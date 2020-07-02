Vilka är de viktigaste rollerna i Scrum? (Guide för 2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Vad är ett Scrum-team?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Ett Scrum-team är en grupp på cirka fem till tio medlemmar som arbetar för att leverera produkter med hjälp av sprints och Scrum-värden. "}},{"@type":"Question","name":"Vilka är de tre viktigaste rollerna i Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Varje scrumteam har en produktägare, en scrummaster och ett utvecklingsteam. "}},{"@type":"Question","name":"Vad är en produktägare?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"En produktägare leder produktutvecklingsprocessen genom att lägga grunden för projektet. "}},{"@type":"Question","name":"Vad är scrummästarens roll?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum Masters ansvarar för att hjälpa varje teammedlem att följa Scrum och Agile utvecklingsmetoder och stödja produktägaren. "}}]}

Vill du lära dig mer om Scrum-roller?

Om du vill införa Scrum-ramverket måste du först förstå de olika Scrum-rollerna.

Utan att förstå dessa kan du inte bilda ett Scrum-team!

Och för att hjälpa dig med det kallar vi på Avengers.

De är trots allt det perfekta exemplet på hur ett riktigt Scrum-team ser ut!

Och med verkliga menar vi att de har sina problem när saker inte går bra, men i slutändan uppnår de ALLTID sitt mål.

Så vem är Nick Fury i Scrum-teamet?

Och vilka roller har de andra Avengers-medlemmarna?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om Scrum-roller och ansvarsområden för att hjälpa dig att bygga upp ditt eget projektteam i Avengers-stil!

Låt oss sätta igång.

Vad är Scrum-ramverket för projektledning?

Observera: Följande avsnitt är avsedda för personer som inte är bekanta med Agile och Scrum projektledning. Om du bara vill lära dig mer om Scrum-rollerna, klicka här för att hoppa till det avsnittet.

Innan vi dyker in i Scrum-teamets roller ska vi snabbt gå igenom vad Agile och Scrum är.

Agile-metoden är ett brett ramverk för projektledning som har utvecklats för att förbättra effektiviteten och anpassningsförmågan. Scrum använder Agile-metoden för att hjälpa dig att slutföra ett projekt så snabbt som möjligt.

På samma sätt som Vision baserades på J. A. R. V. I. S:s kärnprogramvara:

Även om mjukvaruutvecklingsteam oftast använder Scrum och Agile-ramverket, kan de också tillämpas på alla projekt som kräver flexibilitet, till exempel försäljnings- eller marknadsföringsprojekt på sociala medier.

Hur fungerar Scrum?

Vad gör Scrum-metoden till en så effektiv ledningsstil?

Låt oss illustrera detta med ett exempel:

Anta att du bygger en ny Iron Man-dräkt åt Tony Stark...

I traditionell projektledning ägnar du ett helt år åt att planera, utveckla och lansera produkten, bara för att upptäcka att Tony inte är nöjd med vissa av dess funktioner.

Du tyckte att en automatisk snacksautomat var den coolaste idén någonsin, men upptäckte senare att det han egentligen ville ha var en kostym med den perfekta flygstabilisatorn!

(Vi vill väl inte att vår favoritsuperhjälte ska lida?)

Men med den agila mjukvaruutvecklingsmetoden utvecklar du mjukvaran i faser (kallade sprints), får Tonys feedback efter varje fas och implementerar ändringarna före nästa release.

Genom att aktivt involvera honom i utvecklingsprocessen kommer du att kunna leverera en kostym som gör honom överlycklig!

Vad ingår i Scrum?

Precis som filmen Avengers är baserad på serietidningsserien, finns det också en bok som definierar Scrum – Scrum Guide.

Vad är Scrum Guide?

Den förklarar vad som ingår i Scrum-metodiken, som vi kommer att gå igenom på ett ögonblick.

Du kan också läsa vår omfattande guide om agil projektledning för att lära dig mer om den agila metodiken.

Med detta sagt har Scrum-metoden en rad unika element som bidrar till en effektiv implementering av Scrum:

Läs vår guide om Scrum-metoden för en detaljerad beskrivning av hur dessa element hänger ihop.

Vilka är de viktigaste rollerna i Scrum?

Låt oss nu dyka in i de olika rollerna och ansvarsområdena i ett Scrum-team.

Vad är ett Scrum-team?

Ett Scrum-team är en grupp på cirka fem till tio medlemmar som arbetar för att leverera produkter med hjälp av sprints och Scrum-värden.

Avengers är en grupp individer som arbetar tillsammans för att rädda världen.

På samma sätt är ett Scrum-team en grupp individer som arbetar tillsammans för att leverera en färdig produkt till världen!

Några av deras egenskaper är:

Projektteamet arbetar för att leverera inkrement efter varje sprintcykel.

Varje teammedlem bör följa Scrums värderingar och regler.

De är ansvariga som helhet för produktleveransen.

De har befogenhet att fatta beslut på egen hand .

De ska underhålla Scrum-artefakterna på rätt sätt.

Även om varje Scrum-roll har olika ansvarsområden, arbetar teamet tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

Hur är det med teamstorlek?

Ett Scrum-team har vanligtvis cirka fem till tio medlemmar.

Varför?

Om projektteamet är för stort kan det leda till dåligt samarbete och ökad förvirring kring rollerna i Scrum-teamet. Och om det är för litet kanske det inte har alla de färdigheter som behövs för att utveckla produkten.

Även den ursprungliga Avengers-gruppen bestod av bara sex medlemmar!

Det är som om de var förutbestämda att bli ett agilt team!

Observera: Om det finns fler än 10 medlemmar används metoden Scrum of Scrums för att samordna arbetet. Teamet delas upp i flera Scrum-team med 5–10 medlemmar och representanter från varje team träffas för att gå igenom sina framsteg vid ett Scrum of Scrums-möte.

Så vem är vem i Scrum-teamet? Och vilka ansvarsområden har varje Scrum-roll?

Låt oss ta reda på det...

De tre viktigaste Scrum-rollerna

Varje Scrum-team har tre viktiga roller:

Vänta, varför finns det ingen projektledare? Borde inte varje projekt ha en?

Vanligtvis har Scrum ingen tydlig projektledarroll. Ansvaret för en projektledare delas mellan Scrum-mästaren, produktägaren och Scrum-utvecklingsteamet.

Låt oss lära oss mer om Scrum-rollerna och deras ansvarsområden…

A. Produktägarens roll

För alla projekt behöver du någon som kan förstå intressenternas (kunder eller slutanvändare) behov och visualisera dem som produktfunktioner, eller hur?

Det är rollen som Scrum-produktägare, även känd som teamets Nick Fury.

Precis som Fury samlade Avengers för att stoppa Loki, samlar produktägaren det agila teamet för att utveckla produkten.

De leder produktutvecklingsprocessen genom att lägga grunden för projektet. Detta görs genom att förstå vad intressenterna vill ha och beskriva det med hjälp av en användarberättelse.

Vad är en användarberättelse?

En användarberättelse beskriver hur produkten kommer att vara användbar för intressenterna. Den besvarar tre frågor:

Vem är användaren?

Vilka funktioner behöver de?

Varför behöver de dessa funktioner?

Ansvar för rollen som produktägare

Även om de inte nödvändigtvis är företagets ägare, är Scrum-produktägaren huvudsakligen ansvarig för att maximera projektets avkastning på investeringen.

För detta gör de följande:

Identifiera produktfunktioner

Definiera acceptanskriterierna för att fastställa produktstandarder

Översätt dem till produktbackloggposter

Prioritera produktbackloggen för varje sprintcykel

Förfina listan efter intressenternas behov

Men det är inte allt!

Andra ansvarsområden för produktägarrollen inkluderar:

Hantera produktbackloggen regelbundet

Definiera projektmål och produktbackloggposter tydligt

Övervaka utvecklingsprocessen

Vidarebefordra feedback från intressenter till projektteamet

Observera: Om du vill bli certifierad Scrum-produktägare kan du gå produktägare-certifieringskurser hos professionella grupper som Scrum Alliance.

Tyvärr är Scrum Alliance inte en intergalaktisk rymdstyrka!

B. Scrum Master-rollen

Om du vill införa Scrum-metoder behöver du någon som hjälper dig att förstå principerna för Scrum och dess andra komponenter, eller hur?

Det är rollen som Scrum Master, även känd som teamets Iron Man eller Captain America.

De gör allt de kan för att hjälpa teamet. Det är därför Scrum-mästaren guidar och hjälper Scrum-produktägaren och utvecklingsteamet att slutföra projektet.

Men vänta lite, om de bara är där för att hjälpa teamet, kan det väl finnas flera Scrum-mästare?

Nej.

Vi vet ju hur mycket Cap och Iron Man älskar att bråka, eller hur?

Därför rekommenderas det att ha endast en Scrum-master per team.

Ansvar för rollen som Scrum Master

Kom ihåg att en Scrum Master inte är projektledare eller chef för teamet. De hjälper bara teammedlemmarna att lära sig Scrum-principerna och tillämpa ledningsramverket i produktutvecklingsprocessen.

Här är några av Scrum Master-rollens uppgifter:

Säkerställa att varje teammedlem följer Scrum och Agile utvecklingsmetoder

Stödja produktägaren för att realisera avkastningen på investeringen

Uppmuntra teamet att vara självorganiserat

Skydda dem från interna och externa distraktioner

Facilitera Scrum-ceremonier som sprintplanering, sprintgranskning etc.

Observera: Om du vill bli certifierad Scrum master kan du delta i Scrum master-certifieringskurser som hålls av Scrum Alliance och andra professionella grupper.

C. Medlem i utvecklingsteamet

Nu har du alltså någon som samlar teamet.

Du har också någon som guidar människor på rätt väg.

Men vem ska följa Scrum-ramverket?

Vem ska genomföra sprintbackloggen?

För det har du utvecklingsteamet, även känt som de andra Avengers.

Precis som Avengers har olika kompetenser och samarbetar för att uppnå ett mål, har Scrum-utvecklingsteamet de tvärfunktionella kompetenser som krävs för att utveckla produkten.

Utvecklingsteamet är en grupp individer (utvecklare) som utvecklar produkten under varje sprint. Teamet arbetar tillsammans för att leverera den slutliga produkten till intressenterna.

De har två väsentliga egenskaper:

Självorganisering : medlemmarna vet hur man utvecklar produkten utan hjälp från någon som inte ingår i Scrum-teamet.

Tvärfunktionella: de har alla färdigheter som krävs för produktutveckling och behöver inte vara beroende av någon som inte är medlem i Scrum-teamet.

Men vem ingår i utvecklingsteamet? Är det bara mjukvaruutvecklarna?

Termen ”utvecklare” avser ofta programmerare i sammanhanget med agil mjukvaruutveckling.

Den kan dock också hänvisa till alla som är en del av produktutvecklingsprocessen, till exempel:

Affärsanalytiker

Designer

Forskare

Ansvar för utvecklingsteamet

Eftersom ett Scrum-utvecklingsteam är självorganiserande, tar de på sig vissa av projektledarens ansvarsområden, till exempel att besluta hur en sprint ska genomföras.

De:

Sträva efter att förbättra deras färdigheter och arbetsflöden själva

Bygg produktfunktionerna enligt acceptanskriterierna

Gör ändringar i inkrementen utifrån intressenternas behov

Dela ansvaret för eventuella förseningar eller misslyckanden i produktutvecklingen

Delta i Scrum-evenemang som sprintgranskning, sprintretrospektiv (se även: agil retrospektiv ) och dagliga Scrum-möten för att diskutera framsteg.

Observera: Du kan bli certifierad Scrum-utvecklare genom att delta i certifieringskurser som erbjuds av Scrum Alliance och andra grupper. De flesta av dessa kurser är dock avsedda för mjukvaruutvecklingsteam som vill införa Scrum-ramverket.

Hur hjälper du dina Scrum-team att prestera bra?

Har du lärt dig principerna för Scrum? ✅

Tilldelade team-roller? ✅

Är du redo att ta dig an ett Scrum-projekt? Tänk om.

Innan du startar ett projekt behöver du en plattform för att genomföra aktiviteterna, eller hur?

Jag menar, till och med Avengers behövde ett högkvarter!

Så vad är det för plattform för ett Scrum-team?

Enkelt: projektledningsprogramvara!

Den bästa programvaran för agil Scrum-projektledning: ClickUp

Oavsett om du arbetar med ett traditionellt team eller ett agilt Scrum-team kan projektledningsverktyg som ClickUp hjälpa dig att hantera dina projekt på ett enkelt sätt.

De erbjuder kraftfulla funktioner som hjälper teamen:

Hantera deras sprintbacklog

Planera och följ upp sprintar

Kommunicera med intressenter och andra medlemmar

Men vad är ClickUp?

ClickUp är världens högst rankade verktyg för Scrum- och Agile-projektledning som hjälper projektteam att snabbt anpassa sig till Scrum-ramverket.

Här är en hemlighet:

Även om vi inte har kunnat bekräfta det officiellt, har vi starka skäl att tro att Tony Stark använde ClickUp för att bygga den första Iron Man-dräkten.

(Pepper Potts avböjde att kommentera när vi frågade henne.)

Så här hjälper ClickUp alla Scrum-team att hantera sina projekt:

1. Sprintlistor för att följa sprintens framsteg

Vill du veta hur en sprint fortskrider?

Använd ClickUps Sprint-listor!

En sprintlista är en checklista som delar upp din sprintcykel i små uppgifter för att hjälpa dig att följa dess framsteg. Du kan snabbt bocka av den när du går vidare till nästa sprint.

Du kan till och med lägga till Scrum-poäng till ClickUps Sprint-listor för att uppskatta hur lång tid det kommer att ta att slutföra din produktbacklogg.

Vad mer?

De är perfekta för att granska framstegen under Scrum-evenemang som sprintplaneringsmöten, sprintretrospektiv eller dagliga Scrum-möten.

2. Agile Scrum Dashboards för visuella sammanfattningar av alla Agile-projekt

ClickUps kraftfulla dashboards ger dig en snabb visuell översikt över alla projekt.

Ungefär som Tonys arbetsplats här:

Du kan även anpassa graferna efter dina önskemål, till exempel:

Hastighetsdiagram : visar hur snabbt du slutför dina uppgifter

Burndown-diagram : visar hur mycket arbete som återstår i ett projekt.

Burnup-diagram : visar hur mycket arbete som redan har utförts i ett projekt.

Kumulativa flödesscheman : för att se hur projektet fortskrider över tid

3. Mål för att nå ditt sprintmål

I sprintplaneringen skapar du ett mål som hjälper dig att fokusera på sprinten.

Men hur vet du om du är på rätt spår?

Med ClickUps Mål!

Mål är övergripande behållare som hjälper dig att dela upp ditt sprintmål i små, mätbara delmål. För att uppnå ett sprintmål behöver du bara slutföra dessa delmål!

Om ditt mål till exempel var att bygga Iron Man-dräkten, skulle dina delmål kunna vara att ”utveckla en wireframe” och ”testa buggar”.

Du kan också använda mål för att snabbt komma igång med dina sprintar.

Skapa bara en lista med backlog-objekt och flytta dem till ett mål för att göra detta. På så sätt blir dina backlog-objekt mål och du kan bocka av dem efterhand som du går vidare.

Så enkelt är det!

Oroar du dig för att dina kommentarer ofta går obemärkta förbi?

Om du vill vara lika effektiv som Avengers kan du inte tillåta dig att vänta med feedback!

Med ClickUps tilldelade kommentarer är det inget problem.

Denna funktion är idealisk för alla projektledare eller produktägare och låter dig skapa uppgifter utifrån kommentarer och tilldela dem till valfri Scrum-teammedlem (eller dig själv).

De får omedelbart ett meddelande, som även visas i deras aktivitetsfält. När uppgiften är klar kan de avsluta den för att undvika ytterligare uppföljningar!

5. Anpassade statusar för hantering av olika Agile-projektfaser

Fastnat med uppgiftsstatusar som inte är relevanta för ditt projekt?

Varje projekt har sina egna unika behov och faser. Men de flesta projektledningsverktyg ger dig en standarduppsättning av uppgiftsstatusar som inte återspeglar ditt projekts behov på ett korrekt sätt.

Vem behöver en "redigeringsfas" när man utvecklar Iron Mans dräkt?

Men med ClickUps anpassade statusar är det inget problem!

Den låter dig skapa anpassade sprintstatusar som exakt återspeglar ditt projekts behov. Du kan till exempel skapa en status som ”buggtestning” för ditt agila mjukvaruprojekt.

Du behöver bara titta på en uppgifts status för att se i vilket skede den befinner sig. På så sätt kan alla som arbetar med projektet omedelbart se hur det går.

Detta är dock inte alla funktioner i ClickUp.

Denna agila projektledningsprogramvara ger dig också funktioner som:

Slutsats

Att förstå Scrum-rollerna och ansvarsområdena är avgörande för att ett Scrum-team ska lyckas.

Och Avengers erbjuder många exempel på hur ett Scrum-team bör vara.

De är:

Tvärfunktionell

Självorganiserande

Tätt sammanknutna

Och framför allt, engagerade för att nå framgång!

Och medan du bildar ditt eget Avengers-inspirerade team, varför inte använda ett gratis Agile projektledningsverktyg som ClickUp för att hjälpa dig?

Den har massor av kraftfulla funktioner som hjälper team att planera och hantera sina projekt effektivt i en Scrum-miljö.

Med ClickUp är det enkelt att bilda ett Scrum-team!

Registrera dig idag och upplev själv kraften!