De 10 bästa byggprojektledningsprogrammen för Mac

När du ansvarar för planering, samordning och hantering av ett byggprojekt måste du ha koll på varje detalj, varje dag. Det innebär att du behöver rätt programvara för projektledning som stöd.

Det finns mycket du kan göra i Excel, men om du vill ha fullständig kontroll över alla involverade element behöver du ett verktyg för byggprojektledning. Oavsett om du driver ett eget småföretag eller är en stor entreprenör, om du är en lojal Apple-användare är byggprogramvara för Mac svaret. ?️

När konceptet är klart och processen har planerats (oavsett om du är involverad i dessa steg eller inte) hjälper byggprojektledningsprogramvaran dig att framgångsrikt genomföra projektet från start till mål.

Från att skriva kostnadsberäkningar eller beställa material till att hantera underleverantörer och koordinera arbetslagens scheman – byggprojektledningsprogramvara för Mac hjälper dig att arbeta snabbare istället för hårdare, och håller ditt projekt inom tidsramen och budgeten. ?

Vad ska du leta efter i byggprogramvara för Mac?

Det är viktigt att välja rätt byggprogramvara för att hantera ditt projekt – och dess användbarhet bör motsvara det intuitiva användargränssnittet (UI) på din Mac. Även om de specifika funktioner som Mac-användare behöver för varje projekt kan variera, bör du hålla utkik efter dessa viktiga funktioner:

Kostnadshanteringsverktyg som hjälper dig att uppskatta kostnader och sedan spåra dina faktiska utgifter under hela byggprojektet, så att du enkelt kan se hur du ligger till i förhållande till din budget.

projektledning och Appar föroch projektplanering så att du kan fördela resurser, inklusive personal och utrustning, där de behövs.

Verktyg för uppgifter och tidslinjer som visar ditt arbetsflöde och som visar ditt arbetsflöde och projektberoenden och hjälper dig att följa framstegen mot projektplanen i valfritt format, till exempel rutnätsvy, Kanban-tavlor eller Gantt-diagram

Molnbaserad programvara så att du kan komma åt ditt projekt i realtid, även på en mobil enhet, oavsett om du är på kontoret eller på plats.

Dokumentlagring så att du alltid kan kontrollera kontrakt eller bygglov var du än befinner dig.

Materialspårning och resurshantering så att du vet när du ska beställa och när materialet kommer att levereras.

Utrustningshantering för att säkerställa att du har det du behöver och att du vet när utrustningen används och när den behöver underhållas.

Problemspårning så att du effektivt kan logga, hantera och lösa eventuella problem.

Viktiga samarbetsfunktioner som håller hela teamet på samma sida

Rapporteringsalternativ så att du enkelt kan ge feedback om projektets framsteg till alla dina intressenter.

Integrationsmöjligheter för att utöka funktionaliteten i din plattform för att utöka funktionaliteten i din plattform för byggprojektledning

De 10 bästa byggprogramvarorna för Mac att använda

Målet med all byggprogramvara är att effektivisera din projektplanering och projektledning samtidigt som allt hålls så smidigt som möjligt.

Det finns faktiskt många överlappningar mellan byggledning och projektledning, vilket innebär att den bästa projektledningsprogramvaran ofta fungerar bra även för byggledning. Det är därför du hittar några projektledningsverktyg i vår lista över den bästa byggledningsprogramvaran för Mac. Varför uppfinna hjulet på nytt?

Låt oss ta en titt på vår lista över de bästa byggprogramvarorna för Mac. ?

Planera, hantera och följ dina byggprojekt från start till mål med ClickUp.

Som världens högst rankade produktivitets- och byggprojektledningsprogramvara har ClickUp mycket att erbjuda. ClickUp är ett allt-i-ett-paket som hjälper dig att hantera ditt byggprojekt smidigt. ✨

ClickUp är inte bara ett projektledningsprogram, utan en allt-i-ett-plattform där du kan lagra dina dokument, organisera projektbudgetar, följa framsteg och främja samarbete – oavsett om du arbetar inom byggbranschen eller inte. Projektledare på byggarbetsplatser uppskattar ClickUp för dess funktioner för uppgiftshantering och avancerade anpassningsmöjligheter, särskilt när det gäller anpassade fält.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

När du laddar upp eller ändrar data kan systemet ibland vara långsamt med att uppdatera.

Om du använder mobilappen finns det ännu ingen tabellvy tillgänglig.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 7 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Entreprenörsförman

via Contractor Foreman

Denna byggentreprenörsprogramvara för Mac är stolt över att erbjuda maximalt värde för pengarna för alla typer av entreprenörer, inklusive allmänna, bostads- och kommersiella entreprenörer. ?

Contractor Foreman – bästa funktioner

Använd denna projektledningsprogramvara för Mac för ett obegränsat antal projekt.

Skapa kostnadsberäkningar och hantera anbud

Använd checklistor för att hantera uppgifter

Skapa och hantera en mängd olika dokument

Hantera enkelt arbetsorder, schemaläggning, tidrapporter och dagliga loggar.

Spåra kostnader med hjälp av uppdaterade rapporter

Konfigurera integrationer med Google Kalender och QuickBooks bokföringsprogramvara.

Begränsningar för entreprenörsförmän

Det kan ta lite tid och kräva en del ansträngning att komma igång och lära sig använda alla funktioner.

Vissa användare anser att kundservicen kunde förbättras.

Priser för Contractor Foreman

Gratis provperiod: I 30 dagar

Standard: 49 $/månad för tre användare

Plus: 87 $/månad för åtta användare

Pro: 123 $/månad för 15 användare

Obegränsat: 148 $/månad för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 550 recensioner)

3. Houzz Pro

via Houzz Pro

Houzz Pro är ett affärssystem som är utformat för att stödja yrkesverksamma inom bygg- och renoveringsbranschen.

Houzz Pros bästa funktioner

Spåra uppgifter mot projektets tidsplaner och spåra utgifter mot din budget.

Skapa enkelt kostnadsberäkningar och professionella offerter

Hantera fakturor och schemalägg onlinebetalningar

Skapa nya planritningar i 2D med planritningsverktyget och modellera dem sedan i 3D för att presentera för kunderna.

Skapa ett produktbibliotek för att enkelt kunna hitta produkter från olika leverantörer.

Begränsningar för Houzz Pro

Populära funktioner som projektets tidslinje, uppgiftshantering och kostnadsuppföljning finns endast i Pro- och Ultimate-paketen, medan endast Ultimate-paketet erbjuder hjälp med leadgenerering.

Vissa användare tycker att priset är högt i förhållande till det värde de får.

Priser för Houzz Pro

Gratis provperiod: I 30 dagar

Startpaket: 99 $/månad per användare

Essential: 139 $/månad per användare

Pro: 199 $/månad per användare

Ultimate: 399 $/månad för obegränsat antal användare

Houzz Pro-betyg och recensioner

G2: 3,2/5 (3 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

4. Bluebeam Revu

via Bluebeam Revu

Bluebeam Revu används främst för att hantera dokument av många olika aktörer inom fastighets- och byggbranschen, inklusive arkitekter, byggare, ingenjörer och byggledare. ?

Bluebeam Revus bästa funktioner

Den utmärker sig inom säker dokumenthantering och erbjuder spårbara markerings- och automatiseringsverktyg.

Den underlättar digitalt teamsamarbete genom fildelning hela vägen från design och byggnation till överlämning.

Flera integrationer är tillgängliga, inklusive Dropbox, Google Drive och OneDrive.

Programvaran är webbaserad, så du kan arbeta var som helst och på vilken enhet som helst.

Installera bara iOS-appen för att använda Bluebeam Revu på Apple-enheter.

Begränsningar för Bluebeam Revu

Vissa användare tycker att användargränssnittet inte är så intuitivt som det kunde vara för uppgiftshantering.

När du arbetar med stora filer kan det ibland sänka prestandan med mycket projektdata.

Priser för Bluebeam Revu

Grundläggande: 240 USD/år per användare

Kärnfunktioner: 300 USD/år per användare

Complete: 400 USD/år per användare

Betyg och recensioner av Bluebeam Revu

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

5. Stack

via Stack

Stack erbjuder lösningar för projekt- och dokumenthantering, men dess verkliga styrka ligger i den smidiga integrationen mellan programvaran för beräkning och funktionen för kostnadsberäkning.

Stack bästa funktioner

Programvaran för kostnadsberäkning och redovisning samt rapporteringsfunktionerna är extremt flexibla och anpassningsbara.

Byggkostnadsberäkningar kan enkelt omvandlas till professionella, märkesanpassade anbudsdokument, offerter eller förslag.

Du kan välja att arbeta i Stack-gränssnittet eller exportera dina data till annan programvara, till exempel Excel.

Det finns flera integrationsalternativ med annan bygghanteringsprogramvara så att du kan använda dem för att flytta dina beräknings- och uppskattningsdata till nästa fas.

Begränsningar för stackar

Projektlednings- och dokumenthanteringsfunktionerna är nya produkter och optimeras fortfarande.

Priserna är något högre jämfört med vissa andra byggprogramvaror för Mac.

Stackprissättning

Takeoff & Estimating: 2 499 USD/år per användare

Field Productivity: 599 USD/år per användare

Projektledning: 3 588 USD/år per användare

Stack-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (14 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

6. Float

via Float

Float är i första hand ett program för resurshantering som hjälper dig att se ditt teams kapacitet så att du kan planera arbetet effektivt. ?

Float bästa funktioner

Se enkelt dina projektfaser och de milstolpar du siktar på.

En live-tidslinje ger dig en användbar översikt över alla dina medarbetare och projekt och låter dig justera resursfördelningen med dra-och-släpp-funktion.

Funktionen för tidrapportering registrerar beräknad respektive faktisk tid som krävs för att slutföra uppgifter och jämför detta med din budget.

Gör det möjligt att mata in uppgifter från andra projektledningsverktyg

Få påminnelser och aviseringar om schemabändringar och uppdateringar av uppgifter via Slack.

Begränsningar för flytande

Vissa användare rapporterar att funktionaliteten inte är så flexibel som de skulle önska.

Att flytta uppgifter längs tidslinjen är inte så enkelt som det borde vara.

Flytande prissättning

Gratis provperiod: I 30 dagar

Startpaket: 6 $/månad per användare

Pro: 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Float-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

7. Jobber

via Jobber

Jobber syftar till att hjälpa leverantörer av hushållstjänster, inklusive byggentreprenörer, att tillhandahålla utmärkt service och underlätta hanteringen av kundrelationer (CRM). ?

Jobbers bästa funktioner

Skapa enkelt professionella kostnadsberäkningar, offerter och fakturor

Ange tydligt din tillgänglighet online så att du kan planera och hantera dina arbetsscheman på ett bättre sätt.

Spåra din tid och dina utgifter när ditt team stämplar in och ut från jobbet, oavsett var de befinner sig.

Se all din kommunikation med leverantörer och byggkunder på ett och samma ställe.

Använd denna administrationsapp för att sköta ditt företag när du är på resande fot.

Ta emot betalningar personligen, online eller via kreditkort

Varje prispaket hjälper dig att ta ditt företag till nästa nivå av operativ effektivitet, med Grow-prissättning som erbjuder verktyg för automatisering av försäljning och marknadsföring som hjälper dig att skala upp.

Begränsningar för Jobber

Schemaläggnings- och redovisningsfunktionerna är inte så flexibla som vissa användare skulle önska.

Mobilappen är fortfarande lite klumpig och behöver förbättras.

Jobber-priser

Gratis provperiod: I 14 dagar

Lite: 9 $/månad per användare

Core: 45 USD/månad per användare

Connect: 117 $/månad för 1–5 användare

Grow: 225 $/månad för 1–15 användare

Jobber-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

8. CoConstruct

via Co Construct

CoConstruct är ett projektledningsverktyg för husbyggare och renoverare. Denna programvara för projektledning inom byggbranschen erbjuder en central app som gör det möjligt att hantera alla delar av projektet, från kunder till entreprenörer. ?️

CoConstructs bästa funktioner

Gör det enkelt att beräkna byggkostnader och hantera inköpsorder

Hjälper dig att hålla koll på projektets framsteg och enkelt ge feedback till kunden med hjälp av analys- och rapporteringsfunktioner.

Erbjuder en rad anpassningsbara mallar

Använd elektroniska signaturer för att påskynda godkännandet av dokument.

Förenklar fakturering, fakturering och onlinebetalningar

Begränsningar för CoConstruct

Det kan ta tid att lära sig hur man använder den.

Mobilappen fungerar inte lika bra som desktopversionen och behöver vidareutvecklas.

Priser för CoConstruct

Essential: 99 $ för den första månaden, därefter 399 $/månad

Avancerad: 399 $ för den första månaden, därefter 699 $/månad

Complete: 699 $ för den första månaden, därefter 999 $/månad

Betyg och recensioner av CoConstruct

G2: 4/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

9. Whip Around

via Whip Around

Whip Around hjälper dig att hantera efterlevnad och underhåll av din byggprojektflotta för att minska säkerhetsriskerna. ?

Whip Arounds bästa funktioner

Förhindra problem med underhåll av fordonsflottan genom att hålla alla fordonsdata sammankopplade, inklusive inspektioner och arbetsorder.

Hantera underhållsintervall för att följa reglerna för efterlevnad, säkerhet och ansvar (CSA)/transportdepartementets föreskrifter.

Få varningar i förväg om utgångar och förnyelser så att du alltid har koll på dem.

Spåra bränsleförbrukningen i realtid så att du kan hålla dig inom budgeten och maximera lönsamheten.

Få enkel åtkomst till dina revisioner och månadsrapporter

Skicka information om byggflottan dit den behövs

Whip Around-begränsningar

Funktionen för att spåra förarens kommentarer och skicka meddelanden till föraren om eventuella problem kan förbättras.

Vissa användare skulle vilja kunna anpassa formulär och rapporter.

Whip Around-priser

Basic: Gratis för ett fordon och en användare

Standard: 5 $/månad per fordon för obegränsat antal användare

Pro: 10 USD/månad per fordon för obegränsat antal användare

Whip Around-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 550 recensioner)

10. Prioritetsmatris

via Priority Matrix

Priority Matrix använder Eisenhower-metoden för att hjälpa team att prioritera sina uppgifter. Denna modell tilldelar varje uppgift en grad av brådskandehet och vikt, så att du vet vad du ska fokusera på först och vad du ska delegera eller ignorera.

Priority Matrix bästa funktioner

Förbättrar ansvarstagandet och lagarbetet genom att se till att alla samarbetar kring de mest brådskande uppgifterna.

Spåra alla dina byggprojekt och uppgifter i de fyra kvadranterna i Eisenhower-modellen.

Ökar din produktivitet eftersom alla teammedlemmar arbetar med rätt saker vid rätt tidpunkt.

Använd filter för att se vad varje teammedlem gör i realtid.

Spåra framsteg och konversationer för varje uppgift eller för hela projektet

Synkronisera mellan olika enheter och integrera med verktyg som Microsoft 365 och Microsoft Teams.

Begränsningar i Priority Matrix

Med sitt fokus på Eisenhower-matrisen är den inte tillräckligt flexibel för andra byggledningsfunktioner.

Det kan bli kostsamt för småföretag att lägga till nya användare.

Priser för Priority Matrix

Gratis provperiod: I 14 dagar

PM för Office 365: 9 $/månad per användare (endast för Office 365-användare)

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Priority Matrix-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Leverera i tid och inom budget med byggprojektledningsprogramvara för Mac

Att välja rätt byggprogramvara är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Byggprogramvara hjälper dig bland annat att hålla tidsplanen och budgeten.

Men de ska också hjälpa dig att effektivt hantera alla dina resurser och kunna lämna korrekta och utförliga rapporter till kunden.

ClickUp är din one-stop-shop för den bästa projektledningsprogramvaran för Mac eller Windows! Den är webbaserad, användarvänlig och erbjuder alla verktyg du behöver för att få ut det mesta av din Mac och framgångsrikt slutföra ditt projekt.

Skaffa den gratis idag, så kommer du aldrig att ångra dig. ?