser en medlem till ”ambassadör”.

Varje dag träffas alla ambassadörer i Scrum of Scrums för att uppdatera sina framsteg och lösa sina problem.

När man tänker efter låter Scrum of Scrums mer som en FN-församling med alla dessa ambassadörer!

Synonymer

Meta Scrum

37. Scrum-team

Definition

Det är ett tvärfunktionellt team bestående av 5–10 personer med olika kompetenser inom grafisk design, UX, kodning etc. De arbetar tillsammans för att utveckla en produkt inom ramen för Scrum-metoden.

Varje Scrum-team har vanligtvis tre nyckelroller:

Synonymer

Ingen

38. Sprint

Definition

Det är ett annat ord för iteration.

Sprint är dock ett Scrum-begrepp och används vanligtvis av Scrum-team.

En annan skillnad mellan de två är att sprints har en enhetlig längd (2–4 veckor) under den agila utvecklingsprocessen. Iterationer kan däremot ha varierande längd, beroende på arbetets natur.

Synonymer

Tidsram, iterationer

39. Sprintbacklog

Definition

Det är en lista över funktioner, buggfixar, användarkrav och uppgifter som Scrum-teamet behöver arbeta med under sprinten.

Under sprintplaneringsmötet beslutar produktägaren vilka backlog-poster som ska läggas till i sprintbackloggen.

Observera: När sprintbackloggen har fastställts kan den inte ändras under sprinten.

Synonymer

Iterationsbacklog

40. Sprintmål

Definition

Sprintmålet är det önskade resultatet som Scrum-teamet vill uppnå under sprinten. I de flesta fall är slutresultatet en fungerande modell av programvaran som kan visas för intressenterna.

Och hur uppnår teamen sprintmålet?

Scrum-team måste slutföra utvecklingen av alla poster i sprintbackloggen innan sprinten avslutas.

Agila projektledningsverktyg som ClickUp har inbyggda funktioner som kan hjälpa dig att spåra dina sprintmål i realtid:

Synonymer

Iterationsmål

Definition

Sprintplanering är ett Scrum-möte där Scrum-teamet beslutar om det arbete som behöver utföras under sprinten.

Detta inkluderar att plocka upp objekt (som användarberättelser ) från sprintbackloggen och dela upp dem i mindre, mer hanterbara uppgifter.

Obs: Ett bra sprintplaneringsmöte garanterar ofta en framgångsrik sprint.

Synonymer

Sprintplaneringsmöte, agilt planeringsmöte

42. Sprintretrospektiv

Definition

En sprintretrospektiv är ett Scrum-möte där Scrum-teamet analyserar sin prestation i slutet av sprinten.

Teamet använder Agile-mått, diagram och rapporter för att se var de utmärker sig och var de behöver förbättras.

Istället för att manuellt spåra Agile-mått erbjuder Agile-projektledningsverktyg som ClickUp exakta grafer och diagram som hjälper ditt team att genomföra en sprintretrospektiv.

Synonymer

Retrospektivt möte

43. Sprintgranskning

Definition

En sprintgranskning är ett Scrum-möte där Scrum-teamet demonstrerar en fungerande programvarumodell för intressenterna.

Tillsammans med produktdemonstrationen förbereder Scrum-teamet en presentation som beskriver de nya funktionerna, buggfixar och andra ändringar.

I slutet av granskningen ger intressenterna värdefull feedback som implementeras i nästa sprint.

Synonymer

Sprintgranskningsmöte

44. Intressent

Definition

Det är en term som refererar till alla utanför det agila teamet som är kopplade till projektet. Det kan vara en investerare, en kundansvarig, ett säljteam eller kunden.

Synonymer

Ingen

45. Story points

Definition

Det är ett mått på den insats som ditt team skulle behöva för att slutföra projektuppgifter (användarberättelse).

Hur beräknas de?

Oroa dig inte, det är inte så komplicerat som algebra!

Den tid det tar att slutföra den enklaste användarberättelsen används som baslinje och ges 1 poäng. Övriga användarberättelser tilldelas berättelsepoäng i proportion till baslinjen.

Om till exempel en funktion som tar två timmar att utveckla ges 1 poäng, får en funktion som tar fyra timmar 2 poäng.

Synonymer

Ingen

46. Uppgiftstavla

Definition

Det är en generisk agil term som kan hänvisa till antingen en Kanban-tavla eller en Scrum-tavla.

Synonymer

Kanban-tavla, Scrum-tavla, kork-tavla, whiteboard.

U-Z: User Story till XP

47. Användarberättelse

Definition

Det är en kort beskrivning av en specifik produktfunktion eller en funktion som kunderna skulle finna användbar.

En användarberättelse ser ungefär ut så här:

”Som (användarnamn/typ) vill jag (göra något) så att jag kan (uppnå ett mål).

Till exempel:

Låt oss säga att du har fått i uppdrag att utveckla en app för Batman!

Ett exempel på en användarberättelse skulle kunna se ut så här:

”Som Bruce Wayne vill jag kunna få en ”Bat Signal”-avisering i min app, så att jag kan rädda situationen. ”

Under sprintplaneringsmötet ansvarar produktägaren för att dela upp en produktbackloggpost i olika användarberättelser.

Synonymer

Användarmål

48. Arbetsuppgift

Definition

Ett arbetsmoment är en agil term som avser de olika typer av arbete som behöver utföras inom projektet.

Här är några exempel:

Användarberättelse

Uppgift

Buggfixar

Epics

Synonymer

Arbetsföremål

49. Hastighet

Definition

Det är en måttenhet som bestämmer hur mycket arbete ditt team kan hantera under en iteration.

Det mäts genom att beräkna det genomsnittliga antalet uppgifter/användarberättelser som slutförts i en sprint. Agila team använder ett hastighetsdiagram för att göra detta.

Synonymer

Ingen

50. XP (Extreme programming)

Definition

Extreme Programming är en metod för mjukvaruutveckling där ett team måste färdigställa en fungerande mjukvara på 1–2 veckor, istället för den vanliga iterationstiden på 2–4 veckor.

Här har alla konventionella metoder i Scrum-metodiken skruvats upp till max, så att teamen snabbt kan svara på kundens krav.

Synonymer

Extreme Scrum

