Klara, färdiga, sprint! Din kompletta guide till att mäta sprintfart

Om du är ny inom agil utveckling kan det vara förvirrande att räkna ut sprintens hastighet och hastighetsdiagram. Det handlar helt enkelt om att hålla reda på poängen!

Sprintfart är som poängen i en viktig basketmatch. Den hjälper agila och scrum-teammedlemmar att veta om de vinner eller förlorar mot tiden.

Genom att förstå och använda sprintfart kan utvecklingsteam förbättra sitt arbetsrytm och effektivisera sina agila utvecklingsprocesser. Den allmänna idén är att ju högre hastighet, desto mer hinner du göra i varje sprint och desto närmare kommer du att vinna spelet under begränsningar som tid och budget.

Betrakta den här guiden som Phil Jackson för beräkning och optimering av ditt teams sprintfart. Vi erbjuder också insikter och strategier för att öka teamets produktivitet under sprintcyklerna, så att du kan ta dig till segern.

Är du redo att dominera den agila planen? Då kör vi! 🏀

Vad är sprintfart?

Agila team arbetar i korta utvecklingsfaser som kallas sprintcykler. Varje cykel, som vanligtvis sträcker sig över en till fyra veckor, delar upp projektet i mätbara arbetsmoment som är nödvändiga för att leverera programvaran.

Visst, dina teammedlemmar planerar, kodar, hanterar produktbackloggen och omarbetar funktioner varje sprint, men hur beräknar du den optimerade tiden som krävs för leverans? Det är precis därför du beräknar hastigheten. ⚡

Sprintfart spårar effektivt ditt teams framsteg och uppskattar hur mycket arbete de kan hantera under en sprintcykel. Varje cykel har en viss hastighet beroende på vad teamet har slutfört. Den genomsnittliga hastigheten under de senaste tre till tio cyklerna hjälper dig att förutsäga den normala mängden arbete som ditt produkt- eller utvecklingsteam slutför per sprint.

Vad är syftet med en sprinthastighetsuppskattning?

Sprintfart är inte ett mått på framgång utan en uppskattning för att förstå ditt teams kapacitet. Det kan vara ett ganska godtyckligt mått som kan förändras beroende på faktorer som projektets komplexitet, teamets sammansättning eller yttre påverkan.

Men du måste fortfarande mäta sprintfart för att:

Utvärdera när ditt team kan slutföra ett visst projekt

Justera omfattningen av framtida sprintar och utforma arbetsbelastningen utifrån aktuella framstegstakter.

Granska och hantera intressenternas förväntningar med större precision

Sprintens hastighet indikerar också den kontinuerliga förbättringen i ett team när det gäller produktivitet. I de flesta fall ökar hastighetsuppskattningarna stadigt, vilket tyder på att teamet har blivit mer effektivt med tiden.

Proffstips: Ditt teams hastighet handlar om hur tillförlitligt ni uppnår sprintmålen. Om du vill förbättra effektiviteten i dina arbetsflöden kan du använda ClickUp Sprints Template. Den innehåller förinställda agila mätvärden och anpassningsbara fält som hjälper dig att beräkna teamets hastighet i valfri skala. Och det bästa av allt? Den är helt gratis!

Använd den här mallen för att förbättra dina sprintarbetsflöden med tidsregistreringsfunktioner, taggar, beroendevarningar, e-postintegrationer och mycket mer.

Hur man beräknar sprintfart: Formel och steg

Att beräkna sprintfart inom mjukvaruutveckling är enkelt när du väl har förstått den grundläggande formeln, som är:

Sprintfart = Totalt utfört arbete i x antal tidigare sprintar ➗ Antalet tidigare sprintar, dvs. x

För att kunna använda denna formel måste du dock först ta reda på en rad olika saker, till exempel måttet för att beräkna utfört arbete och din sprintbacklog. Låt oss bryta ner processen i tre standardsteg följt av exempel:

Steg 1: Bestäm ett mått för att spåra framsteg under flera sprintar

För att beräkna hastigheten måste man mäta arbetet över olika dimensioner som team, projekt och kund, vilket kan vara svårt. Därför måste du fastställa en lämplig mätmetod för att kunna uppskatta det utförda arbetet på ett korrekt sätt. De tre vanligaste mätmetoderna är:

Storypoäng: En användarberättelse beskriver kortfattat nödvändiga funktioner ur kundens perspektiv. Att slutföra varje berättelse tar en viss tid och ansträngning beroende på komplexiteten i arbetet, vilket kvantifieras genom storypoäng. För att ta reda på hur mycket arbete som utförts under en sprint måste du tänka i termer av Hur många story points slutfördes under sprinten? Låt oss säga att ditt team slutförde användarberättelser värda 26 poäng i Sprint 1, så det arbete som utförts under denna cykel är 26. Du kan läsa denna snabbguide för En användarberättelse beskriver kortfattat nödvändiga funktioner ur kundens perspektiv. Att slutföra varje berättelse tar en viss tid och ansträngning beroende på komplexiteten i arbetet, vilket kvantifieras genom storypoäng. För att ta reda på hur mycket arbete som utförts under en sprint måste du tänka i termer av Hur många story points slutfördes under sprinten? Låt oss säga att ditt team slutförde användarberättelser värda 26 poäng i Sprint 1, så det arbete som utförts under denna cykel är 26. Du kan läsa denna snabbguide för att beräkna story points i Agile Timmar: Om du föredrar en mer traditionell mätmetod kan du beräkna sprintens hastighet i timmar genom att räkna ut antalet timmar som lagts på färdiga användarberättelser under varje sprint, till exempel 120 timmar. Denna metod kan ge ett mindre detaljerat värde på utfört arbete jämfört med berättelsepoäng, särskilt om tidsuppskattningarna är oförutsägbara. Idealiska dagar: Många team beräknar sprintens hastighet i idealiska dagar, där varje idealisk dag motsvarar antalet arbetstimmar under en normal arbetsdag (till exempel 8 timmar). Till exempel kan de 120 arbetstimmarna i sprint 1 uttryckas som 120/8 eller 15 idealiska dagar.

De flesta team anser att beräkningar baserade på story points är mer lämpliga för att följa teamets framsteg, eftersom de tar hänsyn till olika utvecklingsuppgifters varierande komplexitetsnivåer, ofta med hjälp av en Fibonacci-baserad sekvens.

Du kan välja ett mått under sprintplaneringen, helst före den första sprinten. Det mått du väljer avgör också hur ditt team uttrycker hastigheten – antingen genom story points, timmar eller ideala dagar.

Steg 2: Beräkna det arbete som utförts för varje sprint som beaktas

Använd din föredragna mätmetod för att kvantifiera det arbete ditt team har utfört under en serie sprintar. Arbetet kan omfatta att rensa backlog-poster, åtgärda buggar och arbeta med nya funktioner som produktägaren har föreslagit.

Helst bör du ta hänsyn till arbetet som utförts under tre sprintar för att fastställa ett riktmärke för teamets hastighet. Om arbetet varierar kraftigt kan du dock behöva fler sprintar för att stabilisera din framstegstakt.

Steg 3: Ta reda på ditt teams genomsnittliga sprintfart

När du har fått fram siffrorna för det arbete som utförts under de valda sprinterna är det bara att räkna ut genomsnittet. Lägg ihop det totala antalet storypoäng, timmar eller ideala dagar och dela resultatet med antalet genomförda sprinter.

Låt oss gå igenom några praktiska exempel för att göra det tydligare.

Exempel 1 Beräkna sprintens hastighet med hjälp av storypoäng

Låt oss säga att vi för en logg över de storypoäng som har slutförts under de tre föregående sprinterna:

Sprint 1: Teamet slutförde 10 användarberättelser värda 3 poäng vardera och en annan komplicerad användarberättelse värd 6 poäng. Det är totalt 36 berättelsepoäng (exklusive delvis slutförda berättelser).

Sprint 2: Vi kunde hantera 9 användarberättelser värda 5 poäng vardera, vilket ger 45 berättelsepoäng.

Sprint 3: 38 story points värde av utfört arbete

Lägg nu ihop storypoängen och använd formeln: (36+45+38 storypoäng)/3 sprintar, och resultatet blir 39,67.

I det här fallet är vår genomsnittliga sprintfart 39,67 storypoäng per sprint. Det är i princip hur mycket arbete ditt team kan lägga ner på varje sprint.

Exempel 2: Beräkna sprintens hastighet med hjälp av timmar

Beräkning av sprintfart med timmar som mått följer samma metod som i föregående exempel, men här omvandlas uppgifterna till timmar.

Sprint 1: 160 timmar för att slutföra 5 uppgifter

Sprint 2: 240 timmar för 8 uppgifter

Sprint 3: 180 timmar för 6 uppgifter

Under de senaste tre sprinterna har teamet investerat totalt 580 timmar. Det är ungefär 193,33 timmar per sprint, vilket ger en genomsnittlig sprintfart på 190 timmar.

Genom att använda tidsuppskattningar kan du få en bättre förståelse för hur många timmar ett team realistiskt sett kan ägna åt projektarbetet utan att ta på sig för mycket. I vårt exempel ser du en anmärkningsvärd knipa under sprint 2 som kanske inte är realistisk och som behöver åtgärdas.

Exempel 3 Beräkna sprintfart med hjälp av ideala dagar

När man använder dagar som mått börjar man ofta med att bestämma den ideala dagen. Du kan behöva räkna samman den totala produktionen från flera tidigare sprintar. I vårt exempel antar vi att en idealisk dag är 8 timmar lång.

Sprint 1: 96 arbetade timmar. 96/8 är 12 idealiska dagar.

Sprint 2: 120 timmar – 15 idealiska dagar

Sprint 3: 108 timmar – 13,5 ideala dagar

Om vi lägger till de ideala dagarna för varje sprint får vi 40,5, så genomsnittet är 13,5 ideala dagar för varje sprint.

6 strategier för att förbättra och stabilisera ditt teams hastighet

Sprintfarten måste vara stabil för att den ska vara tillförlitlig och användbar för sprintplanering. Du kan dock förvänta dig stora variationer i hastigheten på grund av problem som:

Ett alltför komplicerat agilt projekt

Onödiga tester och möten

Begränsad input från produktägaren

Oförädlad produktbacklog

Personalbrist

Vissa av dessa problem ligger utanför din kontroll, men du kan undvika vanliga produktivitetsbakslag genom att använda en kvalitativ projektledningslösning som ClickUp. Programvaran hjälper dig att driva projekt effektivt och upprätthålla en högre hastighet allteftersom arbetsflödet fortskrider.

Vi har sammanställt sex expertrekommenderade strategier för att förbättra och stabilisera teamets hastighet. Vi visar också några praktiska funktioner i ClickUp Agile Suite, som är perfekt för att spåra sprintens hastighet och hålla teamet produktivt. 👇

1. Dokumentera och optimera ditt arbetsflöde

Agila team kan komma på avvägar på grund av dåligt optimerade arbetsflöden, vilket tenderar att sänka deras hastighet. Tänk dig följande: Miriam, en skicklig programmerare, tillbringar fyra timmar av sin arbetsdag med att fråga teammedlemmarna om exakta produktkrav. Tänk om detta händer även med andra team? Din hastighet sjunker.

Det enda sättet att effektivisera olika arbetsprocesser och minimera fel i varje sprint är att dokumentera allt – från användarfallstudier och projektkrav till backlog-poster.

Ta till exempel ClickUp Docs – det hjälper dig att centralisera din produktdokumentation i ett lättöverskådligt format. Ange nödvändiga specifikationer, dela och samarbeta kring prototyper och organisera backloggar för varje sprint, allt på ett och samma ställe.

Med hjälp av ClickUp Docs kan du visa dina produktkrav samtidigt som du använder en inbäddad listvy.

Som ett komplett verktyg för sprintplanering erbjuder ClickUp flera andra funktioner för att optimera ditt teams arbetsflöden, till exempel:

ClickUp AI : Plattformens AI-assistent har ett omfattande bibliotek med branschspecifika uppmaningar som är utformade för att passa dina unika roller. Dina teammedlemmar kan använda verktyget som en partner för skrivande och brainstorming och utnyttja det för uppgifter som: Skriva fallstudier, testplaner och tekniska projektdokument Sammanfatta mötesanteckningar och andra data Brainstorma funktionsnamn Plattformens AI-assistent har ett omfattande bibliotek med branschspecifika uppmaningar som är utformade för att passa dina unika roller. Dina teammedlemmar kan använda verktyget som en partner för skrivande och brainstorming och utnyttja det för uppgifter som: Skriva fallstudier, testplaner och tekniska projektdokument Sammanfatta mötesanteckningar och andra data Brainstorma funktionsnamn

Skriva fallstudier, testplaner och tekniska projektdokument

Sammanfatta mötesanteckningar och annan data

Brainstorma namn på funktioner

ClickUp Automations : Använd smidig automatisering för att snabba upp tidskrävande och rutinmässiga uppgifter. Dina teammedlemmar kan välja mellan över 100 fördefinierade automatiseringar eller skapa egna, vilket gör att de kan snabba upp arbetsflöden och öka kapaciteten för kritiska utvecklingsuppgifter. Använd smidig automatisering för att snabba upp tidskrävande och rutinmässiga uppgifter. Dina teammedlemmar kan välja mellan över 100 fördefinierade automatiseringar eller skapa egna, vilket gör att de kan snabba upp arbetsflöden och öka kapaciteten för kritiska utvecklingsuppgifter.

Samarbetsdetektering : Denna funktion gör det möjligt för teammedlemmar att se när en annan kollega arbetar med samma uppgift eller dokument som dem, vilket förhindrar dubbelarbete. Denna funktion gör det möjligt för teammedlemmar att se när en annan kollega arbetar med samma uppgift eller dokument som dem, vilket förhindrar dubbelarbete.

Skriva fallstudier, testplaner och tekniska projektdokument

Sammanfatta mötesanteckningar och annan data

Brainstorma namn på funktioner

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar i olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar.

2. Visualisera framsteg genom hastighetsrapporter

Du behöver inte vänta på att tre sprintar ska avslutas för att få en uppfattning om din hastighet. Många team använder nu visuella rapporter för att hålla koll på sina sprintfartsuppskattningar i realtid.

Två populära metoder för att mäta hastighet är:

Sprintfartstabell: Det är en enkel grafisk representation av ditt utförda arbete (representerat av Y-axeln) över sprints (representerat av X-axeln). Burndown-diagram: Ett burndown-diagram är en annan grafisk representation för att spåra hastighet, som ger dig en översikt över de uppgifter som återstår att göra i förhållande till tiden.

Förbättra framtida sprintuppskattningar genom att skapa exakta och visuellt tilltalande hastighetsrapporter i ClickUp.

Utforska Sprint Velocity-kort i ClickUp för att visuellt representera och spåra ditt teams framsteg i ett tydligt format. Det tar knappt någon tid alls att ställa in dessa rapportkort, eftersom de automatiskt anpassas till konfigurationerna i din standardarbetsyta eller sprintmapp.

Du kan också skapa Burnup- och Burndown-kort i ClickUp för att få insikt i pågående arbete. Dessa realtidsrapporter förbättrar din uppskattning av sprintens hastighet och leder till mer produktiva planeringsmöten.

De lättanvända Sprint Burndown-korten hjälper dig att fördjupa dig i dina data för mer ingående kapacitetsplanering och analys.

3. Håll hastigheten stabil genom att hålla variablerna under kontroll

Konsekvens är nyckeln när det gäller att upprätthålla ditt teams sprintfart. Om du ändrar för många variabler över flera sprintar kan det leda till kraftigt varierande framstegstakter.

I allmänhet bör du sträva efter att hålla grundläggande faktorer som sprintlängd, teamomsättning och story point-uppskattningar balanserade under sprints. Du kan alltid göra justeringar om du förutser förseningar på grund av ett överarbetat team. Att till exempel lägga till en ny medlem ökar vanligtvis arbetsbelastningskapaciteten och bidrar till att öka hastigheten.

Med ClickUp Sprints är det enkelt att hålla koll på projektvariablerna. Det erbjuder en rad funktioner som hjälper scrum masters att hantera alla aspekter av projektet på ett effektivt sätt. Ställ in sprintdatum, tilldela poäng, hantera backloggar, specificera UX-designuppgifter och justera prioriteringar så att alla är överens om uppgifter och tidsplaner.

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board-vyn i ClickUp.

Med ClickUp kan du spåra sprintpoäng per uppgift och ansvarig och få en detaljerad översikt över framstegen. Genomför ändringar när som helst baserat på användarnas krav och aktuella affärsmål, och se direkt hur allt påverkar din hastighet.

Har du uppgifter kvar? Du kan automatiskt flytta oavslutade uppgifter till nästa sprint och till och med integrera med verktyg från tredje part som GitHub, GitLab eller Bitbucket för att synkronisera framstegen.

Gör bättre uppskattningar genom att anpassa hastighetsintervallet i ClickUp.

4. Granska din sprintbacklog regelbundet

En väl genomarbetad backlog är en skattkista av detaljer i scrum-arbetsflöden och ger teammedlemmarna omfattande information när de startar en ny sprint. Backlog-förfining säkerställer att teamen prioriterar att utföra nödvändiga och/eller värdefulla uppgifter för att upprätthålla en högre hastighet.

Du kan använda ClickUp Project Backlog Template för att organisera och övervaka viktiga uppgifter och deadlines för varje sprint. Den är utformad för att effektivisera uppgiftsregistrering och hjälper dig med realtidsuppföljning, inbyggd teamsynkronisering, prioritering och scrumverktyg.

Skapa, organisera och följ upp framstegen i dina projektbackloggar samtidigt som du håller ett öga på de långsiktiga projektmålen med ClickUp Project Backlog Template.

5. Se upp för externa beroenden och tekniska problem

Hastigheten mäts ofta på teamnivå, men både interna och externa faktorer kan påverka mätvärdet. Förändrade krav, saknad kritisk programvara, långsam kundfeedback eller frånvaro av en viktig teammedlem kan sänka den totala hastigheten.

Det bästa sättet är att skapa en sammanhängande karta över beroenden under sprintplaneringen. Ta hänsyn till alla potentiella fallgropar, såsom störda godkännandeprocesser och tekniska hinder som föråldrade testservrar, för att granska de sammankopplade uppgifter som påverkas.

Behöver du en snabb start? ClickUp Dependencies kan hjälpa dig! Med den här funktionen kan du skapa och spåra kopplingar mellan uppgifter, dokument och leveranser. Du kan använda plattformens Gantt-diagram för att få en samlad bild av allt, till exempel kopplingen mellan kunder och order, klienter och affärer eller användare och felrapporter.

Ställ in uppgifter så att de blockerar eller väntar på varandra för att skapa ett beroende i ClickUp.

6. Ägna en sprintretrospektiv åt hastighetsoptimering

När du identifierar ytterligare möjligheter att optimera hastigheten är det smart att genomföra en sprintretrospektiv session. Diskutera tidigare sprintar med ditt team och registrera individuella åsikter om vad som verkar vara en genomförbar arbetsbelastning för nästa sprint.

Tänk på att det ibland kan vara kontraproduktivt att försöka optimera sprintens hastighet på ett aggressivt sätt. Om du till exempel pressar på för att få in fler funktioner i nästa sprint är det troligt att kvaliteten blir lidande och att produkten får många buggar.

Med ClickUp Dashboards får du tillgång till en mängd agila rapporter för dina sprintretrospektiv. Delta i datastödda diskussioner om hinder för framsteg. Du kan till exempel använda sprintkort för att mäta prestationen för den aktuella sprinten eller tidsspårningskort för att jämföra det uppskattade arbetet som utförts av anställda med individuella timmar.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Tips: Använd ClickUps mallar för retrospektiv och sprintplanering för att dokumentera dina sessioner på ett organiserat sätt.

Potentiella utmaningar med att använda sprintfart

Sprintfart kan, om den används på fel sätt, vara ett problem för alla utvecklingsteam. Här är några otrevliga situationer att se upp för:

Dålig kontextuell användning av ditt teams sprintfart

Som Goodharts lag säger: ”När ett mått blir ett mål förlorar det sin effektivitet.”

Sprintfart är inte det idealiska verktyget för att driva förändring inom ett team. Dess primära syfte är endast att hjälpa till med planering av framtida sprintar och rapportering av uppskattningar.

Att jämföra hastigheter mellan olika team eller använda dem för att detaljstyra medarbetarna kan leda till utbrändhet och försämrad arbetskvalitet. Hastigheten bör strikt sett vara ett stödverktyg för att samordna teamet så att det levererar värde och tillfredsställelse till kunderna och uppfyller intressenternas förväntningar.

Att ignorera tekniska skuldöverväganden

Att försöka öka sprintens hastighet kan leda till en potentiell avvägning mellan hastighet och kvalitet, vilket skapar teknisk skuld. Pressen att få arbetet gjort snabbt kan leda till att teamen hoppar över viktiga rutiner som enhetstestning och kodgranskning.

Tänk på att högre hastighet inte alltid motsvarar affärsvärde. Prioritera en stabil hastighet som fungerar för ditt team.

Ingen ledig tid för framtida sprintar

Sprintfart är en viktig mätparameter i agil projektledning, men nya team gör ofta misstaget att överbelasta sin kommande sprint med uppgifter, vilket inte lämnar något utrymme för ledig tid. Detta kan påverka teamets prestanda och leveranser, särskilt när det gäller att hantera serviceavbrott.

Fördelar med att mäta sprintfart konsekvent

De utmaningar som beskrivs ovan kan till stor del undvikas om du använder sprintfart med rätt inställning. Team som regelbundet använder detta mått åtnjuter tre tydliga fördelar:

Förbättrad sprintplanering : Sprintfart är en pålitlig metod för att bedöma teamets arbetsbelastning och undvika oförutsedda hinder i utvecklingsprocessen. Sprintfart är en pålitlig metod för att bedöma teamets arbetsbelastning och undvika oförutsedda hinder i utvecklingsprocessen. Förbättrad kommunikation med intressenter: Det förenklar kommunikationen med Det förenklar kommunikationen med projektets intressenter . Du kan erbjuda exakta tidsramar för uppgifter genom att förlita dig på datadrivna rapporter. Bättre insyn i arbetsmönster: Regelbundna kontroller av sprintfart ger djupare insikter i ditt teams effektivitet och Regelbundna kontroller av sprintfart ger djupare insikter i ditt teams effektivitet och arbetsmönster , vilket hjälper dig att tidigt identifiera prestandafluktuationer.

Få projekten att springa framåt med ClickUp

Öka ditt teams effektivitet och produktivitet med ClickUp – det ultimata verktyget för att spåra sprintfart och navigera genom hela livscykeln för mjukvaruutveckling.

Med AI-baserade verktyg och agila mallar ger ClickUp dig den boost du behöver för att leda gruppen och säkra episka vinster i varje projekt. Registrera dig gratis och ge ditt team den lilla extra kraften det behöver för att sänka bollen i varje uppgiftskorg! 🌺