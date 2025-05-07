De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Procore 2025

Procore-programvaran för bygghantering har funnits på marknaden i nästan två decennier. Det är en lång tid för att förändra en bransch och bli en av de ledande programvarorna för bygghantering!
Oavsett om ditt företag är i sitt första eller femte år behöver du programvara för att hantera dagens projekt och samtidigt planera för framtiden. Det finns alternativ till Procore som kan passa bättre för ditt projekt, din budget och dina arbetsflödesbehov.
I den här guiden lyfter vi fram de 10 bästa alternativen till Procure för att maximera dina tjänster och kundrelationer!
Vad ska du leta efter i alternativ till Procore?
Här är vad du bör tänka på när du letar efter alternativ till Procore.
Flera vyer
För att säkerställa att du har en 360-graders överblick över projektets framsteg bör ditt valda Procore-alternativ ha flera vyer. Dessa tre vyer är en bra start: kalender, Gantt och Kanban-tavlor för att spåra framstegen i byggprojekt.
Projektledningsfunktioner
Alla bra bygghanteringsprogram har detaljerade projektledningsfunktioner. Dessa funktioner bör omfatta uppgiftshantering, tidrapportering, aktivitetsdashboards, kostnadsberäkning och projektförloppsrapporter.
Kundportal eller CRM
Bygghantering blir enklare när du inte behöver förlita dig på 101 verktyg för att få saker gjorda. Därför måste din programvara ha CRM (Client Relationship Management) eller en kundportal. Båda förenklar kommunikationen och påskyndar inlämningar, RFI:er och delning av specifikationer.
Färdiga och anpassade mallar
Att hantera byggprojekt är en komplex process. Med mallar kan du ställa in repeterbara arbetsuppgifter så att ditt team kan fokusera på rätt uppgifter. Från projektdashboards till arbetsflöden – skapa så många byggmallar som du vill för olika team och tjänster.
De 10 bästa alternativen till Procore
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kan anpassas som programvara för projekt- och byggledning. Med ClickUp kan du hantera ett helt projekt från förförsäljning till överlämning till kunderna.
ClickUp är också mer mångsidigt och passar alla typer av projekt tack vare sin omfattande lista över funktioner, en stor community och ständig utveckling av nya funktioner. Dessutom erbjuder ClickUp ett gratisabonnemang med alla funktioner du behöver för att hantera ett byggprojekt.
ClickUp-funktioner
- Över 15 anpassningsbara vyer, inklusive kalender, Kanban, Gantt, tidslinje och mycket mer.
- Sömlöst samarbete i realtid med ditt team eller dina leverantörer
- Kommentera och granska alla dokument, såsom RFI:er och inlämningar.
- Anpassade och automatiserade arbetsflöden för att hantera kunder, resurser eller uppgifter
- Anpassade detaljer för att skapa omfattande projektdetaljer och deras status
- Dashboard och dokumentdelning med omfattande behörighets- och behörighetskontroller
- Samarbeta i realtid med dokumentskapande med ClickUp Docs
- Beräkningar och anpassade formler för att uppskatta kostnader och följa budgeten
- En global timer för att spåra ditt teams tid
- ClickUp AI för att hantera byggprojekt med hjälp av AI
- Bygghanteringsfunktioner tillgängliga på Mac och Android
Fördelar med ClickUp
- Över 1 000 integrationer för att ansluta till dina favoritverktyg för projektledning
- Många mallar för byggledning för att snabbt skapa scheman, arbetsflöden och projektdashboards.
- Koppla samman arbetsflöden, instrumentpaneler och arbetsytor med länkar och beroendeförhållanden.
- En mobilapp för att hantera projekt på språng med offlinefunktioner
- Enkelt gränssnitt
Nackdelar med ClickUp
- Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och graden av anpassningsbarhet
Priser för ClickUp
- Gratis plan för alltid
- Obegränsad plan: 7 dollar per månad per medlem
- Affärsplan: 12 dollar per månad per medlem
- Enterprise Plan: Kontakta säljavdelningen
ClickUp kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 4 700 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Buildertrend
Buildertrend är en molnbaserad bygghanteringsprogramvara för husbyggare, specialentreprenörer och renoverare. Till skillnad från Procore, som fokuserar mer på hanteringssidan, fokuserar Buildertrend mer på kund- och entreprenadhantering. Det har dock de nödvändiga verktygen för projektledning och samarbete för att slutföra ett byggprojekt.
Buildertrend passar bättre för små till medelstora byggföretag, medan Procore är mer mångsidigt och passar större organisationer.
Buildertrend-funktioner
- Omfattande ekonomihantering, inklusive onlinebetalningar, anbud, räkningar, inköpsorder, kostnadsberäkningar, fakturering och avancerad ekonomisk rapportering.
- Smidig kommunikation med hjälp av en kundportal, meddelanden, underkonton och dokument samt fotodelning.
- Byggprojektledning möjliggörs genom byggscheman, ändringsorder, tidrapportering, att göra-listor, dagliga loggar, kalenderhantering etc.
- Försäljning och hantering av förkontrakt med hjälp av CRM, inbyggd e-postmarknadsföring, schemaläggning av möten samt skapande och hantering av offerter.
Fördelar med Buildertrend
- Ett kraftfullt CRM-system för att följa upp leads och centralisera kundhanteringen
- Automatiserade lösningar för beräkning och uppskattning
- Hjälpsam kundsupport
- Alla viktiga produkter för att driva projekt från start till mål
Nackdelar med Buildertrend
- Klumpig gränssnitt på Buildertrend-mobilappen
- Ofta långsamt och buggigt
- Något traditionell funktionalitet för uppgiftshantering
Buildertrend-priser
Buildertrend har en fast prismodell med tre olika abonnemang.
- Essential: 99 dollar per månad
- Avancerat: 399 $ per månad
- Complete: 899 dollar per månad
Buildertrend kundbetyg
- G2: 3,8 (50+ recensioner)
- Capterra: 4,5 (1500 recensioner)
3. Fieldwire
Fieldwire är ett av de mest populära alternativen till Procore och beskriver sig själv som en ”plattform för arbetsplatshantering för byggteam”. Målet med Fieldwire är att hjälpa team inom byggbranschen att samordna fältet och kontoret från vilken enhet som helst. Både Procore och Fieldwire har många likheter. Fieldwires prismodell kan dock vara mer fördelaktig för mindre team. Dessutom tycker de flesta byggproffs att Fieldwire är enklare att installera och använda än Procore.
Fieldwire-funktioner
- Schemaläggning av personal och uppgifter
- Realtidsmeddelanden för att hålla projektledare och kunder informerade
- Berätta projektets historia och spåra uppgifter med foton och bifogade filer.
- Versionshantering och automatisk hyperlänkning av byggnadsritningar på alla enheter
- Mobilapp med offline-redigeringsfunktioner
- BIM-visare med metadata för 3D-modeller och mått för flera element
- Punch List-appen för noggranna inspektioner, genomgångar och snabbare avslutning
- Ifyllningsbara och digitala formulär för RFI, daglig rapportering, tidrapporter och inspektionsförfrågningar
Fördelar med Fieldwire
- Kanban-, kalender- och Gantt-vyer för att spåra projektplaner
- Meddelanden om uppdateringar av uppgiftsstatus
- Enkel åtkomst till dokument och ritningar tack vare automatisk hyperlänkning
- Kommentarer genom anteckningar, bilder och videobilagor
- Detaljerade rapporter för dokumenthantering
- Batchmodifiering för att spara tid
- En centraliserad plattform som kopplar samman hela ditt arbetsplats-ekosystem
Fieldwire-nackdelar
- Verktyg för ojämna ritningar och handskrivna anteckningar
- Saknar textsökningsfunktion
- Du kan inte kopiera uppgifter och deras data till ett annat projekt.
- Begränsade integrationer
Priser för Fieldwire
- Basic: Gratis för alltid med en begränsning på tre projekt
- Pro: 29 dollar per användare och månad
- Företag: 49 USD per användare och månad
- Premier: 89 dollar per användare och månad
Fieldwire kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)
4. Oracle Primavera
Oracle Primavera har funnits längre än de flesta Procore-alternativen i denna lista. Denna plattform för bygghantering integrerar projektledning, riskminimering, resurshantering, portföljhantering och schemaläggning. Jämfört med Procore är Oracle Primavera mer sofistikerat för byggbranschen tack vare sitt breda utbud av funktioner.
Oracle Primavera-funktioner
- Grafisk representation av roll- och resursanvändning
- Vad-händer-om-analys för att utforska scenarier
- Säker åtkomst till scheman för flera användare
- Planera flera projekt samtidigt
- Gränssnitt för teammedlemmar som hjälper till att samla in statusuppdateringar
- Informationshantering
- Samarbete på fältet, rapportering och personalplanering
- Integrationer för redovisning
Fördelar med Oracle Primavera
- En praktisk och kraftfull funktion för resursplanering
- Omfattande och sofistikerade funktioner för storskaliga projekt
- Har prediktiv intelligens för att identifiera och minska risker
- Ett integrerat CPM-system som smidigt kopplar samman fältet och kontoret
Oracle Primavera nackdelar
- Svårt att använda och kräver omfattande utbildning och certifiering
- För dyrt även för större företag
- Det kan verka oestetiskt för vissa användare eftersom Oracle fokuserar mer på resultatet än på estetiken.
Priser för Oracle Primavera
Priser finns endast tillgängliga på begäran via Oracle Primavera.
Oracle Primavera kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
5. STACK
STACK beskriver sig själv som en ”allt-i-ett-lösning för professionella entreprenörer för molnbaserad beräkning och uppskattning”. Med STACK kan du hantera specifikationer, projektdokument och beräkningar snabbare, skapa anpassade offerter och uppskattningar samt samarbeta med hela ditt team. Till skillnad från Procore, som är balanserat mellan planering och implementering, fokuserar STACK mer på planering före byggstart och kundhantering.
STACK-funktioner
- Aktivitetsdashboard
- Automatiskt räkneverktyg för att planera material- och resursberäkningar
- Integreras med bilder från Google Earth
- Kalender för att visa kommande projekt efter förfallodatum
- Sökfunktion för att snabbt hitta tidigare projekt
STACK-proffs
- Ett komplett bibliotek med färdiga och anpassade materialdatabaser
- Utmärkt kundsupport och utbildning
- Mångsidigt och lättanvänt
- Ett kostnadsfritt abonnemang med grundläggande processhantering före byggstart
STACK-nackdelar
- Begränsad anpassning av användargränssnittet
- Ett dyrt premiumabonnemang
STACK-prissättning
STACK erbjuder ett gratisabonnemang och tre andra premiumabonnemang med fast pris.
- Gratis: Två samtidiga projekt och 10 startskott per projekt
- Start: 2 499 USD per år
- Grow: 5 499 dollar per år
- Build: Anpassad prissättning
STACK-kundbetyg
- G2: 3,8/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)
6. RedTeam
RedTeam är en populär konkurrent till Procore och gör det möjligt för dig att hantera byggprojekt var som helst och när som helst via sin molnplattform. Med denna projektledningsprogramvara kan du planera allt från förberedelserna inför bygget till projektleveransen.
Procore är utformat för flera personer, inklusive ägare, huvudentreprenörer och underentreprenörer, medan RedTeam är utformat specifikt för huvudentreprenörer. Dessutom erbjuder RedTeam vad-händer-om-analyser, vilket Procore inte gör. Slutligen är RedTeams kundsupport snabbare och mer praktisk.
RedTeam-funktioner
- Finansiell modul för kostnadsberäkning
- Integrerad CRM
- Fakturering
- Arbetsflödeshantering för enklare projektplanering och hantering
- Fliken Samarbete för att dela dokument och begära feedback
- Projektöversikter för snabbare åtkomst till projektdetaljer
RedTeam-proffs
- Systematiska processer och funktioner så att inget faller mellan stolarna
- Funktioner som underlättar hanteringen av varje projektfas
- Mallar för byggdokument för snabbare informationsförfrågningar, definitioner och uppdateringar
- Omfattande rapporter över jobbkostnader genereras med ett enda klick.
- Snabb kundsupport
RedTeam-nackdelar
- Det kan vara besvärligt att anpassa och implementera
- Begränsade funktioner i ReadTeams mobilapp
RedTeam-priser
Priser finns tillgängliga på begäran via RedTeam.
RedTeam-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (190+ recensioner)
7. Newforma
Newforma är ett alternativ till Procore som gör det möjligt för ingenjörer och arkitekter att centralisera projektinformation och data. Tack vare sin dedikerade plattform för projektinformationshantering (PIM) stödjer Newforma bättre informationshantering för yrkesverksamma inom byggbranschen än Procore.
Newforma-funktioner
- En enda samlad översikt över all din projektinformation
- Spåra enkelt e-postmeddelanden som arkiverats till ett projekt
- Automatiserade arbetsflöden för byggadministration
- Dokumentversionering och flexibla behörighetskontroller
- Sömlös anslutning till fältet som möjliggör import av bilder, punch-listor etc.
- Meddelandeforum och mötesprotokoll för enklare samarbete
Newforma-proffs
- Obegränsat antal användare i ett enda projektkonto
- Flexibla och intuitiva arbetsflöden för inlämning och RFI
- Superenkelt att organisera information och ställa in behörigheter
- Användarvänligt och modernt gränssnitt
- Omfattande sökfunktioner, inklusive plattade dokument och OCR
Newforma-nackdelar
- Newforma hänger ibland efter
- Begränsade markeringsverktyg
- Svårt att installera och använda mobilappen
- Uppdateringar och nya funktioner tar tid att släppa.
Newforma-priser
Priser finns endast tillgängliga på begäran via Newforma.
Newforma kundbetyg
- G2: 4/5 (90+ recensioner)
- Capterra: 3,8/5 (5+ recensioner)
8. Entreprenörsförman
Jämfört med de flesta Procore-alternativen på denna lista är Contractor Foreman ett prisvärt bygghanteringsprogram. Denna plattform har också en funktionsrik kundportal som förenklar insamlingen av projektinformation och kundkommunikation. Till skillnad från Procore passar Contractor Foreman dessutom bättre för mindre och medelstora team.
Funktioner i Contractor Foreman
- Gantt-, kalender- och tidslinjevy för att granska projektets framsteg
- Personal- och uppgiftsplanering
- Anbudshantering
- Hantering av underleverantörer
- Tidkort med GPS-spårning
- Dokumentskrivare, redigerbara formulär och checklistor för RFI och uppgiftsplanering
- Projektkostnadsuppföljning
- Aktivitetsdashboard för en snabb överblick över uppgiftsstatus och uppdateringar
- Flexibelt och anpassningsbart för att passa projektet
Fördelar med Contractor Foreman
- Prisvärda lösningar som passar mindre team
- Gratis privat utbildning som varar mellan två och åtta timmar beroende på plan.
- Kontinuerliga uppdateringar och funktionsutveckling
Entreprenörsförman nackdelar
- Besvärlig mobilapp
- Grundläggande rapporter
- Integrationer är problematiska och svåra att konfigurera.
Priser för entreprenörsförman
Contractor Foreman har fyra fasta prisplaner och varje plan har en kostnadsfri provperiod.
- Standard: 49 $ per månad
- Plus: 87 dollar per månad
- Pro: 123 dollar per månad
- Obegränsat: 148 dollar per månad
Kundbetyg för Contractor Foreman
- G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)
9. CoConstruct
CoConstruct är en av de vanligaste konkurrenterna till Procore. CoConstruct är utvecklat för bygg- och renoveringsteam. Denna bygghanteringsprogramvara underlättar hanteringen av kunder, entreprenörer och projekt. Den har också en av de mest omfattande kommunikationsmodulerna för att förbättra kommunikationen under planering och genomförande av byggprojekt.
CoConstruct-funktioner
- Spårning av aktiviteter på arbetsplatsen för byggföretag
- Underkonton för att förbättra effektiviteten och samarbetet
- Enkel hantering av offerter
- CRM för att hantera och spåra leads
- Förenklad tidrapportering med GPS-spårning
- Finansiella lösningar som omfattar fakturering, snabba onlinebetalningar, lönerapporter och projektbudgetberäkningar.
- Spåra ändringsorder och utgifter
Fördelar med CoConstruct
- Anpassningsbara färdiga mallar
- Kundsupport på plats
- Centraliserad portal för alla projektelement
CoConstruct-nackdelar
- Det kan vara ganska överväldigande på grund av dess omfattande funktioner.
- Ofta trögt, särskilt med stora datamängder eller flera projekt
- Även om användargränssnittet är lätt att använda ser det lite föråldrat ut.
Priser för CoConstruct
CoConstruct erbjuder tre fasta betalningsplaner:
- Essential: 99 dollar per månad
- Avancerat: 399 $ per månad
- Complete: 899 dollar per månad
CoConstruct kundbetyg
- G2: 4,5/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)
10. Corecon
Corecon är ett bygghanteringsverktyg som är utvecklat för ingenjörer och byggföretag. En praktisk funktion i Corecon är de inbyggda guiderna som automatiserar instrumentpaneler, arbetsflöden och uppgifter för att spara tid och presentera information snabbare. Jämfört med Procore har Corecore mer robust projektledningsfunktionalitet.
Corecon-funktioner
- Standardiserade och anpassade instrumentpaneler för alla projektdetaljer
- TeamLink Portal gör det möjligt för team och externa intressenter att visa och redigera projektdokumentation.
- Mötesprotokoll för att hålla alla informerade
- Korrespondensfunktion för att dela inlämningar, RFI:er, problem och journaler
- Checklistor för kvalitetskontroll
- Punchlists
Corecon-fördelar
- Innehåller flera viktiga funktioner såsom RFI, inlämningar och uppgiftshantering i en enda plattform.
- Utbildnings- och webbinarserie för att göra nya användare bekanta med plattformen
- Modernt och användarvänligt
- Integreras sömlöst med annan programvara för att utöka funktionaliteten.
Corecon-nackdelar
- Svårt att bemästra för nybörjare
- Begränsad funktionalitet i mobilappen
Corecons prissättning
Prisinformation finns tillgänglig på begäran via Corecon.
Corecons kundbetyg
- G2: 3,9/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 3,6/5 (15+ recensioner)
Bonus: Intervju med byggprojektledare
ClickUp: ett Procore-alternativ som inte kostar skjortan
Det är ingen hemlighet att dessa alternativ till Procore är imponerande. De har viktiga funktioner för bygghantering och de flesta har funnits i flera år. Men om du inte vill spendera en förmögenhet på dyra premiumabonnemang får du nöja dig med svårhanterliga och komplexa användargränssnitt som tar tid att konfigurera och anpassa.
Det är här ClickUp kommer in i bilden.
Med ClickUp behöver hantering av byggprojekt inte vara dyrt eller frustrerande! Faktum är att ClickUps Free Forever Plan har det mesta du behöver för att hantera och leverera fantastiska byggprojekt.
ClickUp ger dig en enkel men ändå robust plattform för byggteam som hjälper dig att hantera projekt från första till sista tegelsten. Ditt team, dina entreprenörer och dina kunder kommer att uppskatta hur enkelt, modernt och intuitivt ClickUp är.
Prova ClickUp gratis idag och njut av smidiga, snabba och intuitiva lösningar för byggprojektledning!