De 10 bästa dokumentredigeringsprogrammen för 2025

Även om många nya kommunikationsformer har dykt upp genom åren, är dokument fortfarande en beprövad metod för att dela information och hålla teammedlemmarna uppdaterade. Det finns många dokumentredigeringsprogram på marknaden, nästan lika många som de syften de tjänar.
Så länge kunderna använder Word, PDF och ren text för att förmedla information kommer marknaden för redigeringsprogram att förbli mycket mättad. Det kan vara svårt att sortera bland alla produkter för att hitta den du behöver. Denna guide syftar till att hjälpa dig att fokusera dina val!
Vad är dokumentredigeringsprogram?
Dokumentredigerare är en typ av programvara som skapar, modifierar och formaterar digitala dokument. De justerar vanligtvis dokumentets utseende och sparar det i olika filformat, till exempel Microsoft Word och PDF. De möjliggör ofta samarbete och innehåller verktyg för att förbättra ditt skrivande, till exempel AI-skrivhjälpmedel eller stavningskontroll.
Vad ska du leta efter i dokumentredigeringsprogram?
När du utvärderar dokumentredigeringsprogram behöver du en lösning som växer i takt med dina behov. Här är några saker att tänka på:
- Samarbetsfunktioner: Samarbete i realtid gör det möjligt för flera användare att arbeta med ett dokument samtidigt. Funktioner som kommentarer, spårning av ändringar och versionshistorik ger ytterligare fördelar.
- Filkompatibilitet: Programvaran bör vara kompatibel med många filformat. Det viktigaste är att den fungerar med de format som ditt företag använder.
- Mallar: En bra redigerare har ett arkiv med mallar för vanliga dokumenttyper. Dessa sparar tid och maximerar konsekvensen.
- Molnintegration: Möjligheten att komma åt dokument var som helst och säkerställa att alla användare har den senaste versionen gör distansarbete mycket enklare.
- Offlineåtkomst: Du kanske inte alltid har tillgång till en pålitlig internetuppkoppling. Bra redigeringsprogram ger dig offlineåtkomst till dina filer.
- Integration med andra verktyg: Moderna företag fungerar bäst när alla verktyg i deras teknikstack kommunicerar med varandra.
- Mobil åtkomst: En mobilapp eller ett mobilresponsivt gränssnitt gör det mycket enklare att komma åt dokument när du är på resande fot.
De 10 bästa dokumentredigeringsprogrammen
Vi har sammanställt en lista över de bästa dokumentredigeringsprogrammen och verktygen för dokumentsamarbete som finns på marknaden just nu!
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med Docs – ett kraftfullt verktyg för att skapa och redigera innehåll. För att skapa ett effektivt projektledningspaket kan du använda dess dokumenthanteringsverktyg för att spåra och använda dokument långt efter att du har publicerat och delat dem.
Ett huvudfokus för ClickUp-plattformen är samarbete. Projekt och deras uppgifter fungerar bara smidigt om människor kan samarbeta effektivt. ClickUp Docs håller fast vid detta fokus. Med hjälp av plattformens dokumentredigeringsfunktioner får du ett kapabelt samarbetssystem som håller alla perfekt synkroniserade.
AI har förändrat metoderna för att skapa innehåll nästan över en natt. ClickUp AI tillför denna funktion till din dokumentredigeringsprocess. Med den kan du skriva tydligare och kommunicera bättre med kunder och teammedlemmar.
ClickUps bästa funktioner
- Verktyg för samarbete i realtid
- Integrerad uppgifts- och projektledning
- Ett stort urval av mallar
- Spåra ändringar och versionshistorik
- Möjlighet att begränsa åtkomsten till specifika användare
Begränsningar i ClickUp
- Dess omfattande uppsättning funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Google Docs
Google revolutionerade dokumentredigering med introduktionen av Google Docs. Det var den första plattformen som gjorde det möjligt för flera personer att redigera samma dokument samtidigt. Google Docs är en del av en större molnbaserad svit och kompletterar Google Sheets och Google Slides för att komplettera den typiska uppsättningen kontorsprogram.
Tack vare sin onlinebaserade karaktär blev det en av de första plattformarna som underlättade delning av dokument. Även om det har färre funktioner än de mest avancerade dedikerade ordbehandlingsprogrammen, finns det många tillägg som utökar dess funktionalitet. Ett offline-läge är tillgängligt på mobila enheter.
De bästa funktionerna i Google Docs
- Sömlöst samarbete i realtid
- Inbyggd AI
- Tät integration med andra Google-appar
- Stöd för tillägg från tredje part
Begränsningar i Google Docs
- Begränsade avancerade formateringsalternativ
- Prestandan kan försämras vid stora dokument.
Priser för Google Docs
- Gratis
- Business Starter: 6 USD/månad per användare
- Business Standard: 12 USD/månad per användare
- Business Plus: 18 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Google Docs
- G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 27 000 recensioner)
Bonus: Kolla in de 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Google Docs 2024
3. Microsoft Word
Branschveteranen Microsoft Word är ett av de mest framgångsrika ordbehandlingsprogrammen någonsin. Det sätter standarden för avancerade funktioner och dokumentformatering.
Microsoft inkluderar Word i sitt 365-sortiment tillsammans med Microsoft PowerPoint och Excel. Word integreras sömlöst med alla andra produkter i Office-paketet. Det finns många mallar som gör det möjligt att snabbt skapa dokument, och de inbyggda forskningsverktygen hjälper till att underlätta skrivprocessen.
Till skillnad från många andra dokumentredigeringsprogram kan du med Word öppna och redigera PDF-filer.
Microsoft Words bästa funktioner
- Avancerade formateringsfunktioner
- Verktyg för samskrivning i realtid
- Sömlös integration med andra Microsoft-appar
- Möjlighet att redigera PDF-dokument
- Omfattande bibliotek med mallar
Begränsningar i Microsoft Word
- Det kan vara resurskrävande på äldre datorer.
- Vissa avancerade funktioner är svåra att förstå i början.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå med andra redigeringsprogram.
Priser för Microsoft Word
- Business Basic: 6 USD/månad per användare
- Business Standard: 12,50 $/månad per användare
- Business Premium: 22 USD/månad per användare
Betyg och recensioner av Microsoft Word
- G2: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)
4. GatherContent
GatherContent är ett omfattande program med fokus på innehållsskapande och samarbete, och har många funktioner som gör det möjligt för användare att arbeta med samma dokument i realtid. Plattformen erbjuder mer än de flesta dokumentredigerare och inkluderar en komplett lösning för innehållshantering. Du kan enkelt skapa stilguider och bädda in dem i dina dokument för att effektivisera redigeringen och säkerställa att innehållet är konsekvent.
GatherContents bästa funktioner
- Möjlighet att organisera, planera och producera innehåll på en och samma plattform
- Projektledningsverktyg för att samordna skapandet av innehåll
- Tillgänglighet av anpassningsbara mallar
- Möjligheten att bädda in stilguider direkt i redigeringsmiljön.
- Realtidsbaserat molnbaserat samarbete för skapande av innehåll
Begränsningar för GatherContent
- Svårigheter för användare som är nya inom innehållshanteringssystem
- Potentiella begränsningar vid integration med andra plattformar
Priser för GatherContent
- Startpris: 99 $/månad
- Skala: 299 $/månad
- Transform: 799 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
GatherContent-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (80 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (17 recensioner)
5. Notion
Notion är ett mångsidigt och relativt omfattande verktyg för enskilda personer och innehållsteam. Det låter dig skapa och redigera dokument med mediefiler, text och tabeller. Liksom många andra plattformar har Notion nyligen implementerat AI-funktioner så att du effektivt kan förmedla ditt budskap.
Notions bästa funktioner
- Samla allt ditt arbete och all din kunskap på ett ställe
- Integrerade AI-verktyg
- Mångsidiga projektledningsfunktioner
- Ett stort kunskapsdelande community
Begränsningar i Notion
- Potentiellt överväldigande gränssnitt
- Begränsade offlinefunktioner
Priser för Notion
- Gratis
- Plus: 8 $/månad per användare
- Företag: 15 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 850 recensioner)
6. Bit. ai
Skaparna av Bit. ai har utformat sin plattform som ett heltäckande verktyg för kunskapshantering och dokumentsamarbete.
Dess funktioner är inriktade på att göra det möjligt för teammedlemmar att samarbeta med andra användare för att skapa och redigera innehåll. Även om det saknar vissa av de avancerade funktionerna som finns i andra dokumentredigerare, hanterar det grunderna väl. Du kan anpassa dokument med digitalt innehåll från olika källor och filformat. Det intuitiva gränssnittet är användarvänligt och flexibelt och passar många arbetsflöden.
Bit. ai bästa funktioner
- Verktyg för att berika dina dokument med bilder, videor, socialt innehåll, molnfiler och mycket mer
- Möjlighet att spåra vem som redigerat ett dokument och när
- Flexibla, samarbetsinriktade arbetsytor
- Omfattande integrationer med andra produkter
Bit. ai-begränsningar
- Begränsade formateringsverktyg
- Beroende av internetuppkoppling för åtkomst till dokument
- Ingen dedikerad mobilapp
Priser för Bit. ai
- Gratis
- Pro: 8 $/månad per användare
- Företag: 15 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Bit. ai betyg och recensioner
- G2: 4/5 (21 recensioner)
- Capterra: 5/5 (8 recensioner)
7. Evernote
Evernote är i första hand en anteckningsapp som låter dig skapa dokument som synkroniseras mellan flera enheter på alla större operativsystem. Dokumenten kan vara text-, bild-, ljud- eller PDF-filer.
Evernote kombinerar anteckningar, uppgifter och scheman för att skapa en enkel men effektiv lösning för uppgiftshantering. En unik funktion är möjligheten att klippa ut och kommentera information från webbsidor, vilket gör Evernote till ett oumbärligt verktyg för att snabbt organisera information. Det kan också registrera och redigera handskrivna anteckningar.
Evernotes bästa funktioner
- Synkroniseras automatiskt mellan enheter
- Förbättrar anteckningar med text, bilder och andra medier
- Inkluderar integrerad funktion för uppgiftshantering
- Har robusta sökfunktioner
- Sparar och kommenterar webbsidor
Begränsningar i Evernote
- Begränsade formateringsmöjligheter jämfört med vissa andra appar
- Den kostnadsfria versionen är mer begränsad än vissa konkurrenters.
- Vissa användare tycker att gränssnittet inte är intuitivt.
Priser för Evernote
- Gratis
- Personligt: 14,99 $/månad
- Professional: 17,99 $/månad
- Teams: 24,99 $/månad per användare
Evernote-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)
8. Dropbox Paper
Denna produkt är ett gratis dokumentredigeringsverktyg för alla användare med ett Dropbox-konto. Du kan skapa nya dokument direkt från Dropbox-appen. Företaget erbjuder även ett innehållsbibliotek som hjälper dig att komma igång.
Paper utnyttjar Dropbox versionshantering till fullo, vilket gör att du kan återgå till tidigare versioner av dokument. Denna integration gör det också möjligt att synkronisera produkten enkelt med alla stationära eller mobila enheter. Du kan till och med använda Dropbox säkerhetsfunktioner för att skydda dokument från obehöriga användare.
Dropbox Papers bästa funktioner
- Funktioner för samarbete i realtid
- Funktioner för uppgiftshantering i dokumentredigeraren
- Stöd för inbäddning av rich media
- Mobil support
- Automatisk presentation från dokument
Begränsningar för Dropbox Paper
- Det har begränsade formateringsalternativ jämfört med dedikerade ordbehandlingsprogram.
- Det är inte lika funktionsrikt som dedikerade dokumenthanteringssystem.
Priser för Dropbox Paper
- Gratis
- Plus: 9,99 $/månad
- Professional: 16,58 $/månad
- Teams Standard: 15 USD/månad per användare
- Teams Advanced: 24 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (över 4 400 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
9. WPS Writer
Denna dokumentredigerare ingår i WPS Office-paketet. Den kan öppna Microsoft Word-dokument och andra format, men PDF-filer förtjänar en särskild omnämning. WPS Office har en hel applikation som fokuserar på PDF-redigering, så det kan vara ett av de bästa verktygen för redigering av PDF-filer på marknaden.
Som en fullfjädrad kontorssvit har WPS Writer många avancerade dokumenterings- och redigeringsfunktioner som vissa plattformar saknar. Detta gör det till ett kapabelt alternativ till Microsoft Word.
WPS Writers bästa funktioner
- Del av en komplett kontorssvit
- Tillgänglighet på flera plattformar
- Urval av gratis professionella mallar
- Verktyg för samarbete i realtid
- Integrerade verktyg för en PDF-redigerare
Begränsningar i WPS Writer
- Den kostnadsfria versionen är begränsad.
- Kompatibilitetsproblem har uppstått med avancerade funktioner i Microsoft Office.
- Användargränssnittet är mindre intuitivt än andra kontorsappar.
Priser för WPS Writer
- Gratis
- WPS Pro: 35 $/år
- WPS Business: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Betyg och recensioner av WPS Writer
- G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)
10. Atlassian Confluence
Confluence är Atlassians webbaserade wiki. Dess dokumentredigeringsfunktioner gör det möjligt för företag att skapa en enda källa till information inom sin organisation.
Confluences versionshanteringssystem gör det möjligt att återgå till olika versioner av dina dokument. Programvaran kan också integreras med andra Atlassian-produkter och projektledningsverktyg för att öka effektiviteten i dina dokument.
Atlassian Confluence bästa funktioner
- Fokus på samarbete på distans
- Avancerade organisationsverktyg för att hålla koll på innehållet
- Integration med populära projektledningsverktyg
- Tillhandahållande av en enhetlig informationskälla
Begränsningar i Atlassian Confluence
- Det tar tid att lära sig hantera programmet.
- Gränssnittet kan vara förvirrande
- Det krävs internetuppkoppling för att komma åt dokumenten.
Priser för Atlassian Confluence
- Gratis
- Standard: 5,75 $/månad per användare
- Premium: 11 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Atlassian Confluence
- G2: 4,1/5 (över 3 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
Skaffa den bästa dokumentredigeraren
Vi har sett en lång lista med dokumentredigerare. Vilken som är bäst för dig beror på dina behov när det gäller dokumentredigering. Även om få har PDF-redigering är vissa mycket avancerade ordbehandlare, medan andra är inriktade på grundläggande anteckningar. För en mångsidig och kraftfull lösning för projekt- och uppgiftshantering, prova ClickUp. Den har alla verktyg du behöver för dokumentredigering och mycket mer.