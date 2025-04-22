10 gratis mallar för sprintretrospektiv i ClickUp, Excel och Word

Kontinuerlig förbättring är A och O om ditt Agile-team vill ligga steget före.

…Och hemligheten bakom att ligga steget före?

Effektiva Sprint Retrospectives som firar dina framgångar och samtidigt förhindrar att tidigare misstag upprepas. Om de görs på rätt sätt ger Sprint Retrospectives teamen möjlighet att samarbeta bättre, tänka kritiskt och genomföra effektiva förändringar inför nästa sprint.

Det låter enkelt, men det finns faktiskt massor av olika format för retrospektiv att välja mellan, beroende på vilket resultat du vill uppnå. Lyckligtvis behöver du inte vara expert på sprintplanering för att välja det format som passar bäst för ditt team – du behöver bara en anpassningsbar mall för att skapa förutsättningar för framgång.

Använd den här guiden som utgångspunkt för alla dina behov av Sprint Retrospective – hitta svar på de vanligaste frågorna, måste-ha-funktioner i mallarna och få tillgång till 10 dynamiska mallar för Excel, Word och ClickUp.

Vad är en Sprint Retrospective?

Som man brukar säga, i efterhand är man alltid klokare, och det är i stort sett tanken bakom frekventa Sprint Retrospectives.

En Sprint Retrospective är ett Agile-evenemang där Scrum-team öppet och ärligt kan reflektera över sina tidigare prestationer för att göra positiva förändringar i framtiden. Dessa möten hålls i slutet av en sprint för att utvärdera vad som fungerade och vad som inte fungerade.

Använd ClickUp Whiteboards som visuellt hjälpmedel i alla möten, inklusive Sprint Retrospectives, brainstorming-sessioner och andra verktyg.

Sprint Retrospectives rekommenderas starkt för Scrum-team och kan hållas så ofta som behövs för att upprätthålla frekventa förbättringar och hålla fokus på kontinuerlig utveckling. Här är några användbara frågor att ställa under din nästa Sprint Retrospective:

Vad gick bra?

Vad kunde ha gjorts bättre?

Vad ska vi inte upprepa?

Vad ska vi fokusera på i nästa sprint?

Frågorna kan variera beroende på ditt team och din bransch, men de kommer att få diskussionen att gå i rätt riktning. Engagemang är A och O i retrospektiva möten – utan konstruktiva och ärliga samtal kommer teamet inte att få samma nytta av mötet.

Hur kan du annars få ut det mesta av dina retrospektiver? Vi visar dig. 🙂⬇️

10 gratis mallar för sprintretrospektiv

Sprint Retrospective -mallarna har skapats för team med just detta användningsområde och kan anpassas till valfritt format. De gör grovjobbet när det gäller att lägga en produktiv grund för dina möten och kan göras så allmänna eller komplexa som behövs med bara några enkla redigeringar.

Mallarna har utformats för att hjälpa dig att få ut det mesta av dina Sprint Retrospectives varje gång – och de flesta av dem är helt gratis att använda.

Sprint Retrospective-mallarna är inte bara ett utmärkt sätt att spara tid när du förbereder dig för återkommande möten, utan kan också hjälpa dig att bättre navigera i projektledningens funktioner och effektivisera dina veckovisa processer.

Innan du går ut på webben – börja här, med direkt tillgång till 10 av de bästa mallarna för Sprint Retrospective för ClickUp, Excel och Word. 🙌🏼

1. ClickUp-mall för sprintretrospektiv

Ladda ner den här mallen ClickUp Sprint Retrospective-mall

ClickUps mall för sprintretrospektiv är en nybörjarvänlig digital whiteboard för gemensam feedback med ditt team. Visualisera vad som gjordes bra, vad som inte gick som planerat och vilka förändringar som krävs.

Du kan också ange om de ska ingå i dagliga Scrum-möten, retrospektiva möten eller Sprint-planer. Det är viktigt att notera att det inte finns någon begränsning på antalet personer som kan ingå i varje team. Observera också att du har fullständig kontroll över hur mycket du kan anpassa de olika fönstren.

För att använda denna whiteboardmall klickar du bara på en digital klisterlapp och skriver in din text. Dra och släpp den sedan till rätt kategori.

2. ClickUp-mall för start, stopp, fortsättning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för start, stopp, fortsättning

ClickUps mall Start, Stop, Continue hjälper teamet att dela med sig av sina tankar och synpunkter på föregående sprint eller projekt. Mallen har två statusar och två visningstyper.

Mallen guidar dig genom att fråga Scrum-teamet vad de tycker bör startas, stoppas eller fortsätta. Utifrån feedbacken bör du få en huvudlista med idéer som du i slutändan kan använda för att förfina dina processer och tillvägagångssätt.

Skapa praktiska uppgifter direkt från din start-, stopp- och fortsättningswhiteboard och återanvänd mallen för att effektivisera framtida sprints!

3. ClickUp Basic Retrospectives Template

Ladda ner den här mallen Använd ett ClickUp-dokument för att samla in feedback under en sprintgranskning.

Om du är nybörjare när det gäller att genomföra Sprint Retrospective är ClickUps grundläggande mall för Retrospective ett utmärkt ställe att börja på. Med den här mallen får du en lista över de bästa samarbetsmetoderna och ett exempel på en agenda.

Detta är perfekt för att organisera relaterade konversationer i ett gemensamt arbetscentrum. En funktion som är värd att nämna i denna snabba retrospektivmall är att du kan tilldela en kommentar till valfri teammedlem för att lösa en åtgärdspost.

Proffstips: Använd samma retrospektivdokument för kommande sprints för att dokumentera viktiga slutsatser på en egen sida!

4. ClickUp Agile Sprints Events-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Agile Sprints Events Template

För Agile-team som använder Agile Scrum-metoden är ClickUps mall för Agile Sprint Events praktisk, eftersom den erbjuder ett enkelt sätt att dokumentera mötesanteckningar, beslut och händelser. Teamen kan lista målgruppen och syftet med mötet, datumet då mötet hölls, dess varaktighet och deltagarna.

Mallen består av tre sidor: Sprintplanering, Agile Sprint-evenemang och Daglig standup. Den hjälper dig att komma igång med mötesprocessen och ger ditt Agile-team ett ramverk för att planera och kontinuerligt förbättra Sprints.

Användare kan lägga till så många åtgärdspunkter som de vill och ordna om dem efter prioritet för att skapa nästa iteration. Slutligen har du möjlighet att integrera denna mall med dina befintliga verktyg för bättre synkronisering av processer!

Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar.

5. ClickUp Agile Scrum Management med retrospektivmall

Ladda ner den här mallen ClickUp Agile Scrum Management med retrospektivmall

ClickUps Agile Scrum-mall innehåller allt du behöver: backloggar, sprints, testhantering och retrospektiver. Om du är nybörjare på den här mallen kan du öppna dokumentet Så här kommer du igång för att få tips om bästa praxis!

Mallen för Agile Retrospective ger dig startstatusar att välja mellan, inklusive Väntande, Pågående, Klar och Avvisad. För ytterligare anpassning kan du använda taggarna och funktionerna för anpassade fält för att ge ytterligare kontext utan att det blir rörigt.

För bättre organisation har du sex visningstyper, inklusive Kanban-tavlor och listor.

Som Scrum Master behöver du inte längre brottas med en inkorg full av frågor från utvecklare, feedback från kunder eller testresultat. Du kan planera, spåra och hantera alla dina sprints på ett och samma ställe!

Om din teamsammansättning skulle ändras mitt i sprinten erbjuder den här mallen dig flexibiliteten att fastställa nya hastigheter med nya referenspunkter. Du kan enkelt flytta fram alla oavslutade produktbackloggposter utan att behöva mata in data på nytt eller förlora värdefull bakgrundsinformation.

6. Excel-mall för sprintretrospektiv av Stakeholder Map

via Stakeholder Map

Om du föredrar en Starfish Retrospective-mall är denna mall från Excel ett bra ställe att börja på. Den hjälper dig att spåra höjdpunkter, lågpunkter och sätt att förbättra varje projekt. En stor fördel med denna mall är att den är ett färdigt utskrivbart ark som du kan använda direkt.

Ta din mallupplevelse till nästa nivå genom att integrera kalkylatorn med villkorlig formatering i Excels Sprint Retrospective-mall för mer beräknad projektuppföljning. Dessutom kan du enkelt följa projektets framsteg i Excel, vilket gör att du kan fatta bättre beslut om projektet under arbetets gång.

7. Mall för Scrum-retrospektiv i Google Sheets

via Google Sheets

Mallen Scrum Retrospective i Google Sheets gör det möjligt för teammedlemmarna att reflektera över vad som gick bra, vad som gick fel och vad som kunde ha gjorts. Teamen kan gemensamt förbereda och redigera anteckningar samtidigt som de skapar uppgifter, vilket bör bidra till att omvandla tidigare erfarenheter till framtida planer.

Det som utmärker denna mall är dess anpassningsförmåga. Översikten kan enkelt modifieras för att passa teamets unika tillvägagångssätt. Dessutom, eftersom den är fritt tillgänglig för alla, är det möjligt för alla att hålla sig uppdaterade om de viktigaste punkterna.

Det är viktigt att notera att du kan koppla denna mall till din organisations arbetsflödesverktyg. Detta revolutionerar hur teamet hanterar tilldelade åtgärder, vilket leder till bättre samordning i din arbetsmiljö.

8. Microsoft Word-mall för sprintretrospektiv från Template.net

via Template.net

Microsoft Words mall för sprintretrospektiv ger dig ett enkelt men effektivt sätt att organisera dina sprintretrospektiva möten. Detta lättanvända agila projektledningsverktyg kan hjälpa till med daglig Scrum- och sprintplanering. Det fina är att ingen installation behövs och att det är klart att använda direkt. Tanken att det passar alla enheter, inklusive mobiler, surfplattor och stationära datorer, gör det till ett självklart val för distansarbetande team.

Denna mall hjälper dig att samla in data. Den har fält där du kan ange tidpunkten för retrospektivet och deltagarna. Sedan kan du organisera idéerna i fem rader med detaljerade aktiviteter som behöver startas, stoppas, fortsätta, samordnas eller göras mindre. Längst ner finns en rad för anteckningar där du kan skriva ner diskussionspunkter och tilldela uppföljningsåtgärder.

9. Microsoft Word-mall för produktsprintretrospektiv av Template.net

via Template.net

Microsoft Words mall för produktsprintretrospektiv är användbar för produktchefer som vill förstå vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad som kunde ha gjorts bättre efter varje sprint.

Genom att följa denna mall blir det allt enklare att lära sig av tidigare misslyckanden och förutse problem, eftersom dessa kan identifieras tidigare. Mötesadministratören bör kunna sammanställa en lista över åtaganden för ytterligare iterationer som kommer att bidra till att förbättra teamets prestanda på lång sikt.

10. Microsoft Word-mall för sprintretrospektiv med tidslinje från Template.net

via Template.net

Med Microsoft Words mall för Sprint Retrospective-tidslinje kan teamet reflektera över en tidsperiod, vanligtvis längre än en enda sprint. Mallen hjälper teamet att skapa en gemensam verklighet, ge uttryck för och erkänna aktuella erfarenheter samt samla in framtida åtgärder.

Denna mall har ett fält där mötesadministratören kan fylla i information om mötet, till exempel mötesdeltagare och diskussionsämnen.

Vad kännetecknar en bra Sprint Retrospective?

Framgången för ditt Sprint Retrospective-möte beror på innehållet i dina diskussioner.

Alla medlemmar bör komma till retrospektivet med...

Ett öppet sinne, redo att engagera sig i teamet

Frågor och diskussionsämnen delas i god tid i förväg.

Feedback eller anteckningar om föregående sprint

Möjliga lösningar

Att komma förberedd med en mötesagenda eller en digital whiteboard som hjälpmedel är ett utmärkt sätt att styra diskussionen i rätt riktning och hålla den fokuserad på målet – kontinuerlig förbättring. Dessutom säkerställer det att alla viktiga diskussionspunkter tas upp och att ingen lämnar mötet med obesvarade frågor.

Din agenda kommer också att tillföra ett visuellt element till samtalet, vilket hjälper teamet att få en ny perspektiv eller förstå begrepp tydligare. Det är här whiteboard-programvara verkligen kommer till nytta!

Konvertera former till uppgifter på din ClickUp-whiteboard för att omedelbart sätta igång dina nästa steg.

Under dina retrospektiver kan du uppdatera din whiteboard i realtid – oavsett om mötet är fysiskt eller online. På så sätt förblir diskussionen aktuell under hela nästa sprint och alla nästa steg är tydligt dokumenterade när mötet avslutas.

Men istället för att börja med en tom whiteboard eller ett tomt dokument – börja med en mall!

Korsa mållinjen med retrospektivmallar

Agila team förlitar sig på effektivitet för att förbättras med varje iteration – och att börja med en mall för sprintretrospektiv är produktivitet när den är som bäst!

Oavsett vilket format ditt team föredrar finns den perfekta mallen för sprintretrospektiv där ute! Men istället för att nöja dig med en mall som tvingar dig att välja mellan dokumentredigerare, digital whiteboard-programvara eller pivottabeller, välj den lösning som kan stödja allt – ClickUp!

Välj mellan över 15 unika vyer i ClickUp för att anpassa alla arbetsflöden efter dina behov.

ClickUp är den enda produktivitetsplattformen med över 15 unika vyer för att utveckla och visualisera alla arbetsflöden. Med hundratals anpassningsbara funktioner och mer än 1 000 integrationer samlar ClickUp allt ditt arbete från olika appar i en gemensam samarbetsplattform. Detta gör inte bara dina Sprint Retrospectives mer värdefulla varje vecka, utan är också perfekt för Agile-team som vill kontinuerligt effektivisera sina processer.

Med dashboards, samarbetsinriktade ClickUp-whiteboards, dokument och ett omfattande mallbibliotek ger ClickUp teamen möjlighet att arbeta på det sätt de vill utan att tömma sin budget under processen.

Få ut det mesta av dina Sprint Retrospectives med massor av funktioner, obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal medlemmar och mycket mer med ClickUps Free Forever Plan. Öka sedan din produktivitet ytterligare med ännu mer avancerade funktioner i betalda planer från bara 5 dollar!

Är du redo att ta dina retrospektiver till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag! 🏆