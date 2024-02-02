Vad är agil marknadsföring? Översikt och ramverk att låna

Marknadsföringsteam står idag under hårt tryck att göra mer med mindre resurser, agera snabbare och leverera värde tidigt. Det vet du redan. Företag vill agera i rasande fart, skaffa sig konkurrensfördelar och vara förstahandsvalet för sina kunder.

För att anpassa sig har många marknadsförare ersatt traditionella marknadsföringstekniker med agila metoder. Traditionell marknadsföring med årsplaner, stora kampanjer och längre cykler fungerar inte längre.

Agil marknadsföring växer snabbt i popularitet, eftersom mer än hälften av respondenterna i rapporten State of Agile Marketing Report 2023 var redo att införa agil marknadsföring i sina hållbara marknadsföringsstrategier.

Marknadsförare världen över använder i allt högre grad agila metoder för att förbättra marknadsföringens effektivitet och verkningsgrad.

Fortsätt läsa för att lära dig hur du använder agila marknadsföringsprocesser för att förbättra dina marknadsföringsresultat.

Vad är agil marknadsföring?

Agil marknadsföring följer principen om agila metoder. Det är ett strategiskt tillvägagångssätt och ett nytt sätt att tänka som går ut på att dela upp arbetet i mindre segment och hantera dem som oberoende projekt i sprintar.

Att arbeta med små projekt ger marknadsförare gott om möjligheter att iterera och korrigera sin handlingsplan. Det ökar också möjligheterna att ta emot och implementera feedback genom tvärfunktionellt teamsamarbete. Efter en sprint utvärderar teamen resultaten och noterar förbättringsområden.

Här är några exempel på hur agil marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring:

Frekventa, iterativa kampanjer istället för några få stora satsningar

Förlita sig på experiment och data istället för åsikter

Kundfokuserat samarbete istället för att arbeta i silos

Reagera snabbt på förändringar istället för att följa långsiktiga planer

Agil marknadsförings historia och utveckling

För att förstå den agila marknadsföringens historia måste vi känna till historien bakom agila metoder inom mjukvaruutveckling.

På 90-talet följde mjukvaruutvecklare en populär arbetsmetod som kallades ” vattenfallsmodellen”. Det är en sekventiell process som går från en fas till en annan, precis som ett vattenfall som rinner från kanten av en klippa.

I början av processen samlade och sammanställde cheferna information i ett funktionsspecifikationsdokument. Utvecklarna använde detta dokument som referens för mjukvaruutvecklingen.

Det var dock ett svårt jobb eftersom de stod inför osäkerheter och med mycket liten kundinvolvering skulle de hitta lösningen på egen hand. De kunde inte hålla deadlines, och för att göra saken värre var kvaliteten på det slutliga projektet långt ifrån kundens förväntningar.

Veteraner inom mjukvaruindustrin brainstormade fram en lösning som en väg ut. I februari 2001 samlades sjutton experter inom mjukvaruutveckling och skrev det agila manifestet för mjukvaruutveckling.

Efter ett decennium av genombrott för agila metoder inom mjukvaruutveckling skapade ledande marknadsförare The Agile Marketing Manifesto. Dokumentet Sprint Zero blev det perfekta manifestet för marknadsföringsteam efter flera diskussioner och brainstormingrundor.

Manifestet definierar de nya sätten att bedriva agil marknadsföring i fem huvudpunkter:

Fokus på kundvärde och affärsresultat framför aktivitet och resultat.

Leverera värde tidigt och ofta istället för att vänta på perfektion.

Lärande genom experiment och data framför åsikter och samtal

Funktionsöverskridande samarbete över silos och hierarkier

Att reagera på förändringar istället för att följa en statisk plan

Principerna i det agila marknadsföringsmanifestet

Det vore försumligt att inte nämna de tio vägledande principerna i det agila manifestet för marknadsföringsteam. Dessa principer är riktlinjer för ditt marknadsföringsteam att fungera dagligen i en agil miljö:

Bra marknadsföring kräver nära samordning, öppenhet och kvalitativa interaktioner med interna och externa kunder.

Sök efter olika och mångsidiga synpunkter

Omfamna och reagera på förändringar för att öka kundvärdet.

Planera endast i den utsträckning som krävs för att säkerställa effektiv prioritering och genomförande.

Ta chanser och lär dig av dina misslyckanden.

Organisera i små, tvärfunktionella team där det är möjligt.

Bygg marknadsföringsprogram kring motiverade individer och lita på att de får jobbet gjort.

Långsiktig marknadsföringsframgång gynnas av att man arbetar i en hållbar takt.

Agil marknadsföring räcker inte. För att uppnå excellens inom marknadsföring krävs också kontinuerlig uppmärksamhet på marknadsföringens grunder.

Sträva efter enkelhet

Kännetecken för agil marknadsföring

Agil marknadsföring har fem kännetecken: teamwork, förlitan på data, snabba iterationer, kundfokus och engagemang för det agila marknadsföringsmanifestet.

Funktionsöverskridande team

Agila marknadsförings- och kreativa team trivs med tvärfunktionellt samarbete. Hållbar marknadsföring kräver att teammedlemmar med olika kompetens och expertis arbetar tillsammans i ett projekt istället för att arbeta i silos och hierarkier.

Stand-up-samtal och sprintgranskningar säkerställer att alla är medvetna om framsteg, utmaningar och mål.

Datadrivna beslut

Data är ledstjärnan för agila marknadsförare. De använder data för att genomföra nya experiment och göra iterationer av befintliga. Deras beslut stöds av nyckeltal (KPI) som hjälper dem att utvärdera effekten av sina insatser.

Frekventa och snabba datadrivna beslut skiljer moderna marknadsföringsteam från traditionella team, som fokuserar mer på åsikter.

Kundfokus

Agila marknadsföringsteam prioriterar kundernas behov och preferenser. Den agila tankesättet använder kundfeedback och upptäcktsamtal för att förfina strategier och kontinuerligt lansera relevanta kampanjer.

Deras time-to-market är kort eftersom det agila teamet är tydligt med vad de vill prioritera och väljer några få aktiviteter med stor effekt istället för att ta itu med flera saker samtidigt.

Anpassningsbara och iterativa kampanjer

I ett agilt marknadsföringsteam ligger fokus på att arbeta i sprintar för att skapa mervärde. En stor uppgift delas upp i mindre, snabbt genomförbara uppgifter.

Det är lättare att göra iterationer för dessa små uppgifter och anpassa sig till förändrade marknader, trender eller affärsprioriteringar varannan till var sjätte vecka istället för att göra förändringar i slutet av månaden/kvartalet/året.

Engagemang för det agila marknadsföringsmanifestet

Kärnvärdena och principerna i Agile Marketing Manifesto är som den heliga graal för agila marknadsföringsteam. Dagliga marknadsföringsaktiviteter som stand-up-möten och sprintspårning baseras på värdena och principerna i manifestet.

Agila marknadsföringsramverk: Scrum, Kanban och Scrumban

Agila ramverk omsätter principerna för agil metodik i praktiken. Ramverk gör det lättare för agila marknadsföringsteam att bygga upp ett samarbetsinriktat arbetssätt inom marknadsföringsavdelningen och lägga grunden för snabba iterationer av sitt arbete.

Låt oss titta på de tre mest populära agila marknadsföringsramverken: Scrum, Kanban och Scrumban.

Scrum

Scrum är det mest populära agila ramverket, och 87 % av organisationerna använder scrummetoden. Det agila marknadsföringsramverket scrum börjar med att förstå backloggen.

Marknadsföringsteamet delar upp backloggen i mindre sprintar, fastställer en prioritering och beslutar enhälligt om en tidsplan för leveransen av dessa sprintar. Sprintens längd kan variera från några dagar till 2–3 veckor, beroende på organisationen.

Scrum-mästaren bistår teamet i möten och ser till att alla följer den agila marknadsföringsmetoden. I ett marknadsföringsteam är marknadsföringschefen vanligtvis scrum-mästare.

Scrum-ramverket är uppdelat i tre delar: Scrum-planering, dagliga Scrum-möten och möten efter Scrum. Detta bidrar till att skapa en kontinuerlig kommunikationsloop mellan Scrum-teamets medlemmar.

Scrum-planering

Ett agilt team brukar ägna en timme varje vecka åt att planera sin sprint. Under planeringsfasen tilldelar teammedlemmarna sprintpoäng till varje projekt för att uppskatta den insats som krävs. Denna uppskattningsteknik ger teamet en bild av hur mycket arbete de måste utföra under en sprint.

Daglig scrum

Efter planeringsfasen fokuserar marknadsavdelningen på Sprint. Teammedlemmarna har dagliga stand-ups (eller dagliga scrum) för att dela med sig av individuella uppdateringar. Dessa möten är korta och täcker huvudsakligen tre viktiga saker: uppdateringar om gårdagens arbete, planen för idag och problem som de står inför.

Möte efter Scrum

Mötet efter Scrum är uppdelat i en Scrum-genomgång och en Sprint-retrospektiv. I Scrum-genomgången presenterar marknadsföringsteamet sitt arbete för intressenterna för att samla in deras feedback.

Scrum-teamet genomför Sprint-retrospektiv för att utvärdera resultatet av Sprint och föreslå förbättringar.

Kanban

Jämfört med Scrum är Kanban ett mer flexibelt agilt ramverk. Det bygger på principen om Kaizen, det japanska konceptet för kontinuerlig förbättring.

Kanban-tavlan är en visuell representation av marknadsföringsprogrammen och de olika stadier de befinner sig i. Denna enda källa till information gör det möjligt för marknadsförare att få en översikt över alla aktiviteter och effektivisera dem för att leverera i tid.

Det bästa sättet att använda en Kanban-tavla är att dela upp hela marknadsföringsprocessen i olika steg. Stegen på en marknadsförings-Kanban-tavla kan till exempel vara ”Att göra”, ”Pågår”, ”Klar” och ”Uppskjutet till nästa sprint”.

Effektivisera aktiviteterna för de kommande veckorna och undvik utbrändhet eller överbelastning hos medarbetarna genom att visualisera uppgifterna i varje steg samt den insats och de resurser som varje uppgift kräver.

Det finns sex grundläggande metoder inom Kanban som marknadsföringsteam måste följa för att kunna tillämpa agil marknadsföring:

Visualisera arbetsflödet: Skriv ner de steg du för närvarande följer för att slutföra en uppgift.

Begränsa pågående arbete (WIP): Genom att begränsa WIP motiverar du ditt team att slutföra den aktuella uppgiften innan de tar sig an nya uppgifter.

Hantera flödet: Baserat på din visualisering och förmåga att begränsa WIP bör du kunna analysera Kanban-systemet och göra justeringar för att förbättra flödet.

Gör processpolicyn tydlig: Policyn är riktlinjer för att slutföra uppgifterna. Genom att tydligt ange dem säkerställer du att alla teammedlemmar är medvetna om förväntningarna.

Implementera feedbackloopar: Skapa flera granskningssteg i Kanban-tavlan för att få kontinuerlig feedback om processen.

Förbättra gemensamt, utvecklas experimentellt: Samarbeta med dina teammedlemmar för att utvärdera processen och förbättra den kontinuerligt.

Scrumban

Scrumban är en hybrid av Scrum och Kanban som uppmuntrar marknadsavdelningar att arbeta med Kanban-tavlor samtidigt som de fortsätter att släppa arbete i sprints.

Denna agila marknadsföringsstrategi ger marknadsföringsteamet fullständig frihet att besluta hur de vill planera sin agila verksamhet.

Scrumban passar perfekt för stora marknadsföringsteam eller team som samarbetar med externa byråer där du behöver anpassa arbetsflödet efter olika teams arbetsstilar.

ClickUp: Det perfekta verktyget för agil marknadsföring

Konfigurera ClickUps Scrum Board-mallar med bara några få klick

För att bygga ett agilt marknadsföringsteam behöver du rätt verktyg som gör det möjligt för dem att visualisera arbetsflödet, dokumentera effektivt, automatisera uppgifter samt spåra och utvärdera prestanda.

ClickUp är ett avancerat molnbaserat verktyg som är utformat för agila team som vill effektivisera sina marknadsföringskampanjer. Låt oss titta på de viktigaste funktionerna som hjälper dig att kontinuerligt förbättra din agila marknadsföringsprocess.

Sprints ClickApp

Sprints ClickApp hjälper dig att konfigurera och anpassa dina sprints i ClickUp. Organisera din sprint i uppgifter, deluppgifter och checklistor för enkel hantering. Använd listvyn för att gruppera, filtrera och redigera uppgifter i bulk. Med teamvyn kan du spåra teamets framsteg efter status, tidsuppskattning, sprintpoäng eller något annat anpassat fält.

Anpassa dina verktyg och team för agil framgång med ClickUp Sprints

ClickUp-tavla

ClickUp Kanban Board är ett anpassningsbart system för marknadsföringsteam. Teammedlemmarna kan enkelt dra och släppa uppgifter och ordna tavlan efter status, ansvariga, prioriteringar etc. Scrum-mästaren kan se alla arbetsflöden med ett klick på en knapp och göra flera ändringar i en uppgift med hjälp av Bulk Action.

Övervaka uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp enkelt uppgifter, sortera och filtrera med en helt anpassningsbar Kanban-tavla

ClickUp Docs

Agil marknadsföring börjar med felfri dokumentation, och ClickUp hjälper dig med det genom ClickUp Docs. Docs är det perfekta verktyget för att skapa wikis, referensdokument, SOP:er och arbetsflöden, eftersom det ger skaparen fullständig frihet att lägga till bokmärken, tabeller och andra alternativ för att formatera det precis som de vill.

Butikspolicyer, SOP:er och wikidokument länkade till varandra i ClickUp Docs

Samarbete med redigering i realtid, kommentarer i trådar, tilldelning av åtgärdspunkter och omvandling av texter till spårbara uppgifter är en barnlek.

Du kan också påskynda alla dina marknadsföringsarbetsflöden med hjälp av ClickUp AI, som kan skapa allt från e-postmanus och bloggutkast till mötesanteckningar och kampanjstrategier.

ClickUp-automatiseringar

Automatisera rutinuppgifter genom att välja bland över 100 ClickUp-automatiseringar och fokusera dina teams insatser på viktigare områden. Du kan anpassa arbetsflöden efter dina behov eller använda dem som de är.

ClickUp-instrumentpaneler

Moderna marknadsföringsteam har ett gemensamt krav – ett verktyg för att spåra och visualisera sina resultat. Anpassningsbara ClickUp-dashboards hjälper dig att se framstegen i dina marknadsföringsarbetsflöden, identifiera hinder, hantera resurser och spåra tidslinjer. Fördela Scrum-poäng, fördela resurser effektivt och visa och utvärdera dina kvartalsplaner för framtida planering.

Fördelarna med agil marknadsföring

Agila metoder ger många fördelar, men det bästa sättet att realisera dessa för ditt marknadsföringsteam är att ha ett mål i sikte.

Hög produktivitet

Agila team är 25 % mer produktiva jämfört med traditionella team. Agila team innebär tvärfunktionellt samarbete, vilket innebär att teamen består av specialister. Sådana team kan slutföra arbetet snabbare och mer effektivt med färre beroenden, och organisationen drar nytta av en kortare time-to-value.

Ökad flexibilitet

Tidig och kontinuerlig leverans samt snabba iterationer utgör grunden för agila marknadsföringsteam. Den största fördelen med denna metod är att man använder kortsiktiga lärdomar för att utforma en långsiktig plan. Agila marknadsförare fokuserar på långsiktiga mål men håller sina kortsiktiga aktiviteter flexibla.

Detta gör det möjligt för dem att bättre anpassa sig till förändrade omständigheter. Resultaten från experimenten tillämpas på några få stora satsningar, med hänsyn till den föränderliga affärsmiljön och marknadsförhållandena.

Ökad transparens

Agila marknadsföringsteam använder visuella element som en Kanban-tavla för att definiera arbetsflöden istället för att förlita sig på föråldrade idéer som kalkylblad. Scrum Master definierar uppgiftslistan, prioriteringar och deadlines, vilket ökar transparensen.

Regelbundna stand-up-samtal och möten håller teammedlemmarna informerade om de senaste framstegen och utvecklingen.

Datadrivna beslut

En av kärnvärdena och principerna för agil marknadsföring är att använda data för att mäta resultatet av marknadsföringskampanjer och vidta korrigerande åtgärder. Besluten blir därmed mer objektiva och konkreta och driver teamet mot kontinuerlig förbättring.

Nöjdare team

Med tydlig prioritering, öppet samarbete och frekvent kommunikation är agila marknadsföringsteam mer engagerade än traditionella team. Det agila ramverket ger teammedlemmarna ägarskap över uppgifterna och autonomi att utföra dem.

Eftersom varje teammedlem själv kan bestämma hur de vill arbeta mot uppsatta mål blir de gladare och mer nöjda med sitt arbete.

Ökad konkurrenskraft

Realtidsfeedback och ständiga iterationer står högst upp på prioriteringslistan för agila marknadsförare. Detta ger dem möjlighet att agera på de senaste trenderna och marknadens volatilitet och samtidigt leva upp till sina kunders förväntningar.

Dessutom är besluten datadrivna, vilket ger dem ett övertag över konkurrenter som använder traditionella marknadsföringsmetoder.

Utmaningar med att implementera agil marknadsföring

Det finns många exempel på organisationer med framgångsrika och hållbara agila team.

Men bara 41 % av marknadsförarna gick med på att använda någon form av agila marknadsföringsmetoder i sitt dagliga arbete. Vad hindrar de återstående 59 % av marknadsförarna från att anamma agil marknadsföring? Här är några av utmaningarna:

Brist på utbildning och kunskap

Agil marknadsföring är ett paradigmskifte. Brist på utbildning gör att marknadsförare inte förstår nyanserna i denna metodik. Företag måste investera i omfattande utbildningsprogram för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med agil marknadsföring på arbetsplatsen.

Svårigheter att hantera oplanerat arbete

Många traditionella marknadsföringsteam har svårt att ta sig an nya utmaningar och acceptera oplanerat arbete. Den dynamiska karaktären hos agil marknadsföring kräver dock att marknadsförare är flexibla och öppna för samarbete för att hantera oplanerade åtgärder.

Nyckeln till att lösa denna utmaning är att bygga upp ett agilt tankesätt hos teammedlemmarna.

Inte villig att förändras

Förändringar i arbetsstilen kan ses som en utmaning. Det kan finnas olika orsaker till motståndet, till exempel att teamet inte vill lämna sin komfortzon.

För att lösa detta problem måste företagsledare ha ett öppet samtal med marknadsföringsteamet, ta itu med deras farhågor och hjälpa dem att visualisera fördelarna med agil marknadsföring.

Brist på rätt kompetens

Detta är en av de största utmaningarna för marknadsföringsteam som vill införa agil marknadsföring. För att bygga upp rätt kompetens behöver företagen en agil coach som kan leda processen och utbilda teamet.

Bristande stöd från den högre ledningen

Framgången för agil marknadsföring beror till stor del på ledningens vilja att anpassa den till organisationens övergripande mål. De måste börja med att förespråka den agila metoden och tillhandahålla resurser för att genomförandet ska bli framgångsrikt.

Hur agil marknadsföring fungerar i praktiken

Här är stegen som följs i agil marknadsföring i praktiken:

Fastställa förväntningar

Det agila marknadsföringsteamet samlas med ledningsgruppen för att samordna alla med målet. Därefter håller marknadsföringsteamet ett internt möte för att lägga upp strategin för den nya arbetsstilen och diskutera åtgärderna för att införa den agila kulturen.

Identifiera möjligheter

Det agila marknadsföringsteamet analyserar data för att identifiera möjligheter i kundresan. Varje teammedlem presenterar sina resultat i de dagliga standup-mötena och beskriver de åtgärder de planerar att vidta.

Planera tester

När möjligheterna har identifierats planerar teamet tester och fastställer nyckeltal (KPI). Därefter prioriterar de de tester som mest sannolikt kommer att påverka företagets resultat.

Förbättra affärsprocesserna

Resultaten från varje test samlas in och utvärderas för att avgöra vilka tester som ska skalas upp och vilka som ska avbrytas. Lärdomarna kommuniceras till ledningsgruppen så att de kan vidta ytterligare åtgärder för att förbättra affärsprocesserna.

För att sätta agil marknadsföring i praktiken rekommenderar vi att du kollar in dessa mallar som hjälper dig att komma igång direkt:

ClickUps mall för agil marknadsföring

Med ClickUps mall för agil marknadsföring kan du skapa och organisera uppgifter enligt dina marknadsföringsstrategier, planera sprints och enkelt justera uppgifter efter prioritet. Genomför kampanjer snabbare med kortare ledtider med denna plug-and-play-mall för agila team.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Agile Marketing Template-mallar för agila marknadsföringsarbetsflöden.

Digitala marknadsföringsteam kan använda den för att flexibelt anpassa kampanjer och budgetar och öka synligheten i resultatet av betalda och organiska kampanjer.

ClickUps mall för Scrum-hantering

ClickUps Scrum Management Template ger dig möjlighet att hantera uppgifter från början till slut. Den hjälper dig att snabba på uppgifter och skapa praktiska visuella hjälpmedel. Bjud in ditt team att samarbeta och säkerställ snabb leverans med färre fel.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för agil Scrum-hantering för att förbättra samarbetet mellan dina produkt-, teknik- och kvalitetssäkringsteam.

ClickUps mall för sprintplanering

Sprint Planning Template från ClickUp hjälper till att planera sprints, visualisera uppgifter och beroenden samt spåra framsteg. Alla intressenter i teamet får en tydlig förståelse för projektet med hjälp av denna mall. Chefer kan också tilldela deadlines och identifiera potentiella risker i ett projekt.

Ladda ner den här mallen Anpassa sprints med ClickUps Scrum-planeringsmall.

Implementera agil marknadsföring med ClickUp

För att implementera agil marknadsföring och nå framgång förlitar sig team över hela världen på verktyg som ClickUp för att planera, organisera, visualisera och spåra uppgifter samtidigt som de samarbetar med olika team.

Prova ClickUp gratis idag!