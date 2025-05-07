De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Procore 2025

Procore-programvaran för bygghantering har funnits på marknaden i nästan två decennier. Det är en lång tid för att förändra en bransch och bli en av de ledande programvarorna för bygghantering!

Oavsett om ditt företag är i sitt första eller femte år behöver du programvara för att hantera dagens projekt och samtidigt planera för framtiden. Det finns alternativ till Procore som kan passa bättre för ditt projekt, din budget och dina arbetsflödesbehov.

I den här guiden lyfter vi fram de 10 bästa alternativen till Procure för att maximera dina tjänster och kundrelationer!

Vad ska du leta efter i alternativ till Procore?

Här är vad du bör tänka på när du letar efter alternativ till Procore.

Flera vyer

För att säkerställa att du har en 360-graders överblick över projektets framsteg bör ditt valda Procore-alternativ ha flera vyer. Dessa tre vyer är en bra start: kalender, Gantt och Kanban-tavlor för att spåra framstegen i byggprojekt.

Hantera byggtidslinjer i en Gantt-vy i ClickUp

Projektledningsfunktioner

Alla bra bygghanteringsprogram har detaljerade projektledningsfunktioner. Dessa funktioner bör omfatta uppgiftshantering, tidrapportering, aktivitetsdashboards, kostnadsberäkning och projektförloppsrapporter.

Kundportal eller CRM

Bygghantering blir enklare när du inte behöver förlita dig på 101 verktyg för att få saker gjorda. Därför måste din programvara ha CRM (Client Relationship Management) eller en kundportal. Båda förenklar kommunikationen och påskyndar inlämningar, RFI:er och delning av specifikationer.

Välj widgets för att visualisera alla typer av data i ett ClickUp-dashboard.

Färdiga och anpassade mallar

Att hantera byggprojekt är en komplex process. Med mallar kan du ställa in repeterbara arbetsuppgifter så att ditt team kan fokusera på rätt uppgifter. Från projektdashboards till arbetsflöden – skapa så många byggmallar som du vill för olika team och tjänster.

De 10 bästa alternativen till Procore

1. ClickUp

Skapa din ideala arbetsflödesplan och anpassade vy i ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kan anpassas som programvara för projekt- och byggledning. Med ClickUp kan du hantera ett helt projekt från förförsäljning till överlämning till kunderna.

ClickUp är också mer mångsidigt och passar alla typer av projekt tack vare sin omfattande lista över funktioner, en stor community och ständig utveckling av nya funktioner. Dessutom erbjuder ClickUp ett gratisabonnemang med alla funktioner du behöver för att hantera ett byggprojekt.

Samarbeta kring designkoncept för att skapa specifikationer i ClickUp Docs.

ClickUp-funktioner

Fördelar med ClickUp

Över 1 000 integrationer för att ansluta till dina favoritverktyg för projektledning

Många mallar för byggledning för att snabbt skapa scheman, arbetsflöden och projektdashboards.

Koppla samman arbetsflöden, instrumentpaneler och arbetsytor med länkar och beroendeförhållanden.

En mobilapp för att hantera projekt på språng med offlinefunktioner

Enkelt gränssnitt

Nackdelar med ClickUp

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och graden av anpassningsbarhet

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan : 7 dollar per månad per medlem

Affärsplan : 12 dollar per månad per medlem

Enterprise Plan: Kontakta säljavdelningen

ClickUp kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 4 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Buildertrend

Buildertrend är en molnbaserad bygghanteringsprogramvara för husbyggare, specialentreprenörer och renoverare. Till skillnad från Procore, som fokuserar mer på hanteringssidan, fokuserar Buildertrend mer på kund- och entreprenadhantering. Det har dock de nödvändiga verktygen för projektledning och samarbete för att slutföra ett byggprojekt.

Buildertrend passar bättre för små till medelstora byggföretag, medan Procore är mer mångsidigt och passar större organisationer.

Buildertrend-funktioner

Omfattande ekonomihantering, inklusive onlinebetalningar, anbud, räkningar, inköpsorder , kostnadsberäkningar, fakturering och avancerad ekonomisk rapportering.

Smidig kommunikation med hjälp av en kundportal, meddelanden, underkonton och dokument samt fotodelning.

Byggprojektledning möjliggörs genom byggscheman , ändringsorder, tidrapportering, att göra-listor, dagliga loggar, kalenderhantering etc.

Försäljning och hantering av förkontrakt med hjälp av CRM, inbyggd e-postmarknadsföring, schemaläggning av möten samt skapande och hantering av offerter.

Fördelar med Buildertrend

Ett kraftfullt CRM-system för att följa upp leads och centralisera kundhanteringen

Automatiserade lösningar för beräkning och uppskattning

Hjälpsam kundsupport

Alla viktiga produkter för att driva projekt från start till mål

Nackdelar med Buildertrend

Klumpig gränssnitt på Buildertrend-mobilappen

Ofta långsamt och buggigt

Något traditionell funktionalitet för uppgiftshantering

Buildertrend-priser

Buildertrend har en fast prismodell med tre olika abonnemang.

Essential : 99 dollar per månad

Avancerat : 399 $ per månad

Complete: 899 dollar per månad

Buildertrend kundbetyg

G2 : 3,8 (50+ recensioner)

Capterra: 4,5 (1500 recensioner)

3. Fieldwire

Fieldwire är ett av de mest populära alternativen till Procore och beskriver sig själv som en ”plattform för arbetsplatshantering för byggteam”. Målet med Fieldwire är att hjälpa team inom byggbranschen att samordna fältet och kontoret från vilken enhet som helst. Både Procore och Fieldwire har många likheter. Fieldwires prismodell kan dock vara mer fördelaktig för mindre team. Dessutom tycker de flesta byggproffs att Fieldwire är enklare att installera och använda än Procore.

Fieldwire-funktioner

Schemaläggning av personal och uppgifter

Realtidsmeddelanden för att hålla projektledare och kunder informerade

Berätta projektets historia och spåra uppgifter med foton och bifogade filer.

Versionshantering och automatisk hyperlänkning av byggnadsritningar på alla enheter

Mobilapp med offline-redigeringsfunktioner

BIM-visare med metadata för 3D-modeller och mått för flera element

Punch List-appen för noggranna inspektioner, genomgångar och snabbare avslutning

Ifyllningsbara och digitala formulär för RFI, daglig rapportering, tidrapporter och inspektionsförfrågningar

Fördelar med Fieldwire

Kanban-, kalender- och Gantt-vyer för att spåra projektplaner

Meddelanden om uppdateringar av uppgiftsstatus

Enkel åtkomst till dokument och ritningar tack vare automatisk hyperlänkning

Kommentarer genom anteckningar, bilder och videobilagor

Detaljerade rapporter för dokumenthantering

Batchmodifiering för att spara tid

En centraliserad plattform som kopplar samman hela ditt arbetsplats-ekosystem

Fieldwire-nackdelar

Verktyg för ojämna ritningar och handskrivna anteckningar

Saknar textsökningsfunktion

Du kan inte kopiera uppgifter och deras data till ett annat projekt.

Begränsade integrationer

Priser för Fieldwire

Basic : Gratis för alltid med en begränsning på tre projekt

Pro : 29 dollar per användare och månad

Företag : 49 USD per användare och månad

Premier: 89 dollar per användare och månad

Fieldwire kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

4. Oracle Primavera

Oracle Primavera har funnits längre än de flesta Procore-alternativen i denna lista. Denna plattform för bygghantering integrerar projektledning, riskminimering, resurshantering, portföljhantering och schemaläggning. Jämfört med Procore är Oracle Primavera mer sofistikerat för byggbranschen tack vare sitt breda utbud av funktioner.

Oracle Primavera-funktioner

Grafisk representation av roll- och resursanvändning

Vad-händer-om-analys för att utforska scenarier

Säker åtkomst till scheman för flera användare

Planera flera projekt samtidigt

Gränssnitt för teammedlemmar som hjälper till att samla in statusuppdateringar

Informationshantering

Samarbete på fältet, rapportering och personalplanering

Integrationer för redovisning

Fördelar med Oracle Primavera

En praktisk och kraftfull funktion för resursplanering

Omfattande och sofistikerade funktioner för storskaliga projekt

Har prediktiv intelligens för att identifiera och minska risker

Ett integrerat CPM-system som smidigt kopplar samman fältet och kontoret

Oracle Primavera nackdelar

Svårt att använda och kräver omfattande utbildning och certifiering

För dyrt även för större företag

Det kan verka oestetiskt för vissa användare eftersom Oracle fokuserar mer på resultatet än på estetiken.

Priser för Oracle Primavera

Priser finns endast tillgängliga på begäran via Oracle Primavera.

Oracle Primavera kundbetyg

G2 : 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

5. STACK

STACK beskriver sig själv som en ”allt-i-ett-lösning för professionella entreprenörer för molnbaserad beräkning och uppskattning”. Med STACK kan du hantera specifikationer, projektdokument och beräkningar snabbare, skapa anpassade offerter och uppskattningar samt samarbeta med hela ditt team. Till skillnad från Procore, som är balanserat mellan planering och implementering, fokuserar STACK mer på planering före byggstart och kundhantering.

STACK-funktioner

Aktivitetsdashboard

Automatiskt räkneverktyg för att planera material- och resursberäkningar

Integreras med bilder från Google Earth

Kalender för att visa kommande projekt efter förfallodatum

Sökfunktion för att snabbt hitta tidigare projekt

STACK-proffs

Ett komplett bibliotek med färdiga och anpassade materialdatabaser

Utmärkt kundsupport och utbildning

Mångsidigt och lättanvänt

Ett kostnadsfritt abonnemang med grundläggande processhantering före byggstart

STACK-nackdelar

Begränsad anpassning av användargränssnittet

Ett dyrt premiumabonnemang

STACK-prissättning

STACK erbjuder ett gratisabonnemang och tre andra premiumabonnemang med fast pris.

Gratis : Två samtidiga projekt och 10 startskott per projekt

Start : 2 499 USD per år

Grow : 5 499 dollar per år

Build: Anpassad prissättning

STACK-kundbetyg

G2 : 3,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

6. RedTeam

RedTeam är en populär konkurrent till Procore och gör det möjligt för dig att hantera byggprojekt var som helst och när som helst via sin molnplattform. Med denna projektledningsprogramvara kan du planera allt från förberedelserna inför bygget till projektleveransen.

Procore är utformat för flera personer, inklusive ägare, huvudentreprenörer och underentreprenörer, medan RedTeam är utformat specifikt för huvudentreprenörer. Dessutom erbjuder RedTeam vad-händer-om-analyser, vilket Procore inte gör. Slutligen är RedTeams kundsupport snabbare och mer praktisk.

RedTeam-funktioner

Finansiell modul för kostnadsberäkning

Integrerad CRM

Fakturering

Arbetsflödeshantering för enklare projektplanering och hantering

Fliken Samarbete för att dela dokument och begära feedback

Projektöversikter för snabbare åtkomst till projektdetaljer

RedTeam-proffs

Systematiska processer och funktioner så att inget faller mellan stolarna

Funktioner som underlättar hanteringen av varje projektfas

Mallar för byggdokument för snabbare informationsförfrågningar, definitioner och uppdateringar

Omfattande rapporter över jobbkostnader genereras med ett enda klick.

Snabb kundsupport

RedTeam-nackdelar

Det kan vara besvärligt att anpassa och implementera

Begränsade funktioner i ReadTeams mobilapp

RedTeam-priser

Priser finns tillgängliga på begäran via RedTeam.

RedTeam-kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (190+ recensioner)

7. Newforma

Newforma är ett alternativ till Procore som gör det möjligt för ingenjörer och arkitekter att centralisera projektinformation och data. Tack vare sin dedikerade plattform för projektinformationshantering (PIM) stödjer Newforma bättre informationshantering för yrkesverksamma inom byggbranschen än Procore.

Newforma-funktioner

En enda samlad översikt över all din projektinformation

Spåra enkelt e-postmeddelanden som arkiverats till ett projekt

Automatiserade arbetsflöden för byggadministration

Dokumentversionering och flexibla behörighetskontroller

Sömlös anslutning till fältet som möjliggör import av bilder, punch-listor etc.

Meddelandeforum och mötesprotokoll för enklare samarbete

Newforma-proffs

Obegränsat antal användare i ett enda projektkonto

Flexibla och intuitiva arbetsflöden för inlämning och RFI

Superenkelt att organisera information och ställa in behörigheter

Användarvänligt och modernt gränssnitt

Omfattande sökfunktioner, inklusive plattade dokument och OCR

Newforma-nackdelar

Newforma hänger ibland efter

Begränsade markeringsverktyg

Svårt att installera och använda mobilappen

Uppdateringar och nya funktioner tar tid att släppa.

Newforma-priser

Priser finns endast tillgängliga på begäran via Newforma.

Newforma kundbetyg

G2 : 4/5 (90+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (5+ recensioner)

8. Entreprenörsförman

Jämfört med de flesta Procore-alternativen på denna lista är Contractor Foreman ett prisvärt bygghanteringsprogram. Denna plattform har också en funktionsrik kundportal som förenklar insamlingen av projektinformation och kundkommunikation. Till skillnad från Procore passar Contractor Foreman dessutom bättre för mindre och medelstora team.

Funktioner i Contractor Foreman

Gantt-, kalender- och tidslinjevy för att granska projektets framsteg

Personal- och uppgiftsplanering

Anbudshantering

Hantering av underleverantörer

Tidkort med GPS-spårning

Dokumentskrivare, redigerbara formulär och checklistor för RFI och uppgiftsplanering

Projektkostnadsuppföljning

Aktivitetsdashboard för en snabb överblick över uppgiftsstatus och uppdateringar

Flexibelt och anpassningsbart för att passa projektet

Fördelar med Contractor Foreman

Prisvärda lösningar som passar mindre team

Gratis privat utbildning som varar mellan två och åtta timmar beroende på plan.

Kontinuerliga uppdateringar och funktionsutveckling

Entreprenörsförman nackdelar

Besvärlig mobilapp

Grundläggande rapporter

Integrationer är problematiska och svåra att konfigurera.

Priser för entreprenörsförman

Contractor Foreman har fyra fasta prisplaner och varje plan har en kostnadsfri provperiod.

Standard : 49 $ per månad

Plus : 87 dollar per månad

Pro : 123 dollar per månad

Obegränsat: 148 dollar per månad

Kundbetyg för Contractor Foreman

G2 : 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

9. CoConstruct

CoConstruct är en av de vanligaste konkurrenterna till Procore. CoConstruct är utvecklat för bygg- och renoveringsteam. Denna bygghanteringsprogramvara underlättar hanteringen av kunder, entreprenörer och projekt. Den har också en av de mest omfattande kommunikationsmodulerna för att förbättra kommunikationen under planering och genomförande av byggprojekt.

CoConstruct-funktioner

Spårning av aktiviteter på arbetsplatsen för byggföretag

Underkonton för att förbättra effektiviteten och samarbetet

Enkel hantering av offerter

CRM för att hantera och spåra leads

Förenklad tidrapportering med GPS-spårning

Finansiella lösningar som omfattar fakturering, snabba onlinebetalningar, lönerapporter och projektbudgetberäkningar.

Spåra ändringsorder och utgifter

Fördelar med CoConstruct

Anpassningsbara färdiga mallar

Kundsupport på plats

Centraliserad portal för alla projektelement

CoConstruct-nackdelar

Det kan vara ganska överväldigande på grund av dess omfattande funktioner.

Ofta trögt, särskilt med stora datamängder eller flera projekt

Även om användargränssnittet är lätt att använda ser det lite föråldrat ut.

Priser för CoConstruct

CoConstruct erbjuder tre fasta betalningsplaner:

Essential: 99 dollar per månad

Avancerat: 399 $ per månad

Complete: 899 dollar per månad

CoConstruct kundbetyg

G2 : 4,5/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

10. Corecon

Corecon är ett bygghanteringsverktyg som är utvecklat för ingenjörer och byggföretag. En praktisk funktion i Corecon är de inbyggda guiderna som automatiserar instrumentpaneler, arbetsflöden och uppgifter för att spara tid och presentera information snabbare. Jämfört med Procore har Corecore mer robust projektledningsfunktionalitet.

Corecon-funktioner

Standardiserade och anpassade instrumentpaneler för alla projektdetaljer

TeamLink Portal gör det möjligt för team och externa intressenter att visa och redigera projektdokumentation.

Mötesprotokoll för att hålla alla informerade

Korrespondensfunktion för att dela inlämningar, RFI:er, problem och journaler

Checklistor för kvalitetskontroll

Punchlists

Corecon-fördelar

Innehåller flera viktiga funktioner såsom RFI, inlämningar och uppgiftshantering i en enda plattform.

Utbildnings- och webbinarserie för att göra nya användare bekanta med plattformen

Modernt och användarvänligt

Integreras sömlöst med annan programvara för att utöka funktionaliteten.

Corecon-nackdelar

Svårt att bemästra för nybörjare

Begränsad funktionalitet i mobilappen

Corecons prissättning

Prisinformation finns tillgänglig på begäran via Corecon.

Corecons kundbetyg

G2 : 3,9/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (15+ recensioner)

