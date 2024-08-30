Hur man beräknar storypoäng i Agile

Säg poäng, och din hjärna börjar tänka i termer av tävling eller spel. Men Agile story points har en annan bakgrund. 😊

I Agile-metodiken är användarberättelser ett pålitligt verktyg för att beskriva vad en användare vill uppnå genom att använda produkten. Tanken är att uppmuntra teamen att fundera över hur och varför en funktion kommer att användas. Till exempel, för en uppgift som handlar om att lägga till en inloggningsknapp på hemsidan, skulle användarberättelsen vara: Som frekvent besökare vill jag enkelt kunna logga in från hemsidan så att jag snabbt kan komma åt mitt konto.

Men hur hanterar och planerar du arbetet med att implementera dessa berättelser? Det agila sättet att göra det är att tilldela dem storypoäng.

I den här guiden utforskar vi hur man använder story points i Agile-projektledning, med följande innehåll:

Steg att ta för story point-uppskattningar

Vanliga fallgropar att undvika under processen

Programvara som gör alla Agile-uppskattningar till en barnlek

⏰ 60-sekunderssammanfattning Story points i Agile mäter den insats, risk och komplexitet som krävs för att slutföra en användarberättelse.

De hjälper team att prioritera och planera arbetet under sprints och ger en relativ uppskattning av uppgiftens storlek.

Att uppskatta storypoäng innebär att förstå arbetsinsatsen, välja en basstory och välja en poängskala (t.ex. Fibonacci).

Konsensusbaserade metoder som Planning Poker hjälper team att enas om storypoängsvärden.

Fördelarna inkluderar förbättrad planering, prioritering och kontinuerlig processförbättring.

Verktyg som ClickUp effektiviserar uppskattningen av story points och förbättrar teamsamarbetet och uppföljningen.

Vad är storypoäng i Agile?

Story points är en måttenhet som uppskattar den totala insatsen som krävs för att slutföra en användarberättelse i en produktbacklogg eller ett förplanerat arbetsflöde.

Det är inte ett obligatoriskt prestationsmått för att binda anställda eller pressa chefer att övervaka utvecklingen, utan snarare ett valfritt poängsystem för att mäta den relativa storleken på arbetet eller risken som är förknippad med att slutföra en användarberättelse.

Poängen beräknas vanligtvis strax före sprintplaneringsmötet. Att uppskatta storypoäng i detta skede hjälper hela teamet att fatta välgrundade beslut om vilka stories som ska prioriteras i nästa sprintbacklog. I de flesta fall har teamen ett möte för poänguppskattning, eller så tilldelar de bara värden till stories asynkront baserat på parametrar som prioritet och arbetsbelastningskapacitet.

3 viktiga kriterier för att uppskatta Agile story points

När det gäller att bestämma hur många storypoäng som ska tilldelas en användarberättelse finns det tre faktorer som hjälper agila team att korrekt bedöma arbetet: insats, risk och komplexitet.

1. Ansträngning: Arbetsvolym och intensitet som krävs

Arbetsinsats avser den mängd arbete som krävs för att slutföra olika användarberättelser. Den relativa uppskattningsprocessen innefattar att besvara frågor som:

Hur många uppgifter ingår?

Vilka förberedelser och uppföljningsaktiviteter kan du förvänta dig?

Hur mycket arbete kommer varje uppgift och förberedande aktivitet att kräva?

Ju större insats som krävs i dessa steg, desto fler poäng kommer en story sannolikt att få. Här kan du göra en jämförelse baserat på hur många timmar de föreslagna uppgifterna tar – till exempel:

Mindre än 3 timmar för att designa en spelkaraktär med jultema: 0,5 story point En dags arbete för att designa en ny appfunktion: 2 storypoäng

Ett vanligt misstag vid beräkning av story points är att behandla dem endast som ett direkt mått på tid. Även om tidsuppskattningar ger dig en absolut uppskattning av hur lång tid en uppgift kommer att ta att slutföra, ger de inte ett lämpligt relativt mått på hur utmanande en uppgift är jämfört med andra uppgifter.

2. Risk: Osäkerhet och potentiella hinder

Detta kriterium innebär att man måste ta hänsyn till processrisker, beroenden av interna uppgifter eller externa faktorer och okända faktorer i utvecklingsprocessen. Varje storypoängvärde bidrar till riskpoängen.

Således kommer högriskberättelser att kräva fler storypoäng, eftersom de behöver en extra buffertperiod för att dämpa oförutsedda utmaningar som dyker upp. Agila team kan använda poängen för att avvisa vissa berättelser eller hantera och minska risker på ett mer effektivt sätt.

3. Komplexitet: Teknisk svårighetsgrad och invecklade detaljer

Komplexitet handlar inte bara om hur svår uppgiften är, utan också om hur invecklad och omfattande lösningen måste vara. Detta inkluderar användning av nya eller okända tekniker, behovet av att förlita sig på innovativa eller oprövade lösningar och graden av intellektuell utmaning.

Mer komplexa berättelser kräver vanligtvis mer eftertanke, planering och problemlösning, vilket återspeglas i högre storypoäng. 💡

Proffstips: Använd ClickUp Backlogs and Sprints Template för att hjälpa Agile- och Scrum-team att bidra till story points på en gemensam canvas. Den levereras med fördefinierade Sprint Lists, komplett med Custom Fields, för att inkludera information om olika kriterier för att jämföra story points.

Ladda ner den här mallen Få en samlad bild av dina backlog-poster och motsvarande story points med denna genomtänkta mall.

Fördelar med att använda story points i Agile

Processen att uppskatta story points innefattar diskussion och konsensus bland agila eller scrum-teammedlemmar, vilket främjar samarbete och en gemensam förståelse av uppgifterna. Här är några andra viktiga fördelar:

Hur man beräknar storypoäng i Agile: 6 enkla steg

En story point-uppskattning är effektiv om den förbättrar förståelsen för arbetet och möjliggör bättre planering och prioritering. Processen att beräkna poäng och omvandla dem till timmar är dock inte helt enkel.

För att underlätta arbetet har vi kombinerat standardiserade bästa praxis från Agile-metoder med praktiska insikter för att ge dig sex steg för att beräkna Agile story points effektivt. ✨

Steg 1: Förstå den totala arbetsinsatsen som krävs för varje användarberättelse

Att se till att teamet förstår användarberättelserna eller funktionerna som behöver implementeras är ett viktigt första steg. Detta innebär att diskutera målen för slutförandet, förberedelsekraven och eventuella utmaningar i samband med berättelsen.

För att detta steg ska lyckas måste du strukturera teamkommunikationen kring berättelser på ett produktivt sätt med hjälp av kvalitetsprogramvara. Vi har den perfekta lösningen: ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet och samarbete.

Planera regelbundna backlog refinement- eller story grooming-möten med hjälp av ClickUp-kalendervyn och använd dessa sessioner för gemensam granskning och diskussion av stories. Du kan skapa och gemensamt redigera detaljerna i varje story med hjälp av ClickUp Docs. Teammedlemmarna kan bidra samtidigt, vilket gör uppskattningen till en dynamisk och interaktiv process.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

ClickUp Chat-vyn möjliggör smidiga diskussioner både före och efter sprints. För asynkrona team kan funktioner som kommentarer och omnämnanden användas för att ställa frågor och be om förtydliganden.

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program.

Tips: Du kan nu använda den AI-aktiverade användarberättelsegeneratorn i ClickUp 3. 0 för att skapa tydliga och konsekventa användarberättelser med enkla instruktioner och påskynda processen för poängberäkning.

Steg 2: Välj en basstory

Välj en enkel, välkänd användarberättelse som utgångspunkt eller referenspunkt. Vanligtvis tilldelar en projektledare eller senior teammedlem värden, ofta en enda storypoäng, som fungerar som en jämförelseskala för andra berättelser.

För de flesta agila team är det enklast att använda en referensstory. Vissa team föredrar dock flera baslinjestorys för att få en mer exakt relativ uppskattning, särskilt när projektet omfattar olika typer av uppgifter. Varje baslinjestory kan representera en annan uppgiftskategori eller komplexitetsnivå, vilket ger ett mer nyanserat ramverk för uppskattning.

ClickUp erbjuder många verktyg för att ställa in och jämföra baslinjestories. Använd anpassade fält för att tilldela och visa mätparametrarna för varje baslinjestory. Du kan till och med omvandla stories till uppgifter och jämföra dem i ClickUp Board-vyn. Tanken är att granska dessa relativa värden eller krav på ett ögonblick i termer av komplexitet, ansträngning och risk.

Övervaka uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp uppgifter, sortera och filtrera enkelt med en helt anpassningsbar Kanban-tavla.

Steg 3: Bestäm sekvenseringsmetoden innan du tilldelar det faktiska numeriska värdet

När du har dina basberättelser kan du diskutera hur många storypoäng som ska användas för olika arbetsnivåer. Du kan tillämpa följande sekvenser:

Linjär skala : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Fibonacci-skalan: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Många team använder en Fibonacci-sekvens för att tilldela storypoäng, där varje poäng representerar summan av de två siffrorna före den. Jämfört med det linjära poängsystemet återspeglar denna sekvens bättre den inneboende osäkerheten i större stories – ju större story, desto större osäkerhet, och därmed desto större poängsprång. Siffrorna 1–8 används främst för precisa uppgifter, medan 13, 21, 34, 55 och högre kan användas för mer omfattande uppgifter.

Tips: Använd ClickUp-tabellvyn för att anteckna poäng för varje användarberättelse i ett kalkylbladsliknande arbetsområde. Du kan använda färgkodning för att göra jämförelsen snabb och engagerande.

Skapa en jämförbar vy av story points, komplett med ansvariga och färgkodade komplexitetsnivåer.

Kom ihåg att hålla det enkelt! Att överanalysera story points eller göra uppskattningsprocessen för detaljerad i detta skede kan bromsa dig. Sträva efter att förenkla och inte komplicera det i onödan.

Steg 4: Registrera teamets konsensus

Använd en konsensusbaserad uppskattningsteknik, till exempel Planning Poker. I den här metoden använder en senior teammedlem ett kortlek med siffror som representerar storypoäng, och varje junior teammedlem väljer ett kort som representerar deras uppskattning för storyn.

Alla teammedlemmar visar samtidigt sina valda kort. Om det finns en betydande skillnad i uppskattningarna diskuterar deltagarna sina resonemang, varefter de reviderar sina uppskattningar och väljer nya kort. Denna process upprepas tills teamet når enighet eller en nära approximation.

ClickUp Whiteboards erbjuder en utmärkt plattform för att göra story point-uppskattningar i realtid, särskilt för team som arbetar på distans. Använd den oändliga arbetsytan för att skapa en story point-uppskattningsmatris, och teammedlemmarna kan visa sina virtuella "kort" genom att lägga till klisterlappar med sina uppskattade poäng. De kan lägga till kommentarer, ställa frågor eller ge ytterligare detaljer för att motivera sina uppskattningar.

Brainstorma storypoäng med ditt team i realtid på lättanvända ClickUp Whiteboards.

Steg 5: Registrera story point-uppskattningar

När konsensus har uppnåtts, registrera storypoängen för varje användarberättelse. I ClickUp kan du använda Sprint Points för att tilldela poäng till berättelser och planera vad teamet kan åstadkomma under en sprint. Lägg till dem i valfri uppgift, eller dela upp dem mellan flera ansvariga!

Du kan också använda Sprint-kort för att skapa anpassade instrumentpaneler som ger en översiktlig bild av sprintens framsteg, teamets prestanda och arbetsbelastningsfördelningen baserat på spårning av storypoäng. Våra favoriter är:

Velocity-kort visar antalet story points som har slutförts i tidigare sprintar. Ett teams velocity ger ett historiskt perspektiv som hjälper projektledaren att prognostisera framtida sprintkapacitet.

Burndown-kort visar återstående arbete i förhållande till återstående tid i sprinten. Det hjälper teamen att följa upp om de ligger i fas med att fullfölja sina sprintåtaganden baserat på de storypoäng som tilldelats uppgifterna.

Burn up-kort spårar det totala utförda arbetet i förhållande till det totala arbetet som omfattas av sprinten, uttryckt i story points. Detta kan vara användbart för att visualisera framsteg och förändringar i omfattningen.

Spåra framsteg och visualisera milstolpar med Burnup Cards i ClickUp Dashboards.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsnoteringar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Steg 6: Förfina story point-uppskattningen med erfarenhet

När teamet slutför fler sprintar och får en bättre förståelse för sin arbetskapacitet och komplexiteten i olika typer av berättelser, är de bättre rustade att diskutera vad som överskattades eller underskattades och varför, och lära sig av avvikelserna. Projektledare bör vara öppna för att se över och justera story points när de får mer insikt eller om hela projektkraven ändras.

Det kan dock vara tidskrävande att granska tidigare uppskattningar och notera avvikelser. Lyckligtvis kan du ställa in ClickUp Automations så att alla uppgifter som avvek betydligt från uppskattningarna automatiskt markeras för vidare granskning.

Dessutom gör ClickUp Goals det möjligt för team att sätta upp specifika mål, följa framstegen och hålla sig i linje med förbättringsarbetet. Du kan till exempel sätta upp ett mål att förbättra korrelationen mellan uppskattad och faktisk insats med en viss procentandel.

Spåra dina mål ned till de viktigaste KPI:erna och få automatiskt detaljerad information om din utveckling.

ClickUps inbyggda rapporteringsfunktioner kan också hjälpa team att bedöma om de förbättrar sina uppskattningsprocesser över tid.

Prova ClickUp Brain Snabba upp dina Agile-arbetsflöden med ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent.

3 utmaningar att övervinna för mer exakta Agile-storypoänguppskattningar

Övergången från traditionell hantering av produktbackloggen till uppskattning av storypoäng i Agile är utmanande. Lägg till andra faktorer relaterade till mänsklig psykologi och organisationskultur, så har du ett riktigt problem att ta itu med. Här är tre vanliga utmaningar och vad du kan göra åt dem:

1. Föredra tidsbaserade uppskattningar

Team som övergår från traditionella tidsbaserade uppskattningar till story point-uppskattningar har ofta svårt med detta. Det finns en tendens att tänka på story point-värdet i termer av tid – t.ex. att likställa en story point med hur många timmar eller dagar som krävs – vilket motverkar syftet med denna mer abstrakta enhet.

Lösning

Tidsbaserade uppskattningar är djupt rotade i många organisationskulturer och -rutiner. För att ändra detta krävs inte bara att man lär sig en ny teknik, utan också en grundläggande förändring i hur arbete och produktivitet ses.

Kombinera initialt tidsuppskattningar med story points för att hjälpa ditt team att anpassa sig, och fasa sedan gradvis ut tidsuppskattningarna när teamet blir mer bekvämt med story points.

2. Ankar- och bekräftelsebias

Psykologiska fördomar kan också påverka uppskattningsprocessen:

Ankring uppstår när individer förlitar sig för mycket på en initial uppgift, den symboliska ankringen, när de fattar beslut – till exempel kan den första uppskattningen som uttrycks påverka resten av teamet på ett otillbörligt sätt, vilket leder till snedvridna resultat ⚓

Bekräftelsebias kan leda till att teammedlemmarna instämmer i uppskattningar som bekräftar deras förutfattade meningar, som inte nödvändigtvis är sanna.

Lösning

Medvetenhet är det första steget för att minska psykologiska fördomar och deras inverkan. Be teammedlemmarna skriva ner sina uppskattningar självständigt innan de delar med sig av dem, eller se till att alla visar sina kort samtidigt i Planning Poker för att minska påverkan av avslöjade åsikter.

3. Press att anpassa sig

I teammiljöer kan det finnas en implicit press att anpassa sig till majoritetens åsikt eller åsikterna hos mer dominerande eller seniora teammedlemmar. Detta kan kväva individuella åsikter, vilket leder till mindre exakta eller ärliga uppskattningar, särskilt i miljöer där oenighet motverkas och harmoni och konsensus prioriteras överdrivet.

Lösning

Skapa en miljö där teammedlemmarna känner sig bekväma med att diskutera sina resonemang utan rädsla för att bli dömda eller hamna i konflikt. Sök aktivt efter och beakta olika synpunkter, särskilt från teammedlemmar som kan ha en annan perspektiv eller bakgrund. Samarbetsbaserad uppskattning, där alla teammedlemmar bidrar, är nyckeln.

Navigera i storypoäng och Agile-projekt

Om du övergår till story point-uppskattning, gör det rätt med ClickUp. 🌸

Plattformen innehåller en hel rad funktioner för hantering av Agile-projekt och sprints. Till exempel ger uppgifter, deluppgifter och checklistor en hierarkisk struktur för att organisera arbetet, vilket är viktigt för alla tekniker för uppskattning av story points. Så här gör du:

ClickUp-uppgifter representerar enskilda arbetsenheter, som kan likställas med berättelser eller funktioner i Agile-projektledningsmetoder. Deluppgifter gör det möjligt att dela upp komplexa uppgifter i mer detaljerade komponenter, vilket underlättar en mer detaljerad hantering och uppskattning av arbetet. Checklistor inom uppgifter eller deluppgifter erbjuder ett sätt att lista acceptanskriterier för storypoäng. Du kan också lägga till inom uppgifter eller deluppgifter erbjuder ett sätt att lista acceptanskriterier för storypoäng. Du kan också lägga till åtgärdspunkter som ger tydliga steg för slutförande och säkerställer att ingen aspekt av en uppgift förbises ✅

Lägg till sprintpoäng i en ClickUp-uppgift för att hålla projekten igång.

ClickUp erbjuder dussintals Agile-mallar som är förkonfigurerade för att passa vanliga arbetsflöden inom metodiken. Dessa mallar innehåller fasta strukturer som överensstämmer med Agile-metoder som sprintplanering, backlog-förfining och dagliga stand-ups.

Mallar kan påskynda installationsprocessen för nya Agile-projekt, säkerställa att bästa praxis följs och att teamet snabbt kan börja arbeta med en bekant struktur. Till exempel hjälper den kostnadsfria ClickUp Agile Story Template dig att enkelt skapa och hantera användarberättelser i ett Agile-ramverk, vilket minskar arbetsbördan för teamledare.

Ladda ner den här mallen Agile Story Template är utformad för att hjälpa ditt team att Anpassa individuella mål till större mål för maximal effektivitet

Från story till framgång: Beräkna storypoäng i Agile med ClickUp

Att komma på och implementera story points i Agile är stressfritt med ClickUp. Plattformen hjälper till att organisera Agile-metoder genom att tillhandahålla ett intuitivt ramverk för hantering av stories och story points, stödja effektiv sprintplanering och förbättra teamsamarbetet.

Gör din nästa sprint på ClickUp-sättet och se skillnaden själv. 🥰

Registrera dig för ClickUp nu och prova gratis!