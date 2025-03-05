De 11 bästa säkra samarbetsprogrammen för företag

Du har äntligen hittat det perfekta arbetsflödet – filer delas, deadlines är tydliga och alla verkar vara på topp (en måndag morgon!).

Nu behöver du bara samarbetsprogramvara för att maximera ditt teams synkronisering och produktivitet. Men är programvaran tillräckligt säker?

Utan rätt säkerhetsprotokoll riskerar ditt teams hårda arbete att gå förlorat. Det är som att gå på lina utan säkerhetsnät under sig – ett enda snedsteg och det är kört!

Det är här säkra samarbetsverktyg kommer in i bilden.

I den här artikeln utforskar vi 10 plattformar som hjälper ditt team att arbeta tillsammans utan att kompromissa med säkerheten.

Vad ska du leta efter i säker samarbetsprogramvara?

Några av de grundläggande funktionerna du bör leta efter i en säker samarbetsplattform är:

End-to-end-kryptering: Säkerställer att dina data är skyddade i alla led (även under överföring) och att endast avsedda användare kan komma åt och läsa dem.

Åtkomstkontroll: Gör det möjligt för administratörer att definiera vem som kan visa, redigera eller dela specifika filer eller data, så att känslig information inte kan nås av obehöriga medlemmar.

Multifaktorautentisering (MFA): Stöder 2FA eller MFA (t.ex. lösenord och mobilverifiering) för att förhindra oidentifierade inloggningar

Privat arbetsyta: Gör det möjligt att dela känsliga filer och dokument (som projektets finansiella rapporter) endast med utvalda personer.

Skydd mot dataförlust: Lagrar data och möjliggör enkel återställning vid oväntad dataförlust

Aktivitetsloggar: Gör det möjligt att övervaka och spåra ändringar, inklusive vem som gjorde ändringen, vilken ändring som gjordes och när den gjordes.

De 11 bästa säkra samarbetsprogrammen

1. ClickUp (Bäst för samarbetsprojekt och uppgiftshantering)

ClickUp, den kompletta appen för arbete, skyddar data, dokumentation och konversationer för företag av alla storlekar. Den kombinerar säker meddelandehantering och avancerad uppgiftshantering i en omfattande projektledningsplattform.

För de flesta av oss börjar samarbete med chatt. ClickUp Chat är en inbyggd meddelandelösning som kopplar samman dina konversationer med alla relaterade tillgångar, såsom uppgifter, dokument, beroenden etc. , inom arbetsytan. Officiella uppföljningar kan skapas genom att tilldela ett chattmeddelande till en specifik teammedlem för att minska oklarheter och öka ansvarstagandet inom teamen.

Missa aldrig viktiga åtgärder i dina chattrådar med FollowUps i ClickUp Chat

Precis som allt annat i ClickUp drivs även chatten av ClickUp Brain, ClickUps eget neurala nätverk. Det innebär att du kan få AI-genererade chattöversikter, svar baserade på chattloggen och information relaterad till den tråd du tittar på.

Sammanfatta chattrådar eller skapa uppgifter från meddelanden med ClickUp Brain

När det är dags att omvandla ett viktigt chattmeddelande till en spårbar åtgärd, klicka på "Skapa uppgift med AI" så skapar ClickUp Brain en uppgift med hela chattråden tillagd till uppgiftsbeskrivningen, så att ingen tid går åt till att leta efter sammanhanget.

Se till att viktiga meddelanden registreras och spåras utan dröjsmål genom att konvertera dem till uppgifter i ClickUp Chat.

Realtidssamarbete är dock inte begränsat till chatten i ClickUp.

Skapa detaljerade dokument, wikis eller projektplaner med ClickUp Docs och bjud in dina teammedlemmar att arbeta tillsammans med dig. Du kan koppla dokumenten till relevanta uppgifter och samla all information på ett ställe. Kombinera detta med ett stort antal mallar för kommunikationsplaner, så blir det enklare än någonsin att hålla ditt team synkroniserat!

Redigera i realtid tillsammans med dina kollegor med ClickUp Docs

ClickUps Collaboration Detection effektiviserar samarbetet mellan team som arbetar med samma dokument. En live-markör visar alla medarbetare som är aktiva på samma plats samtidigt och markerar ändringar som görs i realtid, vilket gör det enkelt att identifiera vem som har gjort ändringarna och förhindra obehörig åtkomst till känslig information.

Om du däremot är en mer visuell planerare är ClickUp Whiteboards något för dig. Med ett intuitivt gränssnitt kan du skissa, rita och förverkliga dina idéer. Tack vare den inbyggda AI Image Generator kan du snabbt skapa bilder för att ge dina whiteboards mer kontext.

📌Pin It: Vill du komma igång direkt? Använd ClickUps whiteboardmallar för att dokumentera dina idéer eller skapa projektplaner, även när du är på ett teammöte.

Förverkliga din idé med ClickUp Whiteboards

Delta i asynkron kommunikation med teammedlemmar genom skärminspelningar via ClickUp Clips. Du kan lägga till dessa klipp i valfri konversation, bädda in dem i uppgiftsanteckningar, ladda ner dem som MP4-filer eller dela en offentlig länk.

Och du behöver inte ens oroa dig för att organisera dina klipp. ClickUp lagrar automatiskt alla klipp du skapar i din personliga klipphub, så att du alltid har full översikt.

Dela skärminspelningar för enkel kommunikation med ClickUp Clips

Medan du fokuserar på att öka teamets produktivitet säkerställer ClickUps säkerhetsprotokoll skyddet av användardata med 256-bitars SSL-kryptering, SOC 2 Type 2-certifierade AWS-datacenter och kontinuerlig efterlevnad av GDPR- och HIPAA-regler.

ClickUps bästa funktioner

End-to-end-kryptering: Förhindra obehörig åtkomst till känslig data med Amazon Web Services (AWS) och dess säkerhetsprotokoll

Tvåfaktorsautentisering (2FA): Övervaka din arbetsplats och förhindra obehörig åtkomst med tvåfaktorsautentisering (2FA)

SOC 2-kompatibilitet: Dra nytta av organisatoriska och tekniska kontroller som granskas av oberoende revisorer minst en gång om året

Anpassade behörigheter: Gå utöver standardinställningarna och ge gäst-, administratörs- eller medlemsroller ytterligare kontrollfunktioner

Anpassade roller: Skapa och tilldela anpassade roller (utöver administratör, gäst och medlem) som superadministratör, redaktör och begränsad medlem

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av ClickUps omfattande funktioner

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

På RecRam har ClickUp blivit ett oumbärligt verktyg för hantering av felspårning, teamkommunikation och uppföljning av uppgifter. Det visuellt tilltalande gränssnittet och enkelheten gör det till ett nöje att använda, samtidigt som dess snabbhet garanterar effektivitet i den dagliga verksamheten.

2. Microsoft Teams (bäst för videokonferenser med Microsoft Suite-integration)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett populärt videokonferensverktyg för tvärfunktionella team som använder Microsoft Office-paketet. Det är ett säkert samarbetsverktyg för att hålla online-möten och ha konversationer i realtid med kollegor.

Verktyget skyddar mot obehörig åtkomst genom SSO och 2FA. Det skyddar också videokommunikationslinjen från angripare genom Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP).

Microsoft Teams bästa funktioner

Microsoft Defender: Gör det möjligt att identifiera skadligt innehåll i Teams och blockera användarnas åtkomst till det.

Säkra bilagor: Skyddar mot cyberhot genom att kontrollera och upptäcka skadliga bilagor

Säkerhetspoäng: Mäter din organisations datasäkerhet och rekommenderar åtgärder för att förbättra säkerheten för ditt konto, din app och din enhet.

Begränsningar i Microsoft Teams

Meddelanden kan bli överväldigande, särskilt när du är medlem i flera grupper eller klubbar

Samarbete med personer utanför din organisation kräver extra inställningar

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Recensioner och betyg för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 700 recensioner)

3. Slack (Bäst för att centralisera intern kommunikation och samarbete)

via Slack

Slack är en programvara för teamkommunikation och samarbete som erbjuder snabbmeddelanden, fildelning och avancerade sökfunktioner.

Du får också Enterprise Key Management (EKM), som ger dig fullständig kontroll över dina krypteringsnycklar. Det innebär att ingen, inte ens Slack, kan komma åt data förutom du. Det är också lättviktigt och förbrukar mindre systemresurser för en smidig samarbetsupplevelse utan fördröjningar.

Slacks bästa funktioner

Enkel inloggning (SSO): Lägger till ett säkerhetslager för att förhindra obehörig åtkomst genom samarbete med ADFS, Google Workspace (SAML) och Okta

Revisionsloggar : Registrerar användaraktivitet, vilket hjälper dig att upptäcka okända inloggningar eller ändringar

Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC): Ger dig möjlighet att hantera åtkomsten i ditt team utifrån varje persons roller och ansvarsområden.

Slacks begränsningar

Begränsningar i fillagring gör att du inte kan dela stora filer

Gratisplanen lagrar inte konversationer i mer än 30 dagar

Slack-priser

Gratis

Pro: 8,75 dollar per användare/månad

Business+: 15 dollar per användare/månad

Enterprise Grid: Anpassade priser

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Slack underlättar verkligen kommunikationen med både interna och externa intressenter. Nu har jag full kontroll över alla mina meddelanden i Slack och kan hålla ordning genom att spara uppgifter till senare eller fästa meddelanden i kanaler så att de aldrig glöms bort.

4. Basecamp (Bäst för förenklat teamsamarbete och arbetshantering)

via Basecamp

Basecamp är en projektbaserad samarbetsprogramvara som hjälper dig att samarbeta i asynkrona och fjärrmiljöer med arbete, meddelanden, scheman, filer och mycket mer.

Det inbyggda dokumentverktyget hjälper dig att brainstorma idéer eller skriva detaljerade planer och dela dem med ditt team. Allt du gör förblir krypterat och skickas via en HTTPS-anslutning, vilket garanterar att ingen information läcker ut.

Basecamps bästa funktioner

Fil- och datakryptering: Lagrar dina filer säkert med AES-256, som krypterar data så att endast auktoriserade system kan läsa och komma åt dem.

PCI-kompatibilitet (Payment Card Industry): Genomför regelbundna granskningar genom att skicka in en självutvärderingsrapport (SAQ A 3. 2) för att skydda dina betalningsuppgifter

Övervakning av misstänkt aktivitet: Erbjuder ett inbyggt system för att övervaka och varna dig om ovanligt beteende, till exempel upprepade misslyckade inloggningsförsök.

Begränsningar för Basecamp

Det tar lite för lång tid att ladda upp stora filer i chatten

Trådade konversationer är svåra att följa efter långa samarbetsessioner

Priser för Basecamp

Gratis: 0 dollar per användare/månad

Plus: 15 dollar per användare/månad

Pro Unlimited: 299 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

5. Trello (bäst för samarbete med Kanban-tavlor)

via Trello

Trello är ett Kanban-fokuserat samarbetsprogram som organiserar ditt arbete i ett snyggt drag-and-drop-kortsystem. Du kan snabbt se vilka projekt som pågår, vilka som behöver granskas och vilka som är klara att lanseras.

Alla dina data förblir säkra i ett regeringsgodkänt, FedRAMP-certifierat system. Även om verktyget är enkelt och lättviktigt är dess säkerhet betydligt tyngre.

Trellos bästa funktioner

Säker inloggning: Lägger till ett extra säkerhetsskikt genom inbyggd tvåfaktorsautentisering eller Google Authenticator

Automatiska skanningar: Gör det möjligt att köra automatiska kontroller varje vecka och årliga tester av dataintrång, för att upptäcka och åtgärda eventuella sårbarheter i systemet.

Bug Bounty-program: Bjuder in etiska hackare via Bugcrowd för att hitta och rapportera säkerhetsbrister, så att dina data får förstklassig behandling

Trellos begränsningar

Privata objekt eller personliga anteckningar kan inte enkelt skiljas från delade teamtavlor

Benägen att bli rörig vid mycket stora projekt

Trellos priser

Gratis: 0 dollar per användare/månad

Standard : 5 dollar per användare/månad

Premium: 10 dollar per användare/månad

Enterprise: 17,50 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

6. Notion (Bäst för samarbete via anpassningsbara instrumentpaneler)

via Notion

Notion är ett säkert samarbetsverktyg som sätter kreativitet och anpassningsbarhet i främsta rummet. Det ger dig möjlighet att utforma arbetsflöden, dela idéer och hantera uppgifter samtidigt som datasäkerheten garanteras.

Du kan hålla koll på verktygets säkerhet och efterlevnad genom årliga interna säkerhetsrevisioner. Notion går ännu längre och lagrar dina data på AWS med hjälp av en kombination av databaser, vilket gör att de förblir säkra och skyddade.

Notions bästa funktioner

Multifaktorautentisering: Gör inloggningen säkrare genom att lägga till flera autentiseringsnivåer.

Datastyrning: Uppfyller regleringar som GDPR, vilket garanterar säker datalagring och hantering

Nyckelhantering: Erbjuder digitala lås samtidigt som fullständig datakontroll upprätthålls genom en pålitlig tredjepartstjänst

Begränsningar i Notion

Ibland uppstår prestandaproblem vid hantering av omfattande databaser eller stora datamängder

Mobilappen är inte lika robust som dess desktopversion och erbjuder begränsad funktionalitet för mobila arbetare jämfört med Notion-alternativ.

Notions priser

Gratis: 0 dollar per plats/månad

Plus: 10 dollar per plats/månad

Företag: 15 USD per användare/månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Notion låter dig samarbeta med andra i realtid, så att du kan arbeta tillsammans med ditt team oavsett var du befinner dig. Oavsett om du är student, frilansare eller arbetar på ett företag är Notion ett utmärkt verktyg för att effektivisera dina arbetsflöden och få saker gjorda.

7. Google Workspace (bäst för holistiskt samarbete med Google Suite)

via Google Workspace

Google Docs (och Google Workspace) är ledande inom samarbetsverktyg. Faktum är att Googles Office Suite hade över 44 % av marknaden för Office-teknik, medan Microsoft Office 365 hade 30 %.

Google Workspace är ett stabilt samarbetsverktyg tack vare sitt omfattande utbud av appar och förstklassiga säkerhetsfunktioner. Med hjälp av AI-drivna skyddsfunktioner skyddar Google din inkorg från spam, nätfiske och malware-attacker, så att du kan surfa effektivt.

Google Workspaces bästa funktioner

Advanced Encryption Standard (AES): Krypterar data med 128-bitars eller AES-protokoll med distinkta nycklar

Åtkomstkontroller: Låter dig definiera vem som kan visa, redigera eller dela specifika filer, vilket säkerställer att känslig information endast är tillgänglig för behöriga parter.

Hantering av mobila enheter: Gör det möjligt för administratörer att hantera och säkra mobila enheter för åtkomst till Google Workspace.

Begränsningar i Google Workspace

Sökfunktionen i Google Drive kan vara frustrerande, eftersom den ibland har svårt att hitta äldre filer eller dokument med generiska namn.

Komplexitet i navigering och hantering av behörigheter mellan olika appar och filer, särskilt i större teammiljöer

Priser för Google Workspace

Business Starter: 7 dollar per användare/månad

Business Standard: 14 dollar per användare/månad

Business Plus: 22 USD per användare/månad

Företag: Anpassad offert

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 16 000 recensioner)

8. Zoom (Bäst för att genomföra högkvalitativa videomöten)

via Zoom

Zoom gör samarbetet inom stora team enkelt, från att dela kvartalsvisa projektuppdateringar till att anordna roliga månatliga town hall-möten. Dess användarvänlighet och realtidsanslutning gör det till ett effektivt verktyg för teamsamarbete.

Plattformen använder kryptering för att säkra all din video-, ljud- och skärmdelning under möten, med krypteringsnycklar som endast deltagarna känner till.

Zoom bästa funktioner

Väntrum: Mötesdeltagarna kan endast ansluta sig efter att värden har anslutit sig till samtalet.

Möten med lösenord: Ger endast tillgång till möten genom delade lösenord

Autentiseringsintegrationer: Ansluter till kraftfulla plattformar för identitetshantering som Centrify, Microsoft Active Directory och OneLogin för att skydda samtalet från obehörig personal

Zoom-begränsningar

Ibland blir ljudet ojämnt eller videokvaliteten försämras, vilket gör mötena mindre effektiva

Begränsningen på 40 minuter för gruppmöten i gratispaketet kan vara restriktiv

Zoom-priser

Grundläggande: 0 dollar för endast en användare

Pro: 13,33 dollar per användare/månad

Företag: 18,32 dollar per användare/månad

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

Zooms gränssnitt är rent, intuitivt och användarvänligt, vilket gör det enkelt för både tekniskt kunniga och mindre erfarna användare att komma igång. Att delta i ett möte är lika enkelt som att klicka på en länk, och att skapa ett eget möte tar bara några klick.

9. Asana (Bäst för uppgiftsberoenden och kraftfull automatisering)

via Asana

Asana är en intuitiv samarbetsprogramvara som stöder uppgiftsberoenden och hjälper dig att effektivisera dina uppgifter och projekt. Du kan lagra filer, köra automatiserade arbetsflöden och hålla kontakten med ditt team genom inbyggda kommentarer och @mentions-funktioner.

Om du använder Asanas mobilapp har du kontroll över vad dina teammedlemmar kan ladda ner, skärmdumpa och kopiera och klistra in i mobilappen, vilket skyddar dina data.

Asanas bästa funktioner

Begränsningar för sessionens varaktighet: Ställer in sessionens varaktighet för att hantera varje användares inloggningsvaraktighet och begära inloggningsförfrågningar efter att den har gått ut

Datagranskning: Lagrar dina data för högre tillförlitlighet och prestanda i fyra länder – USA, Tyskland, Japan och Australien.

Kontroll över gästinbjudningar: Gör det möjligt för personer med åtkomst att bjuda in fler gäster endast från en godkänd lista med e-postdomäner

Asanas begränsningar

Stöder inte tilldelning av flera personer till samma uppgift

Det krävs mycket eftertanke och engagemang från hela teamet för att det ska fungera

Asanas priser

Personligt 0 $ per användare/månad

Startpaket: 10,99 $ per användare/månad

Avancerat: 24,99 $ per användare/månad

Företag: Anpassade priser

Enterprise+: Anpassade priser

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Asanas gränssnitt är enkelt att använda och intuitivt, vilket gör det lättare att navigera på plattformen och utföra specifika uppgifter. Du kan bland annat skapa och tilldela uppgifter, övervaka uppgiftsförloppet, samarbeta i team och kommunicera med teammedlemmar.

10. Toggl (Bäst för samarbete i distansarbetsgrupper)

via Toggl

Toggl har ett visuellt tilltalande gränssnitt på Kanban-tavlor och tidslinjevy. Det utmärker sig som ett bra alternativ till Asana eftersom det låter dig lägga till flera ansvariga till en enda uppgift, vilket är användbart för uppgifter som består av flera steg.

Och du behöver inte oroa dig för dataförlust, eftersom Toggl säkerhetskopierar data var 24:e timme.

Toggls bästa funktioner

Datakryptering: Överför data via ett offentligt nätverk med TLS 1. 2, AES-256-kryptering och SHA2-signaturer för att upprätthålla sekretess och samarbeta säkert

Flera lagringstekniker: Lagrar dina data på flera system för att skydda dem mot oväntade hårdvarufel

Avancerad enkel inloggning: Hjälper till att minimera risken för stulna inloggningsuppgifter genom att hantera inloggningskontroller via identitetsleverantören (Google Authenticator, Okta, etc. )

Begränsningar för Toggl

Det har inte ett inbyggt kommunikationsverktyg som vissa Toggl-alternativ med chatt inbyggt i arbetsytan.

Långsamma laddningstider eller fördröjningar, särskilt när det gäller stora mängder uppgifter och projekt

Toggl-priser

Gratis: 0 USD per plats/månad för upp till 5 användare

Kapacitet: 5 dollar per plats/månad

Starter: 8 dollar per plats/månad

Premium: 13,5 dollar per plats/månad

Toggl-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

11. Wire (Bäst för enhetlig kommunikation och samarbete)

via Wire

Wire är en omfattande plattform för samarbete på arbetsplatsen som samlar meddelanden, fildelning, dokumentsamarbete och teamkommunikation under ett och samma tak.

Ännu mer intressant är att Wires kod är helt öppen källkod och tillgänglig på GitHub, vilket ger dig maximal insyn i hur Wire-teamet lagrar och hanterar dina data.

Wire bästa funktioner

ID-Shield: Kör identitetskontroller i bakgrunden och ger dig klartecken om du pratar med rätt person

Wire Secure: Håller tidigare kommunikation säker i händelse av intrång (Forward Secrecy) och ersätter komprometterade nycklar för att hålla framtida nycklar säkra (Post-Compromise Security (PCS)).

Självraderande meddelanden: Gör det möjligt att ställa in en timer, varefter meddelanden försvinner för båda deltagarna

Begränsningar för Wire

När problem uppstår under synkroniseringen av enheter kan det vara nödvändigt att utföra en ny synkronisering med en ny krypteringsnyckel

Saknar 2FA, vilket är ett krav för alla säkra samarbetsverktyg

Wire-priser

Gratis

Wire för företag: 7,45 € (cirka 7,73 $) per person/månad

Wire on-premise: Anpassade priser

Wire-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Skydda dina företagsdata och konversationer med ClickUp

När det gäller känslig information – finansiella rapporter, kundprojektdetaljer och dagliga arbetsrelaterade konversationer – är säkerhet inte något valfritt.

Det är därför du behöver ett säkert samarbetsverktyg som ClickUp, där säkerhet inte är en eftertanke, utan en inbyggd funktion.

ClickUp upprätthåller hög dataskyddsnivå genom krypterade nycklar, efterlevnad och anpassade behörigheter. Naturligtvis får du också utmärkta samarbetsfunktioner som whiteboards, dokument, chatt och klipp för att öka produktiviteten och hålla medlemmarna synkroniserade.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev smidigt samarbete utan att behöva oroa dig för säkerheten!