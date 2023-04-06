De 10 viktigaste färdigheterna inom produktledning som alla produktchefer bör ha

Produktchefer (PM) måste behärska många viktiga områden för att kunna skapa produkter som kunderna älskar. Personer som vill byta till en produktroll drunknar i en flod av artiklar som försöker besvara riktigt grundläggande frågor som:

Är produktledning något för dig?

Hur kan du veta om produktledning är något för dig?

Om det är något för dig, hur kan du då övergå från din nuvarande roll till en roll som produktchef?

Det kan vara svårt att hitta svaren på dessa frågor när det finns så mycket motstridig information. Hur vet du vilken information som hjälper dig att få svar på dessa frågor?

Efter att ha spenderat lite tid online kommer du att upptäcka att produktchefer behöver flera färdigheter för att lyckas i sitt arbete. Det kan kännas lite överväldigande och skrämmande.

Hur vet du om du har dessa färdigheter och kan bli produktchef? Följ med när vi går igenom 10 viktiga produktledningsfärdigheter som du behöver för att lyckas i din roll!

Vilka är de viktigaste färdigheterna inom produktledning?

Du kanske undrar vilka färdigheter du behöver för att starta en karriär inom produktledning? Eller vad är det egentligen som rekryteringschefer letar efter? 🤔

För att besvara denna fråga analyserade vårt team på Upraised mer än 200 jobbeskrivningar för produktchefer och identifierade 300 av de vanligaste färdigheterna. Vi grupperade dem sedan i tio färdigheter som verkligen är kärnan i en nybörjarroll som produktchef.

Vi har också konsulterat experter inom produktledning, vilket har hjälpt oss att samla in de viktigaste färdigheterna som arbetsgivare efterfrågar när de gör ett första urval av kandidater i början av deras karriär.

Kompetens inom produktledning som krävs för produktchefer via Upraised

De sex viktigaste färdigheterna som kan hjälpa dig att övergå till en roll som produktchef är:

Produktkänsla Kommunikationsförmåga Teknisk förståelse Problemlösning Datadrivet och strategiskt tänkande Resultatorienterad

Så här skiljer sig kompetensen inom dessa tio PM-färdigheter mellan de bästa produktcheferna och genomsnittliga produktchefer:

via Upraised

Här är en ordlista för produktledning så att du kan lära dig allt om produktledning innan du läser vidare.

De 10 viktigaste färdigheterna inom produktledning

Hårda färdigheter för produktchefer

Hårda färdigheter förvärvas genom formell utbildning, utbildningsprogram eller på jobbet. Det här är de hårda färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik produktchef:

1. Produktkänsla

Produktkänsla är en produktchefs förmåga att förstå problemet och identifiera alla möjliga lösningar samt veta vilka lösningar som ska väljas med tanke på begränsningar som tid, resurser, budget och användarsegment.

Detta är särskilt viktigt för produktchefer med teknisk expertis. Ju djupare kunskaper du har inom området, desto bättre kan du förstå lösningsutrymmet för ett givet problem. Det är en färdighet som man kan lära sig och förfina med tiden.

Kolla in dessa kodfria verktyg för produktchefer!

2. Teknisk förståelse

Som produktchef behöver du inte lära dig att programmera, men du behöver grundläggande kunskaper om hur produkter byggs. Därför bör du också förstå hur du ska hantera dina projekt under produktens livscykel.

Dessutom bör du veta hur man genomför marknadsundersökningar för att lära sig mer om marknaden eller branschtrender. Marknadsundersökningar hjälper dig att skriva produktkrav, definiera gränsfall och arbeta effektivt med teknikteamet.

Detta gör att du kan förstå vilka önskemål som är genomförbara och hur mycket arbete som krävs för att utveckla en funktion, vilket underlättar prioriteringen. Som produktchef är det viktigt att du sätter dig in i flera produktledningsverktyg, till exempel ClickUp.

ClickUps 15+ vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

Genom att lära dig specifika processer inom dessa verktyg kan du definiera produktkrav och förstå deras brister.

Mjuka färdigheter för produktchefer

Mjuka färdigheter är en persons förmåga att interagera och relatera till andra människor. Framgångsrika produktchefer besitter följande grundläggande färdigheter inom produktledning:

3. Interpersonella färdigheter

En produktchef måste få intressenterna att ställa sig bakom planer och projekt. Med starka kommunikationsfärdigheter kan du påverka och kommunicera bättre med andra, inklusive säljteamet.

Det hjälper dig också att hantera och effektivisera produktdokumentationen. Genom att kommunicera viktig information kan alla intressenter se att produktutvecklingsprocessen är på rätt spår.

4. Problemlösning

Problemlösning är förmågan att dela upp ett komplext problem i mindre delar och hjälpa till att identifiera den bakomliggande orsaken.

Som produktchef måste du identifiera rätt problem att lösa innan du kastar dig in i lösningen. Oftast kommer du att hantera förvirrande och komplexa frågor.

Det är därför problemlösningsförmåga är eftertraktat i denna typ av roll. Produktchefer har ofta ansvaret för att omvandla problemet till en tydlig problemformulering som resten av företaget kan förstå.

5. Datadrivet och strategiskt tänkande

Data är den nya oljan som driver ett kundcentrerat tillvägagångssätt i alla organisationer. Eftersom allt kretsar kring data gör denna färdighet att du regelbundet kan vara öppen för nya kunskaper.

Detta gör att du vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är en av de viktigaste färdigheterna för produktchefer, eftersom data hjälper dig att svara på frågor som:

Vem är din kund?

Varför använder de din produkt?

Vad tycker de om det?

Att vara datadriven gör det lättare att avväga mellan brådskande och icke-brådskande uppgifter. Denna färdighet gör att du kan finjustera ditt strategiska tänkande och din förmåga att prioritera.

Samtidigt blir du mer säker på att fatta faktiska välgrundade beslut baserade på dina data.

6. Resultatorienterad

I slutändan är det resultatet som räknas.

Att vara resultatorienterad hjälper dig att prioritera uppgifter som ger mest värde för den tid du lägger ner på att slutföra dem. Du måste utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt och slutföra uppgifter inom den angivna tiden, vilket visar att du är resultatorienterad.

Bonus: Lär dig hur AI-verktyg kan hjälpa produktchefer!

4 bonusfärdigheter inom produktledning

7. Användarcentrerat tänkande

Förmågan att känna empati med användarna och ha ett användarcentrerat tänkesätt är avgörande för att produktchefer ska kunna skapa produkter som levererar värde och uppfyller användarnas behov, vilket resulterar i högre användarnöjdhet och användningsfrekvens.

8. Delegering

Effektiv delegering leder till ökat förtroende inom teamet och främjar lagarbete. Produktchefer kan fokusera på strategiska uppgifter och leda den övergripande produktutvecklingsprocessen, vilket resulterar i en mer effektiv produktutveckling.

9. Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande är en viktig del av produktledning. Produktledare använder kritiskt tänkande för att analysera data, utvärdera alternativ, fatta beslut och lösa problem.

De måste kunna identifiera potentiella risker och möjligheter, ta fram kreativa lösningar på komplexa utmaningar och tänka kritiskt för att kunna utveckla de bästa produktstrategierna. Produktchefer måste också kunna ta kalkylerade risker utan att äventyra produktens kvalitet eller användarnas säkerhet.

10. Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande hjälper produktchefer att hålla sig uppdaterade om ny teknik, marknadstrender och användarbeteende, vilket gör det möjligt för dem att fatta datadrivna beslut, skapa innovativa produkter och leverera verkligt värde samt etablera sig som starka produktledare.

Börja med att lära dig ett nytt produktledningsverktyg som ClickUp!

Hur kan dessa färdigheter öka dina chanser att bli anställd?

Produktledning är en fascinerande karriärväg. För att bli en framgångsrik produktchef måste du utveckla färdigheter som hjälper dig att leda tvärfunktionellt samarbete mellan ingenjörer, marknadsförings- och säljteam, företagsledare och användare.

Låt oss nu titta på hur dessa färdigheter bidrar till att göra dig till en bättre produktchef. De två typer av färdigheter som produktchefer behöver för att lyckas inom detta område:

Hårda färdigheter (dvs. tekniska färdigheter)

Mjuka färdigheter (dvs. analytiska färdigheter, interpersonella färdigheter)

Både hårda och mjuka färdigheter är viktiga när du söker jobb. Som potentiell jobbsökande bör du vara medveten om att det finns vissa mjuka färdigheter och hårda färdigheter som du behöver och som du har förvärvat genom tidigare erfarenheter.

Dessa färdigheter kallas överförbara färdigheter. De visar på din förmåga att utföra jobbet, även om din profil inte stämmer överens med jobbeskrivningen till 100 %. Sådana färdigheter gör dig till en ovärderlig tillgång för alla företag.

Hur vet du om produktledning är något för dig?

Det första steget är att förstå din kompetensnivå inom var och en av dessa färdigheter.

Börja med att använda KYS-testet (Know Your Self) för att se om du kan bli produktchef. Detta kompetenstest avslöjar dina beteendemönster och attityder utifrån 49 frågor. Det hjälper dig att lära dig mer om dina styrkor och svagheter inom dessa tio grundläggande färdigheter för produktchefer!

Om du får över 50 poäng utan någon produktbakgrund – det är fantastiskt! Det betyder att du har några av de färdigheter som krävs för att lyckas som produktchef i din nuvarande roll. Men för dig som får under 50 poäng – oroa dig inte!

Det betyder helt enkelt att du behöver arbeta på dina färdigheter, och testet kommer att visa dig dina blinda fläckar för att hjälpa dig. Så hur kan du utveckla dina färdigheter för att bli en framgångsrik och kompetent produktchef?

Hur man utvecklar produktledningsfärdigheter

Oavsett om du har en teknisk eller icke-teknisk bakgrund finns det en kurs som kan hjälpa dig att utveckla dessa färdigheter. Career Accelerator Program från Upraised är skräddarsytt för ambitiösa produktchefer som du, som drömmer om att arbeta i produktfokuserade företag.

Det här är en 16 veckor lång utbildning som ger dig praktisk träning och förbereder dig för rollen som produktchef. Så här förbereder Upraised-kursen dig för en roll som produktchef:

Organiserad inlärningsresa

Fallstudier och uppgifter

Förbered dig inför intervjun

När du har lärt dig mer om produktledning kan du använda ett projektledningsverktyg som ClickUp för att kartlägga din produktvision, skapa produktplaner, samordna teamets resurser och mycket mer.

ClickUp erbjuder hundratals funktioner och en helt anpassningsbar plattform som hjälper dig att hantera ditt arbete mer effektivt och bli en erfaren produktchef. Du kan också dra nytta av de lärandeverktyg och resurser som de erbjuder, inklusive bloggar om produktledning, en ClickUp-guide för produktchefer och webbseminarier som hjälper dig att hantera din produkts livscykel.

Och om du vill ha ett solidt ramverk att utgå ifrån har ClickUp produktledningsmallar som du kan använda.

Oavsett om du funderar på att byta till en produktledarroll internt eller börja i en juniorroll kan du ta dig tid att förbättra dina färdigheter och använda rätt verktyg som ClickUp och Upraised för att få den fördel du behöver för att bli en framgångsrik och konkurrenskraftig produktchef.

Lycka till!

Gästskribent:

Janvee Menghrajani är innehålls- och SEO-specialist på Upraised.