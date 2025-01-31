De 10 bästa programvarorna för intressenthantering 2025

Framgången för affärsinitiativ påverkas av intressenterna i ett projekt. Oavsett om det är anställda, kunder, partners, investerare eller andra roller är det viktigt att hålla koll på din kommunikation och dina skyldigheter gentemot intressenterna. Nyckeln till att göra detta på ett effektivt sätt är att välja rätt programvara för intressenthantering.

Dessa verktyg gör det möjligt för dig att spåra och hantera dina interaktioner med intressenter. Du kan lagra information om deras preferenser och statusen för dina affärer med dem och använda dataanalys för att lära dig mer om dina intressenter. Den bästa programvaran har också omfattande kommunikations- och samarbetsverktyg som hjälper dig att skapa samarbetsinriktade, långvariga relationer.

Vad ska du leta efter i programvara för intressenthantering?

Intressenthantering omfattar dina relationer med praktiskt taget alla du gör affärer med. Därför är det värt att hitta en programvara som passar dina behov så bra som möjligt. Förutom funktioner som är specifika för dina behov finns det några allmänna idéer att tänka på när du väljer en lösning för intressenthantering som passar din organisation:

Användarvänlighet och användargränssnitt: Programvaran ska vara intuitiv och lätt att använda eller erbjuda omfattande utbildning som gör det enkelt för medarbetarna att snabbt komma igång. Kommunikation och samarbete: Leta efter integrerade verktyg för kommunikation och samarbete med interna intressenter, så att du inte behöver förlita dig på externa verktyg. Datacentralisering och hantering: Programvaran ska fungera som ett centralt arkiv för all information om intressenter, interaktioner och kommunikationshistorik. Analys och rapportering: Verktyget bör erbjuda robusta rapporterings- och analysverktyg så att du lättare kan följa framstegen i ditt arbete. Säkerhet och integritet: Eftersom du kommer att använda den för att lagra känslig information måste din plattform för intressenthantering följa reglerna för datasäkerhet och integritet och erbjuda funktioner för dataskydd. Integrationsmöjligheter: Om programvaran integreras väl med andra verktyg i din teknikstack kommer den att effektivisera dina arbetsflöden och upprätthålla en högre nivå av dataintegritet. Skalbarhet: När ditt företag växer behöver du programvara som kan växa med det. Leta efter en app för intressenthantering som stöder både småföretag och företagskunder.

De 10 bästa programvarorna för hantering av intressentrelationer 2024

Genom att välja rätt produkt kan du arbeta snabbare och frigöra tillväxtmöjligheter. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut för ditt företag har vi sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för intressenthantering på marknaden 2024.

Håll koll på relationerna med intressenterna med ClickUps robusta CRM- och relationsfunktioner.

ClickUps kostnadsfria programvara för projektledning och funktioner för kundrelationshantering (CRM) är tillräckligt mångsidiga för att vara en tillgång för intressenthantering. ClickUp CRM är inte begränsat till endast kunder, utan låter dig spåra och hantera relationer med intressenter. Lagra enkelt preferenser, interaktioner och engagemangshistorik för alla du gör affärer med.

Mallen ClickUp Stakeholder List förenklar processen att skapa och underhålla din lista över intressenter. Den låter dig kategorisera och segmentera dem utifrån deras roller och intressen för förbättrad personalisering och kommunikation. För att få ännu mer insikter, prova mallen Clickup Stakeholder Analysis.

Med ClickUp Dashboards är det enkelt att dela information med intressenter och utföra andra kommunikations- och samarbetsuppgifter. Dessa erbjuder omfattande anpassningsalternativ så att du alltid får den information du behöver när du behöver den.

ClickUp är dock mer än bara en kompetent lösning för intressenthantering. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som gör den till en allt-i-ett-affärslösning för de flesta av dina teknikbehov.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI för att generera sammanfattningar av kommentartrådar, utkast till dokument, skapa åtgärdspunkter och mycket mer.

Funktioner för uppgiftsövervakare och flera uppdragstagare för att effektivisera aktiviteterna för intressentengagemang.

Anpassningsbara verktyg för uppgiftshantering och samarbete för att hantera externa leverantörsprojekt

Målspårning och framstegsövervakning för effektiv hantering av intressentdata

Integration med olika appar från tredje part

Gantt-diagram för projektplanering

Begränsningar för ClickUp

Kan vara svårt för nya användare att lära sig

Vissa användare tycker att gränssnittet är överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per Workspace-medlem.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Totango

Via Totango

Totango är en plattform för kundframgång som fokuserar på intressenthantering. Programvaran kartlägger alla personer som bidrar till kundens framgång. Den kartlägger också relationerna mellan intressenterna så att du kan förstå engagemangsnivåerna.

Programvarans modulära design gör det enkelt att välja vilka komponenter du vill använda för dina specifika affärsbehov.

Du kan skapa profiler med mallar för intressentkartläggning för att samla in standardiserade data från interaktioner, såsom support, försäljning och möten. Detta ger en 360-graders vy av en profil. Det erbjuder också lösningar för riskhantering av intressenter, såsom automatiserade arbetsflöden för att hantera intressenternas engagemang över tid baserat på nivåer och andra detaljer.

Rapporteringspaneler ger insikter i viktiga mätvärden för att optimera framgångsrika program. Dessa mätvärden inkluderar förnyelserisker, kundhälsopoäng, engagemangsnivåer och avkastning på investeringar. Programvaran integreras med andra verktyg för att samla in information för mer fullständiga insikter.

Totangos bästa funktioner

Övervakning av kundernas hälsa och engagemang

Kundsegmentering och personlig kommunikation

Spårning och analys av kundresan

Integration med CRM och supportverktyg

Begränsningar för Totango

Den initiala installationen och konfigurationen kan vara komplex.

Priserna är högre än hos många konkurrenter.

Totango-priser

Startpaket: 2 988 $/år

Enterprise: 18 000 dollar/år

Premier: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Totango-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (780 recensioner)

Capterra: 4/5 (24 recensioner)

3. Kartläggning av intressenter

Via intressentkartläggning

Denna produktserie, som tillhandahålls av Stakeholder Management, består av en väl dokumenterad metodik för hantering av intressenter och en uppsättning kalkylbladsmallar.

Metoden Stakeholder Circle hjälper till att hantera intressenternas engagemang i affärsinitiativ. Den tillhandahåller verktyg för att identifiera, prioritera, visualisera, interagera med och övervaka intressenter. Den identifierar också intressenter genom diskussioner för att förstå deras behov och påverkan.

Prioritering bedömer makt, närhet och brådskande behov för att skapa en rangordning av intressenter. Därefter kartlägger verktyget de viktigaste intressenterna i en cirkel och visualiserar deras betydelse genom storlek, färg och position. Du kan utveckla och övervaka engagemangsstrategier i takt med att behoven och relationerna med intressenterna förändras.

De tre Microsoft Excel-mallarna erbjuder olika grader av intressentanalys baserat på Stakeholder Circle-metoden.

De bästa funktionerna för intressentkartläggning

Visuell kartläggning av intressenter och relationer

Spårning av engagemang och kommunikationshistorik

Anpassningsbara intressentprofiler

Engångsköp

Begränsningar för intressentkartläggning

Den Excel-baserade designen innebär begränsade integrationsmöjligheter.

Begränsad information från kundrecensioner

Priser för intressentkartläggning

Arbetsblad för intressenter: 30 dollar

Stakeholder on a Page: 5 dollar

Kommunikationsplan: 20 dollar

Betyg och recensioner av programvara för intressenthantering

Inga recensioner tillgängliga

4. Darzin

Via Darzin

Darzin's Stakeholder CRM gör det möjligt för ditt företag att kartlägga, spåra och kommunicera med alla sina viktiga intressenter på en centraliserad plattform. Det hjälper till att identifiera interna och externa intressenter som är relaterade till projektutveckling eller andra initiativ. Användare kan skapa profiler för varje intressent och registrera detaljer som inflytandenivå, engagemangshistorik och prioriteringar.

CRM-systemet använder funktioner för relationskartläggning för att visualisera kopplingarna mellan intressenterna. Automatiserade arbetsflöden styr sedan kontakter och kommunikation, till exempel genom att skicka skräddarsydda e-postmeddelanden eller meddelanden. Insikter från olika profiler och datakällor ger en 360-graders bild av varje intressent. Prestandamätvärden visar engagemangsnivån över tid.

Integration med andra system ger relevant data om intressenter. För att generera mycket specifik data innehåller programvaran verktyg för att skapa enkäter som du kan använda för att samla in relevant feedback från intressenter.

Darzin bästa funktioner

Planering och uppföljning av intressentengagemang

Insamling och analys av feedback i realtid

Anpassningsbara rapporter och analyser

Integration med CRM- och undersökningsverktyg

Darzin-begränsningar

Ingen prisinformation på webbplatsen

Vissa användare önskar fler automatiseringsfunktioner

Darzin-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Darzin-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (fyra recensioner)

5. InfoFlo

Via InfoFlo

InfoFlo:s CRM-system för intressenter hjälper till att hantera relationer genom att skapa profiler, spåra kommunikation och anpassa. Profilerna samlar kontaktuppgifter och engagemangshistorik i en överskådlig vy. Systemet spårar interaktioner, såsom e-postmeddelanden och möten, för att säkerställa en konsekvent kontakt.

Du kan segmentera intressenter med hjälp av tilldelade taggar, fält och kategorier. Uppgifter, påminnelser och dokument hanterar deadlines och viktig information centralt. Rapporteringsfunktionerna hjälper dig att mäta hur framgångsrika dina insatser är.

Baspaketet inkluderar integration med Bing Maps för att plotta geografisk information om en intressent. Integrationer med andra projektutvecklingsverktyg finns tillgängliga som tillägg.

InfoFlo:s bästa funktioner

Kontakt- och intressenthantering

Spårning av kommunikationshistorik

Dokument- och fillagring

Integration med e-post- och kalenderverktyg

Begränsningar för InfoFlo

Användargränssnittet kunde vara mer modernt.

Vissa användare nämner sporadiska prestandaproblem.

InfoFlo-priser

InfoFlo Core: 99 dollar

InfoFlo Offline: 199 dollar

InfoFLo PBX: 399 dollar

InfoFlo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (91 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (95 recensioner)

6. StakeWare

Via StakeWare

StakeWare är en programvara för intressenthantering som hjälper dig att identifiera, analysera och engagera dina viktigaste intressenter. Den tillhandahåller verktyg för att kartlägga intressenter baserat på inflytande, betydelse och andra faktorer. Användare kan registrera kontaktuppgifter, relationshistorik, intressen, frågor och andra detaljer för att segmentera och kategorisera intressenter.

StakeWare gör det enkelt att spåra engagemangsaktiviteter, såsom möten, e-postmeddelanden och samtal. Programvaran har flera inbyggda eller integrerade samarbetsverktyg, vilket gör den till en effektiv app för teamkommunikation.

Rapporteringsfunktionerna ger den information som behövs för att utveckla målinriktade engagemangsplaner. Information om intressenter och tillhörande analyser finns lättillgänglig i programvarans kontrollpanel.

StakeWares bästa funktioner

Identifiering och kategorisering av intressenter

Problemspårning och lösningshantering

Kommunikationshistorik och dokumentdelning

Varningar när en intressent behöver uppmärksamhet

Begränsningar för StakeWare

Begränsat antal användarrecensioner

Ingen prisinformation på webbplatsen

Priser för StakeWare

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av StakeWare

Inga recensioner tillgängliga

7. Tractivity

Via Tractivity

Tractivity är en plattform för intressentengagemang för företag som hanterar komplexa intressentlandskap. Viktiga funktioner inkluderar anpassningsbar intressentkartläggning som gör det möjligt för användare att visualisera intressentnätverk och segmentera grupper. Systemet tillhandahåller digitala profiler för varje intressent, där kontaktuppgifter, tidigare interaktioner, intressen och andra attribut lagras.

Tractivity gör det möjligt för dig att samarbeta med teammedlemmarna för att planera engagemangsstrategier. Du kan skräddarsy strategier för olika typer av intressenter eller frågor. Plattformen effektiviserar genomförandet av engagemangsuppgifter, inklusive schemaläggning av möten, delning av dokument och genomförande av undersökningar.

Realtidsuppföljning av viktiga mätvärden och detaljerade rapporter ger dig insikt i intressenternas åsikter. Ytterligare funktioner inkluderar problemregistrering, ett diskussionsforum och en evenemangskalender.

Tractivitys bästa funktioner

Planering och uppföljning av intressentengagemang

Hantering av problem och klagomål

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter

Integration med CRM- och kommunikationsverktyg

Begränsningar för Tractivity

Det kan vara svårt att lära sig för vissa användare.

Vissa användare nämner sporadiska tekniska problem.

Priser för Tractivity

Från 129 $/månad

Betyg och recensioner av Tractivity

G2: 4,5/5 (tre recensioner)

8. Jambo

Via Jambo

Jambo är ett flexibelt program för intressenthantering för små till medelstora organisationer. Med dess funktioner kan du kartlägga intressenter, registrera deras profiler och planera engagemangsaktiviteter.

Viktiga funktioner inkluderar kraftfull segmentering av intressenter och verktyg för att kartlägga dina relationer med intressenter. Du kan dokumentera interaktioner, visa engagemangshistorik och tagga problem eller möjligheter för varje intressent.

Programvaran innehåller funktioner som stöder uppgiftshantering. Användare med administratörsroll kan tilldela och godkänna uppgifter samt planera intressenters evenemang, möten och kommunikation. Den stärker samarbetet genom ett internt kommenteringsverktyg, vilket möjliggör bättre projekttransparens.

Rapporteringsfunktionen inkluderar poäng för relationers hälsa och sårbarhetsmått. Du kan spara ofta genererade rapporter som mallar för enkel åtkomst.

Jambo lägger tonvikt på användarvänlighet och prisvärdhet för företag med mindre budgetar och små team som arbetar med intressenter.

Jambos bästa funktioner

Intressentengagemang och kommunikation

Anpassningsbara enkäter och insamling av feedback

Spårning av problemlösning

Integration med kommunikationsplattformar

Jambos begränsningar

Vissa användare tycker att användargränssnittet är förvirrande.

Inledningsvis kan inlärningskurvan vara brant.

Jambo-priser

Jambo Professional: 995 $/månad

Jambo-betyg och recensioner

G2: 4/5 (en recension)

9. Kahootz

Via Kahootz

Kahootz är en plattform för hantering av intressentrelationer med fokus på att maximera effekten. Den låter dig kartlägga olika intressentgrupper och se hur de förhåller sig till varandra utifrån faktorer som inflytande eller påverkan.

Varje intressent har en profil där du kan registrera attribut som hjälper dig att segmentera dem. Därifrån ger dashboards och visualiseringar insikter om åsikter, delade idéer och möjligheter. Chefer kan använda dessa insikter för att utforma anpassade engagemangsstrategier och kontrollera framstegen.

Agila projektledningsverktyg håller initiativen på rätt spår med funktioner som kan mäta sig med samarbetsverktyg för företag. Oavsett om det handlar om möten, undersökningar eller kampanjer är det enkelt att följa upp uppgifterna från den första tilldelningen till det slutgiltiga godkännandet. Automatiska påminnelser säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

Kahootz bästa funktioner

Programvara för samarbete med intressenter

Fildelning och dokumentsamarbete

Verktyg för uppgifts- och projektledning

Integration med olika produktivitetsappar

Kahootz begränsningar

Programvaran kan vara svår att lära sig

Vissa användare tycker att anpassningsmöjligheterna är bristfälliga.

Priser för Kahootz

Startpaket: 7 £/månad per användare

Professional: 11,55 £/månad per användare

Enterprise: 10,97 £/månad per användare

Kahootz betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (29 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (13 recensioner)

10. Simply Stakeholders

Via Simply Stakeholders

Simply Stakeholders är ett lättanvänt verktyg för att hantera relationer med intressenter. Verktyget låter dig spåra problem, kartlägga intressenter och få insikter genom AI-driven sentimentanalys. Du kan importera eller lägga till kontakter, bjuda in teammedlemmar och integrera med kommunikationsverktyg som Gmail och Outlook.

Programvarans kartläggningsfunktioner låter dig visualisera intressenter efter inflytande, intresse och påverkan. Gå bortom visualisering och få djupare insikter med de inbyggda AI-analysverktygen.

Simply Stakeholders integreras säkert med andra system. Standardanslutningar kopplas till Salesforce, sociala medier, Mailchimp och andra populära appar för mer flexibel intressenthantering. Ett API gör det möjligt för utvecklingsteam att skapa egna lösningar för integrationer utan inbyggt stöd.

Simply Stakeholders bästa funktioner

Identifiering och analys av intressenter

Kommunikationsspårning och historik

Anpassningsbara mallar för intressentengagemang

Integration med kommunikationsverktyg

Begränsningar för Simply Stakeholders

Vissa användare vill ha mer avancerade funktioner

Brant inlärningskurva

Priser för Simply Stakeholders

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av Simply Stakeholders

G2: 5/5 (två recensioner)

Omforma din verksamhet kring dina intressenter

Att hantera relationer med intressenter bör inte bara vara ytterligare ett projekt eller initiativ – det bör vara kärnan i all din affärsverksamhet. Det hjälper dig att hålla uppe medarbetarnas moral, förhindrar att affärspartners bekymmer faller mellan stolarna och stärker ditt företags rykte från flera håll.

Håll fokus på kommunikation och åtaganden gentemot intressenter med rätt programvara. ClickUp är en av de mest populära programvarulösningarna för intressenthantering av en anledning: den hjälper dig att hålla intressenterna i centrum samtidigt som den säkerställer att din verksamhet flyter smidigt. ClickUps verktyg är dessutom gratis, så du kan experimentera, implementera och blomstra. Registrera dig för ett ClickUp-konto och kom igång redan idag!