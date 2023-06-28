Vad är realtidssamarbete och hur kan det gynna ditt team?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är realtidssamarbete?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Realtidssamarbete är förmågan för team att arbeta tillsammans på ett projekt i nuet. Detta sker med eller utan användning av teknik. Men med den utbredda förekomsten av distansarbete används samarbetsverktyg för att hålla teammedlemmarna anslutna och synkroniserade över projekt och allmän verksamhet. " } } ] }

Några av de bästa idéerna uppstår när man samarbetar i realtid. Tidigare skedde detta ansikte mot ansikte, men den ökande populariteten för distansarbete gör det lite mer komplicerat.

Denna våg av hemarbete kommer inte att avta inom den närmaste framtiden. År 2022 arbetar ungefär en fjärdedel av den amerikanska arbetskraften på distans, och ytterligare 16 % av de amerikanska företagen är helt distansbaserade.

Med tanke på att det totala antalet företag i USA för närvarande uppgår till cirka 30 miljoner är det mycket distansarbete. 😲

Intressant nog anser mer än hälften av de distansanställda att samarbetet har förbättrats sedan den senaste pandemin. Men ändå fortsätter några av de mest populära verktygen för realtidssamarbete att missa målet på grund av förvirrande instrumentpaneler, dålig användarupplevelse, röriga gränssnitt och mycket mer.

Så vad ska ett team göra?

De återvänder till sina rötter och kombinerar traditionella tekniker för online-samarbete med beprövade strategier från gårdagens kontorsmiljöer. Så här går det till.

Vad är realtidssamarbete?

Samarbete i realtid är förmågan för team att arbeta tillsammans på ett projekt i nuet. Detta sker med eller utan användning av teknik. Men med den ökande förekomsten av distansarbete används säkra samarbetsverktyg för att hålla teammedlemmarna anslutna och synkroniserade mellan projekt och den allmänna verksamheten.

Du arbetar förmodligen redan med minst ett av de mest populära verktygen för online-samarbete – Zoom, Slack eller Google Docs. Frågan blir då: Kan dessa verktyg centraliseras så att allt sker på ett och samma ställe? 💻

Vilka är fördelarna med realtidssamarbete?

Det finns många fördelar med att lösa pusslet med realtidssamarbete, bland annat:

Ökad produktivitet: När teammedlemmar delar idéer och arbetar tillsammans med projekt i realtid producerar de mer – och snabbare. Det beror på att de hinner göra mer på kortare tid och att det finns mindre behov av samordning och kommunikation utanför det verktyg de samarbetar i. När teammedlemmar delar idéer och arbetar tillsammans med projekt i realtid producerar de mer – och snabbare. Det beror på att de hinner göra mer på kortare tid och att det finns mindre behov av samordning och kommunikation utanför det verktyg de samarbetar i.

Bättre kvalitet på arbetet: Att arbeta tillsammans i realtid möjliggör omedelbar och mer direkt feedback. Detta hjälper medlemmarna att förstå nyanser som annars kan gå förlorade i översättningen genom Att arbeta tillsammans i realtid möjliggör omedelbar och mer direkt feedback. Detta hjälper medlemmarna att förstå nyanser som annars kan gå förlorade i översättningen genom asynkron kommunikation

Starkare relationer: När När teammedlemmar samarbetar i realtid bygger de upp förtroende och förståelse, vilket leder till starkare arbetsrelationer och en sundare teamdynamik.

Större kreativitet: Du kan alltid förvänta dig bättre resultat när du samlar allas expertis, åsikter och erfarenheter. Du formar idéer och kan lösa problem snabbare med ett mer kreativt tillvägagångssätt.

Utveckla idéer tillsammans med teamet genom att rita upp dem i en fri form av Mind Map med Blank Mode i ClickUp

Varför är realtidssamarbete viktigt?

Effektivt realtidssamarbete är viktigt eftersom det gör det möjligt för teammedlemmarna att utnyttja sina resurser – tid, kompetens, emotionell bandbredd och idéer – på bästa sätt genom att utveckla dem tillsammans i nuet för att uppnå optimala resultat.

Utan realtidssamarbete riskerar du att gå miste om kreativ problemlösning och resultat av högre kvalitet. 💡

Utmaningarna med realtidssamarbete

Realtidssamarbete medför många utmaningar. Tänk på följande:

Olika tidszoner: Detta är en av de Detta är en av de största utmaningarna med distansarbete , eftersom det gör det betydligt svårare att planera virtuella möten och arbeta med projekt samtidigt. Det finns visserligen några tillfälliga lösningar, men många team saknar praktiska och långsiktiga lösningar på detta problem.

Teammedlemmar kan lätt tappa engagemanget: Eftersom teammedlemmarna inte befinner sig i samma rum är det lätt för dem att tappa engagemanget, bli ointresserade eller hamna på efterkälken. Även om bristande engagemang på arbetsplatsen ofta är ett resultat av ett större problem, påverkar det allvarligt alla försök att samarbeta i realtid.

Klumpiga verktyg saktar ner arbetet: Många verktyg för realtidssamarbete hanterar grunderna, men alla är inte lika bra. Vissa verktyg är klumpiga och svåra att använda, vilket saktar ner Många verktyg för realtidssamarbete hanterar grunderna, men alla är inte lika bra. Vissa verktyg är klumpiga och svåra att använda, vilket saktar ner samarbetet i projektledningen , hindrar teamets framsteg och inte ger någon avkastning på investeringen.

Olika preferenser för samarbete: Vissa teammedlemmar kanske föredrar att samarbeta asynkront, medan andra föredrar möten i realtid. Det är inte överraskande att personliga preferenser gör det svårt att hitta onlineverktyg för samarbete som alla är nöjda med.

Synkronisera dina möten från andra arbetsverktyg med kalendervyn i ClickUp för att enkelt ordna möten över tidszoner och hantera hela din dag

5 steg för att förbättra realtidssamarbetet

För att förbättra realtidssamarbetet på din arbetsplats måste du börja med att vara proaktiv. Här är fem sätt att lösa några av de vanligaste utmaningarna när det gäller realtidssamarbete i ditt team:

1. Granska och välj rätt verktyg för realtidssamarbete

Det första steget är att välja ett verktyg för realtidssamarbete som passar ditt team. Det finns massor av alternativ, så det krävs tid att hitta det verktyg som passar bäst för ditt team och dina processer.

Övervaka framsteg, hantera uppgifter och arbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta

2. Ställ tydliga förväntningar på teamarbetet

Detta inkluderar allmänna riktlinjer, SOP:er, teametikett eller till och med en uppförandekod för att fastställa förväntningarna på hur medlemmarna ska uppträda i möten och projekt.

Proffstips: Guidad utbildning och webbseminarier är utmärkta lärresurser för team som är nya inom realtidssamarbete!

4. Uppmuntra engagemang

Engagemang uppstår mer naturligt när öppen kommunikation spelar en central roll i din teamdynamik. Det är ett sätt att främja transparens och förbättra samordningen. Ju mer teammedlemmarna känner sig fria att prata, dela och ställa frågor, desto mindre kommer du att möta bristande engagemang eller problem.

5. Hylla bra arbete offentligt

Du vill alltid uppmärksamma och belöna bra arbete (helst i realtid också) så att teammedlemmarna känner sig stolta och motiverade av de resultat de har bidragit till.

Var och en av dessa steg kan implementeras redan idag! De säkerställer att hela teamet är på samma sida och väl förberett för att börja arbeta tillsammans i realtid.

Hur man samarbetar i realtid med ClickUp

Låt oss prata om verktyg. 🛠

Om du letar efter ett verktyg för realtidssamarbete som tar ditt teams insatser till nästa nivå är det dags att testa ClickUp! Det är den enda allt-i-ett-plattformen för produktivitet som är utformad för att erbjuda heltäckande lösningar för alla teams behov – oavsett bransch eller användningsområde.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov

ClickUp är fullspäckat med hundratals flexibla funktioner och tillräckligt kraftfullt för att samla allt ditt arbete i olika appar. Med ClickUp kan du:

Och mycket mer. 🔥

En av ClickUps mest samarbetsinriktade och mångsidiga funktioner för team av alla storlekar är dess mycket visuella whiteboards. Om du redan använder och uppskattar ClickUp förstår du redan de stora fördelarna med ClickUp Whiteboards, men här är några av våra favoriter. 🎨

Hur ClickUp Whiteboards möjliggör realtidssamarbete

Dra och släpp former på din arbetsyta, koppla dem till ditt arbetsflöde och dela dem med ditt team med ClickUp Whiteboards.

Din ClickUp-whiteboard är en oändlig digital duk där du och ditt team kan arbeta tillsammans för att brainstorma idéer, planera projekt och samarbeta i realtid. Dessutom är den inkluderande för medlemmar som arbetar på olika sätt – särskilt visuella inlärare som presenterar och förstår idéer bättre genom att se dem än genom att läsa dem på papper.

Det finns massor av dynamiska funktioner för att fånga upp idéer direkt när de uppstår och utveckla dem till genomförbara uppgifter eller hela arbetsflöden direkt från din tavla. Dra muspekaren över din arbetsyta för att rita en mockup, utarbeta ett flödesschema eller skapa en mind map från grunden utan att behöva trycka på spara-knappen – så att du kan återgå till ditt arbete när som helst utan att missa något.

Whiteboards finns tillgängliga i alla ClickUp-abonnemang och även gäster kan komma åt dem! Du behöver alltså aldrig oroa dig för att en kund eller intressent ska känna sig utestängd från din kreativa process när du delar resurser utanför organisationen.

Är du fortfarande inte övertygad? Här är ännu fler sätt som ClickUp Whiteboards kan öka ditt teams kreativitet, produktivitet och engagemang med sina realtidssamarbetsfunktioner. ✅

Kolla in dessa verktyg för intressenthantering!

Lätt att lära sig och enkelt att använda

Whiteboards är lätta att använda – även om det är första gången du använder dem.

Detta är ett stort plus för upptagna team som vill ha verktyg som fungerar med minimalt krångel, och en frisk fläkt för medlemmar som tidigare har tvingats övervinna branta inlärningskurvor!

Whiteboards är lika kreativa som de är samarbetsfrämjande

Konvertera objekt till uppgifter direkt från ClickUp Whiteboard

Whiteboards är enkla och effektiva – fyllda med funktioner som underlättar samarbetet.

Lägg till kommentarer, @nämn teammedlemmar, sammanhang, filer, media och mycket mer utan att någonsin få slut på utrymme för nya idéer.

Undvik att börja från scratch med färdiga mallar

När du ställer in en whiteboardvy har du flera mallar att välja mellan

När det gäller ClickUp är du aldrig ensam. 💜

Whiteboards kan vara spännande och kreativa, men den tomma ytan kan också kännas skrämmande för vissa. Istället för att möta skrivkrampen med huvudet först, kan du vända dig till en av ClickUps färdiga mallar för praktiskt taget alla användningsområden.

Oavsett om du planerar en brainstorming-session på distans, agil projektplanering eller sammanställer teamets retrospektiv, så har ClickUp det du behöver. Välj mellan de nio mallarna som är direktlänkade i verktygsfältet i ditt arbetsområde eller bland de tusentals mallar som finns tillgängliga gratis i ClickUps mallbibliotek.

Är du fortfarande osäker på var du ska börja? Vi rekommenderar mallen Introduktion till whiteboards från ClickUp! 💯

Skapa din tavla så fort som möjligt med hjälp av genvägar och snabbtangenter

Snabbkommandon finns tillgängliga på Whiteboard! Använd dem med din Whiteboard för att snabbt lägga till objekt som klisterlappar, bilder och former – och till och med navigera i hela ditt arbetsområde!

För att visa listan över tillgängliga snabbtangenter trycker du bara på Shift + ? och anpassar efter behov! Med knappen Lägg till kan du lägga till ytterligare kommandon för bilder, videor, ljudfiler och mer.

Ladda ner dina whiteboards för att spara och dela

Har vi nämnt att ClickUp Whiteboards kan laddas ner som bildfiler?!

Detta är praktiskt för att dela och presentera idéer utanför ClickUp eller om du känner behov av att ha en säkerhetskopia. Man kan aldrig vara för noggrann! Eller hur? 🤓

Samarbete i realtid behöver inte vara ett misslyckat experiment

Strävan efter bättre samarbete kan kännas som en ständig, uppförsbacke – men så behöver det inte vara.

Syftet med specialiserade verktyg för realtidssamarbete har alltid varit att få alla att arbeta på samma sida samtidigt. Men det är ofta lättare sagt än gjort.

Lyckligtvis är du inte ensam på denna resa! Se våra fem beprövade steg för att förbättra teamsamarbetet, och när du är redo att ta produktiviteten till nya höjder – ladda bara ner ClickUp.

Använd ClickUp Whiteboards som ett visuellt samarbetsverktyg för alla behov

Eftersom ClickUp är både kostnadseffektivt och kraftfullt finns det en plan för varje team. Få tillgång till ClickUp Whiteboards, obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal medlemmar, massor av projektvyer och över 1 000 integrationer helt utan kostnad när du registrerar dig för ClickUps Free Forever Plan. 💸

Kom igång gratis med ClickUp och ta realtidssamarbetet till nya höjder. 🏔