10 kostnadsfria mallar för dagliga loggar i Word, Excel och ClickUp

När du står inför en mängd sysslor eller många kommande evenemang kan det bli ganska utmanande att hålla koll på alla relaterade uppgifter och aktiviteter om du inte skapar en att göra-lista. Men att göra-listor täcker inte nödvändigtvis information som datum, tider och ytterligare anteckningar, och de låter dig inte heller övervaka om du har följt en specifik uppgift. ✅

Det är där dagliga loggmallar kommer in! De erbjuder ett fördesignat format eller layout för att registrera daglig information, från datum och uppgifter till mål och händelser. Dessa mallar kan hjälpa dig att effektivisera den dagliga loggprocessen och säkerställa konsekvens i den information du samlar in.

I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa mallarna för dagliga loggar som kan hjälpa dig att planera dina dagliga aktiviteter på ett effektivt sätt. Med dessa mallar kan du föra en centraliserad och lättillgänglig förteckning över dina uppgifter, dagliga loggar, arbetade timmar eller andra observationer – allt med bekväm spårning.

Vad är en daglig loggmall?

En daglig logg är en dagbok som hjälper dig att dokumentera aktiviteter, mål, prestationer, tankar och idéer på daglig basis. Den används vanligtvis för tidsplanering, personlig organisation, uppföljning av framsteg mot mål och för att dokumentera händelser.

Å andra sidan effektiviserar en mall för daglig logg skapandet av loggar genom att tillhandahålla ett färdigt format med avsnitt för aktiviteter, datum, händelser, anteckningar och mål. Dessa mallar kan anpassas efter dina önskemål och fungerar som ett värdefullt verktyg för att upprätthålla organisation, fokus och ansvar i din dagliga rutin. 🗒️

Få en snabb överblick över alla dina anslutna undersidor och relationer på ClickUp Docs för att hålla ordning och hålla arbetet sammankopplat.

Dagliga loggar och motsvarande mallar ska inte förväxlas med att göra-listor, som i huvudsak är proaktiva (fokuserade på att planera framtida aktiviteter). Dagliga loggar är däremot retroaktiva, vilket innebär att de hjälper dig att planera och organisera ditt arbete genom att se tillbaka på vad du redan har åstadkommit, analysera det och använda informationen för att planera framåt.

De viktigaste fördelarna med att använda en daglig loggmall är:

Organisation: De erbjuder ett strukturerat format som gör det möjligt att systematiskt hålla reda på dagliga uppgifter, händelser, arbetsloggar och anteckningar. Tidshantering: Genom att lista uppgifter och ange prioriteringar i en mall säkerställer du att viktiga aktiviteter registreras först. Effektivitet: De sparar tid eftersom du inte behöver skapa ett format från grunden varje dag.

Vad kännetecknar en bra mall för daglig loggbok?

En praktisk daglig loggmall bör ha följande egenskaper:

Tydlig layout : Oavsett om det är Google Sheets eller MS Word (eller : Oavsett om det är Google Sheets eller MS Word (eller ClickUp Docs !) ska mallen ha en lättförståelig design som guidar dig genom den dagliga loggningsprocessen utan förvirring.

Avsnitt för viktig information : Det bör inkludera särskilda områden för uppgifter och deras typer, datum, händelser, anteckningar och mål.

Utrymme för oplanerade händelser : Ha utrymme för oväntade uppgifter eller händelser som kan uppstå under dagen, så att du kan planera flexibelt.

Färgkodning och visuella hjälpmedel : Färgkodade sektioner kan hjälpa till att differentiera och prioritera olika poster, medan visuella hjälpmedel som kryssrutor, kalendrar eller diagram gör det enklare att spåra och övervaka dina uppgifter.

Prioritering : Det bör göra det möjligt för dig att prioritera uppgifter eller händelser genom att inkludera utrymme för att ange viktighetsgrad.

Anpassningsbarhet : En bra mall ska kunna anpassas efter dina specifika behov genom att du kan lägga till eller ta bort avsnitt.

Tillgänglighet: Det ska vara lättillgängligt från alla enheter, så att du kan logga dina aktiviteter även när du är på resande fot.

Topp 10 mallar för dagliga loggar

Vi har utforskat ett brett utbud av mallar för uppgiftsorganisation och tidshantering för att kunna erbjuda dig det bästa av det bästa. 🍦

Låt oss dyka djupare in i funktionerna i dessa gratis mallar för dagliga loggar från Word, Excel och ClickUp för att se vad de har att erbjuda dig.

1. ClickUp-mall för daglig logg

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för daglig logg

Om du letar efter ett verktyg som hjälper dig att snabbt spåra dina dagliga aktiviteter och effektivisera processerna är ClickUp Daily Log Template något för dig. Den innehåller uppgifter som kan omfatta flera deluppgifter för att på ett omfattande sätt registrera alla dina slutförda aktiviteter för dagen.

Använd mallar för dagliga aktivitetsloggar som denna för att skapa anpassade fält och enkelt övervaka dina dagliga aktiviteter. Kategorisera dina kommande eller utförda uppgifter utifrån olika aspekter av livet som de relaterar till, till exempel mat, skola, ekonomi eller familj. Använd fältet Utgifter för att spåra den totala kostnaden för dina aktiviteter och dela upp den i textfälten Detaljer .

Skapa en att göra-lista för deluppgifter med datum- och tidsuppgifter för att spåra om uppgifterna slutförs enligt plan. Om aktiviteten slutfördes i tid, markera rutan för att ta bort den. Dessutom kan du prioritera uppgifter som du inte hann slutföra genom att dra och släppa dem högst upp i listan. 🏔️

Vill du prioritera uppgifter bättre? Vi har några praktiska tips till dig i den här videon!

2. ClickUp-mall för daglig rapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för daglig logg

Letar du efter ett enkelt sätt att utvärdera de uppgifter som utförts dagen innan, identifiera aktuella prioriteringar och förbereda dig för kommande åtaganden? Gör allt det och mer med ClickUps mall för dagliga rapporter! 🤩

Säkerställ en omfattande daglig uppdatering i denna Doc-mall genom att registrera alla slutförda uppgifter, inklusive den tid som lagts ner på dem, i avsnittet Slutförda uppgifter. I avsnittet Hinder dokumenterar du eventuella utmaningar eller hinder som uppstått under utförandet av uppgiften.

För pågående uppgifter kan du föra en lista i avsnittet Pågående uppgifter. Använd avsnittet Prioriteringar för imorgon för att beskriva dina mål och prioritera uppgifter för nästa dag.

Kom ihåg att inkludera alla andra detaljer som kan underlätta projektets slutförande i avsnittet Ytterligare information.

Alla dessa avsnitt är helt anpassningsbara, så du kan fritt radera, lägga till eller byta namn på dem efter dina önskemål. Du kan också skapa nya kolumner och rader i färdiga tabeller för att spåra så många uppgifter eller arbetsloggar som du vill.

💡 Proffstips: Om du vill sluta skapa dagliga aktivitetsrapporter manuellt kan du låta AI göra det åt dig! ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, sammanfattar aktiviteten i ditt ClickUp-arbetsutrymme på några sekunder – för dig, ditt team och hela organisationen! Sammanfatta aktiviteten på arbetsplatsen med ClickUp Brain.

3. ClickUp-mall för daglig planering

Planera dina personliga dagliga uppgifter, spåra vanor och organisera familjeevenemang genom att integrera samarbetsplanering med hjälp av ClickUp Daily Planner Template.

Håll koll på dina dagliga uppgifter med ClickUp Daily Planner Template, en fördesignad mappmall som hjälper dig att schemalägga evenemang, ärenden, uppgifter och möten, samt skapa återkommande ansvar och övervaka vanor.

Mallen innehåller två separata listor:

Habit Tracker: Rutiner som du regelbundet ägnar dig åt, till exempel morgonjogging. Personliga uppgifter: Viktiga dagliga uppgifter som kräver din uppmärksamhet, som att handla mat, laga mat eller gå på läkarbesök.

Spåra dina vanor eller personliga uppgifter med hjälp av listvyn för en enkel översikt över aktiviteter som behöver göras, tillsammans med respektive kategori och förfallodatum. Växla till tavlavyn för att visa uppgifter efter kategorier som hälsa, relationer och hushåll. Använd kalendervyn för att fokusera på deadlines och schemalägga nya uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

Mallen möjliggör också samarbetsplanering med familj och vänner genom delegering av uppgifter. Om det till exempel är en stor familjehögtid på gång kan du skapa en uppgiftslista och tilldela familjemedlemmarna ansvar för till exempel bakning, matlagning och inköp. 👪

4. ClickUp-mall för daglig byggrapport

Håll reda på dagliga uppgifter, material, utrustning, schemaläggning och arbetare för att din byggverksamhet ska fungera smidigt med ClickUps mall för dagliga byggrapporter.

Håll koll på alla aktiviteter på byggarbetsplatsen varje dag med ClickUps mall för daglig byggrapport. Denna kraftfulla loggmall hjälper dig att övervaka allt från prestationer och arbetare till nödvändig utrustning och schemaläggning. 👷

Använd denna mycket detaljerade Doc-mall för att registrera uppgifter som är slutförda och fortfarande pågår i en fördefinierad anpassningsbar tabell. Övervaka alla dina medarbetare, från förmän till underleverantörer, genom att ange deras befattningar, följt av deras namn och de timmar de har arbetat per vecka.

Håll dig uppdaterad om vilken utrustning som används, inte används eller repareras för att kunna prioritera, och se till att du aldrig får slut på förnödenheter genom att spåra din materialanvändning med hjälp av den medföljande tabellen. Registrera mängden material som använts under dagen och se aktuella lagernivåer för varje artikel i denna dagliga logg för byggarbetsplatser. mall.

Håll dig på rätt spår genom att följa ett strikt schema för följande:

Leveranslogg : Övervaka dagliga byggleveranser genom att ange leveranstyp, planerad leveranstid och faktisk leveranstid.

Förseningar i schemat : Förklara förseningar genom att ange förseningstyp, följt av en beskrivning av förseningen och hur mycket tid som gått förlorad.

Standup-möten: Om ett möte på byggarbetsplatsen har ägt rum, dokumentera dess typ, tid, deltagare och diskussionsämnen.

Mallen för daglig logg för byggarbetsplatser har också särskilda avsnitt för att notera om det har skett en inspektion av arbetsplatsen en viss dag och för att registrera alla besökare och syftet med deras besök.

5. ClickUp-mall för daglig produktionsrapport

Spåra varje steg i din filmproduktionsprocess genom dagliga uppdateringar om arbetstider, skådespelare och inspelningstider med hjälp av ClickUps mall för daglig produktionsrapport.

Rapporter är avgörande för alla storskaliga filmproduktioner, eftersom de ger dagliga uppdateringar om arbetstider, säkerhetsregister, lagerstatus, krav och dagliga framsteg. 🎬

Du kan registrera all denna information och mer med ClickUp Daily Production Report Template, ett värdefullt verktyg för att effektivisera den dagliga rapporteringsprocessen för filmproduktion.

Denna anpassningsbara loggmall i Doc-format börjar med fördefinierade avsnitt för rapportdetaljer som produktions- och inspelningsdatum och produktionsdetaljer, såsom produktionsbolag, regissör och producenter. Dessutom kan du spåra samtalstiderna under produktionsdagarna, inklusive personalens ankomsttid samt filmningens start och slut.

Använd mallen för att dokumentera framstegen för följande viktiga element:

Scener : Inkludera detaljer om inspelade scener, omtagningar, ljud och eftertexter.

Manus : Notera manusnumren, minuterna och uppsättningen.

Film : Dokumentera aktuell filmstock, använd mängd och uppdelning för video- och inspelningsband, med angivande av om de innehåller bra eller dåliga tagningar.

Skådespelare och statister : Övervaka alla skådespelare och statister i separata tabeller genom att inkludera detaljer som rollfigur, arbetstid, resor och garderob.

Tidkort: Spåra scheman för hela produktionsteamet genom tabeller för varje teammedlem där de kan registrera sin in- och utstämpling.

6. ClickUp-mall för projektlogg

Hantera ditt projekts dagliga logg enkelt genom att hålla reda på varje uppgift individuellt med ClickUp-projektloggmall

För en framgångsrik projektplanering är det viktigt att föra en daglig aktivitetslogg för att säkerställa att alla dina verksamheter löper smidigt. Med ClickUp-projektloggmall kan du enkelt spåra projektuppgifter och uppdatera, lägga till och redigera poster, allt inom dagliga aktivitetsloggmallar som denna.

Mallen börjar med ett avsnitt för projektdetaljer som projektnamn, projektledare, start- och slutdatum.

Fyll i dokumentet genom att lägga till projektuppgifter, ange deras deadlines och ange status för varje uppgift (Att göra, Klar eller Försenad) i en fördefinierad tabell. Du kan också ange projektets slutförandegrad i procent och skriva ner eventuella kommentarer relaterade till uppgifterna. 💬

Skapa en ny sida för varje projekt genom att klicka på knappen Lägg till sida i det övre vänstra hörnet av mallen. Anpassa dessutom mallen efter dina behov genom att lägga till ytterligare rader och kolumner i tabellen eller lägga till nya avsnitt som är skräddarsydda för ditt specifika projekt.

7. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Spåra dina dagliga vanor enkelt genom att segmentera dem och lägga till underordnade deluppgifter för effektiv organisering med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Säg adjö till röriga scheman och missa aldrig mer en daglig uppgift med ClickUps mall för dagliga att göra-listor! Denna nybörjarvänliga uppgiftsmall hjälper dig att skapa vanor och hålla fast vid dem genom inbäddade deluppgifter, statusar och anpassningsbara fält.

Skapa en effektiv att göra-lista för att odla vanor, övervaka uppgifter eller hålla reda på dagliga påminnelser med hjälp av följande anpassningsbara fält:

Var För att registrera adressen eller platsen där en viss uppgift ska utföras, till exempel en livsmedelsbutik, en väns hus, ett gym eller en restaurang. Kategori Ett rullgardinsfält för att registrera den del av användarens liv som är kopplad till uppgiften, till exempel karriär, hälsa och fitness eller sysslor. Streak Counter Ett nummerfält för att registrera antalet dagar i rad för en viss uppgift eller vana. Anteckningar Långt textfält för att dokumentera relevanta anteckningar som extra påminnelser eller orsakerna till ombokningar eller avbokningar.

Du kan skapa deluppgifter för att dela upp din dag i morgon, eftermiddag och kväll. Lägg sedan till underordnade deluppgifter för varje del av dagen för en smidig daglig organisation. Du kan till exempel skapa en deluppgift för morgonrutiner och lägga till uppgifter som jogging, dusch och frukost. 🌄

8. ClickUp-mall för rapport vid dagens slut

Samla in och utvärdera ditt teams rapporter vid dagens slut för att få insikt i projektets framsteg med ClickUps mall för rapport vid dagens slut.

Att använda slutrapporter för alla projekt är ett effektivt sätt för team att redovisa sina prestationer och utmaningar när de avslutar arbetsdagen. 🔚

ClickUp End of Day Template hjälper dig att samla sammanfattningar av varje anställds dagliga framsteg. Den innehåller självutvärderingar för att bedöma deras produktivitet, eftersläpningar och framtida uppgifter så att du kan få bättre inblick i framstegen för varje uppdrag.

Be dina teammedlemmar att fylla i och skicka in rapportformuläret för slutet av dagen som deras sista uppgift för dagen. Detta bör inkludera deras produktivitetsgrad, en sammanfattning av slutfört arbete och uppgiftsslutförande i procent.

All information som teammedlemmarna tillhandahåller registreras automatiskt i vyn Daglig rapportlista. Den visar alla inlämningar efter förfallodatum, så att du kan granska rapporterna och göra nödvändiga statusuppdateringar.

Öppna Listan för granskning för att hitta rapporter som väntar på granskning, sorterade efter avdelning. Det finns också vyn Daglig sammanfattningstabell, som ger en kortfattad översikt över dina teammedlemmars prestationer under en viss dag.

📮ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetarna skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

9. Mall för dagligt arbetsregister från WPS Template

För en överskådlig daglig arbetslogg med hjälp av en enkel fördefinierad tabell med mallen Daily Work Record Template från WPS Template.

Att hålla koll på dina dagliga arbetsuppgifter är viktigt för att övervaka uppgiftsframsteg, sätta mål och hantera potentiella problem som uppstår längs vägen. Mallen för dagliga arbetsuppgifter från WPS Template är din användarvänliga hjälpreda för just detta – i Google Sheets eller MS Word.

Du kan antingen redigera mallen direkt i din webbläsare eller ladda ner den och sedan öppna den i Excel. Fyll i den fördesignade tabellen genom att ange namnet på den slutförda uppgiften, datum för slutförande och den tid som har lagts ner på uppgiften. ⌚

Du kan också lägga till eventuella problem, hinder eller svårigheter som uppstår under varje uppgift, samt kommentarer eller viktiga iakttagelser.

Mallen är helt anpassningsbar – du kan ändra färger, lägga till rader och kolumner och byta namn på fält. Dessutom kan du välja en annan cell- och tabellstil, anpassa bokstavsstorlek och teckensnitt eller använda funktionen Villkorlig formatering för att markera celler och infoga ikoner för bättre visualisering av dina framsteg.

10. Loggstatusmall från Template.net

Spåra den dagliga aktivitetsloggen enkelt oavsett vilken uppgift som ska utföras med loggstatusmallen från Template.net.

Om du letar efter en mall för olika ändamål, från projektledning till prestationsövervakning och uppgiftsuppföljning, kommer Log Status Template från Template.net att bli din nya bästa vän! 🧑‍🤝‍🧑

Tillgängligt i Google Sheets och MS Word. Spåra alla aktiviteter du vill genom att fylla i den färdiga tabellen med information som aktivitetsnamn, varaktighet samt start- och slutdatum. Om du vill spåra mer data kan du enkelt lägga till nya kolumner för uppgiftsstatus och en kommentarkolum för att lägga till ytterligare detaljer eller observationer.

Anpassa mallens bakgrund efter dina behov genom att välja från den medföljande listan med bakgrundsbilder. Anpassa tabellens konturer, bokstavsstorlek, teckensnitt och färg, och lägg till nya tabeller eller innehållsavsnitt efter behov.

Mallen kan laddas ner i olika format, inklusive Word, Google Docs, Excel och PDF. Du kan också redigera den direkt i webbläsaren genom att klicka på mallbilden.

Spåra dagliga aktiviteter enkelt med gratis mallar för dagliga loggar

Dessa 10 kostnadsfria mallar för dagliga loggar förenklar din dagliga aktivitetsövervakning genom färdiga mallar som du kan anpassa så att de passar din organisations stil perfekt. Dessutom är de enkla att använda och kostar inte ett öre (och tar inte heller för mycket tid att skapa)! 🙌

Bläddra i ClickUp-mallbiblioteket för att hitta ett ännu större urval av mallar för dagliga loggar och dra nytta av deras fantastiska funktioner för att säkerställa att du alltid har koll på ditt dagliga schema.