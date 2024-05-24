15 agila mätvärden och KPI:er som du måste följa under 2025

Oavsett om ditt team lanserar en ny produkt, uppdaterar befintliga funktioner eller genomgår en agil transformation måste du följa upp prestandan.

Det är här agila mätvärden och KPI:er kommer in i bilden.

De är ditt utvecklingsteams ledstjärna. Agila mätvärden och KPI:er ger realtidsinsikter om ditt teams prestanda och indikerar potentiella hinder innan de hindrar framstegen.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om de 15 viktigaste agila mätvärdena och KPI:erna som du bör övervaka och hur du spårar dem med ClickUp.

Vad är agila mätvärden?

Agila mätvärden är mätbara datapunkter som hjälper dig att utvärdera ditt teams framsteg, prestanda och effektivitet mot fastställda riktmärken.

För agila team kan dessa mått vara kvalitativa och kvantitativa. Även om de kan variera beroende på organisationen och det agila utvecklingsteamets mål, svarar de på två frågor:

Ger dina iterationer mervärde/har de någon inverkan?

Ger din produkt kunden mer värde över tid?

För ett agilt projekt är mätvärdena för ett Scrum-team sprint burndown och velocity, medan för Kanban-team är de agila mätvärdena genomströmning och pågående arbete.

Vad är agila KPI:er?

Agila KPI:er är agila mätvärden som fokuserar på att mäta de mest kritiska aspekterna av ditt agila projekts framgång i form av sprintar eller iterationer. Medan agila mätvärden ger en bredare uppsättning datapunkter, lyfter KPI:er fram viktiga indikatorer som är kopplade till dina projektmål.

Här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i agila KPI:er:

Resultatorienterat: Fokusera på resultat snarare än aktivitetsnivåer.

Selektiva mätvärden: Består av en mindre uppsättning mätvärden som är avgörande för att övervaka projektets övergripande hälsa.

Målinriktade: Nyckeltal är direkt kopplade till det agila projektets specifika mål och syften.

Som agil projektledare fastställer och följer du upp relevanta projektmått parallellt med din färdplan. Du måste också övervaka prestandan i alla team, identifiera potentiella hinder i ett tidigt skede och se till att projektet fortskrider enligt plan för att nå framgång.

Fördelar med att följa agila mätvärden och KPI:er

Identifiera flaskhalsar och effektivisera processer

Mätvärden avslöjar vad som fungerar (och vad som inte fungerar): Spåra rätt agila mätvärden, såsom cykeltid (den genomsnittliga tiden det tar att slutföra en uppgift), pågående arbete (WIP) och antalet aktiva uppgifter för att identifiera områden med fördröjningar eller där någon har för mycket att göra.

Datadrivna beslut: Utnyttja dessa data för att justera arbetsflöden, omfördela uppgifter mellan ditt agila mjukvaruteam eller implementera agila verktyg för projektledning för att eliminera flaskhalsar och effektivisera teamets övergripande utvecklingsprocess.

Undvik att projektet växer sig för stort: Genom att fokusera på agila mätvärden och KPI:er för mjukvaruutveckling kan du förhindra att projektet överskrider de planerade gränserna. Använd dem för att övervaka det agila projektets framsteg och åtgärda avvikelser innan de blir ett problem.

Förbättra slutförandet av uppgifter och projekt

Tydlig översikt över framstegen: Spåra ditt teams prestationer och framsteg när det gäller att anpassa takten med hjälp av projektmått som burn-down-diagram som visuellt visar det återstående arbetet i en sprint.

Fokus och prioritering: Använd insikter från KPI-mått som hastighet – hur mycket ditt team hinner med i varje sprint – för att planera effektivt och prioritera uppgifter utifrån kundernas behov och projektets deadlines.

Optimera teamdynamiken och resursfördelningen: Övervaka och spåra agila prestationsmått för att förstå ditt teams prestanda, optimera resurstillgången och säkerställa samordning så att inget faller mellan stolarna.

Leverera bättre produkter till kunderna

Kvalitetskontroll: Spåra mätvärden som defektfrekvens för att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de når kunden. Detta fokus på kvalitetskontroll leder till ett bättre produkt och, i slutändan, nöjdare kunder.

Leverans i tid: När du följer upp mätvärden i olika stadier av utvecklingsprocessen vet du om projektet är på rätt väg för att hålla deadlines.

Vilka olika typer av agila mätvärden finns det?

Kanban-mått Scrum-mått Lean-mått Vad är de? Kanban-mått är en del av de bredare agila KPI:erna och fokuserar på arbetsflöde och slutförande av uppgifter. Scrum-mått är specifika mått som spåras för att förbättra deras effektivitet och verkningsgrad. Lean-mått fokuserar på värdeflödet från en organisation till dess kunder. Mätvärden Genomströmning Cykeltid Pågående arbete Teamets hastighet Sprint burndown Net Promoter ScoreLevererat värde Betydelse Upptäck flaskhalsar tidigt, förbättra prognoserna och maximera effektiviteten i alla projekt. Det ger insyn i teamets effektivitet och dess bidrag till verksamheten i termer av ROI. De mäter prestanda i ett system som arbetar mot ett kontinuerligt flöde.

Hur man sätter upp agila KPI:er

Sätt upp dina mål: Definiera dina mål tydligt. Siktar du på snabbare produktlanseringar, nöjdare kunder eller förbättrad utvecklingskvalitet? Välj KPI:er som direkt återspeglar dessa mål.

Välj en kombination av KPI:er: Agilitet värdesätter ett brett perspektiv. Istället för att bara följa upp en aspekt, såsom ”story points”, välj en kombination av mått som ger en fullständig bild av ditt teams prestationer inom olika områden.

Undvik en överbelastning av KPI:er: Överbelasta inte ditt team med för många KPI:er. Välj 3–5 kritiska Överbelasta inte ditt team med för många KPI:er. Välj 3–5 kritiska KPI:er och mätvärden som är mest relevanta för dina aktuella mål. De bör vara praktiskt användbara och ge insikter som kan förbättra processerna.

Använd en agil projektledningsmall för att mäta framsteg: ClickUps mall för agil projektledning hjälper dig att förbättra insynen i projektets framsteg, minska slöseri, identifiera förbättringsområden samt visualisera och analysera resultaten för att göra justeringar i din utvecklingscykel.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för agil projektledning stöder dina agila arbetsflöden och håller ditt team på samma sida.

Frekvens för uppföljning: Upprätta ett regelbundet övervakningsschema – ska du mäta dem dagligen, veckovis eller under sprintgenomgångar?

Teamets samordning: Se till att alla förstår vikten av agila mätvärden och KPI:er. Gå igenom dem regelbundet under : Se till att alla förstår vikten av agila mätvärden och KPI:er. Gå igenom dem regelbundet under agila möten för att identifiera förbättringsområden och anpassa din strategi. Kom ihåg att agilitet handlar om kontinuerlig förbättring, och dina KPI:er bör återspegla detta.

Tilldela ansvar för att följa upp KPI:er. Vissa, som teamets nöjdhet, kan följas upp av teamledaren, medan andra kan kräva direkt involvering från utvecklingsteamet för att säkerställa noggrannhet.

Kom ihåg att de KPI:er du väljer bör stämma överens med ditt arbetsflöde (t.ex. Kanban, Scrum eller Lean) och i slutändan stödja det ramverk som valts för ditt projekt.

Bonus: 50 agila Scrum-termer du måste känna till

15 agila mätvärden och KPI:er att följa

1. Hastighet

Velocity är ett agilt mått som mäter det arbete som ditt team har utfört under en sprint. Det mäts vanligtvis genom att lägga samman den uppskattade insatsen för alla användarberättelsepoäng som har slutförts under en sprint.

Prediktionsnoggrannheten ökar med varje iteration eftersom de baseras på tidigare hastighet.

Formeln för att beräkna hastigheten är:

Hastighet = Σ (Story Points för slutförda användarberättelser i en sprint)

Att komma ihåg 🧠: Hastighet är relevant för ett enskilt team, och att jämföra hastigheten hos olika team kan vara missvisande på grund av deras varierande storlek, kompetens och projektkomplexitet.

2. Sprint Burndown

Ett sprintburndown-diagram visar visuellt det återstående arbetet under en sprint. Det spårar insatsen (uppskattad i story points) för att slutföra alla användarberättelser som ingår i den sprinten.

De grundläggande komponenterna i ett sprintburndown-diagram är:

Horisontell axel (X-axel) : Representerar återstående dagar eller arbetstimmar i sprinten.

Vertikal axel (Y-axel) : Representerar den totala återstående insatsen.

Trendlinje (idealisk burndown-linje) : Detta är en lutande linje som börjar med den initiala totala arbetsinsatsen i början av sprinten och avtar till noll i slutet. Den representerar den idealiska burndown-hastigheten om allt arbete fortskrider stadigt.

Faktisk burndown-linje: Denna linje representerar den faktiska återstående arbetsinsatsen under hela sprinten baserat på dagliga uppdateringar. Idealt sett bör denna linje ligga nära trendlinjen.

Visualisera sprintrapporteringen på ClickUp med Burnup-, Burndown-, Velocity- och Cumulative-flödesscheman och håll dig i linje med dina sprintmål

3. Cykeltid

I agila metoder som Kanban är cykeltiden mer än bara den tid det tar att slutföra en uppgift. Den mäter specifikt den genomsnittliga tiden det tar att slutföra en uppgift från det att den kommer in i kärnarbetsflödet till dess att den är klar för leverans.

Ett vanligt sätt att mäta cykeltiden är att

Cykeltid = ledtid för slutförda arbetsuppgifter/antal slutförda arbetsuppgifter

4. Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score, eller NPS, är ett viktigt agilt mått som mäter kundernas inställning och lojalitet gentemot en produkt, ett företag eller en tjänst.

NPS baseras på en enda enkätfråga: ”På en skala från 1 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [företag/produkt/tjänst] till en kollega?”

NPS är en enkätfråga, inte en formel. Poängen kategoriseras:

Utmärkt: NPS > 70

Positivt: NPS 50–69

Negativt: NPS < 20

Att komma ihåg 🧠: Generellt sett anses ett resultat över 70 vara utmärkt, resultat mellan 50 och 69 är fortfarande positiva och resultat under 20 anses vara negativa.

5. Levererat värde

Det levererade värdet går utöver slutförandegraden och fördjupar sig i den faktiska affärsnyttan som skapas för kunden. Detta mått mäter ditt projekts konkreta inverkan på organisationens mål.

Detta kundcentrerade mått fokuserar på konkreta resultat såsom ökad kundnöjdhet, höga intäkter, minskade kostnader och förbättrad effektivitet.

Det finns ingen specifik formel för att mäta det levererade värdet, men det mäts genom kundens påverkan på målen (nöjdhet, intäkter, effektivitet etc.).

Genom att fokusera på det levererade värdet kan ett agilt team säkerställa en jämn prestanda som bidrar till en positiv inverkan på organisationen och projektet som helhet.

6. Pågående arbete (WIP)

Arbete under utförande (WIP) är en vanlig metod i Kanban som direkt påverkar arbetsflödets effektivitet och teamets prestanda.

WIP-gränser definierar det maximala antalet uppgifter som tillåts i varje steg på din Kanban-tavla. Detta uppmuntrar teamen att fokusera på att slutföra befintliga uppgifter innan de påbörjar nya, vilket minskar ineffektivitet och förseningar.

WIP-gränser definierar det maximala antalet uppgifter som tillåts i varje Kanban-tavla.

7. Genomströmning

I Kanban- och Lean-Agile-metodiken återspeglar genomströmningen den totala effektiviteten i ditt arbetsflöde. Den mäter den hastighet med vilken ditt team slutför uppgifter och levererar värde till kunden.

Genomströmningen spårar inte bara antalet påbörjade uppgifter, utan mäter specifikt antalet uppgifter som slutförts inom en viss tidsram, till exempel per dag, vecka eller sprint. Detta ger en tydlig bild av ditt teams faktiska leveranskapacitet.

Ett vanligt sätt att beräkna genomströmning är att

Genomströmning = Antal slutförda uppgifter under en tidsperiod/Tidsperiodens längd

8. Felundvikandefrekvens

Defect Escape Rate (DER) visar effektiviteten i dina utvecklingsteamets testinsatser för den fungerande programvaran. Den mäter andelen fel som inte upptäckts under testprocessen och som slutligen upptäcks av dina kunder efter lanseringen.

Formeln för att beräkna defektfrekvensen är:

DER = (1 – Antal fel efter release / Totalt antal fel) x 100 %

En konsekvent insats för att minska DER över tid visar på en stark kvalitetssäkringsprocess.

Att komma ihåg 🧠: En lägre DER indikerar en mer rigorös testprocess som upptäcker fel innan de påverkar kunden. Genom att följa DER över tid kan du enkelt identifiera trender och utvärdera effektiviteten i dina teststrategier.

9. Kodtäckning

Kodtäckning är ett värdefullt mått för agila projektledningsteam för att utvärdera hur grundliga deras testinsatser är och identifiera områden där ytterligare tester kan behövas.

Det kvantifierar andelen kodblock som exekveras under automatiserade testkörningar. Högre kodtäckning tyder i allmänhet på en omfattande testserie, vilket potentiellt minskar risken för oupptäckta fel.

Formeln för att beräkna kodtäckning är:

Kodtäckning = (antal rader kod som exekverats i tester / totalt antal rader kod) x 100 %

10. Arbetsuppgiftens ålder

Work Item Age (WIA) spårar den tid ett arbetsmoment har tillbringat i mjukvaruutvecklingscykeln, från det att det läggs till i backloggen till dess att det är klart.

WIA avslöjar hur länge uppgifter vanligtvis stannar kvar i projektledningssystem. Uppgifter med en genomgående hög WIA kan tyda på flaskhalsar i ditt arbetsflöde, såsom resursbegränsningar och beroende av externa faktorer.

Formeln för att beräkna arbetsuppgiftens ålder är:

WIA = Aktuellt datum – Datum då arbetsuppgiften lades till i backloggen

11. Blockerad tid

I agila metoder, där anpassningsförmåga och snabb leverans är avgörande, belyser blockerad tid den tid som teammedlemmarna lägger på att förhindra framsteg i sina uppgifter.

Att spåra blockerad tid hjälper teamet att identifiera återkommande problem som hindrar flödeseffektiviteten.

Det finns ingen specifik formel för att beräkna blockerad tid. Spåra istället den tid som teammedlemmarna har lagt ner på att försöka komma vidare trots hinder för att förstå vad blockerad tid innebär.

Att spåra blockerad tid kan hjälpa agila team att skapa ett effektivt flöde i sin arbetsmiljö, minimera förseningar och maximera den tid de lägger på att leverera värde till sina kunder.

Att komma ihåg 🧠: Några vanliga orsaker till blockerad tid kan vara väntan på godkännanden, otydliga uppgiftskrav, buggar eller systemavbrott.

12. Release Burndown

Till skillnad från sprintburndown-diagram som spårar framsteg inom en kort period, ger release burndown en övergripande bild av det arbete som återstår för en hel release-cykel, som kan omfatta flera sprintar.

Den visar den totala återstående insatsen för releasen på den vertikala axeln och den återstående tiden på den horisontella axeln.

Vertikal axel: Totalt återstående arbete för releasen

Horisontell axel: Återstående tid i release-cykeln

Release burndown-diagram hjälper agila team att upprätthålla transparens, identifiera risker proaktivt och fatta datadrivna beslut för att säkerställa framgångsrik mjukvaruutveckling och release.

13. Kontrollkort

Kontrolltabeller fokuserar på cykeltiden för enskilda arbetsuppgifter (användarberättelsepoäng, buggar eller fel).

De fungerar som ett tidigt varningssystem för potentiella problem som kan påverka projektleveransen och identifierar också inkonsekvenser i cykeltider, vilket gör det möjligt för teamen att undersöka de bakomliggande orsakerna. Detta hjälper dem att sträva efter ett mer förutsägbart arbetsflöde.

Att komma ihåg 🧠: Använd kontrolltabeller tillsammans med andra agila mätvärden, såsom gränser för pågående arbete och genomströmning, för att få en mer omfattande bild av dina arbetsflöden.

14. Kodomsättning

Kodomsättning är ett agilt mått som återspeglar de totala förändringarna i din kodbas. Det mäter volymen kod som har lagts till, modifierats eller tagits bort under hela utvecklingscykeln.

Även om en viss omsättning är naturlig kan en alltför hög omsättning tyda på potentiella problem med kodens stabilitet.

Kodomsättning uttrycks vanligtvis i procent och beräknas genom att dividera det totala antalet kodrader som lagts till eller tagits bort under en viss period med det totala antalet kodrader i basen i början.

Formeln för att beräkna kodomsättning är:

Kodomsättning = [(Antal tillagda kodrader + Antal rader som tagits bort) / Totalt antal kodrader i början] x 100 %

15. Undersökningar om teamets tillfredsställelse

Undersökningar om teamets tillfredsställelse mäter moralen, nöjdheten och det allmänna välbefinnandet inom dina agila mjukvaruutvecklingsteam. Genom att regelbundet samla in feedback kan du identifiera områden som kan förbättras i dina agila processer och främja en positiv arbetsmiljö.

Bonus: Här är 15 KPI:er och mätvärden för produktledning som produktchefer kan använda för att uppnå sina mål.

Hur man spårar agila KPI:er med ClickUp

Att spåra agila mätvärden och KPI:er med hjälp av kalkylblad är tidskrävande och ineffektivt, har begränsningar när det gäller samarbete och är felbenäget på grund av bristen på automatisering, vilket leder till fel i dataöverföringen.

Istället erbjuder ClickUps projektledningsprogramvara för agila team verktyg och funktioner för att automatisera spårning av agila KPI:er och mätvärden.

Låt oss se hur agila team kan prioritera åtgärdsbara mätvärden, sätta mål och kontinuerligt iterera för förbättring – allt inom en enda plattform.

Sätt upp mål och målsättningar

ClickUp-mål är övergripande mål som delas upp i mindre delmål. Tänk på dessa delmål som affärsmål som du måste uppnå för att nå dina övergripande mål.

När du uppnår dessa mål uppdateras dina mål i realtid.

Det bästa är att du kan anpassa de agila mätvärden du väljer för att mäta målen.

Till exempel:

Siffror: Procentandelar och poäng

Valuta: Mätvärden som kodtäckning och cykeltid

Uppgifter: Spåra prestanda baserat på slutförda uppgifter

Skapa sprintmål, veckovisa försäljningsmål och mer på ClickUp Goals

Så här kan du ställa in dina agila mätvärden och KPI:er i ClickUp Goals

Så här kan du skapa och följa upp mål i ClickUp:

Steg 1: Skapa ett mål

Öka NPS-poängen från 6 till 7,5.

Steg 2: Sätt upp mål för att uppnå detta mål

Få 10 nya 5-stjärniga betyg på G2

Minska antalet supportärenden per vecka med 25 %.

Ta itu med de tre viktigaste frågorna som dina kunder nämner

Steg 3: Definiera de viktigaste mätvärdena som du kommer att använda för att mäta dina framsteg mot målet

Ta reda på andelen förespråkare och kritiker

Kundundersökningar

Steg 4: Börja följa framstegen tills du uppnår önskade resultat

Använd ClickUps projektledningsprogramvara för att få insyn i mätvärdena och teamets framsteg, kommunicera med ditt utvecklingsteam och samarbeta med alla.

Proffstips💡: Använd mallar för målsättning och appar för måluppföljning för att säkerställa att dina mål är tidsbundna, specifika, mätbara, relevanta och uppnåbara.

Visuella instrumentpaneler för praktiska insikter

Få en realtidsvy av framstegen för dina agila mätvärden med ClickUp Dashboards

Använd ClickUp Dashboards för att visuellt representera dina agila mätvärden, så slipper du använda kalkylblad eller externa verktyg som Jira.

Få omedelbar insikt i viktiga områden som:

Sprintframsteg: Visualisera återstående arbete inom en sprint med hjälp av burndown-diagram.

Fördelning av problemtyper: Identifiera trender i buggar, funktionsförfrågningar och andra problem

Teamets hastighet: Mät det arbete som ditt team utför under varje sprint.

Distributionsfrekvens: Spåra hur ofta ditt team släpper uppdateringar eller nya funktioner.

Cykeltid och ledtid: Förstå den genomsnittliga tiden som läggs på uppgifter i hela ditt arbetsflöde.

Spåra och prioritera åtgärdsbara mått

Med ClickUps KPI-mall kan du följa ett brett spektrum av mått. Prioritera dock de som direkt påverkar ditt teams mål, till exempel:

Produktivitetsmått: Utvärdera effektivitet och resultat

Kvalitetsmått: Mät felfrekvensen och den övergripande kodkvaliteten.

Mätvärden för förutsägbarhet: Spåra uppskattningens noggrannhet och projektets leveranstider.

Mätvärden för kundnöjdhet: Mät användarupplevelsen och feedbacken på din produkt.

Ladda ner denna mall Spåra och visualisera viktiga prestationsindikatorer med ClickUp KPI-mallen.

Iterera och anpassa för kontinuerlig förbättring

Utnyttja ClickUps mall för projektmått för att mäta, övervaka och visualisera framstegen för dina agila mått inom ClickUp.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för projektmått ger en översikt över de kritiska agila mått som ditt team följer.

Planera regelbundna genomgångar för att analysera dina agila mätvärden i ClickUp. Identifiera trender, införa nya mätvärden, förfina dina uppföljningsprocesser i takt med att teamets behov utvecklas, utvärdera framstegen mot målen och identifiera områden som kan förbättras.

Är du redo att utnyttja kraften i agila mätvärden och KPI:er för ditt team?

Helst bör du övervaka alla relevanta agila mätvärden och KPI:er för att mäta ditt teams prestanda.

ClickUps agila projektledningsplattform hjälper dig att göra just det. Använd ClickUp Goals för att sätta upp mål för de viktigaste agila mätvärdena, följ upp framstegen med fördefinierade mallar, mät framstegen med ClickUp Dashboards och rapportera rätt mätvärden och KPI:er till dina intressenter för att bygga upp deras förtroende för dina team.

Centralisera din mätningsspårning för oöverträffad transparens utan att behöva jonglera med flera verktyg och kalkylblad.

Registrera dig gratis på ClickUp för att följa dina agila mätvärden och KPI:er.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är en KPI i agil projektledning?

Inom agilitet definieras en KPI (nyckeltal) som specifika mätvärden som mäter ditt teams prestanda i slutet av varje iteration eller sprint. Fördelarna med att mäta agila KPI-mätvärden är kontinuerlig uppföljning av framsteg, beslutsfattande om teamets arbetsbelastning och värdefull insikt i hur teamet arbetar. De inkluderar hastighet, sprintburndown-diagram och kumulativa arbetsflödesdiagram.

2. Vad är mått i agilitet?

Mätvärden i den agila metodiken ger insikter om produktiviteten genom de olika stadierna av mjukvaruutvecklingen, bedömer produktens kvalitet och spårar teamets prestanda. De kan skräddarsys på individ- och teamnivå. På teamnivå bedömer de projektets övergripande hälsa, medan de på individnivå kan användas för att identifiera individuella prestationer i förhållande till deras framsteg.

3. Vad är Scrum-mått och KPI:er?

Agila team använder Scrum-mått och KPI:er för att mäta effektiviteten i sina processer, följa upp framstegen mot specifika mål, identifiera förbättringsområden, optimera sina agila arbetsflöden och ge intressenterna insyn i projektet.