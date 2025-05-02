De 15 bästa programvarorna för byggplanering 2025

Fråga vilken entreprenör som helst om deras värsta dag på jobbet, så kommer du troligen att få höra om en katastrof när det gäller schemaläggningen.

Det inkluderar underleverantörer som dyker upp utan material, betongbilar som anländer innan formarna är klara eller förseningar i kritiska moment som leder till veckor av bakslag.

Bakom varje försening inom byggbranschen ligger ett kommunikationsproblem som kunde ha undvikits. En bra programvara för byggplanering löser dessa problem. Den skapar tydlighet och säkerställer att alla är på samma sida.

I det här blogginlägget utforskar vi 15 verktyg som entreprenörer litar på för att hålla sina projekt igång utan problem. 🚦

Vad ska du leta efter i ett program för byggplanering?

Att hitta rätt programvara för byggplanering kan avgöra ett projekts framgång eller misslyckande. De bästa verktygen håller teamen organiserade, håller deadlines och minimerar oväntade förseningar.

Men med så många alternativ, hur vet du vilket som passar dina behov? Leta efter en app för byggnadsplanering som erbjuder dessa funktioner. 💁

Intuitivt gränssnitt: Komplicerade programvaror saktar ner dig – välj ett verktyg som är enkelt och lätt att använda och anamma.

Resurs- och uppgiftshantering: Från att tilldela uppgifter till att spåra material och personalens scheman – ditt program ska hjälpa dig att hålla ordning, inte skapa extra arbete.

Samarbete i realtid: Byggprojekt går snabbt, och ditt team behöver omedelbara uppdateringar för att undvika missförstånd och överraskningar i sista minuten.

Gantt-diagram och visuella tidslinjer: En tydlig, interaktiv En tydlig, interaktiv projektplan hjälper dig att upptäcka konflikter i tid, justera tidslinjer och se till att allt flyter smidigt.

Automatisering och integrationer: Mindre manuellt arbete, färre misstag – anslut externa verktyg, skaffa Mindre manuellt arbete, färre misstag – anslut externa verktyg, skaffa mallar för arbetsscheman och låt automatiseringen hantera repetitiva uppgifter.

Mobil åtkomst: Arbetet utförs på plats, inte på kontoret. Ditt team bör kunna kontrollera scheman och uppdatera framsteg varifrån som helst.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för byggprogramvara förväntas växa till 21,04 miljarder dollar år 2032. Den uppvisar en samlad årlig tillväxttakt på 9,9 % under prognosperioden (2024–2032).

Programvara för byggplanering i korthet

Innan vi går in på detaljerna, låt oss kort gå igenom de bästa verktygen för byggplanering.

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Samordna personal med AI-förbättrade schemaläggningsverktyg Automatisera uppdrag, justera kalendrar och hantera arbetspass med mallar. Gratis plan tillgänglig; anpassningsbara planer för företag Procore Övervaka tidsplaner för byggprojekt i stor skala Synkronisera aktiviteten på arbetsplatsen med anbud, RFI:er och centraliserade instrumentpaneler. Anpassad prissättning Buildertrend Hålla husägare informerade under hela bostadsbygget Anpassa kundernas val och teamets scheman samtidigt som du loggar projektets visuella element. Anpassad prissättning Wrike Samordna scheman mellan avdelningar utanför byggbranschen Spåra beroenden, utlösa godkännanden och skapa anpassade instrumentpaneler. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 25 $/användare/månad. Autodesk Construction Cloud Sammanfoga 3D-modeller med live-scheman Länka BIM-element till tidslinjer för korrekt sekvensering och kollisionsdetektering. Anpassad prissättning Workyard Övervaka arbetskraftskostnader med GPS och kostnadskoder Märk timmar till uppgifter, verifiera rutter och logga utgifter för effektiv lönehantering. Från 8 $/användare/månad Monday. com Hantera projektets framsteg med hjälp av visuella tavlor Växla mellan vyer, tilldela uppgifter automatiskt och följ milstolpar i realtid. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $/användare/månad. Fieldwire Tilldela fältarbetare uppgifter direkt från digitala ritningar Tilldela arbete på plats, ladda upp planer och samordna punch-listor. Gratis plan tillgänglig; betalda planer kostar 54 $/användare/månad. GanttPRO Strukturera scheman med detaljerade Gantt-tidslinjer Dela upp uppgifter, skapa beroenden och visualisera kritiska förändringar i arbetsflödet. Från 9 $/användare/månad Smartsheet Uppgradera arbetsflöden i kalkylblad med automatisering Förvandla Excel-liknande tabeller till instrumentpaneler och villkorsbaserad planering. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $/användare/månad. eSUB Hantera jobb på flera platser för hantverkare Spåra förseningar, registrera loggar och synkronisera ändringsorder med uppdateringar i realtid. Anpassad prissättning Jobber Kör schemaläggning på språng för små serviceteam Schemalägg återkommande arbete, automatisera kundaviseringar och hantera jobb på distans. Från 199 $/användare/månad Entreprenörsförman Balansera effektivitet och prisvärdhet för små team Planera personalens tillgänglighet, hantera tidsplaner och spåra underhåll av utrustning. Från 99 $/månad (kvartalsvis fakturering) Buildxact Omvandla bostadsberäkningar till genomförbara kalendrar Koppla materialbeställningar till schemalagda uppgifter och förbered dig för säsongsanpassningar. Från 169 $/månad BuildBook Förenkla projektöversikten för byggare som arbetar med kunder Dela tidsplaner, foton på projektets framsteg och betalningspåminnelser via kundportaler. Anpassad prissättning

De bästa programvarorna för byggplanering

Här är de bästa verktygen för byggplanering som håller allt på rätt spår. 🧑‍💻

1. ClickUp (Bäst för teamplanering och automatisering av arbetsflöden)

Först på vår lista över verktyg för byggprojektledning har vi ClickUp.

Det är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Den eliminerar gissningar från schemaläggningen så att teamen kan fokusera på att få jobbet gjort.

Låt oss tillsammans utforska ClickUps många funktioner.

ClickUp Kalender

I byggledning är timing allt. Missar man en deadline hamnar hela projektet i kostsamma förseningar. Det är där ClickUp Calendar kommer in.

Prova ClickUp Calendar Uppdatera dagliga scheman i realtid med ClickUp Calendar.

Anta att en generalentreprenör hanterar flera arbetsplatser, var och en med sin egen personal, leverantörer och inspektioner. De kan använda kalendern för att se alla uppgifter, deadlines och möten på ett och samma ställe. Den kan innehålla allt från att spåra betonggjutningsdatum till att fastställa deadlines för tillstånd.

ClickUp Calendar håller också teamen på plats informerade.

Fältchefer kan ställa in påminnelser för säkerhetsinspektioner, materialleveranser eller dagliga lägesrapporter, så att inga viktiga uppgifter missas. Behöver du samordna ett möte på plats i sista minuten? Klicka bara på en tid, lägg till deltagare och länka ritningar eller uppgiftslistor så att allt är klart.

ClickUp Brain

Den integrerade AI-assistenten ClickUp Brain gör programmet ännu mer kraftfullt. Verktyget analyserar scheman, identifierar beroenden och justerar planer i realtid.

Optimera din planering med ClickUp Brain

Anta att en platschef behöver förskjuta skift så att elektriker och rörmokare inte trängs i ett trångt utrymme. Brain granskar arbetsbelastningen, föreslår ett optimerat schema och omplanerar uppgifter baserat på dina anvisningar när förseningar uppstår.

Om en leverans är försenad får berörda medarbetare ett meddelande och tidsplanen uppdateras utan manuella ingrepp.

ClickUp Time Tracking

Utöver schemaläggning är det lika viktigt att hantera uppgifter på ett effektivt sätt.

Spåra arbetstagarnas arbetstid i realtid för korrekt löneutbetalning med ClickUp Time Tracking.

ClickUp Tasks samlar alla projektdetaljer på ett ställe, vilket hjälper teamen att fördela arbete, följa framsteg och upprätthålla tydlig kommunikation.

Dessutom hjälper ClickUp Time Tracking inom uppgifter teamen att registrera timmar korrekt utan manuella beräkningar.

Arbetarna kan ange en deadline med prioritetsmarkeringar direkt i ClickUp när de påbörjar en uppgift. Arbetstiden registreras automatiskt, vilket förhindrar fel och säkerställer att löneberäkningarna återspeglar det faktiska utförda arbetet.

ClickUp-mall för personalplanering

Få gratis mall ClickUps mall för personalplanering är utformad för att hjälpa dig hantera personalens scheman, arbetsbelastning och mycket mer.

Vill du inte börja från scratch? ClickUps mall för personalplanering är det perfekta sättet att komma igång.

Det gör att du kan visualisera och planera arbetsscheman, prioritera uppgifter, synkronisera dem med medarbetarnas tillgänglighet och spåra ledighetsansökningar. Mallen hjälper dig också att följa arbetslagstiftningen och säkerställer att alla skift bemannas med kvalificerad personal.

För team som behöver ytterligare schemaläggningsverktyg hjälper ClickUp Schedule Blocking Template till att fördela arbetstimmar effektivt för att förhindra överbokning. Dessutom förenklar ClickUp Shift Schedule Template hanteringen av roterande skift och håller reda på vem som arbetar när.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera skiftfördelningen: Ställ in anpassade Ställ in anpassade ClickUp-automatiseringar för att fördela personal, justera skift utifrån tillgänglighet och uppdatera tidsplaner direkt när förseningar uppstår.

Integration med externa verktyg: Starta samtal i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams direkt från ClickUp för att diskutera projektuppdateringar utan fördröjningar. Starta samtal i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams direkt från ClickUp för att diskutera projektuppdateringar utan fördröjningar.

Färdiga mallar: Få tillgång till anpassningsbara Få tillgång till anpassningsbara mallar för tidshantering , till exempel ClickUp Team Schedule Template för team av alla storlekar.

Spåra framsteg: Växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga vyer för att hålla koll på projektets tidsplaner, upptäcka förseningar och se till att allt går enligt schemat med Växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga vyer för att hålla koll på projektets tidsplaner, upptäcka förseningar och se till att allt går enligt schemat med ClickUp Calendar View

Begränsningar för ClickUp

En brant inlärningskurva för nya användare

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Ett kort utdrag från en Reddit-användare:

Jag måste säga att jag verkligen gillar kalendern. Gränssnittet är riktigt snyggt och AI gör den ännu bättre. Tidigare kunde man inte göra så mycket med Brain i kalendervyn. Automatisk schemaläggning? Jag är med.

Jag måste säga att jag verkligen gillar kalendern. Gränssnittet är riktigt snyggt och AI gör den ännu bättre. Tidigare kunde man inte göra så mycket med Brain i kalendervyn. Automatisk schemaläggning? Jag är med.

🧠 Kul fakta: De gamla egyptierna var några av de första byggledarna. Den stora pyramiden i Giza, som byggdes för över 4 500 år sedan, krävde precis samordning av arbetskraften, materialspårning och schemaläggning – allt utan modern teknik.

2. Procore (bäst för hantering av komplexa projekt som involverar flera team)

via Procore

Generalentreprenörer, ägare och specialiserade arbetslag förlitar sig på Procores molnbaserade plattform för att hantera komplexa projekt från start till mål. Med en mobil-först-strategi behåller du kontrollen – även när du är på plats och hanterar anbud, granskar planer eller spårar uppdateringar.

Dessutom minimerar synkronisering i realtid fel och förseningar, vilket säkerställer smidig kommunikation mellan fältet och kontoret. Procore är utformat för dem som hanterar storskaliga projekt och erbjuder den struktur och översikt som behövs för att hålla allt på rätt spår, oavsett hur lång tidsplanen är.

Procore bästa funktioner

Spåra projektets milstolpar och deadlines i alla faser med hjälp av realtidsdashboards.

Hantera anbudsprocesser och informationsförfrågningar (RFI) från valfri enhet och effektivisera godkännandeprocessen.

Automatisera start- och beräkningsprocesser med intelligenta verktyg som ”Auto-Count” och sömlös dataintegration för exakta offerter.

Integrera med ERP-system (Enterprise Resource Planning) för byggbranschen och andra programvarulösningar.

Begränsningar för Procore

Begränsade anpassningsmöjligheter, inklusive färgkodning

Vissa användare tycker att gränssnittet är klumpigt och inte alltid intuitivt, särskilt för integrerade utbildningsprogram.

Procore-priser

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (3 335 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 760 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

Direkt från en G2-recension:

Programvaran är mycket användarvänlig och väl utformad för användning i fält. Jag gillar tutorials och certifieringskurser. Det är fantastiskt att man kan lära sig ett ämne genom korta och koncisa videor.

Programvaran är mycket användarvänlig och väl utformad för att användas i fält. Jag älskar handledningarna och certifieringskurserna. Det är fantastiskt att man kan lära sig ett ämne via korta och koncisa videor.

3. Buildertrend (bäst för synkronisering av personal inom bostadsbyggande)

via Buildertrend

Husbyggare står inför unika utmaningar när det gäller schemaläggning, och Buildertrend tar itu med dessa på ett direkt sätt. Denna plattform riktar sig uttryckligen till bostadsbyggandets speciella rytm. Den överbryggar kommunikationsklyftan mellan entreprenörer och husägare, som kan logga in för att se hur arbetet fortskrider utan att behöva ringa eller skicka sms hela tiden.

Buildertrends foto- och videodokumentationsfunktioner gör uppdateringar av schemaläggningen tydligare, vilket gör det enklare att förklara förseningar. Dessutom är programmet utmärkt för planering före byggstart, eftersom det hjälper teamen att sätta upp realistiska tidsplaner redan innan arbetet påbörjas.

Buildertrends bästa funktioner

Skapa deadlines för kundval som automatiskt varnar husägare när beslut måste fattas.

Planera återkommande teammöten direkt i plattformen med automatiskt genererade dagordningar baserade på kommande viktiga milstolpar.

Prognosera arbetsbehovet i förväg baserat på kommande schemorfaser för effektiv personalfördelning.

Skapa professionella uppdateringar av tidsplaner för husägare som översätter byggjargong till lättförståeliga lägesrapporter.

Begränsningar för Buildertrend

Arbetsflödet är inte anpassningsbart, vilket kanske inte passar alla affärsprocesser.

Användarna tycker att funktionen för att rita planer är hackig och frustrerande att använda.

Buildertrend-priser

Anpassad prissättning

Buildertrend-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (155+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 495+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

Här är vad en Reddit-användare hade att säga om Buildertrend:

Jag använder det för att hantera vårt byggföretag som omsätter 10 miljoner per år. Jag tycker att det är mycket fördelaktigt, särskilt när det gäller dokumentation. Vi använder det för urval, dagliga loggar, uppskattningar och dokumentation. Det är verkligen fantastiskt. Skaffa pro-versionen och fördjupa dig i den om du använder den. Implementering är nyckeln.

Jag använder det för att hantera vårt byggföretag som omsätter 10 miljoner per år. Jag tycker att det är mycket fördelaktigt, särskilt när det gäller dokumentation. Vi använder det för urval, dagliga loggar, uppskattningar och dokumentation. Det är verkligen fantastiskt. Skaffa pro-versionen och fördjupa dig i den om du använder den. Implementering är nyckeln.

💡 Proffstips: För komplexa projekt, gå längre än grundläggande planering. Använd metoder som Critical Path Method (CPM) för att identifiera viktiga uppgifter eller Program Evaluation and Review Technique (PERT) för att uppskatta tidsramar med större noggrannhet. Smart planering leder till smidigare genomförande.

4. Wrike (bäst för avdelningsöverskridande samordning inom byggbranschen)

via Wrike

Byggbranschen fungerar inte isolerat – den är kopplad till marknadsföring, försäljning och design. Wrike överbryggar dessa klyftor med en flexibel arbetsplats som håller alla avdelningar samordnade. Team kan organisera projekt efter kund, fastighetstyp eller vilket system som helst som passar deras arbetsflöde.

Dessutom effektiviserar det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet hanteringen av ledighet, vilket gör schemaläggningen mer effektiv. Wrike saknar visserligen vissa byggspecifika verktyg, men dess kraftfulla anpassningsalternativ och automatiseringsregler kompenserar för detta.

Wrikes bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler för varje intressent, som endast visar de schemamätvärden och tidslinjer som är relevanta för deras roll.

Ställ in automatiska godkännandeprocesser som varnar projektägare när tidspressade beslut behöver uppmärksammas.

Visualisera beroenden för att se hur förseningar inom ett område påverkar hela projektets tidsplan.

Automatisera riskbedömningar som identifierar potentiella flaskhalsar baserat på tidigare projektdata.

Förhindra överbelastning genom att spåra teamets arbetsbelastning i flera byggprojekt.

Wrike-begränsningar

Det saknar byggspecifika verktyg som dagliga loggar.

Integrationer med appar som Outlook kan leda till förseningar på över en timme i aviseringarna.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3 760+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 785+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En recension på Reddit uttrycker det så här:

Jag har använt massor av PM-system och jag gillar verkligen Wrike. Inte bara för att jag är PM, utan för att alla 30 medlemmar i mitt team lätt lärde sig det och använder det dagligen. Det underlättar mitt jobb som PM avsevärt att vi har 100 % acceptans för ett program. Det är dock ett väldigt komplext system från backend-sidan; att ställa in anpassade fält, anpassade objekttyper, skapa inlämningsformulär osv. Det kräver lite inlärning från projektledarens perspektiv, men det gör MYCKET.

Jag har använt massor av PM-system och jag gillar verkligen Wrike. Inte bara för att jag är PM, utan för att alla 30 medlemmar i mitt team lätt lärde sig det och använder det dagligen. Det underlättar mitt jobb som PM avsevärt att vi har 100 % acceptans för ett program. Det är dock ett väldigt komplext system från backend-sidan; att ställa in anpassade fält, anpassade objekttyper, skapa inlämningsformulär osv. Det kräver lite inlärning från projektledarens perspektiv, men det gör MYCKET.

📖 Läs också: Bästa programvaran för tidrapportering

5. Autodesk Construction Cloud (bäst för BIM-schemaintegration)

via Autodesk Construction Cloud

Autodesk tar byggplanering till nästa nivå genom att sömlöst koppla samman 3D-modeller med projektets tidsplaner. Team kan koppla specifika byggkomponenter till planerade moment och skapa en visuell färdplan för byggprocessen. Detta är särskilt värdefullt vid samordningsmöten, där det omedelbart visar hur olika byggsektioner stämmer överens med projektfaserna.

Den verkliga fördelen uppstår när schemakonflikter överlagras med byggnadsinformationsmodellering. Potentiella konflikter blir synliga i ett tidigt skede, vilket förhindrar kostsamma förseningar innan de eskalerar på plats.

Autodesk Construction Clouds bästa funktioner

Koppla schemaläggningsaktiviteter direkt till modellelement och skapa 4D-simuleringar av byggsekvenser.

Kvantifiera material från modelldata och fyll automatiskt i inköpsplaner med ledtidskrav.

Exportera visualiseringar av scheman för presentationer för intressenter som visar exakta byggsekvenser.

Fånga upp framstegen på fältet genom mobil åtkomst till modeller och uppdatera procentandelen av slutförda scheman baserat på visuell verifiering.

Begränsningar för Autodesk Construction Cloud

Det krävs BIM-expertis för att utnyttja integrationsfunktionerna fullt ut, vilket gör det till en komplex implementeringsprocess för företag som är nya inom Autodesk-produkter.

Högre startkostnad för mindre byggföretag

Priser för Autodesk Construction Cloud

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (4 040 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Autodesk Construction Cloud?

Från en G2-recensent:

Att använda Construction Cloud är hur enkelt som helst. Jag arbetar i en miljö där jag måste samarbeta med människor från flera olika länder, och ACC gör det till en barnlek. Jag kan hålla koll på alla uppdateringar och ändringar i modellerna... När man publicerar 3D-modeller från Revit syns inte CAD-underlag som är länkade till modellen korrekt i ACC-modellen. Ett annat problem är den långa väntetiden när man publicerar stora modeller...

Att använda Construction Cloud är hur enkelt som helst. Jag arbetar i en miljö där jag måste samarbeta med människor från flera olika länder, och ACC gör det till en barnlek. Jag kan hålla koll på alla uppdateringar och ändringar i modellerna... När man publicerar 3D-modeller från Revit syns inte CAD-underlag som är länkade till modellen ordentligt i ACC-modellen. Ett annat problem är den långa väntetiden när man publicerar stora modeller...

🔍 Visste du att? Under medeltiden leddes byggprojekt av mästarbyggare som fungerade som arkitekter, ingenjörer och projektledare. De skötte allt från att rita katedraler till att övervaka arbetarna som mejslade sten.

6. Workyard (bäst för precis arbetsuppföljning)

via Workyard

Att hantera arbetskraftskostnaderna inom byggbranschen är en av de största utmaningarna för projektledare. Utan spårning i realtid kan kostnaderna skena iväg, vilket leder till budgetöverskridanden. Workyard hanterar dessa utmaningar med sin kostnadskodsfunktion, ett kraftfullt verktyg som spårar både tid och kostnader på uppgiftsnivå.

Det gör det möjligt för dina medarbetare att koppla sina hus direkt till olika typer av arbete, vilket ger dig insyn i arbetskraftskostnaderna. Dessutom förbättrar dess dataexportfunktioner den finansiella översikten ytterligare, vilket gör det enklare att integrera med redovisningssystem.

Workyards bästa funktioner

Spåra tiden noggrant med GPS-funktioner för att förbättra löneberäkningens precision och eliminera tidsstöld.

Dokumentera arbetets framsteg med anteckningar, kvitton och delade foton direkt i appen.

Övervaka körsträckor och personalens positioner i realtid för att optimera arbetsplatshanteringen och förbättra den operativa effektiviteten.

Kommunicera effektivt med hjälp av inbyggda meddelandefunktioner för att effektivisera teamets interaktioner.

Begränsningar för arbetsplatsen

Användarna tycker att det är tråkigt att korrigera och justera tidsposter, särskilt när en post saknas.

Mobilapplikationen saknar vissa funktioner jämfört med desktopversionen, till exempel möjligheten att ta bort anställda från arbetsytan.

Priser för Workyard

Startpaket: 8 $/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workyard

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workyard?

Direkt från en recension på Capterra:

Jag älskar användarvänligheten och supporten. Någon gick igenom det med mig och hänvisade mig inte bara till en video jag kunde titta på. Att någon kunde visa mig hur jag kunde få detta att fungera för mitt företag var fantastiskt... Jag skulle vilja kunna anpassa vissa av funktionerna mer, till exempel istället för att byta mellan projekt skulle jag önska att vi kunde ändra några av de standardiserade funktionerna.

Jag älskar användarvänligheten och supporten. Någon gick igenom programmet med mig och hänvisade mig inte bara till en video jag kunde titta på. Att någon kunde visa mig hur jag kan använda programmet i min verksamhet var fantastiskt... Jag skulle vilja kunna anpassa vissa funktioner mer, till exempel istället för att byta mellan projekt skulle jag önska att vi kunde ändra vissa av de standardiserade funktionerna.

7. Monday.com (Bäst för visuell byggplanering)

Monday.com förenklar komplexa tidsplaner med färgkodade tavlor, vilket gör projektstatusen tydlig med ett ögonkast och förvandlar överväldigande scheman till hanterbara arbetsflöden. Dess flexibla vyer låter team växla mellan Gantt-diagram, kalendrar eller Kanban-tavlor beroende på deras planeringsbehov.

Programvaran för byggprojektledning erbjuder också hög nivå av överskådlighet över scheman, vilket gör det möjligt att zooma in på detaljerade uppgifter. Den anpassade automatiseringen eliminerar manuella statusuppdateringar, vilket befriar projektledare från den ständiga stressen med att upprätthålla scheman.

Monday.com bästa funktioner

Skapa flerskiktade tidslinjer som skiljer ägarens projektleveranser från interna milstolpar samtidigt som du bibehåller schemarelationer.

Skapa anpassade formulär som automatiskt fyller i schemalagda uppgifter när underleverantörer tillhandahåller information.

Skapa tidrapportering direkt i schemalagda uppgifter för att jämföra beräknad och faktisk tid för framtida planering.

Utveckla mallar för uppgiftshantering för olika typer av byggprojekt för att upprätthålla konsekvens.

Begränsningar för Monday.com

Dess tidsregistreringsfunktioner är kanske inte tillräckligt omfattande för precis tidsplanering.

Formelfunktionerna är mindre robusta än schemaläggningsverktyg baserade på kalkylblad.

Priser på Monday.com

Gratis (begränsat till två användare)

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (12 880+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (5 385+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

Här är vad en G2-recension hade att säga om Monday.com:

Monday har varit ett otroligt användbart verktyg för samarbete mellan avdelningar. Användargränssnittet är strömlinjeformat och lättanvänt, med en otrolig flexibilitet baserad på varje intressents individuella behov. Det har varit enkelt och effektivt att anpassa varje tavla utifrån vad den spårar. […] Eftersom det finns så många möjliga funktioner är inlärningskurvan lite brant i början. Installationen tar lite tid för alla större organisationer, och även utbildningen tar ganska lång tid.

Monday har varit ett otroligt användbart verktyg för samarbete mellan avdelningar. Användargränssnittet är strömlinjeformat och lättanvänt, med en otrolig flexibilitet baserad på varje intressents individuella behov. Det har varit enkelt och effektivt att anpassa varje tavla utifrån vad den spårar. […] Eftersom det finns så många möjliga funktioner är inlärningskurvan lite brant i början. Installationen tar lite tid för alla större organisationer, och även utbildningen tar ganska lång tid.

🤝 Vänlig påminnelse: Överdrivna tidsplaner leder till stressigt arbete och kostsamma misstag. Samarbeta med ditt team för att sätta upp realistiska delmål baserade på verkliga data – ta hänsyn till väder, tillstånd och leveranskedjor. En realistisk plan sparar tid och huvudvärk.

8. Fieldwire (bäst för schemaläggning av fältpersonal)

via Fieldwire

Fieldwire är utvecklat för personal på fältet och ger generalentreprenörer och fältchefer ett enkelt sätt att spåra uppgifter där det verkliga arbetet utförs. Det håller saker och ting enkla och fokuserar på personalens arbetsuppgifter, uppdateringar om framsteg och snabb uppladdning av ritningar för att göra planerna lättillgängliga.

Realtidsmeddelanden överbryggar klyftan mellan fältet och kontoret, vilket minskar förseningar och missförstånd. Bygghanteringsprogramvaran är utformad för praktiska team och skapar ordning i kaoset utan onödig komplexitet.

Fieldwires bästa funktioner

Tilldela uppgifter direkt på digitala ritningar och koppla schemalagda aktiviteter till exakta platser inom projektet.

Dokumentera fältändringar genom fotoanteckningar som automatiskt uppdaterar konsekvenserna för schemaläggningen.

Skapa hyperlokala scheman för specifika områden eller rum som sammanställs i projektets huvudtidsplan.

Utveckla punch list-poster som automatiskt fylls i schemalagda uppgifter med tilldelade ansvarsområden.

Fieldwires begränsningar

Inga inbyggda verktyg för kostnadsberäkning; användarna behöver separat programvara för budgetering och finansiell planering.

Begränsad anpassning av formulärfunktionen

Priser för Fieldwire

Gratis

Pro: 54 $/månad per användare

Företag: 74 $/månad per användare

Business Plus: 104 $/månad per användare

Anpassade avtal: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Fieldwire

G2: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (85+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fieldwire?

En recension uttrycker det så här:

Fieldwire har varit fantastiskt för att samla alla filer och specifikationer på ett ställe. Planer och punch-listor kan delas mellan alla inblandade, vilket gör det superenkelt, särskilt om man får många SK:er. Jag önskar att uppgiftsmarkeringarna skulle försvinna från planerna efter att de markerats som slutförda. Det kan tendera att göra planen rörig i slutet av jobbet.

Fieldwire har varit fantastiskt för att samla alla filer och specifikationer på ett ställe. Planer och punch-listor kan delas mellan alla inblandade, vilket gör det superenkelt, särskilt om man får många SK:er. Jag önskar att uppgiftsmarkeringarna skulle försvinna från planerna efter att de har markerats som slutförda. Det kan tendera att göra planen rörig i slutet av jobbet.

🧠 Kul fakta: Den industriella revolutionen förändrade byggbranschen för alltid. Med stålets, betongens och järnvägens framväxt blev projekten större, och därmed också behovet av formell byggledning. Denna era gav oss Gantt-diagram (uppfunnet 1910) och kritisk väg-metoden (CPM) – båda används fortfarande idag för schemaläggning.

9. GanttPRO (Bäst för tidsplanering med Gantt-diagram)

via GanttPRO

GanttPRO är utformat för precision. Det ger byggledare ett tydligt, strukturerat sätt att planera varje steg i projektet. Det delar upp uppgifterna i hanterbara delar och ställer in logiska beroenden för att hålla arbetsflödena på rätt spår.

Dessutom gör den visuella tidslinjen det enkelt att tidigt identifiera potentiella flaskhalsar, vilket säkerställer en smidig projektgenomförande. GanttPRO fokuserar på schemaläggning snarare än extra funktioner och är perfekt för planerare som prioriterar tydlighet, effektivitet och smidig uppgiftssekvensering.

GanttPRO:s bästa funktioner

Skapa baslinjejämförelser som visar hur aktuella scheman står sig i förhållande till ursprungliga prognoser för avvikelseanalys.

Utveckla resursdiagram direkt från Gantt-data som visar arbetsfördelningen över projektets tidslinjer.

Exportera professionella tidslinjevisualiseringar för kundpresentationer och kontraktsdokumentation.

Beräkna automatiska schemaläggningsjusteringar när uppgiftens varaktighet ändras och visa omedelbart effekterna på projektets slutförande.

Begränsningar för GanttPRO

Det saknar offlinefunktioner.

Vissa användare önskar fler anpassningsalternativ för rapporter.

Priser för GanttPRO

Kärnfunktioner: 9 $/månad per användare (för fem användare)

Avancerat: 15 USD/månad per användare (för fem användare)

Företag: 24 $/månad per användare (för fem användare)

Företag: Anpassad prissättning

GanttPRO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (510+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (510+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om GanttPRO?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Gantt-diagramfunktionen gör det otroligt enkelt att sätta deadlines, fördela uppgifter och visualisera framsteg. Det är också väldigt bra att enkelt kunna ändra tidslinjer och sätta upp uppgifter och deluppgifter. […] Gantt-diagrammens utseende skulle kunna förbättras, men det är en liten nackdel. Jag har ännu inte utforskat programmet fullt ut, men jag tänker göra det.

Gantt-diagramfunktionen gör det otroligt enkelt att sätta deadlines, fördela uppgifter och visualisera framsteg. Det är också mycket bra att man enkelt kan ändra tidslinjer och sätta upp uppgifter och deluppgifter. […] Gantt-diagrammens utseende skulle kunna förbättras, men det är en liten nackdel. Jag har ännu inte utforskat programmet fullt ut, men jag tänker göra det.

10. Smartsheet (bäst för planering baserad på kalkylblad)

via Smartsheet

Smartsheet är utvecklat för dem som föredrar kalkylblad men behöver mer kraftfulla funktioner. Det omvandlar traditionella rader och kolumner till dynamiska byggscheman och kombinerar Excel-kännedom med automatisering och Gantt-vyer.

Projektledare får full insyn i risker, beroenden och resursallokering, vilket möjliggör smartare beslutsfattande. Dessutom eliminerar de anpassningsbara mallarna och automatiseringsverktygen repetitiva uppgifter som datainmatning och statusuppdateringar, vilket minskar fel och frigör tid för mer värdeskapande arbete.

Smartsheets bästa funktioner

Konvertera befintliga Excel-byggscheman till interaktiva Gantt-diagram utan att behöva bygga om dem från grunden.

Skapa villkorliga formateringsregler som visuellt markerar schemaposter som närmande deadlines eller milstolpsdatum.

Utveckla sammanfattande rapporter som sammanställer schemalagda data från flera projekt för analys på portföljnivå.

Skapa översiktsbilder med mätvärden som budgetuppföljning för en heltäckande projektöverblick.

Begränsningar för Smartsheet

Det saknas flera flikar, vilket begränsar användarna till ett enda rutnät.

Användare har upplevt problem såsom autentiseringsfel och oförmåga att komma åt konton.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (19 080+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 420+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

Här är vad en användare hade att säga om Smartsheet:

Jag använde Smartsheet ett tag, men tyckte att det var lite överväldigande. Till slut provade jag ClickUp och det har varit mycket bättre. Det har många av samma funktioner, men är mycket mer användarvänligt och växer med mitt team.

Jag använde Smartsheet ett tag, men tyckte att det var lite överväldigande. Till slut provade jag ClickUp och det har varit mycket bättre. Det har många av samma funktioner, men är mycket mer användarvänligt och växer med mitt team.

🔍 Visste du att? Empire State Building färdigställdes före utsatt tid och under budget på bara 13,5 månader tack vare effektiv planering, resursfördelning och dygnet-runt-arbetsskift. Moderna skyskrapor har fortfarande svårt att matcha den hastigheten.

11. eSUB Construction Software (bäst för specialiserade underleverantörer)

via eSUB Construction Software

eSUB är ett molnbaserat bygghanteringsverktyg som är utvecklat för underleverantörer som hanterar flera arbetsplatser. Det är utformat för specialiserade yrken som VVS och mureri och effektiviserar dagliga loggar, planuppladdningar och kommunikation mellan fältet och kontoret.

Med uppdateringar i realtid och smidig integration med programvara för bokföring och kostnadsberäkning säkerställer eSUB att teamen alltid har tillgång till de senaste projektuppgifterna. Detta minskar fel, ökar effektiviteten och låter underleverantörer fokusera på byggandet – inte bara pappersarbetet.

eSub Construction Softwares bästa funktioner

Dokumentera förseningar i schemat med hjälp av standardiserade formulär som skyddar underleverantörer när de begär förlängning av tidsfristen.

Skapa produktivitetsrapporter som jämför beräknade och faktiska arbetstimmar.

Spåra användningsscheman för verktyg och utrustning i flera olika jobb för att förhindra resurskonflikter.

Skapa tidsplaner för ändringsorder som synkroniseras med den ursprungliga tidsplanen och tydligt visar hur förseningar påverkar projektets slutdatum.

Begränsningar för eSub Construction Software

Systemet erbjuder inte detaljerade rapporter för information som tidrapportdata.

Att lägga till kontakter kan vara en besvärlig process, vilket kan påverka kommunikationens effektivitet.

Priser för eSub Construction Software

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av eSub Construction Software

G2: 4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om eSub Construction Software?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Fördelarna med eSUB är att du får bättre kontroll över varje anställds arbetstid och att du får bättre dokumentation och kontroll över den tid som läggs på varje projekt. Nackdelen med eSUB är att om du har olika enheter och gör ändringar i ett projekt på en annan enhet, visas inte ändringarna, och ofta dupliceras rapporterna, vilket gör att du förlorar mycket tid eftersom det påverkar arbetstiden i varje projekt.

Fördelarna med eSUB är att du får bättre kontroll över varje anställds arbetstid och att du får bättre dokumentation och kontroll över den tid som läggs på varje projekt. Nackdelen med eSUB är att om du har olika enheter och gör ändringar i ett projekt på en annan enhet, visas inte ändringarna du gör, och ofta dupliceras rapporterna, vilket gör att du förlorar mycket tid eftersom det påverkar arbetstiden i varje projekt.

12. Jobber (bäst för serviceinriktade entreprenörer)

via Jobber

Jobber är utvecklat för enskilda entreprenörer och små arbetslag som ständigt är på resande fot. Det är utformat för tjänsteleverantörer som landskapsarkitekter och reparationsspecialister och effektiviserar schemaläggningen med ett mobilcentrerat tillvägagångssätt.

Tilldela enkelt jobb var du än befinner dig och håll ditt team synkroniserat utan extra steg. Kunderna kan kontrollera tidsplaner via en enkel portal, vilket minskar antalet telefonsamtal fram och tillbaka. För dem som jonglerar med flera arbetsplatser förvandlar Jobber en telefon till en kraftfull schemaläggningshub.

Jobbers bästa funktioner

Skapa automatiserade kundkommunikationer som skickar uppdateringar om schemabändringar eller kommande servicebesök.

Utveckla återkommande servicescheman som automatiskt genererar nya arbetsorder med angivna intervall.

Skapa arbetsflöden från offert till schemaläggning som omvandlar godkända kostnadsberäkningar direkt till schemalagda projektplaner.

Utforma anpassade formulär som samlar in information på plats som utlöser uppdateringar av scheman baserat på förhållandena på fältet.

Jobber-begränsningar

Mobilappens kartläggningssystem har kritiserats för ineffektivitet, vilket påverkar ruttplaneringen.

Det saknar avancerade projektledningsverktyg som Gantt-diagram och uppgiftsberoenden.

Jobber-priser

Connect: 102 $/månad per användare

Grow: 210 $/månad per användare

Plus: 360 $/månad per användare

Jobber-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 050 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jobber?

Här är vad en användare hade att säga om Jobber:

Som ett nyare företag kunde jag snabbt och enkelt effektivisera verksamheten och optimera mina rutiner med Jobber som ryggraden i mina informationssystem. Eftersom integrationer, offerter, fakturering och så vidare var så enkla att använda både ute på fältet och på kontoret kunde jag fokusera på andra aspekter för att utveckla min verksamhet. Tyvärr är det inte optimerat för VVS-företag som använder underhållsavtal (serviceavtal) utan någon form av lösning som komplicerar saker och ting.

Som ett nyare företag kunde jag snabbt och enkelt effektivisera verksamheten och optimera mina rutiner med Jobber som ryggraden i mina informationssystem. Eftersom integrationer, offerter, fakturering och så vidare var så enkla att använda både på fältet och på kontoret kunde jag fokusera på andra aspekter för att utveckla min verksamhet. Tyvärr är det inte optimerat för VVS-företag som använder underhållsavtal (serviceavtal) utan någon form av lösning som komplicerar saker och ting.

13. Contractor Foreman (bäst för budgetmedvetna team)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman är ett budgetvänligt val för små till medelstora arbetslag som vill hålla ordning utan att spendera för mycket. Det effektiviserar schemaläggning, uppgiftsuppföljning och resurshantering samtidigt som kostnaderna hålls under kontroll.

Tack vare den enkla, intuitiva designen kan teamen komma igång utan någon brant inlärningskurva. Programvaran används i över 75 länder och är en praktisk lösning för entreprenörer som behöver effektivitet utan extra komplexitet. För personal som fokuserar på produktivitet och budget håller Contractor Foreman projekten på rätt spår med lätthet.

Contractor Foreman – bästa funktioner

Koppla samman underhållsscheman för utrustning med projektets tidsplaner för att förhindra oväntade driftstopp.

Skapa kundportaler som visar relevanta milstolpar i schemaläggningen utan att avslöja interna tidsplaner.

Utveckla inköpsorderplaner som synkroniseras med byggaktiviteterna för att säkerställa att materialet levereras i tid.

Skapa scheman för personalen för flera projekt och optimera fördelningen av arbetskraftsresurser.

Begränsningar för entreprenörsförmän

Vissa användare tycker att integrationen med QuickBooks är besvärlig och stöter på problem med datasynkronisering och komplexa inställningar.

Användare har rapporterat säkerhetsproblem där personer utan rätt behörighet har kunnat komma åt känsliga filer.

Priser för entreprenörsförmän

Gratis provperiod

Standard: 99 $/månad (kvartalsvis)

Plus: 155 $/månad (kvartalsvis)

Pro: 212 $/månad (kvartalsvis)

Obegränsat: 312 $/månad (kvartalsvis)

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (295+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (720+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contractor Foreman?

Direkt från en recension på Reddit:

Jag använder det varje dag och gillar det mycket, och du har rätt, priset är mycket lägre än vad andra företag tar. Det har också funktioner som inlämningar som vi inte kunde få om vi inte valde någon som Procore, men det skulle kosta över 10 000 dollar per år jämfört med 1 000 dollar.

Jag använder det varje dag och gillar det mycket, och du har rätt, priset är mycket lägre än vad andra företag tar. Det har också funktioner som inlämningar som vi inte kunde få om vi inte valde någon som Procore, men det skulle kosta över 10 000 dollar per år jämfört med 1 000 dollar.

🤝 Vänlig påminnelse: Överbelastade medarbetare leder till misstag, och underutnyttjade team slösar bort pengar. Använd resursutjämningsfunktionerna i din schemaläggningsprogramvara för att fördela arbetet jämnt – så att ingen personal är överbokad medan en annan står sysslolös. Justera uppgiftstiderna för att optimera effektiviteten utan att kompromissa med kvaliteten.

14. Buildxact (bäst för beräkningar och schemaläggning av bostäder)

via Buildxact

Att omvandla kostnadsberäkningar till scheman är ofta en stor utmaning inom bostadsbyggande, och Buildxact effektiviserar denna process. Programmet omvandlar uppskattningar och kostnadsberäkningar till tydliga, praktiska tidsplaner, vilket hjälper små byggföretag att hålla sig på rätt spår utan onödig komplexitet.

Den intuitiva kalendervyn hjälper fältteamet att fokusera på dagliga prioriteringar, medan Gantt-diagram ger cheferna en bredare överblick över projektets framsteg. Det som utmärker planeringsverktyget för byggprojekt är dess förmåga att koppla materialmängder till schemalagda uppgifter, vilket säkerställer att resurserna finns tillgängliga precis när de behövs.

Buildxacts bästa funktioner

Konvertera materialberäkningar direkt till inköpsplaner med inbyggda hänsynstaganden till ledtider.

Planera väderanpassade scheman som tar hänsyn till säsongsförhållanden i olika byggfaser.

Skapa tidsplaner för leverantörsmeddelanden som automatiskt varnar leverantörer när material behövs.

Buildxacts begränsningar

Programvaran kan inte generera offertförfrågningar (RFQ) för pågående projekt, vilket kan hindra upphandlingsprocesser.

När en inköpsorder har skapats måste fel korrigeras genom att ordern annulleras och läggs in på nytt, vilket ökar den administrativa arbetsbelastningen.

Buildxacts priser

Inträde: 169 $/månad per användare

Pro: 279 $/månad för två användare

Team: 439 $/månad för fyra användare

Buildxact-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (155+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildxact?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Det jag gillar mest med Buildxact är hur det förenklar hela arbetsflödet för våra byggprojekt. Jag gillar hur användarvänligt det är. Även om du inte är supertekniskt kunnig kommer du att tycka att det är ganska enkelt att navigera. Det är trevligt att använda det för uppskattningar, och när ett jobb är igång är det enkelt att hantera inköpsorder, variationer och utgående fakturor. […] En sak som jag tycker kunde förbättras är synkroniseringen i realtid. […] Om en person sparar sitt arbete uppdateras det inte automatiskt för den andra personen, som måste uppdatera sin sida innan hen gör några ändringar, annars riskerar hen att förlora sina ändringar.

Det jag gillar mest med Buildxact är hur det förenklar hela arbetsflödet för våra byggprojekt. Jag gillar hur användarvänligt det är. Även om du inte är supertekniskt kunnig kommer du att tycka att det är ganska enkelt att navigera. Det är trevligt att använda det för uppskattningar, och när ett jobb är igång är det enkelt att hantera inköpsorder, variationer och utgående fakturor. […] En sak som jag tycker kunde förbättras är synkroniseringen i realtid. […] Om en person sparar sitt arbete uppdateras det inte automatiskt för den andra personen, som måste uppdatera sin sida innan hen gör några ändringar, annars riskerar hen att förlora sina ändringar.

15. BuildBook (bäst för kommunikation mellan entreprenör och kund)

via BuildBook

BuildBook är för byggare som prioriterar tydlig kommunikation med kunderna. Det håller husägare informerade med ett lättförståeligt schema, vilket minskar missförstånd och osäkerhet. Med ett enkelt, strömlinjeformat gränssnitt kan du ställa in uppgifter, dela uppdateringar och organisera allt i en dedikerad kundportal.

Några av de viktigaste funktionerna är Gantt-diagram för smidig tidsplanering, spårning av kundval och budgetuppföljning för finansiell översyn i realtid.

BuildBooks bästa funktioner

Ställ in meddelandeseekvenser till kunder som utlöses av schemalagda milstolpar för att hålla ägarna automatiskt informerade.

Ta foton före, under och efter arbetet och koppla dem till schemalagda aktiviteter för att visa den visuella framstegen.

Skapa överskådliga tidslinjer för att underlätta förståelsen för kunderna utan att använda byggjargong.

Skicka schemabaserade betalningspåminnelser för att hålla kundernas ekonomiska åtaganden i linje med projektets framsteg.

Begränsningar för BuildBook

Användarna kan inte se vinstmarginalerna direkt från projektets ekonomi, vilket begränsar den finansiella översikten.

Programvaran saknar tidsregistreringsfunktioner, vilket är viktigt för en heltäckande projektledning.

Priser för BuildBook

Anpassad prissättning

BuildBook-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BuildBook?

Här är vad en användare hade att säga om BuildBook:

Det som utmärker min verksamhet på marknaden är denna programvara och min designprocess. Programmet uppfyller mitt mål att främja hög synlighet mellan mig och kunden samtidigt som det ger mig ett effektivt och överskådligt projektledningssystem. […] Produkten känns så starkt inriktad på kundupplevelsen att den är svag när det gäller funktioner för projektgenomförande.

Det som utmärker min verksamhet på marknaden är denna programvara och min designprocess. Programmet uppfyller mitt mål att främja hög synlighet mellan mig och kunden samtidigt som det ger mig ett effektivt och överskådligt projektledningssystem. […] Produkten känns så starkt inriktad på kundupplevelsen att den är svag när det gäller funktioner för projektgenomförande.

💡 Proffstips: Alla uppgifter behöver inte följa på varandra omedelbart. Använd "fördröjningstid" för att skjuta upp beroende uppgifter när det behövs, till exempel för att låta betongen härda innan du går vidare. Omvänt kan du använda "förberedelsetid" för att börja överlappa uppgifter när det är säkert, till exempel beställa material medan förberedelserna på platsen fortfarande pågår.

Bygg din väg till framgång med ClickUp

Byggprojekt saktar inte ner på grund av schemaläggningsfel. Om personalen inte är där de ska vara eller om en uppgift skjuts upp utan förvarning, påverkas hela tidsplanen.

ClickUp förenklar schemaläggningen med AI-driven automatisering, uppdateringar i realtid och inbyggd tidrapportering.

Arbetsplaner, skiftplanering och arbetsfördelning samlas på ett ställe, så att teamen alltid vet vad som väntar härnäst.

Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag! ✅