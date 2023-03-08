Sprintplaneringsguide för agila projektledare

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är sprintplanering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sprintplanering är processen att identifiera vad du vill uppnå i en sprint (dina mål) och hur du ska uppnå det (planen) i din nästa sprint – baserat på affärsmål, din produktbacklogg och teamets kapacitet och hastighet. Ditt sprintplaneringsmöte bör fastställa förväntningar, ge teamen riktlinjer och säkerställa att alla är överens inför varje sprint. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Riktad reklam", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Targeted_advertising"}, {"@type": "Thing", "name": "Riktad reklam", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1628411"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q220577"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet privacy", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Internet_privacy"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet privacy", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q175975"}, {"@type": "Thing", "name": "Bounce rate", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Bounce_rate"}, {"@type": "Thing", "name": "Avvisningsfrekvens", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q895134"}, {"@type": "Thing", "name": "Användarberättelse", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_story"}, {"@type": "Thing", "name": "Användarberättelse", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q218152"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OKR"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7072610"}] }

Med agila transformationer på uppgång fortsätter sprintplanering att öka i popularitet – ofta med övertygande resultat. Företag får flexibilitet, löser stora problem och har inbyggda pauser mellan utvecklingsfaserna där de kan utvärdera framstegen och omkalibrera vid behov.

Om du är ny inom sprintplanering finns här allt du behöver veta. Och om du inte är ny och bara behöver projektledningsprogramvara för att komma igång? Vi har vad du behöver – gratis – med ClickUps sprint- och agila funktioner.

Vad är sprintplanering?

Sprintplanering är processen att identifiera vad du vill uppnå i en sprint (dina mål) och hur du ska uppnå det (planen) i din nästa sprint – baserat på affärsmål, din produktbacklogg och teamets kapacitet och hastighet. Ditt sprintplaneringsmöte bör fastställa förväntningar, ge teamen riktlinjer och säkerställa att alla är överens före varje sprint.

VÄNTA LITE... VAD ÄR EN SPRINT? Om du är helt ny inom agil utveckling, här är en snabb introduktion: en sprint är en kort tidsperiod (vanligtvis två veckor, men det finns även sprints på en vecka och fyra veckor) under vilken ditt team planerar att leverera något.

Tanken bakom sprint är att istället för att planera hela året för ditt utvecklingsteam och inte lämna något utrymme för kreativitet, innovation, marknadsförändringar eller nödsituationer, planerar du för leverans av prioriterade uppgifter på kort sikt. Detta lämnar utrymme för tillväxt och förändrade prioriteringar. Det innebär också att teamen ständigt levererar prioriterade funktioner eller produkter och när prioriteringarna förändras kan också det som dina team arbetar med förändras.

Fördelarna med sprintplanering

Så varför är det så många företag som använder sprintmetoden nuförtiden? Vad innebär den här metoden egentligen för dina team, dina kunder och ditt företags resultat? Svaren är ganska lockande:

Mer agila arbetsprocesser

Kärnidén bakom sprintar är följande: korta, väldefinierade arbetsperioder innebär snabbare leverans och större flexibilitet. De låter teamen dela upp stora projekt i mindre, mer hanterbara delmål och ger ledningen fördefinierade kontrollpunkter där man kan ändra riktning, omprioritera eller till och med avbryta projekt baserat på ny information, såsom förändrade affärsmål eller större marknadsförändringar.

Visa relationer mellan uppgifter och milstolpsuppgifter i Gantt-vyn i ClickUp.

Bättre samarbete

Ju tydligare (och mer flexibel) din plan är, desto lättare är det för teamen att samarbeta effektivt för att få saker gjorda. Och de inbyggda pauserna när du avslutar en sprint och börjar nästa ger teamen automatiska kontrollpunkter.

PRODUKTIVITETSTIPS Psst... 25 % av ClickUps kunder uppger att de bytte till vår plattform eftersom de behövde bättre samarbetsverktyg – och 91 % säger att samarbetet förbättrades efter bytet.

Inget mer gissande

Genom att ge tydliga riktlinjer för mål, milstolpar, teamansvar och förväntat värde eliminerar sprintplanering gissningar från våra processer. Detta innebär att mindre tid spenderas på att ställa övergripande frågor mitt i projektet (vilket minskar förseningar) och mindre utrymme för felaktiga gissningar om vad ledningen vill (vilket minskar dubbelarbete).

Nöjdare medarbetare

Ingen vill spendera sin arbetstid på att vara osäker på vad de ska leverera, när det ska vara klart eller hur deras framgång ska definieras. Det är stressande och tar kreativ energi från att lösa faktiska arbetsproblem.

Med en tydlig, hanterbar lista över projektleveranser och en begränsad, rimlig tidsplan (veckor istället för månader) behöver teamen inte gissa sig till sina prioriteringar, förväntade resultat eller vad de ska arbeta med. Detta minskar stress och mental belastning (mängden information som människor håller i huvudet för att kunna utföra sitt arbete), vilket också bidrar till produktiviteten.

Strategier du kan lära dig av

Ju bättre vi dokumenterar våra planer, desto bättre kan vi lära oss av dem. Vad fungerade bra? Vad fungerade inte alls? Vilka hinder stötte vi på som vi kan undvika i framtiden?

Med ClickUp-relationer är det enkelt att länka uppgifter och dokument från arbetsytan.

Korta sprintar innebär att vi ställer dessa frågor oftare (och lär oss mer av dem också). Väl definierade planer och väl dokumenterade sprintar innebär tydligare svar när vi ställer dessa frågor. Och strategisk iteration innebär ständig förbättring (och mindre fastnande i gamla vanor).

När ska sprintplaneringen ske?

Sprintplaneringen bör ske före din sprint och efter backlog-förfining, sprintgranskning och sprintretrospektiv från din tidigare sprint (där du lär dig vilka metoder teamen bör kopiera eller överge från den tidigare sprinten).

Hur lång tid tar en sprintplaneringssession?

Vanligtvis varar sprintplaneringsmöten ungefär en timme för varje vecka av sprinten. (Om du till exempel gör två veckors sprints bör ditt möte vara ungefär två timmar. Om du gör tre veckors sprints bör du planera för tre timmar. )

Det finns dock sätt att göra din sprintplanering kortare och smidigare. Företag måste hålla sin backlog uppdaterad och be ledningen att komma till mötet med en väl definierad plan.

Detta gör det möjligt för ledningen att sätta prioriteringar och minska mötena till 30 minuter, så att de kan fokusera enbart på att markera allt som inte kommer att slutföras/inte har slutförts i den aktuella sprinten. Därefter kan teamet granska de föreslagna prioriteringarna från den (rena, förfinade) backloggen och nå konsensus i teamet.

Som med alla möten gäller att ju kortare desto bättre. Forskning tyder på att den genomsnittliga uppmärksamhetsspännvidden bara är 10 till 18 minuter ( vilket är anledningen till att TED Talks är 18 minuter eller kortare ). Vi tvivlar på att du kommer att kunna korta ner dina planeringsmöten så mycket, men försök ändå att hitta sätt att trimma bort överflödigt innehåll.

TIPS FÖR ATT HÅLLA MÖTEN KORTARE Att ställa in en timer, be deltagarna ta anteckningar för hand (inte på bärbara datorer), kontrollera mobiltelefoner vid dörren och planera in tystnad i dina möten (ja, verkligen!) är bara några av de saker som framgångsrika team gör för att förhindra att mötena blir långa, enligt FastCompany.

Om du planerar att göra något oortodoxt, som att förbjuda mobiltelefoner eller ta bort stolar, se till att du har en plan för tillgänglighet för dina funktionshindrade medarbetare. Vissa personer måste sitta och andra kan behöva sina telefoner för medicinska larm.

Vem är involverad i sprintplaneringen?

Hela utvecklingsteamet bör delta i planeringsmötet, men de huvudsakliga planerarna är din Scrum-master, produktägare och teknikchef.

Scrum-mästaren leder Scrum-teamet och ser till att de har vad de behöver för att gå in i den nya sprinten (förbereder dem för framgång). Produktägaren är den som ansvarar för din produktvision och din produktbacklogg.

De bör ha nära kontakt med kunden och ansvarar för att utveckla och uppdatera produktbackloggen. Teknikchefen bör vara involverad i all omfattningsbestämning eller anpassning före mötet.

Det är också värt att notera att sprint inte bara är till för dina utvecklingsteam. McKinsey föreslår att man implementerar agila transformationer i sprint. Och Harvard Business Review säger att sprint är till för att lösa stora problem. Nyttan av att tänka och planera i korta intervaller – för mer än en typ av team – har bevisats om och om igen av branschledare och ledande affärsforskningsinstitutioner.

Vad ingår i sprintplanering?

ClickUp-mål : När din produktägare har fastställt målen är sprintplaneringsmötet rätt tillfälle att se till att teamet är med på noterna. Ju bättre de förstår vad de strävar efter, desto mer framgångsrik blir varje sprint.

Skapa personliga mål i ClickUp och sätt upp mål för att följa dina framsteg.

Val av backlog: Helst före sprintplaneringsmötet har din produktägare prioriterat backloggen, och under mötet kommunicerar de dessa prioriteringar till teamen.

HAR DU SVÅRT ATT HÅLLA ORDNING PÅ DIN BACKLOG? Prova ClickUps listor! Du kan inte bara samla dina backlog-poster på ett ställe och ordna de uppgifter som är kopplade till dem, utan du kan också placera varje listpost i specifika projektmappar, lägga till relevant information till varje listpost (ägare, bilagor etc.), sortera uppgifter efter status och enkelt dra och släppa uppgifter för att ändra status. Enkla uppdateringar i realtid gör dessa listor till en enorm tillgång under ditt planeringsmöte.

Hastighet: Hur snabba är dina team? Ju bättre du kan svara på denna fråga (för varje team), desto bättre kan du planera. Använd tidigare sprintar för att beräkna teamets hastighet för framtida sprintar och kontrollera detta under planeringsmötet. Tror teamen att detta projekt kan kräva en längre eller kortare tidsplan? Använd mötet för att få deras synpunkter och undvika under- eller överskattning av tidsplanen.

Kapacitet : När det gäller under- eller överskattning av tidsåtgången är kapacitet ett annat mått som du bör planera för. För att fastställa detta måste du veta vad teamet (eller varje teammedlem) redan har på sitt bord, vad som kan och inte kan skjutas upp, och hur dina prioriteringar överlappar deras befintliga prioriteringar. (Psst... ClickUps arbetsbelastningsvy kan hjälpa dig med detta. )

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och enkelt dra och släppa uppgifter för att omfördela resurser.

När kapaciteten ska fastställas använder många team ett system som sprintpoäng, där man tilldelar flera poäng som teamen kan ta itu med under en viss period och sedan tilldelar varje uppgift ett poängvärde för att se hur den passar in i den totala kapaciteten.

Det är värt att notera att kapacitetsplanering inte bara handlar om att fastställa deadlines. Det handlar om att samordna teamen kring omfattningen och den insats som krävs för att få något gjort. Poängsystemet hjälper till att identifiera eventuella stora skillnader i förståelse.

Om en ingenjör säger att insatsen kräver två poäng och en annan säger att den kräver sju, vet du att någon har missat något. Detta kan hjälpa dig att upptäcka beroenden och klargöra antaganden innan sprinten börjar.

Beroenden: Beroenden mellan team bör ingå i din planering före sprinten och tas upp under mötet så att du har koll på alla (det sista du vill är att upptäcka ett stort beroende i sista minuten som gör att planen spårar ur).

Hur man lägger till ett beroende till en relation i ClickUp

Uppgifter: Hur ska vi nå det mål vi har satt upp? Vilka uppgifter, milstolpar och arbetsmoment behöver vi genomföra? Vem tilldelas vilken uppgift och hur ska de utföra den? Din projektledare bör redan ha en projektledningsplan med svar på dessa frågor. Använd mötestiden till att justera planen efter behov om ditt team kommer med ny information, tidsuppskattningar etc.

Mätvärden : Se till att mötet besvarar en viktig fråga: hur vet du om du är framgångsrik? Vilka mätvärden kommer du att använda för att bedöma sprintens effektivitet? Vad exakt ska teamen och individerna sträva efter?

ClickUp Workload View ger insikter i dina projektmått så att du kan ligga steget före.

Bästa praxis för sprintplanering

Nu vet du vad ett sprintplaneringsmöte är, när det ska hållas, vem som ansvarar för det och vad det omfattar. Nu kan du göra det ännu bättre med några tips från experter:

1. Håll det kort och koncist

Ingen gillar långa möten. Inte ens viktiga sådana. Det innebär att om du vill att ditt möte ska ge maximal effekt och möta mindre motstånd, måste projektledare och ledningen göra förarbetet för att hålla själva mötet så kort och enkelt som möjligt.

2. Gå in med en tydlig agenda

När det gäller att hålla saker korta och tydliga, ju renare din agenda är, desto snabbare (och bättre) kommer ditt möte att gå. Vet vad du behöver prata om, i vilken ordning och med vilken prioritet. Och börja med de saker som kräver mest fokus.

3. Börja med varför

Som Simon Sinek (känd från TED Talk) säger: ”Människor köper inte det du gör, de köper varför du gör det.” Han talar främst om kunder, men detsamma gäller för interna team. Om du vill att de ska köpa in sig i ett projekt och satsa helhjärtat på det, måste de veta varför det är viktigt. Vilka mål arbetar de mot och hur påverkar dessa mål kundernas eller medarbetarnas liv på ett positivt sätt?

4. Avlasta ditt team

Projektledare och teamledare bör göra det så enkelt som möjligt för teamet att säga ja till planen. Använd inte mötet som en brainstorming-session och överbelasta inte teamen med att själva ta fram en färdplan. Kom med tydliga förslag och låt teamet ge användbar feedback istället. Detta är det mest effektiva sättet att använda tiden och tar inte fokus eller kreativ energi från dina team.

5. Definiera framgång

Hur ser en framgångsrik planeringssession ut? Vad vill du att teamen ska gå därifrån med? Vilka förtydligande frågor behöver du få svar på? Släpper teamet i slutet av denna sprint och hur påverkar det din planering? Du bör gå in i mötet med kunskap om inte bara hur en framgångsrik sprint ser ut, utan också hur ett framgångsrikt planeringsmöte bör se ut i slutet.

6. Sätt upp realistiska mål

Med utbrändhet och personalomsättning som når alarmerande nivåer är det viktigare än någonsin att vara realistisk om vad team och individer kan uppnå. Använd tidigare hastighet för att göra din plan, men lyssna också när teamen säger att de behöver mer tid eller har svårt att nå dina mål.

För många team kan det vara bra att sätta upp ett realistiskt, uppnåeligt mål och ett ambitiöst mål med extra incitament för att säkerställa att teamen inte bränner ljuset i båda ändar utan strävar efter stora saker.

7. Genomför retrospektiver

Varje sprint bör ligga till grund för de sprinter som kommer efter den. Vad gjorde teamen bra (och kan upprepas)? Vad behöver förbättras? Vad har du lärt dig av tidigare sprinter? Hur kan du tillämpa det i framtiden? Regelbundna retrospektiver kan hjälpa dig att få svaren och använda dem i nästa planeringssession.

Prova dessa retrospektiva verktyg!

PROFFSTIPS Vill du ha fler råd? Kolla in denna samling tips om agil projektledning från över 20 experter.

Sprintplanering är ett strategiskt arbete – och det är avgörande att ha rätt verktyg. (Vi vet att vi är partiska, men med hela 96 % av våra kunder som säger att de har blivit mer effektiva efter att ha börjat använda våra verktyg, tror vi att juryn är helt enig).

Här är tre agila mallar från ClickUp som kan vara användbara för ditt sprintplaneringsmöte:

1. ClickUp Agile Project Management Template

Använd denna agila mall för att spåra test- och implementeringsfaserna i dina viktigaste projekt.

Med ClickUps mall för agil projektledning kan du se framstegen på ett ögonblick, spåra sprints och anpassa statusar efter ditt teams unika behov.

2. ClickUp Agile Scrum Management Template

Skapa en detaljerad backlog med denna enkla Agile Scrum-mall och kom igång direkt.

Från backloggar till sprints till retrospektiver – denna ClickUp Agile Scrum Management Template samlar alla sprintplaneringselement du behöver på ett enda ställe som är lätt att överblicka och redigera.

3. ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

Använd denna whiteboardmall för att planera din nästa retrospektiv på ett tydligare sätt.

Håller du en retrospektiv efter en sprint och före nästa? ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template har allt du behöver.

Bonus: Mallar för sprintretrospektiv

Är du redo att komma igång?

ClickUps kostnadsfria sprint- och agila verktyg är utformade för att hjälpa produktägare och Scrum-ledare att planera i förväg, genomföra sprintplaneringsmöten och hålla koll på det ständigt föränderliga landskapet i varje projekt. Och med hjälp av ClickUp kan ditt team göra just det.

Prova gratis för att se varför så många utvecklingsgrupper går över till ClickUp för att hantera sprintplanering och retrospektiv.