De 10 bästa AI-byggprogramvarorna 2025

AI förändrar inte bara hur vi bygger – det förändrar hur vi tänker om byggande.

Från automatisering av säkerhetskontroller till optimering av arbetskraft och material – AI-verktyg gör byggprojekt snabbare, säkrare och effektivare. Och med stramare budgetar, förskjutna tidsplaner och högre kundförväntningar kan rätt AI-programvara vara skillnaden mellan förseningar och leverans.

I den här bloggen har vi sammanställt de 10 bästa AI-byggprogramvarorna, utformade för att hjälpa dig att ligga steget före, sänka kostnaderna och bygga smartare.

📊 Forskning visar: Den globala marknaden för AI inom byggbranschen förväntas växa från 4,86 miljarder dollar 2025 till 22,68 miljarder dollar 2032, med en imponerande tillväxt på 24,6 % CAGR. Denna explosiva tillväxt drivs av AI:s förmåga att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och förändra hur projekt levereras, vilket ger tidiga användare en stor fördel.

De bästa AI-byggprogramvarorna i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Förberedelseteam behöver snabb, visuell dokumentation ClickUp – AI-driven uppgiftshantering – Anpassad automatisering av arbetsflöden – Gantt-diagram, instrumentpaneler, dokument och chatt – Över 1 000 integrationer Byggteam som hanterar komplexa projekt med centraliserade dokument och automatisering Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. OpenSpace. ai – 360°-genomgångar av arbetsplatsen kartlagda till planritningar – Skapande av digitala tvillingar och AI-checklistor – Integrationer med Procore, Autodesk, PlanGrid – Insights API för analys Förberedande team som behöver snabb, visuell dokumentation Anpassad prissättning Procore – Enhetlig plattform för schemaläggning, budgetering, dokumentation – AI-driven analys och prognoser – Mobilapp för uppdateringar på fältet – Integration med BIM- och ERP-verktyg Fullskaliga byggteam som behöver centraliserade AI-verktyg Anpassad prissättning Fusion 360 – Generativ design med AI – Parametrisk modellering – Inbyggd simulering och analys – Enhetlig CAD/CAM/PCB-plattform Design- och ingenjörsteam som behöver intelligent CAD 85 $/månad per användare Fieldwire – Uppföljning och uppdateringar av uppgifter i realtid – Hantering av ritningar och skisser – AI-driven rapportering och aviseringar – Mobilanpassad upplevelse Byggteam som behöver rapportering i realtid från arbetsplatsen Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 54 $/månad per användare. PlanSwift – AI-drivna digitala uppmätningar – Anpassade sammansättningar och mallar – Rapportering och Excel-integration – Dra-och-släpp-gränssnitt Beräkningsgrupper som behöver exakta digitala uppskattningar 145,75 $/månad per användare (faktureras årligen) DroneDeploy – Automatiserade drönaruppdrag – AI-genererade 2D-kartor och 3D-modeller – Analyser av volym, framsteg och avvikelser – 360°-integration av markbilder Byggteam som samlar in data från arbetsplatsen genom kartläggning från luften och marken Betalda abonnemang börjar på 499 $/månad per användare. viAct – Datorvisionsbaserad farodetektering – Realtidsvarningar och säkerhetsöverensstämmelse – 3D-modellintegration med livekamerabilder – Datasäkerhet och modulära tillägg Säkerhets- och efterlevnadsteam som behöver AI-övervakning Cirka 83 USD/månad (baserat på 1 000 USD/år per modul); anpassade priser AI Clearing – AI-baserad framstegsspårning med datorseende – Förändringsdetektering i realtid – Automatiserad visuell rapportering och analys Projektteam som övervakar komplexa byggprojekt eller projekt i tidiga faser Anpassad prissättning AVEVA Insight – Förebyggande underhåll med AI – Dashboards och varningar utan kod – Skalbar molnplattform – Mönsterigenkänning för tillförlitliga tillgångar Industriella driftsteam som hanterar stora tillgångar Anpassad prissättning

Varför har AI-byggprogramvara blivit viktigare än någonsin?

Artificiell intelligens har blivit avgörande för att hålla projekt på rätt spår och inom budget. Med stigande kostnader, brist på arbetskraft och kundkrav som ökar för varje dag behöver byggteam verktyg som tar hand om mer av det tunga arbetet.

Här är några exempel på vad rätt AI-baserad byggprogramvara kan hjälpa dig med:

Snabba upp anbud och offerter med AI-genererade kostnadsberäkningar och tidsplaner.

Upptäck förseningar och budgetöverskridanden i ett tidigt skede genom att analysera projektdata i realtid.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter som att följa upp framsteg, flagga problem och uppdatera scheman.

Förbättra säkerheten på arbetsplatsen med AI-drivna kameror och sensorer som omedelbart upptäcker faror.

Gör samarbetet smidigt genom att synkronisera planer, uppdateringar och rapporter mellan team och enheter.

Planera resurser mer effektivt genom att lära dig av tidigare användning och projektmönster.

🏗️ Trivia: De gamla romarna uppfann en speciell betong – gjord av kalk, havsvatten och vulkanaska – som är så hållbar att många av deras byggnader, som Pantheon och akvedukter, fortfarande står kvar efter nästan 2 000 år. Dagens ingenjörer studerar denna ”romerska betong” för att inspireras till mer hållbara byggmaterial med längre livslängd.

De 10 bästa AI-byggprogramvarorna att använda

Låt oss ta en titt på de 10 bästa AI-byggprogramvarulösningarna som kan förändra hur du bygger, designar och hanterar projekt.

1. ClickUp

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, är en allt-i-ett-plattform för projektledning som använder AI för att effektivisera arbetsflöden inom byggbranschen, öka produktiviteten och förbättra teamsamarbetet.

ClickUp för byggteam hjälper dig att planera, hantera och följa byggprojekt från förförsäljning till koncept till leverans – allt på ett och samma ställe. Hantera resurser i en lista, schemalägg uppgifter i en kalender eller flytta datum i ett Gantt-diagram. ClickUp Views ger dig över 10 vyer så att du kan planera allt utan problem.

Med ClickUp Brains kontextuella AI-assistans kan byggteam automatisera repetitiva uppgifter, generera omedelbar projektdokumentation och få svar i realtid om uppgifter, dokument och teammedlemmar. Dess anpassningsbara automatiseringsverktyg gör det möjligt för användare att skapa arbetsflöden med hjälp av naturligt språk, vilket minskar manuellt arbete och minimerar fel.

Ställ frågor som "Vilka tillståndsuppgifter är försenade?" eller "Vilka underleverantörsberoenden behöver uppdateras?" så levererar Brain sammanfattningar baserade på live-data. Du kan också få översikter över projektet, såsom platsstatus, förseningar eller kostnadsöverskridanden.

Sammanfatta din projektaktivitet, identifiera trender och markera saker som behöver uppmärksammas med världens mest kompletta arbets-AI, ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Vi vet att det kan vara hektiskt på din arbetsplats, men du kan ändå vara produktiv. Faktum är att du kan bli fyra gånger mer produktiv med Talk to Text! När du inte har tid att skriva uppdateringar eller skapa uppgifter manuellt: Öppna ClickUp Brain MAX – din AI-kompanjon på skrivbordet

Diktatera bara ”När betonggjutningen är klar, skapa inspektionsuppgift” – så hanterar Talk to Text i Brain MAX det med uppdrag och förfallodatum.

Använd din röst för att logga uppdateringar som "Takstolen 90 % klar" – Brain MAX omvandlar dem till inspelade uppgifter eller fältanteckningar, perfekt för hektiska arbetsplatser. Styr din arbetsplats med ClickUp Brain MAX – använd din röst för att skapa, sammanfatta och hantera uppgifter utan att använda händerna.

I detta ClickUp-webinar lär du dig om funktioner och strategier som du kan använda för effektiv byggledning 👇

Automatisera rutinuppgifter, hantera scheman och dokumentation och minska manuellt arbete med Autopilot Agents.

AI Cards ger dig omedelbara insikter och rekommendationer direkt i ditt arbetsflöde, vilket hjälper teamen att fatta snabbare, datadrivna beslut.

Planera, spåra och leverera komplexa byggprojekt effektivt med ClickUps robusta projektledningsverktyg – såsom Gantt-diagram, Kanban-tavlor och ClickUp-instrumentpaneler. ClickUp Docs, ClickUp Chat och ClickUp Whiteboards samlar all kommunikation och alla filer på ett ställe, medan över 1 000 integrationer säkerställer sömlös anslutning till branschstandardverktyg.

ClickUp integreras sömlöst med BIM-verktyg (Building Information Modeling) och har en färdig ClickUp-mall för byggledning som hjälper dig att komma igång.

Få en gratis mall Spåra framsteg, övervaka mål och leverera alla dina projekt i tid med ClickUps mall för byggledning.

Bäst för

Byggteam som vill automatisera arbetsflöden, centralisera dokumentation och hantera komplexa projekt med AI-drivna verktyg.

Teamstorlek

Små team på 5–20 personer, växande byggföretag, medelstora företag och organisationer på företagsnivå.

Idealiskt användningsfall

Perfekt för byggteam som hanterar flera projekt, samordnar underleverantörer och följer upp framsteg på olika arbetsplatser och i olika tidszoner.

Bästa funktioner

AI-driven uppgifts- och dokumenthantering

Över 15 anpassningsbara vyer, inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalender.

Automatisering av arbetsflöden med naturligt språk med ClickUp Brain

Inbyggda verktyg som Docs, Chat, Whiteboards och Dashboards

Över 1 000 integrationer, inklusive Slack, Google Drive, BIM-verktyg och mycket mer.

Fördelar

Mycket anpassningsbar med flexibla arbetsflöden

Förbättrar produktiviteten för alla team och uppgifter

En G2-recensent säger:

”Den låter dig göra precis vad du vill. Med anpassade fält och anpassade vyer kan du skapa egna arbetsflöden och processer som är anpassade till din arbetsplats.”

Nackdelar

Överväldigande funktionsuppsättning för nya användare

En G2-recensent säger:

”Det finns så många funktioner att det kan kännas överväldigande i början. ”

Priser för ClickUp

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,7/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

💡 Proffstips: Använd mallen för byggmötesprotokoll för att dokumentera viktiga beslut, åtgärdspunkter och hinder i realtid. Tagga teammedlemmar direkt i dokumentet för att tilldela uppföljningar och hålla alla ansvariga – utan behov av separata e-postmeddelanden eller chattar.

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.ai hjälper byggföretag att enkelt skapa digitala tvillingar av arbetsplatser. Montera en 360°-kamera på en skyddshjälm, filma medan du går och inom några minuter kartlägger AI bilderna till dina planritningar eller BIM-modeller, vilket ger dig en visuell ögonblicksbild av framstegen och tidig problemdetektering.

Det är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka avvikelser, effektivisera inspektioner med AI-checklistor och förbättra samarbetet genom integrationer med Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid och mycket mer.

Bäst förPrekonstruktionsteam som behöver snabb, visuell dokumentation för att kunna fatta tidiga beslut.

TeamstorlekMedelstora till stora företag – perfekt för team som hanterar arbetsflöden med stora volymer eller flera projekt

Idealisk användningPerfekt för generalentreprenörer och ägare som bygger digitala tvillingar av projektplatser innan byggstart.

Bästa funktioner

360°-genomgångar av arbetsplatsen kartläggs automatiskt till projektplaner inom några minuter.

Skapa digitala tvillingar för att visualisera framsteg och upptäcka fel i ett tidigt skede

AI-drivna checklistor för standardiserade platsinspektioner

Integrationer med Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid och mer

Insights API för avancerad analys och rapportering

Fördelar

Hjälper team att spara tid genom att eliminera manuell fototaggning och påskynda dokumentationen.

En G2-recensent säger: ”Superenkelt att använda. Hjälpsam supportpersonal och lättnavigerad användargränssnitt för dem som är mindre tekniskt kunniga.”

Nackdelar

Inställningen av skanningen och kamerans onboarding-process kan ta tid.

En G2-recensent säger: ”Jämförelsen mellan 3D-modellen och de verkliga bilderna behöver förbättras. När man rör sig snabbt är renderingen av bilder från modellen inte tillräckligt snabb, även med kraftfulla maskiner.”

Priser

Anpassad prissättning baserad på projektvolym och inkluderade funktioner

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

📮ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Det kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsarbetsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom din arbetsyta och berättar exakt vad du har att göra baserat på brådskande och viktiga uppgifter. På så sätt konsoliderar ClickUp mer än 5 appar åt dig i en enda superapp!

3. Procore

Procore erbjuder en fullfjädrad plattform för projektledning inom byggbranschen med AI-förbättrade verktyg för dokumenthantering, budgetering, rapportering och samarbete. Procore samlar alla faser av byggprocessen under ett tak, vilket gör det enkelt att samordna team, följa arbetet på arbetsplatsen och arbeta smartare.

Med mobilappen kan personalen ladda upp dokument, skicka uppdateringar och kommunicera var de än befinner sig. Dessutom fungerar Procore bra tillsammans med BIM och andra branschverktyg, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten i arbetsflödet.

Bäst förFullskaliga byggteam som behöver en centraliserad plattform med AI-insikter

TeamstorlekMedelstora till stora företag som fokuserar på stora eller flerprojektverksamheter

Idealisk användningPerfekt för generalentreprenörer, underentreprenörer och ägare som vill effektivisera alla aspekter av projektleveransen.

Bästa funktioner

Enhetlig plattform för dokumenthantering, schemaläggning, budgetering och kommunikation

Uppdateringar i realtid och versionskontroll säkerställer samordning mellan kontoret och fältet.

Robust mobilapp för datainsamling och uppdateringar på plats

AI-driven analys hjälper dig att prognostisera budgetar, spåra produktivitet och upptäcka risker.

Integrationer med ledande BIM-, ERP- och schemaläggningsverktyg

Fördelar

Centraliserar data och team för effektivare arbetsflöden

En G2-recensent säger: ”Det jag gillar bäst är att man kan bifoga dokument och bilder till de dagliga rapporterna. Det hjälper till att säkerställa att nödvändig information är lättillgänglig på ett och samma ställe.”

Nackdelar

Komplexa behörigheter och bristande automatisering av återkommande uppgifter

En G2-recensent säger: ”Arbetsflödena och modulerna känns lite rigida, och det skulle vara bra att ha mer kontroll över hur verktygen konfigureras för specifika projektbehov.”

Priser

Anpassad prissättning baserad på projektvolym och funktionsbehov

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 600 recensioner)

4. Fusion 360 från Autodesk – Bästa AI-CAD-lösningen

Fusion 360 från Autodesk integrerar AI i varje steg av designprocessen – från generativ design och simulering till samarbete i realtid – och ger ingenjörer och arkitekter verktyg för att skapa snabbare, smartare och mer effektivt. Dess AI-drivna designmotor utforskar flera strukturella alternativ baserat på dina begränsningar, medan inbyggda simuleringsverktyg hjälper till att validera prestanda innan byggandet påbörjas.

Fusion 360 kombinerar också CAD-, CAM- och PCB-funktioner i en enda plattform, vilket gör det till ett förstahandsval för team som arbetar tvärvetenskapligt.

Bäst förDesign- och ingenjörsteam som behöver intelligent CAD med AI-drivna generativa verktyg och simuleringsverktyg.

TeamstorlekSmå till medelstora företag, växande produktteam och tekniska grupper inom företag

Idealisk användningPerfekt för arkitekter och ingenjörer som bygger optimerade strukturella komponenter eller CNC-delar med hjälp av AI-driven designiteration.

Bästa funktioner

AI-driven generativ designmotor för snabba, optimerade strukturella alternativ

Parametrisk modellering för detaljerad designkontroll och snabba revideringar

Inbyggda simulerings- och analysverktyg för att validera prestanda

Realtids samarbete i molnet mellan team och discipliner

Enhetliga CAD/CAM/PCB-verktyg i ett gränssnitt

Fördelar

En kraftfull allt-i-ett-CAD-plattform med flexibel prissättning och stabil prestanda.

En G2-recensent säger: ”Den har ett mycket rent och modernt användargränssnitt och innehåller alla funktioner du kan förvänta dig av professionell CAD-programvara. ”

Nackdelar

Kräver molnkrediter för avancerade funktioner och saknar fullständig offlineåtkomst.

En recensent på Capterra säger: ”Jag gillar inte att vissa funktioner är låsta bakom extra betalda krediter och att offline-arbetet är begränsat.”

Priser

85 USD/månad per användare eller 680 USD/år per användare

Gratis för berättigade hobbyanvändare, nystartade företag och studenter.

Tilläggsprogram finns tillgängliga mot en extra kostnad.

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,5/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

🏗️ Trivia: AI-drivna robotar lägger nu tegelstenar och utför till och med komplexa elinstallationer på plats, vilket dramatiskt minskar byggtiden och minimerar mänskliga fel.

5. Fieldwire – Bäst för AI-dataanalys för byggarbetsplatser

Fieldwire ger byggarbetsplatser kraftfulla AI-drivna datainsikter. Dess intelligenta rapporteringsfunktion samlar in realtidsdata från ritningar, uppgifter, foton och formulär och visar trender, flaskhalsar och avvikelser så att teamen kan agera snabbt. Med automatiserad problemspårning och anpassade formulär blir kommunikationen smidig, medan den intuitiva mobilappen säkerställer att personalen förblir uppkopplad och produktiv på plats.

Bäst förByggteam som behöver live-data och effektiviserad rapportering från arbetsplatsen.

TeamstorlekSmå till medelstora team, fältpersonal och projektledare

Idealisk användningsfallIdealisk för fältteam som hanterar flera arbetsplatser och behöver uppdateringar i realtid utan att byta verktyg.

Bästa funktioner

Enkel delning av ritningar och skisser med versionskontroll

Skapande, tilldelning och spårning av uppgifter i realtid mellan team

Omfattande rapporter med trendanalys, problemspårning och prestandamätningar

Automatiska aviseringar och anpassade formulär för effektiv kommunikation

Intuitiv mobilapp för att ta foton, anteckningar och uppdateringar på plats

Proffs

Hjälper team att hålla ordning och öka ansvarstagandet

En G2-recensent säger: ”Ett extremt användbart verktyg... Jag kan skapa checklistor och olika uppgifter med kriterier. Det är ett utmärkt sätt att hålla koll på alla projekt, tidshantering och medarbetarnas ansvar.”

Nackdelar

Att redigera ritningar på datorn kan ibland vara besvärligt.

En G2-recensent säger: ”Det är mycket svårt att skapa eller redigera linjer eller andra attribut på datorn lika enkelt som det går att göra på telefonen.”

Priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 54 $/användare/månad (årligt)

Företag: 74 $/användare/månad (årligen)

Business Plus: 89 $/användare/månad (årligen)

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 220 recensioner)

🔎 Visste du att? Generativa AI-verktyg kan simulera och utvärdera miljontals byggscheman på några minuter, vilket hjälper entreprenörer att omedelbart hitta den mest effektiva och kostnadseffektiva projektplanen.

6. PlanSwift – Bäst för kostnadsberäkningar inom byggbranschen

PlanSwift tillför smart AI-driven uppmätning till din beräkningsprocess och påstår sig kunna minska tiden som läggs på mätningar med upp till 92 %. Den använder intelligenta algoritmer som låter proffs mäta kvantiteter direkt från digitala planritningar, vilket eliminerar fel och påskyndar anbudsprocessen.

Med återanvändbara sammansättningar och mallar kan användarna konsekvent skapa korrekta uppskattningar och få insyn i resursfördelning och kostnader.

Bäst förBeräkningsgrupper som behöver snabba, exakta digitala beräkningar och konsekventa arbetsflödesmallar.

TeamstorlekSmå till medelstora entreprenörer, kalkylatorer och specialiserade hantverksteam

Idealisk användningPerfekt för entreprenörer som vill minska starttiden drastiskt och säkerställa precision i material- och arbetskraftsberäkningar.

Bästa funktioner

Exakta, AI-drivna digitala beräkningar direkt från PDF-filer eller ritningar

Anpassningsbara sammansättningar och mallar för konsekventa arbetsflöden

Detaljerade insikter och analyser för att optimera resursfördelningen

Dra-och-släpp-gränssnitt med pek-och-klicka-verktyg för snabbhet och enkelhet

Sömlös integration med Excel och andra rapporteringsverktyg

Fördelar

Användarvänligt gränssnitt som dramatiskt minskar starttiden

En G2-recensent säger: ”Mycket noggrann, snabb och pålitlig. Jag har använt många program och detta är det bästa hittills.”

Nackdelar

Begränsat molnstöd och långsammare prestanda vid stora jobb

En recensent på Capterra säger: ”Att försöka skapa fullständiga kostnadsberäkningar med programvaran är en mycket långdragen process. Den plockar inte heller upp punkter korrekt när jag använder funktionen ’ett klick’.”

Priser

1 749 USD/år per användare (evig prenumeration)

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (390+ recensioner)

🔎 Visste du att? AI-verktyg revolutionerar kostnadsberäkningen med mycket exakta digitala beräkningsfunktioner, vilket minskar den tid som behövs för manuella beräkningar avsevärt.

7. DroneDeploy – Bäst för AI-verklighetsfångst

DroneDeploy använder drönare och AI för att förändra dokumentationen av byggarbetsplatser. Den intuitiva plattformen fångar högupplösta 2D-kartor och 3D-modeller från flygbilder, medan automatiserade analyser belyser trender, avvikelser och resursbehov i realtid.

Med sömlös integration av bilder från marknivå, visuella framsteg och rapportering hålls teamen informerade, samordnade och redo att agera utan att behöva gräva i kalkylblad.

Bäst förByggteam som behöver omfattande insikt om arbetsplatsen genom flyg- och markfotografering

TeamstorlekSmå till stora organisationer med flera arbetsplatser eller storskaliga projekt

Idealisk användningIdealisk för projektteam som vill ha snabb, visuell data – som topografiska kartor, volymmätningar och jämförelser av framsteg – utan manuella ingrepp.

Bästa funktioner

Enkel flygplanering med automatiserade drönaruppdrag

Högupplösta 2D-kartor och 3D-modeller för visualisering av arbetsplatsen

AI-analyser visar framsteg, volymberäkningar och avvikelser.

Stöd för markbaserade 360°-bilder för att komplettera platsvyn

Molnsamarbete och enkel delning av leveranser

Fördelar

Mycket intuitivt gränssnitt, smidig delning och exceptionell support.

En G2-recensent säger: ”DroneDeploy är som en iPhone, Macbook eller iPad... Användargränssnittet är mycket intuitivt och piloter kan enkelt skapa och dela planer, framsteg och grova produkter. ”

Nackdelar

Funktionslistan är inte alltid tydlig och vissa funktioner för uppdragplanering saknas.

En G2-recensent säger : ”Live-streamingfunktionerna skulle kunna vara enklare att implementera för drönare. ”

Priser

Individuell: 499 $/användare/månad

Avancerad: 599 $/användare/månad

Projekt och företag: kontakta säljavdelningen för anpassade priser

G2- och Capterra-betyg

G2: 4,4/5 (69+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔎 Visste du att? Prediktiv analys med hjälp av AI kan förutsäga projektrisker, såsom förseningar på grund av dåligt väder eller utrustningsfel, så att teamen proaktivt kan justera scheman och undvika kostsamma bakslag.

8. viAct – Bäst för AI-övervakning av byggarbetsplatser

viAct levererar AI-driven byggövervakning med avancerad datorseende. Den erbjuder säkerhetsvarningar i realtid, efterlevnadskontroller och framstegsspårning med en imponerande noggrannhet på 97 % när det gäller att upptäcka faror. Plattformen integrerar livekamerabilder med 3D-modeller av arbetsplatsen, vilket ger projektledare en fullständig och immersiv bild av det pågående arbetet.

Från att upptäcka överträdelser av personlig skyddsutrustning till att flagga osäkra zoner hjälper viAct team att förebygga problem innan de eskalerar, samtidigt som arbetsplatsdata hålls säkra genom starka krypteringsprotokoll.

Bäst förSäkerhets- och efterlevnadsteam som behöver precis, automatiserad övervakning dygnet runt.

TeamstorlekMedelstora till stora byggföretag som hanterar stora projekt eller projekt på flera platser

Idealisk användningIdealisk för företag som vill ha AI-förbättrad övervakning som flaggar överträdelser av personlig skyddsutrustning, obehörigt intrång i zoner och säkerhetsavvikelser i realtid.

Bästa funktioner

Upptäck säkerhetsrisker med 97 % noggrannhet med hjälp av datorseende.

Varnar teamen omedelbart om avvikelser från planeringen och osäkra beteenden.

Integrerar 3D-modeller med livekamerabilder för en uppslukande synlighet på arbetsplatsen.

Erbjuder modulära tillägg för specifika behov, såsom övervakning av byggnadsställningar.

Skyddar känslig arbetsplatsinformation med kryptering och autentisering

Fördelar

Snabb att implementera och enkel att integrera med befintliga system på arbetsplatsen.

En G2-recensent säger: ”Systemet använder avancerad teknik för att analysera videofeeds... det är mycket enkelt att integrera med befintliga smarta system. ”

Nackdelar

Höga initiala installationskostnader, beroende på användningsfall

En G2-recensent säger : ”Initialkostnaden var hög, men med den här typen av plattform är det värt det. ”

Priser

Anpassad prissättning – baserad på funktioner och implementeringsskala

G2- och Capterra-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔎 Visste du att? AI-system kan optimera HVAC, belysning och andra energikrävande komponenter i byggnadsdesign, vilket leder till grönare och mer hållbara strukturer.

9. AI-röjning

AI Clearing använder datorseende och maskininlärning för att spåra byggarbetsplatsens framsteg i realtid. Plattformen upptäcker små förändringar på platsen – som nybyggda väggar eller installerad infrastruktur – och jämför dem med planerade aktiviteter, vilket gör det enkelt att upptäcka avvikelser och agera snabbt.

Med visuell analys och automatiserad rapportering håller projektledarna sig informerade och samordnade under hela byggprocessen.

Bäst förProjektteam som behöver automatiserad, visuell framstegsspårning på plats

TeamstorlekSmå till medelstora entreprenörer och ägare som söker skräddarsydd övervakning

Idealisk användningIdealisk för övervakning av tidiga byggfaser eller komplexa byggprojekt där visuella framstegsdata är viktiga.

Bästa funktioner

AI-driven förändringsdetektering markerar skillnader mellan faktisk framsteg och planerade milstolpar.

Visuell analys och instrumentpaneler i realtid för att jämföra arbetsplatsens utseende med förväntade resultat.

Automatiserad rapportering förenklar kommunikationen med intressenter och ökar projektets transparens.

Fördelar

Förbättrar noggrannheten och översikten över arbetsplatsens framsteg

Nackdelar

Begränsad användning och bristande support i USA

Priser

Anpassad prissättning – kontakta säljavdelningen; baseras sannolikt på arbetsplatsens storlek och övervakningsfrekvens.

G2- och Capterra-betyg

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

🔎 Visste du att? AI-drivna drönare och sensorer kan övervaka byggarbetsplatser i realtid och omedelbart flagga säkerhetsrisker eller avvikelser från planerna för att hålla projekten på rätt spår och skydda arbetarna.

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight använder AI-drivna analys- och prediktiva underhållsverktyg för att ge teamen realtidsinformation om tillgångarnas hälsa och prestanda. Den integrerar automatiskt data från sensorer, utrustning och driftsystem i en enhetlig instrumentpanel, vilket hjälper underhålls- och driftteam att fatta smartare beslut, minska driftstopp och optimera effektiviteten.

Med historiskt automatiserad analys, anpassningsbara varningar och molnskalbarhet förvandlar AVEVA Insight dina data till användbar information.

Bäst för Driftsteam inom tillverkning, energi, olja och gas eller industriella sektorer som behöver datadriven tillgångspålitlighet.

TeamstorlekMedelstora till stora organisationer med flera instrument och operativa tillgångar

Idealisk användningPerfekt för driftschefer som vill minska oplanerat underhåll och förlänga utrustningens livslängd.

Bästa funktioner

AI-driven prediktiv underhåll för att förutse och förebygga utrustningsfel

Kodfria instrumentpaneler och automatiska varningar för icke-tekniska användare

Stöder flera datakällor med över 18 drivrutiner och REST API.

Molnbaserad, skalbar plattform som minimerar IT-bördan

Mönsterigenkänning för att prioritera tillgångar och optimera underhållsarbetsflöden

Fördelar

Hjälper till att effektivisera underhållet och förbättra drifttiden

En G2-recensent säger: ”Användbar för tillämpningar där förebyggande underhåll inte räcker och prediktivt underhåll krävs.”

Nackdelar

Behöver fler funktioner och enklare implementering

En G2-recensent säger : ”Bör innehålla fler färdiga funktioner och vara lättare att implementera. ”

Pris

Anpassad prissättning baserad på antalet tillgångar, integrationer och supportnivå.

G2- och Capterra-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner

⚡Game Changer: Även små frågor – som saknade detaljer i en planritning – kan fördröja arbetet i flera dagar. Med AI-verktyg som ClickUp kan du tilldela dessa frågor till rätt person, få automatiska uppföljningar och spåra svar på ett och samma ställe, så att projektet fortskrider utan förseningar.

Använd AI-byggprogramvara för effektivare arbetsplatser

Tekniska framsteg har förändrat byggbranschen. Under de senaste åren har AI-programvaran verkligen hamnat i rampljuset. De tio anmärkningsvärda AI-programvarulösningarna som vi har utforskat idag visar på teknikens transformativa kraft inom branschen.

Om du är redo att revolutionera sättet du hanterar uppgifter, samarbetar med team och övervakar projekt på är det dags att omfamna framtiden med ClickUp. Upplev själv hur denna allt-i-ett-plattform för projektledning kan integreras sömlöst med dina arbetsflöden inom byggbranschen och öka produktiviteten med AI-drivna funktioner. ?

