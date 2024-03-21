10 gratis Trello-tavlemallar för att spåra projekt

För att lyckas med projektledning krävs fokus, planering och en talang för att få saker gjorda (GTD). Ju fler rörliga delar det finns, desto mer organiserad måste du vara. Det är därför många team använder verktyg som Trello-tavlor och Trello-mallar för att hantera sina arbetsflöden. 🛠️

Trello, som ingår i Atlassians verktygsserie, är ett visuellt projektledningsverktyg för både kontorsarbete och distansarbete, och Trello-mallarna erbjuder en genväg till planering och hantering av dina projekt.

Men är en Trello-mall den bästa projektledningsmallen för jobbet? Det finns ju trots allt några bra alternativ till Trello. 🤔

Låt oss förtydliga vad en Trello-mall är och hur den passar in i det större Trello-universumet. Vi kommer att utforska några användbara Trello-mallar för projektledning och sedan dela med oss av några alternativ som kanske passar dig bättre.

Det finns trots allt fler än ett sätt att hantera uppgiftshantering.

Vad är en Trello-mall?

En Trello-mall är ett fördesignat dokument som ger dig ett förslag på layout för din Trello-tavla, så att du inte behöver komma på det själv. Anpassa helt enkelt den grundläggande mallen efter dina behov för din Trello-projektstavla och kopiera den efter behov för andra projektplaner. ✅

Trello-tavlor är verktyg för uppgiftshantering som ger dig en översikt över projektets framsteg. De håller också alla teammedlemmar på samma sida och gör det enkelt för intressenter att se vad som händer.

Trello-tavlemallarna är utformade för att ge en tydlig överblick över dina projektmål, vilket gör det enkelt att schemalägga uppgifter och optimera ditt arbetsflöde så mycket som möjligt – utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång.

5 Trello-tavlemallar

För att ge dig en bättre uppfattning om Trellos projektplaneringsmallar, låt oss titta på några exempel på hur du kan använda dem för dina projekt.

Den fantastiska Kanban-projektledningsmallen använder funktionen Amazing Fields Trello Power-Up för att skapa en Kanban-tavla och anpassa den så att den fungerar för dig. Kanban-tavlan gör det enkelt för dig och ditt team att se exakt var ni befinner er i ett projekt och vad ni arbetar mot.

Projektledningsmallen ger dig en struktur för att bygga upp ditt arbetsflöde för projektplanering. Lagra alla dina resurser, såsom specifikationer och projektdokument, på ett säkert sätt, samla in frågor som behöver besvaras och spåra om en uppgift är att göra, väntande, blockerad eller klar.

Premortem-mallen uppmuntrar dig att tänka framåt och fundera över vad som kan hjälpa dig att hålla dig till din projektplan och vilka hinder som kan stå i vägen. På så sätt kan du maximera de hjälpsamma elementen och komma fram till en plan för att hantera potentiella hinder. 🚧

Mallen Agile Board Template hjälper dig att få saker gjorda inom ett agilt projektledningsramverk. Den guidar dig genom varje steg, från planering och genomförande till reflektion och iteration.

Eisenhower Matrix Task Board ger dig ett sätt att prioritera dina uppgifter efter kategorier. Kategorierna inkluderar Viktigt och brådskande, Viktigt men mindre brådskande, Brådskande men mindre viktigt och Varken viktigt eller brådskande. Med hjälp av denna enkla mall är det lätt att bestämma vad som ska hanteras först.

Begränsningar vid användning av Trello-mallar

Trello-mallar som dessa kan vara extremt användbara, särskilt för småföretag och nystartade företag, men de har vissa begränsningar. 👀

Till exempel:

Ineffektivt för större team: Med de senaste ändringarna begränsar Trellos gratisversion arbetsytorna till 10 medarbetare och är kanske inte det bästa valet för större team.

Att spåra flera projekt eller projekt som är mer komplexa än de med enkla linjära flöden kan ligga utanför Trellos funktionalitet.

Även om det är effektivt för uppgiftshantering, kan dessa uppgifter inte kopplas till en övergripande färdplan.

Även om Kanban-tavlor finns tillgängliga i alla prisplaner, får du endast tillgång till Dashboard-, Timeline- och Calendar-vyer med Premium- eller Enterprise-planer.

Anpassningsmöjligheterna är extremt begränsade.

Åtkomstbehörigheter är inte enkla att kontrollera, och du vill förmodligen inte att alla ska ha redigeringsbehörighet på dina projektbrädor.

Många funktioner, såsom rapportering, tidrapportering och utgiftsrapportering, är beroende av integrationer med verktyg från tredje part via Power-Up-funktionen – och du måste betala extra för många av Power-Ups.

Det finns ingen inbyggd funktion för uppgiftsberoende, så du behöver en annan Power-Up-funktion om du vill se Gantt-diagram.

Teamkommunikationen är begränsad till att lägga upp kommentarer på Trello-kort.

10 alternativa mallar för Trello-tavlor

Om Trello-mallarna inte passar ditt företag finns det många andra alternativ – och ett av de bästa alternativen till Trello är ClickUp. ✨

ClickUp är perfekt för projektledning. Det gör det enkelt att planera, bygga och lansera projekt med funktioner som:

En plattform som hanterar de mest komplexa projekten med lätthet med gratis mallar, insyn i din egen tavla och samma inställnings- eller dra-och-släpp-funktioner.

Växla enkelt mellan översikten på instrumentpanelen och detaljerade uppgifter på mikronivå.

Få tillgång till flera projektvyer, inklusive Gantt-diagram för att spåra beroenden mellan alla uppgifter.

Anpassningsbara fält och statusar som gör att du kan anpassa i stort sett allt, även om du är nybörjare.

Behörigheter som skyddar projektets olika nivåer och hanterar vem som får göra vad

Mycket mer inbyggd funktionalitet och extra ClickUp-integrationer är gratis, inklusive integrationer med andra Atlassian-verktyg som Trello , Confluence och Jira.

Livechatt som samlar alla diskussioner om ditt projekt på ett och samma ställe

Få rapporter om alla typer av mätvärden, från projektets framsteg till kostnads- och tidsspårning 📊

ClickUp täcker också många andra användningsområden. Använd det som ett CRM-system för din kundtjänst, ett apputvecklingsverktyg för din IT-avdelning eller en plattform för hantering av sociala medier för ditt innehållsmarknadsföringsteam.

Kort sagt är ClickUp en enkel programvara för projektledning och arbetsflöden.

Och de många mallarna för projektledning och produktivitet gör det ännu enklare. Låt oss ta en titt på några av mallarna som kommer att effektivisera dina projekt.

1. ClickUp Kanban Roadmap-mall

Visualisera din projektplan och följ uppgiftsförloppet med ClickUp Kanban Roadmap Template.

Medan Trello visar alla dina uppgifter på en viss tavla, ger ClickUp Kanban Board dig fullständig översikt över hela ditt arbetsflöde på det sätt du vill se det. Du kan se flera projekttavlor samtidigt eller bara en, och ordna varje tavla på många olika sätt, till exempel efter prioritet, förfallodatum, status eller ansvarig.

När det gäller uppgiftshantering är ClickUps enkla uppgiftshanteringsmall jämförbar med Trellos projektledningsmall. Den är idealisk för nybörjare eller entreprenörer som vill hantera sina dagliga uppgifter med hjälp av checklistor.

ClickUp utmärker sig verkligen genom sin förmåga att visa hur detaljerna hänger ihop med helheten. Till exempel med ClickUp Kanban Roadmap Template, som låter dig visualisera din roadmap och hantera den med dra-och-släpp-funktionen för att lägga till eller ta bort uppgifter. 🛣️

Anpassade statusar som Backlog, To Do, In Progress, Testing och Done spårar framstegen för varje uppgift. Välj mellan flera vyer för att se din roadmap från alla vinklar: som en tidslinje eller enligt prioriteringar eller teamets arbetsbelastning.

Du kan också spåra tid, beroenden, relaterad kommunikation och mycket mer.

2. ClickUp-mall för projektledningsschema

Håll ditt projekt och ditt team på rätt spår med ClickUps mall för projektledningsschema.

ClickUp-mallen för projektledningsschema ger dig en tydlig struktur för att planera ditt projekt från start till mål. Sätt upp mål med tidsplaner, skapa sedan uppgifter och tilldela dem för att nå målen. Organisera uppgifterna i att göra-listor och följ deras framsteg med hjälp av anpassade statusar.

Trellos projektledningsmallar har en del av denna funktionalitet, men ClickUp tar det flera steg längre. Tidsspårning och beroenden hjälper dig att hålla ditt projekt på rätt spår. Dessutom ger anpassade vyer, som Gantt, Projektfas eller Risker och problem, dig unika insikter i ditt projekt.

ClickUp skickar också aviseringar till dina teammedlemmar när deadlines närmar sig, vilket optimerar produktiviteten och prestandan. 📫

Denna Trello-mall är idealisk för medelerfarna användare som har viss erfarenhet av att arbeta med ClickUp.

3. Enkel Kanban-mall från ClickUp

Få ut mesta möjliga av ditt teams resurser med ClickUp Simple Kanban Template.

En annan mall för mellanliggande nivåer, ClickUp Simple Kanban Template, delar upp ditt stora projekt i hanterbara delar som du kan spåra och hantera fram till slutförandet. Använd den för att hantera dina arbetsflöden och slutföra dina projekt i tid och med stil. 😊

Uppgifterna delas in i kolumner efter status – Att göra, Pågående eller Klar – ungefär som i Trellos projektledningsmallar. Arbetsflödesregler automatiserar hur uppgifter flyttas från en kolumn till nästa, vilket sparar tid och arbete.

En fördel med ClickUp är den anpassningsbara instrumentpanelsfunktionen, som låter dig välja på vilken nivå du vill visa rapporteringen – till exempel en översikt på hög nivå eller detaljerad information.

Den visuella layouten gör att du enkelt kan se varje teammedlems dagliga uppgifter och exakt var de befinner sig i processen, vilket gör att du kan hantera teamets resurser och tid på ett mer effektivt sätt.

4. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Håll de snäva projektdeadlines med ClickUps mall för agil sprintplanering.

Det agila projektledningsramverket är ett mycket effektivt sätt att få saker gjorda snabbt – och medan Trello-mallarna kan hantera att få saker gjorda, utmärker sig ClickUp inom agila metoder. 🏆

ClickUp Agile Sprint Planning Template är idealisk för att planera komplexa sprintar med snäva deadlines och hantera eventuella problem eller risker i god tid. Använd den här mallen för att få klarhet i dina uppgifter, tidsplaner och beroenden och kommunicera dem till ditt team.

Hantera dina resurser, arbetsbelastning och sprintbacklog-poster samtidigt som du håller koll på den tid du har kvar för att slutföra din sprint. När du spårar framstegen visuellt är det enkelt att snabbt justera om saker inte går enligt plan.

5. ClickUp-mall för projektutvärdering

Identifiera problem och förbättringsområden med ClickUp Project Post Mortem Template.

ClickUp Project Post Mortem Template ger dig ett strukturerat format för att fånga upp allt du har lärt dig från ett projekt, så att du kan dra nytta av både dina framgångar och dina misslyckanden.

Denna mall är utformad för mer avancerade ClickUp-användare och fångar upp vad som fungerade och vad som inte fungerade i din projektplan och ger dig insikt i trender eller mönster. Utifrån detta är det enkelt att identifiera områden som kan förbättras och eventuella underliggande problem, så att din nästa plan blir smartare och effektivare.

Det finns en liknande mall för projektledning i Trello, men med ClickUps mall för efteranalys kan du spåra framstegen för ärenden med anpassade statusar, som Ny post, Utredning, Olöst och Löst.

Du kan också visa din projektinformation i olika format, till exempel efter status eller väntande uppgifter, och samla in dina erfarenheter i det inbyggda formuläret Insight Input Form. 📝

6. ClickUp 30-60-90 dagars planeringsmall

Kom igång direkt med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplanering.

ClickUp 30-60-90 dagars planeringsmall hjälper dig att sätta upp mål, identifiera milstolpar och sätta igång åtgärder för att nå dem. Även om mallen är utformad för att hjälpa nyanställda att snabbt komma in i sin nya roll, fungerar den för alla som en projektledningsmall för de kommande tre månaderna. 🗓️

Med en tydlig bild av vad som behöver göras inom den tidsramen kan du dela upp det i veckoplanering och dagliga uppgifter så att du håller ordning och följer planen.

ClickUp-versionen går längre än den liknande Trello-mallen och har anpassade statusar som Att göra, Pågår, Väntar på kund eller Klar för att spåra exakt var varje uppgift befinner sig i processen. Du kan också se dina uppgifter i en kalender, spåra tid och beroenden eller chatta med kollegor direkt på ClickUp-plattformen.

7. ClickUp-mall för affärsplan

Planera dina affärsmål, strategier och åtgärder med ClickUp-mallen för affärsplaner.

ClickUp Business Plan Template är ett måste för entreprenörer och småföretagare. Den guidar dig genom alla aspekter av din affärsstrategi, från mission och vision till team.

Du kommer också att göra en grundlig marknadsanalys för att identifiera dina konkurrensfördelar och planera dina försäljnings-, marknadsförings- och operativa strategier. Milstolpar och mätvärden mäter dina projektresurser och framsteg för att hjälpa dig att identifiera risker tidigt, så att du kan planera för dem. 🚩

Denna mall har flera fördelar jämfört med motsvarande projektledningsmall från Trello, till exempel Gantt-diagramfunktioner som du kan använda för att planera dina åtgärder och ange deadlines för dem. Anpassade statusar och fält, som Att göra, Pågående, Referens, Godkänd, Behöver revideras eller Klar, visar exakt vad som händer i varje steg.

När din projektplan är organiserad kan du visa allt utifrån din affärsplan eller välja att visa det efter ämnen, tidslinjer eller status.

8. ClickUp-mall för beslut och ändringslogg

Spåra resonemanget och framstegen i dina affärsbeslut med ClickUp-mallen för beslut och ändringslogg.

I dagens värld förändras saker och ting snabbt – och om du vill hänga med måste även ditt företag utvecklas. ClickUp-mallen för beslut och förändringslogg är en mall på mellannivå som är utformad för att dokumentera dina beslut, tillsammans med alla underlag som stöder dessa beslut. Detta förbättrar transparensen och ansvarsskyldigheten och säkerställer att alla intressenter hålls informerade under hela processen. 💪

Som ett steg upp från en Trello-mall kan du omvandla dessa beslut till spårbara uppgifter med en tidslinje, dokumentera deras inverkan och det slutgiltiga beslutet som fattas, och tilldela dem till teammedlemmar. Anpassade fält klargör vilken kategori av beslut det är – till exempel ett beslut om process, budget eller personal – och anpassade statusar visar om ett beslut är att granska, under granskning, godkänt, avslaget eller övergivet.

9. ClickUp-mall för projektplan på hög nivå

Se ditt projekt som en översikt eller på detaljerad uppgiftsnivå med ClickUps mall för högnivåprojektplanering.

Framgångsrik projektplanering är komplex, men ClickUps mall för högnivåprojektplanering förenklar processen och hjälper dig att komma igång snabbt. Den klargör också dina mål, identifierar intressenter och fastställer förväntningar för alla dina teammedlemmar, så att alla är på samma sida och kan fokusera på uppgifterna som ska utföras. 🎯

Börja med en översiktlig bild av alla faser i ditt projekt. Skapa sedan uppgifter med förfallodatum och tilldela dem till teammedlemmarna. Följ upp uppgifterna i varje steg med anpassade fält, som Kopieringsfas eller Designfas, samt anpassade statusar som Att göra, Pågående och Implementerat.

Som alltid har ClickUp flera fördelar jämfört med Trellos projektledningsmallar, inte minst de många visningsalternativen som finns tillgängliga, inklusive en lista över leveranser, tidslinje, grafisk designertavla och copywritertavla.

10. ClickUp Eisenhower Matrix-mall

Få klarhet i dina prioriteringar med ClickUp Eisenhower Matrix-mallen.

När du har mycket att göra är det inte lätt att bestämma vad du ska fokusera på. ClickUp Eisenhower Matrix Template löser det problemet, minskar din stressnivå och förbättrar produktiviteten. 📈

Använd den inbyggda whiteboarden för att brainstorma och samla alla dina uppgifter och sortera dem i kategorier efter brådskande och viktiga, så att du alltid vet exakt vilka dina högsta prioriteringar är. Skapa sedan uppgifter med förfallodatum som stämmer överens med dessa prioriteringar, så att du får de viktigaste uppgifterna gjorda först. Visa din matris på en hög nivå för att få en omedelbar visuell översikt eller zooma in på valfri kvadrant för att se detaljerna.

Medan Trello-mallen endast visar dina prioriteringar i simbanor, kan du i ClickUp se dem i simbanor, sorterade efter status som Att göra eller Klar, som en uppgiftslista, agenda eller en whiteboardmatris.

Behärska dina projekt med ClickUps mallar för projektledning

Trello är ett välkänt och ansett projektledningsverktyg och Trello-mallarna kan ge dig en bra start på ditt projekt, men de är inte det enda alternativet – och inte ens det bästa.

ClickUp är en fullfjädrad plattform för projektledning och produktivitet som erbjuder allt som Trello gör och mycket mer. Med mallar som täcker alla aspekter av projektledning, plus anpassade fält och statusar som hjälper dig att spåra kategorier och framsteg, har du alltid koll på vad som händer. Lägg till det ett urval av flera vyer av din projektplan och ClickUp är svår att slå. 🥇

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och ta din projektledning – och din affärsframgång – till nästa nivå. 🙌