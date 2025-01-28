De 10 bästa programvarorna för tidrapportering 2025

Letar du efter sätt att spara tid på tidrapportering? Det låter som att du behöver ett program för tidrapportering!

Den goda nyheten är att det finns många alternativ som är utformade för att stödja team och organisationer av alla storlekar. Vissa erbjuder grundläggande tidsregistreringsfunktioner, medan andra är kompletta plattformar som kombinerar tids- och närvaroregistrering med projektledning, lönesystem, förmånsadministration och mycket mer.

Dyk in och upptäck vad du ska leta efter i en programvara för tidsregistrering – och hitta det perfekta verktyget för din organisation i denna sammanställda lista.

Vad är tidrapporteringsprogram?

Programvara för tidrapportering kan fylla många funktioner. På grundläggande nivå erbjuder den möjligheten att spåra de timmar som anställda arbetar.

De flesta programvaror kan dock göra mycket mer, till exempel ge dig verktyg för att dela upp arbetsdagen i timmar som ägnats åt särskilda uppgifter eller projekt, eller erbjuda funktioner för att spåra fakturerbara timmar och skapa fakturor. Vissa programvaror ger dig till och med en komplett uppsättning projektledningsverktyg, komplett med tavla- och kortvy så att du kan kartlägga projekt, spåra uppgifter och samarbeta med teammedlemmar.

Vad ska du leta efter i en programvara för tidrapportering?

Med alla alternativ som finns kan det vara svårt att välja rätt program för ditt team. Håll utkik efter programvara som har följande viktiga funktioner.

Enkelhet: Istället för att lägga till ännu en app till din appstack, leta efter programvara som kan minimera antalet appar du använder, till exempel tidrapporteringsprogram som också erbjuder projektledningsverktyg, Istället för att lägga till ännu en app till din appstack, leta efter programvara som kan minimera antalet appar du använder, till exempel tidrapporteringsprogram som också erbjuder projektledningsverktyg, dagliga loggar eller andra användbara funktioner.

Intuitivt användargränssnitt: Förhindra låg användningsgrad genom att välja programvara som gör det enkelt att stämpla in, spåra arbetstimmar, skicka in ledighetsansökningar och mycket mer.

Rätt funktioner för ditt företag: Med så många alternativ tillgängliga ska du inte nöja dig med programvara som inte kan spåra fakturerbara timmar, semesterintjänande eller andra viktiga verktyg som ditt företag behöver.

Konfigurerbart gränssnitt: Programvara för tidrapportering bör vara anpassningsbar så att du kan skapa en instrumentpanel som visar den information du behöver mest med ett ögonkast.

Enkel tidsregistrering: Det är inte alla tidsregistreringsprogram som gör det enkelt att manuellt ändra timmar eller in- och utstämplingstider, men mänskliga fel kan inträffa och du bör kunna göra justeringar enkelt när det behövs.

De 10 bästa programvarorna för tidrapportering

Är du redo att hitta den bästa programvaran för tidrapportering som finns? Alternativen i listan nedan erbjuder alla en rad fantastiska funktioner: verktyg för skiftplanering, lönesystem, molnbaserad tidrapportering och mycket mer.

Skapa tidrapporter och övervaka registrerad tid i ClickUp

ClickUp ger dig flexibiliteten att spåra tid på det sätt som passar dig bäst. Du kan till exempel använda ClickUps närvarolista för att spåra vem som arbetar eller vem som deltar i möten. Med ClickUps funktioner för tidrapportering kan du spåra arbetade timmar var du än befinner dig, göra retroaktiva ändringar vid behov och föra anteckningar om arbetad tid så att du kan sortera mellan fakturerbara timmar och timmar som arbetats på specifika projekt. ClickUp Services Timesheet Template går ännu djupare och ger dig ett enkelt sätt att inte bara spåra fakturerbara timmar, utan också spåra och hantera kostnader och resurser för de tjänster du tillhandahåller.

Utöver tidrapportering erbjuder ClickUp en omfattande uppsättning verktyg för att övervaka medarbetarnas aktiviteter, spåra uppgifter och organisera projekt. Använd projektdashboards för att hjälpa teamen att hålla sig till uppgifterna, eller använd arbetsbelastningsvyn för att se hur mycket arbete varje teammedlem har. Du kan också spåra medarbetarnas aktiviteter via aktivitetsvyn.

När det gäller personalfrågor kan du använda ClickUps HR Views för att hantera introduktion av nya medarbetare, schemaläggning och andra viktiga detaljer. Skapa en central hubb som innehåller information om medarbetarna och konfidentiell kommunikation mellan medarbetare och deras chefer. Du kan använda denna hubb för att följa utvecklingen, hantera medarbetarundersökningar och förbereda kommande prestationsutvärderingar.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Om du letar efter en enkel tidrapporteringslösning kan ClickUp erbjuda fler verktyg än du behöver.

Var beredd på att lägga tid på att lära dig alla verktyg och funktioner som ClickUp erbjuder.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Clockify

via Clockify

Clockify är en av de bästa tidrapporteringsapparna på marknaden och erbjuder många funktioner till en relativt låg kostnad. Den ger dig möjlighet att rapportera timmar på olika sätt: på tidrapporter för löner, per projekt och per fakturerbara timmar. Anställda kan stämpla in via mobila enheter, och du kan ställa in en surfplatta med Clockifys Kiosk där alla kan stämpla in snabbt med en PIN-kod.

Clockifys bästa funktioner:

Använd Time Trackers timers för att logga projekttimmar, fakturerbara timmar och mycket mer.

Skapa tidrapporter för din löneavdelning på mindre än en minut.

Konfigurera Clockify Kiosk för att skapa ett enkelt incheckningssystem för anställda som arbetar på plats.

Integrera med populära produktivitetsappar som Asana, Trello, Jira och andra.

Begränsningar för Clockify:

Användarfel som att glömma att starta eller stoppa timern kan leda till felaktig tidrapportering.

Molnbaserad programvara kanske inte fungerar bra på arbetsplatser utan internetåtkomst.

Priser för Clockify:

Gratis för alltid för begränsade funktioner

Grundläggande: 3,99 $ per användare/månad

Standard: 5,49 $ per användare/månad

Fördel: 7,99 dollar per användare/månad

Företag: 11,99 $ per användare/månad

Clockify-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 600 recensioner)

3. QuickBooks Time

via QuickBooks

När man tänker på QuickBooks tänker man på bokföringsprogram, men med QuickBooks Time får du också en robust uppsättning verktyg för tidrapportering. QuickBooks Time finns tillgängligt för både mobila enheter och stationära datorer, vilket gör det enkelt att rapportera tid oavsett var du befinner dig. Du använder tidrapporter för att rapportera tid, och appen ger också chefer ett enkelt sätt att se vem som arbetar och vad de arbetar med.

QuickBooks bästa funktioner:

Ställ in tidrapporter för att spåra inte bara arbetade timmar, utan även körsträcka, platsdata och mycket mer.

Få översikt över vem som arbetar, vilka projekt de arbetar med och andra viktiga detaljer.

Skapa anpassningsbara rapporter för att få insikt i jobbkostnader, löneplanering och lönsamhet.

Integrera med populära programvaror för personaladministration och lönehantering som ADP, Square och JazzHR.

Begränsningar i QuickBooks:

Installationen kan vara utmanande och programmet är inte lika intuitivt för nya användare som andra alternativ.

Alternativen för att logga tid baserat på olika projekt eller uppgifter är begränsade.

Det kan vara svårt att redigera in- och utstämplingstider.

Priser för QuickBooks:

Enkel start: 15 $/månad

Essentials: 30 $/månad

Plus: 45 $/månad

Avancerad: 100 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks:

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

4. TimeClick

via TimeClick

Många tidrapporteringsappar är prenumerationsbaserade, men TimeClick är ett engångsköp som ger dig tidrapporteringsprogramvara, tidrapporter, en spårare för betald ledighet och allt annat du behöver för att hantera löner och arbetade timmar. Dessutom kan du använda denna programvara för att spåra tid på en detaljerad nivå. Använd jobbkoder för att enkelt hantera arbetade timmar i olika team och projekt.

TimeClicks bästa funktioner:

Stämpla in och ut via en kiosk på arbetsplatsen eller via en mobilapp var du än befinner dig.

Automatisera hanteringen av betald tid med spåraren för betald ledighet (PTO)

Automatisera lönehanteringen med snabba och enkla automatiska tidsberäkningar.

Skapa helt anpassningsbara rapporter som kan exporteras som PDF-, Excel- eller CSV-filer.

Begränsningar för TimeClick:

Stöder inte mer än en lönesats per anställd för anställda som arbetar i flera positioner.

Användarna rapporterar att gränssnittet kunde vara lite mer användarvänligt.

Priser för TimeClick:

Prime: 249 $ plus 99 $/år för det valfria supportavtalet

Premium: 499 $ plus 169 $/år för det valfria supportavtalet

Plus: 699 $ plus 219 $/år för det valfria supportavtalet

Platinum: 999 $ plus 289 $/år för det valfria supportavtalet

Betyg och recensioner av TimeClick:

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

5. Buddy Punch

via Buddy Punch

Buddy Punch-plattformen är utformad för att automatisera hela tidsregistrerings- och löneprocessen så att du kan slippa kalkylblad och tidskrävande beräkningar. Förutom att registrera arbetade timmar beräknar den automatiskt intjänad sjuktid, semestertid och övertid. Buddy Punch erbjuder också ett närvaroregistreringssystem så att du får en översikt över vem som arbetar och vad de arbetar med.

Buddy Punchs bästa funktioner:

Använd geofencing och IP-adresslåsning för att spåra distansanställda.

Integrera med populära löneprogram som QuickBooks och ADP.

Håll medarbetarna ansvariga med bild- och GPS-spårning

Bearbeta löner automatiskt utan kalkylblad eller beräkningar

Begränsningar för Buddy Punch:

Användarrapporter visar att det kan vara svårt att justera anställdas tidkort när det behövs.

Du kan inte hålla videokonferenser med Zoom eller andra appar medan Buddy Punch också använder enhetens kamera, såvida du inte stänger av Buddy Punch, vilket också stoppar tidsregistreringsfunktionerna.

Priser för Buddy Punch:

Standard: 2,99 $ per användare/månad, plus en fast basavgift på 19 $.

Fördel: 3,99 dollar per användare och månad, plus en fast grundavgift på 19 dollar.

Företag: Kontakta säljavdelningen

Buddy Punch-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 900 recensioner)

6. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är dels en programvara för tidrapportering, dels en analysplattform. Den ger dig alla de funktioner för tidrapportering som du kan förvänta dig, till exempel tidrapporter, möjlighet att rapportera tid för distansarbetare och mycket mer. Time Doctor kombinerar detta med robusta analyser så att du kan rapportera arbetade timmar på projekt och till och med avgöra vilka som är dina bästa medarbetare.

Time Doctors bästa funktioner:

Spåra tiden på minuten för optimerad faktureringsnoggrannhet och lönehantering.

Låt medarbetarna registrera sin tid även när de är offline på arbetsplatsen.

Håll koll på vilka webbplatser och appar som anställda använder mest

Analysera individuella arbetsflöden för att hitta områden som kan förbättras.

Begränsningar för Time Doctor:

Vissa användare rapporterar att tiden inte alltid synkroniseras korrekt när man byter mellan datorer eller enheter.

Användarna säger att mobilappen saknar många av funktionerna i desktopversionen.

Priser för Time Doctor:

Grundläggande: 5,90 dollar per användare/månad

Standard: 8,40 dollar per användare/månad

Premium: 16,70 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av Time Doctor:

G2: 4,4/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

7. When I Work

via When I Work

Denna app erbjuder ett schemaläggningssystem som är enkelt och intuitivt. Med den kan du skapa och dela ett arbetsschema med ditt team på några minuter. Meddelandefunktioner gör det enkelt för teammedlemmarna att kommunicera, även om de arbetar på olika avdelningar eller har olika arbetspass, och du kan integrera scheman med tidrapporteringsfunktioner så att anställda enkelt kan stämpla in, stämpla ut och spåra arbetade timmar.

De bästa funktionerna i When I Work:

Skapa scheman med hjälp av färgkodning, kalendervyer och andra verktyg.

Använd chattfunktioner för att kommunicera med teammedlemmarna.

Ge teammedlemmarna en organiserad plats där de kan byta skift eller begära ledighet.

Publicera och dela scheman för att omedelbart meddela anställda om deras arbetspass.

Begränsningar i When I Work:

Användarrapporter tyder på att kundtjänsten kan vara långsam att svara.

Det saknas funktioner för att lägga till raster i medarbetarnas scheman.

Priser för When I Work:

Essential: 2,50 $/användare

Fördel: 5 $/användare

Premium: 8 $/användare

Betyg och recensioner av When I Work:

G2: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

8. Everhour

via Everhour

Everhour är ett populärt val när det gäller programvara för tidrapportering, eftersom det erbjuder en enkel tidsspårare som låter dig spåra arbetade timmar, anställdas raster, tid som spenderats på uppgifter och så vidare. Du kan också använda Everhour för att hålla koll på din budget och skapa fakturor för kunder.

Everhours bästa funktioner:

Planera projekt och medarbetarnas scheman med ett intuitivt visuellt gränssnitt.

Spåra både tid och utgifter för att hålla koll på projektets budget.

Skapa och skicka fakturor till kunder med bara några få klick

Integrera med populära projektledningsprogram som Asana, Jira, ClickUp och Trello.

Begränsningar för Everhour:

Betalda abonnemang kräver minst två till fem användare, vilket inte är idealiskt för enskilda personer eller små team som behöver fler funktioner.

Enligt recensioner skulle vissa funktioner kunna läggas till, till exempel möjligheten att färgkoda uppgifter.

Priser för Everhour:

Gratis: upp till fem användare

Lite: 5 dollar per användare/månad

Team: 8,50 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av Everhour:

G2: 4,7/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

9. TCP-programvara

via TCP Software

TCP Software har faktiskt tre olika erbjudanden: den ursprungliga TimeClock Plus, TCP Humanity och TCP Aladtec. TimeClock Plus är en lösning för personalhantering med tidsregistreringsfunktioner som gör det enkelt att hantera arbetstider och löner samtidigt som man uppfyller myndigheternas krav. TCP Humanity erbjuder dynamisk personalplanering, vilket gör det möjligt att förenkla skapandet av scheman med automatisk konfliktkontroll. Aladtech är idealisk för arbete inom den offentliga sektorn, såsom akutsjukvård, brand- och räddningstjänst samt polisväsendet, där du behöver funktionalitet som stöder roterande skift.

TCP Softwares bästa funktioner:

Spåra närvaro, tid, övertid och mycket mer i ett enkelt gränssnitt.

Använd jobbkoder för att spåra arbetade timmar per jobb eller uppgift.

Anpassa instrumentpanelerna så att du snabbt kan se den tidsdata du behöver.

Använd tidsklockor som är utformade för att fungera med TCP Software-produkter.

Begränsningar för TCP-programvara:

Prissättningen är inte transparent för någon av planerna eller produkterna.

Användare rapporterar att det kan vara svårt att konfigurera och installera detta system.

Vissa recensioner säger att kundtjänsten kan vara långsam att svara.

Priser för TCP-programvara:

Grundläggande: Kontakta säljavdelningen

Professionell: Kontakta säljavdelningen

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner av TCP Software:

G2: 4,3/5 (390 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (190+ recensioner)

10. Rippling

via Rippling

Rippling är en unik lösning för tidrapportering som låter dig bygga din egen plattform genom att välja från ett à la carte-utbud av moduler. Rippling Unified Workforce Management Platform går utöver tidrapportering och ger dig verktyg för onboarding och hantering av personalresurser. Du kan kombinera detta med Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud eller Rippling Unity för att få en rad avancerade funktioner för uppgifter som kostnadsrapportering, förmånsadministration, app- och enhetssäkerhet eller automatisering av arbetsflöden.

Ripplings bästa funktioner:

Skapa ett centraliserat system för att spåra anställdas arbetstider, arbetskraftskostnader och utgifter.

Ge självbetjäningstillgång till löneinformation, förmåner och företagspolicyer.

Utnyttja analyser för att få insikter om produktivitet och lönsamhet.

Använd IT-molnet för att hantera inte bara anställda utan även de enheter de använder.

Begränsningar med Rippling:

Prissättningen är oklar – du måste välja tilläggsfunktioner och sedan kontakta Ripplings säljteam för mer information.

Implementeringen kan vara en lång process.

Det finns så många tillägg att det kan vara svårt för användarna att hitta exakt den produkt de behöver.

Rippling-prissättning:

Priset börjar på 8 dollar per användare och månad, men kontakta säljavdelningen för priser utöver grundläggande funktioner.

Rippling-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,9/4 (över 2 900 recensioner)

Bonus: Hur man skapar en närvarolista i Excel!

Effektivisera tidrapportering och projektledning med ClickUp

Med så många olika programvaror för tidrapportering att välja mellan är det enkelt att hitta en app eller plattform som passar dina behov – men med ClickUp får du alla tidsplaneringsfunktioner du behöver och mycket mer. Använd ClickUps funktioner och mallar för att skapa tidrapporter, spåra fakturerbara timmar och skapa fakturor till dina kunder. Samtidigt kan du lita på ClickUps projektledningsfunktioner för att planera projekt och hålla ditt team på rätt spår.

Vill du veta mer? Registrera dig här gratis för att upptäcka hur du kan effektivisera både tidrapportering och projektledning.