De 10 bästa programvarorna för spårning av ledighet för att hantera ledighetsansökningar

Effektiv hantering av anställdas ledighet säkerställer en sund balans mellan arbete och privatliv och optimal produktivitet.

Eftersom traditionella metoder som kalkylblad eller manuell spårning av ledighet är känsliga för mänskliga fel har programvara för spårning av ledighet blivit en idealisk lösning.

Programvara för spårning av ledighet hjälper till att övervaka och hantera anställdas betalda ledighet på ett effektivt sätt. Den förenklar semesteransökningar, spårar intjänade dagar och förbättrar personalens tidshantering.

Att välja rätt programvara kan vara överväldigande. Därför har vi sammanställt de viktigaste funktionerna, för- och nackdelarna, priserna och produktbetygen för att underlätta ditt beslut.

Vad ska du leta efter i programvara för spårning av ledighet?

När du väljer programvara för PTO-hantering bör din prioritet vara att ge ditt team en smidig upplevelse.

Här är de fem viktigaste egenskaperna att leta efter i programvara för spårning av ledighet:

Skalbarhet : Välj en lösning som passar en växande personalstyrka och föränderliga organisatoriska behov.

Robusta rapporteringsfunktioner : Utvärdera rapporteringsmått som är avgörande för beslutsfattande, resursallokering och personalplanering. Programvaran bör ge värdefull information om anställdas närvaromönster, användning av PTO och övergripande trender för ledighet.

Priser : Jämför funktioner och paket innan du registrerar dig. Programvaran bör passa din budget och dina behov av ledighetshantering.

Anpassningsförmåga : Ta reda på om programvaran för spårning av anställdas semester är anpassningsbar för hantering på språng och tillgänglighet för anställda. Programvaran ska hjälpa dig att hantera brådskande ledighetsansökningar och bemanningsbehov med kort varsel.

Säkerhetsåtgärder: Prioritera dataskydd och skydd mot cyberhot för att skydda känslig information om anställda. Programvaran bör endast ge behörig personal tillgång till sådan information.

Användarrecensioner på plattformar som G2 och Capterra ger värdefulla insikter om verkliga erfarenheter. Läs igenom dessa recensioner för att få en helhetsbild av varje alternativ.

De 10 bästa programvarorna för PTO-spårning att använda 2024

Oavsett om du letar efter gratis programvara för spårning av ledighet eller en heltäckande lösning som passar dina personalbehov är det viktigt att hitta rätt lösning.

Utforska vår sammanställda lista för att välja den som passar dina specifika behov för att hantera ledighet på ett effektivt sätt.

1. ClickUp

ClickUp erbjuder en omfattande lösning för att förenkla spårningen av ledighet. Förutom sina anmärkningsvärda projektledningsfunktioner är ClickUp en heltäckande HR-programvara.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt HR-arbetsflöde efter dina behov.

Resultatet blir effektivare processer och ökad produktivitet.

Programvaran har meddelande- och varningsfunktioner som informerar dig om väntande förfrågningar, godkännanden och andra viktiga händelser. Detta säkerställer en proaktiv strategi för effektiv hantering av PTO.

ClickUp har en intuitiv design och navigering. Det gör att du enkelt kan skicka in, granska och godkänna ledighetsansökningar.

Systemets tillgänglighet gör det enkelt för teammedlemmarna att använda programvaran.

Personalresurser med mångsidiga lösningar

HR-plattformen hanterar effektivt olika HR-funktioner och dagliga uppgifter och samlar viktiga funktioner under en och samma plattform.

Det hjälper dig att spåra anställdas prestationer och engagemang, effektivisera din rekryteringsprocess och skapa onboarding-lösningar. Denna mångsidighet positionerar ClickUp som ett program för spårning av ledighet och en holistisk HR-lösning.

PTO-kalendermall för effektiv schemaläggning

ClickUp PTO Calendar Template hjälper team och individer att planera sitt arbete på ett bra sätt. Den visar en detaljerad översikt över teammedlemmarnas lediga dagar, vilket gör det enkelt för chefer och teammedlemmar att planera och schemalägga arbetet kring dessa perioder.

Ladda ner den här mallen Organisera semesterplaner på ett ställe för alla team med hjälp av ClickUps PTO-kalendermall.

HR-chefer drar nytta av en överskådlig sammanställning av väntande förfrågningar, vilket underlättar godkännandeprocessen.

Mall för ansökan om ledighet

ClickUp Time Off Request Template minskar din administrativa börda genom att göra det möjligt för dina anställda att själva hantera sina ledighetsansökningar och spårning.

Chefer använder denna mall för att granska och godkänna eller avslå ansökningar om sjukledighet, tillfällig ledighet och personlig ledighet. Den hjälper till att upprätthålla en centraliserad registrering av anställdas ledighetsansökningar för bättre HR- och resurshantering.

Ladda ner den här mallen Om du behöver ett bättre sätt att spåra ledighetsansökningar i ditt team kan du prova denna ClickUp-mall.

ClickUps bästa funktioner

Effektivisera PTO-förfrågningar med ett intuitivt gränssnitt och ett snabbt godkännandearbetsflöde.

Automatisera upplupna kostnader för att eliminera manuella beräkningar, säkerställa en korrekt och rättvis fördelning av betald ledighet, spara tid och förhindra fel.

Anpassa PTO-policyer efter din organisations unika behov och främja flexibilitet och efterlevnad av specifika riktlinjer för ledighet.

Ge omedelbar tillgång till PTO-saldon och scheman, vilket ökar transparensen för team och chefer.

Håll alla informerade med automatiska påminnelser och minska risken för missade deadlines.

Använd anpassade mallar för att snabbt synkronisera kalendrar och ledighetsansökningar.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever att det är svårt att lära sig programmet.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Perfekt för små team eller för dem som vill utforska ClickUps funktioner.

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser för stora organisationer

ClickUp AI: Kan läggas till i alla betalda arbetsytor för 5 dollar per medlem.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 201+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 948+ recensioner)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR är ett program för ledighetshantering med automatiserade godkännandeprocesser. Det låter HR-administratörer konfigurera systemet så att ledighetsansökningar automatiskt skickas till rätt chefer eller ledare baserat på fördefinierade kriterier.

CakeHR är känt för sin intuitiva design, som effektiviserar spårningen av ledighet och säkerställer tillgänglighet för anställda och HR-personal.

via CakeHR

Den överskådliga instrumentpanelen ger en översikt över ledighetssaldon, kommande helgdagar och väntande förfrågningar för att effektivisera ledighetshanteringsprocessen.

CakeHR:s bästa funktioner

Hantera ledigheter via en självbetjäningsportal

Planera personalens scheman och tidrapporter för effektiv samordning.

Navigera smidigt med ett användarvänligt gränssnitt

Integrera med populära plattformar som Slack, Google Kalender och Microsoft Teams.

CakeHR:s begränsningar

Begränsad funktionsuppsättning, vilket begränsar dess attraktionskraft för stora företag.

Du behöver exportera data till andra analysverktyg för djupgående analyser och komplexa rapporteringskrav.

Priser för CakeHR

Gratis provperiod: 14 dagar

Startpris: 5,5 USD/anställd per månad

Priserna stiger med fler anställda och moduler

CakeHR-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (71+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (343+ recensioner)

3. Kissflow

Kissflow erbjuder en mångsidig lösning för att förenkla och förbättra hanteringen av personal på plats, på distans och i hybridmiljöer.

via Kissflow

Det är känt för sin proaktiva approach med ett automatiserat ledighetshanteringssystem. Det effektiviserar processen för ledighetsansökningar och godkännanden, vilket minskar administrativa kostnader och främjar ett transparent arbetsflöde.

Kissflows bästa funktioner

Registrera, övervaka och hantera ledighetsansökningar med en omedelbar översikt.

Automatisera godkännandeprocesser för att ge anställda självständighet i hanteringen av sina ledighetsansökningar och minska den administrativa bördan.

Anpassa ledighetspolicyer efter dina specifika organisatoriska krav.

Kissflows begränsningar

Svårigheter att integrera med befintliga plattformar

Begränsade mobilapp- och rapporteringsfunktioner

Kissflow-priser

Grundläggande: 1 500 USD/månad (begränsade funktioner)

Företag: Anpassad prissättning (alla funktioner)

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (532+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 40 recensioner)

4. BambooHR

BambooHR:s programvara för spårning av betald ledighet är ett omfattande verktyg för hantering av betald ledighet och semester. Dess innovativa beräkningar av intjänad ledighet säkerställer precis spårning av ledighet.

via BambooHR

Chefer får aviseringar när en ledighetsansökan lämnas in. Detta hjälper dem att godkänna eller avslå ansökningar snabbt. Denna snabba godkännandeprocess förbättrar kommunikationen och förhindrar förseningar.

BambooHR:s bästa funktioner

Aktivera inlämning av ledighetsansökningar via självbetjäningsportalen

Beräkna ledighet och visa dagliga frånvarodagar med hjälp av flera personliga och offentliga kalendrar.

Håll dig informerad om tillgängliga lediga dagar med realtidsöverblick över PTO-saldon för anställda och chefer.

Begränsningar för BambooHR

Förvirrande struktur för användarbehörigheter

Begränsade rapporteringsmått

Priser för BambooHR

Essentials: Från 5,25 $/månad

Fördel: Från 8,75 $/månad

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1689+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2666+ recensioner)

5. Clockify

Clockifys programvara för spårning av anställdas semester är ett enkelt verktyg för automatiserad ledighetshantering.

Den är känd för sin integration med projekttidsspårning, vilket gör att du kan spåra tid och få en helhetsbild av medarbetarnas produktivitet. Clockify låter projektledare enkelt spåra arbetstimmar och betald ledighet i samma gränssnitt.

Plattformen har ett intuitivt gränssnitt för ansökningar om betald ledighet. Det gör det möjligt för chefer att granska och godkänna dessa ansökningar utan ansträngning, vilket effektiviserar hela PTO-hanteringsprocessen.

via Clockify

Programvaran erbjuder realtidsöverblick över anställdas PTO-saldon, upplupna kostnader och användningstrender. Detta underlättar personalplaneringen och säkerställer korrekta finansiella prognoser.

Clockifys bästa funktioner

Upptäck inaktiv tid för att registrera perioder borta från arbetsstationen

Få tillgång till data på olika enheter med plattformsoberoende tidsdetektering.

Automatisera upplupna kostnader och saldon för smidig spårning

Skapa rapporter och analyser i realtid för omedelbar insikt.

Begränsningar för Clockify

Begränsade funktioner för automatisering av tidsspårning

Kräver ytterligare konfigurationer för att integrera Clockify med din teknikstack

Priser för Clockify

Gratis: Har funktioner som tidsspårning och tidrapport

Grundläggande: 3,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 4,99 $ om det faktureras månadsvis

Standard: 5,49 $/användare/månad faktureras årligen eller 6,99 $ om det faktureras månadsvis

Pro: 7,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 9,99 $ om det faktureras månadsvis

Enterprise: 11,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 14,99 $ om det faktureras månadsvis

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (158+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (4727+ recensioner)

6. Buddy Punch

Buddy Punch erbjuder ett molnbaserat program för spårning av ledighet. Det är en idealisk lösning för organisationer som söker en användarvänlig och funktionsrik tidsplanering.

Den intuitiva mobilappen gör det möjligt för anställda att begära och hantera ledighetsansökningar.

via Buddy Punch

Buddy Punch har ett extra lager för att visa den övergripande PTO-kalendern i realtid för att se hur fullständiga eller tillgängliga tidrapporterna är, vilket gör verktyget mer användbart.

Buddy Punch bästa funktioner

Skapa varierade och användbara rapporter för omfattande insikter.

Integrera med dina befintliga plattformar för förbättrad kompatibilitet.

Stämpla in via flera alternativ via webbläsare och appar för flexibilitet

Spåra anställdas synlighet med GPS för förbättrad övervakning

Begränsningar för Buddy Punch

Svårigheter att komma åt register

Inkonsekventa och felaktiga tidsregistreringar

Fel i mobilappens funktionalitet

Buddy Punch-priser

Gratis provperiod tillgänglig för alla abonnemang

Standard: 3,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 4,99 $ om det faktureras månadsvis + 19 $ grundavgift/månad

Pro: 4,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 5,99 $ om det faktureras månadsvis + 19 $ grundavgift/månad

Premium: 6,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 7,99 $ om det faktureras månadsvis + 19 $ grundavgift/månad

Företag: Anpassad prissättning för stora organisationer

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (917+ recensioner)

7. Jibble

Jibbles PTO-spårningssystem förenklar övervakningen av dina anställdas ledighet för effektiv lönehantering och närvarohantering i .

Det är en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för småföretags behov.

Designen gör det möjligt för både anställda och administratörer att navigera på plattformen utan problem.

via Jibble

Instrumentpanelen ger en omfattande översikt över ledighetssaldon, kommande helgdagar och väntande förfrågningar. Användarna uppskattar en sådan översikt som gör att de kan planera sin ledighet strategiskt.

Jibbles bästa funktioner

Få tillgång till flera plattformar för att öka användarvänligheten och effektiviteten.

Spåra GPS-position för realtidsöverblick över anställda

Använd biometri för att förbättra säkerheten och autentiseringsprocesserna.

Anpassa efter din nisch för att matcha dina branschspecifika affärsbehov

Jibbles begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Fel i mobilappens funktionalitet

Jibbles prissättning

Gratis: Perfekt för grundläggande tidsspårning med biometrisk verifiering

Premium: 2 $/användare per månad

Ultimate: 4 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jibble-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (47+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (722+ recensioner)

8. GoCo

GoCo hjälper dig att hantera flera typer av ledighet och tillgodose obegränsade PTO-policyer. Det gör det enkelt att schemalägga arbetstider och hantera PTO på ett och samma ställe.

GoCo använder automatisering för ett effektivt ackumuleringssystem. Denna innovativa funktion eliminerar manuella beräkningar och säkerställer exakta och uppdaterade PTO-saldon för varje anställd.

Dess självbetjäningsportal minskar din administrativa börda.

via GoCo

Den rena designen garanterar en smidig upplevelse och minskar inlärningskurvan för användarna.

GoCos bästa funktioner

Synkronisera arbetstider och ledighet med färgkodade digitala scheman.

Automatisera PTO-upplupna dagar baserat på fördefinierade regler, vilket eliminerar behovet av manuella beräkningar.

Integrera med dina befintliga plattformar för att effektivisera arbetsflödet.

Förbättra användarupplevelsen med smidig navigering för att minska frustrationen hos medarbetarna.

Säkerställ efterlevnad av arbetslagar och företagspolicyer avseende PTO för att förhindra juridiska problem och säkerhetsöverträdelser.

GoCo-begränsningar

Begränsad anpassning av rapporter

Att konfigurera komplexa PTO-policyer eller specifika funktioner innebär en inlärningskurva.

GoCo-priser

Från 5 $ per anställd och månad

GoCo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (307+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (106+ recensioner)

9. DayOff

DayOff är ett lättviktigt, användarvänligt verktyg som hjälper HR-chefer och teamledare att spåra ledighet och semester.

Den är känd för sin automatiska balanseringsfunktion som automatiskt justerar och uppdaterar ledighetssaldon i realtid.

Lösningen finns som mobilapp, så du kan skicka eller hantera ledighetsansökningar när som helst och var som helst.

via DayOff

DayOffs bästa funktioner

Spåra teamets semestrar och PTO till en kostnadseffektiv pris, spara resurser och optimera budgetfördelningen.

Anpassa systemet efter olika typer av verksamheter och säkerställ anpassningsbarhet och överensstämmelse med specifika branschkrav.

Anpassa teamets policyer och arbetsdagar med flexibla alternativ, vilket ökar medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet.

Skapa detaljerade och effektiva rapporteringsverktyg och mätvärden som ger värdefull insikt i teamets prestationer.

Begränsningar för DayOff

Fel i mobilappens funktionalitet

Svårigheter med ledighetsplanering

Priser för DayOff

Gratis för alltid: Perfekt för enskilda policyer, team och platser

Pro: 1 dollar per anställd/månad

DayOff-betyg och recensioner

G2: 0/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (99+ recensioner)

10. Zoho People

Zoho People har en dynamisk ledighetsplanerare som visuellt visar teamets tillgänglighet. Chefer använder den här funktionen för att säkerställa optimal personalbefattning och minimera schemakonflikter.

Den passar företag av olika storlek och nationalitet. Den erbjuder stöd för tio viktiga språk och anpassningsbara format.

via Zoho

Zoho Peoples bästa funktioner

Anpassa ledighetspolicyer och begäranformat efter olika krav.

Främja smidig implementering och räckvidd med stöd för flera språk

Använd en självbetjäningsportal för att påskynda ledighetsansökningar och spårning.

Automatisera arbetsflöden för att effektivisera inlämning av ledighetsansökningar, godkännanden och aviseringar.

Integrera med dina befintliga lönesystem för att förbättra den operativa effektiviteten.

Begränsningar i Zoho People

API-begränsning på 200 poster per förfrågan

Integrationsutmaningar med befintlig teknikstack

Priser för Zoho People

Gratis: Gratis för fem användare

Essential HR: 0,83 USD/anställd/månad vid årlig fakturering eller 1 USD vid månadsvis fakturering

Professional: 1,66 USD/anställd/månad faktureras årligen eller 2 USD om det faktureras månadsvis

Premium: 2,5 $/anställd/månad faktureras årligen eller 3 $ om det faktureras månadsvis

Företag: 4,16 USD/anställd/månad faktureras årligen eller 5 USD om det faktureras månadsvis

Zoho People-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (304+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (241+ recensioner)

Välj rätt programvara för PTO-hantering för ditt team

Betald ledighet för anställda är avgörande för personalens engagemang. Fokusera därför på att anpassa programvaran för spårning av betald ledighet till ditt teams unika behov för att spåra betald ledighet.

Testa potentiella lösningar med gratis provversioner och se till att de integreras smidigt i ditt projektledningsflöde.

ClickUp har etablerat sig som ett omfattande program för spårning av anställdas semester. Utnyttja ClickUps funktioner för att smidigt hantera alla HR-funktioner och dagliga uppgifter.

Med anpassningsbara mallar kan du skräddarsy ClickUps funktioner så att de passar dina unika behov av PTO-spårning. Denna flexibilitet gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar som passar exakt med dina ledighetspolicyer.

Dessutom är ClickUp kostnadseffektivt och använder innovativ automatisering för att spara värdefull tid för HR-team.

Registrera dig för ClickUp idag och börja skapa HR-processer som sätter dina medarbetare i första rummet. ?