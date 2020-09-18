Den ultimata guiden till agil produktutveckling (2025)

Vill du lära dig mer om agil produktutveckling?

Oavsett om du utvecklar programvara eller tillverkar hårdvaruprodukter hjälper den agila processen dig att göra din utvecklingscykel kortare och mer produktiv.

Och om du vill lära dig grunderna i den agila metoden har du kommit rätt.

I den här artikeln lär du dig vad den agila metoden är, hur den fungerar, dess fördelar och vilket agilt projektledningsverktyg som passar dig bäst.

Låt oss sätta igång!

Vad är agilt?

Den agila metoden är en uppsättning metoder som hjälper team att minska utvecklingscykelns längd och skapa användarcentrerade produkter.

Hur fungerar det?

Ett agilt team arbetar i korta sprintar på 2–4 veckor för att bygga en fungerande version av produkten.

I slutet av varje sprint presenterar de denna version för viktiga intressenter. Baserat på feedbacken från varje intressent går de vidare till nästa sprint.

Du upprepar denna process tills slutprodukten uppfyller allas förväntningar.

Varför?

Korta sprintar hjälper dig att minska den totala produktionstiden.

Regelbundna genomgångar med intressenterna hjälper dig att hålla dig uppdaterad om kundernas behov.

Resultatet?

Ett bättre produkt utvecklat på kortare tid!

Detta är naturligtvis en mycket annorlunda utvecklingsstil jämfört med traditionella projektledningsmetoder som vattenfallsmetoden.

Hur skiljer sig det agila ramverket från vattenfallsmetoden?

Ett agilt projekt innehåller flera sprintar eller utvecklingscykler, medan vattenfallsmetoden har en enda produktionscykel som kan pågå i månader eller till och med år.

Dessutom testar den agila metoden produkterna kontinuerligt under hela utvecklingscykeln. Waterfall-team genomför produkttester först efter att produkten är helt färdigutvecklad.

Det innebär att kunden kan granska produkten först efter att produktionscykeln är avslutad. Med Agile involverar du dock kunderna aktivt under hela produktutvecklingsprocessen, vilket hjälper dig att skapa överlägsna produkter.

Vem kan använda den agila metoden?

Även om det agila ramverket utvecklades för mjukvaruutvecklingsprojekt betyder det inte att metoden inte kan användas för hårdvaruutveckling eller andra branscher.

Du kan faktiskt använda den agila utvecklingsmetoden inom alla typer av sektorer, såsom finans, marknadsföring och till och med byggbranschen.

Läs våra artiklar om projektledningsprogramvara för byggbranschen och tips från experter om hur du blir agil.

Vad bygger Agile på?

Agile Manifesto är ett kortfattat dokument som sammanfattar vad metodiken står för. Det beskriver fyra värderingar och tolv principer för alla agila utvecklingsteam.

Även om det inte finns några fasta regler som du måste följa, påverkar värderingarna och principerna alla processer inom agil mjukvaruutveckling.

Tillsammans utvecklar de agila principerna och värderingarna ett agilt tankesätt bland teammedlemmarna, ett tankesätt som är inriktat på maximalt samarbete och innovation.

De fyra agila värdena är:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar

Omfamna förändring istället för att följa en plan

De 12 agila principerna kan delas in i fyra grupper:

1. Principer för agil projektledning om kundnöjdhet

Prioritera att tillgodose kundernas behov för att leverera högkvalitativ, fungerande programvara inom utsatt tid.

Acceptera ändringar i kraven i sista minuten

Leverera varannan vecka eller månad för att få kontinuerlig feedback från kunderna och anpassa produkten därefter.

2. Agila projektledningsprinciper om kvalitet

Fokusera på hur väl din fungerande produkt tillfredsställer kunderna för att bedöma dess framgång.

Håll en jämn utvecklingstakt för att hålla jämna steg med den testdrivna utvecklingsprocessen.

Var kontinuerligt uppmärksam på teknisk excellens och god design, eftersom detta förbättrar ditt teams agilitet.

3. Principer för agil projektledning om samarbete

Projektets intressenter och utvecklare måste samarbeta aktivt under hela utvecklingsprocessen.

Bygg projekt kring motiverade teammedlemmar och ge dem det stöd de behöver.

Delta i personliga samtal, eftersom det är det mest tillförlitliga och effektiva sättet att förmedla information. Uppmuntra teammedlemmarna att kommunicera direkt.

Självorganiserade team som arbetar med minimal övervakning ger bäst resultat.

4. Principer för agil projektledning om teamledning

För att öka agiliteten bör du hålla dina processer enkla och bli av med icke-väsentligt arbete.

Utvärdera ditt teams prestationer kontinuerligt och finjustera dem för att bli ett bättre och mer effektivt team.

Vilka olika roller finns det i ett agilt team?

Ett agilt projekt är som en stor musikal. Kulisser och kostymer kan komma senare.

Men för att den verkligen ska lyckas krävs det först och främst fantastiska konstnärer.

Och agila teammedlemmar är själva rena konstnärer!

Även om de har olika kompetenser och bakgrunder arbetar de alla tillsammans för att lösa de problem som uppstår. Denna typ av tvärfunktionellt samarbete är grunden för ett agilt teams kultur av innovation.

Men vilka är dessa människor och vilka är deras ansvarsområden?

Här är en lista över viktiga agila teammedlemmar och vad de gör.

1. Produktägare

Produktägaren (ibland kallad produktchef ) är där allt börjar.

De är teamets superdator: den ultimata källan till information om kundernas behov.

En produktägare arbetar nära användarna, dokumenterar deras krav och översätter dessa till produktbackloggen. Precis som en dator är de oumbärliga för alla projektprocesser!

2. Projektledare

Om produktägaren är källan till all kundrelaterad information, är projektledaren ansvarig för att använda den på ett bra sätt.

De samordnar utvecklingsteamet för att bygga en produkt enligt produktägarens riktlinjer.

Ännu viktigare är att de håller ett noggrant öga på de rörliga delarna i projektcykeln, såsom sprints och dess olika stadier.

Om du följer Scrum-metoden delas dock projektledarens roll mellan produktägaren, Scrum-mästaren och utvecklingsgruppens medlemmar.

3. Utvecklingsteam

Utvecklingsteamet är armén på fältet. De är praktiskt involverade i produktutvecklingen.

Agila utvecklingsteam är självorganiserade, tvärfunktionella team som består av designers, ingenjörer, programmerare, affärsanalytiker etc.

4. Intressenter

Även om projektets intressenter inte har någon praktisk roll i utvecklingsprocessen, styr deras synpunkter produkten i rätt riktning.

De fyra huvudtyperna av projektintressenter i den agila metoden är:

Beställare eller köpare av slutprodukten

Slutanvändare

Partners som stöder produktionen

Insiders som seniora chefer eller ledande befattningshavare

Deras behov och vision driver olika delar av produkten.

Vilka olika metoder finns det för agil produktutveckling?

Den agila metoden är inte längre bara en produktutvecklingsprocess.

Under årens lopp har agila metoder kommit att representera en större filosofi om produktion.

Agile-paraplyet omfattar ett brett spektrum av metoder för utveckling av programvara och hårdvara.

Men de har alla ett gemensamt mål: att utveckla en bättre produkt på kortare tid!

Vanligtvis bör en agil coach eller ett agilt team ha praktisk kunskap om grunderna i de vanligaste agila metoderna för mjukvaruutveckling.

Här är en kort översikt över några varianter av den agila utvecklingsmetoden:

Scrum är nästan helt likt det agila ramverket, med undantag för några viktiga skillnader.

Den viktigaste skillnaden är närvaron av en Scrum-mästare som guidar utvecklingsteamet.

Dessutom har Scrum-teammedlemmarna mycket större självständighet i sitt dagliga arbete och arbetar med minimal övervakning. För att detta ska fungera måste de dock ha tillräcklig erfarenhet.

Scrum-ramverket passar bättre för projekt som utvecklas kontinuerligt.

För att lära dig mer om Scrum-evenemangen eller ceremonierna som ingår i denna agila utvecklingsprocess, klicka här.

Toyota var pionjärer inom tillverkningsprocessen på 70-talet med fokus på att minska alla typer av slöseri. Denna värdedrivna process, som nu kallas Lean, anpassades vidare för att passa all mjukvaruproduktion.

Lean-principerna hjälper dig att minska slöseri från överflödiga lager, överproduktion, överarbetade teammedlemmar etc.

Lean är utmärkt för att förenkla arbetsflöden och leverera endast det som är värdefullt för kunden.

Precis som Lean är även Kanban-projektledning en japansk uppfinning. Den tar dock ett visuellt grepp på produktutveckling.

Teamen använder en Kanban-tavla för att följa varje uppgift från start till slut. Detta främjar transparens och förbättrar teamets förmåga att upptäcka och hantera flaskhalsar.

4. XP

Extreme Programming, eller XP, delar också nästan alla grundläggande principer med Agile (precis som Scrum).

Den har dock flera specifika tekniska metoder för mjukvaruutveckling, såsom testning, refaktorisering och parprogrammering.

XP fokuserar också på att skapa konsekventa projektfaser för utvecklare, vilket gör det till ett utmärkt val för komplexa projekt.

Hur fungerar agil produktutveckling?

Nu känner du till grunderna i Agile.

Men du undrar kanske hur det fungerar i praktiken.

Oroa dig inte. Vi hjälper dig.

Den typiska agila processen är ganska enkel att förstå.

Den har bara två viktiga faser:

Planering

Sprints

I det här avsnittet går vi igenom grunderna för båda och förklarar hur de fungerar.

För att göra det roligt och enkelt använder vi ett exempel på ett eget agilt projekt!

Vi ska försöka bygga en app för pizzaleverans som samlar de bästa erbjudandena för sina användare.

Blir du sugen på mer kunskap?

Låt oss då dyka in i den agila utvecklingsprocessen för detta projekt!

Fas 1: Planering

Din pizzaleveransapp hjälper användarna att spara tid som de annars skulle spendera på att bläddra igenom erbjudanden och menyer.

Så varför skulle din projektplan behöva slösa tid?

Effektiv agil planering fokuserar främst på dessa fyra områden:

A. Produktvision

Detta är en enkel, kortfattad beskrivning av vad din produkt ska uppnå.

När projektet väl har startat bör varje åtgärd du vidtar kunna spåras tillbaka till visionsdokumentet.

Den bör vara tillräckligt specifik för att begränsa din avsikt, men tillräckligt bred för att rymma olika möjligheter under produktionen.

Exempel: Att ge människor möjlighet att välja de bästa pizzorna till lägsta pris.

Produktplanen lyfter fram alla viktiga funktioner som krävs för att skapa en funktionell produkt.

Du kan också lägga till en lista över USP-funktioner (unique selling proposition) som skiljer din produkt från marknadsstandarderna.

Exempel: En funktion som låter användare jämföra priser och leveranstider för pizza mellan olika restauranger.

Eftersom det är en ”färdplan” är det ännu viktigare att den innehåller en grov produktionsplan för teamet.

C. Produktbacklog

En produktbacklogg innehåller alla punkter från den agila roadmappen. Det är dock inte bara en att göra-lista.

Den utvecklas och hanteras av produktägaren, som lägger till prioriteringar och uppskattningar för varje funktion i den.

Dessutom tilldelas produktbackloggposter till utvecklingsteamet utifrån deras prioritet.

Produktbackloggen är dock inte fastlåst i tiden.

När produktägaren får nya insikter om kundernas beteende kan även backloggen ändras för att anpassas efter kundernas behov.

D. Releaseplan

När du har planerat din backlog kan du fastställa en releaseplan för olika uppsättningar av funktioner som ska utvecklas under olika sprintar. Resultatet av varje sprint kallas för ett ”inkrement”.

Exempel:

Sprint 1: Skapa funktioner för användarintroduktion

Sprint 2: Utveckla funktioner för att jämföra pizzor

Bonus: Se fler mallar för produktledning här.

Fas 2: Sprints

Om planeringsfasen kan liknas vid att skriva manus till en film, så är sprints som att spela in filmen!

All produktionsaktivitet sker i sprintar som varar mellan 2 och 4 veckor.

Det är också i detta skede som tester, granskningar och ändringar sker.

Detta gör sprints till den längsta, mest resurskrävande och mest produktiva delen av den agila produktutvecklingsprocessen.

Så här genomförs en sprintcykel i den agila produktledningsprocessen:

A. Sprintplanering

Releaseplanen begränsar den bredare agendan för varje sprint.

Men det är först under sprintplaneringsmötet som teamet bestämmer hur det ska uppnås.

I produktbackloggen nämns till exempel att onboardingprocessen är en prioritet och måste slutföras under den första sprinten.

Under det första sprintplaneringsmötet beslutar teamet vilka uppgifter och deluppgifter som krävs. Denna lista kallas sprintbacklog.

Uppgifterna som nämns i sprintbackloggen tilldelas sedan teammedlemmarna, tillsammans med specifika mål och deadlines.

Kort sagt, sprintplaneringsprocessen lägger upp en väg för sprinten.

Allt ditt team behöver göra nu är att sätta igång.

B. Dagliga standup-möten

Agila värderingar insisterar på personliga möten för bättre samordning.

Särskilt när arbetet är i full gång under sprints.

Det dagliga standup-mötet är ett sätt att förbättra sådan kommunikation.

I detta möte samlas utvecklingsteamet 15 minuter varje morgon för att diskutera föregående dag, planera för dagen som ligger framför dem och eventuella hinder som kan uppstå.

Dessa dagliga möten är tillräckligt korta för att undvika utdragna diskussioner men tillräckligt långa för att dela med sig av dagens höjdpunkter.

Och precis som en god pizza kan en bit av den mätta dig!

Efter veckor av intensivt arbete för att slutföra sprintbackloggen levererar teamet en inkrementell uppdatering. Teamet presenterar den fungerande programvaran för de viktigaste intressenterna vid sprintgranskningsmötet.

Detta är en möjlighet för teamet att mäta användarnas direkta feedback och identifiera eventuella förändringar som behöver göras.

I detta skede är din produkt som en pizzabotten med lite sås och toppings.

Om ingredienserna är rätt kommer lite värme (eller feedback) bara att göra det till en bättre produkt!

Ett agilt team fokuserar på att förbättras för varje sprint.

Det är därför de efter granskningen, innan de går vidare till nästa sprint, tar en paus för att genomföra en retrospektiv.

Detta möte är en intern genomgång av vad som fungerade och vad som inte fungerade i den föregående sprinten.

Teamet använder denna information för att förbättra sig i nästa sprint.

Och med varje version av den fungerande programvaran kommer de närmare slutprodukten.

De tre viktigaste fördelarna med agil produktutveckling

Nu har du förstått hur mycket den agila metoden skiljer sig från traditionella produktionsmetoder.

Men varför ska just du använda den?

Här är de tre viktigaste fördelarna med att använda Agile:

1. Snabbare kommunikation och bättre informerade intressenter

Dålig kommunikation är en av de största orsakerna till att projekt misslyckas.

Men den agila processen förhindrar detta genom att sätta kommunikationen i centrum för projektet.

Teammedlemmarna interagerar med varandra varje dag i sina dagliga standups.

Produktägaren, som representant för kunden, är en del av varje process.

Utvärderingar efter varje sprint uppmuntrar direkt deltagande från intressenterna i produktionsprocessen.

Under hela projektet är teamen beroende av personlig interaktion framför alla andra former av interaktion.

Det är verkligen det snabbaste sättet att få saker gjorda!

2. Skapar en innovativ miljö

Kan du förvänta dig att teammedlemmarna ska vara innovativa om du också kräver att de ska skriva tråkiga dokument och rapportera till ett dussin personer?

Agile-skaparna insåg att för många processer hämmar innovation.

Och det är därför agila principer är tydliga när det gäller vad teamets prioriteringar bör vara.

Ett agilt team fokuserar på att leverera fungerande programvara i flera iterationer.

Medan traditionella metoder fokuserar på att uppnå perfektion i ett enda försök, betonar Agile en ”pröva och förbättra”-metod. Det är därför den agila miljön är en kraftkälla för designtänkande och kreativitet.

3. Snabbare produktionscykler

Här är en skräckhistoria för en utvecklare:

Att arbeta med en produkt i månader i sträck bara för att inse att den inte alls uppfyller kundernas förväntningar!

Ja, det är rena mardrömmen.

Det kommer att ta dig tillbaka till stenåldern i ditt projekt!

Tack och lov kan du i ett agilt projekt upprätthålla en jämn takt i både produktion och granskningar.

Kundsamarbete ger dig feedback från användarna under produktions- och testfaserna.

Eftersom sprintens längd är begränsad till 2–4 veckor finns det dessutom en naturlig barriär mot förseningar i produktutvecklingsprocessen.

Om du vill lära dig mer om fördelarna med agil mjukvaruutveckling har vårt team sammanställt ytterligare sex skäl i det här inlägget.

Allt detta hjälper dig att snabbt utveckla en marknadsfärdig produkt.

Men alla dessa fördelar gör inte produktutvecklingen enklare.

Du har fortfarande många problem att lösa, till exempel:

Hur kan du få ett team att kommunicera smidigt med varandra och med intressenterna?

Hur håller du koll på ditt teams agilitet?

Hur kan du hålla koll på det svindlande tempot och hundratals sprintaktiviteter?

Dussintals frågor. En enda lösning.

Du behöver ett kraftfullt projektledningsverktyg.

Och inte vilket verktyg som helst – du behöver det bästa på marknaden, ClickUp.

Det bästa agila projektledningsverktyget 2022: ClickUp

Med ett brett utbud av funktioner för agil produktutveckling och samarbete har ClickUp allt som behövs för att stödja alla agila team (internt och på distans )!

Här är några exempel på hur ClickUps funktioner stöder den agila produktutvecklingsprocessen:

A. Hantera sprintar med sprintlistor och sprintpoäng

Sprints är de längsta faserna i den agila utvecklingsprocessen, och var och en av dem är ett minfält av snabba aktiviteter.

Naturligtvis kan du inte missa en enda bit information.

Men hur kan du hantera sprints utan omfattande dokumentation?

Använd bara ClickUps funktion Sprint Lists.

Det här är enkla checklistor som delar upp varje sprint i små uppgifter. Du kan bocka av uppgifterna på listan allteftersom du går igenom produktens roadmap.

Du kan skapa en checklista för alla dina agila projekt, uppgifter, deluppgifter och till och med dina användarberättelser. Lägg till Scrum-poäng i en lista för att räkna ut hur lång tid det kommer att ta att slutföra backlog-posterna.

Men det är inte allt.

Du kan inte hantera en sprint utan att ha några sprintpoäng kopplade till den, eller hur?

För att hjälpa dig att övervaka din arbetsbelastning kan du i ClickUp lägga till sprintpoäng för effektiv resurshantering. Detta är särskilt användbart när du använder tidslinjevyn för att organisera ditt schema.

Hur?

Eftersom du enkelt kan lägga till sprintpoäng till dina uppgifter kan du bättre avgöra allas kapacitet för en bättre arbetsfördelning.

Och om det inte var tillräckligt hjälpsamt kan du med ClickUp välja ditt eget poängsystem. Oavsett om du föredrar Fibonacci-sekvensen (1,2,3,5,8), det linjära numreringssystemet (1,2,4,8) eller något annat – ClickUp kan hantera det!

B. Få en fullständig översikt över projekten på instrumentpanelerna

Oavsett om ditt agila team arbetar på distans eller på samma kontor måste de ha full kontroll över sina projekt.

ClickUps Dashboard -funktion fyller detta behov.

Den ger dig snabba visuella sammanfattningar av hela projektet så att du kan se till att allt flyter på smidigt.

Dessutom kan du anpassa din instrumentpanel med sprintwidgets som:

Burndown-diagram : den återstående arbetsmängden i ett projekt

Burnup-diagram : den mängd arbete som redan har utförts i ett projekt

Hastighetsdiagram : andel slutförda uppgifter

Kumulativa flödesscheman : uppgiftsförlopp över tid

Agile ersätter långa, mållösa möten med snabba, sammanfattande uppdateringar.

ClickUp uppmuntrar snabb och tydlig kommunikation mellan teamen med sin kommentarsektion.

Använd den för:

Detaljerade samtal: om en specifik uppgift, aktivitet eller uppdrag

Tagga teammedlemmar: för att uppmärksamma dem på viktiga kommentarer

Delning av dokument och filer: relaterade till projektet

Men är du orolig för att den stora mängden kommentarer om buggfixar kommer att överväldiga produktteamet?

Oroa dig inte, ClickUps funktion Tilldelade kommentarer hjälper dig.

Omvandla alla kommentarer till uppgifter och tilldela dem till dig själv eller en annan teammedlem. ClickUp meddelar teammedlemmen och visar kommentaren i fliken Hem i deras inkorg så att de inte missar den.

När de är klara med uppgiften kan de helt enkelt lösa kommentaren för att ange att uppgiften är slutförd.

D. Bjud in intressenter att samarbeta med anpassade åtkomsträttigheter

Regelbundet samarbete med kunderna gör den agila metoden unik.

Och ClickUps funktion Anpassade åtkomsträttigheter gör det möjligt.

Funktionen hjälper en agil produktchef att dela dina projektfiler, mappar och uppgiftslistor med vem som helst utanför din arbetsplats.

Men du behåller fortfarande fullständig kontroll över vilka " behörigheter " intressenten beviljas.

Några exempel på behörigheter är:

Kan visa : visa projektdetaljer men inte interagera

Kan kommentera : för att kommentera uppgifterna och uppgiftslistorna

Kan redigera : redigera uppgifter men inte skapa dem

Skapa och redigera : för att skapa egna uppgifter och deluppgifter

Kan radera: radera uppgifter som de inte har skapat

Men det är inte allt.

ClickUp erbjuder en fantastisk variation av projektledningsfunktioner som underlättar agil transformation, till exempel:

Slutsats

En agil produktutvecklingsprocess kommer att ta din organisations produktivitet till nästa nivå.

Du kommer inte bara att utveckla mer användarcentrerade produkter, utan också lägga mindre tid och resurser på processen.

Men för att anpassa dig till den agila metoden (och hålla jämna steg med den) behöver du rätt teknik som stöd.

Så varför inte registrera dig för ClickUp redan idag?

ClickUp är särskilt utformat för agila team och fokuserar på att frigöra deras potential.

Från sprintlistor till detaljerade rapporter – den har allt du behöver.

ClickUp tar hand om alla svåra projektuppgifter så att du kan fokusera på att hjälpa ditt agila team att glänsa!