De 11 bästa programvarorna för dokumentsamarbete för team 2025

Du har en deadline och ditt team kämpar för att färdigställa ett dokument. Någon redigerar fel version och en annan person lämnar feedback på ett föråldrat utkast. Nu sitter du fast med att rätta till ett kaos som inte borde existera.
Denna mardröm är alltför verklig om du arbetar i ett stort team.
Oorganiserat samarbete saktar ner teamen, leder till kostsamma misstag och gör enkla uppgifter tråkiga. Ett bra verktyg för dokumentsamarbete gör det enklare att skapa, redigera och hantera filer. Men med så många alternativ kan det vara svårt att hitta det rätta.
För att spara tid åt dig har vi samlat de bästa verktygen för dokumentsamarbete så att team kan arbeta tillsammans på ett smidigt sätt.
De bästa programvarorna för dokumentsamarbete i korthet
Här är de bästa verktygen för att skapa, redigera och förfina dokument tillsammans med ditt team:
|Verktyg
|Viktiga funktioner
|Bäst för
|Pris
|ClickUp
|– Redigering i realtid med kapslade sidor och avancerad formatering – AI-driven dokumentgenerering med ClickUp Brain – Anpassningsbara mallar och automatiseringar – Konvertera dokument till uppgifter och arbetsflöden
|Bäst för enskilda personer, små team, medelstora företag och storföretag för heltäckande projektintegrerad dokumentation och arbetsflödeshantering.
|Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag
|Google Docs
|– Redigering i realtid – Smart arbetsyta med chips och mallar – AI-hjälp med Gemini för sammanfattningar och revideringar
|Bäst för enskilda personer och små till medelstora team som behöver snabb, webbläsarbaserad dokumentsamarbete.
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8,40 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag
|Notion
|– Blockbaserad arbetsyta för dokument, wikis och databaser – Redigering och delning i realtid – AI-drivna arbetsflödesverktyg och integrationer från tredje part
|Bäst för små till medelstora företag och avancerade användare av flexibel dokumentation, wikis och lätta databaser.
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 12 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag
|Dropbox Paper
|– Multimediainbäddningar från verktyg som Figma, SoundCloud och Pinterest – Inline-uppgiftsfördelning – Helskärmsläge för dokumentpresentation
|Bäst för kreativa team som behöver ett lättviktigt, mediarikt utrymme för samarbete och brainstorming.
|Gratis med Dropbox-konto; betalda Dropbox-abonnemang från 11,99 $/månad; anpassningar tillgängliga för företag
|Confluence
|– Nästlade sidstrukturer och dedikerade utrymmen – Inline-kommentarer, uppgifter och Jira-integration – Dynamiska makron och mallar
|Bäst för stora organisationer för strukturerad dokumentation och kunskapshantering kopplad till utvecklingsarbetsflöden
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 6,40 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag.
|Microsoft OneDrive och Word
|– Redigering i realtid i Office och versionshantering – Djup integration med Microsoft 365-paketet – Säker molnlagring med Personal Vault
|Bäst för team som redan använder Microsofts ekosystem för smidigt samarbete i Word och OneDrive
|Betalda abonnemang börjar på 5 $/användare/månad (faktureras årligen)
|Evernote
|– Webklipp och inbäddade element – Smart sökning och PDF-anteckningar – Nästlade anteckningsböcker för organisering
|Bäst för privatpersoner och frilansare som behöver strukturerade personliga anteckningar och lätt samarbetsfunktioner.
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad.
|Slack
|– Trådade dokumentdiskussioner – Fildelning i realtid och integrationer med Google Docs, OneDrive etc. – Automatisering av arbetsflöden och avancerad sökning
|Bäst för kommunikationsinriktade team som behöver snabb feedback och godkännande av dokument.
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8,75 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag
|Zoho Writer
|– AI-assistent för grammatik-/tonförfining – Sammanfogning av CRM-data i realtid – Ifyllningsbara formulär och redigeringsbehörigheter på sektionsnivå
|Bäst för molnbaserade team som redan använder Zoho Suite
|Betalda abonnemang från 2,50 $/månad
|Coda
|– Kombinera text, tabeller och databaser – Interaktiv automatisering med knappar och formler – AI-innehållsgenerering och dataanalys
|Bäst för medelstora team och datatunga avdelningar som behöver dokument och appar i ett och samma arbetsutrymme.
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 12 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag
|Slite
|– AI-driven kunskapssökning och dokumentationsprompter – Beslutsloggar och diskussionstrådar – Tydlig struktur för organiserat samarbete på distans
|Bäst för distans- och hybridteam som bygger en centraliserad, intuitiv kunskapsbas
|Betalda abonnemang från 10 USD/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag
Vad ska du leta efter i programvara för dokumentsamarbete?
Ingen gillar att arbeta i silos. System som inte är sammankopplade bromsar teamens arbete. Ineffektivt samarbete leder till att 60 % av människors tid går åt till att hitta relevant kontext och leveranser. Rätt programvara för dokumentsamarbete kan effektivisera arbetsflöden, förbättra versionshanteringen och öka produktiviteten.
Här är vad du bör tänka på när du väljer det bästa verktyget för smidigt samarbete i realtid mellan flera användare och projekt.
- Samarbete i realtid: Välj programvara som stöder live- och samarbetsredigering av dokument med teammedlemmar, även när de är offline.
- Versionskontroll: Se till att alla kan komma åt tidigare versioner, spåra ändringar fullständigt och smidigt återställa dokument när det behövs.
- Integration av uppgiftshantering: Välj ett verktyg som låter dig omvandla diskussioner till handling. Möjligheten att tilldela uppgifter, lämna kommentarer och övervaka framsteg utan ansträngning från dina dokument kan spara timmar av din arbetsbelastning varje månad.
- Säkerhetsfunktioner: Prioritera robusta åtkomstkontroller, datakryptering och omfattande skyddsåtgärder för att skydda känslig och konfidentiell data.
- Användarvänlighet: Leta efter ett intuitivt användargränssnitt, anpassningsbara mallar och enkel tillgänglighet så att verktyget inte är svårt att använda.
- Integration med andra verktyg: Säkerställ kompatibilitet med dina projektledningsplattformar, kommunikationskanaler och tredjepartsappar för smidigare samarbete.
Den bästa programvaran för dokumentsamarbete
Nu när vi förstår dokumenthanteringsprogram och viktiga urvalsfaktorer, här är några av de bästa alternativen som finns idag:
1. ClickUp (bäst för projektintegrerad dokumentation och arbetsflödeshantering)
När teamen växer blir hanteringen av dokument, godkännanden och arbetsflöden mer komplex. Ett verktyg för dokumentsamarbete bör göra mer än bara lagra filer – det bör förenkla teamarbetet, hålla ordning på innehållet och eliminera kaoset med versionshantering. Det är precis vad ett verktyg som ClickUp gör.
ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Den förenar kraften i AI med dokumentskapande, automatisering av arbetsflöden och teamsamarbete i realtid inom en och samma plattform.
Tack vare ClickUp Docs kan team skriva utkast till dokument, redigera dem samtidigt med andra och lämna konstruktiv feedback utan att behöva hantera flera versioner av samma dokument eller söka igenom spridda kommentarer. Dina dokument kategoriseras överskådligt med mappar, taggar och behörighetskontroller, vilket säkerställer att rätt personer har tillgång till dem vid rätt tidpunkt.
Men varför stanna där? ClickUp tar dokumentsamarbete ett steg längre med sin inbyggda AI-motor, ClickUp Brain. Den kopplar samman dina anteckningar, uppgifter och konversationer, vilket ger dig ett strukturerat och effektivt sätt att skapa och hantera dokument.
Dessutom genererar det automatiskt sammanfattningar av långa, komplexa dokument och hämtar viktiga insikter från dina wikis på några sekunder. Team kan utarbeta detaljerade rapporter och redigera genererat innehåll med en AI-skrivassistent som anpassar sig efter deras behov.
Med möjligheten att anpassa innehållet till din varumärkesstilguide förblir varje dokument konsekvent med ditt företags röst och ton!
Behöver du lägesrapporter om ditt teams uppgifter? ClickUp Brain genererar dagliga och veckovisa uppdateringar, vilket hjälper teamen att följa projekt och identifiera flaskhalsar. Det förändrar hur team hanterar dokumentation.
Spårar du fortfarande godkännanden, uppdateringar och deadlines manuellt? ClickUp Automations kan hantera det åt dig, starta uppgifter baserat på dokumentuppdateringar, ställa in automatiska godkännanden och hålla projekten igång med AI-drivna insikter.
Du behöver inte längre kontrollera uppdateringar manuellt. Ställ in en automatisering som meddelar dig när ändringar görs, så att ditt team kan hålla sig uppdaterat. Plattformen är din lekplats när du automatiserar dokumentflöden med ClickUps över 100 automatiseringar.
Med ClickUps Connected Search kan du hitta alla dokument, uppgifter eller resurser på några sekunder. Använd ett enkelt kommando för att omedelbart hämta det du behöver, vilket minskar tiden du lägger på att söka igenom filer.
Vill du komma igång snabbt med projektdokumentation? Utnyttja ClickUps omfattande bibliotek med anpassningsbara mallar. Välj bland flera skräddarsydda dokument för ditt användningsområde, inklusive processdokumentation och wikimallar. Säkerställ konsekvens i alla dina rapporter, SOP:er och kunskapsbaser – hoppa över installationen och fokusera på genomförandet.
👀 Visste du att? En studie visade att team som använder AI-drivna verktyg för dokumentsamarbete, såsom ClickUp, minskar tiden för att skapa innehåll med 40 %, vilket minskar fel och förbättrar effektiviteten.
ClickUps bästa funktioner
- Skapa och anpassa dokument med inbäddade sidor, avancerad formatering, inbäddade medier och mallar för att enkelt skapa wikis, roadmaps och interna kunskapsbaser.
- Konvertera text från dina ClickUp Docs till ClickUp Tasks och följ enkelt upp framstegen.
- Länka dokument till arbetsflöden för smidiga projektuppdateringar
- Aktivera sidfokusläget i ClickUp Docs för att eliminera distraktioner när du skriver.
📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.
Begränsningar för ClickUp
- Förstagångsanvändare kan uppleva en viss inlärningskurva.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
En recension på TrustRadius säger:
Detta är den speciella fördelen med ClickUp: det erbjuder de flesta verktyg som behövs för att organisera projekten på ett och samma ställe. Det möjliggör inte bara hantering och tilldelning, utan erbjuder även andra verktyg i samma miljö, såsom Dokument, där man kan göra anteckningar och rapporter, samt integration med kalender och e-post, allt på ett och samma ställe. Det finns inget behov av att använda externa program eller olika appar för varje funktion.
Detta är den speciella fördelen med ClickUp: det erbjuder de flesta verktyg som behövs för att organisera projekten på ett och samma ställe. Det möjliggör inte bara hantering och tilldelning utan erbjuder även andra verktyg i samma miljö, såsom Dokument, där man kan göra anteckningar och rapporter, samt integration med kalender och e-post, allt på ett och samma ställe. Det finns inget behov av att använda externa program eller olika appar för varje funktion.
2. Google Docs (bäst för dokumentsamarbete i realtid)
För många börjar resan mot bättre dokumenthantering oftast med Google Docs. Oavsett om du redigerar innehåll tillsammans med ditt team eller lägger till sista minuten-ändringar innan du skickar dokumentet, så håller det alla på samma sida (bokstavligen).
Docs sidlösa läge eliminerar irriterande sidbrytningar för ett oavbrutet flöde, medan smarta chips låter dig tagga personer, länka filer och till och med lägga till händelser i dina dokument.
Och om du fastnar kan Gemini AI-assistans hjälpa dig att organisera dina tankar, justera formuleringar eller sammanfatta viktiga punkter.
Google Docs bästa funktioner
- Skapa professionella, strukturerade dokument med hjälp av Gemini AI.
- Infoga formaterade e-postmeddelanden, mötesanteckningar och granskningsspårare med hjälp av smarta canvasverktyg
- Organisera komplexa projekt med dokumentflikar för att gruppera relaterat innehåll
Begränsningar i Google Docs
- Kräver internetåtkomst för viktiga funktioner som realtidssamarbete, AI-driven Gemini-assistans och smarta chips.
Priser för Google Docs
- Gratis för alltid
- Google Workspace Business Starter: 8,40 $/månad per användare
- Google Workspace Business Standard: 16,80 $/månad per användare
- Google Workspace Business Plus: 26,40 $/månad per användare
- Google Workspace Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Google Docs
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)
Vad verkliga användare säger om Google Docs
En recension på Capterra säger:
Jag använder ofta Google Docs nuförtiden eftersom det gör det möjligt att dela filer med flera personer samtidigt, vilket gör att fler personer kan arbeta med filen samtidigt, vilket i sin tur underlättar teamarbetet och ökar vår produktivitet exponentiellt.
Jag använder ofta Google Docs nuförtiden eftersom det gör det möjligt att dela filer med flera personer samtidigt, vilket gör att fler personer kan arbeta med filen samtidigt, vilket i sin tur underlättar teamarbetet och ökar vår produktivitet exponentiellt.
💡 Proffstips: Skriv ”@” i Google Docs för att direkt infoga formaterade e-postmeddelanden, kalenderinbjudningar, granskningsspårare, mötesanteckningar och mycket mer. Ingen manuell formatering behövs!
3. Notion (bäst för allt-i-ett-arbetsyta och anteckningar)
Behöver du en flexibel arbetsyta för att hantera dina dokument? Notions blockbaserade uppbyggnad ger dig bättre kontroll över ditt innehåll, så att du kan mixa och matcha placeringen av text, bilder, databaser och inbäddningar som ett digitalt Legoset.
Varje element i ett Notion-dokument är ett flyttbart block, så du kan omorganisera, omstrukturera och förfina ditt innehåll utan problem. Allt förblir justerbart, oavsett om du bygger en kunskapsbank, spårar projekt eller brainstormar idéer.
Med Notion kan du också länka samman sidor och omvandla isolerade anteckningar till ett dynamiskt system som växer i takt med ditt arbetsflöde.
Notions bästa funktioner
- Skapa strukturerade dokument, wikis och projektsidor på en och samma plattform
- Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av delade arbetsytor, redigering i realtid och kommentarer.
- Automatisera arbetsflöden med AI-drivna verktyg för att minska manuella uppgifter
- Integrera med Google Drive, Slack och Trello för bättre anslutning
Begränsningar i Notion
- Plattformen kan vara komplex för nybörjare
- Mobilappens funktioner är begränsade
Notions prissättning
- Gratis
- Plus: 12 $/månad per användare
- Företag: 18 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Notion?
En Reddit-användare delar med sig:
Jag tycker att Notion är bäst när det används som ett wiki-/informationshanteringssystem för lagring av långsiktig strukturerad information – särskilt för arkitektens anteckningsarketyp. Exempel på användningsfall är dagliga/veckovisa genomgångar, livswiki (hobbyer, mål etc.), projektplanering/översikt (inte uppgiftshantering) och så vidare.
Jag tycker att Notion är bäst när det används som ett wiki-/informationshanteringssystem för lagring av långsiktig strukturerad information – särskilt för arkitektens anteckningsarketyp. Exempel på användningsfall är dagliga/veckovisa genomgångar, livswiki (hobbyer, mål etc.), projektplanering/översikt (inte uppgiftshantering) och så vidare.
4. Dropbox Paper (bäst för kreativa team och mediarikt samarbete)
Dropbox Paper är som en kombination av en digital whiteboard och en anteckningsbok – utformad för team som vill skapa, granska och organisera idéer på ett och samma ställe. Den håller allt – text, media och filer – ordnat och tillgängligt, med samarbete i realtid så att ingen hamnar utanför.
Dessutom stöds det av Dropbox molnlagring, vilket innebär att du har tillgång till ditt arbete när du är på språng. Oavsett om du brainstormar idéer, planerar sprintar eller utformar innehåll för sociala medier, erbjuder det ett flexibelt utrymme för samarbete utan att behöva använda flera olika verktyg.
Dropbox Papers bästa funktioner
- Bädda in och interagera med Figma, SoundCloud, Pinterest och andra mediaformat utan att lämna dokumentet.
- Konvertera omedelbart vilket dokument som helst till en helskärmspresentation med automatisk formatering
- Tagga teammedlemmar direkt i dokumentet för att tilldela specifika uppgifter direkt i dokumentet.
Begränsningar för Dropbox Paper
- Ingen särskild mappstruktur för att organisera dokument; allt finns i ett enda flöde
- Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering
Priser för Dropbox Paper
Dropbox Paper ingår gratis i alla Dropbox-konton. Här är Dropbox prisplaner:
- Grundläggande: Gratis
- Plus (för personligt bruk): 11,99 $/månad
- Professional: 19,99 $/månad (en användare)
- Standard: 18 $/månad per användare
- Avancerat: 30 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (över 4 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Dropbox Paper?
Ett citat från en G2-recension:
Dropbox Papers realtidsredigering och integration med andra verktyg gör det till en effektiv plattform. Det är enkelt att implementera med Slack och andra tjänster. Vi har använt det för alla våra PRD:er och för att skapa tekniska dokument.
Dropbox Papers realtidsredigering och integration med andra verktyg gör det till en effektiv plattform. Det är enkelt att implementera med Slack och andra tjänster. Vi har använt det för alla våra PRD:er och för att skapa tekniska dokument.
5. Confluence (bäst för kunskapshantering i företag)
Vill du ha en arbetsplats där projektanteckningar, mötesreferat och dokument inte är utspridda? Vi rekommenderar personligen ClickUp, men för vissa team kan Confluence vara lösningen.
Den organiserar allt med ett system med inbäddade sidor, vilket gör informationen strukturerad och lätt att hitta. Confluences erbjudande, Blueprints, erbjuder mallar för uppgifter som mötesanteckningar och retrospektiver, vilket minskar repetitivt arbete.
Med redigering i realtid, kommentarer och integrationer kan team samarbeta utan att tappa bort uppdateringar. Det är en central plats för att fånga upp idéer, dokumentera arbete och hålla projekt på rätt kurs.
Confluence bästa funktioner
- Organisera kunskap med kapslade sidstrukturer och dedikerade utrymmen
- Samarbeta med hjälp av inbyggda kommentarer, sidreaktioner och uppgiftsfördelning.
- Länka dokument till sprints, ärenden och rapporter genom Jira-integration
- Automatisera arbetsflöden med regler som utlöser uppdateringar och aviseringar
- Anpassa dokumentationen med makron, dynamiska tabeller och diagram
Begränsningar i Confluence
- Kan kännas överväldigande för små team eller enkla dokumentationsbehov
- Avancerade funktioner kräver ett betalt abonnemang.
Priser för Confluence
- Grundläggande: Gratis
- Standard: Upp till 6,40 $/användare per månad
- Premium: Upp till 12,30 $/användare per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Confluence
- G2: 4,1/5 (över 3 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 500 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Confluence?
En Capterra-användare delar med sig:
Jag har använt Confluence i över 5 år nu och tycker att det är användbart för dokumentation och samarbete.
Jag har använt Confluence i över 5 år nu och tycker att det är användbart för dokumentation och samarbete.
6. Microsoft OneDrive och Word (bäst för användare av Microsofts ekosystem)
Microsoft OneDrive och Word fungerar tillsammans som en kraftfull programvarusvit för dokumentsamarbete genom att kombinera molnlagring med redigering i realtid och versionskontroll.
Dokumenten lagras i OneDrive, så att de kan nås var som helst och från vilken enhet som helst. Du kan dela Word-dokument med specifika personer eller skapa en länk med visnings-/redigeringsbehörighet. OneDrive spårar ändringar, så att du kan visa och återställa tidigare versioner av ett dokument.
Arbeta med ett dokument från Word på webben, datorn eller mobilen – allt hålls synkroniserat. Microsoft OneDrive integreras också med Office-appar som Word, Excel och PowerPoint.
Microsoft OneDrive och Word – de bästa funktionerna
- Redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer i realtid
- Skydda känsliga filer med Personal Vaults tvåstegsverifiering
- Skanna och digitalisera dokument på mobilen
- Synkronisera filer mellan enheter och få åtkomst till dem offline
Begränsningar i Microsoft OneDrive och Word
- Kräver ett Microsoft 365-abonnemang för fullständiga funktioner
- Fildelning utanför Microsofts ekosystem är besvärligt
Priser för Microsoft OneDrive och Word
- OneDrive för företag: 5 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare, faktureras årligen
- Microsoft 365 Business Standard: 12,60 $/månad per användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner för Microsoft OneDrive och Word
- G2: 4,3/5 (över 9 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)
🧠 Kul fakta: Microsoft Words funktion för att spåra ändringar lanserades i Word 97 och revolutionerade hur team granskade och redigerade dokument digitalt. Innan dess markerade man ofta utskrifter manuellt med röda pennor!
7. Evernote (bäst för personlig organisation och anteckningar)
Letar du efter ett verktyg som effektiviserar anteckningar och projektorganisation? Evernote gör mer än bara lagrar dina anteckningar – det hjälper dig att strukturera idéer, samarbeta och hålla koll på uppgifter.
Med Evernotes funktion för att länka anteckningar kan du koppla samman relaterade anteckningar och skapa en personlig kunskapsbank. Med hjälp av handskriftsigenkänning extraherar verktyget text från anteckningar och bilder, vilket gör att även skannade dokument blir sökbara.
Evernotes bästa funktioner
- Klipp ut och spara hela webbsidor med inbäddade länkar och bilder
- Organisera anteckningar med kapslade anteckningsböcker, taggar och smart sökning
- Samarbeta genom att dela anteckningar och tilldela uppgifter i anteckningsböcker
- Kommentera PDF-filer och bilder direkt i dina anteckningar
Evernotes begränsningar
- Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner och enhetssynkronisering.
Priser för Evernote
- Gratis för alltid
- Personligt: 14,99 $/månad
- Professional: 17,99 $/månad
Evernote-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 8 200 recensioner)
8. Slack (bäst för kommunikationsfokuserad dokumentsamarbete)
Det kan vara svårt att hålla teamet samordnat – Slack syftar till att göra det enklare. Verktyget är en samarbetsplattform för team som är utformad för snabb, organiserad kommunikation och har dedikerade kanaler för att effektivisera konversationer efter projekt, avdelning eller ämne.
Slack stöder dokumentsamarbete genom att låta användare dela filer direkt i kanaler eller direktmeddelanden, där teammedlemmar kan diskutera och ge feedback i sitt sammanhang. Det integreras med verktyg som Google Drive, OneDrive och Notion, vilket gör det möjligt för användare att förhandsgranska, kommentera och uppdatera dokument utan att lämna Slack.
Trådade konversationer och emoji-reaktioner gör det enkelt att spåra feedback och beslut relaterade till specifika dokument.
Slacks bästa funktioner
- Hantera flera arbetsytor med Enterprise Grid
- Hitta meddelanden, filer och länkar med avancerad sökning
- Automatisera påminnelser, godkännanden och uppdateringar med anpassade arbetsflöden
- Centralisera teamkommunikationen med trådar, omnämnanden och direktmeddelanden.
Slacks begränsningar
- Inte idealiskt för samarbete med långa dokument
- Den kostnadsfria versionen har en begränsad meddelandehistorik.
Priser för Slack
- Gratis för alltid
- Pro: 8,75 $/månad per användare
- Business Plus: 15 $/månad per användare
- Enterprise Grid: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Slack
- G2: 4,5/5 (över 34 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)
📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform?
ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.
9. Zoho Writer (bäst för molnbaserad dokumentskapande)
Bra idéer behöver utrymme för att växa, och det är precis vad Zoho Writer erbjuder. Denna molnbaserade ordbehandlare har ett överskådligt gränssnitt och stödjer samarbete i realtid.
Team kan redigera dokument tillsammans, lämna kommentarer och spåra versionshistorik utan att det blir rörigt. Det integreras med andra Zoho-appar, vilket gör det användbart för dem som redan använder Zoho-paketet.
Med offline-redigering, dokumentmallar och anpassningsbara behörigheter balanserar Zoho Writer enkelhet med funktionalitet och ger teamen de samarbetsverktyg de behöver för att arbeta effektivt tillsammans.
Zoho Writers bästa funktioner
- Kontrollera grammatik och ton med AI-assistenten Zias automatiska förslag
- Sammanfatta, skriv om och justera text med inbyggda redigeringsverktyg
- Konvertera dokument till ifyllningsbara formulär med automatisk datainsamling
- Hämta live-CRM-data till dokument för uppdateringar i realtid och noggrannhet
- Begränsa redigeringar till specifika avsnitt medan andra förblir öppna
Begränsningar i Zoho Writer
- Kraftigt optimerad för Zoho-ekosystemet; begränsade externa integrationer
- Avancerade automatiseringsfunktioner kräver tid att installera och lära sig
Priser för Zoho Writer
- Starter: 2,50 $/månad för upp till 3 användare, faktureras årligen
- Team: 4,50 $/månad för upp till 3 användare, faktureras årligen
- Business: 9 $/månad för upp till 3 användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner av Zoho Writer
- G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Zoho Writer?
En Reddit-användare berömmer Zoho Suite framför Google Workspace:
Jag har använt Zoho Writer, som har ifyllningsbara dokumentmallar och signerbara mallar inbyggda, och det finns en smidig integration med Zoho Sign (som fungerar perfekt) och även DocuSign eller Adobe Sign.
Jag har använt Zoho Writer, som har ifyllningsbara dokumentmallar och signerbara mallar inbyggda, och det finns en smidig integration med Zoho Sign (som fungerar perfekt) och även DocuSign eller Adobe Sign.
10. Coda (bäst för att kombinera dokument med kraftfulla databaser)
Coda sammanför dokument, kalkylblad och databaser i ett enda program. Det är en flexibel arbetsyta där team kan skriva, spåra uppgifter och hantera data utan att behöva jonglera med flera olika verktyg. Coda hanterar allt från enkla dokument till knappar, formler och interaktiva tabeller på din sida.
Coda bästa funktioner
- Kombinera text, tabeller och databaser för att skapa interaktiva dokument
- Automatisera uppgifter med knappar, formler och integrationer
- Synkronisera live-trackers för att ersätta statiska kalkylblad
- Skapa innehåll, sammanfatta insikter och analysera data med AI
- Starta projekt med mallar för produkt, marknadsföring och HR
Coda-begränsningar
- En brantare inlärningskurva jämfört med grundläggande dokumentredigerare
- Avancerade AI- och automatiseringsfunktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.
Priser för Coda
- Basic: Gratis
- Pro: 12 $/användare per månad
- Team: 36 $/användare per månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Coda
- G2: 4,7/5 (460+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)
11. Slite (bäst för dokumentation för distansarbetande team)
En kunskapsbas ska förenkla dina arbetsflöden, inte komplicera hur du hanterar information. Slite hjälper team att dokumentera, hitta och dela information utan att skapa oordning. Den är utvecklad för distansarbete och hybridarbete och erbjuder en strukturerad men flexibel plats där du kan hålla ordning på allt.
Teammedlemmarna kan enkelt skapa, redigera och söka efter dokument, vilket säkerställer att viktig kunskap alltid är tillgänglig. Med samarbetsverktyg och intuitiv navigering gör Slite det enkelt att hålla sig uppdaterad.
Slites bästa funktioner
- Få omedelbara svar från teamdokumentationen med funktionen Ask.
- Organisera och få tillgång till beslutsloggar i Diskussioner
- Identifiera odokumenterade luckor och uppmana teamen att åtgärda dem med AI
Slite-begränsningar
- Begränsad offlinefunktionalitet, kräver ständig internetåtkomst
- Fokuserat på strukturerad dokumentation; mindre lämpligt för fria anteckningar
Slite-priser
- Standard: 10 USD/användare per månad
- Premium: 15 $/användare per månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
Slite-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (260 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Slite?
En Capterra-användare säger:
Det är ett bra verktyg för team som vill skapa en kunskapsbas och ha en plats där alla anteckningar och planeringsdokument samlas.
Det är ett bra verktyg för team som vill skapa en kunskapsbas och ha en plats där alla anteckningar och planeringsdokument samlas.
Dokumentera din väg till framgång med ClickUp
När du hanterar ett viktigt projekt är det sista du behöver en kommunikationsbrist som stör arbetet. Rätt dokumenthanteringsverktyg håller allt samordnat, vilket gör teamarbetet smidigare och mer sammanhängande.
ClickUp utmärker sig med sin projektintegrerade arbetsflödeshantering och funktioner för samarbete i realtid inom ClickUp Docs. Det täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från automatisering och molnlagring till strukturerad, AI-driven dokumentation.
Är du redo att förbättra ditt teams produktivitet med den bästa programvaran för dokumentsamarbete? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto nu!