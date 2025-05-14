De 10 bästa dokumentredigeringsprogrammen för 2025

Även om många nya kommunikationsformer har dykt upp genom åren, är dokument fortfarande en beprövad metod för att dela information och hålla teammedlemmarna uppdaterade. Det finns många dokumentredigeringsprogram på marknaden, nästan lika många som de syften de tjänar.

Så länge kunderna använder Word, PDF och ren text för att förmedla information kommer marknaden för redigeringsprogram att förbli mycket mättad. Det kan vara svårt att sortera bland alla produkter för att hitta den du behöver. Denna guide syftar till att hjälpa dig att fokusera dina val!

Vad är dokumentredigeringsprogram?

Dokumentredigerare är en typ av programvara som skapar, modifierar och formaterar digitala dokument. De justerar vanligtvis dokumentets utseende och sparar det i olika filformat, till exempel Microsoft Word och PDF. De möjliggör ofta samarbete och innehåller verktyg för att förbättra ditt skrivande, till exempel AI-skrivhjälpmedel eller stavningskontroll.

Vad ska du leta efter i dokumentredigeringsprogram?

När du utvärderar dokumentredigeringsprogram behöver du en lösning som växer i takt med dina behov. Här är några saker att tänka på:

Samarbetsfunktioner: Samarbete i realtid gör det möjligt för flera användare att arbeta med ett dokument samtidigt. Funktioner som kommentarer, spårning av ändringar och versionshistorik ger ytterligare fördelar.

Filkompatibilitet: Programvaran bör vara kompatibel med många filformat. Det viktigaste är att den fungerar med de format som ditt företag använder.

Mallar: En bra redigerare har ett arkiv med mallar för vanliga dokumenttyper. Dessa sparar tid och maximerar konsekvensen.

Molnintegration: Möjligheten att komma åt dokument var som helst och säkerställa att alla användare har den senaste versionen gör distansarbete mycket enklare.

Offlineåtkomst: Du kanske inte alltid har tillgång till en pålitlig internetuppkoppling. Bra redigeringsprogram ger dig offlineåtkomst till dina filer.

Integration med andra verktyg: Moderna företag fungerar bäst när alla verktyg i deras teknikstack kommunicerar med varandra.

Mobil åtkomst: En mobilapp eller ett mobilresponsivt gränssnitt gör det mycket enklare att komma åt dokument när du är på resande fot.

De 10 bästa dokumentredigeringsprogrammen

Vi har sammanställt en lista över de bästa dokumentredigeringsprogrammen och verktygen för dokumentsamarbete som finns på marknaden just nu!

Hantera smartare med ClickUp Optimera ditt arbetsflöde med dokumentredigeringsprogram som integreras med ditt projektledningssystem.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med Docs – ett kraftfullt verktyg för att skapa och redigera innehåll. För att skapa ett effektivt projektledningspaket kan du använda dess dokumenthanteringsverktyg för att spåra och använda dokument långt efter att du har publicerat och delat dem.

Ett huvudfokus för ClickUp-plattformen är samarbete. Projekt och deras uppgifter fungerar bara smidigt om människor kan samarbeta effektivt. ClickUp Docs håller fast vid detta fokus. Med hjälp av plattformens dokumentredigeringsfunktioner får du ett kapabelt samarbetssystem som håller alla perfekt synkroniserade.

AI har förändrat metoderna för att skapa innehåll nästan över en natt. ClickUp AI tillför denna funktion till din dokumentredigeringsprocess. Med den kan du skriva tydligare och kommunicera bättre med kunder och teammedlemmar.

ClickUps bästa funktioner

Verktyg för samarbete i realtid

Integrerad uppgifts- och projektledning

Ett stort urval av mallar

Spåra ändringar och versionshistorik

Möjlighet att begränsa åtkomsten till specifika användare

Begränsningar i ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Google Docs

Via Google Docs

Google revolutionerade dokumentredigering med introduktionen av Google Docs. Det var den första plattformen som gjorde det möjligt för flera personer att redigera samma dokument samtidigt. Google Docs är en del av en större molnbaserad svit och kompletterar Google Sheets och Google Slides för att komplettera den typiska uppsättningen kontorsprogram.

Tack vare sin onlinebaserade karaktär blev det en av de första plattformarna som underlättade delning av dokument. Även om det har färre funktioner än de mest avancerade dedikerade ordbehandlingsprogrammen, finns det många tillägg som utökar dess funktionalitet. Ett offline-läge är tillgängligt på mobila enheter.

De bästa funktionerna i Google Docs

Sömlöst samarbete i realtid

Inbyggd AI

Tät integration med andra Google-appar

Stöd för tillägg från tredje part

Begränsningar i Google Docs

Begränsade avancerade formateringsalternativ

Prestandan kan försämras vid stora dokument.

Priser för Google Docs

Gratis

Business Starter: 6 USD/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Docs

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 27 000 recensioner)

3. Microsoft Word

Via Microsoft Word

Branschveteranen Microsoft Word är ett av de mest framgångsrika ordbehandlingsprogrammen någonsin. Det sätter standarden för avancerade funktioner och dokumentformatering.

Microsoft inkluderar Word i sitt 365-sortiment tillsammans med Microsoft PowerPoint och Excel. Word integreras sömlöst med alla andra produkter i Office-paketet. Det finns många mallar som gör det möjligt att snabbt skapa dokument, och de inbyggda forskningsverktygen hjälper till att underlätta skrivprocessen.

Till skillnad från många andra dokumentredigeringsprogram kan du med Word öppna och redigera PDF-filer.

Microsoft Words bästa funktioner

Avancerade formateringsfunktioner

Verktyg för samskrivning i realtid

Sömlös integration med andra Microsoft-appar

Möjlighet att redigera PDF-dokument

Omfattande bibliotek med mallar

Begränsningar i Microsoft Word

Det kan vara resurskrävande på äldre datorer.

Vissa avancerade funktioner är svåra att förstå i början.

Kompatibilitetsproblem kan uppstå med andra redigeringsprogram.

Priser för Microsoft Word

Business Basic: 6 USD/månad per användare

Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Word

G2: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

4. GatherContent

Via GatherContent

GatherContent är ett omfattande program med fokus på innehållsskapande och samarbete, och har många funktioner som gör det möjligt för användare att arbeta med samma dokument i realtid. Plattformen erbjuder mer än de flesta dokumentredigerare och inkluderar en komplett lösning för innehållshantering. Du kan enkelt skapa stilguider och bädda in dem i dina dokument för att effektivisera redigeringen och säkerställa att innehållet är konsekvent.

GatherContents bästa funktioner

Möjlighet att organisera, planera och producera innehåll på en och samma plattform

Projektledningsverktyg för att samordna skapandet av innehåll

Tillgänglighet av anpassningsbara mallar

Möjligheten att bädda in stilguider direkt i redigeringsmiljön.

Realtidsbaserat molnbaserat samarbete för skapande av innehåll

Begränsningar för GatherContent

Svårigheter för användare som är nya inom innehållshanteringssystem

Potentiella begränsningar vid integration med andra plattformar

Priser för GatherContent

Startpris: 99 $/månad

Skala: 299 $/månad

Transform: 799 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

GatherContent-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (17 recensioner)

5. Notion

Via Notion

Notion är ett mångsidigt och relativt omfattande verktyg för enskilda personer och innehållsteam. Det låter dig skapa och redigera dokument med mediefiler, text och tabeller. Liksom många andra plattformar har Notion nyligen implementerat AI-funktioner så att du effektivt kan förmedla ditt budskap.

Notions bästa funktioner

Samla allt ditt arbete och all din kunskap på ett ställe

Integrerade AI-verktyg

Mångsidiga projektledningsfunktioner

Ett stort kunskapsdelande community

Begränsningar i Notion

Potentiellt överväldigande gränssnitt

Begränsade offlinefunktioner

Priser för Notion

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 850 recensioner)

6. Bit. ai

Skaparna av Bit. ai har utformat sin plattform som ett heltäckande verktyg för kunskapshantering och dokumentsamarbete.

Dess funktioner är inriktade på att göra det möjligt för teammedlemmar att samarbeta med andra användare för att skapa och redigera innehåll. Även om det saknar vissa av de avancerade funktionerna som finns i andra dokumentredigerare, hanterar det grunderna väl. Du kan anpassa dokument med digitalt innehåll från olika källor och filformat. Det intuitiva gränssnittet är användarvänligt och flexibelt och passar många arbetsflöden.

Bit. ai bästa funktioner

Verktyg för att berika dina dokument med bilder, videor, socialt innehåll, molnfiler och mycket mer

Möjlighet att spåra vem som redigerat ett dokument och när

Flexibla, samarbetsinriktade arbetsytor

Omfattande integrationer med andra produkter

Bit. ai-begränsningar

Begränsade formateringsverktyg

Beroende av internetuppkoppling för åtkomst till dokument

Ingen dedikerad mobilapp

Priser för Bit. ai

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Bit. ai betyg och recensioner

G2: 4/5 (21 recensioner)

Capterra: 5/5 (8 recensioner)

7. Evernote

Via Evernote

Evernote är i första hand en anteckningsapp som låter dig skapa dokument som synkroniseras mellan flera enheter på alla större operativsystem. Dokumenten kan vara text-, bild-, ljud- eller PDF-filer.

Evernote kombinerar anteckningar, uppgifter och scheman för att skapa en enkel men effektiv lösning för uppgiftshantering. En unik funktion är möjligheten att klippa ut och kommentera information från webbsidor, vilket gör Evernote till ett oumbärligt verktyg för att snabbt organisera information. Det kan också registrera och redigera handskrivna anteckningar.

Evernotes bästa funktioner

Synkroniseras automatiskt mellan enheter

Förbättrar anteckningar med text, bilder och andra medier

Inkluderar integrerad funktion för uppgiftshantering

Har robusta sökfunktioner

Sparar och kommenterar webbsidor

Begränsningar i Evernote

Begränsade formateringsmöjligheter jämfört med vissa andra appar

Den kostnadsfria versionen är mer begränsad än vissa konkurrenters.

Vissa användare tycker att gränssnittet inte är intuitivt.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

8. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper

Denna produkt är ett gratis dokumentredigeringsverktyg för alla användare med ett Dropbox-konto. Du kan skapa nya dokument direkt från Dropbox-appen. Företaget erbjuder även ett innehållsbibliotek som hjälper dig att komma igång.

Paper utnyttjar Dropbox versionshantering till fullo, vilket gör att du kan återgå till tidigare versioner av dokument. Denna integration gör det också möjligt att synkronisera produkten enkelt med alla stationära eller mobila enheter. Du kan till och med använda Dropbox säkerhetsfunktioner för att skydda dokument från obehöriga användare.

Dropbox Papers bästa funktioner

Funktioner för samarbete i realtid

Funktioner för uppgiftshantering i dokumentredigeraren

Stöd för inbäddning av rich media

Mobil support

Automatisk presentation från dokument

Begränsningar för Dropbox Paper

Det har begränsade formateringsalternativ jämfört med dedikerade ordbehandlingsprogram.

Det är inte lika funktionsrikt som dedikerade dokumenthanteringssystem.

Priser för Dropbox Paper

Gratis

Plus: 9,99 $/månad

Professional: 16,58 $/månad

Teams Standard: 15 USD/månad per användare

Teams Advanced: 24 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

9. WPS Writer

Via WPS Writer

Denna dokumentredigerare ingår i WPS Office-paketet. Den kan öppna Microsoft Word-dokument och andra format, men PDF-filer förtjänar en särskild omnämning. WPS Office har en hel applikation som fokuserar på PDF-redigering, så det kan vara ett av de bästa verktygen för redigering av PDF-filer på marknaden.

Som en fullfjädrad kontorssvit har WPS Writer många avancerade dokumenterings- och redigeringsfunktioner som vissa plattformar saknar. Detta gör det till ett kapabelt alternativ till Microsoft Word.

WPS Writers bästa funktioner

Del av en komplett kontorssvit

Tillgänglighet på flera plattformar

Urval av gratis professionella mallar

Verktyg för samarbete i realtid

Integrerade verktyg för en PDF-redigerare

Begränsningar i WPS Writer

Den kostnadsfria versionen är begränsad.

Kompatibilitetsproblem har uppstått med avancerade funktioner i Microsoft Office.

Användargränssnittet är mindre intuitivt än andra kontorsappar.

Priser för WPS Writer

Gratis

WPS Pro: 35 $/år

WPS Business: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av WPS Writer

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

10. Atlassian Confluence

Via Atlassian Confluence

Confluence är Atlassians webbaserade wiki. Dess dokumentredigeringsfunktioner gör det möjligt för företag att skapa en enda källa till information inom sin organisation.

Confluences versionshanteringssystem gör det möjligt att återgå till olika versioner av dina dokument. Programvaran kan också integreras med andra Atlassian-produkter och projektledningsverktyg för att öka effektiviteten i dina dokument.

Atlassian Confluence bästa funktioner

Fokus på samarbete på distans

Avancerade organisationsverktyg för att hålla koll på innehållet

Integration med populära projektledningsverktyg

Tillhandahållande av en enhetlig informationskälla

Begränsningar i Atlassian Confluence

Det tar tid att lära sig hantera programmet.

Gränssnittet kan vara förvirrande

Det krävs internetuppkoppling för att komma åt dokumenten.

Priser för Atlassian Confluence

Gratis

Standard: 5,75 $/månad per användare

Premium: 11 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Atlassian Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Skaffa den bästa dokumentredigeraren

Vi har sett en lång lista med dokumentredigerare. Vilken som är bäst för dig beror på dina behov när det gäller dokumentredigering. Även om få har PDF-redigering är vissa mycket avancerade ordbehandlare, medan andra är inriktade på grundläggande anteckningar. För en mångsidig och kraftfull lösning för projekt- och uppgiftshantering, prova ClickUp. Den har alla verktyg du behöver för dokumentredigering och mycket mer.