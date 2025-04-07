De 15 bästa Basecamp-alternativen 2025

Du har deadlines att hålla, uppgifter att följa upp och ett team att hålla synkroniserat.

Basecamp har kanske varit din favoritplattform ett tag, men om du känner att det är dags för en förändring har du kommit rätt.

Basecamp erbjuder enkelhet, men kanske inte alltid uppfyller kraven när det gäller djupare funktionalitet, flexibilitet, förbättrad projektöversikt eller specialiserade verktyg.

I den här bloggen tittar vi på 15 alternativ till Basecamp som tar ditt teams samarbete, kommunikation och produktivitet till en ny nivå. Är du redo?

Nu kör vi! 💪

Basecamps begränsningar

Basecamp får ofta beröm för sin enkelhet och användarvänlighet, men dess begränsningar passar kanske inte alla teams behov.

Låt oss titta på några av dem. 👇

Ingen tidsspårning: Inkluderar inte inbyggd tidsspårning, vilket innebär att man måste förlita sig på tredjepartsintegrationer för att spåra projekttid.

Ingen taggnings- eller märkningsfunktion: Saknar taggnings- eller märkningsfunktion, vilket begränsar möjligheten att gruppera, kategorisera eller prioritera uppgifter på att göra- och schemasidor.

Begränsade funktioner: Saknar avancerade vyer som Gantt-diagram, vilket gör det svårt att visualisera projektets tidsplan. Saknar även funktioner som analys och resursplanering.

Ingen chattadministration: Erbjuder meddelandefunktioner, men utan chattadministrationsalternativ, eftersom det inte går att arkivera ämnen eller konversationer, vilket leder till en rörig arbetsyta.

Saknar en grundläggande tidslinje: Erbjuder inte en grundläggande tidslinjevy, vilket gör det svårt att följa uppgifter och beroenden visuellt.

Dessa begränsningar gör Basecamp mindre lämpligt för team som behöver mer flexibilitet och funktionalitet.

Basecamp-alternativ i korthet

Här är en snabb överblick över projektledningsprogram som är lämpliga alternativ till Basecamp. 🎯

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp Uppgiftshantering, projektledning och teamkommunikation med AI-driven spårning och samarbete. Team som behöver en allt-i-ett-plattform Notion Anteckningar, projekt- och kunskapshantering Individer och team som söker flexibilitet Asana Projektledning, teamkommunikation, kundrelationshantering (CRM) Mångsidiga användningsområden inom olika avdelningar Wrike Projektledning och resursfördelning Team som behöver samarbeta i realtid Teamwork Projektledning och tidrapportering Byråer som hanterar kunduppdrag Trello Visuell uppgiftshantering med tavlor Enkla projekt och personliga uppgiftslistor Måndag Automatisering av arbetsflöden och projektuppföljning Team som behöver visuell projektledning Smartsheet Projektledning och rapportering Komplexa projekt som kräver detaljerad uppföljning Podio Anpassningsbar projektledning Team som behöver skräddarsydda arbetsflöden ProofHub Grundläggande projektledning och teamsamarbete Små till medelstora team Jira Agil projektledning och ärendehantering Programvaruutvecklingsteam Airtable Databasadministration och ärendehantering Team som behöver en flexibel databaslösning nTask Uppgiftshantering och projektplanering Små team som söker enkla verktyg för uppgiftshantering

Vad ska du leta efter i alternativ till Basecamp?

Varje team behöver olika projektledningsverktyg. Låt oss titta på några ytterligare funktioner som du bör leta efter i Basecamp-alternativ.

Tidrapportering och rapportering: Erbjuder tidrapportering, automatiserad rapportering och övervakning av framsteg för att hålla koll på deadlines och teamets produktivitet.

Resurshantering: Tillhandahåller verktyg för resursallokering för arbetsbelastningshantering och optimering av teamets kapacitet.

Integrerade kommunikationsverktyg: Inkluderar inbyggda videosamtal, chattrum, kommentartrådar och dokumentsamarbete i realtid.

Automatisering av arbetsflöden: Använder Använder AI för att automatisera uppgifter som påminnelser och uppdateringar av uppgifter, vilket ökar effektiviteten.

Tredjepartsintegrationer: Integreras enkelt med befintliga system för ett enhetligt arbetsflöde.

Kundsupport och resurser: Erbjuder effektiv kundsupport, handledningar och communityforum för snabb problemlösning.

Användargränssnitt och design: Har en intuitiv, lättnavigerad design för snabbare onboarding och användaranpassning.

De 15 bästa Basecamp-alternativen

Med så många projektledningsverktyg på marknaden kan det vara svårt att hitta det rätta för ditt team. Låt oss gå igenom några av de bästa Basecamp-alternativen – alla erbjuder något unikt för att effektivisera dina projekt. 💁

1. Clickup

(Bäst för allt-i-ett AI-driven projektledning)

Projektledningsprogrammet ClickUp är vårt förstahandsval för projektledning och planering tack vare sin strömlinjeformade allt-i-ett-konfiguration och AI-drivna funktioner.

Det organiserar projekt med en tydlig struktur, med hjälp av en hierarki som går från arbetsytor till mappar, listor, uppgifter och deluppgifter. Denna layout hjälper till att hålla ordning på allt, vilket gör det enkelt att se var varje uppgift passar in och hålla koll på projektdetaljerna utan att tappa bort något.

Här är några av dess funktioner som gör det till ett populärt AI-projektledningsverktyg:

ClickUp Dashboards

Spåra projektets framsteg i olika vyer med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards erbjuder en tydlig visuell översikt över dina projekt, teamets prestationer och viktiga mätvärden.

Varje instrumentpanel kan anpassas med olika kort för att visa exakt vad du behöver – till exempel uppgiftsförlopp, KPI:er för projektledning och tidsuppskattningar – så att dina data hålls organiserade och lätta att övervaka.

Denna funktion överträffar Basecamps erbjudanden genom att låta användarna skapa skräddarsydda vyer som anpassas efter specifika projektbehov, vilket underlättar välgrundade beslut och effektiv resursfördelning.

ClickUp Docs

Koppla uppgifter till dina dokument med ClickUp Docs

ClickUp Docs är ett mångsidigt dokumenthanteringsverktyg som gör det möjligt för team att skapa, redigera och dela dokument samtidigt som de länkas direkt till uppgifter. Det samlar all viktig information – som projektplaner, mötesanteckningar och viktiga detaljer – på ett lättillgängligt ställe.

Med funktioner som uppdateringar och kommentarer i realtid kan alla hålla sig uppdaterade och organiserade, vilket gör det enkelt att hålla kontakten under hela projektet.

ClickUp-mål och uppgifter

ClickUp utmärker sig genom sina detaljerade uppgiftsvyer och möjligheten att automatisera återkommande uppgifter med bara några få klick.

Visualisera framsteg och spåra olika delar av projektets livscykel med ClickUp Goals.

Med ClickUp Goals kan du sätta upp tydliga mål och dela upp dem i mindre, mätbara delmål. Dessa mål kan kopplas direkt till uppgifter, vilket hjälper teamen att hålla sig samordnade och fokuserade på mätbara resultat.

Skapa ClickUp-uppgifter för att upprätthålla struktur och effektivitet i alla team.

ClickUp Tasks är platsen där arbetet utförs. Varje uppgift representerar ett steg i projektet och kan organiseras i listor eller tavlor för tydlig översikt. Du kan lägga till förfallodatum, prioriteringar och ansvariga för att säkerställa tydlighet och effektivisera arbetsflöden.

Tillsammans håller mål och uppgifter teamen organiserade, motiverade och samstämda med gemensamma mål.

ClickUp-mallen för projektledning är också en användbar resurs för att effektivisera dina projektarbetsflöden. Oavsett om du hanterar ett litet team eller ett storskaligt projekt hjälper denna mall till att säkerställa en smidig genomförande från start till mål.

ClickUp Brain och Automations

Sammanfatta trådar för att hålla koll på konversationer med ClickUp Brain.

ClickUp Brain lägger till ett AI-drivet lager för att stödja skapandet av innehåll för projektplaner och kundkommunikation. Det sammanfattar uppdateringar och kommentarer om uppgifter, vilket gör det enklare att hålla koll på kommunikationen och synligheten för uppgifter i olika projekt.

Med över 100 rollbaserade uppmaningar gör Brain det möjligt för användare att skapa kreativa briefs, designrapporter och hantera uppgifter mer effektivt.

Automatisera återkommande uppgifter med ClickUp Automations

Eftersom ClickUp är den kompletta appen för arbete kan du tillgodose alla dina behov av realtidskommunikation med ClickUp Chat. Med Chat kan du tilldela uppgifter, komma åt listor, arbetsytor och whiteboards, generera AI-sammanfattningar av konversationstrådar och mycket mer.

Slutligen kan du med ClickUp Automations effektivisera uppdrag, statusuppdateringar och aviseringar genom att sätta dessa åtgärder på autopilot. Detta befriar dig från repetitiva uppgifter och minimerar fel.

Med ClickUps automatiserade projektledningsfunktioner kan ditt team fokusera på arbete med stor påverkan utan att fastna i manuella uppdateringar.

ClickUps bästa funktioner

Flera uppgiftsvyer: Visualisera dina projektets tidslinjer med över 15 Visualisera dina projektets tidslinjer med över 15 ClickUp-vyer som passar dina preferenser.

Uppdateringar i realtid: Logga timmar från valfri enhet och håll dig synkroniserad. Du kan också ställa in förväntad tid för uppgifter och analysera tiden som läggs på projekt.

Verktygsintegrationer: Synkronisera enkelt verktyg som Zoom, Monday och Google Drive för att överföra information mellan plattformar med Synkronisera enkelt verktyg som Zoom, Monday och Google Drive för att överföra information mellan plattformar med ClickUp Integrations.

Anpassningsbara mallar: Få tillgång till över 1 000 färdiga mallar för olika användningsområden för att spara tid och säkerställa enhetlighet mellan olika projekt.

Begränsningar för ClickUp

Den branta inlärningskurvan och den initiala installationen kan ta tid för vissa användare.

Anpassningsalternativen kan verka överväldigande till en början

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notion

(Bäst för anpassningsbar kunskapshantering)

Notion gör det enkelt och personligt att organisera uppgifter, anteckningar och projekt, vilket gör det till ett bra alternativ till Basecamp. Du kan skapa och hantera din egen arbetsyta med ett gränssnitt som inte kräver kodning, och bygga allt från en enkel att göra-lista till en komplex projektföljare.

Notions databaser erbjuder flexibla format – tabeller, tavlor, kalendrar, listor, tidslinjer och gallerier – vilket gör det enkelt att visa och organisera data så att det passar ditt arbetsflöde.

Notions bästa funktioner

Skapa personliga instrumentpaneler som samlar viktig information från många sidor och databaser.

Skapa sidor som fungerar som wikis, databaser eller projektverktyg med över 50 olika blocktyper för innehåll.

Redigera projektdokumentation i realtid, lämna kommentarer och spåra ändringar för att samarbeta med ditt team.

Begränsningar med Notion

Det är svårt att dela anteckningar med icke-användare, och det finns ingen möjlighet för dem att redigera dokument tillsammans.

Prestandaproblem, såsom långa laddningstider och tillfälliga fördröjningar, uppstår med stora databaser eller komplexa sidor.

Exportalternativen är begränsade, vilket gör det svårt att överföra information till andra system.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,5/5 (5 700+)

Capterra: 4,7/5 (2 300+)

📖 Läs också: De 15 bästa alternativen och konkurrenterna till Notion

3. Asana

(Bäst för uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden)

Asana erbjuder en robust lösning för uppgifts- och projektuppföljning, med funktioner som tidslinjer, anpassningsbara fält och projektmilstolpar.

Som ett alternativ till Basecamp lägger det tonvikt på visuell projektledning med hjälp av verktyg som Kanban-tavlor och Gantt-diagram, vilket gör det perfekt för team som söker en strukturerad projektledningsmetod.

Asanas bästa funktioner

Få automatiska uppdateringar om uppgifter direkt i Asanas inbyggda inkorg för att identifiera brådskande ärenden.

Spåra tiden som läggs på varje uppgift för att fördela din tid mer exakt.

Visa ditt arbete i flera format, inklusive listor, tavlor, kalendrar och tidslinjer.

Asanas begränsningar

Inga funktioner för tidrapportering

Begränsade funktioner för tilldelning av uppgifter; endast en användare kan tilldelas en uppgift åt gången.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis för tio användare

Startpaket: 8,50 $/500 platser per månad

Avancerat: 19 $/500 platser per månad

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10 500+)

Capterra: 4,5/5 (13 000+)

⚙️ Bonus: Om du letar efter ett alternativ till Asana kan du jämföra Wrike och Asana för att se vilket som bäst passar dina behov.

4. Wrike

(Bäst för detaljerad projektplanering och rapportering)

Wrike är ett molnbaserat projektledningsverktyg som är utvecklat för att hjälpa team av alla storlekar att öka produktiviteten och effektivisera sitt arbete.

Det erbjuder också tydlig översikt över uppgifter, tidsplaner och resurser. Wrike utmärker sig med sina robusta verktyg för resurshantering, automatisering och projektledning, som gör det möjligt för team att optimera arbetsbelastningen och automatisera repetitiva uppgifter.

Wrikes bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden, godkännanden, förfrågningsformulär och ritningar för ett mer fokuserat tillvägagångssätt för andra högprioriterade arbetsuppgifter.

Utvärdera omedelbara insikter och projektdashboards i realtid för datadrivna beslut och agilt ledarskap.

Använd korrekturverktyg för jämförelser sida vid sida och feedback i realtid på dina dokument och videor.

Wrike-begränsningar

Inget verktyg för att skriva anteckningar

Försenade aviseringar med över en timme från applikationer som Outlook

Saknar chattfunktion, så projektledare behöver tredjepartsintegrationer som Slack för kommunikation.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4/5 (3 000+)

Capterra: 4,3/5 (2 700+)

💡Proffstips: Om du letar efter ett sätt att centralisera kommunikationen mellan teammedlemmarna kan du överväga att använda mallar för projektkommunikationsplaner. Dessa mallar hjälper till att effektivisera diskussionerna och säkerställa att alla är på samma sida.

5. Teamwork

(Bäst för kundfokuserad projektledning)

Teamwork.com är en mångsidig molnbaserad projektledningsprogramvara som är utvecklad för att förenkla organisation och projektgenomförande, särskilt för team som arbetar med kundfokuserade projekt.

Till skillnad från Basecamp erbjuder Teamwork.com avancerade rapporteringsfunktioner, tidsspårning och arbetsbelastningshantering. Det är ett bättre val för team som behöver mer detaljerad projektinformation och resursallokering.

De bästa funktionerna för teamwork

Balansera teamets kapacitet för att säkerställa en sund resursanvändning i alla projekt och förhindra att ditt team blir utbränt.

Spåra tid, priser och utgifter för en balanserad budget och optimerade återkommande intäkter från fasta kunder.

Få detaljerade rapporter om teamets prestationer och prioritera det som är viktigt med hjälp av projektledningsfunktionerna.

Begränsningar för teamarbete

Den kostnadsfria versionen är begränsad till endast fem aktiva projekt.

Mobilapplikationen stöder inte alla funktioner, såsom arbetsbelastningsplanerare och tidssida.

Priser för teamarbete

Leverans: 14 USD/månad per användare

Grow: 26 $/månad per användare

Skala: 70 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (1 000+)

Capterra: 4,5/5 (600+)

6. Trello

(Bäst för visuell projektledning med Kanban-tavlor)

Trello är ett flexibelt projektledningsverktyg som använder ett Kanban-liknande tavelsystem för projekt- och uppgiftshantering. Detta gör det möjligt för team att organisera uppgifter och arbetsflöden visuellt.

Till skillnad från Basecamp ligger Trellos styrka i dess enkelhet och flexibilitet. Det gör det möjligt för användare att integrera tilläggsfunktioner som kalendervyer, anpassade fält och automatiseringsverktyg för att förbättra funktionaliteten. Dess samarbetsfunktioner gör det till ett utmärkt alternativ till Basecamp för team som prioriterar visuell uppgiftshantering med minimal konfiguration.

Trellos bästa funktioner

Lägg till uppgiftsfördelningar, tidslinjer, produktivitetsmått, kalendrar och mycket mer till Trello-kort

Kör kommandon och ställ in automatiska regler för alla åtgärder i arbetsflödet.

Dela upp uppgifter i checklistor inom kort för detaljerad spårning av deluppgifter.

Trellos begränsningar

Saknar avancerade funktioner som Gantt-diagram, tidrapportering och omfattande rapporteringsverktyg.

Svårigheter att hantera stora mängder uppgifter och teammedlemmar

Trellos priser

Gratisplan: Upp till 10 tavlor per arbetsyta

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 600+)

Capterra: 4,5/5 (23 200+)

7. Monday

(Bäst för flexibla arbetsflöden och teamsamarbete)

Nästa på listan är Monday.com. Det är en mångsidig molnbaserad programvara för teamsamarbete som är utformad för att effektivisera projektledning och öka teamets produktivitet.

Med ett intuitivt gränssnitt samlar Monday.com projektuppföljning, uppgiftsfördelning, framstegsövervakning och teamkommunikation på ett och samma ställe. Det erbjuder mycket anpassningsbara arbetsflöden och automatiseringsfunktioner, vilket gör det möjligt för team att skräddarsy processer efter sina specifika behov.

Måndagens bästa funktioner

Lägg till över 50 widgets, såsom diagram och tidslinjer, för att visualisera dina data och hålla dig uppdaterad om framstegen.

Möjliggör effektiv teamkommunikation med hjälp av samarbetsverktyg, inklusive uppgiftsfördelning, kommentarer, taggning och uppdateringar i realtid.

Skapa ett kodfritt AI-arbetsflöde och analysera och kategorisera automatiskt storskaliga data.

Måndagsbegränsningar

Dashboards är begränsade till ett kalkylbladsformat.

Avsnittet "Mina uppgifter" tillåter inte avancerad filtrering.

Gantt-diagram möjliggör schemaläggning efter dagar och inte specifika tider på dygnet, vilket försvårar detaljerad projektledning.

Måndagspriser

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (12 200+)

Capterra: 4,6/5 (5 100+)

8. Smartsheet

(Bäst för projektledning baserad på kalkylblad)

Smartsheet kombinerar kalkylbladsfunktioner med projektledning och tilltalar användare som är vana vid datarika, kalkylbladsliknande gränssnitt. Det är populärt för hantering av resurser, tidsplaner och budgetar i projektintensiva miljöer.

Till skillnad från Basecamp erbjuder det avancerad automatisering, anpassning av arbetsflöden och detaljerad rapportering. Detta gör det till ett starkt alternativ för team som behöver djupare insikter och kontroll.

Smartsheets bästa funktioner

Få ett användarvänligt, välbekant gränssnitt som liknar ett kalkylblad och som passar Excel-användare.

Integrera med verktyg från tredje part för att slippa växla mellan dem.

Fördela resurser mellan projekt med projektspecifika och projektöverskridande resursvyer och värmekartor.

Spåra budgetar efter tid, valuta och utgiftstyp för att undvika budgetöverskridningar och kontinuerligt övervaka kostnadströsklar och överskridanden.

Smartsheets begränsningar

Saknar funktioner som möjligheten att duplicera kolumner eller infoga data i mer än fem celler åt gången, vilket finns i Excel.

Användare klagar över frekventa fördröjningar och krascher i mobilapplikationen.

Smartstreet-prissättning

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

9. Podio

(Bäst för anpassningsbara projektarbetsytor)

Podio är känt för sin flexibilitet och kombinerar projektledning med verktyg för socialt samarbete, vilket gör det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans i realtid. Dess anpassningsbara arbetsytor gör det möjligt för användarna att skapa arbetsflöden som är anpassade efter teamets specifika behov.

Podio erbjuder avancerade automatiseringsfunktioner som gör det möjligt för team att automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera processer.

Podios bästa funktioner

Skapa automatiskt nya uppgifter när det behövs med funktionen "Auto-tasks".

Få tillgång till en marknadsplats med appar som kan integreras i Podio för förbättrad funktionalitet (t.ex. CRM).

Skapa projektrapporter baserade på insamlad data för bättre beslutsfattande.

Podios begränsningar

Det använder manuella tidrapporter som kan vara tidskrävande att skapa och fylla i; de är också utsatta för mänskliga fel.

Uppgifter som tidrapportering, närvarorapporter och fakturor kan inte automatiseras.

Endast 1 000 API-anrop per timme är tillåtna.

Podios priser

Gratis

Plus: 14 $/månad

Premium: 24 $/månad

Podio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

10. Zoho Projects

(Bästa projektledningsverktyget i Zoho-miljön)

via Zoho

För dedikerade Zoho-användare kräver det inte mycket sökande att hitta en projektledningslösning – Zoho Projects är ett inbyggt verktyg för uppgiftshantering som är utformat för att hålla dig inom Zoho-ekosystemet. Det är också ett kostnadseffektivt alternativ, särskilt om du redan använder andra Zoho-appar.

En av de största fördelarna är hur smidigt Zoho Projects integreras med både andra Zoho-verktyg och tredjepartsappar som ditt team kanske redan använder. Dock kan dess mindre intuitiva användargränssnitt och begränsade rapporteringsfunktioner vara avgörande nackdelar. Dessutom är det oftast mer meningsfullt för större team med komplexa behov att satsa på Zoho-plattformen.

Zoho Projects bästa funktioner

Hantera uppgifter effektivt med arbetsfördelningsstrukturer, universell uppgiftsskapande, uppgiftslistor, påminnelser och återkommande uppgifter.

Anpassa plattformen efter dina behov med anpassningsbara layouter, fält, vyer, statusar, mallar och taggar.

Kommunicera och samarbeta via flöden, chatt, omnämnanden, forum, e-post och dokumentdelning.

Effektivisera tidrapporteringen för enklare fakturering och arbetsbelastningshantering

Begränsningar för Zoho Projects

Instrumentpanelen och det övergripande användargränssnittet känns föråldrade och saknar robusta rapporteringsfunktioner.

Att söka, sortera och organisera information är inte användarvänligt.

Anpassningsalternativen är kraftfulla men kan vara komplexa och tidskrävande att implementera.

Priser för Zoho Projects

Gratis: 0 dollar

Premium: 4 $/månad per användare

Företag: 9 $/månad per användare

Zoho Projects betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5,0 (över 500 recensioner)

G2: 4,3/5,0 (över 400 recensioner)

11. ProofHub

(Bäst för centraliserad projektkommunikation)

ProofHub är en projektledningslösning som är utformad för att förbättra teamsamarbete och produktivitet. Den gör det möjligt för användare att skapa uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, sätta deadlines och följa framstegen visuellt via Kanban-tavlor.

Plattformen har robusta funktioner för fildelning, vilket gör det enkelt att ladda upp dokument och hantera versionskontroll.

ProofHubs bästa funktioner

Centralisera alla dina projekt med återanvändbara mallar för projektledning.

Ställ in beroenden, identifiera hinder och håll koll på deadlines med Gantt-diagram. Visualisera projektets framsteg och upptäck flaskhalsar med Board-vyn.

Granska och korrekturläsa filer med markeringsverktyg och godkänn dem direkt där du befinner dig med funktionen "proofing".

Begränsningar för ProofHub

Det finns bandbreddsbegränsningar för visning eller nedladdning av filer.

Det saknar offlinefunktioner.

Kan inte integreras med applikationer som Slack, Trello och Asana.

ProofHub-priser

Gratis

Ultimat kontroll: 99 dollar per månad för 100 användare

Essential: 50 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

12. Jira

(Bäst för agila och utvecklingsinriktade projekt)

Jira är ett projektledningsverktyg som är särskilt utformat för mjukvaruutvecklingsteam som följer agila metoder.

En utmärkande funktion är det robusta stödet för Scrum- och Kanban-tavlor, som gör det möjligt för team att visualisera arbetsflöden och hantera sprints med precision.

Jiras bästa funktioner

Dela upp stora, komplexa projekt i hanterbara arbetsuppgifter med Scrum-tavlor.

Visualisera arbetsflöden, begränsa pågående arbete och maximera effektiviteten med Kanban-tavlor.

Planera långsiktiga mål, kommunicera uppdateringar till intressenter och se till att dina teammedlemmar håller sig uppdaterade med hjälp av tidslinjevyn.

Jiras begränsningar

Saknar avancerade projektledningsfunktioner såsom Gantt-diagram, resursmoduler, riskmatriser och kapacitetsplaneringsfunktioner.

Stöder inte hantering av flera projekt

Den visar arbetsbelastningsdata för en teammedlem i taget och har inte någon resursuppföljningsfunktion.

Omöjligt att spåra timmar och kostnader i samband med projekt

Jira-priser

Gratis

Standard: 8 $/månad per användare

Premium: 14 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)

⚙️ Bonus: Se Trello vs. Jira för en fullständig jämförelse så att du kan hitta det som passar bäst.

13. Airtable

(Bäst för databasdriven projektledning)

Airtable är en hybrid mellan ett kalkylblad och en databas, som gör det möjligt för användare att skapa komplexa datastrukturer samtidigt som de behåller ett intuitivt gränssnitt.

Den länkar samman poster mellan olika tabeller, så att användarna enkelt kan skapa relationer mellan datamängder. Detta gör den idealisk för hantering av komplexa projekt eller inventeringar. Du kan också exportera data till Airtable från andra applikationer.

Airtables bästa funktioner

Integrera AI i dina arbetsflöden för att utföra återkommande åtgärder

Skapa applikationer snabbt med dra-och-släpp-gränssnitt och automatiseringar med "Cobuilder".

Centralisera åtkomsten till projektdata och standardisera processer och delade datamängder.

Airtables begränsningar

Svarar långsamt och laggar ibland vid hantering av omfattande beräkningar och stora datamängder.

Det tar tid att bygga upp strukturer som granskningsprocesser för projektledning på grund av dess flexibilitet och brist på färdiga mallar.

Airtables priser

Gratis

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

14. nTask

(Bäst för enkel uppgiftshantering med tidrapportering)

nTask är ett program för uppgiftshantering som är utformat för att förenkla projektplanering och genomförande för team av alla storlekar. Det har en modul för riskhantering som gör det möjligt för team att tidigt identifiera potentiella risker i samband med projekt och utveckla strategier för att minska dessa risker.

Dessutom har den inbyggda verktyg för tidrapportering och möteshantering som hjälper dig att hålla projekten enligt tidsplanen och samordna teamdiskussionerna på ett bättre sätt.

nTasks bästa funktioner

Spåra problemets framsteg, ange allvarlighetsgrad, tilldela status och koppla det till uppgifter eller projekt.

Planera möten mellan team för att granska och redigera mötesprotokoll innan de publiceras.

Integrera verktyget med din favoritprogramvara för möten, till exempel Teams och Skype.

Hantera, övervaka och utvärdera riskernas påverkan med hjälp av riskmatrisen, riskminimeringsplaner och riskuppdateringar.

Begränsningar för nTask

Begränsade anpassningsmöjligheter

Den har en opålitlig och buggig mobilapp.

Gratisversionen tillåter endast fem användare.

Saknar grundläggande funktioner som Kanban-tavlor, bulkåtgärder och deluppgifter.

nTask-priser

Gratis (7 dagar)

Premium: 4 $/månad

Företag: 12 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

nTask-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

15. Celoxis

(Bästa projektledningsprogrammet för portföljhantering)

via Celoxis

Celoxis är ett verktyg för projekt- och portföljhantering som centraliserar olika projekt, lyfter fram beroenden och kopplar samman uppgifter med övergripande mål.

Det har ett intuitivt gränssnitt som ger en helhetsöversikt över projektets status och resurser. Som ett alternativ till Basecamp hjälper det projektledare att uppnå portföljmål samtidigt som de hanterar resurser.

Samtidigt erbjuder Celoxis en hög grad av detaljrikedom. Du kan koppla de minsta uppgifterna eller aktiviteterna till det större målet, vilket säkerställer engagemanget inom teamet.

Celoxis bästa funktioner

Centralisera projektförfrågningar från olika källor för att matcha efterfrågan med kapacitet.

Utveckla projektplaner som kan anpassas efter marknadsförhållandena

Följ projektets framsteg och hantera problem utan att lämna instrumentpanelen.

Hantera kundfordringar, lönsamhet och andra budgetmått för olika projekt och portföljer.

Håll koll på resurserna och tilldela dem utifrån efterfrågan och kompetens.

Celoxis begränsningar

Erbjuder inte någon gratisversion eller freemium-version.

Det saknas en ångra-knapp, och om du raderar ett projektelement är det borta för alltid.

Du måste betala för konton för externa intressenter.

Celoxis prissättning

Manager: 25 $/månad (faktureras årligen)

Teammedlem: 15 $/månad (faktureras årligen)

Celoxis betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 300 recensioner)

Säg adjö till Basecamp, säg hej till ClickUp 👋

Med så många kapabla Basecamp-alternativ på marknaden har teamen en rad olika valmöjligheter för att hitta precis rätt kombination av verktyg för att öka produktiviteten och samarbetet.

Varje alternativ har sina egna styrkor, oavsett om det är Trellos visuella tavlor, Asanas uppgiftshantering eller Mondays enkla arbetsflöden.

Om du letar efter en kraftfull allt-i-ett-lösning är ClickUp ett utmärkt val med sina detaljerade uppgiftsvyer, flexibla målsättningar och smarta automatiseringsfunktioner som minskar repetitiva arbetsuppgifter.

Vad väntar du på?

Registrera dig på ClickUp idag! ✅