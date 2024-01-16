25 fantastiska exempel på tankekartor för 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mind map?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mind map är en typ av spindeldiagram, ett visuellt verktyg som hjälper dig att upptäcka relationer mellan olika begrepp och strukturera information. " } } ] }

Oavsett om det handlar om att planera projekt eller skapa en aptitretande meny har vi alla varit i en situation där vi har haft en fantastisk idé, men inte varit säkra på hur vi ska förverkliga den.

Lyckligtvis finns det en enkel lösning som du kan använda här: mind maps. 🧠✨

I den här artikeln visar vi dig 25 praktiska exempel på tankekartor som du kan använda som inspiration, samt hur du skapar tankekartor. Dessutom får du gratis mallar!

Låt oss börja kartlägga!

Vad är en mind map?

En mind map är en typ av spindeldiagram, ett visuellt verktyg som hjälper dig att upptäcka relationer mellan olika begrepp och strukturera information.

För att skapa ett mind map-diagram väljer du först en central idé eller ett huvudämne. Huvudämnet kommer att ha grenar som kopplar det till andra underämnen, och du upprepar processen tills du har en bokstavlig karta över ditt sinne!

Proffstips: Du kan använda verktyg som ClickUp MindMaps eller till och med komma igång snabbt med en mall som Simple Mind Map Template från ClickUp.

Få gratis mall Visualisera ditt arbetsflöde i ett flexibelt diagram med Simple Mind Map Template från ClickUp.

Vissa föredrar att släppa loss sin kreativitet med en tom mind map-mall.

I så fall bör du prova ClickUps mall för tomt whiteboard för tankekartor. Denna whiteboardmall är perfekt för nybörjare.

Få gratis mall Rita kopplingar mellan idéer med ClickUps mall för tomt mind map-whiteboard och anpassa den efter dina behov.

25 användbara exempel på tankekartor (+ verkliga användningsfall)

Här är mer än 20 kreativa exempel på tankekartor som du kan använda redan idag:

1. Projektledning

Mind mapping-processen gör det enkelt att bryta ner komplexa idéer eller projektplaner. Särskilt sådana som har dokument som kan omfatta hundratals sidor.

Några av de utmärkande grenarna i din mind map för projektplanering kan inkludera:

Projektledningsmetod

Projektets omfattning

Kommunikation

Kostnadshanteringsplan

Schemaläggning

Kvalitetshantering

Riskhanteringsplan

Resurshantering

En mind map hjälper dig att konkretisera dessa planer så att inget faller mellan stolarna.

Var kan du skapa en mind map?

En anteckningsbok? Nej tack.

Säg hej till ClickUp. 👋🏼 😄

Det är ett av världens högst rankade produktivitetsverktyg, älskat av många team världen över, och det enklaste verktyget för tankekartor som finns.

Varför?

Allt du behöver göra är att klicka en gång för att växla till Mind Map-vyn och börja skapa din mindmap!

Så här ser ett av våra exempel på tankekartor för projektledning ut på ClickUp:

Och har vi nämnt att ClickUps Mind Maps har två lägen för ökad flexibilitet?

Här är vad du får:

Uppgiftsläge : ordna snabbt om ditt : ordna snabbt om ditt arbetsområde genom att rita grenar och organisera dem i logiska vägar. Du kan också skapa, redigera och ta bort uppgifter (och deluppgifter ) direkt från din mind map.

Blankläge: skapa fria tankekartor som inte är kopplade till någon uppgiftsstruktur eller arbetsflöde. Du kan snabbt konvertera dem till uppgifter i valfri skapa fria tankekartor som inte är kopplade till någon uppgiftsstruktur eller arbetsflöde. Du kan snabbt konvertera dem till uppgifter i valfri lista i ditt arbetsområde.

ClickUps mall för projektkartläggning är det perfekta verktyget för att effektivisera dina projekt. Projektplanens mind map-vy hjälper dig att organisera och hålla koll på uppgifter och framsteg. Få gratis mall Brainstorma och hantera projektidéer tillsammans med andra med hjälp av mallen för projektkartläggning och börja visualisera och koppla samman information för en mer effektiv planering.

Behöver du mer information om hur tankekartor kan vara användbara för projektledning? Läs vår ultimata guide till visuell projektledning för att förstå detta.

2. Planering av affärsstrategier

Affärsplanering och mind maps är ett perfekt par, precis som varm choklad och marshmallows. ☕️💕

Varför?

Affärsplanering kan innebära skrämmande mängder information som bara en enkel mind map kan hantera och få att se enkelt ut.

Använd strategikartan för att starta ditt nya projekt och hantera dina processer som ett proffs. Och när du har planerat allt, unna dig en kopp varm choklad med marshmallows för att fira din nya affärsstart.

Detta exempel på en mind map för företagsledning ger dig en idé om var du kan börja:

3. Programvaru-/produktutveckling

En mind map är ett utmärkt alternativ till ett flödesschema när du utformar din programvara.

Använd den för att planera programvaruarkitekturen, funktioner, utvecklingsfaser och mycket mer. Du kan till och med gå in på detaljerna i utvecklingen och skapa tankekartor för de olika stadierna.

Här är ett exempel på en tankekarta som visar de typiska stegen i mjukvaruutveckling:

Proffstips: Med ClickUp kan du använda korrekturläsningsfunktioner för att enkelt samarbeta kring olika programvarudesigner.

4. Tillverkning och logistik

Om du har arbetat inom tillverkningsindustrin har du säkert hört talas om 8M-principerna.

Om du inte har gjort det ännu, är det en omfattande checklista med viktiga faktorer som du behöver tänka på, till exempel:

M achine (teknik)

M etod (process)

M aterial (råvaror, förbrukningsvaror och information)

M anpower (fysiskt arbete) eller M indpower (hjärnarbete)

M ätning (inspektion)

M oder natur (miljö)

M anagement/ M oney Power

Maintenance

Använd en mind map för att utvidga dessa aspekter och lägga till fler detaljer i din planering.

Här är ett exempel på ett mind map-diagram:

Behöver du hjälp med att hantera resurser för ditt team?

Kolla in vår ultimata guide till resurshantering .

5. Ekonomi

Vill du skapa en budget för att köpa en bil, åka på semester eller gå i pension?

En mind map är ett enkelt sätt att översiktligt visa alla dina utgifter och investeringar.

Om du driver ett finansplaneringsföretag kan du skapa en mind map för att visa de planer du har utvecklat för dina kunder. Hej då, kalkylblad och pappersarkiv!

Vill du komma igång direkt?

Prova ClickUps mall för projektledning inom redovisning och ekonomi .

En handlingsplan för ett marknadsföringsprojekt är avgörande för alla organisationer, eftersom den i stort sett kan avgöra om du lyckas eller misslyckas.

Du måste ju trots allt marknadsföra dina erbjudanden för att få människor att uppmärksamma ditt varumärke, eller hur?

Med en mind map kan du skapa den ultimata visuella översikten, planera och organisera alla marknadsföringsaktiviteter och strategier, och mycket mer.

Här är ett exempel på en mind map som innehåller innehåll, sociala medier och andra marknadsföringskanaler för effektiv marknadsföringsplanering. Vi har använt olika färger för varje gren för att skilja mellan de olika marknadsföringskanalerna. 🎨

Bonus: Kolla in vår guide om marknadsföringsprojektledning! ⭐️

7. Webbplatshantering

Att planera och hantera en webbplats är ingen lätt uppgift.

Du måste ta hand om dess design och funktionalitet, skapa innehåll och göra mycket mer för att säkerställa att webbplatsen är optimerad och representerar ditt företag på bästa möjliga sätt.

Dessutom kan det verka som ett främmande språk för personer som inte är bekanta med kodning, vilket kan göra det svårt att förmedla exakt vad du har i åtanke.

Det är då en mind map kommer väl till pass.

Skapa en visuell översikt för ditt virtuella team och förbättra synligheten för allt som behöver tänkas igenom och planeras genom att använda en mind map som checklista för ditt webbutvecklingsteam. Här är ett exempel på en mind map för webbplatshantering:

Webbplatsutveckling Mind Map-exempel i ClickUp

8. Skissa komplexa artiklar

Det finns olika sätt att hantera arbetsflödet för innehåll, men ibland kan innehållsproduktion och planering bli rörigt. Mind maps kan vara ett utmärkt sätt att kartlägga ditt företags insatser inom innehållsmarknadsföring.

Tamara Omerovic, innehållsmarknadsföringschef på Databox, berättar hur hon använder tankekartor för att planera komplexa långa innehållsdelar.

”Denna metod har gett fantastiska resultat när det gäller att ranka innehåll för flera sökord. Jag använder ofta mind maps för att planera tre saker: innehållsöversikten för pelarsidorna, stödjande innehåll och interna länkar mellan klustersidorna.

”Jag börjar med det primära nyckelordet och grenar sedan ut det tills jag täcker hela klustret. Jag antecknar alla långa svansnyckelord som kräver separata sidor för att stödja pelarsidan, och senare använder jag mindmappen som referens för intern länkning (bakåt, från H3 till H1). Det kan också hjälpa dig att kartlägga URL-strukturen. ”

Kolla in hennes mind map för en grundläggande artikel om affärsrapporter.

Källa: Databox

Bonus: Lär dig mer om hur du hanterar innehållsmarknadsföringsprojekt med ClickUp .

9. Brainstorming

Idéer dyker upp i smarta människors huvuden.

Men vet du vad som är smartare än smarta människor?

En brainstorming-session med ditt team!

En smart grupp som sätter på sig sina tänkarmössor och samarbetar på en mind map för att generera olika idéer.

Kan du föreställa dig möjligheterna? 🌈✨

För att inte tala om att själva skapandet av en mind map kan ge upphov till en eller två nya idéer. Det är därför det är ett utmärkt verktyg för brainstorming, även för personliga behov.

Oavsett om du vill utvärdera en ny produktidé eller hitta ett centralt ämne för ett blogginlägg kan en brainstorming-mindmap vara till hjälp!

Här är ett exempel på en mind map för en ny produktidé:

Är du osäker på hur du ska samarbeta med ditt team för att hitta de bästa idéerna?

Här är effektiva brainstormingtekniker som du kan använda.

Proffstips: om du letar efter fler sätt att samarbeta med ditt team kan du prova ClickUp Docs. Skapa så många dokument du vill med Rich Text Editing och arbeta med ditt team i realtid.

Bonus: Kolla in 10 AI-verktyg för mind mapping och brainstorming 2023

10. SEO-testning

Komplexa datadrivna processer kräver ibland ett visuellt element för att bli lättare att förstå. Arbetsflödet för SEO-split-testning är ett exempel på detta.

Daria Sherr, marknadschef och scrum master på Semrush, delar med sig av sitt exempel på en mind map och hur hennes team använder den.

”Vi skapar ofta lättförståeliga tankekartor för att förklara mer komplicerade ämnen, såsom SEO-tester, för våra anställda eller potentiella kunder. På så sätt kan vi visa processen utan att gå in på för detaljerade och komplexa förklaringar. Detta är också det första steget innan vi omvandlar våra bilder till infografik som vi sedan delar på våra sociala medier. Jag rekommenderar alla att använda tankekartor i sina roller för att samordna sina processer eller till och med sina egna tankar innan de presenteras för någon. ”

Källa: Semrush

Läs mer om hur du hanterar ditt SEO-projekts arbetsflöde i ClickUp.

11. Anteckningar

När du lyssnar på en föreläsning eller deltar i ett möte, antecknar du i en anteckningsbok?

Okej. Och när du senare tittar på anteckningarna, är de begripliga? 🤔

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Du försöker minnas vad du har lärt dig, men ditt minne hindrar dig. Låt oss göra slut på dessa "jag kan inte lita på mitt minne"-berättelser med mind maps, eftersom alla dina anteckningar härstammar från relaterade idéer eller ämnen.

Kolla in den här guiden för fler minnestekniker!

Låt oss till exempel säga att ämnet celler ofta kommer upp under din biologilektion.

Här är ett förslag på en mind map-mall för dina föreläsningsanteckningar:

Behöver du hjälp med att ta mötesanteckningar?

Läs vår guide om hur du tar mötesanteckningar på ett effektivt sätt.

Proffstips: Det enklaste sättet att hålla ordning även på hundratals relaterade ämnen är med mind mapping-programvara som ClickUp. Den har också ett anteckningsblock ifall du börjar sakna din vanliga anteckningsbok eller handritade mind map. 😉

12. Planera ett evenemang

Även om det är vackert kan evenemangsprojektledning vara en stressig uppgift att planera.

Låt oss till exempel ta ett bröllop som exempel.

Det finns en enorm gästlista, catering, dekor, brudparets skiftande humör osv.

Du bör också be för att bruden och brudgummen inte får kalla fötter, annars kan du glömma ditt bröllopsprogram. 🙄

En mind map, särskilt i programvara som ClickUp, kan dock göra allt mindre stressigt eftersom den är lätt att redigera.

Om brudgummen vill ha blå gardiner och bruden vill ha vita rosor, lägg bara till dem i mind mappen.

Här är ett exempel eller en mall som du kan anpassa efter behov för alla typer av evenemang.

Vill du lära dig mer om evenemangshantering? Läs vår ultimata guide om evenemangsprojektledning.

13. Undervisa i mind mapping

Visste du att mind maps är ett utmärkt verktyg för undervisning?

Lärare och ut bild ningsbranschen kan använda tekniken för att förklara ämnen på ett bättre sätt. Och det är inte bara för lärare.

Studenter använder mind mapping för att lära sig, studera, brainstorma, ta bättre anteckningar osv.

Senare kan de använda mind mapping-idéer under hela livet för projektplaner, kreativt tänkande, ekonomi, mötesledning och mycket mer.

Äntligen lär du dig något i skolan som är användbart i vardagen, till skillnad från trigonometri. 🙄

⭐️ Roligt tips: använd en mind map för att lära eleverna mind mapping-tekniken!

14. Organisera för uppsatser och tentor

Dessutom använder privatläraren Caitriona Mc Tiernan från TPR Teaching mind maps som ett organiseringsverktyg inför tentor.

”Eftersom tankekartor känns mindre begränsande än andra typer av planeringsverktyg ger de mig mer utrymme att tänka fritt och bredda mina tankar. Ibland kan det ta lång tid att skapa tankekartor, så det kan vara bra att använda ett grafiskt organiseringsverktyg som ett fiskbensdiagram”, säger hon.

Hon delar med sig av ett exempel på hur elever kan studera eller skriva en uppsats om det forna Egypten. Denna mind map skulle bestå av underämnen, till exempel faraoner, kultur, ekonomi och vardagsliv.

Källa: TPR Teaching

15. Förbereda en mötesagenda

Möten kräver förberedelser, annars riskerar du att missa viktiga diskussionsämnen och höra en massa ”Öhm…” och ”Vad mer behöver vi diskutera?”.

Det är totalt slöseri med tid.

Eftersom mind mapping är ett utmärkt verktyg för att planera, strukturera och organisera information blir det mycket enklare att förbereda en mötesagenda.

Vad behöver vi ha på dagordningen? 🤔

Målen, deltagarna, ämnena...

Alla dessa aspekter och mycket mer behandlas i detta enkla exempel på en mind map.

Använd den när du behöver planera ett framgångsrikt möte och göra detaljerade mötesanteckningar.

Proffstips: Med verktyg som ClickUp kan du direkt dela din mind map med alla deltagare i förväg. Samtidigt kan du skriva ner alla åtgärdspunkter som diskuteras under mötet i vårt anteckningsblock och direkt omvandla dem till uppgifter.

Ladda ner vår mall för mötesprotokoll som du kan använda när du håller möten.

16. Fastighetsrenovering

Renoverings- och byggprojekt har många detaljer att ta hänsyn till.

Det handlar om design, konstruktion, budget, arbetare, leverantörer, utrustning, material, tillstånd... uff!

Tar en paus för att andas.

Lyckligtvis kan du använda tankekartor för att enkelt hantera dessa aspekter.

Skapa grenar för förberedelser, kök, exteriör, badrum, teknik och alla andra detaljer du behöver.

Ta en titt på denna mind map för att få en uppfattning:

Läs mer om projektledning inom byggbranschen här.

17. Personalresurser

För en HR-avdelning är huvudidén att välja ut och rekrytera talanger på ett effektivt sätt.

Kvaliteten på forskningen och headhuntingen måste vara av högsta klass. Men en rörig process hjälper inte.

Ingen fara! Ställ bara in tydliga HR-KPI:er och visualisera hela rekryteringsprocessen, från marknadsundersökningar till schemaläggning av intervjuer och introduktion, allt på en mind map.

Här är ett enkelt exempel på en mind map för HR-personal:

⭐️ Proffstips: planera dina HR-behov i ClickUps mind maps. När du är klar kan du enkelt följa kandidaternas framsteg i rekryterings- eller onboardingprocessen med ClickUps Gantt-diagram.

Du kan också använda vår Zoom-integration för att hålla anställningsintervjuer direkt från ClickUp.

Varsågod. 😇

Osäker på hur du genomför en effektiv introduktion?

Kolla in vår guide om hur man välkomnar en ny teammedlem .

18. Bok- och mediesammanfattningar

Visste du att du kan använda mind maps för att skapa sammanfattningar av böcker, ljudböcker eller andra typer av multimediekurser?

Dessa sammanfattningar gör det enkelt för dig att granska dem senare.

Det är enklare att spendera några minuter på att bläddra igenom en mind map på en sida som belyser huvudkonceptet än att skumma igenom en hel bok. Igen!

Att skriva ner huvudpunkterna och det centrala konceptet i en bok hjälper också till att stärka din förståelse.

Här är ett exempel som du kan använda som mall för din boksammanfattning:

Dessutom använder Randall Englund, projektledningslärare vid Northeastern University och verkställande konsult vid Englund Project Management Consultancy, ofta tankekartor tillsammans med medförfattare för att planera och förbereda bokkapitel.

”Vi bestämmer innehållet för varje kapitel, flyttar runt ämnen och fastställer åtgärder som ska vidtas av ägarna. Dessa mind maps ingår i de slutliga publicerade böckerna som ett hjälpmedel för läsarna när det gäller innehållet”, sade han.

På så sätt lyfts varje ämne fram och utvecklas, samtidigt som ämnet förblir synligt i det större sammanhanget.

Bonus: Mind maps vs. konceptkartor 🤩

19. Planera och genomföra mål

Vill du klättra uppför karriärstegen eller bara trapporna i din byggnad utan att bli andfådd?

Båda dessa mål kräver planering för att kunna genomföras.

Men var ska du börja?

Först sätter du upp SMART-mål: specifika, mätbara, achievabla, relevanta och tidsbundna.

Oavsett om det gäller personliga mål, karriär, träning eller familj, bör alla mål du tänker på uppfylla SMART-kriterierna.

Det centrala temat för att uppnå ett mål är dock att dela upp det i mindre steg. Och det är precis här som en mind map kommer till sin rätt.

Använd en mind map för att sätta upp ett övergripande mål och dela upp det i mindre, mer hanterbara delmål. Glöm inte att definiera OKR för mer detaljer.

Här är ett enkelt exempel på en mind map-mall som hjälper dig att uppnå dina mål:

Proffstips: Ett enklare sätt att sätta upp och följa upp mål är att använda ClickUps målfunktion. Den uppdaterar automatiskt din måluppfyllelse när du når mindre delmål på vägen mot ditt slutmål.

Sätt ditt första mål Sätt upp och följ upp arbetsmål enkelt med ClickUp Goals

20. Planering av tidshantering

Vissa människor verkar utnyttja sin dag maximalt och få den att verka ha 25 timmar. Usch.

Gick du också och suckade?

Sedan måste du fundera på tekniker för tidshantering.

Enklaste tekniken: planera dina uppgifter och aktiviteter på en mind map som gör att du kan strukturera din vecka.

Dela upp din veckoplan i dagar och dela sedan upp dem efter prioritet. Du får en bra överblick över vad du behöver göra först och vad du kan göra senare.

Här är ett av de enklaste mind map-förslagen för en veckoplanering:

Proffstips: Vi gör det ännu bättre med ClickUps inbyggda tidrapportering. Den visar exakt hur lång tid du lägger på varje uppgift eller aktivitet – tidshantering 101!

Prova det. Du kommer inte behöva önska att dygnet hade 25 timmar.

Bonus: Exempel på Raci-diagram!

21. Planera en restaurangmeny

Har du någonsin varit på en fin restaurang och sett en meny utan bilder?

Eller med namn som du inte kan uttala och utan beskrivning av rätten?

Värst av allt är att menyn är kortare än din tålamod när det gäller att vänta på maten.

Om du är restaurangägare har du den ultimata makten att göra kunderna nöjda genom att planera en bra meny på en mindmap! 😇

Tänk på de bästa rätterna och dryckerna som kan vara tilltalande för dina kunder och lägg till bilder så att de vet vad de kan förvänta sig. (Visuell representation väcker aptit 🤫)

Här är ett exempel på en mall för en mind map för en restaurangmeny:

22. Hantera risker

”Orsaker” och ”konsekvenser” är två saker du måste ha i åtanke och inkludera i en mind map. Eftersom en mind map är ett utmärkt verktyg för brainstorming kan du enkelt visualisera alla potentiella risker.

Använd den för att identifiera, bedöma och hantera risker.

Denna förutsägelse och förberedelse kommer att spara tid, pengar och andra skador.

Här är en mind map för riskhantering som du kan anpassa efter din organisation och spara som mall för framtida bruk.

Ta kontroll över vad som händer och var redo för allt som kommer din väg! 💪

Bonus: Lär dig mer om den bästa programvaran för riskhantering!

Åh, spänningen, stressen, fjärilarna i magen... hur ska man kunna hantera allt detta?

En intervju är spännande, men det kan vara svårt att fokusera och förbereda sig.

Om du verkligen vill göra ett gott första intryck, prova mind mapping-tekniken.

Skriv ner allt du behöver, från svaret på den svåra frågan ”var ser du dig själv om fem år?” till den minsta detalj du behöver veta om företaget.

Här är en mall som redan innehåller alla aspekter du behöver tänka på och sådana som du kanske inte har tänkt på.

24. Vård och hälsa, ideell organisation

Jami Yazdani, certifierad projektledare (PMP) och Disciplined Agile Scrum Master (DASM) på Yazdani Consulting & Facilitation, delar med sig av ett exempel på en tankekarta från en utforskande session om implementering av projektprocesser och arbetsflöden inom en ideell organisation inom hälso- och sjukvården.

Mindmappen användes för att överväga nuvarande och möjliga arbetsflöden och brainstorma idéer för att hantera de identifierade utmaningarna.

Källa: Yazdani Consulting & Facilitation

Bonus: Hur man skapar en mind map i Google Docs!

25. Förhandlingsregler

Denna tankekarta, skapad av Randall Englund från Englund Project Management Consultancy, visar de tio reglerna för förhandlingar. Den visar det tankesätt och beteende som är viktigt för denna karriärkompetens och går sedan in på detaljerade aktiviteter.

Utforska hans tankekarta och andra diagram här.

Källa: Englund Project Management Consultancy

Dags att bredda sig till ClickUp

Här har du över 20 exempel på tankekartor som kan hjälpa dig att sortera dina tankar, planera projekt och uppnå dina mål.

Vad är nästa steg?

Tyvärr kommer det inte att hjälpa dig att uppnå saker i livet att bara titta på exempel på tankekartor – oavsett hur hårt du föreställer dig det.

Det du behöver är en gedigen handlingsplan för att få saker och ting att hända.

För att skapa en handlingsplan måste du skapa din egen mind map och arbeta dig igenom varje gren. Och även om du kan skapa en mind map på papper i Word eller Excel, kan pappersbaserade mind maps ibland inte klara av brainstorming. ☔

Men med ett mind mapping-verktyg som ClickUp kan dina tankar och idéer klara alla brainstorming-sessioner som kommer i din väg.

Varför ClickUp Mind Maps? Bryt ner komplexa idéer, kartlägg arbetsflöden och visualisera uppgifter på ett och samma ställe.

Omorganisera snabbt din mind map med Re-Layout , som bevarar kartans hierarki och förbättrar läsbarheten.

Lägg till idéer till kartan och omvandla dem till genomförbara uppgifter i ClickUp.

Koppla ihop punkterna snabbare med kaskadvyer, avancerade sorteringsalternativ och anpassade färger.

Och det är inte allt. Med whiteboards, uppgiftshantering, dokumentation, chatt och mycket mer integrerat i en AI-driven plattform är ClickUp den kompletta appen för arbete. Med ClickUp kan du säga adjö till besvärligt växlande mellan skärmar och flera separata verktyg.

Skaffa ClickUp gratis och upplev ett mind mapping-program som kan hjälpa dig att förverkliga alla dina idéer.