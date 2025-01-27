De 7 bästa alternativen och konkurrenterna till LiquidPlanner 2025

Oavsett om det handlar om att schemalägga uppgifter, hantera projektresurser eller hålla koll på deadlines är projektledning ingen enkel uppgift.

Lyckligtvis finns projektledningsappar som LiquidPlanner till hands för att hjälpa dig i varje steg.

LiquidPlanner är ett lättanvänt verktyg för projektledning och samarbete som låter dig planera för de bästa och sämsta projektscenarierna för ditt team.

Det är dock inte perfekt.

Och det är förmodligen därför du letar efter de bästa LiquidPlanner-alternativen som finns idag.

Oroa dig inte. Din sökning slutar här!

I den här artikeln lyfter vi fram de sju bästa alternativen till LiquidPlanner för att hjälpa dig att hitta det som passar dina behov bäst.

Nu kör vi!

Varför behöver du ett alternativ till LiquidPlanner?

LiquidPlanner är en SaaS-app för projektledning som erbjuder funktioner som automatisk uppgiftsschemaläggning, uppgiftsprioritering, tidsuppskattningar och mycket mer.

Men projektteam behöver robusta verktyg som kan skalas upp i takt med dem.

Och det är något som LiquidPlanner helt enkelt inte hade planerat för. 🤷‍♂️

Vad menar vi med det?

Till att börja med är LiquidPlanners integrationer begränsade eftersom det inte integreras med tredjepartsappar som Slack, GitHub eller BitBucket. Dessutom är appen inte flytande när det gäller inlärningskurvan.

Här är några andra skäl till varför du behöver ett alternativ till LiquidPlanner:

1. Begränsad gratisplan och dyra prisalternativ

Även om LiquidPlanner erbjuder ett gratisabonnemang är du begränsad till tre projekt och tio användare.

Om du väljer ett betalt abonnemang är det billigaste alternativet från 45 dollar per person och månad.

Av den anledningen är LiquidPlanner inte en lämplig projektledningslösning för de flesta nystartade företag och småföretag.

2. Du kan inte lägga till deluppgifter till dina uppgifter

Det är lätt att komplicera en uppgift i onödan. Men med checklistor och deluppgifter kan du dela upp stora uppgifter i mindre deluppgifter och förenkla ditt arbetsflöde.

Problemet?

LiquidPlanner låter dig inte lägga till deluppgifter till dina uppgifter.

Utan deluppgifter kommer ditt projektteam att sitta kvar med en lång lista över uppgifter utan någon vägledning!

3. Inte lämpligt för idéhantering

LiquidPlanner erbjuder inte tankekartor eller konceptkartor, ett verktyg som låter dig visualisera, planera och organisera viktiga projektidéer och koncept.

Det innebär att om du någonsin blir överväldigad av fantastiska idéer, kommer du inte att kunna visualisera dem för effektiv brainstorming och teamsamarbete.

Varför inte utforska ett alternativ till LiquidPlanner som passar dig och ditt projektteam bättre?

De 7 bästa alternativen till LiquidPlanner

Här är de sju bästa LiquidPlanner-alternativen som finns tillgängliga idag:

Övervaka framsteg, hantera uppgifter och arbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp är en av världens högst rankade programvaror för produktivitet, samarbete och projektledning som används av produktiva team i små och stora organisationer.

Med ClickUp kan du skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp-uppgifter och effektivisera arbetsprocesser genom att integrera ClickUp med appar som Slack, Outlook och andra.

På så sätt kan du sluta drunkna i appar och istället flyta med en!

ClickUps viktigaste funktioner

Här är en snabb överblick över några användbara funktioner i ClickUp:

Fördelar med ClickUp

Begränsningar med ClickUp

Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)

Kolla in ClickUps roadmap för att se hur vi ständigt arbetar med att åtgärda mindre brister.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder fyra prisvärda prisplaner:

Gratis plan för alltid: 100 MB lagringsutrymme, Obegränsat antal uppgifter, Obegränsat antal användare, Tvåfaktorsautentisering

100 MB lagringsutrymme

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsat antal användare

Tvåfaktorsautentisering

100 MB lagringsutrymme

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsat antal användare

Tvåfaktorsautentisering

Obegränsad plan – (5 $ per medlem och månad): Obegränsad lista, tavla och kalendervyer, Obegränsade integrationer och lagring, Obegränsade instrumentpaneler, Gäster och behörigheter

Obegränsad lista, tavla och kalendervy

Obegränsade integrationer och lagring

Obegränsade instrumentpaneler

Gäster och behörigheter

Obegränsad lista, tavla och kalendervy

Obegränsade integrationer och lagringsutrymme

Obegränsade instrumentpaneler

Gäster och behörigheter

Affärsplan – (9 $ per månad): Tidslinjevyer och anpassade fält, Alla instrumentpanelswidgets, Beroenden, Mind Maps

Tidslinjevyer och anpassade fält

Alla instrumentpanelwidgets

Beroenden

Mind Maps

Tidslinjevyer och anpassade fält

Alla instrumentpanelwidgets

Beroenden

Mind Maps

Business Plus – (19 $ per medlem och månad): Teamdelning, Deluppgifter i flera listor, Skräddarsydda roller, Skräddarsydda behörigheter

Teamdelning

Deluppgifter i flera listor

Skapande av anpassade roller

Anpassade behörigheter

Teamdelning

Deluppgifter i flera listor

Skapande av anpassade roller

Anpassade behörigheter

ClickUp-kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Asana är ett verktyg för samarbete och projektledning som låter dig planera, hantera och organisera dina uppgifter och projekt på ett och samma ställe.

Plattformen är lämplig för personlig och professionell uppgiftshantering och erbjuder lösningar för att öka din produktivitet och hantera deadlines för effektiv arbetsledning.

Denna projektledningsprogramvara erbjuder dock inga inbyggda funktioner för tidrapportering.

Utan tidrapportering vet du inte hur mycket du har spenderat på ett projekt och projektledare kan inte skapa korrekta tidsuppskattningar för framtida projekt.

Asanas viktigaste funktioner

Tilldela deadlines till uppgifter för att alltid ha koll på ditt projektschema.

Skapa uppgiftsberoenden för att länka viktiga uppgifter till varandra

Tilldela uppgifter via kommentarer till dina kollegor eller teammedlemmar

Använd den anpassningsbara projektpanelen för att hålla koll på projektets framsteg.

Fördelar med Asana

Integreras med Slack, GitHub och Google Drive

Skapa arbetsytor utifrån ditt teams projektengagemang, avdelning eller arbetsuppgift.

Visa och hantera uppgifter med listvy, kalender och kanban-tavla.

Lägg till detaljer till dina uppgifter med deluppgifter

Asanas begränsningar

Det går inte att tilldela flera personer samma uppgift.

Den kostnadsfria planen erbjuder inte någon tidslinjevy.

Begränsat till export av filer i JSON- och CSV-format

Asanas priser

Asana har tre prisplaner:

Grundläggande plan – (Gratis): Obegränsat antal uppgifter, Obegränsat antal projekt, Obegränsat antal meddelanden, Och mer

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsat antal projekt

Obegränsat antal meddelanden

Och mer

Obegränsat antal uppgifter

Obegränsat antal projekt

Obegränsat antal meddelanden

Och mer

Premium-abonnemang – (13,49 $/månad): Tidslinje, Obegränsade instrumentpaneler, Rapportering över obegränsat antal projekt, Och mer

Tidslinje

Obegränsade instrumentpaneler

Rapportering över obegränsat antal projekt

Och mer

Tidslinje

Obegränsade instrumentpaneler

Rapportering över obegränsat antal projekt

Och mer

Affärsplan – (30,49 $/månad): Portföljer, Mål, Arbetsbelastning, Och mer

Portföljer

Mål

Arbetsbelastning

Och mer

Portföljer

Mål

Arbetsbelastning

Och mer

Asanas kundbetyg

G2 : 4,3/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

3. Teamwork Project

Teamwork Project är en programvara för projektledning och resurshantering.

Med detta alternativ till LiquidPlanner kan du tilldela uppgifter, hantera flera teamprojekt* och följa dina framsteg.

Men så fort du förlorar internetuppkopplingen måste du säga adjö till alla dessa funktioner, eftersom Teamwork inte har något offline-läge.

Dessutom kan du inte samarbeta med ditt team via programvara som Discord, Timely eller Zoom.

Att inte kunna hoppa på ett snabbt Zoom-samtal eller få snabba svar från dina teamkamrater kan orsaka mycket oenighet i ditt projektteam. 😉

Teamwork Projects viktigaste funktioner

Inbyggd tidsregistreringsfunktion som hjälper dig att hålla koll på deadlines

Samarbeta via textmeddelanden, chatt eller filer

Funktionerna för arbetsbelastning ger dig en snabb överblick över vad dina teammedlemmar håller på med och låter dig hantera dina resurser effektivt.

Använd milstolpar för att definiera dina mål och följa framstegen

Teamwork Project – fördelar

Filtrera din kalender baserat på tilldelade användare, typer av händelser eller till och med de projekt du arbetar med.

Nå dina teammedlemmar på några sekunder via chattfunktionen

Skapa uppgifter och deluppgifter för att strukturera din arbetsbelastning.

Begränsningar för Teamwork Project

Erbjuder inte något offline-läge.

Säkerhetskopior finns endast tillgängliga på MySQL-servern, och du måste bekanta dig med deras format för att få tillgång till säkerhetskopian.

En begränsad gratisplan som endast låter dig hantera två projekt.

Priser för Teamwork Project

Teamwork Project erbjuder tre prisplaner:

Gratis plan för alltid: Grundläggande projekt- och uppgiftshantering, Milstolpar, Meddelanden, Och mer

Grundläggande projekt- och uppgiftshantering

Milstolpar

Meddelanden

Och mer

Grundläggande projekt- och uppgiftshantering

Milstolpar

Meddelanden

Och mer

Deliver plan – (12,5 $/användare/månad): Projektmallar, Tidrapportering och fakturering, Agil vy med arbetsflöden, Och mer

Projektmallar

Tidrapportering och fakturering

Agil vy med arbetsflöden

Och mer

Projektmallar

Tidrapportering och fakturering

Agil vy med arbetsflöden

Och mer

Grow-plan – (22,5 $/användare/månad): 50 projektmallar, Anpassade fält, Projektportföljhantering, Och mer

50 projektmallar

Anpassade fält

Projektportföljhantering

Och mer

50 projektmallar

Anpassade fält

Projektportföljhantering

Och mer

Teamwork Project kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Teamwork!

Zoho Projects är en av de främsta konkurrenterna till LiquidPlanner idag, eftersom det är ett fantastiskt projektledningsverktyg!

Appens användarvänliga gränssnitt, effektiva prissättning och bra mobilappar (för både iOS och Android) gör den till en lämplig arbetshanteringsprogramvara för små till medelstora företag.

Tyvärr kan du bara hantera upp till två projekt med gratispaketet. 😬

Och sedan är det dags att uppgradera till en betald plan...

Kommer den här appen att hjälpa ditt team att förbättra sina projektledningskunskaper?

Låt oss se:

Zoho Projects viktigaste funktioner

Se hur uppgifter kopplas till varandra med hjälp av uppgiftsberoenden.

Använd påminnelser om uppgifter så att du inte missar deadlines.

Registrera den tid som varje teammedlem lägger på sina uppgifter

Håll koll på projektets framsteg med uppgiftspanelen.

Fördelar med Zoho Projects

Håll koll på scheman och visualisera framsteg med Gantt-diagram

Lägg till anpassade statusar till dina uppgifter för att markera hur de fortskrider.

Identifiera projekt enkelt genom att lägga till taggar till dem

Zoho Projects begränsningar

Gratisplanen är begränsad till tre användare.

Saknar integration med tredjepartsappar som Zoom, Timely eller Discord.

Erbjuder inte prioriteringswidgets som hjälper dig att bättre prioritera ditt arbete.

Priser för Zoho Projects

Zoho Projects erbjuder två prisplaner:

Gratis plan: Upp till två projekt, Upp till tre användare, Enkel uppgiftsuppföljning, Gantt-diagramvisare

Upp till två projekt

Upp till tre användare

Enkel uppgiftshantering

Gantt-diagramvisare

Upp till två projekt

Upp till tre användare

Enkel uppgiftshantering

Gantt-diagramvisare

Premium-abonnemang – (5 $/användare/månad): Upp till 50 användare, Obegränsat antal projekt, 20 projektmallar, Bifoga filer på upp till 100 GB, Och mer

Upp till 50 användare

Obegränsat antal projekt

20 projektmallar

Bifoga filer på upp till 100 GB

Och mer

Upp till 50 användare

Obegränsat antal projekt

20 projektmallar

Bifoga filer på upp till 100 GB

Och mer

Zoho Projects kundbetyg

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

5. Pivotal Tracker

Pivotal Tracker är ett av de bästa alternativen till LiquidPlanner med en mängd olika funktioner för arbetshantering.

Det är en utmärkt plattform för agila mjukvaruutvecklingsteam och erbjuder massor av tredjepartsintegrationer med appar som GitLab, Slack och Timely.

När det gäller att vara en spårningsapp har den dock några nackdelar. Appen erbjuder till exempel inte funktioner för tidsspårning.

Kan den här appen fortfarande spela en avgörande roll för ditt projektteams framgång?

Låt oss ta reda på det:

Pivotal Trackers viktigaste funktioner

Anpassa dina aviseringar så att du bara får de aviseringar du vill ha och filtrera dem efter projekt.

Organisera uppgifter och berättelser genom att lägga till sökbara etiketter till dem.

Använd uppgiftslistor för att dela upp uppgifter i hanterbara steg

Använd teamnämningar för att meddela och tilldela åtgärder till ditt projektteam.

Fördelar med Pivotal Tracker

Den beräknade tiden för varje uppgift gör det enkelt för chefer att planera och tilldela uppgifter.

Spåra dina uppgifts framsteg med checklistor

Lämpligt för agil projektledning

Begränsningar för Pivotal Tracker

Gratisplanen är begränsad till fem användare.

Erbjuder inte Gantt-diagram

Det går inte att tilldela uppgifter till specifika ägare.

Priser för Pivotal Tracker

Pivotal Tracker erbjuder tre prisalternativ:

Gratis plan: Upp till fem medarbetare, Obegränsat antal kärnfunktioner, Obegränsat antal läsbehöriga platser, Begränsning till 5 projekt

Upp till fem medarbetare

Obegränsade kärnfunktioner

Obegränsat antal läsbehöriga platser

Begränsning till 5 projekt

Upp till fem medarbetare

Obegränsade kärnfunktioner

Obegränsat antal läsbehöriga platser

Begränsning till 5 projekt

Startup-plan – (10 $/månad): Upp till 10 medarbetare, Fast pris, Obegränsat antal projekt, Och mer

Upp till 10 medarbetare

Fast pris

Obegränsat antal projekt

Och mer

Upp till 10 medarbetare

Fast pris

Obegränsat antal projekt

Och mer

Standardplan – (6,50 $/medarbetare/månad): Obegränsat antal användare, Backlog-hantering, Scrum-stöd, Agil vy med arbetsflöde, Och mer

Obegränsat antal användare

Backlog-hantering

Scrum-support

Agil vy med arbetsflöde

Och mer

Obegränsat antal användare

Backlog-hantering

Scrum-support

Agil vy med arbetsflöde

Och mer

Pivotal Trackers kundbetyg

G2 : 4,1/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Pivotal Tracker!

Om du behöver ett samarbetsverktyg som hjälper dina teammedlemmar på distans med projektledning online är detta något för dig!

Basecamp har dock ett fast pris på 99 dollar per månad.

Så även om du är ett litet team eller ett nystartat företag kommer du att betala 99 dollar per månad för funktioner som du kanske inte ens använder!

Är ni ett litet team som inte är övertygade om Basecamp?

Här är de sex bästa verktygen för nystartade företag som du kan överväga istället.

Basecamps viktigaste funktioner

Använd uppgiftslistor, projektplaner och kanbantavlor för att schemalägga och prioritera dina uppgifter.

Använd automatiska incheckningar för att skapa återkommande frågor för att följa ditt teams framsteg.

Använd teamkalendern för att hålla koll på era delade roller och deadlines.

Skydda ditt projekts integritet genom att tilldela behörigheter baserat på uppgifter, team och projekt till enskilda användare.

Fördelar med Basecamp

Skapa att göra-listor och sätt deadlines för att bättre hantera ditt arbetsflöde.

Fokusera bara på dina personliga uppgifter med hjälp av menyn "mina saker".

Kalendervyn gör det enkelt att hålla koll på deadlines.

Basecamps begränsningar

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering

Inga funktioner för prioritering av uppgifter

Ingen inbyggd Gantt-diagramvy och du kan inte skapa beroenden mellan uppgifter och deadlines.

Basecamp-priser

Basecamp erbjuder två prisplaner:

Basecamp personligt abonnemang: Upp till tre projekt, Upp till 20 användare, 1 GB lagringsutrymme

Upp till tre projekt

Upp till 20 användare

1 GB lagringsutrymme

Upp till tre projekt

Upp till 20 användare

1 GB lagringsutrymme

Basecamp affärsplan – (99 $/månad): 500 GB lagringsutrymme, Teamprojekt, Avancerad klientåtkomst, Projektmallar, Och mer

500 GB lagringsutrymme

Teamprojekt

Avancerad klientåtkomst

Projektmallar

Och mer

500 GB lagringsutrymme

Teamprojekt

Avancerad klientåtkomst

Projektmallar

Och mer

Basecamp-kundbetyg

G2 : 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 10 000 recensioner)

Microsoft Project är ett projektledningsprogram som låter dig planera och analysera dina projekt.

Det finns ingen gratisversion, men MS Project erbjuder en 30-dagars provperiod.

Men hur är det med de betalda abonnemangen?

Deras billigaste betalda plan erbjuder inte någon desktop-klientlösning, vilket innebär att du inte kan komma åt dina projekt utan internetuppkoppling. 😅

Microsoft Projects viktigaste funktioner

Använd Microsoft Teams-integrationen för teamsamarbete

Funktioner för projektplanering och schemaläggning

Fördefinierade rapporter för att följa framstegen

Samarbeta med teammedlemmar om uppgifter och projekt

Fördelar med Microsoft Project

Planera och hantera komplexa projekt med hjälp av uppgiftsberoenden

Spåra alla dina resurser och övervaka deras framsteg med projektets tidslinjevy.

Skapa anpassade instrumentpaneler med insiktsfulla rapporter

Begränsningar i Microsoft Project

Finns inte i gratisversion.

Kompatibel med datorer som inte har den betalda programvaran installerad.

Begränsat till integrationer med Skype, Outlook eller andra MS Project-applikationer.

Priser för Microsoft Project

Microsoft Project erbjuder tre prisplaner:

Projektplan 1 – (10 USD/användare per månad): Projektstart, Grid-vy, Board-vy, Tidslinje (Gantt)-vy

Projektets startsida

Rutnätsvy

Board-vy

Tidslinje (Gantt) vy

Projektets startsida

Rutnätsvy

Board-vy

Tidslinje (Gantt) vy

Project Plan 3 – (30 USD/användare per månad)

Desktop-klient (upp till fem datorer)

Resurshantering

Inlämning av tidrapporter

Och mer

Project Plan 5 – (55 USD/användare per månad): Portföljval och optimering, Efterfrågehantering, Planering och hantering av företagsresurser, Och mer

Portföljval och optimering

Efterfrågestyrning

Planering och hantering av företagsresurser

Och mer

Portföljval och optimering

Efterfrågestyrning

Planering och hantering av företagsresurser

Och mer

Kundbetyg för Microsoft Project

G2 : 4/ 5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Tycker du inte att Microsoft Project gör några powerpoints?

Kolla in de 15 bästa Microsoft Project-alternativen .

Dags att byta till ett alternativ till LiquidPlanner!

Även om LiquidPlanner är ett bra onlineverktyg för projektledning har det sina nackdelar.

Lyckligtvis finns det massor av gratis programvaruverktyg för projektledning som erbjuder fler funktioner för mindre pengar!

Och även om vi nämnde några bra alternativ till LiquidPlanner här, är ClickUp den överlägset mest omfattande projektledningsprogramvarulösningen.

Varför nöja sig med en urvattnad version när du kan få den äkta varan?

Prova ClickUp gratis idag och upplev en projekt- och arbetshanteringsplattform som verkligen är i en klass för sig!