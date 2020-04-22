15 tips för hemmakontoret som ökar produktiviteten vid distansarbete (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Hur skapar man det perfekta hemmakontoret?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Skapa det perfekta hemmakontoret genom att välja rätt rum med naturligt ljus och ett ståbord. "}},{"@type":"Question","name":"Varför är det viktigt att ha en rutin när man arbetar hemifrån?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Genom att ha en rutin kan du upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv och öka din produktivitet. "}},{"@type":"Question","name":"Vilka är de bästa verktygen för att arbeta hemifrån?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp, Zoom och Slack är viktiga verktyg för att hantera ditt arbete och kommunicera med ditt team. "}},{"@type":"Question","name":"Hur får du rätt inställning för att arbeta hemifrån?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Rensa skrivbordet, välj rätt bakgrundsmusik och lägg till några lugnande dofter för att få ett klart sinne innan du börjar arbeta. "}}]}

Behöver du tips för att inreda det perfekta hemmakontoret?

Miljontals människor har nu tvingats att arbeta på distans på grund av COVID-19-pandemin.

Men det betyder inte att din produktivitet måste sjunka som de globala aktiemarknaderna!

Du kan enkelt fortsätta ditt yrkesliv genom att förvandla ditt rum till ett fantastiskt kontor för distansarbete.

Att arbeta från ditt hemmakontor kan vara mycket likt att arbeta från ditt vanliga kontor, men med mycket mer komfort!

I den här artikeln ger vi dig några viktiga tips för hemmakontoret och delar med oss av några verktyg som kan hjälpa dig att öka din produktivitet när du arbetar på distans. Och eftersom det ska vara roligt att arbeta hemifrån tar vi hjälp av The Beatles!

För vad kan vara bättre än att världens mest kända band sjunger för dig under dessa svåra tider, eller hur?

Nu kör vi igång!

Steg 1: Skapa den perfekta hemmakontorsmiljön

Det finns inget enklare än att arbeta från bekvämligheten av din egen säng.

Du behöver bara vakna, ta din bärbara dator och sätta igång, eller hur?

Det är därför inte förvånande att en marknadsundersökning visade att 80 % av unga yrkesverksamma i New York regelbundet arbetade från sängen!

Men bara för att folk gör det betyder det inte att det är en bra idé.

Din hjärna associerar ditt kontor med en arbetsplats, vilket automatiskt ökar din produktivitet. På så sätt är din hjärna redo att arbeta så fort du kliver in på kontoret!

När du börjar arbeta från sängen förlorar din hjärna den kopplingen och den produktivitet som följer med den.

Lyckligtvis är allt hopp inte förlorat.

Det bästa sättet att skapa en professionell hemmiljö är att skapa ett produktivt hemmakontor!

Här är några tips för att inreda ditt hemmakontor som hjälper dig att komma igång:

1. ”Det finns en plats”: Välj rätt rum

Om du bor ensam kan du snabbt inreda en arbetsplats i vardagsrummet och skapa ett litet hemmakontor där ingen stör dig.

Men för dem som har rumskamrater eller familj i närheten kan det vara svårt att välja ett rum.

När du letar efter en produktiv plats för ditt hemmakontor bör du tänka på följande:

Det bör helst vara ett tyst rum med en dörr – för att säkerställa att ingen stör ditt arbetsflöde (om du har ett gästrum eller ett extra sovrum är du redo).

Det måste finnas en stark wi-fi-anslutning

Det bör finnas tillräckligt med utrymme för dina möbler och din utrustning.

Det bör finnas ett fönster för ventilation och naturligt ljus.

Kom ihåg att Beatles älskade sin inspelningsstudio så mycket att de döpte ett album efter den.

Underskatta aldrig vikten av rätt rum!

2. ”Got To Get You Into My Life”: Identifiera vad du behöver

Du kommer att tillbringa minst en tredjedel av din dag med att arbeta.

Du bör alltså göra din arbetsplats så bekväm som möjligt.

Jag menar inte att du ska bygga en koja!

Börja med att skaffa en bra kontorsstol.

Vad är en bra kontorsstol?

Det här är stolar med upprätt ryggstöd som förhindrar att du sitter och slöar. Dessutom bör de ha en justerbar höjdmekanism som hjälper dig att hitta den perfekta positionen!

Kan du inte köpa en kontorsstol på grund av alla COVID-19-restriktioner?

Inga problem!

Om du inte har möjlighet att köpa en bra kontorsstol – använd bara den bästa stolen du har hemma.

Men stolar är inte allt du behöver.

Om du är en nattuggla måste du se till att skaffa en skrivbordslampa!

Att läsa i ljuset från en skrivbordslampa kan minska belastningen på ögonen.

Om ditt jobb kräver att du hanterar mycket pappersarbete kommer ditt skrivbord garanterat att bli rörigt.

Överväg att skaffa arkivskåp för att underlätta ditt liv. Och om du inte kan skaffa arkivskåp kan du använda dina gamla byråhyllor som en tillfällig lösning!

Bonustips

När du arbetar hemifrån blir du hungrig... väldigt hungrig!

Istället för att gå till köket, varför inte ha en snackstation i närheten?

3. ”Here Comes The Sun”: Släpp in naturligt ljus

Vi kan inte nog betona detta – att njuta av solen är viktigt för den mentala hälsan och produktiviteten.

Brist på solljus kan orsaka SAD ( säsongsbetonad depression).

(Hur passande är inte det namnet!?)

Och precis som namnet antyder kan SAD minska motivationen och till och med orsaka depression hos distansarbetande team.

Lyckligtvis behöver du bara lite sol för att undvika detta.

Att få tillräckligt med sol ökar inte bara dina vitamin D-nivåer (viktigt för att bygga upp immunförsvaret), naturligt ljus kan också hjälpa dig att sova bättre!

Placera ditt hemmakontor nära ett fönster så att du får in naturligt ljus.

Om du vill få mer ljus i rummet kan du placera en spegel mittemot fönstret för att utnyttja solljuset maximalt.

Vad gör du om din arbetsplats har begränsat med solljus?

Lyckligtvis finns det ljusbehandlingsapparater som HumanCharger för just det! Den stimulerar din hjärna med vitt ljus – ungefär som naturligt ljus gör!

4. ”I Saw Her Standing There”: Håll dig aktiv med ett stående skrivbord

The Beatles förändrade musiken som vi känner den fullständigt, eller hur?

På samma sätt kommer stående skrivbord att förändra ditt liv!

Ikea har massor av prisvärda ståbord som kommer att förändra ditt liv.

Lita på oss.

Effekten av att inte sitta ner hela dagen kommer att överraska dig!

Att växla mellan att sitta och stå ger variation i din distansarbetsdag – vilket håller din hjärna mer aktiv och produktiv. Om du inte har möjlighet att använda ett ståbord, se åtminstone till att du står upp och går runt med jämna mellanrum.

Oavsett om du är en arbetsnarkoman eller inte, är det bra att ge hjärnan en stunds vila och få igång blodcirkulationen. Och du kan alltid förebygga ögonbelastning genom att ta en paus från att stirra på datorskärmen!

Steg 2: Skapa den perfekta stämningen

Det bästa med att ha ett hemmakontor?

Du kan anpassa din arbetsplats precis som du vill ha den!

Och ingen kan störa eller förstöra din produktiva hemmakontorsmiljö.

Men kontorsinredningen räcker inte.

Du måste skapa den perfekta atmosfären för att komma i rätt stämning för att arbeta.

Här är några idéer som hjälper dig att skapa rätt atmosfär i din arbetsmiljö:

5. ”Här, där och överallt”: Rensa upp på ditt skrivbord

Ta en titt på ditt skrivbord.

Chansen är stor att det är fullt med papper, prylar eller en gammal kaffekopp eller två.

Ta nu en titt på det här skrivbordet:

Ser konstigt tillfredsställande ut, eller hur?

När vi rensar upp på skrivbordet känner vi en känsla av tillfredsställelse. Och när vi känner stolthet blir vi motiverade att nå våra mål!

Ett snyggt skrivbord minimerar också distraktioner, så att du kan fokusera på uppgiften och inte distraheras av röran.

Så, var börjar du?

Du vill inte att ditt skrivbord ska vara för tomt – ha alltid en stapel kontorsmaterial på skrivbordet.

Det är också en bra idé att sortera dina viktiga papper, såsom räkningar och affärsdokument, och förvara dem i färgade mappar.

Och om du får lika mycket post som Beatles fick – bör du definitivt skapa en poststation!

6. ”While My Guitar Gently Weeps”: Välj rätt bakgrundsmusik

Beroende på vem du frågar kan det vara distraherande att lyssna på musik medan du arbetar eller få dig att hamna i ett hyperfokuserat zen-läge!

När det gäller att välja bakgrundsmusik finns det fem typer av människor:

Inget oväsen, tack så mycket. Jag behöver min musik. Lofi hip hop-radio på Youtube Bakgrundsljud (vågor, vatten) Endast vitt/brunt brus

Osäker på vad du gillar?

Nu är det bästa tillfället att återupptäcka dig själv!

Om du saknar kontorssnacket när du arbetar på distans rekommenderar vi Noisli.

Det genererar bakgrundsljud som liknar ljudet i ett kafé eller en stadsmiljö, vilket kan överrösta distraktioner.

Om du letar efter något helt annat – kolla in Brain.fm. Den genererar instrumentalmusik i specifika våglängder som vetenskapligt bevisats öka din koncentration.

7. ”Strawberry Fields Forever”: Lägg till lugnande dofter på din arbetsplats

Dofter som rosmarin, lavendel och jordgubb kan få dig att må bra – det är vanliga dofter, faktiskt.

Men nu är dessa tips för hemmakontoret också vetenskapligt bevisade!

Studier har visat att lavendel och rosmarin kan öka vakenheten.

Och det visar sig att ”lycka inte är en varm pistol”... utan doften av jordgubbar!

Ha en diffusor för eteriska oljor nära ditt skrivbord och låt stressen smälta bort medan du arbetar! Om du inte har några oljor till hands kan doftljus eller färska örter också göra susen.

Steg 3: Skapa den perfekta rutinen

”Vakna upp”,

”Kaffe”,

”Dusch”,

”Pendling”,

”Arbete”.

Låter det bekant?

Våra dagliga rutiner höll oss mentalt friska under vardagarna och arbetstiden.

På grund av COVID-19 fungerar dock inte samma rutin längre.

Det behövs något nytt.

I början av 60-talet spelade The Beatles traditionell poprockmusik, men allt förändrades när de släppte ”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Albumet lät som inget annat som hade funnits tidigare – och det blev en stor succé!

Så här kan du förändra din rutin och stil, precis som Beatles:

8. ”Baby’s In Black”: Klä upp dig

Många likställer ”arbeta hemifrån” med ”arbeta utan byxor på!”

Vi vet att det är frestande att bara krypa ur sängen och jobba i underkläder, men...

Du måste tvinga dig själv att stiga upp och göra dig i ordning, precis som en vanlig arbetsdag.

Du behöver dock inte ha på dig stela arbetsskjortor om du inte vill – en svart t-shirt duger... men glöm inte byxorna!

Att förbereda sig för arbetet gör att du känner dig mer professionell och produktiv.

Dessutom blir du inte överraskad om någon vill att du snabbt ska delta i ett videosamtal!

9. *”Stör mig inte”: Lämna din telefon i ett annat rum

Vår värld har blivit beroende av uppkoppling på ett sätt som ingen tidigare generation kunde föreställa sig.

Även om detta kan vara extremt användbart, har det också skapat oändliga möjligheter att skjuta upp saker.

Nästa gång du arbetar hemifrån kan du prova följande:

Lägg din telefon i ett annat rum och kolla den bara vid förutbestämda intervaller.

Om ditt distansarbete kräver att du ringer samtal med några minuters mellanrum, skaffa en separat telefon för arbetet.

Denna "burner"-telefon bör bara ha det absolut nödvändigaste du behöver – så att du inte fastnar i att titta på en oändlig mängd videor om Dalgona-kaffe!

Bonus: Kolla in vår guide om digital rensning för fler tips!

10. ”Åtta dagar i veckan”: Upprätthåll balansen mellan arbete och privatliv

Tidigare kunde du gå vidare med ditt liv så fort du hade lämnat kontoret.

Men nu, när du inte har något kontor att gå till, har ditt arbetsliv blivit ditt privatliv.

Chansen är stor att du kanske arbetar med en PowerPoint-presentation klockan 4 på morgonen!

Eller...

Tappa inte kontrollen över ditt liv!

Fastställ dina egna arbetstider för distansarbete genom att avsätta cirka 6 timmar om dagen för arbete. Om du har barn eller familj hemma bör du skapa grundregler.

Annars kan din produktivitet bli lidande.

Här är några regler du kan sätta upp:

Stäng dörren till ditt hemmakontor medan du arbetar

Dela upp regler och ansvar med din partner

Undvik att göra hushållssysslor under arbetstid

Planera in lekstunder med dina barn efter arbetstidens slut

11. ”Bli bättre”: Håll dig hydrerad och frisk

Hjärnan är i grunden bara en klibbig vattenklump.

Utan vatten fungerar inte hjärnan.

Men de flesta människor dricker inte den mängd vatten de behöver per dag.

Dehydrering kan orsaka en rad olika fysiska och mentala konsekvenser som ett direkt (och helt förutsägbart) resultat.

Ha vatten nära till hands och drick regelbundet. Men överdriv inte, förstås!

Vatten håller dig alert och frisk – två bra saker om du vill vara produktiv.

12. ”Jag är så trött”: Ta regelbundna pauser

Om din hjärna hade en favorit -hashtag på Instagram skulle det vara #Wanderlust.

Våra tankar vandrar i genomsnitt 15–20 % av tiden.

Om du försöker arbeta under en längre tid – säg två timmar utan paus – är det mycket troligt att du tappar tråden halvvägs.

Så hur behåller du fokus när du arbetar på distans?

Genom att ta många pauser!

Det är här Pomodoro-tekniken kommer in.

Idén är att dela upp dina uppgifter i 25-minutersblock, med en 5-minuters paus mellan två block. När du har avslutat fyra sådana block belönas du med en 15-minuters paus!

Denna teknik kan hjälpa dig att få jobbet gjort snabbare än någonsin tidigare, och den förhindrar att du blir galen!

The Beatles skulle vara ingenting utan sina instrument.

På samma sätt behöver du rätt verktyg för att kunna arbeta på distans:

13. ”We Can Work It Out”: Förenkla ditt arbetsflöde med ClickUp

Vad är det mest irriterande med att arbeta hemifrån?

En ständig ström av e-postmeddelanden och sms från andra medarbetare.

Att lista ut vad du behöver göra under dagen är vanligtvis kaotiskt.

Och att samordna uppgifter är ännu mer kaotiskt när alla arbetar hemifrån!

Men oroa dig inte.

Om du och dina anställda vill ha ett mer effektivt sätt att arbeta på distans – använd bara ClickUp.

Vad är ClickUp?

ClickUp är ett av världens högst rankade verktyg för projektledning på distans.

Den har alla funktioner du behöver för att förenkla ditt distansarbete och mycket mer!

Så här kan du använda ClickUp för att hantera ditt distansarbete:

1. Tilldela uppgifter till dina distansanställda

ClickUp gör det otroligt enkelt att fördela arbetsflödet inom ditt virtuella team:

Du kan:

Lägg till uppgifter och tilldela dem till enskilda teammedlemmar

Dela upp uppgifter i mindre deluppgifter

Prioritera vilka uppgifter som måste slutföras så snart som möjligt

Oroa dig inte för några utestående uppgifter!

Dina distansarbetande teammedlemmar får ett omedelbart meddelande så fort de har tilldelats arbete.

2. Kontrollera enkelt projektstatus

Vill du kunna se statusen för ett projekt när som helst på dygnet – utan att bombardera ditt distansarbete med sms?

Testa själv med ClickUp!

ClickUp har flera projektvyer som hjälper dig att kontrollera statusen för ditt distansarbetslags uppgifter.

Du kan välja mellan:

En tavla : där projektuppgifterna listas som kort på en Kanban-/Scrum-tavla.

En listvy : där projektuppgifterna presenteras i en checklista

Var och en av dessa vyer sorterar dina uppgifter efter deras status, till exempel – Öppen, Pågående, Klar, etc.

På så sätt kan du direkt följa projektets framsteg när du arbetar på distans i ditt hemmakontor.

Denna enkla funktion kommer att spara dig timmar varje vecka! Mer än tillräckligt för att ta itu med all disk!

3. Kontrollera hela tiden vem som arbetar med vad

Vad arbetar ditt virtuella team med idag?

Öppna ClickUp Box-vyn.

Denna vy visar vilka uppgifter dina teammedlemmar arbetar med individuellt. Du kan också se vem som är överbelastad med arbete och vem som kan ta på sig några fler uppgifter.

4. Kommunicera med ditt team i realtid

Hur diskuterar du arbetsuppgifter med dina distansanställda utan att träffas ansikte mot ansikte?

Funderar du på att ersätta dem med e-post?

Nej, det fungerar bara i en romantisk komedi från 90-talet! Eller om du är nostalgisk OCH kär.

Och det finns bara ett begränsat antal videosamtal du kan ha på en dag utan att se något du aldrig kan "glömma"!

Tack och lov kan ClickUp bespara dig det besväret!

Lämna e-postinkorgen och chatta istället i ClickUp!

I ClickUp har varje uppgift en egen kommentarsektion, så att du kan diskutera uppgiften i realtid.

Ditt distansarbetesteam kan även dela filer, länkar och annan viktig information i kommentarerna.

Men vänta, det finns mer!

Du kan till och med tilldela kommentarer till dina virtuella teammedlemmar – för att se till att de gör det du ber dem om!

Bonustips: ClickUp integreras med Slack!

14. Det tar inte lång tid: Använd en tidsspårare

När vi arbetar på ett kontor har vi hela tiden ögonen på klockan.

Oavsett om det är 5 minuter kvar till lunchrasten eller 20 minuter till stängning är vi alltid medvetna om att tiden går.

Men när du arbetar hemifrån förlorar tiden all mening.

Vi vet inte vilken tid, dag eller vecka det är!

Och om du är en av dessa geniala programmerare kan även detta hända dig!

Som ett resultat kan du hamna i en situation där du arbetar 12–13 timmar om dagen utan att ens märka det!

Det här är ett problem eftersom regelbunden övertid kan bryta ditt hjärta – bokstavligen!

Att registrera din arbetstid förhindrar inte bara utbrändhet, utan hjälper dig också att hålla koll på dina arbetstimmar.

Så hur gör man?

Med ClickUps Chrome-tillägg kan du spåra den tid du lägger på dina uppgifter.

Skapa bara en uppgift i ClickUp och börja spåra!

Du kan till och med ange en tidsuppskattning för en uppgift så att du inte lägger för mycket tid på arbetet.

Använder du redan en tidrapporteringstjänst?

ClickUp integreras med massor av tidsspårningsverktyg, inklusive Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely och många fler. På så sätt kan du alltid hantera den tid du lägger på dina projekt!

15. ”Jag vill berätta för dig”: Kommunicera regelbundet med ditt team

Social isolering betyder inte att du måste gömma dig i din gula ubåt!

Ensamhet på jobbet kan påverka din produktivitet, kreativitet och beslutsförmåga negativt.

Nu mer än någonsin är det viktigt att upprätthålla kontakten med dina kollegor som också arbetar på distans.

Använd verktyg som Google Hangouts (nu kallat Google Meet) och Zoom ( integrerat med ClickUp ) för att hålla möten med ditt team.

Försök att hoppa på ett videosamtal varje dag – även om det bara är i 5 minuter för att kolla hur teamet mår och hur arbetet fortskrider.

Du kommer inte tro hur stor skillnad det kan göra!

Slutsats

Oavsett hur stort eller litet ditt företag är – distansarbete är aktuellt för alla.

Och eftersom vi inte kan ändra situationen, bör vi bara låta det vara.

Att låta saker vara som de är betyder dock inte att vi inte kan vara produktiva.

”Tänk dig alla människor

Arbeta hemifrån i lugn och ro!

Genom att följa dessa tips och idéer för hemmakontoret kan du bli mer produktiv än någonsin tidigare.

Men du kan inte göra det med ett hemmakontor ensamt... du behöver samarbeta med några gratis produktivitetsverktyg som ClickUp. Det har alla funktioner du behöver för att hantera ditt distansarbete, lagra idéer, underhålla ditt företag och hantera dina distansanställda!

Så varför inte låta ClickUp vara Paul McCartney till din John Lennon och låta din produktivitet skjuta i höjden?

Registrera dig för ClickUp idag gratis!