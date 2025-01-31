De 10 bästa uppgiftshanteringsapparna för Mac-användare 2025

Ser din dagliga att göra-lista mer ut som en massa maniska klotter på ett anteckningsblock eller ström av medvetande-anteckningar i ett Google Doc?

Du är inte ensam.

Projektledningsappar hjälper upptagna yrkesverksamma som du att få ordning på alla uppgifter, projekt och uppföljningar som du har på ditt bord.

Nackdelen?

Alla projektledningsprogram fungerar inte bra med Apple-enheter eller MacOS. Det finns inget så nedslående som att hitta den perfekta uppgiftsappen bara för att inse att den inte fungerar med din dator eller telefon. 👀

Men oroa dig inte – vi har gjort grovjobbet och hittat de bästa uppgiftshanteringsapparna för Mac-användare. Vi visar dig hur du hittar en bra uppgiftshanteringsapp och hjälper dig att komma igång med en lista över de bästa uppgiftshanteringsapparna för Mac-användare.

Vad ska du leta efter i uppgiftshanteringsappar för Mac?

Uppgiftshanteringsappar löser inte alla dina produktivitetsproblem, men de förenklar definitivt din arbetsdag genom att markera vilka uppgifter eller projekt som är viktigast.

Högkvalitativa funktioner för uppgiftshantering inkluderar:

Kompatibilitet med flera plattformar: Först och främst måste appen vara kompatibel med din iPhone, iPad, Mac och andra Apple-enheter. Webbaserade appar är vanligtvis ett säkert val eftersom de fungerar i molnet, inte på din lokala enhet. Du bör också överväga kompatibilitet med Android-enheter eller Windows-datorer. När allt kommer omkring arbetar du med andra människor för att hantera uppgifter, och det är osannolikt att alla använder Mac.

Integrationer: Programvara för uppgifts- och projektplanering är fantastisk i sig, men den blir ännu kraftfullare när den integreras med andra verktyg i din teknikstack. Leta efter verktyg som erbjuder inbyggda integrationer med Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook eller Google Kalender. Ju mindre du behöver växla mellan plattformar, desto mer tid har du att fokusera på det faktiska arbetet.

Solid användargränssnitt: Du har förmodligen inte timmar av extra tid till ditt förfogande. Du har förmodligen inte timmar av extra tid till ditt förfogande. Spara tid och besvär genom att välja en användarvänlig app för uppgiftshantering som inte kräver någon utbildning för att använda. Den bör innehålla flera vyer, som Kanban-vy eller Gantt-diagramvy, så att du snabbt kan se vad som står på ditt schema för dagen.

Sortera dina uppgifter snabbt och enkelt och skapa kaskadvyer med ett enda klick för att ligga steget före och prioritera det som är viktigt.

De 10 bästa uppgiftshanteringsapparna för Mac-användare

Du kan alltid hantera uppgifter via klisterlappar eller i en anteckningsapp, men dessa alternativ håller dig inte ansvarig – och de möjliggör definitivt inte teamsamarbete.

Den goda nyheten är att det finns många högkvalitativa verktyg för uppgiftshantering specifikt för Mac-användare på marknaden. Här är 10 av våra absoluta favoriter. 🌻

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är det högst rankade verktyget för uppgiftshantering i världen, och det är inte svårt att förstå varför.

ClickUp Tasks integrerar projekt, mötesanteckningar och statusrapporter i ditt arbetsflöde. Samla allt ditt arbete på ett och samma ställe i en intuitiv plattform som anpassar sig efter ditt sätt att arbeta.

Ställ in återkommande uppgifter, tilldela uppgifter till kollegor (eller till och med underleverantörer), skapa anpassade fält eller kommentartrådar för varje uppgift – ClickUp klarar allt. Plattformen inkluderar uppgiftsberoenden, tidshanteringsverktyg och deluppgifter för att organisera även de mest komplexa arbetsplanerna i genomförbara uppgifter. 🤩

Denna app för uppgiftshantering för Mac har till och med ett anteckningsblock där du kan brainstorma nästa steg. Vi gör det enkelt att konvertera dina anteckningar till uppgifter med bara ett tryck, så att du aldrig behöver göra dubbla inmatningar igen.

ClickUps bästa funktioner

Påminnelser: Glöm aldrig bort en uppgift. Anpassa frekvensen för dina ClickUp-aviseringar och leveransalternativ. Få aviseringar via e-post, dator eller mobil – och ja, allt fungerar på MacOS och iOS.

Mallar: Du behöver inte slösa dyrbar tid på att skapa uppgifter eller listor när du startar ett nytt projekt. Använd antingen en färdig Du behöver inte slösa dyrbar tid på att skapa uppgifter eller listor när du startar ett nytt projekt. Använd antingen en färdig ClickUp-mall för uppgiftshantering eller skapa din egen.

Prioriteringar: En lång lista med dina dagliga uppgifter är inte särskilt hjälpsam, eller hur? Vi förstår att vissa uppgifter är mer brådskande än andra, och därför har ClickUp en funktion för färgkodning av uppgifter.

Vyer: Istället för att tvinga dig att följa ClickUps sätt att göra saker, anpassar plattformen sig efter hur du föredrar att arbeta. ClickUp har totalt 15 vyer, inklusive tavelvy, listvy, boxvy, kalendervy, tabellvy, tidslinjevy och whiteboardvy – alla för att hjälpa dig att hantera flera projekt.

Automatisering : Eliminera repetitiva uppgifter från ditt arbetsflöde med komplexa automatiseringsfunktioner när du uppdaterar eller skapar uppgifter.

Anpassning: Skapa en att göra-lista med personliga uppgifter eller använd uppgiftshanteringsfunktionerna för att bättre hantera uppgifter för avdelningar och team.

Begränsningar för ClickUp

Funktioner som ClickUp AI är endast tillgängliga för betalande prenumeranter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Things 3

Via Things 3

Things 3 är en enkel men kraftfull app för uppgiftshantering som samlar personliga och arbetsrelaterade uppgifter på ett och samma ställe. Om du letar efter ett verktyg för att spåra dina KPI:er på jobbet och dina maratonträningstider är Things 3 rätt val.

Things 3 finns även i en mobilversion. Mac-appen har dock tillägg som Shortcuts-integration, som automatiserar dina arbetsflöden. Det finns även ett mörkt läge och widgets som gör att den här appen sticker ut jämfört med andra appar.

Vi gillar Things 3 eftersom den visar din att göra-lista och kalenderhändelser i en enkel dagvy. Du kan också lägga till en kvällsvy om du behöver hjälp med att hantera din kvällsrutin, vilket är ett måste för både sociala personer och arbetande föräldrar. 🦋

Things 3 bästa funktioner

Funktionen för delningsförlängning gör det möjligt att skapa att göra-listor med innehåll från andra appar och webbplatser.

Things 3 kombinerar att göra-listor med en kalendervy så att du snabbt kan se vad du har på agendan för dagen.

Things 3 finns tillgängligt för både stationära och mobila enheter, vilket gör det möjligt att synkronisera mellan alla dina Apple-enheter.

Begränsningar i Things 3

Vissa användare är frustrerade över bristen på formateringsanpassning jämfört med andra uppgiftshanteringsappar.

Things 3 stöder inte längre synkronisering med enheter som inte är från Apple, vilket tidigare var ett alternativ i Things 2.

Projektledningsfunktionerna och nyckelfunktionerna är inte lika robusta som andra program i denna lista.

Priser för Things 3

49,99 $

Things 3 betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Things 3!

3. Todoist

Via Todoist

Todoist är både en app för uppgiftshantering och en app för att-göra-listor. Se vad som finns på din att-göra-lista med vyerna Idag och Kommande, eller skapa dina egna anpassade filtervyer för att se dina uppgifter på ett annat sätt.

Todoist har massor av funktioner som är redo att användas direkt, inklusive återkommande uppgifter, deluppgifter, prioriterade uppgifter, påminnelser (endast Pro-planen) och samarbete. Om du inte gillar dess uppgiftsvy kan du använda en Kanban-tavla i Todoist.

Todoists bästa funktioner

Naturlig språkigenkänning gör det enkelt att fylla i detaljer

Med anpassade filter kan du sortera uppgifter efter projekt eller prioritet.

Du kan lägga till kommentarer eller ladda upp filer för att ge mer kontext till varje uppgift.

Begränsningar i Todoist

Du måste betala för ett Pro-abonnemang om du vill ha påminnelser om uppgifter.

Todoist har begränsade visningsalternativ jämfört med andra program för uppgifts- och projektplanering.

Priser för Todoist

Gratis

Pro: 4 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Bonus: Mind Mapping-programvara för Mac!

4. Airtable

Via Airtable

Airtable är en produktivitetsapp för företag. Denna kodfria plattform är främst anpassad för programmeringsteam, men vem som helst kan använda dess kraftfulla funktioner.

Det som är så bra med Airtable är att du kan skapa en anpassad app för uppgiftshantering för dina teammedlemmar – och till och med omvandla den till en fungerande produkt som du kan dela med andra. 🙌

Airtable har också inbyggd AI. Du kan till exempel ge AI-kommandon som ”Låtsas att du är marknadschef och skriv en produktbeskrivning”. Du bör självklart granska det som AI genererar, men att integrera AI med en app för uppgiftshantering är ganska smidigt.

Airtables bästa funktioner

Airtable har en relationsdatabas som synkroniserar dina data med andra system, så att all din information samlas i ett enda system.

Airtable Automations låter dig anpassa arbetsflöden med trigger- och åtgärdslogik.

Airtables begränsningar

Airtable har många extrafunktioner, så det kanske inte passar småföretag eller nystartade företag.

Vissa användare säger att rapporterna och diagrammen inte är särskilt anpassningsbara.

Priser för Airtable

Gratis

Plus: 10 USD/plats per månad, faktureras årligen

Pro: 20 $/plats per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Lär dig mer om de bästa utvecklingsverktygen för Mac-användare!

5. Microsoft To Do

Via Microsoft

Det kan verka konstigt att använda en uppgiftshanteringsapp från Microsoft för Mac-enheter. Men om du arbetar på ett Microsoft-vänligt företag och inte vill ge upp din Mac är Microsoft To Do en bra kompromiss.

Det stämmer: Microsoft To Do fungerar på Mac-enheter. 💻

Microsoft To Do är en plattformsoberoende app för uppgiftshantering, vilket innebär att du fritt kan planera arbetsuppgifter antingen på din Mac-dator eller via mobilappen. Den har inga avancerade automatiseringar eller funktioner som andra program för uppgifts- och projektledning för Mac-användare.

Men om du vill ha en enkel uppgiftsapp utan inlärningskurva kan Microsoft To Do vara precis vad du behöver.

Microsoft To Do – bästa funktionerna

Microsoft To Do integreras med Outlook Tasks så att alla dina uppgifter samlas på ett ställe.

Appen är tillgänglig på iPhone, Android, Windows och webben.

Begränsningar i Microsoft To Do

Du behöver ett Microsoft 365-abonnemang för att få tillgång till Microsoft To Do.

Priser för Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare, faktureras årligen

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

6. OmniPlan

Via OmniGroup

OmniPlan är en Apple-exklusiv app för uppgiftshantering som du kan använda på både mobila enheter och stationära datorer. Om ditt arbete är tidsbegränsat eller tidspressat hjälper OmniPlan dig och ditt team att hålla koll på läget. 📈

OmniPlan hämtar också flera teamkalendrar för konfliktfri schemaläggning. Den inbyggda Earned Value Analysis ger dig också praktiska insikter om projektets budget, framsteg och värde.

Det som gör OmniPlan unikt är att du kan köpa det en gång och faktiskt äga det – vilket är ovanligt i en tid då allt är SaaS. Det är dyrt, men du köper det en gång och får universell åtkomst för Mac, iPhone och iPad. Du får alla v4-uppdateringar inkluderade, men du måste köpa det igen för uppdateringar av framtida versioner.

OmniPlans bästa funktioner

OmniPlan innehåller tre mallar för uppgiftshantering för snabb projektkonfiguration.

Du kan ställa in start- och slutdatum för varje uppgift.

OmniPlan har en översiktspanel för flera projekt så att du kan se alla dina projekt på en övergripande nivå.

OmniPlans begränsningar

Vissa användare upplever buggar och fördröjningar när de arbetar med stora mängder data eller uppgifter.

Andra användare säger att plattformen saknar iögonfallande element som gör andra uppgiftshanteringsprogram roliga att använda.

Priser för OmniPlan

Prenumeration: 19,99 $/månad per användare

v4 Standardlicens: 199,99 $ engångskostnad

v4 Pro-licens: 399,99 $ engångskostnad

OmniPlan-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (15 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (19 recensioner)

7. Trello

Via Trello

Trello är den ursprungliga digitala Kanban-tavla-appen, men idag erbjuder den mycket mer än bara tavelvyer. För att använda Trello skapar du en tavla för varje projekt, bygger en lista med steg för projektet och skapar kort som representerar varje uppgift. När du går igenom projektet drar och släpper du korten till varje steg i listan.

Eftersom Trello är så stegfokuserat är det idealiskt för projekt med flera faser eller överlämningar. Det är perfekt för programmering, innehållsskapande, onboarding och mycket mer. ⚒️

Om du inte gillar Kanban-tavlor har Trello även andra vyer, bland annat en tidslinjevy och en kalendervy.

Trellos bästa funktioner

Trello har dussintals integrationer med populära verktyg som Slack och Jira.

Butler Automation är en kodfri funktion som finns tillgänglig på alla Trello-tavlor för att påskynda ditt arbetsflöde.

Trellos begränsningar

Vissa användare vill ha mer avancerade automatiseringar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller filstorlek och integrationer.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 USD/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 600 recensioner)

8. GoodTask

Via GoodTask

GoodTask är en app för uppgiftshantering för Mac som baseras på Apple Reminders och Calendars. Om du redan använder Reminders och Calendars på din Mac kommer GoodTask att smälta in i dina arbetsprocesser som smör.

Visst, GoodTask erbjuder enkla uppgiftslistor. Men det hanterar också hela arbetsomfånget för komplexa projekt. Det integrerar alla kalenderhändelser tillsammans med dina uppgifter så att du kan hantera alla dina uppgifter utan att svettas. 💪

GoodTasks bästa funktioner

GoodTask levereras med iPhone- och Apple Watch-widgets för uppgiftshantering när du är på språng.

Smarta listor filtrerar uppgifter med automatiskt genererade kategorier

Lägg till uppgifter snabbt med snabbåtgärder och textutdrag

Begränsningar för GoodTask

GoodTask är endast tillgängligt för Apple-enheter.

Den saknar mer avancerade automatiserings- och mallfunktioner som erbjuds av andra projektledningsprogram för Mac.

Priser för GoodTask

39,99 $

GoodTask-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. TickTick

Via TickTick

TickTick marknadsför sig som en app för uppgiftshantering för arbete och privatliv – den hjälper dig att hålla dina nyårslöften och arbetsdeadlines.

Denna uppgiftshanteringsprogramvara levereras med fem olika kalendervyer. Om du behöver hjälp med att hantera din schemaläggning har denna app den kraft som krävs för att klara det. Den möjliggör också teamsamarbete med andra användare. Så om du behöver hjälp med projektgenomförande kan TickTick hantera det också.

TickTicks bästa funktioner

TickTick synkroniseras mellan 10 olika plattformar

TickTick integreras med Siri och röstinmatning för att minska behovet av att skriva.

”Annoying Alert” är en rolig men användbar funktion som inte slutar påminna dig om superviktiga uppgifter förrän de är klara.

Begränsningar för TickTick

Vissa användare rapporterar buggar och fördröjningar i mobilappen TickTick.

Andra användare säger att påminnelser om uppgifter sker via aviseringar på deras enheter, men att de skulle föredra påminnelser via e-post.

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 27,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (100 recensioner)

10. Sunsama

Via Sunsama

Sunsama marknadsför sig som en app för uppgiftshantering för Mac som hjälper dig att hålla dig lugn och produktiv genom medveten uppgiftsplanering. Det är en idealisk lösning för uppgiftshantering för alla som vill uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid. 🧘

Om du försöker hinna hem till Johnnys match klockan 19.00, ställ in en avslutningstid på 17.00 i Sunsama. Appen hanterar din tid och dina uppgifter så att du kan lämna jobbet i rätt tid.

Sunsamas bästa funktioner

Sunsama hämtar data från andra uppgiftshanterare, som Trello och Asana, samt e-postmeddelanden från Gmail och Outlook.

Schemalägg uppgifter i din kalender med Timeboxing så att ingen stör ditt viktiga arbete.

Sunsamas begränsningar

Sunsama erbjuder en kostnadsfri tvåveckors provperiod, men har ingen kostnadsfri version.

Priser för Sunsama

Gratis provperiod

Årsabonnemang: 16 $/månad per användare, faktureras årligen

Månadsabonnemang: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Sunsama-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (20 recensioner)

Välj den Mac-app för uppgiftshantering som klarar allt

Det finns många program för uppgifts- och projektplanering för Mac. Men om du vill få saker gjorda (och snabbt) ska du välja ClickUp.

ClickUp kombinerar tidsspårning, samarbetsverktyg, uppgiftslistor, mallar och mycket mer på ett och samma ställe. Istället för att bläddra igenom olika plattformar för allt, samla allt ditt arbete på ett ställe för att spara tid som aldrig förr. 🏆

Se fördelarna själv och skapa ett gratis ClickUp-arbetsutrymme.