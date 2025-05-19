21 bästa alternativ och konkurrenter till monday.com 2025

När jag började använda Monday.com verkade det vara den perfekta lösningen. Det gav mig tydlig översikt och hjälpte mig att strukturera mina uppgifter.

Men när mina projekt blev mer komplexa märkte jag att det fanns brister. Anpassningen var inte särskilt enkel; enkla justeringar av arbetsflödet krävde för många steg. Det gick inte att integrera med många verktyg, vilket ledde till osammanhängande data och manuella uppdateringar.

Det som började som ett användbart verktyg blev snart en extra kostnad.

Om du har upplevt liknande utmaningar kan denna omfattande lista över de 21 bästa Monday-alternativen hjälpa dig att välja rätt projektledningslösning för ditt team.

Monday.com Begränsningar

Monday.com är ett välkänt verktyg för att hantera projekt och uppgifter, förenkla försäljningsaktiviteter, automatisera arbetsflöden och spåra kontakter och leads. Men som alla verktyg har det sina nackdelar, och jag har själv stött på några.

Låt oss ta en titt: 👇

Begränsad anpassning av instrumentpanelen: Gränssnittet liknar ett kalkylblad. Instrumentpanelerna är flexibla, men informationen visas inte alltid i önskat format. Det kan vara besvärligt att länka diagram till specifika kolumner.

Begränsad filtrering: Avsnittet "Mina uppgifter" tillåter inte avancerad filtrering, till exempel att se uppgifter som tilldelats specifika teammedlemmar. Detta gör det svårt för chefer att följa teamets arbetsbelastning när de är på resande fot.

Ingen låsning/förankring av ordning: Monday.com-tavlor är dynamiska, vilket innebär att objekt enkelt kan flyttas runt. För närvarande finns det ingen inbyggd funktion för att låsa ordningen helt.

Komplex automatiseringsinställning: För att ställa in återkommande uppgifter i monday.com krävs automatisering, vilket är en process i flera steg jämfört med andra verktyg som ClickUp eller Asana, där det bara krävs några klick.

Ingen detaljnivå i Gantt-diagram: Monday.com:s Gantt-diagram tillåter endast schemaläggning per dag, inte specifika tider på dygnet. Denna begränsning kan hindra detaljerad projektledning där tidsbestämda uppgifter är avgörande.

Brant inlärningskurva: Den omfattande kunskapsbasen är visserligen användbar, men kan vara svår att hitta. Användarna kanske inte stöter på den spontant, vilket ökar inlärningskurvan.

Begränsad Gmail-integration: Du kan inte använda Gmail-integrationen för massutskick av e-postkampanjer på grund av Gmails dagliga begränsningar och API-begränsningar.

Inga offlinefunktioner: Programvaran fungerar inte offline.

💡Proffstips: För att välja rätt projektledningsverktyg bör du ta hänsyn till projektets komplexitet och ditt teams behov – samarbete, uppgiftsuppföljning etc. Fokusera på funktioner som uppgiftshantering, integrationer och anpassningsbara arbetsflöden.

Monday.com-alternativ i korthet

De 21 bästa alternativen till Monday.com

Från bättre integrationer till mer flexibla planer – den här listan över de bästa alternativen till Monday.com ger dig allt du behöver.

Låt oss titta på detaljerna för att se hur de står sig mot verktyget. 🎯

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och samarbete)

Kom igång gratis Få en helhetsbild för att ligga steget före genom att organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp.

Projektledningsprogrammet ClickUp är utan tvekan ett av de mest flexibla verktygen jag har stött på. Det förenklar arbetsflöden och håller team produktiva, oavsett storlek. Allt du behöver för att planera, brainstorma och samarbeta finns på ett och samma ställe.

Det är utformat för att hålla projekt strukturerade, med en tydlig hierarki som delar upp allt i arbetsytor, mappar, listor, uppgifter och deluppgifter. Detta gör det enkelt att hålla koll på allt utan att tappa bort något.

Låt oss titta på några funktioner som gör det till mitt favoritverktyg:

ClickUp Dashboards

Se projektets framsteg i form av linje-, stapel- och cirkeldiagram med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards ger dig en tydlig visuell översikt över dina projekt, teamets prestationer och viktiga nyckeltal.

Du kan anpassa varje instrumentpanel med olika kort för att visa den information som är viktigast, till exempel uppgiftsförlopp, deadlines och tidsuppskattningar, så att allt är organiserat och lätt att följa.

ClickUp Docs

Anslut ditt arbetsflöde till ClickUp Docs för smidig dokumentdelning.

ClickUp Docs är en praktisk dokumentredigerare som hjälper team att skapa, redigera och dela dokument samtidigt som de länkas direkt till uppgifter. På så sätt kan alla enkelt hitta projektplaner, mötesanteckningar eller viktig information på ett och samma ställe.

Funktioner som uppdateringar och kommentarer i realtid håller alla på samma sida, vilket hjälper teamen att hålla kontakten och vara organiserade under hela projektets livscykel.

ClickUp-mål och uppgifter

Visualisera dina framsteg och spåra olika delar av ett projekts livscykel med ClickUp Goals.

När du jämför Monday med ClickUp kommer du att upptäcka att ClickUp erbjuder mer detaljerade vyer av ditt teams uppgifter och automatiserar återkommande uppgifter med bara några få klick.

ClickUp Goals och Tasks är integrerade delar av ClickUps projektledningsfunktioner. ClickUp Goals hjälper team att sätta upp tydliga mål och dela upp dem i mindre, mätbara delmål. Du kan följa framstegen och koppla mål till uppgifter för att hålla alla samordnade och fokuserade.

Lägg till milstolpar för uppgifter med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks är där arbetet sker. Varje uppgift representerar ett steg i projektet, och du kan organisera dem i listor eller tavlor för bättre översikt. Uppgifter kan delas upp i deluppgifter för att planera och delegera arbete effektivt.

Med vyer som Gantt-diagram och kalendrar kan du enkelt hantera tidslinjer och arbetsbelastning. Tillsammans säkerställer mål och uppgifter att teamen förblir organiserade, fokuserade och arbetar mot gemensamma mål.

ClickUp Brain och ClickUp Automations

Sammanfatta dina konversationer snabbt med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är plattformens AI-drivna assistent som hjälper dig att skapa innehåll, såsom projektplaner eller kundkommunikation, baserat på dina behov. Du kan använda den för att sammanfatta uppdateringar och kommentarer om uppgifter för förbättrad översikt och smidigare kommunikation mellan projekt.

Automatisera återkommande uppgifter för att öka effektiviteten med ClickUp Automations.

Snabba upp dina projekt med ClickUp Automations.

Sätt uppdrag, statusuppdateringar och aviseringar på autopilot så att du inte behöver lägga till dem manuellt. Genom att minska det manuella arbetet och minimera misstag kan du fokusera på helheten istället för att fastna i repetitiva uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Chat: Förvandla meddelanden till uppgifter, länka konversationer till uppgifter, dokument och chattar och spara mer än en dag varje vecka med Förvandla meddelanden till uppgifter, länka konversationer till uppgifter, dokument och chattar och spara mer än en dag varje vecka med ClickUp Chat

Flera uppgiftsvyer: Visualisera dina projektets tidslinjer i över 15 vyer, inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavla, listvy och tabellvy.

Synkronisering i realtid mellan enheter: Logga timmar från valfri enhet och håll dig alltid synkroniserad. Ställ in förväntad tid för uppgifter och analysera tiden som läggs på projekt.

ClickUp-integrationer: Synkronisera enkelt verktyg som Zoom, Synkronisera enkelt verktyg som Zoom, Monday och Google för att överföra information mellan plattformar med ClickUp-integrationer.

Över 1000 färdiga mallar: Få tillgång till hundratals mallar för olika användningsområden för att spara tid och säkerställa konsekvens mellan olika projekt.

Begränsningar för ClickUp

Anpassningsalternativen kan verka överväldigande i början.

Det tar tid att göra den initiala inställningen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är projektledningssystemens schweiziska armékniv. Det har helt förändrat hur vårt team hanterar projekt och uppgifter. Flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna gör det enkelt att anpassa till alla arbetsflöden, oavsett om du hanterar enkla att göra-listor eller komplexa projekt med flera beroenden. Användargränssnittet är intuitivt och möjligheten att integrera med andra verktyg har effektiviserat våra processer avsevärt. Jag älskar de detaljerade rapporteringsfunktionerna, som ger värdefull insikt i teamets prestanda. ClickUps kontinuerliga uppdateringar och lanseringar av nya funktioner visar att de verkligen lyssnar på användarnas feedback. Den senaste AI-uppdateringen hjälper mig verkligen att hitta saker som behöver min uppmärksamhet. Jag skulle alltid rekommendera det.

Jag tycker att ClickUp är ett otroligt användbart projektledningsverktyg. Dess mångsidighet, omfattande funktioner, smidiga integrationer och anpassningsmöjligheter gör det till ett utmärkt val. Livechatt-supporten är också ett stort plus. Jag är mycket imponerad av detta verktyg. Det har varit otroligt hjälpsamt och jag har bara positiva saker att säga om det.

2. Asana (bäst för projektuppföljning)

Asana är ett projektledningsverktyg som hjälper dig att sätta upp företagsövergripande mål, hantera strategiska planer och få arbetet gjort på en enda plattform.

Det gör det enkelt för team att planera, organisera och hålla koll på sitt arbete med funktioner som tidsspårning, anpassade fält, rapporteringspaneler och smarta statusuppdateringar.

En sak jag gillar med Asana är hur bra det integreras med andra verktyg. Du kan ansluta det till över 300 appar, som Google Workspace, Microsoft-verktyg, Zoom och Vimeo.

Asanas bästa funktioner

Få automatiska uppdateringar om uppgifter i Asanas inbyggda inkorg. Den låter dig kontrollera vad som är brådskande, pausar automatiskt aviseringar under vissa tider och dagar i veckan och begränsar din vy med filter.

Mät hur mycket tid du lägger på en uppgift för att budgetera din tid korrekt.

Visualisera ditt arbete i olika format, till exempel listor, tavlor, kalendrar och tidslinjer.

Automatisera repetitiva uppgifter; programvaran tilldelar arbete, justerar deadlines och meddelar berörda parter på kommando.

Asanas begränsningar

Begränsning av uppgiftsfördelning – plattformen tillåter inte att du tilldelar flera uppgifter till samma användare.

Uppgiftsmallar finns inte i mobilapplikationen, och användaren kan bara skapa en per projekt.

Kundtjänsten är långsam. Det finns ingen support via telefon eller chatt, och recensioner har noterat att det tar 6 dagar att få svar på e-post.

Begränsade sorterings- och filtreringsalternativ för projektledningsuppgifter

Asanas prissättning

Gratis för alltid

Startpaket: 10,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Avancerat: 24,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

När Asana kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver ett rent och intuitivt gränssnitt för projektuppföljning

Du vill ha flera visuella verktyg som tidslinje- och kalendervyer

Du föredrar enkla automatiseringar för att effektivisera uppgifter

Du vill ha smidig integration med verktyg som Slack och Google Drive

3. Airtable (bäst för databashantering)

Airtable är ett molnbaserat projektledningsverktyg som hjälper team att organisera, planera och samarbeta i projekt. Det kombinerar flexibiliteten hos ett kalkylblad med kraften hos en databas, vilket gör det enkelt att följa framsteg, hantera resurser och tilldela uppgifter.

Jag har använt detta alternativ till Monday med små team, och det har varit fantastiskt – särskilt eftersom det är gratis, enkelt att använda och fullspäckat med praktiska funktioner.

Airtables bästa funktioner

Visualisera arbetsbelastningshantering och utnyttjande för att frigöra arbete och undvika utbrändhet.

Definiera repeterbara processer och statusrapporter för att skapa förutsägbarhet i ditt arbetsflöde.

Förbättra samarbetet inom organisationen genom att samla olika typer av information på en och samma plattform.

Navigera enkelt i projekt med det intuitiva användargränssnittet.

Airtables begränsningar

Kundsupporten är lite långsam

Du kan inte kopiera information från en annan app och klistra in den i en Asana-post som du redigerar, eftersom appen återgår till startskärmen efter kopieringen. Detta gör det svårt att överföra information smidigt.

Airtable tillåter inte redigering av flera celler samtidigt eller val av icke-sammanhängande celler, vilket kan bromsa arbetsflödena avsevärt.

Airtables prissättning

Gratisplan: Upp till 5 användare per arbetsyta

Team: 24 $/månad

Företag: 54 $/månad

Företagsstorlek: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

När Airtable kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver strukturerad projektledning i databasstil

Du vill ha flexibiliteten i kalkylbladsvyer med appbyggnadsfunktioner

Du föredrar att länka poster och hantera relationsdata

Du vill ha visuella vyer som Kanban, galleri och tidslinje

4. Wrike (bäst för avancerad rapportering)

Wrike är en mångsidig plattform för projektledning och samarbete som är utformad för att öka teamets produktivitet och effektivisera arbetsflöden. Dess flexibilitet gör den till ett stabilt val som hjälper till att eliminera manuella uppgifter och upprätthålla konsekvens mellan olika projekt.

Med realtidssamarbetsfunktioner som delade kalendrar, aktivitetsflöden och kommentarsfunktioner håller sig alla informerade om projektets utveckling.

Wrikes bästa funktioner

Spåra projektets prestanda med anpassningsbara instrumentpaneler och realtidsanalyser.

Bedöm projektrisker utifrån många faktorer, såsom budgetar och deadlines, med hjälp av artificiell intelligens.

Följ framstegen med olika vyer, till exempel Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

Wrike-begränsningar

Begränsat antal fördefinierade mallar för att anpassa arbetsflöden

Den initiala installationen och användaracceptansen är utmanande

Wrike-priser

Gratis plan för obegränsat antal användare

Team: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 24,80 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

När Wrike kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver rapportering och analys på företagsnivå

Du vill ha inbyggda verktyg för resurs- och tidshantering

Du föredrar att hantera komplexa arbetsflöden och beroenden

Du vill ha förfrågningsformulär och dynamiska instrumentpaneler för intag

🗒 Läs också: De 20 bästa verktygen för uppgiftshantering som förbättrar dina arbetsflöden

5. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering)

Nästa på vår lista över alternativ till Monday är Trello. Detta populära verktyg för projektledning och automatisering av arbetsflöden använder en Kanban-liknande metod som organiserar uppgifter visuellt. Varje uppgift representeras av ett ”Trello-kort” som kan innehålla bilder, kommentarer, bilagor och mycket mer.

Du kan skapa tavlor, listor och kort för att hantera projekt på ett effektivt sätt. Dess användarvänliga gränssnitt och flexibilitet bidrar till dess popularitet bland frilansare, små team och företag.

Trellos bästa funktioner

Lagra all din information i kort för att hålla den organiserad. Tilldela medlemmar, lägg till förfallodatum och lämna kommentarer på den.

Dela upp stora uppgifter i mindre delar med Trellos checklistor.

Integrera smidigt med andra applikationer som Outlook, Salesforce, Jira och Invision.

Automatisera ditt arbetsflöde med det inbyggda automatiseringssystemet; kör kommandon och ställ in automatiska regler för nästan alla åtgärder.

Få tillgång till det när du är på språng med dess mobilanpassade funktioner.

Trellos begränsningar

Designen är lite föråldrad och inte särskilt estetisk.

Integrerar inte ett formulärsystem som andra kan fylla i för att tilldela uppgifter.

Det går inte att radera biljetter som redan skapats.

Trellos priser

Gratisplan: Upp till 10 tavlor per arbetsyta

Standard: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premium: 10 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

När Trello kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver en enkel, visuell Kanban-tavla för att spåra uppgifter

Du vill ha ett användarvänligt gränssnitt med minimal inlärningskurva

Du föredrar att fokusera på kort och listor utan komplexitet

Du vill lägga till funktionalitet gradvis via Power-Ups

📌Läs också: Hur du förbättrar dina teamledningsfärdigheter

6. Basecamp (bäst för centraliserad kommunikation)

Basecamp är ett enkelt molnbaserat projektledningsverktyg. Det hjälper team att samordna effektivt, minska mötestiden och kommunicera effektivt. Det gör det möjligt att hantera flera projekt samtidigt.

Jag tycker att Basecamps funktioner är mycket användbara. Det finns att göra-listor för att dela upp komplexa uppgifter och anslagstavlor för att samla meddelanden och uppdateringar.

Basecamps bästa funktioner

Integrera med flera tredjepartsapplikationer som GitHub och Zoom med funktionen "Doors" för att konsolidera ditt arbetsflöde.

Samarbeta med kunder för att få direkt feedback

Ladda upp, organisera och dela dokument med funktionerna "Docs" och "Files".

Kommunicera i realtid med gruppchattar och direktmeddelanden.

Basecamps begränsningar

Verktyg för uppgiftshantering är mer rigida och saknar anpassningsbara fält.

Begränsad analyskapacitet; användarna måste förlita sig på Hill Charts och kalendrar – som är subjektiva – för att följa framstegen.

Basecamp-priser

Grundläggande: 15 $/månad per användare

Pro Unlimited: 299 $/månad för obegränsat antal användare (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

När Basecamp kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver centraliserade kommunikationsverktyg på en enda plattform.

Du vill ha en fast prismodell för stora team

Du föredrar en lugn projektmiljö utan distraktioner

Du vill ha viktiga verktyg som anslagstavlor, scheman och dokument på ett och samma ställe.

7. Smartsheet (bäst för projektledning med kalkylbladsliknande funktioner)

Smartsheet, som ligger på sjunde plats på min lista, är en molnbaserad plattform utformad för enkel projektledning och samarbete. Den gör det möjligt för team att planera, spåra, automatisera och rapportera om sitt arbete.

Det kombinerar det välbekanta kalkylbladsgränssnittet med avancerade projektledningsfunktioner, vilket gör det väl lämpat för olika branscher och projekttyper. Jag har använt det för att hantera portföljer och resurser, och jag gillar dess omfattande översikt.

Smartsheets bästa funktioner

Arbeta och samarbeta med ditt team i realtid för att följa projektets framsteg.

Automatisera repetitiva uppgifter och manuella processer och standardisera arbetet.

Skapa och följ upp budgetar baserade på tid, valuta och utgifter för att undvika budgetöverskridningar.

Samla viktiga mätvärden och projektdata på instrumentpaneler eller över flera ark i en enda vy. Du kan sedan generera, dela och publicera dessa rapporter och analyser.

Smartsheets begränsningar

Saknar vissa funktioner som finns i Excel eller Google Sheets, till exempel möjligheten att duplicera kolumner eller infoga data i mer än 5 celler åt gången.

Kommentarer på rader är inte lika smidiga som i andra projektledningsverktyg.

Mobilappen kraschar ofta, vilket gör att användarna måste avinstallera och installera om den regelbundet.

Smartsheet-priser

Gratisplan: Upp till 2 ark per användare

Pro: 9 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 19 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

När Smartsheet kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver ett kalkylbladsliknande layout för att hantera projekt

Du vill ha avancerad automatisering, instrumentpaneler och rapportering

Du föredrar att använda formler och cellbaserade data i din planering

Du vill ha skalbara funktioner för större organisationer

8. Jira (bäst för mjukvaruutvecklingsprojekt)

Jira är Atlassians programvara för projektledning och ärendehantering. Den är främst utformad för mjukvaruutvecklingsteam. Men flera branscher använder den som ett projektledningssystem.

Det är ett flexibelt och anpassningsbart verktyg som stöder agila metoder som Scrum och Kanban. Det hjälper dig att planera sprints, hantera backloggar och visualisera arbetsflöden genom tavlor som visar uppgiftsstatus.

Jiras bästa funktioner

Anpassa ditt unika arbetsflöde med dra-och-släpp-verktyg. Du kan ställa in regler, utlösare och villkor som passar dina processer.

Använd de fördesignade mallarna för enkel samordning.

Kategorisera ditt arbete med hjälp av olika typer av ärenden, såsom buggar, uppgifter eller deluppgifter. Det finns även anpassningsbara fält, etiketter och filter.

Få detaljerad information i form av burndown-diagram, hastighetsdiagram och mycket mer med de inbyggda instrumentpanelerna och rapporterna.

Jiras begränsningar

Det inkluderar inte källkodshantering direkt ur lådan.

Begränsad spårbarhet; det är svårt att spåra versioner

Jira-priser

Gratis för alltid: För 10 användare

Standard: 7,53 $ per användare/månad

Premium: 13,53 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 000 recensioner)

När Jira kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver robusta verktyg för agil mjukvaruutveckling

Du vill ha funktioner som sprintplanering, backlogs och ärendehantering.

Du föredrar tät integration med utvecklingsverktyg som Bitbucket eller GitHub

Du vill ha detaljerade behörigheter och anpassningsbara arbetsflöden

9. Workfront (bäst för resursallokering)

Adobe Workfront är ett verktyg för arbetshantering som hjälper team att planera, utföra och automatisera sitt arbete. Det är intuitivt, flexibelt och anpassningsbart, så att du kan hantera allt ditt team gör på ett och samma ställe.

Jag har oftast sett projektledare från marknadsföring, IT och tjänstesektorn använda plattformen. Den centraliserar alla projektfaser, hjälper till att bryta ner silos och förbättrar teamkommunikationen.

Workfronts bästa funktioner

Få responsiv planering som uppdaterar scenarier baserat på feedback med Workfront Scenario Planner.

Sätt upp mål och följ upp framstegen för att uppnå mätbara affärsresultat.

Skapa anpassade arbetsflöden och automatisera uppgifter

Skapa briefs snabbare, påskynda projektlanseringar, effektivisera varumärkes efterlevnad och maximera produktiviteten med dess naturliga språk och AI-drivna funktioner.

Begränsningar i Workfront

Komplex gränssnitt för nya användare

Det är långsamt, och användare har observerat att uppdateringar vanligtvis inte förbättrar funktionerna.

Alla aviseringar omdirigeras till e-postinkorgen och översvämmar den.

Bristande flexibilitet; även om märkning och liknande uppgifter är flexibla är systemet i stort sett inte intuitivt.

Mobilapplikationen har inte full funktionalitet.

Workfronts prissättning

Anpassade priser

Workfronts betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 400 recensioner)

När Workfront kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver fullskalig resurs- och kapacitetsplanering

Du vill ha en stark portföljhantering och rapportering

Du föredrar att hantera godkännanden och digitala tillgångar på samma plats

Du vill ha detaljerad insyn i arbetsbelastningen över alla avdelningar

10. Zoho Projects (Bäst för prisvärd projektledning)

Zoho Projects är molnbaserat och ett av de mest populära gratisprogrammen för projektledning. Det stöder uppgiftsschemaläggning, samarbete och projektuppföljning för team av alla storlekar. Med en mängd funktioner som syftar till att öka produktiviteten är det ett konkurrenskraftigt alternativ i branschen.

Detta alternativ till Monday hjälper dig att spåra budgetar, automatisera uppgifter och sammanfatta innehåll. Dessutom kan du med den inbyggda ärendehanteraren hantera problem samtidigt som du håller koll på deadlines.

Zoho Projects bästa funktioner

Skicka in och registrera buggar, övervaka framsteg och automatisera åtgärder

Få en uppskattning av hur lång tid en uppgift tar att genomföra i sina olika steg.

Fastställ budgetar för projekt baserat på kostnader och timmar för att hålla dig inom de finansiella ramarna.

Använd andra applikationer i Zoho-ekosystemet, som Zoho CRM eller Zoho Books, för ett mer sammanhängande arbetsflöde mellan olika affärssystem.

Begränsningar i Zoho Projects

Kundsupporten är begränsad till e-post och livechatt under vardagar.

Dess skalbarhet är begränsad

Priser för Zoho Projects

Gratis: 3 projekt, 3 användare

Startpaket: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premium: 8 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 12 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

När Zoho Projects kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver ett budgetvänligt verktyg med centrala projektfunktioner.

Du vill ha inbyggd tidrapportering, Gantt-diagram och ärendehantering

Du föredrar att använda ett verktyg som integreras med hela Zoho-paketet

Du vill ha återkommande uppgifter och detaljerad projektautomatisering

11. Microsoft Planner (bäst för visualiserade arbetsflöden)

Microsoft Planner, som ingår i Microsoft 365-paketet, är en intuitiv plattform för uppgiftshantering som hjälper team att planera, tilldela uppgifter och övervaka framsteg. Jag har använt den med mitt Office 365-abonnemang och blev imponerad av dess Kanban-tavla och buckets-funktion.

Det är ett bra val för att hantera projekt utan komplexiteten hos mer avancerad projektledningsprogramvara.

Microsoft Planners bästa funktioner

Använd dess visuella Kanban-tavla för att skapa uppgifter och organisera dem i "buckets". Denna struktur hjälper dig att visualisera arbetsflöden och enkelt följa framstegen.

Integrera med andra applikationer i Microsoft-paketet, såsom Teams, Outlook och OneNote.

Få uppdateringar i realtid om arbetet med dess delta-synkroniseringsfunktion; denna funktion ger dig uppdateringar när appen är öppen.

Lägg till förfallodatum, status, checklistor, etiketter och bifogade filer till uppgiftskort för att fylla dem med specifik information.

Begränsningar i Microsoft Planner

Meddelar dig inte om tilldelade eller väntande uppgifter

Funktionerna är för grundläggande för status, aviseringar och schemaläggning.

Tavlor och uppgifter kan inte delas i en offentlig vy.

Priser för Microsoft Planner

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Microsoft Planner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

När Microsoft Planner kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver sömlös integration med Microsoft 365-appar

Du vill ha grundläggande projektuppföljning i Kanban-stil

Du föredrar en enkel visuell uppgiftstavla i Teams eller Outlook

Du vill ha en enkel lösning för internt teamsamarbete

12. nTask (Bäst för schemaläggning och tidrapportering)

nTask är ett omfattande projektledningsverktyg som hjälper team att organisera arbetet, följa upp framsteg och förbättra samarbetet. Dess funktioner tillgodoser olika projektledningsbehov, vilket gör det lämpligt för både enskilda personer och små till medelstora team.

Dess intuitiva, användarvänliga gränssnitt har en modern design, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Monday för både nybörjare och proffs. Det erbjuder också flera visningsalternativ för att visualisera uppgifter och projekt, såsom listor, rutnät, Gantt-diagram och Kanban-tavlor.

nTasks bästa funktioner

Identifiera och dokumentera riskerna i ett projekt med dess riskbedömningsfunktioner. Den erbjuder en anpassad riskmatris, sökfunktioner och filter samt anpassad kategorisering.

Använd de inbyggda funktionerna för tids- och uppgiftshantering för att logga timmar som spenderats på uppgifter.

Hantera projektbudgetar effektivt med verktyg för finansiella sammanfattningar och budgetuppföljning.

Hantera problem genom att ange allvarlighetsgrad och koppla dem till relaterade projekt eller uppgifter. Detta säkerställer att viktiga problem prioriteras.

Begränsningar för nTask

Gränssnittsuppdateringar är för frekventa, vilket är svårt för användare som just har börjat vänja sig vid programvaran.

Mindre lagringsutrymme i gratisversionen

nTask-priser

Gratis för alltid

Premium: 3 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 8 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

nTask-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

När nTask kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver inbyggd tidrapportering, riskhantering och problemhantering.

Du vill ha ett prisvärt verktyg med mötesagendor och checklistor

Du föredrar att använda Gantt-diagram och uppgiftsberoenden

Du vill ha viktiga funktioner i ett lättviktigt paket

13. Teamwork (bäst för samarbete med kunder)

Teamwork.com är en centraliserad, molnbaserad projektledningsplattform utformad för samarbete och organisation inom team, särskilt inom kundtjänst. Den erbjuder användbara funktioner som anpassningsbara behörigheter och integrerad tidrapportering.

Det här verktyget är ett utmärkt val för byråer, konsultföretag och andra professionella tjänsteleverantörer som söker en heltäckande projektledningslösning.

Teamworks bästa funktioner

Minska inlärningstiden för programvaran tack vare dess användarvänliga gränssnitt och enkla språk.

Anpassa ditt arbetsflöde med projektvyer som listor, diagram och tavlor. Du kan också skapa mallar för återkommande projekt för att spara tid och säkerställa konsekvens.

Skapa team och underteam med specifika behörigheter för att hantera kundinteraktioner och upprätthålla sekretessen.

Spåra milstolpar inom projekt. Det har också rapporteringsverktyg som ger insikter om projektets hälsa, resursutnyttjande och finansiella mått.

Lägg till ett obegränsat antal gratis klientanvändare för att samarbeta i projekt utan extra abonnemangskostnader.

Begränsningar för teamarbete

Faktureringssystemet är för enkelt

För många platser för kommentarer, vilket gör att användarna tappar bort dem

Det kan ibland vara förvirrande att konfigurera och bjuda in nya användare för samarbete.

Priser för teamarbete

Gratisplan: Upp till 5 användare per konto

Leverans: 10,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Grow: 19,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Skala: 54,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

När Teamwork kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver kundorienterade funktioner som fakturering och tidsloggar.

Du vill ha detaljerad kontroll över användarroller och åtkomst

Du föredrar mallar och verktyg som är skräddarsydda för byråer och serviceteam

Du vill hantera uppgifter, chatta, hantera filer och tidslinjer i en enda app

14. Nifty (bäst för integration med tredjepartsapplikationer)

Nifty är en allt-i-ett-programvara för projektledning och teamsamarbete som förbättrar produktiviteten inom många branscher. Den erbjuder flera vyer, såsom Gantt-diagram, tidslinjer, swimlanes och Kanban-tavlor, för att hantera komplexa projekt.

Du kan också anpassa utvecklingsarbetsflöden och hantera buggar och problem. Programvaran tillgodoser många krav, såsom agil utveckling, hantering av rättsfall och produktteam.

De bästa funktionerna

Importera och bädda in data från tredjepartsapplikationer och webbplatser som Asana, Basecamp, ClickUp, Jira, Trello och Wrike för att centralisera projektdata.

Automatisera statusrapportering och visualisera projektets tidslinjer med funktionen "Milestone". Du kan ställa in beroenden mellan flera milstolpar och automatisera återkommande deadlines.

Organisera flera projekt i portföljer baserat på kriterier som kundleverans till drift.

Kommunicera med ditt team när som helst med hjälp av de inbyggda funktionerna för röst- och videosamtal.

Smarta begränsningar

Meddelanden är svåra att hitta

För många menyer och klick för enkla funktioner

Kund- och teknisk service uppges vara långsam

Saknar avancerade funktioner som resursallokering och kostnadsuppföljning.

Förmånliga priser

Gratis plan: Obegränsat antal medlemmar och 2 arbetsytor

Startpaket: 39 $/månad/10 teammedlemmar (faktureras årligen)

Pro: 79 $/månad/20 teammedlemmar (faktureras årligen)

Företag: 124 $/månad/50 teammedlemmar (faktureras årligen)

Obegränsat: 399 $/månad/obegränsat antal teammedlemmar (faktureras årligen)

Snygga betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

När Nifty kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver inbyggd chatt, dokument och mål i din projekthubb.

Du vill ha smidig integration med Google Drive, Slack och mer

Du föredrar en enhetlig arbetsyta med färre flikar

Du vill ha ett enkelt men kraftfullt allt-i-ett-verktyg för samarbete

15. Todoist (Bäst för personlig produktivitet)

Todoist är ett populärt verktyg för uppgiftshantering som hjälper användare att organisera sina personliga och professionella uppgifter. Jag har använt det för att hantera mina hobbyer och hålla mig på rätt spår med mina vanor.

Detta alternativ till Monday har blivit populärt tack vare sitt intuitiva användargränssnitt och sina robusta funktioner. Det finns tillgängligt på olika plattformar, såsom webben, mobilen och datorn, så att du kan komma åt ditt arbete var du än befinner dig.

Todoists bästa funktioner

Skriv in förfallodatum eller återkommande uppgifter på ett konversationsliknande sätt för att enkelt skapa och spåra uppgifter. Det kan förstå naturligt språk för uppgiftsinmatning.

Organisera uppgifter efter prioritet genom att dra dem till önskad plats i projektlistan.

Spåra användarnas produktivitet med gamification-funktionen "Karma" som tilldelar poäng för slutförda aktiviteter och uppmuntrar till att slutföra uppgifter.

Todoists begränsningar

Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna varierar och kräver manuell bearbetning, vilket gör processen långsammare.

Saknar den inbyggda förmågan att skilja mellan förfallodatum och prestationsperiod.

Todoist-priser

Gratisplan: Hantera upp till 5 aktiva projekt

Pro: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 6 $/månad per användare (faktureras årligen)

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

När Todoist kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver ett produktivitetsverktyg som fokuserar på personlig uppgiftshantering.

Du vill lägga till uppgifter snabbt med hjälp av naturligt språk

Du föredrar minimalistisk design och enkel synkronisering mellan olika enheter

Du vill ha återkommande uppgifter och smart prioritering utan onödiga krångligheter.

16. Hive (bäst för flexibla projektvyer)

Hive är en plattform för projektledning och samarbete som hjälper team att arbeta mer effektivt och uppnå sina mål. Den integrerar funktioner som uppgiftshantering, kommunikation och resursallokering i ett enda gränssnitt. Den kan användas för projekt av alla storlekar.

Det bästa med detta alternativ till Monday.com är dess mallbibliotek. Det låter dig integrera mallar i befintliga arbetsytor på några sekunder och anpassa dem utifrån tidigare projekt.

Hives bästa funktioner

Visualisera dina data i många olika vyer, till exempel Kanban-tavlor, Gantt-diagram, kalendervyer och tabelllayouter.

Delta i privata chattar eller gruppdiskussioner inom applikationen.

Skapa obegränsat antal uppgifter och projekt, tilldela dem till teammedlemmar och ange deadlines.

Fördela resurser till teammedlemmarna utifrån tillgänglighet och arbetsbelastning.

Hive-begränsningar

Mobilversionen behöver förbättras.

Inställningen är komplicerad i början, särskilt för en arbetsplats med högt tempo.

Begränsade visningsalternativ

Hive-priser

Gratis plan: Upp till 10 medlemmar i arbetsytan

Startpaket: 5 $/månad per användare

Teams: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

När Hive kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver flera flexibla vyer som Gantt, Kanban och kalender.

Du vill ha inbyggda meddelandefunktioner, anteckningar, tidrapportering och automatiseringar

Du föredrar AI-drivna förslag för produktivitet

Du vill ha djup integration och teamkommunikation i appen

17. TeamGantt (Bäst för enkla Gantt-diagram)

TeamGantt är ett projektledningsprogram som främst visualiserar projektets tidslinjer i form av Gantt-diagram. Det ger en tydlig översikt över uppgifter, beroenden och tidslinjer, vilket gör det praktiskt för team i många branscher.

Den enkla dra-och-släpp-funktionen för Gantt-diagram gör det enkelt att skapa och ändra uppgifter med minimal ansträngning.

TeamGantts bästa funktioner

Se alla dina projekt på en enda skärm med portföljvyn. Du kan enkelt växla mellan projekt och följa den övergripande utvecklingen.

Få värdefull information om dina teams arbetsbelastning och tillgänglighet för en balanserad resursfördelning.

Kommentera uppgifter, dela filer och kommunicera med ditt team direkt via plattformen.

Begränsningar för TeamGantt

Det finns begränsningar för antalet projekt för vilka ett Gantt-diagram kan skapas utan prenumeration.

Begränsade alternativ för färgkodning och bakgrund på instrumentpanelen

Priser för TeamGantt

Grundläggande: 9,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 19,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

TeamGantt-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

När TeamGantt kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver enkla Gantt-diagram med dra-och-släpp-funktion

Du vill visualisera uppgiftsberoenden och arbetsbelastningar

Du föredrar ett användarvänligt schemaläggningsverktyg

Du vill ha ett enkelt Gantt-fokuserat alternativ för planering

18. ProofHub (bäst för centraliserade arbetsflöden)

ProofHub är ett utmärkt projektledningsprogram och samarbetsverktyg som centraliserar arbetsflöden för team av olika storlek. Det är en strömlinjeformad plattform för att planera, organisera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Fjärrteam kan dra särskild nytta av applikationen.

De viktigaste projektledningsfunktionerna inkluderar robust tidsspårning för att övervaka tiden som läggs på uppgifter. Detta gör att du kan generera detaljerade rapporter med information om tid som lagts ner, projektets framsteg och slutförda uppgifter för prestationsutvärdering.

ProofHubs bästa funktioner

Spåra uppgifter med tavlor, tabellvy och arbetsflödesfunktioner

Ställ in beroenden, identifiera hinder och håll koll på deadlines med hjälp av anpassningsbara Gantt-diagram, tavelvy, tabellvy och kalendervy.

Granska och korrekturläsa filer med markeringsverktyg

Skapa anpassningsbara formulär för dina team eller kunder för att begära arbete, supportfrågor och skapa ärenden.

Begränsningar för ProofHub

Den visar inte procentandelen för resursfördelningen.

Funktionerna för gemensam redigering och delning är lite långsamma.

Utbildningsmodulerna är för grundläggande och svåra att ta sig igenom.

ProofHub-priser

Essential: 45 $/månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 89 $/månad (faktureras årligen)

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

När ProofHub kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver en fast prismodell utan avgifter per användare.

Du vill ha inbyggd chatt, anteckningar, tidrapportering och fildelning

Du föredrar ett enkelt gränssnitt för att centralisera arbetet

Du vill hantera uppgifter och diskussioner på ett och samma ställe

19. Scoro (Bäst för affärs- och ekonomihantering)

Scoro är en omfattande lösning för arbetshantering som främst är utformad för byråer och konsultföretag. Den integrerar många funktioner, såsom projektledningsverktyg, tidrapportering, fakturering och finansiell rapportering, i en enda plattform.

Med detta alternativ till Monday kan du effektivisera byråns verksamhet, förbättra samarbetet och upprätthålla översikten över alla projekt. Det är ett utmärkt sätt att hålla projektets livscykel på en och samma plattform.

Scoro bästa funktioner

Skapa projektofferter direkt i plattformen och konvertera dem till fakturor med bara några klick.

Skapa automatiserade fakturor och hantera budgetar för olika projekt

Boka in tid för dina teammedlemmar i förväg med funktionen "Bookings" för att undvika överbelastning och säkerställa en korrekt resursfördelning.

Anpassa ditt arbetsflöde efter specifika affärsbehov.

Analysera produktivitet och lönsamhet med över 50 rapportmallar

Samarbeta med ditt team med hjälp av funktionerna för fildelning och meddelanden i realtid.

Scoro-begränsningar

Det händer att det hänger ibland, särskilt när man öppnar ett projekt med många detaljer.

Gantt-diagramfunktioner är tidskrävande, särskilt när du hanterar flera valutor och varierande utgifter.

Rapporterna måste kunna anpassas i högre grad

Scoro-priser

Essential: 26 $/månad per användare (faktureras årligen)

Standard: 37 $/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 63 $/månad per användare (faktureras årligen)

Ultimate: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

När Scoro kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver funktioner för företagsadministration som fakturering och betalningar.

Du vill ha CRM, offerter och ekonomisk uppföljning tillsammans med projekt

Du föredrar detaljerade budget- och lönsamhetsrapporter

Du vill ha full kontroll över både projekt och affärsverksamhet

20. Podio (bäst för anpassningsbara arbetsytor)

Podio är Citrix projektledningsverktyg som möjliggör anpassning, samarbete och integration. Det effektiviserar arbetsflöden, förbättrar kommunikationen och hanterar projekt på ett effektivt sätt. Det är ett utmärkt verktyg för att skapa anpassade applikationer och skräddarsy dem efter specifika affärsbehov utan tekniska kunskaper.

Podio App Market erbjuder hundratals färdiga applikationer som du kan integrera i ditt arbetsflöde. Dessa appar täcker olika funktioner såsom CRM, projektportföljhantering och uppgiftshantering.

Podios bästa funktioner

Samla all projektrelaterad kommunikation, filer och uppgifter på en och samma plattform för att minska beroendet av e-posttrådar.

Automatisera repetitiva uppgifter som aviseringar och uppgiftsfördelning.

Få insikter om projektets framsteg och prestationsmått med dess avancerade rapporteringsfunktioner och anpassningsbara instrumentpaneler.

Få tillgång till projekt när du är på språng med mobilappen.

Podios begränsningar

Saknar vissa funktioner, såsom tidrapportering; det skulle också kunna underlätta kopiering och klistring.

Kräver mer integration med externa system

Behöver fler designalternativ

Mobilapplikationen är svag och har inte full funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Podios priser

Gratis

Plus: 14 $/månad per användare

Premium: 24 $/månad per användare

Podios betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

När Podio kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver appar och arbetsytor som går att anpassa i hög grad.

Du vill skapa arbetsflöden som är unika för din affärsmodell

Du föredrar detaljerad kontroll över data och behörigheter

Du vill ha integration med Citrix-verktyg och andra företagsplattformar

21. MeisterTask (bäst för agil projektledning)

MeisterTask är ett mångsidigt projektledningsprogram och samarbetsverktyg som underlättar arbetsflödeshantering och teamkommunikation. Det började som en tavla i Kanban-stil och utvecklades till en omfattande plattform för integrering av många ledningsfunktioner.

Detta alternativ till Monday prioriterar datasäkerhet och följer de viktigaste dataskyddsbestämmelserna, vilket garanterar att dina data är säkra.

MeisterTasks bästa funktioner

Anpassa projektpanelerna efter ditt specifika arbetsflöde med obegränsat antal sektioner och uppgifter.

Förbättra teamsamarbetet med kommentarer, aviseringar och delade projektpaneler.

Integrera med andra produktivitetsverktyg, till exempel MindMeister för mind mapping. Du kan omvandla dina brainstorming-sessioner direkt till uppgifter.

Ställ in gränser för pågående arbete för att hantera antalet pågående uppgifter i varje sektion och öka fokus.

Begränsningar i MeisterTask

Begränsade rapporterings- och analysverktyg; du kan inte komma åt dem offline.

Har inte en arbetsflödeskalender för en översikt över teamets produktivitet

Begränsade anpassningsmöjligheter för uppgiftstavlor och mallar

Saknar en översiktlig tidslinje för alla teammedlemmar och deras arbete.

MeisterTask-priser

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

När MeisterTask kan vara ett bättre alternativ än monday.com

Du behöver ett agilt verktyg med visuella tavlor

Du vill ha inbyggd automatisering av uppgifter och integrationer

Du föredrar ett elegant, intuitivt gränssnitt med snabb onboarding

Du vill ha nära integration med MindMeister för idégenerering

ClickUp – det bästa alternativet till Monday.com för projektledning

Om du vill uppgradera ditt arbetsflöde och utforska alternativ till Monday.com finns det gott om fantastiska verktyg att välja mellan.

Men om vi ska vara ärliga, så sticker ClickUp konsekvent ut. Dess mångsidighet, användarvänlighet och kraftfulla anpassningsmöjligheter gör det till ett förstahandsval för team som vill effektivisera sina uppgifter och ha allt under ett tak.

Oavsett om du hanterar projekt, samarbetar med ditt team eller bara försöker hålla ordning, har ClickUp allt du behöver för att ligga steget före.

Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag och förändra ditt sätt att arbeta!