Förstå skillnaderna mellan Agile och Scrum

Vill du lära dig mer om skillnaderna mellan Agile och Scrum?

Agile och Scrum är två mycket liknande projektledningsmetoder, men de är inte samma sak.

Scrum-team tenderar att vara mindre och mer erfarna än Agile-team. De är också mer självständiga och kräver mindre praktiskt ledarskap. Det är en av anledningarna till att Scrum lämpar sig för komplexa mjukvaruuppgifter, medan Agile passar bättre för mer allmänna utvecklingsprojekt.

Men oroa dig inte, de är fortfarande ganska lika.

Det är ungefär som The Avengers och Justice League. Båda är unika på sitt sätt, men har samma övergripande mål och syfte.

I den här artikeln ger vi dig en djupgående inblick i vad de båda är, hur de skiljer sig åt och vem de passar bäst för. Vi lyfter också fram ett praktiskt verktyg som hjälper dig att hantera alla dina Agile OCH Scrum-projekt!

Låt oss börja!

Vad är Agile projektledning?

Agile projektledning är en stegvis och iterativ metod för projektledning som delar upp ett stort projekt i mindre utvecklingscykler.

Dessa cykler, som kallas ”sprints”, tilldelas sedan olika, självständiga Agile-team för att öka hastigheten och effektiviteten.

Eftersom du delar upp ditt projekt i mindre delar kan du enkelt införliva feedback från kunder och intressenter i slutet av varje sprint. Med denna kontinuerliga förbättring och stegvisa metod säkerställer du att du ger dem en slutprodukt som helt tillfredsställer deras behov.

Tänk på det så här:

Vad tror du skulle vara ett bättre tillvägagångssätt för The Avengers?

Bekämpa alla skurkar på en gång? Eller försöka besegra dem en efter en?

De skulle säkert välja det andra alternativet, särskilt eftersom Infinity War använde den första metoden och det inte slutade så bra...

På samma sätt som med Agile försöker du inte göra allt på en gång. Du delar upp saker och ting för att göra dem mer hanterbara och tillgängliga.

Detta var bara en kort sammanfattning av vad Agile är. Om du vill lära dig mer om det i detalj, kolla in vår omfattande guide om Agile .

Hur fungerar Agile-sprints?

Med sprints kan du dela upp ditt projekt i mindre delar för att kunna ta hänsyn till feedback från kunder och slutanvändare i varje steg av projektets utveckling.

Här är ett exempel på detta:

Låt oss säga att du utvecklar en app.

I den Agile mjukvaruutvecklingsprocessen kan du fokusera på att utveckla en ny funktion (användarberättelse) med varje aktuell sprint. När ditt team har slutfört varje funktion (sprint) kan du be dina kunder att testa appen och ge dig detaljerad feedback om vad de gillar och inte gillar.

När ditt team har införlivat sina synpunkter kan de gå vidare till nästa sprint och produktbackloggposter.

Vill du lära dig mer om Agile-mjukvaruutveckling?

Varför är Agile bättre än traditionella projektledningsmodeller som vattenfallsmetoden?

Vattenfallsmetoden är förmodligen den vanligaste projektledningsmetoden idag. I vattenfallsmetoden är kunden endast en del av processen i början och slutet: det finns inget utrymme för kontinuerlig feedback.

Vattenfallsmodellen är utmärkt för vissa projekt och gör att du kan arbeta utan avbrott, men det är en rigid metod som inte anpassar sig efter kundens förändrade krav. Du fastnar i antaganden om vad dina kunder vill ha och hoppas att de gillar det du har utvecklat efter månader av hårt arbete.

Vi vet inte hur det är för dig, men vi vill helst inte riskera månader av arbete baserat enbart på hopp!

I Agile-utveckling sker detta inte.

Med aktivt engagemang från kunder och användare i utvecklingsprocessen antar du inte vad de vill ha. Istället ser du till att du vet vad de vill ha genom att fråga dem direkt. På så sätt kommer din slutprodukt att ha skapats utifrån deras synpunkter!

Ta en närmare titt på Agile-modellen jämfört med Waterfall-modellen.

Vad är Agile Manifesto?

För att bättre förstå Agile-metoden måste du förstå vad Agile Manifesto är.

Agile Manifesto är en kort sammanfattning av vad Agile-projektmetoden står för och vilka dess vägledande principer är.

Här är en kort sammanfattning av de 12 principerna i Agile-ramverket:

Agile-principer för kundnöjdhet : din kund ska alltid vara din prioritet. Ta till dig deras föränderliga behov och kontinuerliga feedback för att leverera en kvalitetsprodukt som tillfredsställer dem.

Agile-principer för kvalitet : ditt viktigaste mått på framgång är kundens nöjdhet. Detta uppnås med en kvalitetsdriven, hållbar utvecklingsprocess.

Agile-principer för teamwork : teammedlemmarna ska alltid vara aktivt engagerade och motiverade. Du ska stärka ditt team, behandla dem som individer och ge dem de verktyg och den miljö de behöver för att lyckas.

Agila principer för projektledning : håll dina iterativa agila utvecklingsprocesser enkla och utvärdera dem regelbundet. Ta bort onödiga steg för att påskynda processen och optimera hela processen. : håll dina iterativa agila utvecklingsprocesser enkla och utvärdera dem regelbundet. Ta bort onödiga steg för att påskynda processen och optimera hela processen.

Är Agile endast för mjukvaruutveckling?

Agile-metoden började som en projektledningsmetodik med fokus på mjukvara.

Det finns dock massor av olika versioner av Agile baserade på Agile Manifesto.

Vissa ramverk, som Extreme Programming, använder fortfarande Agile-metoder som är inriktade på att leverera fungerande programvara, men Agile är mer än bara en metod för utveckling av programvara.

Agile-metoden kan hjälpa dig att effektivisera i stort sett alla typer av projekt!

Vad är Scrum-projektledning?

Scrum-projektledning är en modern projektledningsmetod som delar upp ditt projekt i mindre delar som bearbetas i korta intervaller på 2–4 veckor.

Varje cykel kallas sprint och gör det möjligt att enkelt införliva kundernas feedback och snabbt göra nödvändiga ändringar.

Låter det liknande Agile management?

De är nästan för lika, eller hur?

Som om det vore en kopia av den:

Det beror på att de är nära besläktade...

Vad menas med Scrum i Agile?

Scrum-processen baseras på Agile-utvecklingsmetodiken och använder dess sprintbaserade tillvägagångssätt för produktutveckling.

Scrum-ramverket tar dock den iterativa utvecklingsmetoden ett steg längre genom att använda mycket tvärfunktionella och självorganiserande team.

För en mer detaljerad beskrivning av Scrum, se vår omfattande Scrum-guide .

Är Scrum en del av Agile?

Ja, Scrum är en ledningsmetod som ingår i Agile-familjen.

När man jämför Agile och Scrum är det viktigt att notera att Scrum-processen är en del av Agile-metoden. Agile-metoden är en populär projektledningsmetodik i sig, men det är också ett bredare begrepp.

Det är därför det finns flera projektmetoder som baseras på Agile-metoden, såsom Scrum, Extreme Programming och Kanban.

Ungefär som X-Men.

De satte igång och startade en hel serie olika superhjältefilmer som använde samma formel!

Vad är Kanban-metoden?

Kanban-metoden är en utvecklingsmetodik där dina uppgifter läggs ut på en interaktiv Kanban-tavla som främst används för produktutveckling. I denna Kanban-konfiguration kan du snabbt flytta runt saker och enkelt visualisera dina framsteg.

Lär dig mer om Kanban-metoden.

Och om du är intresserad av andra Agile-metoder kan du läsa våra guider om Lean och Extreme Programming .

Scrum-processen är, precis som Kanban-metoden, ett Agile-baserat ramverk.

Därför ser du samma fördelar när du jämför Scrum med vattenfallsmodellens projektledning som när du jämför Agile med vattenfallsmetoden.

I många fall använder projektteam faktiskt Scrum och Kanban tillsammans för att få mer effektiva utvecklingsprocesser:

Vad är skillnaden mellan Agile Scrum och Kanban?

När man tittar på Agile-metoder och utvärderar Scrum och Kanban behöver man inte alltid välja mellan dem.

Varför?

Eftersom Scrum och Kanban kan användas tillsammans.

Till exempel kan ditt Scrum-team använda en Kanban-tavla tillsammans med sin Scrum-tavla för att ge sprintens anpassningsbara arbetsflöden ytterligare en dimension av synlighet.

Du kan använda Kanban-diagram under ditt sprintplaneringsmöte för att skapa en samlad bild av din produktbacklogg. Under Scrum-evenemang som sprintgranskningsmöten eller sprintretrospektiv kan Scrum Master (chefen) sedan uppdatera den med teamets arbetsframsteg.

Det är som att kombinera Batmans brist på superkrafter med Hawkeyes brist på superkrafter.

Åh, vänta. Stryk det.

Det är som att kombinera Flashs snabbhet med Hulks styrka.

Så där ja.

Detta var bara en kort översikt över Scrum och Kanban. Här är vår detaljerade artikel som jämför Scrum och Kanban och här är vår genomgång av hur man använder dem tillsammans .

Vad är skillnaden mellan Scrum och Sprint?

Scrum är en Agile-baserad metodik som använder sprints som en del av sitt ramverk. Ett Scrum-projekt delas upp i flera mindre delar som man arbetar med i cirka 2–4 veckor. Denna period på 2–4 veckor då man arbetar med varje del av projektet kallas för en sprint.

Sammanfattning: Scrum är en projektledningsmetodik. Sprints är det inte.

Sprints utgör dock en del av Scrum-metoden.

Vad är skillnaden mellan Agile och Scrum?

Agile och Scrum är mycket lika, men det finns några tydliga skillnader. Scrum-team tenderar att vara mindre, mer erfarna och självständiga. Dessutom har Scrum-mästaren en coachande roll i Scrum, till skillnad från den mer praktiska projektledarrollen som finns i Agile.

Detta gör att Scrum är mer lämpligt för komplexa mjukvaruprojekt jämfört med Agile, som passar bättre för de flesta andra typer av projekt.

Låt oss titta närmare på de viktigaste skillnaderna mellan Agile och Scrum:

A. Agile vs Scrum: Teamstruktur

Även om Agile- och Scrum-team är mycket lika varandra, skiljer sig deras roller något åt.

1. Vad är ett Agile-team?

I Agile-ramverket delas teamen in i fyra definierade roller:

Produktägare: kommunicera med kunderna och vidarebefordra deras feedback

Projektledare: leder projektgruppen

Projektgruppens medlemmar: arbetar faktiskt med projektet

Projektintressenter: personer som inte är aktivt involverade i projektet men vars synpunkter är värdefulla. Till exempel säljare, marknadsförare etc.

2. Vad är ett Scrum-team?

Scrum-teamet består vanligtvis av ett litet team med fem till sju medlemmar och är oftast uppdelat enligt följande:

Scrum master : den specialiserade Scrum mastern hjälper teammedlemmarna att lära sig Scrum-principerna och hur de tillämpas. Scrum mastern tar också hand om sitt team, ser till att de har vad de behöver för att lyckas och håller dem ansvariga genom de dagliga Scrum-mötena (dagliga stand-ups).

Projektägare : Scrum-projektägaren är länken mellan teamet och kunden. Det är projektägaren som ser till att kundens behov hanteras på rätt sätt av teamet.

Utvecklingsteam: teamet är självorganiserande och självförsörjande. Scrum-teamet ansvarar för utvecklingen av Scrum-projektet.

B. Agile vs Scrum: Ledarskap

En av de viktigaste skillnaderna mellan Agile- och Scrum-ramverken är deras syn på ledarskap.

1. Agilt ledarskap

I Agile-processen är ledarskap avgörande.

Vanligtvis finns det en produktägare som interagerar med kunderna och samlar in löpande feedback. Produktägaren vidarebefordrar sedan denna information till en projektledare som övervakar projektteamet.

Dessutom har du flera projektintressenter som har inflytande över utvecklingsprocessen. På så sätt måste dina Agile-teammedlemmar vara självständiga, men det krävs också mycket ledarskap för att guida dem på rätt väg.

2. Scrum-ledarskap

I Scrum-metoden har du mycket självständiga, tvärfunktionella team.

Även om det finns en Scrum-mästare som guidar dem genom processen och leder Scrum-möten som sprintretrospektivet, har Scrum-teamet mycket större självständighet över sina uppgifter och processer.

Vill du ha en detaljerad beskrivning av Scrum-möten? Läs vår omfattande artikel om Scrum-möten som sprint review och sprint retrospective.

Eftersom Scrum-ramverket vanligtvis hanterar mycket komplexa uppgifter och projekt måste dessutom varje teammedlem kunna arbeta med så lite övervakning som möjligt.

Den extra friheten hjälper teammedlemmarna att fatta snabba beslut och ändra riktning inom ramen för de övergripande utvecklingsmålen. Utan denna självständighet skulle hela projektet ständigt fastna!

Det är därför varje medlem i ett Scrum-team är en egen, mycket kompetent superhjälte!

Men det finns en viktig sak att tänka på när man jämför Scrum och Agile. För att Scrum-metoden ska fungera måste teammedlemmarna ha tillräcklig erfarenhet.

Scrum eller Agile?

När det gäller Agile och Scrum, vilka projekt passar de bäst för?

Här är en sammanfattning:

Du bör välja Agile-metoden om:

Du behöver flexibilitet för att kunna hantera snabba förändringar i projektet.

Du behöver ett mycket samarbetsvilligt och interaktivt team.

Du behöver input från olika projektintressenter, såsom marknadsförare och ledande befattningshavare.

Du bör använda Scrum-metoden om:

Du arbetar med ett mycket komplext projekt som kräver ständiga förändringar.

Du har erfarna teammedlemmar som arbetar bra tillsammans och är självmotiverade.

Kom dock ihåg att när du jämför Scrum och Agile är båda mycket användbara projektledningsmetoder som kommer att hjälpa dig:

Implementera dina intressenters eller kunders strategi enkelt och effektivt

Snabba upp din utveckling, hantering och övergripande process

Samarbeta bättre

Gör dina projekt 100 gånger coolare

Vilken är den bästa programvaran för projektledning med Agile och Scrum?

Du kan inte leda ett Agile- eller Scrum-team utan rätt verktyg, eller hur?

Det är därför ClickUp har utvecklats för projektledning med Scrum och Agile!

Och om du behöver en detaljerad förklaring till varför det är så perfekt för Agile och Scrum, ta en titt på vår guide om de bästa Agile-verktygen .

(Spoilervarning: den innehåller allt du kan önska dig!)

ClickUp är världens högst rankade projektledningsverktyg för Agile Scrum och har massor av funktioner som hjälper dig att hålla dina Agile-, Scrum-, Kanban- och Extreme Programming-projekt på rätt spår.

ClickUp är superenkelt att använda och hjälper dig att implementera Agile-metoden eller Scrum-metoden på nolltid!

Så här hjälper ClickUp dig att bli din egen superhjälte och enkelt anpassa dig till Agile-tankesättet:

1. Flera vyer för olika arbetspreferenser

Oavsett vilket Agile-ramverk du använder måste din projektmiljö vara mycket anpassningsbar till förändringar.

Jag menar, varför tror du annars att superhjältarnas högkvarter hela tiden förstörs?

De är inte tillräckligt flexibla för att hantera nya skurkar!

Därför bör du se till att din Agile-programvara kan hantera projektförändringar.

Lyckligtvis är det exakt vad du får med ClickUp.

ClickUp använder Agile-processen genom att ge dig flera vyer som du kan anpassa efter ditt team!

Så här ser det ut:

A. Nödvändiga uppgiftsvyer

ClickUp har två obligatoriska uppgiftsvyer som kan anpassas till alla projektledningsmetoder och ger större flexibilitet:

Board view

ClickUps Board view är den perfekta Agile-vyn för ett Kanban-team.

Du kan till och med använda den som en Scrum-tavla eller Kanban-tavla för att snabbt flytta runt uppgifter och följa Agile-utvecklingsprinciperna.

Allt du behöver göra är att ta en snabb titt på dina uppgiftstavlor för att se var dina projekt befinner sig och flytta uppgifter direkt.

Vi slår vad om att Justice League skulle ha älskat den här översikten för att snabbt kunna hålla koll på alla sina uppdrag!

Förstår du?

Flash, som superhjälten.

Tyvärr.

Listvy

Det här är en utmärkt översikt för projektledare som hanterar sitt arbete med GTD-inspirerade att göra-listor.

Med denna vy listas ditt teams uppgifter i en enkel checklista. Allteftersom ditt team gör framsteg kan de bocka av sina uppgifter. När de är klara kan de helt enkelt gå vidare till nästa sprint.

B. Boxvy

Box view är den perfekta vyn för Agile-team. Det är en enkel översikt på hög nivå över alla uppgifter som dina Agile-team har på gång.

Hur du kan använda denna vy för Agile- och Scrum-team:

Projektledare och Scrum-mästare kan använda den för att få en fullständig översikt över allt som utvecklas dagligen.

Eftersom sprintens uppgifter sorteras efter ansvarig kan projektledare och Scrum-mästare omedelbart se vad varje teammedlem arbetar med.

C. Kalendervy

ClickUps kalendervy hjälper projektledare att snabbt planera och hantera sitt arbetsschema. De kan kontrollera alla sina kommande uppgifter och förbereda sig för dem snabbt.

Använd denna vy med Agile- och Scrum-team:

Använd den här vyn för Scrum-evenemang som sprintplanering och sprintretrospektiv för att hålla koll på dina kommande uppgifter. Du kan också använda den för att ta reda på när du kan börja lägga till poster från din produktbacklogg och när du kan planera dina kontorsfester!

Eftersom Agile-metoden handlar om förändring och anpassning kan en chef till och med växla mellan olika kalendervyer.

Chefer kan visa sin kalender som:

Dagar: för att kontrollera uppgifter som är schemalagda på ett visst datum

4 dagar: för att visa uppgifter över en fyra dagars period

Vecka: för att kontrollera ditt veckovisa Scrum-sprintschema

Månadsvis: för att ta reda på hur din Scrum-projektplan för nästa månad ser ut

D. Me Mode

ClickUps "Me"-läge visar endast kommentarer, deluppgifter och uppgiftslistor som är tilldelade dig. På så sätt minimerar du distraktioner och kan fokusera bättre på din nästa uppgift.

Det verkar som om någon skulle gilla den här vyn:

2. Håll koll på dina Agile-sprints med Sprint Lists

För att hantera din Agile-process behöver du sprintlistor, eller hur?

Så här gör du i ClickUp:

ClickUp kan lägga till checklistor för alla dina projekt, uppgifter och deluppgifter för att skapa Sprint-listor som delar upp de levererbara produkterna för en viss period.

Allt du behöver göra är att bocka av punkterna på dessa listor medan du går vidare till nästa sprint.

Du kan till och med lägga till Scrum-poäng till var och en av dessa listor för att snabbt ta itu med en produktbacklogg. Eftersom ClickUps listor är så lätta att förstå är de också det perfekta sättet för en Agile-coach att förklara alla grundläggande principer för sitt team!

Scrum-mästare kan också använda dessa checklistor som referenser i sin sprintplanering och i sina stand-up-möten med sina team.

3. Visualisera din Agile Scrum-projektledning med Agile Dashboards

ClickUps dashboards är perfekta för översikter på hög nivå av dina Agile- och Scrum-utvecklingsuppgifter. Du kan också lägga till dina sprintlistor och uppgifter i detta visuella ramverk för att hålla koll på ditt pågående arbete.

Och underskatta inte vikten av visuella signaler!

Kan du tänka dig att superhjältar skulle vara lika populära som de är idag om de alla baserades på 1000-sidiga romaner istället för serietidningar?

Här är en närmare titt på de olika sakerna du kan spåra:

A. Hastighetsdiagram

Med ClickUps Velocity Chart kan du snabbt ta reda på hur många av dina uppgifter som är slutförda. De delar upp dina uppgifter i veckovisa eller tvåveckorsintervall och visar deras genomsnittliga hastighet här.

Det är ett bra sätt att se vad ditt team kan åstadkomma inom en given tidsram. På så sätt undviker du att ta dig vatten över huvudet, vilket tyvärr är något som de flesta superhjälteteam tenderar att göra.

Så ja, var inte ett superhjälteteam.

Bli smartare.

Var ett Agile-team.

Läs mer om hastighetsdiagram !

B. Burndown-diagram

ClickUps funktion Burndown Chart visar hur väl ditt team presterar i förhållande till ett mål. Med den kan du snabbt se hur mycket arbete ditt team har kvar.

Här är vad diagrammet visar:

Målprogression: den ideala takten du behöver för att hålla dina deadlines.

Prognos för framsteg: din aktuella trend baserat på uppgifter som för närvarande är slutförda

Aktiv: det faktiska antalet uppgifter som för närvarande är slutförda

Läs vår omfattande artikel för mer information om burndown-diagram.

C. Burnup-diagram

Med ClickUps Burn up Charts kan du se vad som har slutförts i förhållande till ditt projektomfång.

Med den gör du en sammanställning av det totala arbete du har utfört hittills. Detta kan motivera hela ditt team att nå målet.

Lär dig mer om burnup-diagram!

D. Kumulativa flödesscheman

ClickUps kumulativa flödesschema visar hur ditt Scrum-projekt fortskrider över tid. Dina uppgifter är färgkodade efter status så att du kan se var du befinner dig. Detta hjälper dig att omedelbart identifiera och lösa flaskhalsar!

Lär dig mer om kumulativa flödesscheman.

Du kan inte vara ”Agile” om ditt team tar för lång tid på sig att hantera dina kommentarer, eller hur?

Du vill att dina kommentarer ska behandlas lika snabbt som Marvel producerar filmer!

Så här hjälper ClickUp dig:

Med ClickUp kan du omedelbart omvandla en kommentar till en uppgift och tilldela den till en teammedlem. De får en avisering och uppgiften dyker också upp i deras uppgiftsfält så att de kan sätta igång direkt.

När de har behandlat frågan markerar de helt enkelt kommentaren som löst för att undvika onödiga uppföljningar.

Aktiv teamkommunikation är en av de viktigaste delarna i alla Agile-projekt.

Ditt team behöver ett effektivt sätt att snabbt kommunicera projektuppdateringar och samarbeta under utvecklingsprocessen. Detta är särskilt viktigt för team som arbetar på distans och som endast kan ha personlig kontakt via videosamtal.

Så här använder du det med ClickUp:

Alla ClickUp-uppgifter har en egen kommentarsektion där du kan utbyta filer och idéer och främja samarbetet i teamet. Teammedlemmarna kan även tagga personer och dela projektuppdateringar för att hålla projektet igång.

ClickUp integreras också med massor av kommunikationsverktyg, som Slack och Zoom, för att säkerställa att framgångsrik projektkommunikation alltid är bara ett klick bort!

6. Hantera olika Agile-projektfaser med anpassade statusar

Agile-metoden är inte längre bara för mjukvaruutvecklingscykeln.

De kan tillämpas på försäljning, marknadsföring, design, superhjältar... praktiskt taget allt!

Men bara för att du kan använda samma metodik för olika projekt betyder det inte att de är samma sak.

Eftersom varje projekt har sin egen processdesign och sina egna projektkrav måste ditt scrumhanteringsverktyg också anpassas efter dem.

Hur ClickUp hjälper dig med detta:

Vanliga projektledningsverktyg ger dig oftast bara en standarduppsättning projektstatusar. Med ClickUps projektledningsprogram kan du anpassa dem!

På så sätt slipper du fastna i statusar som inte är anpassade efter ditt projekts behov.

Varför skulle det vara ett problem?

Tänk dig att använda samma uppsättning statusar för både dina marknadsförings- och dina mjukvaruutvecklingsprojekt!

Med ClickUps anpassningsbara statusar kommer du aldrig att ha det problemet.

Du kan vara så kreativ och detaljerad som du vill – ”Redaktionell granskning”, ”Beta Systemtestning”, ”Wireframing”, ”Pizzaparty” – det är helt upp till dig!

Men det är inte alla funktioner i ClickUp!

Precis som man aldrig kan få nog av Marvel-filmer, erbjuder detta kraftfulla Agile Scrum-verktyg massor av andra funktioner, till exempel:

Automatisering av projektledning: automatisera över 50 åtgärder eller skapa egna för att förbättra effektiviteten i Scrum-processen.

Prioriteringar : tilldela uppgifter prioriteringar från lägsta till högsta prioritet

Beroenden : försök utföra enskilda uppgifter i rätt ordning

ClickUp-mål : uppnå enkelt varje sprintmål genom att dela upp dem i mindre delmål

Pulse: få reda på vad ditt Kanban-team fokuserar mest på just nu

Dokument: skapa enkelt en projektplan eller detaljerade kunskapsbaser

Profiler: lär dig uppgifterna för alla roller i ditt Scrum-team

Uppgiftschecklistor : hantera din sprintbacklog med enkla att göra-listor

Samarbetsdetektering : få reda på när någon arbetar med samma uppgift som du

Teamrapportering : spåra realtidsprestandan för ditt distans- eller interna Scrum-team och analysera rapporterna under dina dagliga Scrum-, sprintgransknings- eller sprintretrospektivmöten.

Inbyggd tidrapportering : spåra tiden som dina Agile Scrum-projekt och enskilda uppgifter tar

Inbox: en fullständig översikt över dina tidigare, nuvarande och kommande uppgifter

MindMaps: skapa fria tankekartor för att visuellt organisera dina projektidéer

Slutsats

Agile och Scrum är båda mycket praktiska projektledningsmetoder, men de skiljer sig något åt.

Det rätta valet mellan Scrum och Agile beror på ditt projekt, ditt team och din ledarstil.

Oavsett vilken ledningsmetod du väljer behöver du dock ett projektledningsverktyg för att hantera dina aktiviteter.

Det är därför ClickUp, som är utvecklat för Agile OCH Scrum-team, är det perfekta verktyget för dig!

Den innehåller allt du behöver, så varför inte registrera dig idag och ta dig igenom dina projekt lika säkert som dina favoritsuperhjältar tar sig igenom skurkar!