Trello vs. ClickUp: Vilket projektledningsverktyg fungerar bäst 2025?

Fråga en projektledare så kommer de att säga att det är som att försöka lösa flera Rubiks kubar samtidigt att driva ett projekt.

Många faktorer spelar in. Men en faktor som kan göra skillnaden mellan en stor projektsuccé och ett katastrofalt misslyckande är din projektledningsprogramvara.

Det finns så många lösningar som hjälper dig att hantera dina uppgifter och projekt, från enkla att-göra-appar till plattformar som du själv kan bygga utan kod, att valmöjligheterna är oändliga. Det blir svårt att välja och insatserna är höga.

Vi hjälper dig att avgöra vilket projektledningsverktyg som är bäst 2024.

För att göra det har vi jämfört två marknadsledande verktyg – Trello och ClickUp.

Vi går igenom allt från deras funktioner till priser och offentliga recensioner på plattformar som Reddit – allt för att du ska få en ärlig bild av båda projektledningsverktygen och kunna välja det som passar dig bäst.

Vad är ClickUp?

Se alla dina projektledningsarbetsflöden på ClickUp

ClickUp är en anpassningsbar plattform för samarbete, projektledning och arbetsplatshantering. Med omfattande funktioner som uppgiftsuppföljning, målsättning, dokumentredigering, wikis och CRM-funktioner erbjuder den projektledare allt de behöver i ett enda verktyg.

Denna allt-i-ett-plattform för produktivitetsprogramvara har flera användningsområden för yrkesverksamma inom alla områden: brainstorma idéer, samarbeta med kollegor, skapa dokument och presentationer, följa projektets framsteg och mycket mer.

ClickUp är ett av de mest samarbetsinriktade och anpassningsbara verktygen på marknaden, tillräckligt flexibelt för att passa alla projektledningsramverk.

Från enkla funktioner som Kanban-tavlor, uppgiftshantering och tidrapportering till avancerad automatisering, inbyggda arbetsflöden och genAI-drivna appar – plattformen har många funktioner som underlättar projektledning.

ClickUp-funktioner

Låt oss titta på några av ClickUps bästa projektledningsfunktioner och hur de hjälper dig att hantera dina mål, uppgifter och resurser på ett bra sätt.

Kanban-tavlor

Designa kanban-tavlor i ClickUp som passar ditt projektflöde.

Kanban är ett av de äldsta och mest omtyckta ramverken för projektledning. Det är enkelt att använda och lätt att anpassa. Framför allt hjälper det dig att visualisera hela projektet på en skärm, vilket gör det oändligt mycket enklare att följa projektets framsteg.

ClickUp erbjuder Kanban-tavlor redan i sin gratis plan. Vyn har funktioner som anpassade grupper (där du kan visa dina uppgifter efter grupper som ansvarig, förfallodatum och mer), dra-och-släpp (för att flytta uppgifter mellan kolumner) och Everything View (en instrumentpanel där du kan se alla dina tavlor på ett ställe).

Automatisering

Ställ in anpassade automatiseringar i ClickUp för repetitiva uppgifter och spara tid.

En av de många fördelarna med att använda projektledningsprogramvara är tidsbesparingar. Verktyg som ClickUp låter dig eliminera tidskrävande arbete genom att automatisera repetitiva uppgifter – oavsett om det handlar om statusuppdateringar, påminnelser om deadlines eller projektöverlämningar. ClickUp erbjuder över 100 automatiseringar så att teamen kan fokusera på uppgifter som gör skillnad.

Med över 50 triggers och en hög grad av anpassningsbarhet kan du skapa automatiserade arbetsflöden på några minuter. Dessutom har ClickUp AI funktioner som uppgiftsöversikter och skapande av deluppgifter för att effektivisera projektledningen – utan att du behöver lyfta ett finger.

Uppgiftshantering

Visa uppgifter och projektplaner i en enda vy i ClickUp

Uppgiftshantering i ClickUp tillgodoser både organisations- och samarbetsbehov. Skapa deluppgifter för att dela upp större uppgifter i hanterbara steg, använd anpassade fält för att lägga till relevant uppgiftsinformation, låt checklistor hålla dig på rätt spår för att uppnå dina mål, använd anpassade statusar för att uppdatera uppgiftsförloppet och använd filter för att visa dina uppgifter på det sätt du vill.

Dessutom gör ClickUps samarbetsfunktioner som videoinspelning, kommentarer och ClickUp Chat det enkelt för alla att hålla sig uppdaterade.

Slutligen kan projektägare fördela resurserna bättre genom att utvärdera tidsplaner och prioriteringar med hjälp av ClickUps funktioner för tidsspårning och beroendetagging.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

Vad är Trello?

via Trello

Trello är ett projektledningsverktyg som är utvecklat för team som svär vid Kanban-tavlor. År 2017 förvärvades det av Atlassian, ett företag som är känt för att ha utvecklat andra samarbetsprogramvaror som Atlas, JIRA och Confluence.

Trello passar bäst för små team och frilansare och är känt för sitt intuitiva gränssnitt och enkla uppgiftshantering.

De viktigaste funktionerna i Trello är vyer (för att visa dina projekt som en tidslinje, tavla, kalender osv.), mallar (för allt från produktlanseringar och leadspårning till husköp) och Power-ups (plugins för att länka Trello till andra verktyg).

Trellos funktioner

Låt oss ta en närmare titt på några av Trellos populära funktioner och hur de hjälper projektledare att förenkla uppgiftshanteringen och hålla projekten på rätt spår.

Trello-tavlor

via Trello

Tavlor är Trellos kärnfunktion och kan användas för att skapa projekt i Kanban-stil. Det finns tre huvudblock: Tavlor för en översikt över hela projektet, Listor för en grupp relaterade uppgifter och Kort med detaljer om varje enskild uppgift.

Den enklaste Kanban-tavlemallen i Trello Tavlorna är "Att göra", "Gör" och "Gjort", som hjälper dig att spåra de olika stegen i ett projekt. Du kan dra uppgiftskort till varje lista allteftersom uppgiften fortskrider. Du kan också lägga till förfallodatum, beskrivningar, bilagor och medlemmar till varje uppgift.

Butler Automation

Precis som ClickUp har även Trello ett automatiseringsverktyg utan kod som heter Butler. Det gör det möjligt för användare att skapa anpassade regler för att utföra vissa åtgärder, till exempel flytta ett uppgiftskort till en annan lista och tilldela det till en användare.

Butler kan också integrera Trello med andra appar som Slack eller e-post. Om du vill köra din automatisering manuellt kan du skapa en knapp och lägga till den på ett uppgiftskort. När du klickar på knappen startar den anpassade automatiseringen.

Uppgiftshantering

via Trello

Uppgiftshantering i Trello liknar arbetet med en app för att-göra-listor. Du lägger till uppgifter i listan, anger prioritetsnivåer för varje uppgift, lägger till etiketter där det behövs och använder kommentarfunktionen för att uppdatera teammedlemmarna om uppgiftens framsteg.

Du kan också visa dina uppgifter på olika sätt med hjälp av kalendervyn, kartvyn eller tabellvyn.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium : 10 USD/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

ClickUp vs. Trello: Jämförelse av funktioner

Innan vi jämför funktionerna i ClickUp och Trello, här är en kort sammanfattning av vad varje verktyg gör bäst.

ClickUp är mest känt för

Avancerad uppgiftshantering: ClickUp har omfattande funktioner för uppgiftshantering, såsom uppgifter, deluppgifter, checklistor, uppgiftsschemaläggning och agila metoder.

Anpassningsbara projektdashboards: Du kan anpassa din dashboard med över 50 widgets, såsom diagram, sprints och mycket mer, för att få djupgående insikter om olika komplexa projekt.

Verktyg för samarbete i realtid: Du kan kommunicera via flera kanaler i ClickUp, inklusive uppgiftskommentarer, e-post, videoklipp och chatt.

Rapportering och måluppföljning: ClickUp Goals gör det möjligt för projektledare att sätta upp veckomål, OKR och sprintcykler för att mäta framsteg.

Resurshanteringsverktyg: Funktioner som tidsspårning och uppgiftsberoenden gör det möjligt för projektteam att uppskatta uppgifters varaktighet och fördela resurser därefter.

Inbyggda arbetsflöden och automatisering: ClickUp har över 100 inbyggda arbetsflöden och automatiseringar för att hantera repetitiva uppgifter, såsom att ändra uppgiftsstatus, tilldela uppgifter och mycket mer.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Trello är mest känt för:

Kanban-tavlor: Den lättanvända dra-och-släpp-funktionen gör det enkelt även för nybörjare att skapa Kanban-tavlor och följa projekt.

Enkel uppgiftshantering: Trellos uppgiftsfunktioner som listor och kort gör det enkelt att organisera uppgifter och följa deras framsteg.

Automatisering och plug-ins: Butler by Trello gör det enkelt för användare att skapa anpassade funktioner och integrera Trello med andra arbets- och Butler by Trello gör det enkelt för användare att skapa anpassade funktioner och integrera Trello med andra arbets- och teamappar som Gmail, Slack och mer.

Översikt över arbetsflödet: I de betalda abonnemangen kan användarna använda Board-samlingar för att gruppera tavlor utifrån olika kriterier och få översikt över arbetsflödena.

Mallar: Trello har över 100 Trello har över 100 projektledningsmallar för alla team och användningsområden, som kan användas som utgångspunkt när du skapar nya projekt.

Betyg och recensioner av Trello

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)

Låt oss nu utforska en jämförelse av funktionerna i ClickUp och Trello för att se hur de står sig mot varandra.

1. Kanban-tavlor

Samarbeta med ditt projektteam med ClickUps Kanban-tavla

Kanban-verktyg är ett måste för alla projektledningsprogram. Både ClickUp och Trello erbjuder Kanban-vyer, men upplevelsen och funktionaliteten skiljer sig åt.

ClickUp

ClickUp har robusta Kanban-funktioner som tavlor, anpassade projektvyer och till och med en arbetsytanivåvy av alla dina projekt i ett fönster. Du kan också använda ClickUp AI för att automatiskt generera Kanban-tavlor med rätt kolumner och deluppgifter för dina projekt.

Trello

Kanban Boards är standardprojektvyn i Trello, som låter dig spåra alla projekt med hjälp av en kombination av listor och uppgiftskort. Du kan också använda etiketter för att bestämma prioriteten eller statusen för varje uppgift. Du kan till och med använda brädkollektioner för att gruppera brädor.

Vilket verktyg har bättre Kanban-tavlor: ClickUp eller Trello?

Det råder ingen tvekan om saken – ClickUp är den klara vinnaren här, av flera skäl. Det har en kraftfull AI-assistent, Everything View ger dig en enkel översikt över alla dina projekt och, viktigast av allt, ClickUp erbjuder obegränsat antal tavlor i sitt gratispaket. Trello erbjuder endast fem tavlor i sitt gratispaket.

2. Automatiseringar

Automatisera repetitiva uppgifter och spara tid med ClickUp

Automatiserade arbetsflöden och integrationer bidrar i hög grad till att förbättra effektiviteten i ett projektteam. Både ClickUp och Trello gör det möjligt för team att automatisera flera åtgärder.

ClickUp

I ClickUp finns det två sätt att automatisera arbetet: med hjälp av inbyggd automatisering eller med hjälp av ClickUp AI. Förutom den inbyggda automatiseringen i ClickUp-biblioteket kan du skapa anpassad automatisering som är kopplad till över 50 triggers och åtgärder inom ClickUp. Slutligen har du integrationer som kopplar ClickUp till tredjepartsappar för att automatisera arbetsflöden mellan appar.

Du kan använda dessa automatiseringar för att hantera repetitiva uppgifter som att ändra status, koppla uppgifter till listor och påminna ansvariga om deadlines.

Om du vill ha hjälp med kreativa uppgifter kan du prova ClickUps AI-assistent, som är tränad att skriva uppdateringar om uppgifter, skapa sammanfattningar av kommentartrådar och dokument, skapa deluppgifter och mycket mer.

Trello

Du kan använda Butler by Trello för att hantera dina automatiseringar inom Trello. Med funktioner som regler, knappar och schemalagda kommandon gör Butler det möjligt för användare att skapa anpassade automatiseringar för att automatisera återkommande uppgifter, arkivera slutförda uppgifter och mycket mer.

Du kan också använda Butler och Trello power-ups tillsammans för att integrera Trello med tredjepartsappar som Slack, e-post och mer.

ClickUp vs. Trello: Vilket verktyg erbjuder mer kraftfulla automatiseringar?

Denna omgång går också till ClickUp. Det finns två huvudsakliga skäl: dess inbyggda bibliotek för automatisering av arbetsflöden och generativa AI-funktioner. De gör automatiseringen i ClickUp så mycket mer anpassningsbar och kraftfull än i Trello.

3. Projektledning

Välj mellan mer än 15 vyer för att följa projektets framsteg i ClickUp.

För marknadsledande företag som ClickUp och Trello är ribban hög när det gäller projektledningsfunktioner.

Låt oss ta en titt på hur båda verktygen effektiviserar projektledning.

ClickUp

ClickUp har en allt-i-ett-strategi för uppgiftshantering – du får omfattande funktioner som deluppgifter, checklistor, tidrapportering och mycket mer i en enda plattform, utan att behöva någon annan app. ClickUp erbjuder också en rad olika vyer, som Gantt-diagram, Kanban, Sprints, tidslinjer och andra anpassade vyer, så att du alltid har koll på projektets framsteg.

Trello

Trello har en enklare approach till projektledning och håller sig till grundläggande funktioner för uppgiftshantering och ett Kanban-ramverk. Trello erbjuder också olika vyer, som kalendrar och tabeller, men saknar det omfattande utbud som ClickUp erbjuder.

ClickUp vs. Trello: Vilket är det mest kraftfulla verktyget för projektledning?

Vinnaren är – ingen överraskning här – ClickUp! 🥇

Anledningen? Omfattande funktioner för uppgiftshantering och möjligheten att stödja olika projektledningsramverk, inte bara Kanban.

4. Samarbete

Kommunicera effektivt med ditt team med ClickUps samarbetsfunktioner.

De flesta team använder sin projektledningsapplikation för att kommunicera statusuppdateringar, få förtydliganden och hantera beroenden eller hinder. En bra projektledningsprogramvara ska göra det enkelt för team att samarbeta – både i realtid och asynkront.

ClickUp

Eftersom ClickUp är ett kombinerat verktyg för projekt- och arbetsplatshantering har det utvecklats till att erbjuda en rad inbyggda kommunikationsfunktioner: kommentarer, @mentions, ClickUp Chat, e-post (inom ClickUp!) och inbyggd videoklippsinspelning. Du behöver aldrig byta till en annan app bara för att skicka en e-postuppdatering eller spela in en kort förklaringsvideo!

Trello

Trello har en kommentartråd för varje uppgift där du kan följa framstegen och kommunicera uppdateringar. Du behöver dock använda ett Power-up från tredje part för avancerade kommunikationsalternativ, som chatt, godkännanden eller omröstningar.

Vilket verktyg ska du välja för samarbete: ClickUp eller Trello?

ClickUp har definitivt fler inbyggda samarbetsverktyg. Trello kompenserar dock nästan för detta med sina många kommunikationsfunktioner från tredje part. Nyckelordet här är nästan, eftersom Trello visserligen har många alternativ, men det kan vara svårt att integrera verktyg, för att inte tala om dyrt, eftersom de flesta plugins är betalda.

ClickUp vinner alltså som samarbetsverktyg, om än med en liten marginal.

5. Rapportering och analys

Presentera dina data visuellt och effektivt med ClickUp

Oavsett om du spårar teamets OKR eller sprintframsteg är rapporter och analyser avgörande för att mäta framgången för ett projekt.

ClickUp

ClickUp har anpassningsbara diagram, uppgiftsmål, framstegsrapporter, sant/falskt-villkor och mycket mer som hjälper projektledare att följa framstegen mot sina mål och projekt. Följ dessa mål på en enda plattform med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp.

Trello

Trello erbjuder inga inbyggda rapporterings- och analysfunktioner. Du kan dock integrera med verktyg från tredje part för att få dina projektanalyser.

ClickUp vs. Trello: Vilket verktyg är bäst för projektrapportering?

ClickUp vinner här eftersom Trello inte erbjuder inbyggda rapporteringsfunktioner.

6. Prissättning

När vi närmar oss det slutgiltiga avgörandet i fallet ClickUp vs. Trello är det dags att ta reda på vilket verktyg som ger mest valuta för pengarna.

ClickUps prisplaner

Gratis för alltid: Även med gratisplanen får du tillgång till obegränsat antal Kanban-tavlor, sprintledning, gäster, kalendervy, chatt och videoinspelning i appen samt dokument för samarbete.

Unlimited ( 7 $/månad per användare): Få obegränsad lagringsutrymme och integrationer, Gantt-diagram, e-post och tidsspårning utöver alla funktioner i Free-planen.

Business (12 USD/månad per användare): Utöka Unlimited-planen med funktioner som obegränsat antal team, avancerade anpassningar, tidrapporter, tankekartor och arbetsbelastningshantering.

Enterprise (kontakta oss för prisuppgifter): Få tillgång till villkorlig logik i formulär, obegränsade anpassade roller och teamutrymmen med ClickUps Enterprise-plan.

Använd ClickUp AI för att göra projektledning till en barnlek. Sammanfatta uppgifter, skapa innehåll, finslipa texter, skriv e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

Trellos prisplaner

Gratis för alltid: Få tillgång till 10 tavlor per arbetsyta, obegränsat med Power-ups och lagringsutrymme samt aktivitetslogg.

Standard ( 5 $/månad per användare): Uppgradera till avancerade checklistor, gäster på en enda tavla och anpassade fält.

Premium (10 USD/månad per användare): Få tillgång till avancerade funktioner som vyer, tavelsamlingar och enkel dataexport.

Enterprise (17,50 $/månad per användare): Få tillgång till obegränsade arbetsytor, tavlor på organisationsnivå, gäster på flera tavlor och behörigheter för bilagor utöver Premium-planen.

ClickUp vs. Trello: Vem vinner? Vem förlorar? Du bestämmer

Trello är billigare än ClickUp, men det är viktigt att notera att det erbjuder betydligt färre funktioner (och lagringsutrymme) än ClickUp. Detta gäller för alla abonnemang.

ClickUp erbjuder även dokument- och teamhanteringsverktyg i alla sina abonnemang, medan Trello endast fungerar som ett projektledningsverktyg. För att få tillgång till andra värdefulla verktyg måste du prenumerera på andra Atlassian-produkter, såsom Confluence eller JIRA, mot en extra kostnad.

Du får också support dygnet runt för alla betalda planer i ClickUp, medan Trello endast erbjuder support dygnet runt till sina Enterprise-kunder.

Sammantaget ger ClickUp dig definitivt mer valuta för pengarna. 👑

ClickUp vs. Trello på Reddit

Och nu till det sista, ofiltrerade testet – användarrecensioner. Vad säger Trello- och ClickUp-användare om sina erfarenheter av dessa verktyg på Reddit? Låt oss ta reda på det!

Det finns jämförelser baserade på flexibilitet och anpassningsbarhet:

”För mig/oss är det flexibiliteten. Våra teammedlemmar har sina egna preferenser när det gäller hur de vill interagera med informationen, och ClickUp erbjuder alternativ som passar nästan alla. Naturligtvis kommer det alltid att finnas någon som tycker att något inte fungerar för dem, men det kommer väldigt nära att erbjuda något för alla. Vissa skulle säga att det är detta som gör det svårt att lära sig, och jag tror att det kan stämma. — Tidigare hade vi team på Trello, Asana, Basecamp, Flow och bara i diverse Google-dokument. ” ( Källa )

Prisvärd? Reddit föredrar ClickUp:

”Vi är ett litet CMS- och apputvecklingsföretag som använder Trello> Jira> ClickUp efter att ha testat Linear och Height. Jag skulle säga att ClickUp är det mest prisvärda alternativet på marknaden när det gäller funktioner och anpassningsmöjligheter.” ( Källa )

Användarna verkar vilja ha mer än bara en Kanban-tavla, och det är där ClickUp kommer till sin rätt.

”Trello är bäst för kanban-/tavlevisning, men det är också allt du får. De har inte lagt till några betydande funktioner under åren. De flesta bra plugins är betalda från tredje part, vilket för Clickup redan skulle vara helt integrerat. Vi har just migrerat från Trello till Clickup och hela teamet är 100 % nöjda med förändringen.” ( Källa )

De flesta användare verkar vilja ha mer än bara projektledning från sina appar:

”Om du inte behöver några av de färdiga funktionerna, som dokument, är Trello en välsignelse. Dessutom är det superenkelt att lära nya kollegor hur man använder det. Nackdelen, om det ens kan kallas ett problem, är bristen på komplexitet.” ( Källa )

Det verkar som om Reddit-communityn har kommit fram till ett enhälligt beslut: Trello uppfyller alla krav när det gäller enkel projektledning i kanban-stil. För mer avancerade uppgifter måste du dock välja ett annat verktyg.

ClickUp är ett populärt alternativ till Trello för tusentals användare som har bytt när deras företag har vuxit.

ClickUp vs. Trello: Det bästa projektledningsprogrammet

Det är dags för den slutgiltiga domen: vilket projektledningsverktyg är bäst 2024?

trumvirvel Det är ClickUp! 🌟

Trello har funnits längre, men dess begränsade användbarhet kan ha lett till att det stagnerat med tiden. Modern projektledning har helt enkelt mer avancerade behov.

Bristen på anpassningsmöjligheter gör också Trello olämpligt för snabbväxande företag och större organisationer.

ClickUp, å andra sidan, är funktionsrikt med verktyg som en anpassad AI-driven assistent som är anpassad efter din roll, whiteboards och mind maps för brainstorming och möjligheten att skicka e-post inifrån ClickUp. Allt detta gör ClickUp idealiskt för distans- och hybridteam samt fysiska kontor.

ClickUp ligger också långt framme när det gäller kundframgång och support med webbseminarier, kurser och support dygnet runt för alla användare – ja, även de som har gratisabonnemanget. Så prova ClickUp och säg adjö till dina projektledningsbekymmer.