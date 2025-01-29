De 10 bästa samarbetsverktygen för företag 2025

Oavsett om du är professionell, frilansare eller projektledare vet du hur hektiskt (och givande) det kan vara att arbeta i ett företagsteam. Företagsprojekt har så många rörliga delar att det kan vara svårt att hela tiden ha koll på vad som händer – och att du ligger i fas för att hinna med dina deadlines.

Utan rätt struktur kan dessa projekt kännas som att försöka samla ihop en flock katter, så du kan inte göra samarbetet själv i ett enkelt kalkylblad. Du behöver de bästa verktygen för företagssamarbete för att hålla alla i ditt team ansvariga och producera det bästa arbetet i ditt liv. ?

För detta ändamål visar vi dig hur du väljer de bästa samarbetsplattformarna för företag. Vi visar dig också de 10 bästa samarbetsplattformarna för företag, deras för- och nackdelar, betyg och priser så att du kan fatta det bästa beslutet för ditt team.

Vad ska du leta efter i samarbetsprogramvara för företag?

Alla företagsteam är olika, men de har alla en sak gemensamt: de jonglerar med många uppgifter, människor, projekt och team. Du behöver en samarbetsplattform för företag som uppfyller alla krav så att alla är på samma sida.

Om du är osäker, leta efter samarbetsprogramvara för företag med följande funktioner:

Visuella brainstormingverktyg: Verktyg som whiteboards hjälper dig att organisera alla dina stora idéer på ett och samma ställe. Gå igenom allas idéer antingen personligen eller Verktyg som whiteboards hjälper dig att organisera alla dina stora idéer på ett och samma ställe. Gå igenom allas idéer antingen personligen eller på distans med hjälp av visuella hjälpmedel som alltid är tillgängliga i molnet.

Kommunikationsverktyg: Kommunikation är det som håller ihop företagsteamen. Ditt samarbetsverktyg för företag behöver en chattfunktion som är rolig och intuitiv att använda. Det bör också lämna någon form av pappersspår efter alla dina uppgifter och projekt så att alla snabbt kan komma igång.

Molnbaserad fildelning: Vem har tid att skicka dokument fram och tillbaka via e-post? Ett pålitligt samarbetsverktyg för företag delar information, wikis och filer på ett säkert sätt med de dussintals personer som arbetar med ditt projekt.

De 10 bästa samarbetsprogrammen för företag

Oavsett bransch eller arbetsflöde behöver du rätt verktyg för att stödja din samarbetsstrategi. Det finns dussintals samarbetsverktyg på marknaden, men dessa 10 verktyg är våra personliga favoriter för företagsteam. ?

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mycket mer.

Vi vill inte skryta, men ClickUp är ett av de bästa alternativen på marknaden när det gäller strategier för företagssamarbete och samarbetsprogramvara. Använd denna enda app för att ersätta allt, inklusive uppgiftsuppföljning, kunskapsdelning, whiteboards, instrumentpaneler, teamchattar, måluppföljning, dokument och mycket mer.

Om du är trött på att använda en massa olika verktyg för företagssamarbete kan ClickUp ersätta Jira, Slack, MS Teams och i stort sett alla andra samarbetsverktyg.

Med ClickUp kan du hantera alla projekt och uppgifter på ett och samma ställe – och ja, det har kapacitet att hantera även de mest komplexa företagsprojekten. Samarbetsprogramvaran inkluderar även realtidssamarbete för att tagga personer eller grupper, omvandla kommentarer till uppgifter och spåra framsteg.

ClickUp fungerar utmärkt för småföretag, men även företagsteam älskar det. Säg adjö till huvudbryet med att kommunicera med tvärfunktionella team och visualisera allas framsteg i ett lättanvänt gränssnitt. Nå dina mål snabbare, ta fram rapporter och driv ett smidigare företagsprojekt med ClickUps allt-i-ett-plattform för samarbete.

ClickUps bästa funktioner

Dokument : Företagsprojekt kräver : Företagsprojekt kräver effektivt samarbete Med ClickUp Docs blir det enkelt att samarbeta, dela och redigera dokument i realtid med ditt team.

Whiteboards: ClickUp Whiteboards integreras sömlöst med Zoom, så att du kan brainstorma din nästa stora idé var du än befinner dig. Dessutom omvandlar ClickUp whiteboards till projekt med ett enda klick.

Projektledning: Spåra tid, lägg till uppgifter eller dokument till projekt, tilldela åtgärder och skapa arbetsflöden med ClickUps kraftfulla Spåra tid, lägg till uppgifter eller dokument till projekt, tilldela åtgärder och skapa arbetsflöden med ClickUps kraftfulla projektledningsfunktioner.

Chat: Be inte ditt team att växla mellan Be inte ditt team att växla mellan projektledningspanelen och meddelandeverktygen – samla allt på ett ställe med ClickUp-chattvyn . Skapa separata utrymmen för olika projekt eller team, dela länkar och samla alla teamchattar på ett ställe.

Import: Har du befintligt arbete på andra plattformar? Inga problem. Importera ditt arbete till ClickUp med ett klick för att enkelt överföra projekt från andra plattformar.

Säkerhet och integritet: ClickUps högsta prioritet är datasäkerhet. Läs mer om ClickUps ISO-certifieringar

Begränsningar för ClickUp

Förstagångsanvändare kan ha svårt att använda alla funktioner i ClickUp.

Alla funktioner i projektledningsprogramvaran är inte tillgängliga i planen Free Forever.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Slack

Via Slack

Det verkar som om Slack på egen hand har hjälpt både stora och små team genom pandemin. Denna samarbetsplattform för företag är i första hand ett chattverktyg, men den har också några extra funktioner som underlättar ditt liv.

Om du till exempel vill ringa ett snabbt samtal utan att skapa en ny Zoom-länk, kan Slacks Huddles hjälpa team på distans att samarbeta. Förutom sitt användarvänliga chattgränssnitt integreras Slack också med tredjepartsappar som Zoom, Salesforce, Google Drive och DropBox.

Slacks bästa funktioner

Slack Connect låter dig samarbeta säkert med team på andra företag.

Slack Canvas möjliggör innehållsskapande och brainstorming inom Slack-appen.

Slack inkluderar automatisering av arbetsflöden utan behov av kodning.

Slacks begränsningar

Vissa användare säger att det är svårt att skapa gruppmeddelanden jämfört med andra samarbetsprogram.

Det finns problem med konsistensen mellan versionerna för stationära datorer, mobila enheter och webbappar.

Projektledningsprogramvarans funktioner är bristfälliga jämfört med andra.

Slack-priser

Gratis

Fördel: 7,25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Business+: 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 22 000 recensioner)

3. Microsoft Teams

Via Microsoft

Om du arbetar på ett företag är du förmodligen väl insatt i hur Microsoft fungerar. Microsoft Teams gör det möjligt för företag att schemalägga videomöten, ta emot telefonsamtal, samarbeta i Word eller PowerPoint i realtid och chatta med varandra.

Du behöver inte växla mellan olika appar för att följa projekt, utföra arbete eller samarbeta med ditt team. Microsoft Teams inkluderar även transkriptioner och till och med AI-drivna mötesreferat, vilket gör det perfekt för företagsteam som planerar många möten.

Microsoft Teams bästa funktioner

Microsoft Teams integreras enkelt med andra Microsoft-produkter, som Word eller Excel, vilket gör det idealiskt för företagsteam och affärsprocesser som redan använder Microsoft för allt annat.

Teams innehåller verktyg för webbseminarier som förenklar onlineevenemang.

Håll liveomröstningar, anordna spel eller gör roliga isbrytare

Begränsningar i Microsoft Teams

Teams är inte ett bra val om ditt företag använder Apple eller Google.

Vissa användare rapporterar att Teams inte är lika intuitivt som liknande samarbetsplattformar.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

4. LiquidPlanner

Via LiquidPlanner

Har du någonsin varit ansvarig för ett projekt och tänkt: ”Jag önskar att jag hade ett verktyg som skötte uppgiftshanteringen åt mig”? Goda nyheter: LiquidPlanners prediktiva schemaläggningsverktyg är perfekt för att simulera projektets tidsplaner så att ditt team alltid håller tiden.

Detta verktyg är idealiskt för att schemalägga projekt, hantera budgetar och fördela arbete till personer i företagsteam. Det inkluderar även tidrapportering för att mäta individuella bidrag och medarbetarnas engagemang.

LiquidPlanners bästa funktioner

Funktioner för arbetsflödeshantering, som balanserad arbetsbelastning, ger alla en lika stor andel av arbetet.

Realtidsdata varnar dig om potentiella problem med projektets tidsplan.

LiquidPlanner har inga chatt- eller videofunktioner.

Det ingår inte någon kostnadsfri prisnivå.

Priser för LiquidPlanner

Essentials: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Ultimate: 35 USD/månad per användare, faktureras årligen

LiquidPlanner-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 660 recensioner)

5. Chanty

Via Chanty

Chanty är en meddelandeplattform som är en av de mest användarvänliga apparna för företagssamarbete på marknaden. De flesta funktionerna är tillgängliga utan kostnad, men du kan uppgradera till ett abonnemang för blygsamma 3 dollar per månad om du vill ha roller och behörigheter, dataimport, grupp-ljudsamtal och skärmdelning.

Chanty erbjuder enkla funktioner som uppgifter, enskilda konversationer, samtal, delade filer och länkar samt ett flöde för teamsamarbete. Det finns inte mycket att hämta i det här verktyget, men vissa företagsteam föredrar det enkla användargränssnittet, som gör att stora projekt känns mindre överväldigande.

Chantys bästa funktioner

Kodsnuttar gör denna plattform perfekt för utvecklare.

Välj mellan en lista eller en Kanban-tavla för att visa dina uppgifter.

Begränsningar för Chanty

Chanty kräver ett abonnemang för grundläggande funktioner, som skärmdelning, som andra lösningar erbjuder gratis.

Plattformen tillåter inte att du stänger av ljudet på kanaler eller ställer in statusmeddelanden.

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 3 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Chanty

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

6. Zoho Projects

Via Zoho

Använder du redan Zoho för kundrelationshantering (CRM)? I så fall kan Zoho Projects vara ett bra val för ditt team. Detta är en renodlad projektledningsplattform – om du vill övervaka tidrapporter, utgifter och milstolpar kommer Zoho Projects att hjälpa ditt team att nå målet.

Skapa Gantt-diagram för att visualisera komplexa företagsprojekt och ställ in beroenden för att hålla dig inom tidsramarna. Zoho Projects låter dig även anpassa fält, så det har fler anpassningsmöjligheter än många av de bästa samarbetsverktygen för företag.

Zoho Projects bästa funktioner

Zoho Projects finns i molnet, så du kan hantera uppgifter och projekt när du är på språng.

Anpassa fält, layouter, statusar och arbetsflöden i din instrumentpanel.

Samarbetsprogramvaran Forums är en lättanvänd logg över ditt teams konversationer.

Begränsningar i Zoho Projects

Vissa användare tycker att meddelandefunktionen är besvärlig jämfört med andra samarbetsplattformar.

Zoho Projects är inte meningsfullt om du inte använder hela Zoho-paketet.

Priser för Zoho Projects

Gratis: Upp till 3 användare

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5 (över 340 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 320 recensioner)

7. Todoist

Via Todoist

Todoist är ett samarbetsverktyg för företag som främst används för uppgifts- och projektledning. Dess eleganta och intuitiva gränssnitt är populärt bland både småföretag och upptagna företagsteam. Lägg enkelt till uppgifter och organisera dem i tydliga sektioner för att samla alla ditt teams uppgifter på ett ställe.

Todoist har också funktioner som prioritering av uppgifter, favoriter och påminnelser om tidsbegränsade uppgifter (för användare av Pro- eller Business-planen). Det här verktyget är utmärkt för att hantera uppgifter, men det har inte chatt- eller videosamtalsfunktioner som många av de andra verktygen på vår lista.

Todoists bästa funktioner

Visualiseringar av produktivitet

Gamifierad upplevelse med Todoist Karma

Individuell historik för teammedlemmar

Todoists begränsningar

Inkluderar inte chatt eller videosamtal inom plattformen.

Det är svårt att återfinna slutförda uppgifter när de väl har markerats som avklarade.

Todoist-genvägar är användbara, men det tar tid att lära sig dem.

Todoist-priser

Gratis: Upp till fem projekt och fem användare

Fördel: 4 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

8. Jira

Via Atlassian

Leder du ett mjukvaruutvecklingsteam? Atlassians Jira tillgodoser de unika behoven (och utmaningarna) hos utvecklare med begränsad tid. Oavsett om du satsar helhjärtat på Agile eller bara vill ha en snygg Kanban-tavla för att hantera alla dina utvecklingsuppgifter, är Jira rätt verktyg för uppgiften.

Om du behöver ta fram rapporter om ditt teams produktivitet och milstolpar erbjuder samarbetsplattformar som Jira både färdiga och anpassningsbara mallrapporter som du enkelt kan dela med ledningen. Det bästa av allt är att du kan skapa personliga arbetsflöden för att automatiskt lotsa ditt företagsteam genom alla affärsprocesser.

Jiras bästa funktioner

Växla mellan Scrum- eller Kanban-arbetsflödesvyer

Använd drag-and-drop-verktyget för automatisering av arbetsflöden för att förenkla arbetet.

Jiras begränsningar

Icke-utvecklare kanske inte tycker att Jiras samarbetsprogramvara för företag är så användbar.

Jira har inte snabbmeddelanden eller videokonferenser jämfört med andra samarbetsprogram på denna lista.

Jira-priser

Gratis: Upp till 10 användare

Standard: 7,75 $/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 200 recensioner)

9. Wrike

Via Wrike

Wrike är ett populärt samarbetsverktyg för företag som samlar flera team på en och samma plattform. Med funktioner som är avsedda just för korrekturläsning och godkännanden passar Wrike utmärkt för team som skapar innehåll.

Använd Wrike för att fördela resurser till dina projekt, automatisera arbetsflöden och visualisera uppgifter i anpassade instrumentpaneler. Det är utan tvekan en av de mest anpassningsbara samarbetsprogramvarorna för företag på vår lista tack vare funktionen Custom Item Types, som låter dig skapa ditt eget bibliotek med innehåll i Wrike för att snabba upp ditt arbetsflöde.

Wrikes bästa funktioner

Använd funktionen Godkännanden för att skapa ett pappersspår av godkänt arbete inom Wrike.

Wrike integreras med 400 andra lösningar

Wrike-begränsningar

Vissa användare tycker att det är för omständligt att navigera.

Inkluderar inte chatt i realtid eller videosamtal.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 300 recensioner)

10. RingCentral

Via RingCentral

RingCentral är utan tvekan ett av de mest populära molnbaserade telefonsystemen på marknaden. Det är utmärkt för alla företag som hanterar många telefonsamtal, men dess samarbetsprogramvara för företag är också populär.

Efter förvärvet av det interna kommunikationsverktyget Glip utökade RingCentral sitt utbud för att bättre passa distansarbete.

RingCentral integrerar meddelanden, videosamtal och telefonsamtal i en enda plattform. För företag integreras RingCentral med tredjepartsappar som Slack och Google Docs. Det kan till och med spåra dina samtalsstatistik, så om du driver ett callcenter är detta verktyg ett självklart val.

RingCentrals bästa funktioner

AI-drivna funktioner för engagerande möten

Bjud in både interna och externa intressenter till chattar för den ultimata samarbetsstrategin för företag.

RingCentrals begränsningar

RingCentral innehåller inte funktioner för uppgifts- eller projektledning.

Inkluderar färdiga integrationer, men du kan behöva en anpassad API-integration för något mer specifikt.

Det kan ta ett tag att vänja sig vid samarbetsprogramvara för företag.

RingCentrals priser

Kärnfunktioner: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Avancerat: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Ultra: 35 USD/månad per användare, faktureras årligen

RingCentral-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 360 recensioner)

Förbättra teamarbetet på den digitala arbetsplatsen med ClickUp

Företagsprojekt har många rörliga delar. Oavsett om du själv ingår i ett företagsteam eller är frilansare som arbetar med ett stort företagsteam, kräver dessa projekt att alla hjälper till.

Genom att välja de bästa samarbetslösningarna för företag kan du hålla koll på dina uppgifter, slutföra projekt i tid och förenkla dina arbetsflöden.

Varför nöja sig med en lappverk-lösning när du kan ha allt på samma plattform? ClickUp sparar tid och förbättrar samarbetet genom att samla allt ditt arbete – och vi menar allt ditt arbete – på ett och samma ställe. ?

Är du redo att se vad det handlar om? Skapa din första ClickUp-arbetsplats gratis, utan kreditkort.