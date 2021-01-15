12 viktiga principer för projektledning (grundläggande guide)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vilka är principerna för projektledning?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Måste vara ett projekt" } }, { "@type": "Question", "name": "Vilka är de grundläggande principerna för projektledning?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Även om det finns olika åsikter om detaljerna, omfattar de grundläggande principerna för projektledning följande: ett tydligt definierat projekt genom struktur, leveranser och strategi; tydligt identifierade teamroller, inklusive projektledaren, och fastställande av värden såsom organisatorisk anpassning, kommunikation, transparens, ansvarsskyldighet, riskhantering och prestationsmätning. " } }, { "@type": "Fråga", "namn": "Hur många principer för projektledning finns det?", "acceptedAnswer": { "@type": "Svar", "text": "Det finns 12 principer, som kan grupperas i tre kategorier: definiera projektet, definiera roller och ansvar samt fastställa värderingar. " } } ] }

Det är mycket som ingår i projektledning.

Budgetering, att få godkännande från projektets intressenter, att skapa ditt team, att övervaka framstegen, att utarbeta rapporter...

Och det är bara toppen av isberget!

Om du skriker inombords, oroa dig inte!

Här är något som kan hjälpa dig:

Projektledningsprinciperna fungerar som en pålitlig kompass när du navigerar genom hela projektledningsprocessen.

I den här artikeln förklarar vi vad dessa grundläggande projektledningsprinciper är, vilka fördelar de har och hur du kan använda dem för att hantera framgångsrika projekt.

Låt oss börja.

Vilka är principerna för projektledning?

Projektledningsprinciper är grundläggande begrepp som du kan använda för framgångsrik projektledning.

Ganska enkelt, eller hur?

Vilka är då de grundläggande principerna för projektledning som alla projektledare bör svära på?

Vi har grupperat dessa 12 i 3 kategorier.

Låt oss ta en titt:

Definiera ett projekt

Princip 1: Måste vara ett projekt

Den mest grundläggande principen är att det måste finnas ett projekt.

Låt oss ta Project Management Institutes definition av ett projekt: för att kvalificera sig som ett projekt måste arbetet vara en tillfällig insats och dess mål är att skapa värde.

Eftersom projektledning är ett verktyg som används för att effektivt hantera ett projekt, bör principerna för projektledning tillämpas på denna definition.

Aktiviteter som att svara på ärenden eller redigera innehåll räknas därför inte som ett projekt.

Princip 2: En tydlig projektstruktur

En viktig princip i en projektledningsplan under definitionsfasen är projektstrukturen.

Utan dem kommer ditt projekt att rasa samman snabbare än ett Jenga-torn!

Här är tre komponenter som måste definieras:

A. Projektmål

Hur börjar man något om man inte vet vad man vill göra från början?

Att fastställa ett mål sätter igång processen och hjälper dig att skapa projektstrukturen. Börja med att fråga dig själv vilka krav som ställs på projektet, vad som behöver göras och varför.

Som projektledare måste du klargöra projektets mål och se till att alla som är involverade i projektet förstår det.

Men hur sätter man upp projektmål? Och vad är skillnaden mellan mål och syften?

Gratis projektledningsverktyg som ClickUp gör det enkelt att sätta upp mål och målsättningar.

B. Projektets tidsplan

Ingen får obegränsad tid på sig att slutföra ett projekt.

(om du inte kan vända tiden som Dr Strange)

För att snabbt kunna slutföra ett projekt måste du ha en tydlig tidsplan för projektet.

Den innehåller de uppgifter som behöver utföras samt deras start- och slutdatum.

Den anger också i vilken ordning uppgifterna behöver hanteras.

C. Milstolpar

Du bör först definiera milstolpar och sedan dela upp din tidsplan i dessa viktiga milstolpar.

Vad är det?

Milstolpar är indikatorer som hjälper dig att förstå när projektet har gått in i en ny fas.

Om ditt team till exempel går från milstolpe till milstolpe på bara några dagar, vet du att de arbetar snabbare än The Flash på koffein!

Och om det är långt mellan två milstolpar måste du se till att de går i högsta växel.

Med denna metod kommer du att kunna hålla dig till projektets tidsplan. Alltid.

Puh!

En annan sak: milstolpar höjer teamets moral.

Kom ihåg att alla gillar synliga framsteg.

Princip 3: Identifiera projektets leverabler

Nästa princip för projektledning är att definiera projektets resultat.

Med leveranser avses alla unika resultat eller produkter som är relaterade till en viss process eller fas i projektet.

Hur definierar du projektets leverabler?

Börja med att ställa dig själv rätt frågor, till exempel:

Vad är projektets mål

Vad behöver du för att uppnå det målet?

Hur lång tid tar det och hur mycket kostar det

Denna typ av frågor hjälper dig att fastställa projektets resultat och krav.

Här är några exempel på resultat som ditt team kan behöva arbeta med:

För ett webbdesignprojekt kan leverablerna omfatta utveckling av en mockup.

För ett marknadsföringsprojekt kan ett resultat vara en galen reklamfilm.

Det ser ut som att det äntligen börjar gå bättre för Jim från "Stranger Things"!

Det finns ytterligare en fördel med att ha väl definierade leverabler i förväg.

Du behöver inte stressa för att lägga till nya leveranser mitt i projektet.

Det gör inte bara att du slipper lägga för mycket tid på det, utan du behöver inte heller jobba övertid för att hinna i tid.

På så sätt behöver du inte sluta binge-titta på true crime-serier på Netflix.

Princip 4: Fördelning av projektbudgetar

Vore det inte underbart om du hade en obegränsad budget?

Tyvärr måste du arbeta med en strikt projektbudget, såvida du inte har en ande som kan uppfylla dina önskningar.

Med begränsade resurser måste du vara mycket uppmärksam på dina utgifter.

Kom ihåg att du inte vill bli chockad när du upptäcker att dina utgifter är skyhöga!

Så här kan du göra:

överväg de områden där du kan spara eller eliminera utgifter

Se till att varje fas i ditt projekt redovisas

Reservera en del av budgeten för oförutsedda utgifter.

Budgetering och redovisning kan vara mycket arbete och kräva olika verktyg.

Men varför skaffa flera verktyg när projektledningsprogram som ClickUp kan hjälpa dig att balansera bokföringen?

Med ClickUps färdiga redovisningsmall kan du hantera dina försäljningsregister, projektutgifter, fakturor och mycket mer, allt inom din arbetsyta.

Princip 5: Tydlig strategi för genomförande

Innan genomförandefasen måste du ha en projektplan och ett projektdokument på plats. Dessa spelar en viktig roll för att stora projekt ska lyckas.

Vad bör ingå?

Planeringsfasen bör innehålla en tydlig definition av nyckeltal (KPI), vilken projektledningsprogramvara som används och riskfaktorer som kan påverka resultatet.

Du bör också identifiera potentiella problem som kan orsaka scope creep eller hindra dina framsteg.

Identifiera teamets roller och ansvarsområden

Nästa grundläggande princip är att en person, projektledaren, måste ta ansvar för projektets framgång. Denna person måste agera som talesperson och vara på samma våglängd som ledningsgruppen.

Projektledare guidar projektets intressenter genom beslutsprocessen, definierar teamets ansvarsområden, initierar projektplanen och mäter framgången.

På grund av den tvärfunktionella karaktären hos denna roll måste projektledare ha utmärkta interpersonella färdigheter, kunskap om affärer och teknik samt erfarenhet av arbetsfördelningsstrukturer.

Princip 7: Tilldelade teamroller och ansvarsområden

Det räcker inte med att bara känna till projektets syfte och sätta upp mål.

Du måste också bestämma vad varje medlem ska göra.

Om du inte gör detta kan du börja förbereda dig för en begravning: för ditt projekt är dött redan innan du har börjat arbeta med det!

När du definierar roller och ansvarsområden blir varje teammedlem ansvarig för sina uppgifter.

Och eftersom dina teammedlemmar vet exakt vad de ska göra, slösar de inte tid på att försöka få klarhet i projektet.

Fastställa värderingar

Princip 8: Tydlig kommunikation mellan teammedlemmarna

Dålig kommunikation i teamet = dåliga resultat.

När du hanterar projekt bör god kommunikation från dag ett vara ditt främsta mål.

Du vill inte att kommunikationen i ditt projekt ska förvandlas till ett spel av han sa-hon sa.

För det skulle innebära en katastrof.

Men varför?

Tydlig kommunikation med ditt team är nyckeln till att undvika missöden. Varje medlem vet vad de arbetar med och vad andra arbetar med, vilket skapar ett effektivt arbetsflöde.

Dessutom gör tydlig kommunikation det möjligt för dig att identifiera och uppmärksamma teammedlemmarnas prestationer.

Princip 9: Samordning inom hela organisationen

Detta är en viktig princip för att undvika problem senare när ett projekt fortskrider.

Intressenterna och projektledaren samarbetar så att alla delar av organisationen stöder varandra. Detta inkluderar företagets mission, struktur och system.

Det är viktigt att fastställa en baslinje för prestationshantering med tre grundläggande komponenter – kostnad, tidsplan och projektomfattning – när man anpassar sig till företagets värderingar och fastställer omfattningen av ett större projekt.

När tydliga förväntningar har fastställts med ledningen och en projektledare har utsetts att ansvara för projektaktiviteterna, bör den personen ges frihet att fatta projektbeslut.

Princip 10: Öppenhet och ansvarsskyldighet

Vi går vidare till nästa princip för projektledning.

Projektets transparens.

Om du inte är en flyktande spion är det en dålig idé att gömma sig.

Om du döljer projektdata eller status från dina intressenter och sponsorer kommer det att straffa sig i framtiden.

Och detta kan minska förtroendet mellan ditt team och intressenterna.

Detta skulle dock inte ske om du och ditt team alltid upprätthåller transparens.

Om alla har tillgång till relevant information om projektet, inklusive status, milstolpar och tidsplan, kommer arbetet att flyta mycket smidigare.

Resultatet?

Ditt teams engagemang kommer att skjuta i höjden, och de kommer också att bli mycket gladare och mer nöjda med sitt arbete.

Med ClickUps gästfunktion kan du samarbeta med personer utanför ditt team, till exempel intressenter eller kunder.

Princip 11: Riskhantering och riskidentifiering

Alla projekt medför vissa risker. Detta gäller särskilt när man hanterar flera komplexa delar inom företagsprojektledning.

Prova dessa programvaruverktyg för projektledning i företag!

När du bedömer dessa risker innan projektet påbörjas är du förberedd på att hantera eventuella problem som kan uppstå.

Och det är inte den enda fördelen:

Du kommer att kunna förhindra förseningar i projektets genomförande.

Dina projektmedlemmar kommer att ha en plan som hjälper dem att hantera eventuella risker.

Du kommer att kunna eliminera eller begränsa den inverkan som eventuella problem kan ha på ditt projekt.

Med detta tillvägagångssätt kan du också utse ett helt team som fokuserar på de risker som uppstår under projektets livscykel.

Kolla in dessa mallar för riskhantering!

(Vi tycker att "Riskbusters" skulle vara ett passande namn för detta team. 😉 )

Princip 12: Mätning av projektets framsteg

Att övervaka och mäta framsteg är en grundläggande princip som är avgörande för hela projektledningsprocessen.

Tänk dig om det inte fanns någon övervakning.

Att arbeta hemifrån skulle kunna se ut så här...

Med ClickUps Gantt-diagram kan du se alla uppgifter som behöver göras, deras deadlines och vilka teammedlemmar som är tilldelade dem.

Och där har du det.

Alla principer för att hantera framgångsrika projekt grupperade i tre kategorier.

Vanliga frågor

Vilka är de grundläggande principerna för projektledning?

Även om det finns olika åsikter om detaljerna, omfattar de grundläggande principerna för projektledning följande: ett tydligt definierat projekt genom struktur, leverabler och strategi; tydligt identifierade teamroller, inklusive projektledaren, och fastställande av värden såsom organisatorisk anpassning, kommunikation, transparens, ansvarsskyldighet, riskhantering och prestationsmätning.

Hur många projektledningsprinciper finns det?

Det finns 12 principer som kan grupperas i tre kategorier: definiera projektet, definiera roller och ansvar samt fastställa värderingar.

Slutsats

Projektledningsprinciperna är byggstenarna i alla företag, oavsett storlek.

Använd dem klokt, så kommer alla dina projekt att bli en succé!

Dessa principer kommer dock inte att hjälpa dig att hantera ett helt projekt på egen hand.

Lyckligtvis har verktyg som ClickUp utformats speciellt för att göra allt det tunga arbetet och hjälpa dig med alla dina uppgifter, tidsplaner och teammedlemmar.

Oavsett om du följer metoder som Waterfall, Agile eller Lean har ClickUp alla funktioner du behöver för att organisera ditt arbete.

Så skaffa ClickUp gratis idag, så blir det en barnlek att hantera dina projekt!