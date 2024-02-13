10 kostnadsfria scrummallar för att spåra ditt arbetsflöde

I takt med att tekniken utvecklas ökar också komplexiteten i många projekt. Under årens lopp har flera projektledningsramverk vuxit fram som gör det möjligt för projektledare att övervaka och hantera sina projekts framsteg på ett bättre sätt.

Scrum är ett sådant ramverk som blir allt populärare inom agil projektledning. Det gör det enklare att dela upp stora projekt i mindre, mer lätt hanterbara uppgifter och hålla koll på hur dessa uppgifter fortskrider.

Genom att implementera Scrum på rätt sätt kan teammedlemmarna hålla sig till uppgiften och slutföra projekt snabbare och med färre fel. Projektledare kan använda mallar för att säkerställa att deras scrum-arbetsflöde följer ramverket korrekt.

I det här inlägget presenterar vi tio scrum-mallar som passar en mängd olika användningsfall och arbetsflöden.

Vad är en scrummall?

En Scrum-mall är ett förformat dokument eller verktyg som används för att hjälpa team att organisera och planera arbetet inom Scrum-ramverket. Scrum-mallar ger en konsekvent, strukturerad metod för att hantera uppgifter och framsteg, och de kan hjälpa team att hålla sig på rätt spår och uppnå sina mål inom det agila projektledningsramverket.

Några exempel på Scrum-mallar är Sprint-backloggar, som listar alla uppgifter som måste slutföras under en specifik sprint, och Produkt-backloggar, som listar alla uppgifter som måste slutföras för ett visst projekt eller en viss produkt. Andra mallar kan inkludera mötesdagordningar, burndown-diagram och retrospektiva rapporter.

Dessa mallar är utformade för att stödja Scrum-processen och säkerställa att ditt mjukvaruutvecklingsteam har en gemensam förståelse för det arbete som ska utföras och hur det ska genomföras.

Varför är scrummallar viktiga för ett agilt företag?

Scrum-mallar är viktiga för företag som arbetar med agila arbetsflöden, eftersom de ger struktur och konsekvens i hur arbetet organiseras och planeras. Detta hjälper en scrum master att leda det agila teamet för mjukvaruutveckling så att alla håller sig på rätt spår och når sina mål på ett mer effektivt sätt.

Rullgardinsmenyn för scrumpoäng i ClickUp gör det enkelt för team att spåra och övervaka komplexiteten i det arbete som slutförts.

Ett team kanske tror att de förstår Scrum-processen och kan alla Agile Scrum-termer utantill, men ändå inte har tillräckligt fokus för att utföra en scrum-uppgift på rätt sätt.

En scrummall löser detta för agila team:

Det säkerställer att alla autonoma team har en gemensam förståelse för det arbete som ska utföras samtidigt som det förbättrar insynen i projektplanens framsteg. Detta effektiviserar processen för att minimera den tid och ansträngning som läggs på att organisera och planera arbetet. De gör det möjligt för mjukvaru- eller agila marknadsföringsteam att snabbt reagera på förändringar och anpassa sig till nya utmaningar, vilket är avgörande i en ständigt föränderlig miljö.

Vad kännetecknar en bra scrummall?

En bra Scrum-mall är enkel att använda och lätt att förstå. Den används ofta inom ett teams agila verktyg och ger ett solidt agilt ramverk för att följa Scrum-processen. Följande är några faktorer som gör en bra Scrum-mall:

Lätt att använda : Mallen ska vara lätt att förstå, fylla i och uppdatera. Den ska ha en intuitiv design som gör det möjligt för medarbetarna att snabbt komma igång samtidigt som de följer den agila metodiken.

Tydlig : Mallen ska förmedla information om Scrum-processen och projektets aktuella status inom den processen. Det räcker inte att den bara är lätt att förstå, den måste också tydligt visa Scrum-arbetsflödet.

Stöder Scrum-processen : Många mallar kan ge en kort översikt över Scrum-koncepten, men en bra mall går ett steg längre. Den gör det enkelt att hålla reda på vem som arbetar med vad, vilken roll de har och hur långt de har kommit med sina respektive uppgifter.

Anpassningsbara : Alla projekt är inte likadana. Scrum-processen är enkel, men dess verkliga styrka ligger i dess anpassningsförmåga. Vissa Scrum-mallar är utformade för specifika uppgifter inom Scrum-ramverket eller specifika typer av projekt, men alla bör kunna anpassas tillräckligt för att passa alla nödvändiga användningsfall.

Automatiserade : Automatisering av vissa mallar kan : Automatisering av vissa mallar kan spara tid och öka noggrannheten. Mallen bör vara automatiserad i den utsträckning att den möjliggör enkla uppdateringar och övervakning av framsteg.

Ger översikt : En bra Scrum-mall ska ge översikt över projektets framsteg, så att teammedlemmarna enkelt kan se vad som har gjorts, vad som man arbetar med just nu och vad som fortfarande återstår att göra.

Datadriven : Mallen ska vara datadriven, vilket innebär att den ska kunna samla in, lagra och analysera data. Den ska också göra det enkelt att extrahera data och rapporter.

Handlingsbar: Mallen ska innehålla tydliga, handlingsbara nästa steg och hjälpa teamet att fokusera sitt arbete på den övergripande projektplanen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan en bra Scrum-mall hjälpa team att hålla sig på rätt spår, arbeta mer effektivt och uppnå sina mål – allt med rätt agila verktyg.

10 scrummallar att överväga för ditt team

Dessa mallar är avsedda för planerings- och genomförandefaserna i scrum-arbetsflödet. Vi har en separat lista med mallar som hjälper ditt team att organisera Sprint Retrospective.

1. ClickUp Agile Scrum Management Template

Ladda ner denna mall ClickUp Agile Scrum Management Template

Vår mall för agil scrumhantering innehåller alla väsentliga delar av scrum-arbetsflödet. Den hjälper projektledare att spåra backloggar, sprints, testhantering och retrospektiv. Mallen täcker scrumhantering på en övergripande nivå och är utformad för att stödja team som behöver hålla koll på komplexa projekt och följa de scrummål som har fastställts.

Mallen ger en tydlig och konsekvent metod för att organisera och planera arbetet. Dessutom innehåller denna scrum-mall ett dokument med information om hur man kommer igång. I det hittar både projektledare och teammedlemmar detaljerad information om hur man använder mallen på ett effektivt sätt.

Genom att använda guiden kan teamen snabbt förstå och implementera de funktioner och anpassningsbara fält som mallen erbjuder, vilket gör det enkelt att börja använda den direkt i din agila projektledningsprocess.

2. ClickUp Agile Scrum Bugs List Template

Ladda ner denna mall ClickUp Agile Scrum Bugs List Template

Vår mall för Agile Scrum-felrapport ger ytterligare information om den grundläggande Agile Scrum Management-mallen som nämns ovan. Felrapporten gör det enkelt att spåra och hantera fel när de uppstår med hjälp av scrum-arbetsflödet. När du använder den här mallen får du ett tydligt och konsekvent gränssnitt som innehåller verktyg för att identifiera, prioritera och lösa fel.

Den låter teammedlemmarna registrera all viktig information som behövs för att dokumentera och lösa buggar, med avsnitt för beskrivning av buggen, prioritetsnivå, ansvarig person för att lösa den och dess aktuella status. Denna mall kan användas tillsammans med andra scrum-mallar på denna lista för att säkerställa att buggar identifieras och åtgärdas snabbt.

Med hjälp av denna mall kan ditt scrumteam förbättra sin förmåga att identifiera buggar, prioritera dem utifrån den påverkan de har på slutprodukten eller dess aktuella fas, och hålla koll på framstegen som görs för att lösa dem.

3. ClickUp Scrum Board-mall

Ladda ner denna mall ClickUp Scrum Board-mall

Denna scrumtavla är en ytterligare vy av vår mall för agil hantering. Inom scrum-arbetsflödet är scrumtavlan ett effektivt sätt för team att visualisera och organisera sitt arbete – oavsett om det handlar om användarberättelser eller spårning av buggar.

En scrumtavla ger en visuell representation av de uppgifter som behöver slutföras, spårar de framsteg som gjorts och gör det enkelt att se statusen för varje uppgift. Denna vy av förvaltningsmallen är uppdelad i kolumner som gör det möjligt att snabbt se var varje uppgift befinner sig i processen.

Du hittar kolumner för uppgifter som behöver utföras och sådana som har godkänts eller avvisats. Det finns också kolumner för uppgifter som är pågående eller väntar på godkännande.

Till skillnad från fysiska scrumtavlor är den i denna mall lätt att uppdatera och automatisera. Den kan enkelt integreras med andra verktyg i din teknikstack så att information om projektets framsteg alltid finns precis där du behöver den.

Storyboardmallar!

4. ClickUp Agile Scrum Backlog-mall

Ladda ner denna mall ClickUp Agile Scrum Backlog-mall

Mallen Agile Scrum Backlog ger en annan inblick i vår mall Agile Scrum Management och visar scrum-backloggen. Backloggar är en viktig del av scrum-arbetsflödet. Denna specifika vy avser sprint-backloggen, snarare än produkt-backloggen.

Sprintbackloggen används av utvecklingsteamet för att spåra framstegen i en sprint. De fyller i uppgifterna i backloggen (återigen, inte nödvändigtvis produktbackloggen) under planeringsfasen av sprinten.

Denna mall gör det enkelt för dem att spåra vilka uppgifter i den aktuella sprinten som har slutförts och i vilket skede de uppgifter som inte har slutförts befinner sig.

5. ClickUp Agile Scrum Bugs Priority Template

Ladda ner denna mall ClickUp Agile Scrum Bugs Priority Template

Precis som ett sjukhus måste prioritera patienter på akutmottagningen utifrån hur allvarliga deras skador är, måste utvecklingsteam prioritera buggar utifrån deras inverkan på projektet. Mallen Agile Scrum Bugs Priority ger dem verktygen för att göra just det.

Utvecklare kommer att kunna märka buggar efter deras allvarlighetsgrad och visa dem i det formatet med denna vy av den ursprungliga Agile Scrum Management-mallen. Detta ger en översikt över hur många buggar av varje typ som återstår och gör det möjligt för teammedlemmarna att snabbt identifiera vilka buggar som bör åtgärdas först.

Genom att använda buggprioriteringsvyn på rätt sätt kan utvecklingschefer undvika eller hantera tekniska skulder på rätt sätt och minska risken för negativa effekter av felaktigt prioriterade buggar.

6. ClickUp Scrum Sprint Planning Template

Ladda ner denna mall ClickUp Scrum Sprint Planning Template

Nu är det dags att gå vidare till en annan mall och titta på några av de vyer den erbjuder.

Vår mall för scrum-sprintplanering gör för sprintplaneringsfasen vad mallarna för ledning gjorde för genomförandefasen. Innan varje sprint måste noggrann planering ske för att säkerställa att de uppgifter som ska slutföras för projektet mot dess mål på det mest produktiva sättet.

Denna mall gör det möjligt för sprintplanerare att hålla reda på de uppgifter som måste slutföras under sprinten, målet för den aktuella sprinten och annan information som hjälper till att sätta upp scrumteam för en framgångsrik sprint.

7. ClickUp Scrum Active Sprint-mall

Ladda ner denna mall ClickUp Scrum Active Sprint-mall

ClickUp Scrum Active Sprint Template i den tidigare nämnda Scrum Planning Template visar information om de sprints som för närvarande är aktiva. Sprints är organiserade i kolumner som visar vad som är under utveckling, klart för granskning, väntar på distribution och mer.

För varje uppgift i en kolumn kan viktig information om dess kategori, utvecklingsstatus, tidsram och mål enkelt visas utan ytterligare steg.

8. ClickUp Scrum-mötesmall

Ladda ner denna mall ClickUp Scrum-mötesmall

Scrum-möten är ett annat viktigt inslag i arbetsflödet. Dessa möten hålls vanligtvis dagligen. De gör det möjligt för teamet att utvärdera det arbete som har slutförts och det som fortfarande återstår.

De är viktiga för scrums agila natur eftersom det är där hinder och andra nyupptäckta problem redovisas och anpassas till sprintschemat. Vår mall för scrummöten gör det enkelt att planera och genomföra dessa möten.

Denna mall gör det enkelt för teammedlemmarna att bidra till mötet med information om vad de har åstadkommit sedan förra mötet, vilka hinder de för närvarande står inför och vad de planerar att göra under dagen.

9. ClickUp Sprint Events-mall

Ladda ner denna mall ClickUp Sprint Events-mall

Den sista mallen på listan är mallen för agila sprint-evenemang. Denna mall ger en central plats för att dokumentera detaljer om hela sprintprocessen. Scrum-team kan hålla reda på alla mötesanteckningar, beslut, evenemang och lärdomar som inträffat under sprintprocessen.

Detta gör det till ett praktiskt dokument att dela med alla intressenter, för att få en snabb överblick över hur hela processen gick eller för att referera till som en lärande övning för framtida sprintar.

10. ClickUp Agile Scrum Management Template

Ladda ner denna mall ClickUp Agile Scrum Management Template

Om du är en del av ett agilt team eller en Scrum Master är ditt huvudmål att ta fram den bästa möjliga produkten. Med alla komplexa projekt och tidskrävande processer som ingår i denna uppgift kan det vara svårt att ha koll på allt. ClickUps mall för agilt Scrum-hantering erbjuder hjälp! Vårt mål är att spara ditt teams dyrbara tid och ansträngning samtidigt som vi säkerställer överlägsna resultat – vår mall för agilt Scrum gör just det! Se till att ditt agila team når nya höjder med ClickUp idag!

Effektivisera din Scrum-process med ClickUp

Scrum-mallar är ett kraftfullt verktyg för att organisera och planera projekt som använder Scrum-ramverket. Med de mallar som vi har lyft fram i denna guide kan ditt team få värdefulla insikter i projektets arbetsflöden och positionera sig för ökad produktivitet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en mall bara är en del av scrumprocessen. För att få ut mesta möjliga av en mall måste även de verktyg du använder för att implementera den vara av hög kvalitet.

ClickUp tillhandahåller en central plattform där team kan organisera uppgifter, följa framsteg och kommunicera med varandra. Den erbjuder en mängd olika integrations- och anpassningsalternativ, vilket gör den flexibel och anpassningsbar efter ditt teams specifika behov.

Prova ClickUp och se hur det kan hjälpa dig att förbättra ditt teams produktivitet och nå framgång i dina projekt.