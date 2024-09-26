15 exempel på Trello-tavlor för olika användningsområden

Om du frågar ett högpresterande agilt team om deras hemlighet till framgång kommer du förmodligen att höra mycket om ”tavlan”.

En Kanban-tavla är ett verktyg för arbetsflödeshantering som förbättrar synligheten, identifierar flaskhalsar och balanserar arbetsbelastningen på ett effektivt sätt.

När projekten blir mer komplexa blir det viktigt att hålla ordning. Det är därför så många team använder Kanban-tavlor för att effektivisera sitt arbetsflöde.

Trello ingår i Atlassian-paketet och är ett visuellt projektledningsverktyg som passar både kontorsbaserade och distansbaserade team. Trello-tavlemallar erbjuder ett enkelt sätt att planera komplexa affärsprocesser och arbetsflöden och fungerar som en mall för dina projekt.

I den här artikeln diskuterar vi de bästa exemplen på Trello-tavlor och undersöker hur de kan öka produktiviteten i olika scenarier.

Vi jämför också ClickUp och Trello för att avgöra vilket som passar bäst för dina behov.

15 exempel på Trello-tavlor för att öka produktiviteten

Marknadsföring

Om du vill ta ditt företag online är Trellos mall för webbplatsplanering precis vad du behöver för att nå din målgrupp. Den guidar dig genom varje steg, från planering och design till lansering och säkerhetskopiering av din professionella blogg eller webbplats, i tio enkla steg.

Varje steg innehåller en omfattande checklista för marknadsföringsteam, vilket gör det enkelt att hålla koll på framstegen tills webbplatsen är igång. Om du redan har en webbplats kan denna tavla också hjälpa dig att förnya dess design och förbättra användarupplevelsen.

💡 Proffstips: För dig som arbetar med webbplatsprojekt i Trello är Import Power-Up en game changer. Det gör det möjligt för användare att importera en lista med sidor från en befintlig webbplats eller skapa en översikt över sidorna för en ny webbplats. Dessutom kan det importera anpassade fältdata, till exempel information från Google Analytics, direkt till Trello när du skapar korten.

Försäljning

CRM & Sales Pipeline Template från Crmble förvandlar ditt försäljningsflöde till en visuellt tilltalande och organiserad pipeline, vilket gör det enkelt att spåra varje lead från start till mål.

Med anpassningsbara kort kan du lägga till lead-information, anteckningar och deadlines, vilket passar perfekt för dina unika behov. Mallens CRM-funktioner hjälper dig att hantera kundinteraktioner direkt i Trello, så att all information finns samlad på ett och samma ställe. Dessutom ger framstegsspårning och visuella översikter detaljerad insyn i alla uppgifter.

En ny funktion är en WhatsApp-knapp bredvid kontaktens telefonnummer, som gör att du kan hoppa direkt till en WhatsApp-konversation från dina Trello-tavlor.

Personalavdelningen (HR)

Trellos mall för rekryteringsprocessen är din ultimata allierade när det gäller att effektivisera anställningsprocessen. Den förvandlar rekryteringskaoset till en välorganiserad, visuell process som guidar dig från kandidatsökning till slutgiltiga anställningsbeslut.

Genom att bifoga arbetsbeskrivningar till varje positionskort kan du enkelt spåra och uppdatera varje sökandes resa. Använd Trello-kort för att lagra kandidatuppgifter, intervjunoter och nästa steg – allt på ett ställe. Det innebär att du inte längre behöver leta efter information eller tappa bort lovande kandidater.

Dessutom ger mallens visuella layout en snabb överblick över din rekryteringsprocess, vilket hjälper dig att upptäcka flaskhalsar och hålla koll på deadlines.

Produktledning

Produktplaneringsmallen för Trello är nyckeln till att bemästra produktledning med stil. Den förvandlar din produktvision till en dynamisk, genomförbar plan, vilket gör komplex planering enkel.

Använd det för att prioritera funktionsförfrågningar för kommande sprintar och skapa en transparent utvecklingsprocess för ditt Agile-team. Organisera användarberättelser och kundfeedback direkt på varje funktionskort, så att det blir enkelt att hänvisa till viktiga detaljer.

Den enkla projektpanelen säkerställer konsekvens genom att tillämpa samma ramverk på alla funktionsidéer, medan checklistor beskriver utvecklings- och designkrav för smidig implementering. Dessutom kan du förbättra sprintplaneringen och hantera ditt teams arbetsbelastning bättre genom att lägga till story points till korten.

Kundsupport

Trellos mall för kundsupport kan anpassas efter behov för att förbättra kundupplevelsen.

När ett supportförfrågningsformulär skickas in eller ett e-postmeddelande når din supportadress skapas automatiskt ett kort i listan "Inkommande supportförfrågningar", där alla detaljer registreras. Därifrån kan du lägga till relevanta teammedlemmar och flytta kortet till listan "Tilldelade".

När ditt team arbetar med förfrågan uppdaterar de kortets status genom att flytta det till listan "Pågående". Om en granskning behövs använder du helt enkelt etiketten "Väntar på godkännande". När problemet är löst flyttas kortet till listan "Löst", vilket avslutar processen.

Denna mall effektiviserar ditt supportteams arbetsflöde och håller allt organiserat och tillgängligt i Trello.

IT

Trellos teknikteam har skapat Kanban-mallen för att effektivisera arbetsflödeshanteringen. Med sex listor: Backlog, Design, Att göra, Pågående, Kodgranskning, Testning och Klar är den ett perfekt val för teknikteam som vill kartlägga sin utvecklingsprocess på ett tydligt sätt.

Du kan dessutom förbättra din Trello-tavla genom att aktivera power-ups för designverktyg som Invision eller Figma och integrera dessa resurser direkt i ditt arbetsflöde.

Ekonomi

Att hålla koll på utgifter kan ofta kännas överväldigande, särskilt när man har att göra med komplexa kalkylblad. Att skapa och underhålla en Excel-budget kan vara besvärligt och tidskrävande. Lyckligtvis erbjuder budgetmallen från Cedrik Bell en enkel lösning.

Den användarvänliga och flexibla designen gör att du kan registrera varje utgift när den uppstår. Ange bara dina utgifter och eventuella förfallna utkast i respektive avsnitt så beräknas summan längst ner.

Det är en enkel metod för budgethantering. För extra bekvämlighet kan du integrera Google Drive som ett tillägg för att effektivisera datahanteringen och spara tid.

Design

Design Sprint-mallen guidar dig och ditt team genom en strukturerad, tidsbegränsad metod för problemlösning och innovation.

Du börjar med att fördjupa dig i fasen "Förstå", där du klargör problemet och sätter upp dina mål. Därefter är det dags att vara kreativ i fasen "Divergera", där du brainstormar alla möjliga lösningar. När du har fått fram dina idéer går du vidare till fasen "Konvergera", där du begränsar dem och omvandlar dem till genomförbara åtgärder.

Nästa steg är ”Prototyping”, där du omvandlar dina bästa idéer till konkreta designer och delar dem med projektledaren och kollegorna för att samla in värdefull feedback. Denna Trello-mall gör dina designsprints mer effektiva och håller ditt team på rätt spår så att ni kan fokusera på att skapa fantastiska lösningar tillsammans.

Verksamhet

Mallen för lagerhantering, som drivs av Smart Fields, förenklar spårning och hantering av lager genom att du kan organisera dina lagerartiklar, övervaka lagernivåer och hantera beställningar på ett och samma ställe.

Mallen innehåller intuitiva listor för kategorier som "Lager", "Lågt lager" och "Beställningar", vilket gör det enkelt att hålla koll på ditt lagerstatus med ett ögonkast. Du kan anpassa och automatisera viktiga detaljer som kvantiteter, ombeställningsnivåer och leverantörsinformation så att du håller dig uppdaterad utan manuell inmatning.

Oavsett om du spårar leveranser, hanterar lagernivåer eller förbereder ombeställningar, ger detta exempel på en Trello-tavla en tydlig översikt över ditt lager. Det effektiviserar dina processer och hjälper till att förhindra lagerbrist eller överlager, så att leveranskedjorna fungerar effektivt.

Juridiskt

Mallen för projektledning inom offentlig sektor på Trello är idealisk för att bryta ner silos och få ditt team att samarbeta smidigt, oavsett om du arbetar med juridisk forskning, kundärenden eller interna projekt.

Så här kommer du igång:

Börja med listan "Resurser" för att ha alla viktiga dokument, mötesplaner och vanliga frågor till hands.

Håll koll på projektets syfte och mål med listorna "Projektmål" och "Krav".

Hantera dagliga uppgifter med listan "Att göra" och spåra vad som är i limbo med "Väntande".

Markera problem i "Hinder", fira framgångar i "Klart" och spåra kostnader i "Projektbudget och kostnader".

Ledning

Om du förbereder dig för att skapa en gedigen affärsplan förenklar affärsplanmallen att utforma och organisera din strategi. Den delar upp allt i lätt hanterbara listor så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Mallen innehåller följande listor:

Dokument

Användningsfall

Sammanfattning

Företagsöversikt

Produkt-/tjänstebeskrivning

Marknadsanalys

Forskning och utveckling (FoU)

Mallen för forskningsprojekt är utformad för att effektivisera varje steg i din forskningsprocess och hjälpa dig att hålla ordning och fokus. Börja med att läsa avsnittet ”Vad denna tavla är till för” – det är din vägkarta för att förstå hur du använder tavlan och startar ditt forskningsprojekt.

Du kan ställa in en Calendly-länk för att hantera schemaläggningen automatiskt. När du har gjort det kan du konfigurera tavlan så att nya schemalagda intervjuer läggs in direkt på den, så att allt finns på ett ställe utan krångliga manuella uppdateringar.

💡 Proffstips: Förstå skillnaderna mellan ett Gantt-diagram och en Kanban-tavla för att avgöra vad som bäst passar dina behov. Medan Gantt-diagram är perfekta för projekt med väl definierade tidslinjer och beroenden, erbjuder Kanban-tavlor välbehövlig flexibilitet för projekt som inte följer en linjär tidslinje.

Kundframgång

Trello-mallen för kundframgångshantering är ett viktigt verktyg för att effektivisera kundrelationer och programvaruimplementeringar. Tavlan blir ett gemensamt utrymme där kundframgångschefer (CSM) och kunder kan samarbeta effektivt.

Överst på sidan finns listan ”Highlights” som ger kontinuerlig insyn i viktiga dokument och anteckningar, så att alla är överens om hur tavlan ska användas. Listan ”Agenda Items” är perfekt för att skapa och förfina mötesagendor, spåra anteckningar och följa upp åtgärder.

Listorna "Projekt/initiativ" och "Tredje part/integrationer" hjälper dig att övervaka pågående projekt och integrationer, vilket ger tydlighet om olika initiativ och hur CSM kan hjälpa till. Listorna "Funktionsförfrågningar" och "Buggar" är avgörande för att hantera och prioritera kundfeedback och problem.

Slutligen fungerar listan "Slutfört" som ett arkiv för avslutade projekt, buggar och funktionsförfrågningar, så att din tavla kan fokusera på viktiga uppgifter samtidigt som tidigare prestationer visas upp.

Innehåll

Att planera innehåll kan vara en riktig utmaning – det är tidskrävande och kräver mycket eftertanke.

Mallen för blogginnehållsschema förenklar innehållshanteringsprocessen genom att lägga upp ett tydligt schema för alla dina kommande blogginlägg, så att du alltid kan leverera innehåll i rätt tid.

Du kan använda dem för att tilldela uppgifter till rätt författare och se till att varje artikel får den uppmärksamhet den förtjänar. Varje artikel får ett eget kort som författarna kan använda för att bifoga länkar till sitt färdiga arbete.

Administrativt

Mallen för daglig uppgiftshantering hjälper dig att enkelt visualisera dina dagliga uppgifter så att du kan hålla ordning och aldrig missa professionella och personliga uppgifter.

För att använda det, lägg till uppgifter i "Backlog", oavsett om de är för idag, imorgon eller senare. Varje dag drar du de uppgifter du planerar att slutföra till listan "To Do Today" (Att göra idag). När du är klar flyttar du dem till "Done Today" (Gjort idag).

Denna konfiguration effektiviserar uppgiftshanteringen och håller ditt arbete organiserat.

Begränsningar för Trello-tavlor

Trello-mallar har flera fördelar, särskilt för småföretag och nystartade företag, men de har också vissa begränsningar.

Trellos gratisversion begränsar arbetsytorna till 10 medarbetare, vilket kan vara begränsande för större team, och även om Kanban-tavlor finns tillgängliga i alla planer, är funktioner som Dashboard, Gantt-diagram, tidslinje och kalendervyer endast tillgängliga i betalda planer.

Många avancerade funktioner, såsom rapportering, tidrapportering och utgiftsrapportering, kräver integrationer från tredje part via Power-ups, vilket också medför en extra kostnad.

Slutligen är teamkommunikationen begränsad till kommentarer på Trello-kort, vilket kanske inte är tillräckligt för bättre interaktioner.

Låt oss titta på några alternativ till Trello som erbjuder realtidssamarbete och avancerade funktioner för uppgiftshantering, utöver färdiga, helt anpassningsbara Kanban-tavlemallar.

Alternativ till Trello-tavlor

ClickUp är en allt-i-ett -programvara för projektledning och Kanban som är utformad för att effektivisera ditt arbetsflöde och öka produktiviteten.

Det som utmärker ClickUp är dess anpassningsförmåga – oavsett om du är nybörjare på projektledningsappar eller en erfaren användare kan ClickUp Kanban Board View anpassas till alla teamstorlekar för att hjälpa dig hantera uppgifter i ett flexibelt Kanban-system.

Hantera uppgifter och projekt enkelt med den helt anpassningsbara ClickUp Kanban Board View.

Du kan anpassa Kanban-vyn för att ordna dina tavlor efter status, ansvarig, prioriteringar och mer. Med "Allt-vyn" kan du hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Anpassa status direkt i din tavla och flytta enkelt uppgifter genom arbetsflöden med dra-och-släpp-funktioner.

Dessutom kan du med hjälp av verktygsfältet för massåtgärder uppdatera flera uppgifter samtidigt, vilket gör det till ett effektivt projektledningsprogram.

Förenkla arbetshanteringen med ClickUps projektledning

ClickUps bibliotek med Kanban-tavlemallar erbjuder fördesignade tavlor som passar olika behov och ökar produktiviteten redan från start.

Kanban-mallen från ClickUp erbjuder en perfekt balans mellan flexibilitet och struktur, så att du enkelt kan visualisera framsteg och identifiera eventuella flaskhalsar i ditt arbetsflöde.

Ladda ner den här mallen Visualisera ditt arbete och effektivisera processer med ClickUps Kanban-tavlemall.

ClickUps Kanban-mall hjälper dig att:

Öka synligheten för varje teammedlems uppgifter

Dela upp större projekt i mindre, hanterbara delar

Förbättra kommunikationen mellan teamen för att hålla uppgifterna på rätt spår.

Oavsett vilken typ av projekt du arbetar med ger denna Kanban-mall dig allt du behöver för att hålla ordning och vara produktiv.

💡 Proffstips: Om du vill skapa Kanban-tavlor snabbt kan ClickUp Brain, AI-assistenten, påskynda processen genom att automatiskt skapa och organisera uppgifter baserat på dina projektdata. Den använder AI för att förutsäga potentiella problem och ge smarta rekommendationer, vilket gör projektledningen mer effektiv och intuitiv.

Förbättra arbetsflöden och produktivitet med ClickUp

Trello är ett populärt projektledningsverktyg, och dess mallar kan vara en bra utgångspunkt för projektplanering och projektledning. De är dock kanske inte den mest omfattande lösningen som finns tillgänglig.

ClickUp är en robust plattform för projektledning och produktivitet som erbjuder ett brett utbud av mallar som täcker alla aspekter av projektledning, tillsammans med anpassningsbara fält och statusar, för att effektivt hålla koll på kategorier och framsteg.

Med olika vyer för att visualisera din projektplan erbjuder ClickUp flexibilitet och anpassningsmöjligheter som gör det unikt. Registrera dig på ClickUp idag gratis.