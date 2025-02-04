De 10 bästa programvarorna för spårning av ledighet för att hantera ledighetsansökningar

Effektiv hantering av anställdas ledighet säkerställer en sund balans mellan arbete och privatliv och optimal produktivitet.
Eftersom traditionella metoder som kalkylblad eller manuell spårning av ledighet är känsliga för mänskliga fel har programvara för spårning av ledighet blivit en idealisk lösning.
Programvara för spårning av ledighet hjälper till att övervaka och hantera anställdas betalda ledighet på ett effektivt sätt. Den förenklar semesteransökningar, spårar intjänade dagar och förbättrar personalens tidshantering.
Att välja rätt programvara kan vara överväldigande. Därför har vi sammanställt de viktigaste funktionerna, för- och nackdelarna, priserna och produktbetygen för att underlätta ditt beslut.
Vad ska du leta efter i programvara för spårning av ledighet?
När du väljer programvara för PTO-hantering bör din prioritet vara att ge ditt team en smidig upplevelse.
Här är de fem viktigaste egenskaperna att leta efter i programvara för spårning av ledighet:
- Skalbarhet: Välj en lösning som passar en växande personalstyrka och föränderliga organisatoriska behov.
- Robusta rapporteringsfunktioner: Utvärdera rapporteringsmått som är avgörande för beslutsfattande, resursallokering och personalplanering. Programvaran bör ge värdefull information om anställdas närvaromönster, användning av PTO och övergripande trender för ledighet.
- Priser: Jämför funktioner och paket innan du registrerar dig. Programvaran bör passa din budget och dina behov av ledighetshantering.
- Anpassningsförmåga: Ta reda på om programvaran för spårning av anställdas semester är anpassningsbar för hantering på språng och tillgänglighet för anställda. Programvaran ska hjälpa dig att hantera brådskande ledighetsansökningar och bemanningsbehov med kort varsel.
- Säkerhetsåtgärder: Prioritera dataskydd och skydd mot cyberhot för att skydda känslig information om anställda. Programvaran bör endast ge behörig personal tillgång till sådan information.
Användarrecensioner på plattformar som G2 och Capterra ger värdefulla insikter om verkliga erfarenheter. Läs igenom dessa recensioner för att få en helhetsbild av varje alternativ.
De 10 bästa programvarorna för PTO-spårning att använda 2024
Oavsett om du letar efter gratis programvara för spårning av ledighet eller en heltäckande lösning som passar dina personalbehov är det viktigt att hitta rätt lösning.
Utforska vår sammanställda lista för att välja den som passar dina specifika behov för att hantera ledighet på ett effektivt sätt.
1. ClickUp
ClickUp erbjuder en omfattande lösning för att förenkla spårningen av ledighet. Förutom sina anmärkningsvärda projektledningsfunktioner är ClickUp en heltäckande HR-programvara.
Resultatet blir effektivare processer och ökad produktivitet.
Programvaran har meddelande- och varningsfunktioner som informerar dig om väntande förfrågningar, godkännanden och andra viktiga händelser. Detta säkerställer en proaktiv strategi för effektiv hantering av PTO.
ClickUp har en intuitiv design och navigering. Det gör att du enkelt kan skicka in, granska och godkänna ledighetsansökningar.
Systemets tillgänglighet gör det enkelt för teammedlemmarna att använda programvaran.
Personalresurser med mångsidiga lösningar
HR-plattformen hanterar effektivt olika HR-funktioner och dagliga uppgifter och samlar viktiga funktioner under en och samma plattform.
Det hjälper dig att spåra anställdas prestationer och engagemang, effektivisera din rekryteringsprocess och skapa onboarding-lösningar. Denna mångsidighet positionerar ClickUp som ett program för spårning av ledighet och en holistisk HR-lösning.
PTO-kalendermall för effektiv schemaläggning
ClickUp PTO Calendar Template hjälper team och individer att planera sitt arbete på ett bra sätt. Den visar en detaljerad översikt över teammedlemmarnas lediga dagar, vilket gör det enkelt för chefer och teammedlemmar att planera och schemalägga arbetet kring dessa perioder.
HR-chefer drar nytta av en överskådlig sammanställning av väntande förfrågningar, vilket underlättar godkännandeprocessen.
Mall för ansökan om ledighet
ClickUp Time Off Request Template minskar din administrativa börda genom att göra det möjligt för dina anställda att själva hantera sina ledighetsansökningar och spårning.
Chefer använder denna mall för att granska och godkänna eller avslå ansökningar om sjukledighet, tillfällig ledighet och personlig ledighet. Den hjälper till att upprätthålla en centraliserad registrering av anställdas ledighetsansökningar för bättre HR- och resurshantering.
ClickUps bästa funktioner
- Effektivisera PTO-förfrågningar med ett intuitivt gränssnitt och ett snabbt godkännandearbetsflöde.
- Automatisera upplupna kostnader för att eliminera manuella beräkningar, säkerställa en korrekt och rättvis fördelning av betald ledighet, spara tid och förhindra fel.
- Anpassa PTO-policyer efter din organisations unika behov och främja flexibilitet och efterlevnad av specifika riktlinjer för ledighet.
- Ge omedelbar tillgång till PTO-saldon och scheman, vilket ökar transparensen för team och chefer.
- Håll alla informerade med automatiska påminnelser och minska risken för missade deadlines.
- Använd anpassade mallar för att snabbt synkronisera kalendrar och ledighetsansökningar.
Begränsningar för ClickUp
- Vissa nya användare upplever att det är svårt att lära sig programmet.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid: Perfekt för små team eller för dem som vill utforska ClickUps funktioner.
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Anpassade priser för stora organisationer
- ClickUp AI: Kan läggas till i alla betalda arbetsytor för 5 dollar per medlem.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (9 201+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (3 948+ recensioner)
2. CakeHR/SageHR
CakeHR är ett program för ledighetshantering med automatiserade godkännandeprocesser. Det låter HR-administratörer konfigurera systemet så att ledighetsansökningar automatiskt skickas till rätt chefer eller ledare baserat på fördefinierade kriterier.
CakeHR är känt för sin intuitiva design, som effektiviserar spårningen av ledighet och säkerställer tillgänglighet för anställda och HR-personal.
Den överskådliga instrumentpanelen ger en översikt över ledighetssaldon, kommande helgdagar och väntande förfrågningar för att effektivisera ledighetshanteringsprocessen.
CakeHR:s bästa funktioner
- Hantera ledigheter via en självbetjäningsportal
- Planera personalens scheman och tidrapporter för effektiv samordning.
- Navigera smidigt med ett användarvänligt gränssnitt
- Integrera med populära plattformar som Slack, Google Kalender och Microsoft Teams.
CakeHR:s begränsningar
- Begränsad funktionsuppsättning, vilket begränsar dess attraktionskraft för stora företag.
- Du behöver exportera data till andra analysverktyg för djupgående analyser och komplexa rapporteringskrav.
Priser för CakeHR
- Gratis provperiod: 14 dagar
- Startpris: 5,5 USD/anställd per månad
- Priserna stiger med fler anställda och moduler
CakeHR-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (71+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (343+ recensioner)
3. Kissflow
Kissflow erbjuder en mångsidig lösning för att förenkla och förbättra hanteringen av personal på plats, på distans och i hybridmiljöer.
Det är känt för sin proaktiva approach med ett automatiserat ledighetshanteringssystem. Det effektiviserar processen för ledighetsansökningar och godkännanden, vilket minskar administrativa kostnader och främjar ett transparent arbetsflöde.
Kissflows bästa funktioner
- Registrera, övervaka och hantera ledighetsansökningar med en omedelbar översikt.
- Automatisera godkännandeprocesser för att ge anställda självständighet i hanteringen av sina ledighetsansökningar och minska den administrativa bördan.
- Anpassa ledighetspolicyer efter dina specifika organisatoriska krav.
Kissflows begränsningar
- Svårigheter att integrera med befintliga plattformar
- Begränsade mobilapp- och rapporteringsfunktioner
Kissflow-priser
- Grundläggande: 1 500 USD/månad (begränsade funktioner)
- Företag: Anpassad prissättning (alla funktioner)
Kissflow-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (532+ recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (över 40 recensioner)
4. BambooHR
BambooHR:s programvara för spårning av betald ledighet är ett omfattande verktyg för hantering av betald ledighet och semester. Dess innovativa beräkningar av intjänad ledighet säkerställer precis spårning av ledighet.
Chefer får aviseringar när en ledighetsansökan lämnas in. Detta hjälper dem att godkänna eller avslå ansökningar snabbt. Denna snabba godkännandeprocess förbättrar kommunikationen och förhindrar förseningar.
BambooHR:s bästa funktioner
- Aktivera inlämning av ledighetsansökningar via självbetjäningsportalen
- Beräkna ledighet och visa dagliga frånvarodagar med hjälp av flera personliga och offentliga kalendrar.
- Håll dig informerad om tillgängliga lediga dagar med realtidsöverblick över PTO-saldon för anställda och chefer.
Begränsningar för BambooHR
- Förvirrande struktur för användarbehörigheter
- Begränsade rapporteringsmått
Priser för BambooHR
- Essentials: Från 5,25 $/månad
- Fördel: Från 8,75 $/månad
BambooHR-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (1689+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2666+ recensioner)
5. Clockify
Clockifys programvara för spårning av anställdas semester är ett enkelt verktyg för automatiserad ledighetshantering.
Den är känd för sin integration med projekttidsspårning, vilket gör att du kan spåra tid och få en helhetsbild av medarbetarnas produktivitet. Clockify låter projektledare enkelt spåra arbetstimmar och betald ledighet i samma gränssnitt.
Plattformen har ett intuitivt gränssnitt för ansökningar om betald ledighet. Det gör det möjligt för chefer att granska och godkänna dessa ansökningar utan ansträngning, vilket effektiviserar hela PTO-hanteringsprocessen.
Programvaran erbjuder realtidsöverblick över anställdas PTO-saldon, upplupna kostnader och användningstrender. Detta underlättar personalplaneringen och säkerställer korrekta finansiella prognoser.
Clockifys bästa funktioner
- Upptäck inaktiv tid för att registrera perioder borta från arbetsstationen
- Få tillgång till data på olika enheter med plattformsoberoende tidsdetektering.
- Automatisera upplupna kostnader och saldon för smidig spårning
- Skapa rapporter och analyser i realtid för omedelbar insikt.
Begränsningar för Clockify
- Begränsade funktioner för automatisering av tidsspårning
- Kräver ytterligare konfigurationer för att integrera Clockify med din teknikstack
Priser för Clockify
- Gratis: Har funktioner som tidsspårning och tidrapport
- Grundläggande: 3,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 4,99 $ om det faktureras månadsvis
- Standard: 5,49 $/användare/månad faktureras årligen eller 6,99 $ om det faktureras månadsvis
- Pro: 7,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 9,99 $ om det faktureras månadsvis
- Enterprise: 11,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 14,99 $ om det faktureras månadsvis
Clockify-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (158+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (4727+ recensioner)
6. Buddy Punch
Buddy Punch erbjuder ett molnbaserat program för spårning av ledighet. Det är en idealisk lösning för organisationer som söker en användarvänlig och funktionsrik tidsplanering.
Den intuitiva mobilappen gör det möjligt för anställda att begära och hantera ledighetsansökningar.
Buddy Punch har ett extra lager för att visa den övergripande PTO-kalendern i realtid för att se hur fullständiga eller tillgängliga tidrapporterna är, vilket gör verktyget mer användbart.
Buddy Punch bästa funktioner
- Skapa varierade och användbara rapporter för omfattande insikter.
- Integrera med dina befintliga plattformar för förbättrad kompatibilitet.
- Stämpla in via flera alternativ via webbläsare och appar för flexibilitet
- Spåra anställdas synlighet med GPS för förbättrad övervakning
Begränsningar för Buddy Punch
- Svårigheter att komma åt register
- Inkonsekventa och felaktiga tidsregistreringar
- Fel i mobilappens funktionalitet
Buddy Punch-priser
- Gratis provperiod tillgänglig för alla abonnemang
- Standard: 3,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 4,99 $ om det faktureras månadsvis + 19 $ grundavgift/månad
- Pro: 4,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 5,99 $ om det faktureras månadsvis + 19 $ grundavgift/månad
- Premium: 6,99 $/användare/månad faktureras årligen eller 7,99 $ om det faktureras månadsvis + 19 $ grundavgift/månad
- Företag: Anpassad prissättning för stora organisationer
Buddy Punch-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 220 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (917+ recensioner)
7. Jibble
Jibbles PTO-spårningssystem förenklar övervakningen av dina anställdas ledighet för effektiv lönehantering och närvarohantering i .
Det är en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för småföretags behov.
Designen gör det möjligt för både anställda och administratörer att navigera på plattformen utan problem.
Instrumentpanelen ger en omfattande översikt över ledighetssaldon, kommande helgdagar och väntande förfrågningar. Användarna uppskattar en sådan översikt som gör att de kan planera sin ledighet strategiskt.
Jibbles bästa funktioner
- Få tillgång till flera plattformar för att öka användarvänligheten och effektiviteten.
- Spåra GPS-position för realtidsöverblick över anställda
- Använd biometri för att förbättra säkerheten och autentiseringsprocesserna.
- Anpassa efter din nisch för att matcha dina branschspecifika affärsbehov
Jibbles begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Fel i mobilappens funktionalitet
Jibbles prissättning
- Gratis: Perfekt för grundläggande tidsspårning med biometrisk verifiering
- Premium: 2 $/användare per månad
- Ultimate: 4 $/användare per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Jibble-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (47+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (722+ recensioner)
8. GoCo
GoCo hjälper dig att hantera flera typer av ledighet och tillgodose obegränsade PTO-policyer. Det gör det enkelt att schemalägga arbetstider och hantera PTO på ett och samma ställe.
GoCo använder automatisering för ett effektivt ackumuleringssystem. Denna innovativa funktion eliminerar manuella beräkningar och säkerställer exakta och uppdaterade PTO-saldon för varje anställd.
Dess självbetjäningsportal minskar din administrativa börda.
Den rena designen garanterar en smidig upplevelse och minskar inlärningskurvan för användarna.
GoCos bästa funktioner
- Synkronisera arbetstider och ledighet med färgkodade digitala scheman.
- Automatisera PTO-upplupna dagar baserat på fördefinierade regler, vilket eliminerar behovet av manuella beräkningar.
- Integrera med dina befintliga plattformar för att effektivisera arbetsflödet.
- Förbättra användarupplevelsen med smidig navigering för att minska frustrationen hos medarbetarna.
- Säkerställ efterlevnad av arbetslagar och företagspolicyer avseende PTO för att förhindra juridiska problem och säkerhetsöverträdelser.
GoCo-begränsningar
- Begränsad anpassning av rapporter
- Att konfigurera komplexa PTO-policyer eller specifika funktioner innebär en inlärningskurva.
GoCo-priser
- Från 5 $ per anställd och månad
GoCo-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (307+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (106+ recensioner)
9. DayOff
DayOff är ett lättviktigt, användarvänligt verktyg som hjälper HR-chefer och teamledare att spåra ledighet och semester.
Den är känd för sin automatiska balanseringsfunktion som automatiskt justerar och uppdaterar ledighetssaldon i realtid.
Lösningen finns som mobilapp, så du kan skicka eller hantera ledighetsansökningar när som helst och var som helst.
DayOffs bästa funktioner
- Spåra teamets semestrar och PTO till en kostnadseffektiv pris, spara resurser och optimera budgetfördelningen.
- Anpassa systemet efter olika typer av verksamheter och säkerställ anpassningsbarhet och överensstämmelse med specifika branschkrav.
- Anpassa teamets policyer och arbetsdagar med flexibla alternativ, vilket ökar medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet.
- Skapa detaljerade och effektiva rapporteringsverktyg och mätvärden som ger värdefull insikt i teamets prestationer.
Begränsningar för DayOff
- Fel i mobilappens funktionalitet
- Svårigheter med ledighetsplanering
Priser för DayOff
- Gratis för alltid: Perfekt för enskilda policyer, team och platser
- Pro: 1 dollar per anställd/månad
DayOff-betyg och recensioner
- G2: 0/5 (10 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (99+ recensioner)
10. Zoho People
Zoho People har en dynamisk ledighetsplanerare som visuellt visar teamets tillgänglighet. Chefer använder den här funktionen för att säkerställa optimal personalbefattning och minimera schemakonflikter.
Den passar företag av olika storlek och nationalitet. Den erbjuder stöd för tio viktiga språk och anpassningsbara format.
Zoho Peoples bästa funktioner
- Anpassa ledighetspolicyer och begäranformat efter olika krav.
- Främja smidig implementering och räckvidd med stöd för flera språk
- Använd en självbetjäningsportal för att påskynda ledighetsansökningar och spårning.
- Automatisera arbetsflöden för att effektivisera inlämning av ledighetsansökningar, godkännanden och aviseringar.
- Integrera med dina befintliga lönesystem för att förbättra den operativa effektiviteten.
Begränsningar i Zoho People
- API-begränsning på 200 poster per förfrågan
- Integrationsutmaningar med befintlig teknikstack
Priser för Zoho People
- Gratis: Gratis för fem användare
- Essential HR: 0,83 USD/anställd/månad vid årlig fakturering eller 1 USD vid månadsvis fakturering
- Professional: 1,66 USD/anställd/månad faktureras årligen eller 2 USD om det faktureras månadsvis
- Premium: 2,5 $/anställd/månad faktureras årligen eller 3 $ om det faktureras månadsvis
- Företag: 4,16 USD/anställd/månad faktureras årligen eller 5 USD om det faktureras månadsvis
Zoho People-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (304+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (241+ recensioner)
Välj rätt programvara för PTO-hantering för ditt team
Betald ledighet för anställda är avgörande för personalens engagemang. Fokusera därför på att anpassa programvaran för spårning av betald ledighet till ditt teams unika behov för att spåra betald ledighet.
Testa potentiella lösningar med gratis provversioner och se till att de integreras smidigt i ditt projektledningsflöde.
ClickUp har etablerat sig som ett omfattande program för spårning av anställdas semester. Utnyttja ClickUps funktioner för att smidigt hantera alla HR-funktioner och dagliga uppgifter.
Med anpassningsbara mallar kan du skräddarsy ClickUps funktioner så att de passar dina unika behov av PTO-spårning. Denna flexibilitet gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar som passar exakt med dina ledighetspolicyer.
Dessutom är ClickUp kostnadseffektivt och använder innovativ automatisering för att spara värdefull tid för HR-team.
Registrera dig för ClickUp idag och börja skapa HR-processer som sätter dina medarbetare i första rummet. ?