De 15 bästa programvarorna för byggprojektledning 2025 (gratis och betalda)

Som byggprojektledare är ett av de första stegen du tar att se till att din struktur har en stark grund. 👷

På samma sätt måste du, när du bygger upp ditt byggföretag från grunden, se till att du har rätt verktyg, till exempel rätt programvara för hantering av byggprojekt.

Oavsett om du arbetar inom bostads-, kommersiell eller industriell byggbransch hjälper bygghanteringsverktyg dig att hantera projektets deadlines samtidigt som du håller dig inom projektets budget .

Enligt Finances Onlines statistik över projektledningsprogramvara anser 8 av 10 projektledare att projektportföljhantering blir en avgörande faktor för företagets framgång. (Axelos, 2019)

Men vilken byggprogramvara passar bäst för dina behov?

I den här artikeln går vi igenom varför du behöver programvara för byggprojektledning och granskar de femton bästa verktygen som finns tillgängliga idag.

Dags att bygga vidare på några idéer! ⛏

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår lista över de 15 bästa programvarorna för byggprojektledning för team, med deras styrkor och unika försäljningsargument. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning med obegränsat antal användare och uppgifter) (Bäst för omfattande projektledning med obegränsat antal användare och uppgifter) OrangeScrum (Bäst för öppen källkodsbaserad schemaläggning och resurshantering) Asana (Bäst för visuell projektplanering och uppgiftshantering) Clockify (Bäst för gratis tidrapportering och beräkning av fakturerbara timmar) OpenDocMan (Bäst för dokumenthantering och lagring) Wrike (Bäst för arbetsintelligens och riskidentifiering) Fieldwire (Bäst för uppgiftsfördelning och realtidsmeddelanden) Methvin (Bäst för byggkostnadsberäkning och jobbkostnadsberäkning) Fluix (Bäst för arbetsflödeshantering utan kodning och digitaliserade dokument) Zoho Projects (Bäst för molnbaserad projektledning med tidrapportering) TeamGantt (Bäst för projektledning baserad på Gantt-diagram) Buildertrend (Bäst för resurshantering och kundkommunikation) PlanGrid (Bäst för fältprojekt och kostnadshantering) Procore (Bäst för integrerad projektuppföljning och samarbete) CoConstruct (Bäst för byggare och renoverare av specialanpassade hus)

Vad är programvara för byggprojektledning?

Byggprojektledning är processen att planera, organisera och kontrollera aktiviteter som är kopplade till ett byggprojekt. Det innefattar att schemalägga resurser, delegera uppgifter och övervaka framsteg för att säkerställa att projekten slutförs inom fastställda tidsramar och budgetar.

Projektledning inom byggbranschen innefattar även att övervaka upphandlingar, se till att nödvändiga avtal finns på plats och hantera entreprenörernas prestationer.

Vad ska man leta efter i gratis programvara för projektledning inom byggbranschen?

En programvarulösning för byggledning kan ha stor inverkan på effektiviteten och framgången för dina projekt. Därför har vi utvecklat en omfattande metodik som hjälper dig att välja det bästa verktyget. Låt oss titta närmare på det:

Viktiga funktioner

Det första vi tittar på är programvarans funktioner. Det rätta verktyget ska ha funktioner som är speciellt utformade för att möta byggprojektens unika behov. Här är några viktiga funktioner som vi anser att alla bra programvaror för byggprojektledning bör ha:

Uppgiftshantering: Detta gör att du kan delegera uppgifter, övervaka framsteg och hantera deadlines på ett effektivt sätt.

Schemaläggning: Verktyget ska underlätta planering och schemaläggning av uppgifter, resurser och milstolpar.

Dokumenthantering: Det är viktigt att ha en central plats för hantering av viktiga dokument som ritningar, kontrakt och tillstånd.

Budgetering och kostnadskontroll: Programvaran ska hjälpa dig att spåra utgifter och kontrollera kostnader.

Kommunikations- och samarbetsverktyg: Programvaran bör underlätta effektiv kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna.

Priser

Kostnaden för programvaran är en avgörande faktor. Priset på programvara för byggprojektledning varierar beroende på dess funktioner, antalet användare och prismodellen. Vi rekommenderar att du väger programvarans kostnad mot dess värde för att säkerställa att den passar din budget utan att kompromissa med nödvändiga funktioner.

Recensioner

Recensioner kan ge värdefull information om programvarans prestanda och tillförlitlighet. Vi har samlat recensioner från tredjepartsrecensionssajter för att ge dig en bättre bild av vad riktiga användare tycker om de olika programvarorna för byggprojektledning som finns tillgängliga.

Integrationsmöjligheter

Programvaran bör kunna integreras med andra verktyg som du redan använder, till exempel bokföringsprogram, e-post eller CAD-verktyg. Detta möjliggör ett smidigt dataflöde och kan avsevärt förbättra den totala produktiviteten.

Provperioder och kostnadsfria abonnemang

Slutligen rekommenderar vi att du kontrollerar om programvaran erbjuder en provperiod eller ett gratisabonnemang. På så sätt kan du testa programvaran i en verklig miljö innan du bestämmer dig. Det är ett utmärkt tillfälle att bedöma om verktyget uppfyller dina behov och är användarvänligt.

De 15 bästa programvarorna för byggprojektledning (gratis och betalda)

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning med obegränsat antal användare och uppgifter)

Prova ClickUp Använd ClickUp för att enkelt spåra byggprojekt och undersökningsresultat med uppdateringar i realtid.

ClickUp är världens högst rankade programvara för produktivitet och byggprojektledning som används av högproduktiva team i både små och stora företag.

Här är varför ClickUp är den bästa programvaran för projektledning inom byggbranschen

ClickUp erbjuder dig obegränsat antal användare, obegränsat antal uppgifter och massor av andra fantastiska funktioner helt gratis!

Och det finns inga begränsningar för de projektledningsfunktioner du kan använda med ClickUp.

ClickUps viktigaste funktioner

ClickUp har alla funktioner som byggprojektledare behöver för att hantera projekt framgångsrikt.

Här är en snabb överblick över några av dem:

Ladda ner den här mallen Synkronisera teamets och entreprenörens resurser, följ framstegen och visualisera projekt med denna ClickUp-mall för byggprojektledning.

Fördelar med ClickUp

Kraftfull gratisversion med stöd för obegränsat antal användare

Funktioner för projektledning i företag , inklusive automatisering, resurshantering och instrumentpaneler

Se till att ditt byggteam utför uppgifterna i rätt ordning med uppgiftsberoenden.

Skapa och håll koll på ditt byggföretags mål

Visualisera arbetsflöden för byggprojekt med ClickUp Mind Maps

Använd tidsuppskattningar för att förutsäga hur lång tid varje uppgift kommer att ta

Skapa kunskapsbaser och samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Docs.

Lägg till tid till valfri uppgift med vår Global Time Tracker

Stöder macOS-, Windows- och Linux-plattformar

Håll främlingar borta från ditt projekts byggarbetsplats (alias ClickUp) med hjälp av sekretess, behörigheter och gäster.

Begränsningar för ClickUp

Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)

Och känn dig fri att utforska alla spännande funktioner som denna kostnadsfria programvara för byggprojektledning har att erbjuda!

Priser för ClickUp

ClickUp-recensioner

”Jag gillar de olika sätten jag kan visualisera mitt projekt och relaterade uppgifter på. Jag kan skapa en mind map över mitt projekt, se det som en lista, på en Kanban-tavla, som ett Gantt-diagram eller till och med i tabellformat. Appen fungerar med alla de olika sätt jag gillar att tänka och planera mina projekt och uppgifter på, vilket ger mig friheten att planera på ett sätt som fungerar för mig.” – G2Crowd

”Ett verktyg som förändrar livet. Ger tillbaka det välbehövliga perspektivet på högprioriterade uppgifter. Hjälper till att hålla reda på vad vi har åstadkommit och lagt mer tid på under ett visst år. Kan inte leva utan det!” – Verifierad recension på Capterra

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

2. OrangeScrum (bäst för öppen källkodsplanering och resurshantering)

Via Orangescrum

OrangeScrum är ett open source-program för byggplanering som hjälper team med resursfördelning, tidshantering och samarbete.

Men om du vill hantera projekt effektivt med den kostnadsfria planen måste du köpa tillägg för viktiga funktioner som dokumenthantering, mallar för byggprojekt och mer.

OrangeScrums viktigaste funktioner

Dashboards som ger realtidsinformation om ditt team, dina projekt och dina resurser

Funktioner för tidrapportering och tidrapporter

Resurshanteringsfunktioner för effektiv resursfördelning

Funktioner för resursplanering

Fördelar med OrangeScrum

Anpassade uppgiftsstatusar för dina projektbehov

Slack-integration för snabb kommunikation när teamen är på arbetsplatsen

Skapa anpassade behörigheter för projektägare, teammedlemmar och kunder

OrangeScrums begränsningar

Gantt-diagramfunktionen är ett tillägg som kostar 159 dollar.

Den kostnadsfria planen erbjuder endast standardstatus för uppgifter.

Saknar integration med Zoom , OneDrive och Microsoft Teams

Priser för OrangeScrum

Denna programvara för byggprojektledning erbjuder tre prisplaner:

Community (gratis)

Moln (användarbaserad prissättning)

Enterprise (kontakta oss för en anpassad offert)

OrangeScrum-recensioner

”Den här programvaran är riktigt bra, men det enda jag inte gillar är att när jag började använda verktyget var det svårt att förstå vissa inställningar. Det finns så många alternativ att det blev svårt för mig att förstå vad jag skulle göra för att gå vidare till nästa steg i vissa uppgifter.” – G2 Reviews

”Det tar lite tid att lära sig, vissa konfigurationer är lite komplexa, men det är inget som inte går att lösa efter några dagars övning.” – G2 Reviews

OrangeScrum kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 80 recensioner)

3. Asana (bäst för visuell projektplanering och uppgiftshantering)

Via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg som hjälper byggteam att se helheten och enkelt hantera sina uppgifter.

Men utan en inbyggd funktion för tankekartor är vi osäkra på hur ”stor” bild ditt team kommer att få.

Jämför Asana och ClickUp!

Asanas viktigaste funktioner

Kalendervy för att hantera dina deadlines

Projektbehörigheter för teammedlemmar och kunder

Anpassade fält för dina projektbehov

Board-vy för agil projektledning

Fördelar med Asana

Digital whiteboard för projektplanering

Lägg till bilagor till uppgifter så att teammedlemmarna enkelt kan komma åt resurserna.

Korrekturläsning av anteckningar för att snabbt spåra feedback

Begränsningar i Asana

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering

Kan inte konvertera kommentarer till uppgifter

Inga funktioner för gemensam redigering av dokument

Asanas priser

Denna programvara för projektledning erbjuder fyra prisplaner:

Grundläggande plan (gratis)

Premium-abonnemang (13,49 $/månad per medlem)

Affärsplan (30,49 $/månad per medlem)

Enterprise-plan (kontakta oss för en anpassad offert)

Asana-recensioner

”Vi jonglerar med många konkurrerande projekt och deadlines, så det hjälper att ha en helhetsbild och en plats där vi kan diskutera enskilda uppgifter under arbetets gång. Jag föredrar detta arbetsflöde framför Slack-liknande fokus på chatt/e-post etc. Asanas utsikter för tidsplanering blir bättre, men är lite otydliga just nu.” — G2 Reviews

”Om du använder Asana för mycket grundläggande projekt finns det inte mycket att klaga på. Om du använder Asana för mer komplexa situationer kan det krävas en viss inlärningskurva. I mitt arbete finns det tillfällen när jag behöver kopiera eller duplicera en del av ett projekt. För närvarande går det inte att göra detta i Asana, utan delen måste dupliceras manuellt.” – Verifierade recensioner från Capterra

Asanas kundbetyg

G2 : 4,3/5 (över 7000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9000 recensioner)

Läs om dessa alternativ till Asana !

4. Clockify (bäst för kostnadsfri tidrapportering och beräkning av fakturerbara timmar)

Via Clockify

Clockify är ett populärt gratisverktyg för tidrapportering som kan hjälpa byggarbetare att hålla reda på sina arbetstimmar i olika projekt.

Den är enkel att använda och full av praktiska funktioner, men skulle kunna förbättras med en inbyggd chattfunktion.

Clockifys viktigaste funktioner

Spåra tiden med en timer eller ange den manuellt i en tidrapport.

Beräkna automatiskt fakturerbara timmar baserat på dina timpriser och registrerade timmar.

Skapa detaljerade rapporter

Aktivera platsspårning

Fördelar med Clockify

Obegränsat antal användare och projekt gratis

Integration med över 80 appar och tillgängligt för alla operativsystem

Självhostad version för maximal integritet och säkerhet

Begränsningar i Clockify

Ingen inbyggd chattfunktion (men den integreras med teamchattappen Pumble)

Mobilversionen är inte lika robust som webb- och datorapparna.

Priser för Clockify

Denna programvara för tidrapportering inom byggbranschen har sex olika prisplaner:

Gratis (0 dollar per licens/månad)

Basic (3,99 $ per licens/månad)

Standard (5,49 USD per användare/månad)

Pro (7,99 dollar per licens/månad)

Enterprise (11,99 dollar per användare/månad)

Server (kontakta oss för prisinformation)

Clockify-recensioner

”Clockify har hjälpt mitt team att organisera våra projekt under en längre tid. Vi använde gratisversionen i drygt ett år innan vi valde att uppgradera till betald version, eftersom vi ville dra nytta av vissa av de betalda funktionerna, såsom automatisering, API-integration, mallar och andra produktivitetsfunktioner för att ytterligare förbättra vår verksamhet.” – Verifierad recension på Capterra

”Det är lätt att använda och mycket intuitivt. Du kan enkelt spåra olika projekt eller kunder. Det gör att du kan använda det som ett team.” – Verifierad recension på Capterra

Clockify kundbetyg

G2 : 4,5/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Använd RFQ-mallar med entreprenörer och leverantörer!

5. OpenDocMan (Bäst för dokumenthantering och lagring)

Via OpenDocMan

OpenDocMan är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod som gör det möjligt för team att lagra sina byggdokument på en central plats.

Tyvärr har detta verktyg, förutom dokumentlagring, inga avancerade projektledningsfunktioner.

OpenDocMans viktigaste funktioner

Spåra ändringar för dokumentredigering

Användarbehörigheter

Tilldela avdelningar eller kategorier till filer

Revisionshistorik

Fördelar med OpenDocMan

Tillgänglig på Linux-, Unix-, macOS X- och Windows-system.

Stöd för flera språk, vilket gör det användbart för att arbeta med internationella byggproffs.

E-postaviseringar om teammedlemmar inte är inloggade i appen

Begränsningar för OpenDocMan

Stöder inte funktioner för arbetsflödeshantering

Inga mobilappar tillgängliga

Begränsad gratisplan

Priser för OpenDocMan

Denna dokumenthanteringsprogramvara erbjuder fyra prisplaner:

Community (gratis)

Enterprise (kontakta oss för en anpassad offert)

Cloud (79 $/månad)

Lokalt (kontakta oss för en anpassad offert)

OpenDocMan-recensioner

”Programvaran verkar vara mycket användbar för mig med fantastiska funktioner, från dokumenthantering till delning etc. Den har många inbyggda funktioner och ur integrationssynpunkt är den integrerad med många tredjepartsapplikationer som MS, vilket underlättar arbetet och delningen.” – Software Suggest

OpenDocMan kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Wrike (Bäst för arbetsintelligens och riskidentifiering)

Via Wrike

Wrike är en programvarulösning för byggbranschen som har en cool funktion som kallas arbetsintelligens, som hjälper dig att identifiera risker i dina projekt.

Men här finns en uppenbar risk som det inte kunde upptäcka: för närvarande har Wrike ingen inbyggd chattfunktion!

Wrike – viktigaste funktionerna

Detaljerad tidrapportering

Utmärkt dokumentation och resursuppföljning som hjälper dig att hitta det du behöver.

Anpassningsbara instrumentpaneler

@mentions för att öka samarbetet

Fördelar med Wrike

Intuitivt gränssnitt

Kraftfull integration med molnlagringsappar som Dropbox, Box och Google Drive

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar upp till 5 användare och 2 GB lagringsutrymme.

Begränsningar i Wrike

Har inte ett anteckningsverktyg som du kan använda parallellt med ditt arbete.

Kan inte konvertera kommentarer till uppgifter

Begränsade funktioner för projektuppföljning

Priser för Wrike

Denna programvara för projektledning har fyra prissättningsplaner:

Gratis plan

Professional ( 9,80 $/månad per medlem)

Business (24,80 $/månad per medlem)

Enterprise (kontakta oss för en anpassad offert)

Wrike-recensioner

”Wrike är unikt jämfört med andra liknande applikationer eftersom det inte bara är ett projektledningsverktyg. Det fungerar också som ett arbetsledningsverktyg, vilket är något annorlunda.” — G2Crowd

”Med sin stabila prestanda på jobbet kunde jag inte hitta några nackdelar med appen. Den är dock ganska dyr. Men de funktioner vi får med appen är av högsta kvalitet, och det går inte att förneka att den är mycket bättre än andra konkurrerande projektledningsverktyg.” – Verifierad recension på Capterra

Wrike kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Kolla in vår guide för Wrike projektledning och läs mer om de bästa alternativen till Wrike.

7. Fieldwire (Bäst för uppgiftsfördelning och realtidsmeddelanden)

Via FieldWire

Fieldwire är ett bra verktyg för byggprojektledning för arkitekter, entreprenörer och designers.

Men om du har ett gratisabonnemang får du bara maximalt tre projekt.

Bara tre?!

Fieldwires viktigaste funktioner

Tilldela uppgifter till teammedlemmar

Push-meddelanden i realtid

Skapa anpassade formulär

Markeringar och anteckningar

Fördelar med Fieldwire

Stöder Kanban-tavlor , Gantt-diagram och kalendervy

Progressspårning och uppgiftsstatus

Visa dina ritningar på iOS- och Android-enheter

Begränsningar för Fieldwire

Endast en användare kan tilldelas som ansvarig; efterföljande användare märks som observatörer.

Den kostnadsfria planen är begränsad till maximalt fem användare, och du får inte tillgång till anpassade statusar.

Saknar integration med Slack, Microsoft Outlook och Google Kalender.

Priser för Fieldwire

Denna programvara för byggprojektledning erbjuder fyra prispaket:

Basic (gratis)

Pro (44 USD/månad per medlem)

Business (64 USD/månad per medlem)

Premier (104 USD/månad per medlem)

Fieldwire-recensioner

”Jag rekommenderar starkt denna programvara, särskilt för spårning av projektdokumentation. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar, men jag väljer Fieldwire framför dess konkurrent Autodesk.” – Verifierad recension på Capterra

”Fieldwire är mitt förstahandsval när jag snabbt vill söka efter sidor eller foton eller göra anteckningar i planer, men det saknar vissa grundläggande funktioner som finns i andra program.” – Verifierad recension på Capterra

Fieldwire kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

8. Methvin (Bäst för byggkostnadsberäkning och jobbkostnadsberäkning)

Via Methvin

Methvin är ett program för projektledning och byggkostnadsberäkning som hjälper team att göra sig redo för start. 🚀

Den kostnadsfria versionen av denna programvara för kostnadsberäkning är dock begränsad till en användare.

Inte med den här programvarulösningen, det är säkert.

Methvins viktigaste funktioner

Lagra dina dokument och ritningar i detta bygghanteringsverktyg

En kundportal där huvudentreprenören och underentreprenören kan skicka in information

Dagliga e-postmeddelanden om marknadsutvecklingen

Beräkningar av jobbkostnader

Methvin fördelar

Avancerade beräkningsalternativ som beräkning med delplaner och variabler

Bjud in andra att delta i ett byggprojekt genom att dela en länk

Tillgång till rapporteringsverktyg för att mäta projektets framsteg och resursfördelning

Methvins begränsningar

Den kostnadsfria planen är begränsad till en användare.

Inga kommentarer eller @omnämnanden

Inga mobilappar tillgängliga

Methvin-priser

Denna programvara för byggprojektledning har tre prisplaner:

Enskild användare (gratis)

Business (27 USD/månad per medlem)

Enterprise (165 USD/månad per medlem)

Methvin-recensioner

”Programvaran fungerar bara online, men överlag är den bra.” – Verifierad recension på Capterra

”Enkelt att ta fram ritningar och skapa prissättning med både brittiska och metriska måttsystem. Dessutom lagras all information i molnet så att den kan nås från vilken plats som helst och när som helst.” – Verifierad recension på Capterra

Methvin kundbetyg

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

9. Fluix Bäst för arbetsflödeshantering utan kodning och digitaliserade dokument)

Via Fluix

Fluix är en kodfri plattform för bygghantering som hjälper användare att snabbt komma igång med arbetsflödeshantering.

Utan funktioner för företagsprogramvara kan dina projektledningsplaner bli begränsade.

Fluix viktigaste funktioner

Avancerade automatiserade arbetsflöden och uppgifter

Digitaliserade dokument och formulär

Programvara för elektroniska signaturer som gör att du kan registrera elektroniska signaturer direkt från din iPhone eller iPad

Offlineåtkomst

Fördelar med Fluix

Lätt att lära sig och enkel att installera

Arbetsflöden utformade för iPad

Molnlagring och integrationsfunktioner

Fluix begränsningar

Arbetsflöden som är utformade för Apple iPad kan vara begränsande (kolla in dessa programvaror för byggprojektledning för Mac ).

Bristande stöd för samarbete, t.ex. delning av dokument

Android-stöd finns endast i betaversionen.

Fluix-priser

Denna programvara för projektledning erbjuder tre prisplaner:

Obs: Fluix är ett betalt verktyg, men de erbjuder en 12-dagars gratis provperiod!

Starter (20 USD/månad per användare)

Core (30 USD/månad per medlem)

Avancerad (50 USD/månad per medlem)

Fluix-recension

”Det har varit en fantastisk upplevelse och kundservicen är utmärkt.” – Verifierad recension på Capterra

”Vi har funderat på att digitalisera våra operativa processer under en längre tid, och Fluix har gjort övergången till papperslösa processer mer robust och effektiv. Vi har också förbättrat kommunikationen mellan kontoret och fältteamet.” – Verifierad recension på Capterra

Fluix kundbetyg

G2 : 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

10. Zoho Projects (Bäst för molnbaserad projektledning med tidrapportering)

Via Zoho Projects

Zoho Projects är ett molnbaserat projektledningsprogram som är utformat för att hjälpa små och medelstora byggföretag.

Zoho Projects kostnadsfria plan har begränsad lagringskapacitet och begränsade funktioner. Är det värt att uppgradera till deras betalda planer?

Zoho Projects funktioner

Många integrationer och tillägg

Mobilapp för iOS- och Android-användare

Funktioner för tidshantering och fakturering

Fördelar med Zoho Projects

Mycket prisvärda betalda abonnemang

Lätt att använda

Funktioner för tidrapportering

Zoho Projects begränsningar

Gratisplanen inkluderar inte mallar.

Gratisplanen erbjuder begränsad lagringskapacitet

Komplicerad resurshanteringsvy

Priser för Zoho Projects

Denna programvara för projektledning erbjuder tre prisplaner:

Gratis (0 $/månad per användare)

Premium (5 $/månad per medlem)

Enterprise (10 USD/månad per medlem)

Recensioner av Zoho Project

”Vi är mycket nöjda med lösningens kraft och känner att den kommer att stödja vår tillväxt. Att konfigurera systemet och lära sig att använda det på rätt sätt var svårare än vi hade förväntat oss.” – Verifierad recension på Capterra

”Generellt sett har mina erfarenheter av Zoho varit positiva. Jag är nöjd med att använda det och mitt team gillar alla de olika lösningar som Zoho har för vår verksamhet.” – Verifierad recension på Capterra

Zoho Projects kundbetyg

G2 : 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zoho!

11. TeamGantt (bäst för projektledning baserad på Gantt-diagram)

Via TeamGantt

TeamGantt är ett verktyg för byggprojektledning som hjälper användare att hantera byggprojekt.

Men TeamGantts kostnadsfria plan är extremt begränsad. Om du vill hantera mer än ett projekt samtidigt måste du uppgradera till en betald plan.

TeamGantts funktioner

Omordna uppgifter och justera tidslinjer enkelt med TeamGantts dra-och-släpp-funktion.

Se alla projekt på en sida

Portföljvy och rapporter

Kalender- och listvyer

Fördelar med TeamGantt

Support via telefon, e-post och livechatt

Dedikerad mobilapp

Enkel samverkan

Begränsningar för TeamGantt

Kan bli kostsamt om du har ett större team

Ingen funktion för projektbudget

Begränsade funktioner i gratisversionen

Priser för TeamGantt

Denna programvara för projektledning erbjuder tre prisplaner:

Gratis (0 $/månad per användare)

Standard (19,90 $/månad per medlem)

Advanced (24,45 $/månad per medlem)

TeamGantt-recensioner

”TeamGantt var fantastiskt så länge vi hade det! Vi bytte till slut till något annat med bättre rapporteringsfunktioner för vårt växande team, men TeamGantts kombination av projektledning/uppgiftsfördelning och resursuppföljning var utmärkt när vi var ett mindre team.” – Verifierad recension på Capterra

”Jag tyckte att programvaran var mycket användbar. Den uppfyllde definitivt mina behov och, bortsett från några mindre problem med användargränssnittet, hade jag en positiv upplevelse av den och skulle definitivt rekommendera andra projektledare att använda den.” – Verifierad recension på Capterra

TeamGantt kundbetyg

G2 : 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

12. Buildertrend (Bäst för resurshantering och kundkommunikation)

Via Buildertrend

Buildertrend är ett molnbaserat program för byggprojektledning som har utvecklats för att hjälpa byggproffs att hantera resurser och slutföra projekt i tid. Husbyggare, specialiserade och kommersiella entreprenörer samt renoverare kan också använda detta verktyg som hjälp i försäljningsprocessen, projektplanering, ekonomisk uppföljning och kundkommunikation.

Buildertrends viktigaste funktioner

Tid- och kostnadsuppföljning

Avancerad rapportering

Kundportal

Projekt- och milstolpsuppföljning

Fördelar med Buildertrend

En centraliserad hubb för kunder som ger dem tillgång till sina projekt.

Skapa och uppdatera scheman när som helst, var som helst

Automatisering för att påskynda och säkerställa korrekta uppskattningar varje gång

Dra-och-släpp-funktionalitet

Begränsningar för Buildertrend

Användargränssnittet kan bli buggigt och klumpigt.

Planerna är kostsamma

Priser för Buildertrend

Essential (99 $/månad; 399 $ efter två månader)

Advanced (399 $/månad; 699 $ efter två månader)

Complete (899 USD/månad; 1 299 USD efter två månader)

Recensioner av Buildertrend

”Jag uppskattar Buildertrends många plattformsoberoende funktioner. Eftersom jag tillbringar större delen av dagen ute på fältet gillar jag att jag snabbt kan komma åt och lägga till data eller filer när jag är på språng. Jag uppskattar att jag kan komma åt en tidslinje med dagliga loggar för jobben, och att jag kan bläddra igenom dem hjälper mig att hålla mig uppdaterad om jobbdetsaljerna under hela processen.” — G2-verifierad recension

Buildertrend kundbetyg

G2 : 4/5 (56+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1572+ recensioner)

13. PlanGrid (bäst för fältprojekt och kostnadshantering)

Via PlanGrid

PlanGrid är ett produktivitetsprogram för byggbranschen och ett allt-i-ett-verktyg för fältprojekt och kostnadshantering för byggare. Användare kan omedelbart dela planer, markeringar, foton, rapporter och mycket mer med alla som är involverade i byggprojektet.

PlanGrids viktigaste funktioner

3D-modeller och ritningar

Anpassade taggar för foton

Filhantering

Kvalitetshantering på ett och samma ställe

Fördelar med PlanGrid

Få tillgång till data online och offline

Förenklade inlämningar; få omedelbar tillgång till godkända inlämningar från appen

Begränsningar för PlanGrid

Brant inlärningskurva för andra

PlanGrid-priser

Nailgun (39 USD/månad/användare; faktureras årligen)

Dozer (59 USD/månad/användare; faktureras årligen)

Crane (119 USD/månad/användare; faktureras årligen)

PlanGrid-recensioner

Software Advice : 4,28/5 (1 896+ recensioner)

Trust Radius: 7,8/10 (145+ recensioner)

PlanGrid kundbetyg

”Det är en bra plattform att använda för ett projekt och kan användas under hela projektets livscykel. Du kan enkelt lägga till interna och externa användare och komma åt all dokumentation med några få klick.” — Verifierad recension från Software Advice

14. Procore (Bäst för integrerad projektuppföljning och samarbete)

Via Procore

Procore är ett onlinebaserat byggprogram som förenklar arbetet från anbud till projektavslut.

Hantera byggprojekt, resurser, ritningar, kostnadsberäkningar, anbud och budgetar för olika projekt på en integrerad plattform.

Procore – viktigaste funktionerna

Projektuppföljning

Teknik för optisk teckenigenkänning (OCR)

Mobil åtkomst

Samarbete på fältet

Fördelar med Procore

Integrerad plattform

Tillgängligt och åtkomligt på mobilen

Realtidsinsikt i projektens och portföljens finansiella hälsa

Begränsningar i Procore

Verktygsfält skulle kunna vara mer flexibla

Brant inlärningskurva för andra

Priser för Procore

Besök deras prissida för att få en anpassad offert.

Recensioner av Procore

”Procore ger möjlighet att när som helst få tillgång till de senaste ritningarna, specifikationerna och inlämningarna, vilket är utmärkt för samarbete på fältet för både designers och entreprenörer. All projektinformation är mycket välorganiserad och lättillgänglig för alla användare, och behörighetsverktyget är utmärkt för att anpassa vad teammedlemmarna har tillgång till.” — G2 Verified Review

Procore kundbetyg

G2 : 4,5/5 (1 173+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 518+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Procore!

15. CoConstruct (Bäst för byggare och renoverare av specialanpassade hus)

Via CoConstruct

CoConstruct är ett högt rankat program för byggprojektledning för byggare och renoverare av specialanpassade hus. Hantera enkelt alla aspekter av ett projekt, kunder och entreprenörer – allt från en central app.

CoConstructs viktigaste funktioner

Rapportering och analys

Projekt- och kunduppföljning

Fakturering

Anpassningsbara mallar

Fördelar med CoConstruct

Användarvänlig funktionalitet för hantering av inköpsorder

Noggranna kostnadsberäkningar; enkelt att skapa och skicka ut anpassade kostnadsberäkningar

Skicka meddelanden och uppdateringar om aktiviteter och framsteg på arbetsplatsen

Godkännanden via elektroniska signaturer och onlinebetalningar

Begränsningar för CoConstruct

Mobilappen kan förbättras

Brant inlärningskurva för andra

Priser för CoConstruct

Essential : 99 $/månad; 399 $ efter två månader

Advanced : 399 $/månad; 699 $ efter två månader

Complete: 899 $/månad; 1 299 $ efter två månader

Recensioner av CoConstruct

”Som en mycket praktiskt inriktad fältentreprenör har jag svårt att hitta tillräckligt med tid för att skriva anbud och kostnadsberäkningar. Mallarna och kostnadsberäkningarna i kalkylbladsformat effektiviserar verkligen processen och kan i slutändan ge dig tillbaka ditt liv.” — Verifierad recension på Capterra

kundbetyg

Programvarurådgivning : 4,5/5 (842+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (842+ recensioner)

Relaterat: Frågor vid anställningsintervju inom byggbranschen

Börja hantera byggprojekt med ClickUp

Dina byggprojekt måste hålla deadlines, hålla sig inom budgeten och uppfylla byggbranschens standarder.

Och även om byggprogramvara kan hjälpa dig att minska din arbetsinsats, är det ingen idé att skaffa ett verktyg som ytterligare komplicerar ditt projekt.

Det är därför du behöver ClickUp.

Från att sätta upp mål för ditt projektteam till att hantera projektets ekonomi – ClickUp är den bästa programvaran för byggprojektledning som finns på marknaden idag.

Skaffa ClickUp gratis idag för att uppnå alla dina byggmål, även de galna!