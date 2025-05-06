De 15 bästa programvarorna för byggprojektledning 2025 (gratis och betalda)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är programvara för byggprojektledning?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Byggprojektledning är processen att planera, organisera och kontrollera aktiviteter som är kopplade till ett byggprojekt. Det innefattar att schemalägga resurser, delegera uppgifter och övervaka framsteg för att säkerställa att projekten slutförs inom fastställda tidsramar och budgetar. " } } ] }
Som byggprojektledare är ett av de första stegen du tar att se till att din struktur har en stark grund. 👷
På samma sätt måste du, när du bygger upp ditt byggföretag från grunden, se till att du har rätt verktyg, till exempel rätt programvara för hantering av byggprojekt.
Oavsett om du arbetar inom bostads-, kommersiell eller industriell byggbransch hjälper bygghanteringsverktyg dig att hantera projektets deadlines samtidigt som du håller dig inom projektets budget .
Enligt Finances Onlines statistik över projektledningsprogramvara anser 8 av 10 projektledare att projektportföljhantering blir en avgörande faktor för företagets framgång. (Axelos, 2019)
Men vilken byggprogramvara passar bäst för dina behov?
I den här artikeln går vi igenom varför du behöver programvara för byggprojektledning och granskar de femton bästa verktygen som finns tillgängliga idag.
Dags att bygga vidare på några idéer! ⛏
⏰ 60-sekunders sammanfattning
Här är vår lista över de 15 bästa programvarorna för byggprojektledning för team, med deras styrkor och unika försäljningsargument.
- ClickUp (Bäst för omfattande projektledning med obegränsat antal användare och uppgifter)
- OrangeScrum (Bäst för öppen källkodsbaserad schemaläggning och resurshantering)
- Asana (Bäst för visuell projektplanering och uppgiftshantering)
- Clockify (Bäst för gratis tidrapportering och beräkning av fakturerbara timmar)
- OpenDocMan (Bäst för dokumenthantering och lagring)
- Wrike (Bäst för arbetsintelligens och riskidentifiering)
- Fieldwire (Bäst för uppgiftsfördelning och realtidsmeddelanden)
- Methvin (Bäst för byggkostnadsberäkning och jobbkostnadsberäkning)
- Fluix (Bäst för arbetsflödeshantering utan kodning och digitaliserade dokument)
- Zoho Projects (Bäst för molnbaserad projektledning med tidrapportering)
- TeamGantt (Bäst för projektledning baserad på Gantt-diagram)
- Buildertrend (Bäst för resurshantering och kundkommunikation)
- PlanGrid (Bäst för fältprojekt och kostnadshantering)
- Procore (Bäst för integrerad projektuppföljning och samarbete)
- CoConstruct (Bäst för byggare och renoverare av specialanpassade hus)
Vad är programvara för byggprojektledning?
Byggprojektledning är processen att planera, organisera och kontrollera aktiviteter som är kopplade till ett byggprojekt. Det innefattar att schemalägga resurser, delegera uppgifter och övervaka framsteg för att säkerställa att projekten slutförs inom fastställda tidsramar och budgetar.
Projektledning inom byggbranschen innefattar även att övervaka upphandlingar, se till att nödvändiga avtal finns på plats och hantera entreprenörernas prestationer.
Vad ska man leta efter i gratis programvara för projektledning inom byggbranschen?
En programvarulösning för byggledning kan ha stor inverkan på effektiviteten och framgången för dina projekt. Därför har vi utvecklat en omfattande metodik som hjälper dig att välja det bästa verktyget. Låt oss titta närmare på det:
Viktiga funktioner
Det första vi tittar på är programvarans funktioner. Det rätta verktyget ska ha funktioner som är speciellt utformade för att möta byggprojektens unika behov. Här är några viktiga funktioner som vi anser att alla bra programvaror för byggprojektledning bör ha:
- Uppgiftshantering: Detta gör att du kan delegera uppgifter, övervaka framsteg och hantera deadlines på ett effektivt sätt.
- Schemaläggning: Verktyget ska underlätta planering och schemaläggning av uppgifter, resurser och milstolpar.
- Dokumenthantering: Det är viktigt att ha en central plats för hantering av viktiga dokument som ritningar, kontrakt och tillstånd.
- Budgetering och kostnadskontroll: Programvaran ska hjälpa dig att spåra utgifter och kontrollera kostnader.
- Kommunikations- och samarbetsverktyg: Programvaran bör underlätta effektiv kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna.
Priser
Kostnaden för programvaran är en avgörande faktor. Priset på programvara för byggprojektledning varierar beroende på dess funktioner, antalet användare och prismodellen. Vi rekommenderar att du väger programvarans kostnad mot dess värde för att säkerställa att den passar din budget utan att kompromissa med nödvändiga funktioner.
Recensioner
Recensioner kan ge värdefull information om programvarans prestanda och tillförlitlighet. Vi har samlat recensioner från tredjepartsrecensionssajter för att ge dig en bättre bild av vad riktiga användare tycker om de olika programvarorna för byggprojektledning som finns tillgängliga.
Integrationsmöjligheter
Programvaran bör kunna integreras med andra verktyg som du redan använder, till exempel bokföringsprogram, e-post eller CAD-verktyg. Detta möjliggör ett smidigt dataflöde och kan avsevärt förbättra den totala produktiviteten.
Provperioder och kostnadsfria abonnemang
Slutligen rekommenderar vi att du kontrollerar om programvaran erbjuder en provperiod eller ett gratisabonnemang. På så sätt kan du testa programvaran i en verklig miljö innan du bestämmer dig. Det är ett utmärkt tillfälle att bedöma om verktyget uppfyller dina behov och är användarvänligt.
De 15 bästa programvarorna för byggprojektledning (gratis och betalda)
1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning med obegränsat antal användare och uppgifter)
ClickUp är världens högst rankade programvara för produktivitet och byggprojektledning som används av högproduktiva team i både små och stora företag.
Här är varför ClickUp är den bästa programvaran för projektledning inom byggbranschen
ClickUp erbjuder dig obegränsat antal användare, obegränsat antal uppgifter och massor av andra fantastiska funktioner helt gratis!
Och det finns inga begränsningar för de projektledningsfunktioner du kan använda med ClickUp.
ClickUps viktigaste funktioner
ClickUp har alla funktioner som byggprojektledare behöver för att hantera projekt framgångsrikt.
Här är en snabb överblick över några av dem:
- Gantt-diagramvy: ClickUps Gantt-diagram gör det enkelt att samarbeta i byggprojekt, spåra beroenden och hantera prioriteringar på en delad visuell tidslinje med ditt team av entreprenörer.
- Kartvy: Kartvyn är användbar för alla entreprenörer och låter dig se var din nästa arbetsplats ligger och hur du tar dig dit.
- Kommentarer: Tagga teammedlemmar och tilldela kommentarer till teamet så att ingenting faller mellan stolarna, bokstavligen.
- Anpassade fält: lägg till kolumner för information om underleverantörer, byggplatser, budgetar och mer.
- Korrekturläsning: granska inlämnade dokument, RFI (begäran om information), ritningar och beräkningar genom att lägga till kommentarer och uppdateringar på valfri bild.
- Kolumnberäkningar: beräkna uppskattningar, inköpsorder, kvantiteter och byggmaterial med formelfält.
- CRM-funktioner för att hantera dina byggprojekt
- Offline-läge: håll koll på dina projekt även om du inte har internetuppkoppling på fältet
- Mobilappar: samarbeta med teammedlemmarna på arbetsplatsen med hjälp av våra iOS- och Android-appar
- ClickUp AI för att hantera byggprojekt med hjälp av AI
- Mallar: Använd mallar för kundrelationshantering, byggnation, mötesprotokoll och arkitektonisk design för att snabba upp ditt arbetsflöde.
Fördelar med ClickUp
- Kraftfull gratisversion med stöd för obegränsat antal användare
- Funktioner för projektledning i företag, inklusive automatisering, resurshantering och instrumentpaneler.
- Se till att ditt byggteam utför uppgifterna i rätt ordning med uppgiftsberoenden.
- Skapa och håll koll på ditt byggföretags mål
- Visualisera arbetsflöden för byggprojekt med ClickUp Mind Maps
- Använd tidsuppskattningar för att förutsäga hur lång tid varje uppgift kommer att ta
- Skapa kunskapsbaser och samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Docs.
- Lägg till tid till valfri uppgift med vår Global Time Tracker
- Stöder macOS-, Windows- och Linux-plattformar
- Håll främlingar borta från ditt projekts byggarbetsplats (alias ClickUp) med hjälp av sekretess, behörigheter och gäster.
Begränsningar för ClickUp
- Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)
Och känn dig fri att utforska alla spännande funktioner som denna kostnadsfria programvara för byggprojektledning har att erbjuda!
Priser för ClickUp
ClickUp-recensioner
”Jag gillar de olika sätten jag kan visualisera mitt projekt och relaterade uppgifter på. Jag kan skapa en mind map över mitt projekt, se det som en lista, på en Kanban-tavla, som ett Gantt-diagram eller till och med i tabellformat. Appen fungerar med alla de olika sätt jag gillar att tänka och planera mina projekt och uppgifter på, vilket ger mig friheten att planera på ett sätt som fungerar för mig.” – G2Crowd
”Ett verktyg som förändrar livet. Ger tillbaka det välbehövliga perspektivet på högprioriterade uppgifter. Hjälper till att hålla reda på vad vi har åstadkommit och lagt mer tid på under ett visst år. Kan inte leva utan det!” – Verifierad recension på Capterra
ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)
2. OrangeScrum (bäst för öppen källkodsplanering och resurshantering)
OrangeScrum är ett open source-program för byggplanering som hjälper team med resursfördelning, tidshantering och samarbete.
Men om du vill hantera projekt effektivt med den kostnadsfria planen måste du köpa tillägg för viktiga funktioner som dokumenthantering, mallar för byggprojekt och mer.
OrangeScrums viktigaste funktioner
- Dashboards som ger realtidsinformation om ditt team, dina projekt och dina resurser
- Funktioner för tidrapportering och tidrapporter
- Resurshanteringsfunktioner för effektiv resursfördelning
- Funktioner för resursplanering
Fördelar med OrangeScrum
- Anpassade uppgiftsstatusar för dina projektbehov
- Slack-integration för snabb kommunikation när teamen är på arbetsplatsen
- Skapa anpassade behörigheter för projektägare, teammedlemmar och kunder
OrangeScrums begränsningar
- Gantt-diagramfunktionen är ett tillägg som kostar 159 dollar.
- Den kostnadsfria planen erbjuder endast standardstatus för uppgifter.
- Saknar integration med Zoom, OneDrive och Microsoft Teams
Priser för OrangeScrum
Denna programvara för byggprojektledning erbjuder tre prisplaner:
- Community (gratis)
- Moln (användarbaserad prissättning)
- Enterprise (kontakta oss för en anpassad offert)
OrangeScrum-recensioner
”Den här programvaran är riktigt bra, men det enda jag inte gillar är att när jag började använda verktyget var det svårt att förstå vissa inställningar. Det finns så många alternativ att det blev svårt för mig att förstå vad jag skulle göra för att gå vidare till nästa steg i vissa uppgifter.” – G2 Reviews
”Det tar lite tid att lära sig, vissa konfigurationer är lite komplexa, men det är inget som inte går att lösa efter några dagars övning.” – G2 Reviews
OrangeScrum kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 80 recensioner)
3. Asana (bäst för visuell projektplanering och uppgiftshantering)
Asana är ett projektledningsverktyg som hjälper byggteam att se helheten och enkelt hantera sina uppgifter.
Men utan en inbyggd funktion för tankekartor är vi osäkra på hur ”stor” bild ditt team kommer att få.
Jämför Asana och ClickUp!
Asanas viktigaste funktioner
- Kalendervy för att hantera dina deadlines
- Projektbehörigheter för teammedlemmar och kunder
- Anpassade fält för dina projektbehov
- Board-vy för agil projektledning
Fördelar med Asana
- Digital whiteboard för projektplanering
- Lägg till bilagor till uppgifter så att teammedlemmarna enkelt kan komma åt resurserna.
- Korrekturläsning av anteckningar för att snabbt spåra feedback
Begränsningar i Asana
- Ingen inbyggd funktion för tidrapportering
- Kan inte konvertera kommentarer till uppgifter
- Inga funktioner för gemensam redigering av dokument
Asanas priser
Denna programvara för projektledning erbjuder fyra prisplaner:
- Grundläggande plan (gratis)
- Premium-abonnemang (13,49 $/månad per medlem)
- Affärsplan (30,49 $/månad per medlem)
- Enterprise-plan (kontakta oss för en anpassad offert)
Asana-recensioner
”Vi jonglerar med många konkurrerande projekt och deadlines, så det hjälper att ha en helhetsbild och en plats där vi kan diskutera enskilda uppgifter under arbetets gång. Jag föredrar detta arbetsflöde framför Slack-liknande fokus på chatt/e-post etc. Asanas utsikter för tidsplanering blir bättre, men är lite otydliga just nu.” — G2 Reviews
”Om du använder Asana för mycket grundläggande projekt finns det inte mycket att klaga på. Om du använder Asana för mer komplexa situationer kan det krävas en viss inlärningskurva. I mitt arbete finns det tillfällen när jag behöver kopiera eller duplicera en del av ett projekt. För närvarande går det inte att göra detta i Asana, utan delen måste dupliceras manuellt.” – Verifierade recensioner från Capterra
Asanas kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 7000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 9000 recensioner)
Läs om dessa alternativ till Asana !
4. Clockify (bäst för kostnadsfri tidrapportering och beräkning av fakturerbara timmar)
Clockify är ett populärt gratisverktyg för tidrapportering som kan hjälpa byggarbetare att hålla reda på sina arbetstimmar i olika projekt.
Den är enkel att använda och full av praktiska funktioner, men skulle kunna förbättras med en inbyggd chattfunktion.
Clockifys viktigaste funktioner
- Spåra tiden med en timer eller ange den manuellt i en tidrapport.
- Beräkna automatiskt fakturerbara timmar baserat på dina timpriser och registrerade timmar.
- Skapa detaljerade rapporter
- Aktivera platsspårning
Fördelar med Clockify
- Obegränsat antal användare och projekt gratis
- Integration med över 80 appar och tillgängligt för alla operativsystem
- Självhostad version för maximal integritet och säkerhet
Begränsningar i Clockify
- Ingen inbyggd chattfunktion (men den integreras med teamchattappen Pumble)
- Mobilversionen är inte lika robust som webb- och datorapparna.
Priser för Clockify
Denna programvara för tidrapportering inom byggbranschen har sex olika prisplaner:
- Gratis (0 dollar per licens/månad)
- Basic (3,99 $ per licens/månad)
- Standard (5,49 USD per användare/månad)
- Pro (7,99 dollar per licens/månad)
- Enterprise (11,99 dollar per användare/månad)
- Server (kontakta oss för prisinformation)
Clockify-recensioner
”Clockify har hjälpt mitt team att organisera våra projekt under en längre tid. Vi använde gratisversionen i drygt ett år innan vi valde att uppgradera till betald version, eftersom vi ville dra nytta av vissa av de betalda funktionerna, såsom automatisering, API-integration, mallar och andra produktivitetsfunktioner för att ytterligare förbättra vår verksamhet.” – Verifierad recension på Capterra
”Det är lätt att använda och mycket intuitivt. Du kan enkelt spåra olika projekt eller kunder. Det gör att du kan använda det som ett team.” – Verifierad recension på Capterra
Clockify kundbetyg
- G2: 4,5/5 (110+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)
Använd RFQ-mallar med entreprenörer och leverantörer!
5. OpenDocMan (Bäst för dokumenthantering och lagring)
OpenDocMan är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod som gör det möjligt för team att lagra sina byggdokument på en central plats.
Tyvärr har detta verktyg, förutom dokumentlagring, inga avancerade projektledningsfunktioner.
OpenDocMans viktigaste funktioner
- Spåra ändringar för dokumentredigering
- Användarbehörigheter
- Tilldela avdelningar eller kategorier till filer
- Revisionshistorik
Fördelar med OpenDocMan
- Tillgänglig på Linux-, Unix-, macOS X- och Windows-system.
- Stöd för flera språk, vilket gör det användbart för att arbeta med internationella byggproffs.
- E-postaviseringar om teammedlemmar inte är inloggade i appen
Begränsningar för OpenDocMan
- Stöder inte funktioner för arbetsflödeshantering
- Inga mobilappar tillgängliga
- Begränsad gratisplan
Priser för OpenDocMan
Denna dokumenthanteringsprogramvara erbjuder fyra prisplaner:
- Community (gratis)
- Enterprise (kontakta oss för en anpassad offert)
- Cloud (79 $/månad)
- Lokalt (kontakta oss för en anpassad offert)
OpenDocMan-recensioner
”Programvaran verkar vara mycket användbar för mig med fantastiska funktioner, från dokumenthantering till delning etc. Den har många inbyggda funktioner och ur integrationssynpunkt är den integrerad med många tredjepartsapplikationer som MS, vilket underlättar arbetet och delningen.” – Software Suggest
OpenDocMan kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Wrike (Bäst för arbetsintelligens och riskidentifiering)
Wrike är en programvarulösning för byggbranschen som har en cool funktion som kallas arbetsintelligens, som hjälper dig att identifiera risker i dina projekt.
Men här finns en uppenbar risk som det inte kunde upptäcka: för närvarande har Wrike ingen inbyggd chattfunktion!
Wrike – viktigaste funktionerna
- Detaljerad tidrapportering
- Utmärkt dokumentation och resursuppföljning som hjälper dig att hitta det du behöver.
- Anpassningsbara instrumentpaneler
- @mentions för att öka samarbetet
Fördelar med Wrike
- Intuitivt gränssnitt
- Kraftfull integration med molnlagringsappar som Dropbox, Box och Google Drive
- Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar upp till 5 användare och 2 GB lagringsutrymme.
Begränsningar i Wrike
- Har inte ett anteckningsverktyg som du kan använda parallellt med ditt arbete.
- Kan inte konvertera kommentarer till uppgifter
- Begränsade funktioner för projektuppföljning
Priser för Wrike
Denna programvara för projektledning har fyra prissättningsplaner:
- Gratis plan
- Professional (9,80 $/månad per medlem)
- Business (24,80 $/månad per medlem)
- Enterprise (kontakta oss för en anpassad offert)
Wrike-recensioner
”Wrike är unikt jämfört med andra liknande applikationer eftersom det inte bara är ett projektledningsverktyg. Det fungerar också som ett arbetsledningsverktyg, vilket är något annorlunda.” — G2Crowd
”Med sin stabila prestanda på jobbet kunde jag inte hitta några nackdelar med appen. Den är dock ganska dyr. Men de funktioner vi får med appen är av högsta kvalitet, och det går inte att förneka att den är mycket bättre än andra konkurrerande projektledningsverktyg.” – Verifierad recension på Capterra
Wrike kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)
Kolla in vår guide för Wrike projektledning och läs mer om de bästa alternativen till Wrike.
7. Fieldwire (Bäst för uppgiftsfördelning och realtidsmeddelanden)
Fieldwire är ett bra verktyg för byggprojektledning för arkitekter, entreprenörer och designers.
Men om du har ett gratisabonnemang får du bara maximalt tre projekt.
Bara tre?!
Fieldwires viktigaste funktioner
- Tilldela uppgifter till teammedlemmar
- Push-meddelanden i realtid
- Skapa anpassade formulär
- Markeringar och anteckningar
Fördelar med Fieldwire
- Stöder Kanban-tavlor, Gantt-diagram och kalendervy
- Progressspårning och uppgiftsstatus
- Visa dina ritningar på iOS- och Android-enheter
Begränsningar för Fieldwire
- Endast en användare kan tilldelas som ansvarig; efterföljande användare märks som observatörer.
- Den kostnadsfria planen är begränsad till maximalt fem användare, och du får inte tillgång till anpassade statusar.
- Saknar integration med Slack, Microsoft Outlook och Google Kalender.
Priser för Fieldwire
Denna programvara för byggprojektledning erbjuder fyra prispaket:
- Basic (gratis)
- Pro (44 USD/månad per medlem)
- Business (64 USD/månad per medlem)
- Premier (104 USD/månad per medlem)
Fieldwire-recensioner
”Jag rekommenderar starkt denna programvara, särskilt för spårning av projektdokumentation. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar, men jag väljer Fieldwire framför dess konkurrent Autodesk.” – Verifierad recension på Capterra
”Fieldwire är mitt förstahandsval när jag snabbt vill söka efter sidor eller foton eller göra anteckningar i planer, men det saknar vissa grundläggande funktioner som finns i andra program.” – Verifierad recension på Capterra
Fieldwire kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)
8. Methvin (Bäst för byggkostnadsberäkning och jobbkostnadsberäkning)
Methvin är ett program för projektledning och byggkostnadsberäkning som hjälper team att göra sig redo för start. 🚀
Den kostnadsfria versionen av denna programvara för kostnadsberäkning är dock begränsad till en användare.
Inte med den här programvarulösningen, det är säkert.
Methvins viktigaste funktioner
- Lagra dina dokument och ritningar i detta bygghanteringsverktyg
- En kundportal där huvudentreprenören och underentreprenören kan skicka in information
- Dagliga e-postmeddelanden om marknadsutvecklingen
- Beräkningar av jobbkostnader
Methvin fördelar
- Avancerade beräkningsalternativ som beräkning med delplaner och variabler
- Bjud in andra att delta i ett byggprojekt genom att dela en länk
- Tillgång till rapporteringsverktyg för att mäta projektets framsteg och resursfördelning
Methvins begränsningar
- Den kostnadsfria planen är begränsad till en användare.
- Inga kommentarer eller @omnämnanden
- Inga mobilappar tillgängliga
Methvin-priser
Denna programvara för byggprojektledning har tre prisplaner:
- Enskild användare (gratis)
- Business (27 USD/månad per medlem)
- Enterprise (165 USD/månad per medlem)
Methvin-recensioner
”Programvaran fungerar bara online, men överlag är den bra.” – Verifierad recension på Capterra
”Enkelt att ta fram ritningar och skapa prissättning med både brittiska och metriska måttsystem. Dessutom lagras all information i molnet så att den kan nås från vilken plats som helst och när som helst.” – Verifierad recension på Capterra
Methvin kundbetyg
- G2: 4,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)
9. Fluix Bäst för arbetsflödeshantering utan kodning och digitaliserade dokument)
Fluix är en kodfri plattform för bygghantering som hjälper användare att snabbt komma igång med arbetsflödeshantering.
Utan funktioner för företagsprogramvara kan dina projektledningsplaner bli begränsade.
Fluix viktigaste funktioner
- Avancerade automatiserade arbetsflöden och uppgifter
- Digitaliserade dokument och formulär
- Programvara för elektroniska signaturer som gör att du kan registrera elektroniska signaturer direkt från din iPhone eller iPad
- Offlineåtkomst
Fördelar med Fluix
- Lätt att lära sig och enkel att installera
- Arbetsflöden utformade för iPad
- Molnlagring och integrationsfunktioner
Fluix begränsningar
- Arbetsflöden som är utformade för Apple iPad kan vara begränsande (kolla in dessa programvaror för byggprojektledning för Mac ).
- Bristande stöd för samarbete, t.ex. delning av dokument
- Android-stöd finns endast i betaversionen.
Fluix-priser
Denna programvara för projektledning erbjuder tre prisplaner:
Obs: Fluix är ett betalt verktyg, men de erbjuder en 12-dagars gratis provperiod!
- Starter (20 USD/månad per användare)
- Core (30 USD/månad per medlem)
- Avancerad (50 USD/månad per medlem)
Fluix-recension
”Det har varit en fantastisk upplevelse och kundservicen är utmärkt.” – Verifierad recension på Capterra
”Vi har funderat på att digitalisera våra operativa processer under en längre tid, och Fluix har gjort övergången till papperslösa processer mer robust och effektiv. Vi har också förbättrat kommunikationen mellan kontoret och fältteamet.” – Verifierad recension på Capterra
Fluix kundbetyg
- G2: 4,8/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)
10. Zoho Projects (Bäst för molnbaserad projektledning med tidrapportering)
Zoho Projects är ett molnbaserat projektledningsprogram som är utformat för att hjälpa små och medelstora byggföretag.
Zoho Projects kostnadsfria plan har begränsad lagringskapacitet och begränsade funktioner. Är det värt att uppgradera till deras betalda planer?
Zoho Projects funktioner
- Många integrationer och tillägg
- Mobilapp för iOS- och Android-användare
- Funktioner för tidshantering och fakturering
Fördelar med Zoho Projects
- Mycket prisvärda betalda abonnemang
- Lätt att använda
- Funktioner för tidrapportering
Zoho Projects begränsningar
- Gratisplanen inkluderar inte mallar.
- Gratisplanen erbjuder begränsad lagringskapacitet
- Komplicerad resurshanteringsvy
Priser för Zoho Projects
Denna programvara för projektledning erbjuder tre prisplaner:
- Gratis (0 $/månad per användare)
- Premium (5 $/månad per medlem)
- Enterprise (10 USD/månad per medlem)
Recensioner av Zoho Project
”Vi är mycket nöjda med lösningens kraft och känner att den kommer att stödja vår tillväxt. Att konfigurera systemet och lära sig att använda det på rätt sätt var svårare än vi hade förväntat oss.” – Verifierad recension på Capterra
”Generellt sett har mina erfarenheter av Zoho varit positiva. Jag är nöjd med att använda det och mitt team gillar alla de olika lösningar som Zoho har för vår verksamhet.” – Verifierad recension på Capterra
Zoho Projects kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Zoho!
11. TeamGantt (bäst för projektledning baserad på Gantt-diagram)
TeamGantt är ett verktyg för byggprojektledning som hjälper användare att hantera byggprojekt.
Men TeamGantts kostnadsfria plan är extremt begränsad. Om du vill hantera mer än ett projekt samtidigt måste du uppgradera till en betald plan.
TeamGantts funktioner
- Omordna uppgifter och justera tidslinjer enkelt med TeamGantts dra-och-släpp-funktion.
- Se alla projekt på en sida
- Portföljvy och rapporter
- Kalender- och listvyer
Fördelar med TeamGantt
- Support via telefon, e-post och livechatt
- Dedikerad mobilapp
- Enkel samverkan
Begränsningar för TeamGantt
- Kan bli kostsamt om du har ett större team
- Ingen funktion för projektbudget
- Begränsade funktioner i gratisversionen
Priser för TeamGantt
Denna programvara för projektledning erbjuder tre prisplaner:
- Gratis (0 $/månad per användare)
- Standard (19,90 $/månad per medlem)
- Advanced (24,45 $/månad per medlem)
TeamGantt-recensioner
”TeamGantt var fantastiskt så länge vi hade det! Vi bytte till slut till något annat med bättre rapporteringsfunktioner för vårt växande team, men TeamGantts kombination av projektledning/uppgiftsfördelning och resursuppföljning var utmärkt när vi var ett mindre team.” – Verifierad recension på Capterra
”Jag tyckte att programvaran var mycket användbar. Den uppfyllde definitivt mina behov och, bortsett från några mindre problem med användargränssnittet, hade jag en positiv upplevelse av den och skulle definitivt rekommendera andra projektledare att använda den.” – Verifierad recension på Capterra
TeamGantt kundbetyg
- G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
12. Buildertrend (Bäst för resurshantering och kundkommunikation)
Buildertrend är ett molnbaserat program för byggprojektledning som har utvecklats för att hjälpa byggproffs att hantera resurser och slutföra projekt i tid. Husbyggare, specialiserade och kommersiella entreprenörer samt renoverare kan också använda detta verktyg som hjälp i försäljningsprocessen, projektplanering, ekonomisk uppföljning och kundkommunikation.
Buildertrends viktigaste funktioner
- Tid- och kostnadsuppföljning
- Avancerad rapportering
- Kundportal
- Projekt- och milstolpsuppföljning
Fördelar med Buildertrend
- En centraliserad hubb för kunder som ger dem tillgång till sina projekt.
- Skapa och uppdatera scheman när som helst, var som helst
- Automatisering för att påskynda och säkerställa korrekta uppskattningar varje gång
- Dra-och-släpp-funktionalitet
Begränsningar för Buildertrend
- Användargränssnittet kan bli buggigt och klumpigt.
- Planerna är kostsamma
Priser för Buildertrend
- Essential (99 $/månad; 399 $ efter två månader)
- Advanced (399 $/månad; 699 $ efter två månader)
- Complete (899 USD/månad; 1 299 USD efter två månader)
Recensioner av Buildertrend
”Jag uppskattar Buildertrends många plattformsoberoende funktioner. Eftersom jag tillbringar större delen av dagen ute på fältet gillar jag att jag snabbt kan komma åt och lägga till data eller filer när jag är på språng. Jag uppskattar att jag kan komma åt en tidslinje med dagliga loggar för jobben, och att jag kan bläddra igenom dem hjälper mig att hålla mig uppdaterad om jobbdetsaljerna under hela processen.” — G2-verifierad recension
Buildertrend kundbetyg
- G2: 4/5 (56+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (1572+ recensioner)
13. PlanGrid (bäst för fältprojekt och kostnadshantering)
PlanGrid är ett produktivitetsprogram för byggbranschen och ett allt-i-ett-verktyg för fältprojekt och kostnadshantering för byggare. Användare kan omedelbart dela planer, markeringar, foton, rapporter och mycket mer med alla som är involverade i byggprojektet.
PlanGrids viktigaste funktioner
- 3D-modeller och ritningar
- Anpassade taggar för foton
- Filhantering
- Kvalitetshantering på ett och samma ställe
Fördelar med PlanGrid
- Få tillgång till data online och offline
- Förenklade inlämningar; få omedelbar tillgång till godkända inlämningar från appen
Begränsningar för PlanGrid
- Brant inlärningskurva för andra
PlanGrid-priser
- Nailgun (39 USD/månad/användare; faktureras årligen)
- Dozer (59 USD/månad/användare; faktureras årligen)
- Crane (119 USD/månad/användare; faktureras årligen)
PlanGrid-recensioner
- Software Advice: 4,28/5 (1 896+ recensioner)
- Trust Radius: 7,8/10 (145+ recensioner)
PlanGrid kundbetyg
”Det är en bra plattform att använda för ett projekt och kan användas under hela projektets livscykel. Du kan enkelt lägga till interna och externa användare och komma åt all dokumentation med några få klick.” — Verifierad recension från Software Advice
14. Procore (Bäst för integrerad projektuppföljning och samarbete)
Procore är ett onlinebaserat byggprogram som förenklar arbetet från anbud till projektavslut.
Hantera byggprojekt, resurser, ritningar, kostnadsberäkningar, anbud och budgetar för olika projekt på en integrerad plattform.
Procore – viktigaste funktionerna
- Projektuppföljning
- Teknik för optisk teckenigenkänning (OCR)
- Mobil åtkomst
- Samarbete på fältet
Fördelar med Procore
- Integrerad plattform
- Tillgängligt och åtkomligt på mobilen
- Realtidsinsikt i projektens och portföljens finansiella hälsa
Begränsningar i Procore
- Verktygsfält skulle kunna vara mer flexibla
- Brant inlärningskurva för andra
Priser för Procore
- Besök deras prissida för att få en anpassad offert.
Recensioner av Procore
”Procore ger möjlighet att när som helst få tillgång till de senaste ritningarna, specifikationerna och inlämningarna, vilket är utmärkt för samarbete på fältet för både designers och entreprenörer. All projektinformation är mycket välorganiserad och lättillgänglig för alla användare, och behörighetsverktyget är utmärkt för att anpassa vad teammedlemmarna har tillgång till.” — G2 Verified Review
Procore kundbetyg
- G2: 4,5/5 (1 173+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (2 518+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Procore!
15. CoConstruct (Bäst för byggare och renoverare av specialanpassade hus)
CoConstruct är ett högt rankat program för byggprojektledning för byggare och renoverare av specialanpassade hus. Hantera enkelt alla aspekter av ett projekt, kunder och entreprenörer – allt från en central app.
CoConstructs viktigaste funktioner
- Rapportering och analys
- Projekt- och kunduppföljning
- Fakturering
- Anpassningsbara mallar
Fördelar med CoConstruct
- Användarvänlig funktionalitet för hantering av inköpsorder
- Noggranna kostnadsberäkningar; enkelt att skapa och skicka ut anpassade kostnadsberäkningar
- Skicka meddelanden och uppdateringar om aktiviteter och framsteg på arbetsplatsen
- Godkännanden via elektroniska signaturer och onlinebetalningar
Begränsningar för CoConstruct
- Mobilappen kan förbättras
- Brant inlärningskurva för andra
Priser för CoConstruct
- Essential: 99 $/månad; 399 $ efter två månader
- Advanced: 399 $/månad; 699 $ efter två månader
- Complete: 899 $/månad; 1 299 $ efter två månader
Recensioner av CoConstruct
”Som en mycket praktiskt inriktad fältentreprenör har jag svårt att hitta tillräckligt med tid för att skriva anbud och kostnadsberäkningar. Mallarna och kostnadsberäkningarna i kalkylbladsformat effektiviserar verkligen processen och kan i slutändan ge dig tillbaka ditt liv.” — Verifierad recension på Capterra
kundbetyg
- Programvarurådgivning: 4,5/5 (842+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (842+ recensioner)
Börja hantera byggprojekt med ClickUp
Dina byggprojekt måste hålla deadlines, hålla sig inom budgeten och uppfylla byggbranschens standarder.
Och även om byggprogramvara kan hjälpa dig att minska din arbetsinsats, är det ingen idé att skaffa ett verktyg som ytterligare komplicerar ditt projekt.
Det är därför du behöver ClickUp.
Från att sätta upp mål för ditt projektteam till att hantera projektets ekonomi – ClickUp är den bästa programvaran för byggprojektledning som finns på marknaden idag.
Skaffa ClickUp gratis idag för att uppnå alla dina byggmål, även de galna!